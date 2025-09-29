Tôi 33 tuổi, lập gia đình 6 năm và có một con trai nhỏ. Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi chồng tôi phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối.

Sau thời gian dài chạy thận, bác sĩ cho biết anh cần ghép thận để duy trì sự sống. Ghép thận không chỉ phụ thuộc nhóm máu mà còn đòi hỏi sự tương thích HLA (kháng nguyên bạch cầu người). Càng nhiều chỉ số phù hợp, khả năng thành công càng cao và nguy cơ thải ghép càng thấp. Chính vì vậy, việc tìm được thận tương thích vô cùng khó khăn.

Nghe tin, người thân trong gia đình tôi đều sẵn sàng hiến thận. Nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, không ai phù hợp. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi phép màu. Mẹ chồng ngày ngày cầu nguyện mong có ai đó hiến thận nhân đạo cho anh.

Suốt thời gian anh đau bệnh, cuộc sống gia đình tôi chỉ toàn nước mắt. Dù không muốn bi lụy nhưng nghĩ đến việc những ngày mẹ con tôi bên anh dần ngắn lại, tôi rất đau lòng.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhận được tin nhắn từ Đ., bạn thân của chồng. Anh hẹn gặp và cho biết đã tìm được người hiến thận phù hợp với chồng tôi.

Tôi mừng vui như người "chết đuối vớ được cọc" nên nhanh chóng đến gặp anh. Gặp nhau, tôi thêm một lần bất ngờ. Anh Đ. cho biết, người có thận phù hợp với chồng tôi chính là anh. Và, anh sẵn sàng hiến một bên thận của mình cho chồng tôi.

Chuyện sẽ chẳng có gì khó xử nếu giữa chúng tôi không có mối quan hệ đặc biệt. Anh Đ. và chồng tôi vốn là đôi bạn thân. Ngày còn trẻ, cả hai cùng yêu tôi say đắm.

Vì là bạn thân, hai người thỏa thuận sẽ chinh phục tôi một cách văn minh. Tôi chọn ai thì người còn lại sẽ rút lui và vẫn giữ nguyên tình bạn.

Những năm ấy, cả hai người đều đến với tôi bằng tấm chân tình. Nhưng trái tim tôi chỉ nghiêng về người chồng hiện tại.

Dù rất đau khổ, anh Đ. chấp nhận rút lui. Như đã thỏa thuận, anh Đ. và chồng tôi vẫn là bạn và vẫn giữ mối quan hệ thân tình.

Sau khi chúng tôi kết hôn, anh Đ. đi lập nghiệp xa. Theo lời chồng tôi, anh Đ. làm vậy để quên đi chuyện tình buồn của mình. Vì là bạn thân, anh Đ. và chồng tôi biết rất rõ chỉ số sức khỏe của nhau. Anh cũng biết việc chồng tôi thuộc nhóm máu hiếm.

Vì vậy, khi nghe tin chồng tôi bệnh nặng, anh lập tức đi kiểm tra và phát hiện mình tương thích, đủ điều kiện hiến thận. Anh thương chồng tôi, anh nói không muốn chồng tôi ra đi khi còn quá trẻ, không muốn con tôi mồ côi cha…

Nghe anh nói, tôi nghẹn ngào trong nước mắt. Sự hy sinh của anh khiến tôi bối rối vô cùng.

Nghe một người quen nói, tôi biết thông tin, ngoài những lý do trên, việc anh hiến thận còn vì tình cảm từng dành cho tôi. Anh vẫn chưa quên được tôi. Vẫn như lúc trẻ, anh vẫn làm tất cả để tôi được hạnh phúc.

Nghe vậy, tôi càng khó xử và áy náy hơn. Đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để tôi cứu sống chồng mình, cứu sống cha của con tôi. Nhưng nếu nhận lời, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, thật bất công với anh Đ..

Tôi không muốn tự tay khép lại cánh cửa sống còn duy nhất của chồng nhưng cũng không muốn bất công, mang món nợ khó trả với người đàn ông yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình.

Tôi phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên