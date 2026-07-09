Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 123.724.167 đồng đến anh Doãn Anh Tú (SN 1997) - nhân vật trong bài viết: "Suy thận giai đoạn cuối, cha đơn thân gắng gượng giành sự sống nuôi hai con nhỏ".

Bạn đọc giúp đỡ anh Doãn Anh Tú bị suy thận giai đoạn cuối hơn 123 triệu đồng

Năm 2021, anh Tú thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường như khó thở, phù nề toàn thân, đau tức ngực. Đi khám tại Bệnh viện huyện Lâm Thao, bác sĩ cho biết anh có dấu hiệu suy tim, suy thận và nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ kết luận anh mắc suy thận giai đoạn cuối, buộc phải mổ cầu tay và chạy thận chu kỳ để duy trì sự sống.

Kể từ đó, cứ ba ngày một lần, anh lại đến bệnh viện chạy thận. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng mỗi tháng anh vẫn phải chi thêm khoảng 3 triệu đồng mua thuốc ngoài danh mục và các vật tư y tế. Khoản tiền này trở thành gánh nặng quá lớn đối với anh bởi một mình anh đang phải nuôi 2 con nhỏ.

Để có tiền nuôi con và điều trị bệnh, mỗi tuần, ngoài những ngày vào viện chạy thận, anh Tú tranh thủ làm việc theo giờ tại quán ăn, tiền công khoảng 20.000 đồng/giờ.

Sau khi hoàn cảnh của anh Tú được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc chung tay giúp đỡ số tiền 123.724.167 đồng.

Xúc động trước tấm lòng của mọi người, anh Tú gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc.

"Hằng tuần tôi vẫn chạy thận theo lịch. Mong ước duy nhất lúc này đối với tôi là được ghép thận để có sức khỏe đi làm nuôi các con. Tuy nhiên, chi phí ghép rất lớn nên tôi vẫn chờ điều kiện cho phép, hy vọng có phép màu để tôi có cơ hội sống", anh Tú chia sẻ.