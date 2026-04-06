MS 2026.086

Vừa trở về sau ca chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, anh Doãn Anh Tú (SN 1997, trú ở khu Tân Sơn, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) lại cố gắng đến quán ăn tiếp tục làm việc. Công việc bưng bê theo giờ với đồng lương ít ỏi là nguồn thu nhập duy nhất để anh duy trì cuộc sống và nuôi hai con nhỏ.

Mang căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, cơ thể suy kiệt, nhưng anh Tú không cho phép mình gục ngã. Bởi phía sau anh là hai đứa con thơ đang lớn lên từng ngày trong thiếu thốn, rất cần có cha ở bên.

Suy thận giai đoạn cuối, một mình anh Tú vừa lo điều trị bệnh vừa nuôi hai con nhỏ

Trước khi bệnh tật ập đến, anh Tú từng là một đầu bếp trẻ tại một nhà hàng ở Việt Trì (Phú Thọ). Năm 2017, anh lập gia đình và lần lượt đón hai bé Doãn Gia Bảo (SN 2018) và Doãn Bảo Ngọc (SN 2021).

Để lo cho vợ con, anh chuyển sang làm công nhân tại một công ty điện tử trong khu công nghiệp ở gần nhà, với mong muốn có thu nhập ổn định hơn. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến.

Năm 2021, khi mới 24 tuổi, anh thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường như khó thở, phù nề toàn thân, đau tức ngực. Đi khám tại Bệnh viện huyện Lâm Thao, bác sĩ cho biết anh có dấu hiệu suy tim, suy thận và nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ kết luận anh mắc suy thận giai đoạn cuối, buộc phải mổ cầu tay và chạy thận chu kỳ để duy trì sự sống.

Cứ khoảng ba ngày, anh Tú lại vào viện chạy thận khiến cơ thể anh ngày một suy yếu

Kể từ đó, cứ ba ngày một lần, anh lại đến bệnh viện chạy thận. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng mỗi tháng anh vẫn phải chi thêm khoảng 3 triệu đồng mua thuốc ngoài danh mục và các vật tư y tế. Khoản tiền này trở thành gánh nặng quá lớn đối với anh.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó, năm 2022, vợ chồng anh Tú ly hôn. Từ đó, một mình anh gồng gánh nuôi hai con nhỏ.

Hằng ngày, ngoài những buổi chạy thận, anh tranh thủ làm việc theo giờ tại quán ăn, tiền công khoảng 20.000 đồng/giờ. Do thường xuyên phải điều trị, công việc bấp bênh khiến thu nhập mỗi tháng của anh chỉ khoảng 1,3 triệu đồng.

Số tiền ít ỏi ấy, cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ già, chỉ đủ giúp ba cha con anh cầm cự qua ngày. Nhiều thời điểm, vì không có tiền, anh Tú buộc phải cắt giảm thuốc, chấp nhận rủi ro để tiết kiệm chi phí.

Anh Tú chỉ mong sống được ngày nào hay ngày ấy để các con bớt thiệt thòi

Nỗi đau chưa dừng lại khi năm 2024, anh tiếp tục bị chẩn đoán mắc viêm gan C do biến chứng từ suy thận. Để có tiền điều trị, anh phải vay mượn 21 triệu đồng từ người thân. Với một người gần như mất khả năng lao động ổn định, khoản nợ ấy trở thành gánh nặng chồng chất.

Dẫu vậy, giữa những ngày tháng khó khăn, hai con nhỏ vẫn là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp anh tiếp tục chiến đấu. Mỗi lần nhìn con, anh lại tự nhủ phải cố gắng sống, dù chỉ thêm một ngày.

Nghẹn ngào, anh Tú chia sẻ: “Tôi chỉ mong sống được ngày nào hay ngày ấy, vì không muốn các con thiệt thòi. Các cháu còn nhỏ nhưng rất thương tôi, thấy tay tôi sưng tấy, các con hỏi có đau không. Tôi chỉ sợ nếu mình có mệnh hệ gì, các con sẽ không biết dựa vào đâu…”.

Tình trạng bệnh của anh Doãn Anh Tú

Theo ông Đàm Duy Bảy, Trưởng khu Tân Sơn (xã Lâm Thao), vợ chồng anh Tú ly hôn, bản thân anh mắc bệnh suy thận phải chạy thận thường xuyên, một mình nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh khá éo le. Mong cộng đồng giúp đỡ để anh Tú có thêm điều kiện chữa bệnh và chăm sóc hai con nhỏ.

Bạn đọc giúp anh Doãn Anh Tú có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.086 (anh Doãn Anh Tú) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Doãn Anh Tú theo địa chỉ: Khu Tân Sơn, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0338785321