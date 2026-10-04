Báo VietNamnet vừa trao số tiền 92.819.875 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Đào Hoàng Đan (MS 2026.225) ở Lai Châu bị ung thư não.

Em Đào Hoàng Đan (10 tuổi, ở thôn 8, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu) - nhân vật trong bài viết: "Con trai 10 tuổi liệt tứ chi do u não, mẹ nghèo ở Lai Châu hết cách xoay xở".

Chị Hoàng Thị Thảo (mẹ của Đan) cho biết, "hiện tại, Đan vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Con phải dùng nhiều loại thuốc ngoài nên chi phí rất tốn kém. May mắn được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ kịp thời, gia đình có thêm điều kiện cho con tiếp tục điều trị bệnh".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 92.819.875 đồng đến chị Hoàng Thị Thảo

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, Đan phát hiện bệnh vào tháng 11/2025, kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho thấy, Đan có khối u ở vùng tiểu não phía sau gáy.

Ngay sau đó, Đan được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Tại đây, em được phẫu thuật khối u. Kết quả sinh thiết xác định Đan mắc ung thư nguyên bào tủy.

Sau đó em Đan được chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để điều trị hóa chất. Từ ngày 15/6 đến nay, cậu bé đã trải qua 23 mũi xạ trị. Bệnh diễn biến nặng khiến Đan bị liệt tứ chi phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hiện phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.

Năm 2019, vợ chồng chị Thảo ly hôn, kể từ đó Đan sống cùng mẹ. Chị Thảo làm kế toán tại một trường mầm non, đồng lương chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Sau này, chị đi bước nữa. Người chồng hiện tại làm nghề điện, thu nhập cũng chỉ đủ lo các khoản sinh hoạt trong gia đình.

Con trai mắc bệnh trọng, chị Thảo phải xin nghỉ việc không lương để túc trực bên con. Mọi chi phí điều trị cho con trai, gia đình chủ yếu phải đi vay mượn. Nợ nần mỗi ngày một chồng chất khiến cho gia đình lâm vào tình cảnh khốn khó.

Sau khi hoàn cảnh của Đan được Báo VietNamNet chia sẻ, em đã nhận được nhiều sự chung tay, giúp đỡ từ bạn đọc và cộng đồng. Số tiền 92.819.875 đồng đã được Báo VietNamNet trao đến gia đình Đan. Trong thời gian tới, nếu Đan tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình.