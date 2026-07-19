Cảm thương hoàn cảnh của em Nguyễn Đăng Tú (SN 2008, ở Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) - nhân vật trong bài viết: " Sợ bố mẹ phải bán nhà, nam sinh mắc ung thư ở Bắc Ninh nhiều lần xin rời viện", nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Tú số tiền 69.114.378 đồng để em có thêm động lực chữa bệnh.

Số tiền 69.114.378 của bạn đọc giúp đỡ đã được đại diện Báo VietNamNet trao tới gia đình em Nguyễn Đăng Tú

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, cuối tháng 12/2023, vùng cằm của Tú xuất hiện nhiều hạch. Sau khi điều trị tại bệnh viện ở địa phương nhưng không thuyên giảm, Tú được chuyển đến Bệnh viện 110 Quân y Bắc Ninh. Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ có khối u nên tiếp tục chuyển Tú về Bệnh viện K ở Hà Nội. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy Tú mắc ung thư vòm họng.

Sau 6 đợt hóa chất và 30 lần xạ trị, tưởng chừng bệnh tình được kiểm soát thì khối u lại di căn sang gan. Tú được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để can thiệp đốt sóng cao tần, rồi quay lại Bệnh viện K để tiếp tục điều trị

Từ ngày Tú lâm bệnh, chị Nguyễn Thị Thu (mẹ Tú) phải vào viện chăm sóc con. Chồng chị, anh Nguyễn Đăng Toản làm thợ xây tự do, thu nhập bấp bênh. Ngoài lo chi phí điều trị cho Tú, vợ chồng chị Thu còn phải chăm nom mẹ già 85 tuổi và cô con gái đang học lớp 8.

Sau khi hoàn cảnh của Tú được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Chị Thu xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, bạn đọc và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K) luôn tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó.

"Hiện tại con vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nhờ có số tiền của mọi người giúp đỡ mà con tôi có thêm điều kiện chữa bệnh', chị Thu bày tỏ.