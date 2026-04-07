MS 2026.087

Phòng bệnh tại khoa Nhi (Bệnh viện K Tân Triều) là nơi gắn bó với em Nguyễn Đăng Tú (ở thôn Đình Cả, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) suốt gần 2 năm qua bởi căn bệnh ung thư vòm họng quái ác.

Cuối tháng 12/2023, vùng cằm của Tú xuất hiện nhiều hạch. Sau khi điều trị tại bệnh viện ở địa phương nhưng không thuyên giảm, Tú được chuyển đến Bệnh viện 110 Quân y Bắc Ninh. Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ có khối u nên tiếp tục chuyển Tú về Bệnh viện K ở Hà Nội. Tại đây, kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình chết lặng: Tú mắc ung thư vòm họng.

Cũng từ đây, hành trình điều trị của Tú đầy gian nan. Sau 6 đợt hóa chất và 30 lần xạ trị, tưởng chừng bệnh tình được kiểm soát thì khối u lại di căn sang gan.

Tú được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để can thiệp đốt sóng cao tần, rồi quay lại Bệnh viện K để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bệnh tình ngày càng diễn biến nặng khi ung thư di căn vào xương vùng thắt lưng, khiến thân thể Tú phải chịu đựng những cơn đau dữ dội.

Chia sẻ về bệnh tình của con trai, Nguyễn Thị Thu cho biết, mỗi lần truyền hóa chất là một lần Tú phải đối diện với những cơn sốt hành hạ. Thời gian gần đây, Tú thường xuyên sốt cao, cơ thể suy kiệt do nhiễm trùng huyết và nhiễm nấm, nên phải liên tục vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

"Mẹ cho con về đi..."

Bệnh của Tú ngày càng nặng đồng nghĩa với chi phí điều trị ngày một tốn kém. Tổng chi phí điều trị cho Tú đến nay đã lên tới hàng trăm triệu đồng, trong đó hơn một nửa là tiền vay mượn.

Bởi từ ngày Tú lâm bệnh, chị Thu phải nghỉ việc công nhân vào viện chăm sóc con. Chồng chị, anh Nguyễn Đăng Toản làm thợ xây tự do, thu nhập bấp bênh. Ngoài lo chi phí điều trị cho Tú, vợ chồng chị Thu còn phải chăm nom mẹ già 85 tuổi và cô con gái đang học lớp 8.

Bệnh tình của Tú phải điều trị lâu dài và dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí tốn kém

“Bác sĩ cho biết, dự kiến, giai đoạn điều trị tiếp theo, Tú cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, với chi phí hàng chục triệu đồng mỗi tháng và kéo dài liên tục trong 3 năm. Đây là số tiền vượt quá khả năng của gia đình nông thôn nghèo như chúng tôi. Nếu không vay mượn được nữa, có lẽ chúng tôi chỉ còn cách bán nhà”, chị Thu bế tắc.

Gánh nặng chồng chất khiến cả gia đình không biết bám víu vào đâu. “Biết gia đình đang lâm vào cảnh khó khăn nên nhiều lần, trong cơn đau, con từng nghẹn ngào xin mẹ: Bệnh của con nặng rồi, mẹ cho con về đi. Nhà mình không có tiền chữa nữa, con sợ bố mẹ bán nhà thì mọi người ở đâu. Nghe con nói vậy mà lòng tôi đau đớn, chỉ biết ôm con khóc”, chị Thu tuyệt vọng.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng xóm Bãi Dé (thôn Đình Cả) cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Thu thuộc diện khó khăn ở địa phương.

“Vợ chồng chị Thu làm nông, thu nhập thấp, nay con trai mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị trong suốt thời gian dài nên kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Lúc này nếu được các nhà hảo tâm giúp đỡ, cháu Tú có thể tiếp tục hành trình chữa bệnh”, ông Hà nói thêm.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Đăng Tú có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.087 (em Nguyễn Đăng Tú) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thu theo địa chỉ: Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. SĐT: 0359703905.