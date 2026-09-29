Đón nhận tình cảm của bạn đọc, bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, trú thôn Lam Hồng, xã Hải Đan), nhân vật trong bài viết: “Mẹ 70 tuổi chống nạng chăm con liệt giường hơn 30 năm, sợ ngày không còn sức”, xúc động gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con bà trong lúc khó khăn.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Đan Hải trao số tiền 234.814.443 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi đến mẹ con bà Hồng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi), con gái bà Hồng, mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh. Căn bệnh khiến chị mất hoàn toàn khả năng vận động, nhiều năm qua phải nằm bất động trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần mẹ chăm sóc.

Hơn 30 năm qua, cuộc sống của bà Hồng gần như chỉ xoay quanh việc chăm con. Trong khi đó, người mẹ 70 tuổi cũng mang nhiều bệnh, bị thoái hóa khớp gối hai bên và từng phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo nên việc đi lại rất khó khăn. Mỗi khi chăm sóc con, bà phải chống nạng hoặc sử dụng xe lăn.

Chồng bà Hồng đã qua đời sau nhiều năm mắc bệnh, để lại bà trở thành chỗ dựa duy nhất của người con gái nằm liệt giường. Một người con trai khác của bà cũng sức khỏe yếu, nhận thức hạn chế nên không thể đỡ đần mẹ.

Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Hai mẹ con đang sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Cuộc sống hằng ngày phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ và thu nhập ít ỏi từ việc nhặt ve chai, làm thuê của bà Hồng.

Trước tình cảm của bạn đọc dành cho mẹ con bà Hồng, đại diện lãnh đạo xã Đan Hải gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã đồng hành, hỗ trợ gia đình.

Sự sẻ chia của bạn đọc giúp người mẹ già có thêm điều kiện chăm sóc người con bệnh tật, đồng thời vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống.