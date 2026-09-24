MS 2026.257

Ngôi nhà cũ của chị Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1998) và 2 con Trần Ngọc Ánh (SN 2016), Trần Khánh Chi (SN 2020) ở thôn Cảnh Thượng, xã Hòa Trạch đã hư hỏng, đổ sập. Chị Nga phải thuê một căn nhà nhỏ làm nơi ở cho các con.

Hiện chị Nga vào TP Nha Trang (Khánh Hoà) làm thuê tại các công trình xây dựng, chắt chiu từng đồng gửi về lo cho Khánh Chi đang điều trị ung thư máu. Ở nhà, bé Ngọc Ánh dần quen với việc tự chăm sóc bản thân khi mẹ vắng nhà.

Ngôi nhà cũ của mẹ con chị Nga đổ sập, chị phải thuê một căn nhà nhỏ để 2 con có chỗ ở. Ảnh: Hải Sâm

Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ

Chị Nga là con cả trong gia đình có 3 chị em. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ học hết lớp 3, các em gái của chị cũng học hết lớp 2 rồi nghỉ học để phụ giúp cha mẹ.

Năm 15 tuổi, chị Nga rời quê đi làm thuê. Từ Quảng Trị, chị vào TPHCM làm giúp việc suốt 5 năm. Cũng trong thời gian này, bố chị qua đời, nhưng chị không kịp về nhìn mặt lần cuối.

Năm 2016, chị Nga kết hôn và ra ở riêng trong căn nhà cũ do bố mẹ đẻ cho mượn. Chồng đi biển, chị ở nhà chăm con. Cuộc sống tuy chật vật nhưng vẫn có thể xoay xở qua ngày.

Khi chị Nga mang thai bé thứ hai được khoảng một tháng, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, không thể tiếp tục chung sống nên quyết định ly hôn.

Đang mang thai, chị Nga gần như không thể làm việc. Mẹ con chị sống nhờ sự cưu mang của bà ngoại, người ngày ngày đi vá lưới thuê kiếm tiền.

Mắc ung thư máu khi mới 4 tuổi, đến nay bé Trần Khánh Chi đã trải qua 9 đợt hoá trị. Ảnh: GĐCC

“Khi mang thai tháng thứ 5, tôi bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu. Tôi lo ca mổ sẽ ảnh hưởng đến con, nhưng may mắn bé vẫn bình an và chào đời đủ tháng”, chị Nga nghẹn ngào kể.

Cuối năm 2020, khi con được vài tháng tuổi, chị đưa các con vào TPHCM gửi trẻ rồi đi làm thuê, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Cuộc sống của 3 mẹ con khi đó rất chật vật.

Hai năm sau, chị đưa các con về quê nhờ em gái chăm sóc, còn mình đi làm công trình ở phường Đồng Hới, chắt chiu gửi tiền về nuôi con. Cuộc sống tưởng dần ổn định thì Khánh Chi mắc bệnh.

Trong phòng trọ nhỏ của 3 mẹ con chị Nga, trời mưa nước ngấm vào khiến tường ẩm mốc. Ảnh: Hải Sâm

Cô bé 6 tuổi trải qua 9 đợt hóa trị

"Năm 2024, khi đang ở nhà với dì, mặt Khánh Chi bỗng sưng lên. Trước đó, con không có bệnh nền, vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Tôi về đưa con đi khám, sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo con mắc ung thư máu, nghe kết quả mà tôi ngã quỵ”, chị Nga kể.

Theo chị Nga, sau đó Khánh Chi được chuyển lên tuyến trên. Sau nhiều lần thăm khám, xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Huế kết luận bé mắc bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp (ALL), là một dạng ung thư máu ác tính.

Từ đó, cuộc sống của cô bé gắn với bệnh viện và những đợt hóa trị kéo dài. Mái tóc rụng dần sau những lần truyền thuốc, cơ thể có lúc xanh xao, tím tái, gương mặt hốc hác hơn sau mỗi đợt điều trị.

Chị Nga đi làm xa, bé Khánh Chi được dì ruột chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: GĐCC

Chị Nga cho biết, trong 2 năm điều trị, Khánh Chi đã trải qua 9 đợt hóa trị, mỗi đợt tốn khoảng 20-30 triệu đồng, tùy loại thuốc. Bên cạnh đó, do tình trạng thiếu máu và tiểu cầu, bé phải truyền máu khoảng 4-5 đợt. Có đợt bé phải truyền 3 bịch máu, có đợt lên tới 5 bịch.

Theo chị Nga, nguồn máu tại bệnh viện không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Những lần thiếu máu, gia đình phải mua máu từ Hà Nội chuyển về, với giá hơn 1,8 triệu đồng/bịch. Trong hai năm, riêng tiền mua máu và tiểu cầu đã khoảng 100 triệu đồng.

"Để có tiền điều trị cho con, tôi đã vay khoảng 300 triệu đồng. Bà ngoại của các cháu cũng vay thêm 200 triệu đồng, tổng số nợ gia đình đang gánh đến nay khoảng 500 triệu đồng", chị Nga cho biết.

Tuy nhiên, số tiền trên cũng dần cạn kiệt. Cách đây 2 tháng, chị Nga phải nhờ em gái Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2003) đưa Khánh Chi đi viện, còn mình rời quê vào Nha Trang làm thuê. Công việc của chị là buộc sắt thép tại các công trình xây dựng, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Ngọc Ánh cũng sớm tự lập, tự đi học, lo việc cá nhân và nấu những món ăn đơn giản. Ảnh: Hải Sâm

Sau mỗi đợt hoá trị, nếu sức khỏe ổn định, Khánh Chi được về nhà nghỉ vài ngày rồi lại trở lại bệnh viện. Nhưng gần đây, vừa về nhà trọ được 2 ngày, Khánh Chi lại xuất hiện những cơn đau dữ dội. Gia đình phải đưa bé vào viện cấp cứu ngay trong đêm.

“Một đứa con đi viện, một đứa ở nhà một mình triền miên, tôi đau lòng lắm nhưng không còn cách nào khác. Tôi không đi làm thì 3 mẹ con đến cái ăn cũng không có”, chị Nga nghẹn ngào.

Khoản thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng không đủ trang trải chi phí điều trị cho Khánh Chi, nhưng là số tiền chị Nga có thể kiếm được lúc này. Ở nơi xa, chị vừa làm việc vừa thấp thỏm chờ tin con.

Mẹ vắng nhà, Ngọc Ánh cũng sớm tự lập. Bé tự đi học, lo việc cá nhân và có thể nấu những món ăn đơn giản. Thương hoàn cảnh của 3 mẹ con, chủ nhà trọ chỉ lấy 300.000 đồng tiền thuê mỗi tháng.

Trong khi đó, bà ngoại của các cháu hiện cũng phải chạy thận nên không còn khả năng hỗ trợ như trước.

Khoản nợ khoảng 500 triệu đồng vẫn còn nguyên, trong khi chi phí điều trị tiếp tục phát sinh và hành trình chữa bệnh của Khánh Chi còn dài.

Ở nhà một mình, bữa trưa của cô bé Ngọc Ánh chỉ có quả trứng luộc chan mắm. Ảnh: Hải Sâm

Hai chị em Khánh Chi vốn đã thiếu vắng bóng dáng người cha. Nay bệnh tật khiến các cháu tiếp tục phải sống trong những ngày xa mẹ.

Với chị Nga, khoản nợ 500 triệu đồng có thể mất nhiều năm mới trả hết. Nhưng trước mắt, điều chị lo nhất là có tiền để con gái tiếp tục được điều trị.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Trạch, cho biết hoàn cảnh gia đình chị Nga rất khó khăn. Chị là mẹ đơn thân nuôi hai con, trong đó cháu thứ hai mắc bệnh ung thư máu.

“Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay sẻ chia, hỗ trợ gia đình chị Nga có thêm điều kiện chữa trị cho cháu, giúp gia đình có thêm điểm tựa vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Thanh nói.

Bạn đọc giúp bé Trần Khánh Chi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.257 (bé Trần Khánh Chi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hằng Nga (mẹ của bé Khánh Chi) theo địa chỉ: thôn Cảnh Thượng, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0382554868

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