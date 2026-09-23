Sau hơn một tháng kêu gọi bạn đọc cùng chung tay ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”, tính đến ngày 22/9/2026, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ số tiền 401.207.647 đồng thông qua tài khoản của Báo VietNamNet. Ngoài ra, chương trình còn kết nối thêm các nguồn lực xã hội để tiếp sức cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hành trình học tập.
Từ những nguồn kinh phí này, ngay khi bước vào năm học mới 2026-2027, Báo VietNamNet đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương, giúp các em có thêm điều kiện học tập và theo đuổi những ước mơ phía trước.
Cụ thể, ngày 14/9, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) trao học bổng với số tiền 70 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi em được nhận 10 triệu đồng.
Các học sinh nhận học bổng gồm Đặng Ngọc Cát Tiên, Hồ Thị Bảo Ngân, Hồ Thị Kim Anh, Nhan Quang Tường và Vi Lê Nhật Tân, đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kpa - Kơlơng; Phạm Huỳnh Gia Huyền, học sinh lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức; và Hồ Thị Huyền Trân, học sinh Trường Mẫu giáo Họa Mi.
Đồng thời, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, Báo VietNamNet đã trao học bổng cho 9 học sinh vừa trúng tuyển đại học và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 292.300.000 đồng.
Trong đó, mỗi em được chương trình “Nâng bước đến trường” trao 20 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại là số tiền bạn đọc ủng hộ riêng cho từng em và nguồn hỗ trợ được kết nối thêm qua chương trình.
Cụ thể, Báo VietNamNet đã trao đến các em: Vũ Phạm Thu Trang (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa): 20,5 triệu đồng; Nguyễn Thị Hiền (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An): 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh): 20,3 triệu đồng; Nguyễn Văn Tiến (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh): 21,4 triệu đồng; Nguyễn Văn Mạnh (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh): 23 triệu đồng; hai chị em Nguyễn Uyên Nhi và Nguyễn Thị Như Quỳnh (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị): 42 triệu đồng; Trương Lê Bình Thuận (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị): 22,8 triệu đồng.
Riêng trường hợp Phan Lê Thanh Trà (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), sau khi đọc thông tin về em trong chương trình “Nâng bước đến trường”, Tập đoàn GELEX đã đồng hành cùng Báo VietNamNet, trao thêm 100 triệu đồng hỗ trợ em. Khoản tiền này không nằm trong số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản chương trình, nâng tổng số tiền Báo trao cho Trà lên 122,8 triệu đồng.
Như vậy, đến nay, Báo VietNamNet đã trao tổng cộng 362,3 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên qua chương trình “Nâng bước đến trường”.
Số tiền còn lại trong nguồn bạn đọc ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục trao đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Ninh Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị và các địa phương khác.
Chương trình “Nâng bước đến trường” hướng tới việc lan tỏa tinh thần vượt khó, hiếu học của trẻ em, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp thêm điều kiện để các em duy trì việc học và từng bước thực hiện ước mơ của mình.
Để chương trình tiếp tục được triển khai, Báo VietNamNet trân trọng kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ “Nâng bước đến trường”, đồng hành với những học sinh đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn nỗ lực học tập, hướng tới tương lai.
Mỗi sự chia sẻ, ủng hộ của bạn đọc sẽ góp thêm một phần nguồn lực để các em có thêm điều kiện vững bước trên con đường học tập.
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Bạn đọc chung tay đóng góp chương trình “Nâng bước đến trường” có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.
Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”
Dưới đây là danh sách bạn đọc chung tay ủng hộ chương trình "Nâng bước đến trường" từ ngày 14/8 - 22/9/2026:
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|14/08/26
|20.000
|6226IBT1kCXF3MJL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226207000402.20260814.135820.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/08/26
|10.000
|6226IBT1kCXT3VEQ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226146490231.20260814.115931.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|15/08/26
|200.000
|ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG
|15/08/26
|50.000.000
|CSPM, CSTV ho tro chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808152118122026313y396386.5189.74150.211746
|15/08/26
|100.000
|MBVCB.15589019908.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/26
|500.000
|6227IBT1iJL3YG1H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260815.072444.92991245.LUONG MINH TUAN.970432
|16/08/26
|30.000
|6228ORCOQ21IW7XY.TRAN THAI BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260816.160334.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/26
|200.000
|6228IBT1kCR5AMHK.Nang buoc den truong FT26229786726908.20260816.124730.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/08/26
|26.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208152349522026O135423269.5189.92482.234953
|17/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17/08/26
|300.000
|MBVCB.15624517403.TUONG DUNG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/26
|156.000
|UH chuong trinh nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208170613072026QP09594816.5390.42746.061241
|17/08/26
|5.000.000
|6229IBT1kCRKFRE4.LE DUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26229028387239.20260817.030007.950912264009.LE DUNG.970407
|18/08/26
|100.000
|MBVCB.15643132966.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/26
|250.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808181416152026vxw1717064.5189.56911.141615
|18/08/26
|100.000
|MBVCB.15636891358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/26
|20.000
|CT DEN:320T2680V1NZ6VV5 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680WM3DFQHZ TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho con Nguyen Van Manh
|19/08/26
|100.000
|320D6081913JDBN8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231116123055
|19/08/26
|500.000
|320D60819FQQ146H Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|1.000.000
|HOANG VAN DONG Chuyen tien ung ho chuong trinh ( Nang buoc den truong)
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|320D60819LQ83F26 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231220670769
|19/08/26
|200.000
|CT DEN:320T2680WATQ70TZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|1.000.000
|320D60819LEALAKG IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|320D60819VQEXYWE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|320D6081932SSC4D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|320D608193E0VZJS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231438700464
|19/08/26
|100.000
|ZP7D6QK0K563 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680W6F077FA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|320D60819YQA94NC IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|320D60819WRFN7UM IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|ung ho chuong trinh - nang buoc den truong
|19/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680W0SMWSH9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|50.000
|CT DEN:320T2680W0SH6JRH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|300.000
|CT DEN:320T2680VX81BLZQ MBVCB.15651935194.620105.PHAM THI DUYEN chuyen tien uong ho truong trinh nang buoc den truong.CT tu 9848136789 PHAM THI DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|400.000
|320D60819E9S1WRA Le Thi Chuc Linh ung ho-Nang buoc den truong-
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|500.000
|CT DEN:320T2680VRKXV9WA Vietinbank;110628136866;TRINH HUY TRINH chuyen tien uong ho manh lo chi phi hoc phi
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|50.000
|CT DEN:320T2680VR54FWJW Ung ho ct Nang buoc den truong em Nguyen Van Manh 2008 Tan Hai Thien Cam Ha Tinh
|19/08/26
|500.000
|CT DEN:320T2680VQGLS02D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|CT DEN:320T2680VP5KXVZ9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|100.000
|320D608199GLK43R Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|500.000
|Nang buoc den truong.
|19/08/26
|1.000.000
|CT DEN:320T2680VM5GYTAD DAM THI THU HA nang buoc den truong
|19/08/26
|500.000
|320D60819Y3ZCLVV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|320D608192DFP2TE NGUYEN BACH BAO ung ho Nang buoc chan den truong FT26231948914086
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|CT DEN:320T2680X67Z7SHL Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1kCN4LJ6U.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26232996675277.20260819.223151.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCN4HJXV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232981036707.20260819.222641.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1kCN47ZTK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232940052754.20260819.220637.19032334708012.PHAM GIA TIEP.970407
|19/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508192106332026JIHW031015.5390.50231.210634
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCN4CA4L.Uh chuong trinh nang buoc den truong FT26231936339018.20260819.210220.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
|19/08/26
|50.000
|6231IBT1kCN4CDUG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231966056088.20260819.210118.19026398028015.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH.970407
|19/08/26
|10.000
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#0200970422081920574220263I8J208621.5390.1853.205742
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1kCNBZBP5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231530939303.20260819.202233.19034809089013.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|19/08/26
|555.555
|6231IBT1kCNB5SUC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231017250941.20260819.195658.869696999999.LE VAN UY VY.970407
|19/08/26
|50.000
|6231TPBVI2CKXXPZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.195535.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423
|19/08/26
|100.000
|MBVCB.15659636761.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1978174042 VO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1bJMZKS6X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.195340.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880819191514202646jl505171.5390.50490.191514
|19/08/26
|500.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191901092026LywJ807983.5390.49510.190109
|19/08/26
|100.000
|6231MCOBQ2M2TA1G.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.184528.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCN5787Q.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231608948998.20260819.184426.19033723239016.VND-TGTT-VU TUYET MAI.970407
|19/08/26
|70.000
|6231IBT1kCN5IJMC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231630409302.20260819.181950.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|19/08/26
|1.000.000
|6231IBT1bJMZ785V.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260819.175159.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|19/08/26
|110.000
|MBVCB.15657255229.gd va cac con ung ho truong trinh nang buoc toi truong.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|100.000
|6231VNIB02ZNVSAZ.Ung ho chuong trinh .nang buoc den truong..20260819.173201.010879888.BACH THU LAN.970441
|19/08/26
|100.000
|MBVCB.15656633439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|10.566
|6231IBT1kCNYUB7M.Nang buoc den truong FT26231042027883.20260819.170638.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|19/08/26
|200.000
|MBVCB.15656366933.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0201000725976 NGUYEN PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|500.000
|6231IBT1kCNYV9KP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231246348594.20260819.165629.19036763034017.VND-TGTT-TRAN HOANG QUYEN.970407
|19/08/26
|500.000
|6231VNIB02ZN4J5X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.164425.069704060048886.NGUYEN THI THUY.970441
|19/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-16:37:38 onlZ125469#SP#020097041608191637382026onlZ125469.5389.78776.163711
|19/08/26
|100.000
|Ung ho em Nguyen Van Manh Ha Tinh#SP#020097042208191636042026IT87179669.5388.68057.163604
|19/08/26
|500.000
|MBVCB.15655868762.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|50.000
|6231IBT1kCNPXU2Q.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231263140549.20260819.162710.19026403658014.VND-TGTT-NGUYEN THANH LONG.970407
|19/08/26
|2.000.000
|6231ABBKP2QTT5WM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.162642.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1kCNP3TK6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231624195290.20260819.162545.19036546474017.VND-TGTT-PHAM NGUYEN HUYEN LINH.970407
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truongNguyenVanManh#SP#020097042208191623432026ZJQ9356022.5388.81998.162344
|19/08/26
|50.000
|MBVCB.15655684298.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351001199671 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCNPLFT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231091476101.20260819.161746.19033912595011.VND-TGTT-TRAN GIA THINH.970407
|19/08/26
|150.000
|6231IBT1kCNPL5Q6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231265508458.20260819.161641.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407
|19/08/26
|50.000
|MBVCB.15655636292.ung ho chau Nguyen van Manh tinh Ha Tinh.CT tu 0021000752085 NGUYEN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|200.000
|6231SHBAP2QTJ7RH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161347.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|19/08/26
|100.000
|6231MCOBQ2M22596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161102.03101012514284.DANG THI TUYET TRINH.970426
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1kCNP6BAF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231365290961.20260819.160838.8977745635.NGUYEN THI HUYEN.970407
|19/08/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191608242026Kq4e879673.5189.78332.160824
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCNP68Z6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231842946776.20260819.160814.19037896864019.VND-TGTT-NGUYEN THAI BINH.970407
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1kCNPEHK3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231770044542.20260819.160636.19034446780010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NGA.970407
|19/08/26
|200.000
|MBVCB.15655479193.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCNPEDN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231980712637.20260819.160508.2269456789.PHAM VAN DOAN.970407
|19/08/26
|35.044
|MBVCB.15655470103.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0901000132140 PHAM THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|50.000
|PHAM QUYNH ANH chuyen tien nang buoc den truong#SP#0200970422081916021220267PE2985615.5387.36560.160213
|19/08/26
|200.000
|MBVCB.15655059141.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0201000742736 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|500.000
|IB_405904636_1787128068093350960052_null_20260819_Nguyen Van Manh - Ha Tinh
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208191523042026F41N278583.5390.91527.152305
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCNPSCTS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231636310382.20260819.151655.19036992270018.VND-TGTT-LE THI MY HANH.970407
|19/08/26
|200.000
|6231MCOBQ2156NBN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.150945.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208191450332026JXVB981311.5390.3486.145033
|19/08/26
|50.000
|NGUYEN THI HANG chuyen tien naang buoc den truong#SP#020097042208191444402026FYGJ472551.5387.68727.144413
|19/08/26
|50.000
|MBVCB.15654351222.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-14:33:36 Tvbb931238#SP#020097041608191433362026Tvbb931238.5189.7909.143336
|19/08/26
|50.000
|MBVCB.15654137964.Ung ho nang buoc toi truong.CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|25.000
|6231IBT1kCNUYKS5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231067484075.20260819.134324.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-13:39:17 kjD5739322#SP#020097041608191339172026kjD5739322.5189.30819.133917
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1aWRNSM8P.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.133052.0338404761.NGUYEN THI XUYEN.970437
|19/08/26
|300.000
|6231MCOBQ215HLE3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.132558.03001016388695.LE THI HOAI HUONG.970426
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-13:23:32 NaVg749781#SP#020097041608191323322026NaVg749781.5389.55839.132333
|19/08/26
|200.000
|MBVCB.15653399662.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|50.000
|6231IBT1kCNU9AVA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231090870060.20260819.130831.19031753505680.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|19/08/26
|100.000
|MBVCB.15653246062.ung ho chuong trinh: nang buoc den truong.CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|100.000
|6231MSCBD23FCEKJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.125604.0943535875.TRAN THI THANH HAI.970422
|19/08/26
|30.000
|MBVCB.15653132226.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|300.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704050819125202202659DJ066217.5388.1351.125202
|19/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405081912505420262JKB062918.5389.95326.125054
|19/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191236202026L73I017632.5388.17708.123620
|19/08/26
|200.000
|6231BIDVE2IZEKLH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.123612.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|19/08/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508191235232026B89L237343.5390.11974.123523
|19/08/26
|100.000
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097042208191233472026FFXN106686.5389.3347.123348
|19/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508191214402026UYQX037961.5189.86985.121413
|19/08/26
|500.000
|6231IBT1kCN87ZDL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231262277332.20260819.120748.19032697389016.VND-TGTT-DUONG DUC TRUNG.970407
|19/08/26
|100.000
|6231SHBAP2QJXNAH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.120257.0981359979.NGUYEN THI THU QUYNH.970443
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1iJTPNJEW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.114424.0943568877.CHU CONG AN.970432
|19/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191137032026AXZ0067754.5189.36725.113703
|19/08/26
|300.000
|MBVCB.15651912574.PHAM DUY HOANG chuyen tien naang buoc den truong.CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1fJS8JYCM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.112127.8007041057220.PHAM QUOC PHUONG UYEN.963388
|19/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508191059222026FQRD075633.5387.85918.105922
|19/08/26
|50.000
|6231NAMAP2QJX51M.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260819.104231.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|19/08/26
|200.000
|6231WBVNP2QJXXIW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.103942.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|19/08/26
|200.000
|6231SGTTH283XNM1.IBFT ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.103128.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808191025292026u3nx518752.5390.78851.102529
|19/08/26
|50.000
|6231IBT1kCNIB2N1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231302179987.20260819.101946.10520442878015.VND-TGTT-NGUYEN THI THAM.970407
|19/08/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508190959142026e6m1558603.5388.28004.095914
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488081909234620261sxy301060.5389.46140.092319
|19/08/26
|200.000
|MBVCB.15649951980.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCNMH5LX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231162015080.20260819.090609.19025486218014.VND-TGTT-DO VAN TUYEN.970407
|19/08/26
|100.000
|MBVCB.15649885319.ung ho chuong trinh ( nang buoc den truong).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|500.000
|MBVCB.15649745641.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|500.000
|6231IBT1kCNMGDAW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231376072649.20260819.084643.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190837252026eeh6151689.5388.51257.083701
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1kCNMPMNZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231922907593.20260819.082754.19027243682025.VND-TGTT-VU THANH XUAN.970407
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1aWRRK4LQ.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260819.082250.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422081908223320268IAI374022.5389.94605.082233
|19/08/26
|500.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970415081908194020262Mdn235203.5387.84813.081940
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1iJTPCXWF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.081845.161490733.NGUYEN THI DIEP.970432
|19/08/26
|500.000
|6231IBT1kCNMMS9M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231826297864.20260819.081435.13320497058019.VND-TGTT-LE THU HA.970407
|19/08/26
|1.000.000
|6231TPBVI2CGUYU1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.080502.11774044001.DIEP THUY NHUNG.970423
|19/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190800092026peub032343.5389.15808.080010
|19/08/26
|1.000.000
|6231IBT1kCNMWRAD.DOAN MY HANH ung ho em Nguyen Van Manh sinh 2008 thon Tan Hai xa Thien Cam tinh Ha Tinh FT26231130509308.20260819.074633.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|19/08/26
|200.000
|6231IBT1aWRRGDK1.ung ho ct nang buoc toi truong.20260819.074016.159704070102332.DANG HUU DAT.970437
|19/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208190732262026AT8P571257.5387.25318.073159
|19/08/26
|30.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190728512026wkja935287.5390.13560.072851
|19/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ung ho nang buoc den truong#SP#0200970405081907150420260Z9R004300.5189.69804.071437
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCNVHTYW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231436893660.20260819.070958.19030261632011.VND-TGTT-NGUYEN VAN TIEN.970407
|19/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208190707072026JY2J661928.5388.48163.070708
|19/08/26
|93.000
|6231MCOBQ215B84I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.070448.03401010768617.NGUYEN THI LAM.970426
|19/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808190657262026e2x0845802.5189.21755.065726
|19/08/26
|200.000
|MBVCB.15648313230.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho chuong trinh (nang buoc den truong).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/26
|50.000
|6231IBT1kCNVEJJB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231823156432.20260819.065020.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|19/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508190635422026h9S4862184.5189.70333.063542
|19/08/26
|100.000
|6231IBT1kCNV5XNJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231851431587.20260819.055859.19036065447016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TUAN.970407
|19/08/26
|100.000
|6231VNIB02ZDKZ7E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.055404.631704060062890.NGUYEN VAN VU.970441
|19/08/26
|100.000
|6230IBT1iJTUYCLS.ZP262300899318 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260818.232151.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/08/26
|20.000
|6230IBT1cJMIVGGP.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260818.224818.100601000598.TRUONG THI TUYET TRAM.970415
|20/08/26
|200.000
|NGUYEN THI YEN Chuyen tien ung ho nang buoc den truong cho chau manh haf tinh#SP#020097048808202201452026gpf0666564.5389.66768.220146
|20/08/26
|200.000
|MBVCB.15676270881.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|30.000
|6232ABBKP2Q4TGGZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.205814.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|20/08/26
|500.000
|MBVCB.15673312967.ung ho CT Nang buoc toi truong- chau Nguyen Van Manh.CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|200.000
|MBVCB.15670761925.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000567567 TRAN THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808201618462026h433235827.5389.64103.161824
|20/08/26
|500.000
|MBVCB.15670419744.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|300.000
|MBVCB.15669681635.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143060620405.20260820.143060620405-0908561164_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082015143820265alo999573.5390.50519.151438
|20/08/26
|100.000
|6232IBT1kCN6VLT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232694560587.20260820.150846.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|20/08/26
|500.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508201504092026AAIJ061499.5390.88689.150409
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808201454062026dhsb932037.5388.30435.145338
|20/08/26
|100.000
|6232MSCBD23URKVI.NGUYEN HUU CHI giup chau Manh o Tan Hai Thien Cam Ha Tinh hoc lop 12A1 truong PTTH Nguyen Dinh Lien.20260820.145126.0528199996.NGUYEN HUU CHI.970422
|20/08/26
|300.000
|6232SHBAP2QRRTHY.Ung ho Nang buoc den truong em Nguyen Van Tien.20260820.144842.1004005770.QUACH SONG KIM.970443
|20/08/26
|300.000
|UNG HO TIEP SUC DEN TRUONG CUNG EM NGUYEN VAN TIEN DH GTVT-200826-14:44:32 2YMS897647#SP#0200970416082014443220262YMS897647.5390.73768.144432
|20/08/26
|300.000
|MBVCB.15668876054.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006870200 VU NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|100.000
|MBVCB.15668305716.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|1.000.000
|6232IBT1iJTAAG9S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.131412.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|20/08/26
|300.000
|6232IBT1kCNEM3E8.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232027680873.20260820.131348.19035268198015.VND-TGTT-TRUONG THI DOAN TRANG.970407
|20/08/26
|300.000
|6232IBT1kCNKXPHE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232466959733.20260820.122851.2526134953.BUI TIEN THANG.970407
|20/08/26
|200.000
|6232IBT1iJTASDI1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.114405.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|20/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15666740608.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491000095474 NGUYEN THANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|300.000
|6232IBT1aWNQN6U3.THANH BINH ung ho em Nguyen Van Tien (Nghe An).20260820.113530.0914398399.NGUYEN THI THANH BINH.970437
|20/08/26
|200.000
|6232IBT1kCNKVTAK.ung ho CT nang buoc den truong FT26232358870900.20260820.113042.19128927714032.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|20/08/26
|500.000
|MBVCB.15666468005.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho chau Nguyen Van Tien, chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|500.000
|MBVCB.15666074050.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1036791648 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|1.000.000
|6232IBT1kCN7K8JE.Ung ho ct Nang Buoc Den Truong FT26232515428308.20260820.103017.14023123706016.VND-TGTT-PHAM HUONG GIANG.970407
|20/08/26
|500.000
|6232IBT1aWNQF58Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.102819.0977341907.TONG QUANG TUAN.970437
|20/08/26
|5.000
|6232VNIB02Z7XQ9D.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260820.102718.812281212.GIANG MY LINH.970441
|20/08/26
|50.000
|UNG HO CT NANG BUOC DEN TRUONG-200826-10:06:33 pkRE609160#SP#020097041608201006342026pkRE609160.5388.34609.100634
|20/08/26
|500.000
|ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097048808201003032026baq9977375.5389.14572.100303
|20/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-200826-09:41:09 hB6O663438#SP#020097041608200941092026hB6O663438.5189.96224.094109
|20/08/26
|200.000
|MBVCB.15664722454.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15664709223.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200910032026c59f792808.5387.52648.091003
|20/08/26
|300.000
|MBVCB.15664599033.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|100.000
|MBVCB.15664572265.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0711000236572 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200908142026uf6o786948.5389.43851.090747
|20/08/26
|100.000
|6232IBT1aWNQ6UDL.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260820.090629.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220820090247202630RJ597134.5387.20595.090248
|20/08/26
|500.000
|MBVCB.15664466541.ung ho ct nang buoc den truong.CT tu 0071004247414 CHU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082008563120264H4I839636.5390.95089.085632
|20/08/26
|20.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200853112026bptk738111.5388.80632.085311
|20/08/26
|100.000
|6232IBT1iJT45X9M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.085039.46706797.VUONG HUONG LY.970432
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200837462026DFS6789605.5189.20879.083746
|20/08/26
|500.000
|6232ORCOQ2MLQ3RB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.083340.0014100016407008.NGUYEN THI HOANG HUONG.970448
|20/08/26
|17.553
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200832302026N894976843.5389.1214.083230
|20/08/26
|500.000
|MBVCB.15664005138.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|150.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200821482026ey67639469.5390.61538.082148
|20/08/26
|200.000
|6232TPBVI2CV1RZ3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.081431.10000373442.HO NGUYEN NHAT HA.970423
|20/08/26
|200.000
|6232SHBAP2QZGTMT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.080819.6819721968.NGUYEN DUC HUNG.970443
|20/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200801102026EVZS356130.5389.88387.080110
|20/08/26
|100.000
|6232IBT1kCNG94HG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232970023301.20260820.075936.10520828378017.VND-TGTT-BUI PHUONG NAM.970407
|20/08/26
|200.000
|MBVCB.15663674734.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200753452026j3ji551276.5390.64045.075317
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208200745502026S2ZE221106.5388.37317.074551
|20/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808200742162026ziua516095.5389.24790.074217
|20/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082007332020264P5G078043.5388.96582.073320
|20/08/26
|50.000
|MBVCB.15663273445.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970415082007145920265cpm894896.5189.39315.071437
|20/08/26
|100.000
|6232MCOBQ2M2PBYR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260820.062946.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|20/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG#SP#020097048808200546432026shpr273629.5390.70812.054643
|20/08/26
|200.000
|MBVCB.15662467644.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251001311175 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.142987286474.20260820.142987286474-0973192724_Nang buoc den truong
|20/08/26
|500.000
|MBVCB.15662150535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000609809 TRAN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208192350082026Z46N432236.5389.95723.235009
|20/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808192310562026ek42161774.5389.43624.231056
|20/08/26
|10.000.000
|CT DEN:320T2680Y8F5BZWY MBVCB.15675972626.591942.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20/08/26
|300.000
|Scan QR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 2090424199014113280
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|500.000
|Thien Hoan ubg ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680XUTCH2NL PHAM THI PHUONG chuyen tien nang buoc den truong
|20/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|500.000
|CT DEN:320T2680XPHTQCBA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|300.000
|CHU VAN HUAN Chuyen tien u ho quy nang buoc den truong
|20/08/26
|50.000
|320D6082021LDB4R Ung ho e Nguyen Van Manh su pham toan Da Nang den truong FT26232203664864
|20/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|200.000
|320D60820XZSHQMY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|300.000
|CT DEN:320T2680XJ6UAP95 MBVCB.15666173672.210860.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0331000481572 NGUYEN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20/08/26
|200.000
|320D60820CKYBUSR Ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|20/08/26
|50.000
|320D60820SKDMT58 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232965756690
|20/08/26
|50.000
|320D60820FVM12L0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232365080340
|20/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680XFGG7JY8 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|500.000
|320D60820QCPEU9J Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|100.000
|UHCT NANG BUOC DEN TRUONG
|20/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680XCGWP733 MBVCB.15664198862.869894.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0371000458056 LE THI HOANG NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20/08/26
|500.000
|320D6082005T9JL9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232734587976
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|20.000
|CT DEN:320T2680XBMT4V7X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|200.000
|CT DEN:320T2680XBEPAJ0X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|500.000
|CT DEN:320T2680XAY397AP Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/08/26
|1.000.000
|CT DEN:320T2680YW7AREK0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|300.000
|320D60821SW6LSCX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|50.000
|CT DEN:320T2680ZR1S7JK7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680ZNBV498U MBVCB.15687163821.032110.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0711002095331 NGUYEN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21/08/26
|3.000.000
|320D60821ZD1P0ZQ CTY QUANG MINH UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG
|21/08/26
|500.000
|CT DEN:320T2680Z6EHCD98 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2680Z3DFQ8Y2 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|100.000
|320D60821ZXJEKXH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233578543900
|21/08/26
|200.000
|320D6082176AFB9T Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|1.000.000
|CT DEN:320T2680Z2NPN2EL Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|54.000
|320D60821UB8NAJ9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|55.000
|320D60821LBG2FJX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|1.000.000
|CT DEN:320T2680Z2C4ME9Y Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|50.000
|CT DEN:320T2680Z26DA3KV Vietinbank;110628136866;HOANG NGOC OANH chuyen tien ung ho chuong trinh NANG BUOC TOI TRUONG
|21/08/26
|200.000
|CT DEN:320T2680Z1YTV8NP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|500.000
|320D60821B2Z8E68 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|200.000
|PHAM HONG NHAT Chuyen tien ung ho tan SV Nguyen Van Manh
|21/08/26
|44.000
|320D608215J0QQ7B Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|21/08/26
|100.000
|ung ho Nang buoc den truong
|21/08/26
|100.000
|6233IBT1k2QCH4MR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234066560378.20260821.220521.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|21/08/26
|10.000
|6233IBT1iJTZRIJN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.215146.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/08/26
|100.000
|MBVCB.15690631429.Nang buoc den truong.CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Nang buoc den truong#SP#0200970405082121344320260ZQ1024718.5390.36464.213443
|21/08/26
|50.000
|6233MCOBQ2MARDGF.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260821.205523.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/08/26
|50.000
|6233ASCB02RQCRCJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-20:34:30 6233ASCB02RQCRCJ.20260821.203430.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|21/08/26
|50.000
|ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048808212023342026jxu0857932.5387.90906.202334
|21/08/26
|100.000
|MBVCB.15688355074.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|200.000
|MBVCB.15688192328.CHU THI THU u g ho chuong trinh: Nang buoc den truong.CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|500.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211847182026LypT797150.5189.96897.184718
|21/08/26
|500.000
|6233IBT1aWN1LDSI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.183944.153704070018015.NGUYEN THUY LE TO UYEN.970437
|21/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808211836462026q9rf428904.5189.25670.183646
|21/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808211816122026fez7335916.5390.91695.181612
|21/08/26
|100.000
|6233IBT1k2QJ87Q9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233220510805.20260821.180325.19023045932010.VND-TGTT-LE THI NHU.970407
|21/08/26
|200.000
|6233IBT1d1YE8NN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.161042.97042292H0cd194000000000a73830.MBBANK IBFT.970422
|21/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-15:58:10 puiS915692#SP#020097041608211558102026puiS915692.5387.75668.155810
|21/08/26
|10.000
|6233IBT1cJM85MRD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.155107.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/08/26
|6.719
|MBVCB.15684503880.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|200.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211404322026Zjaq522342.5189.13035.140432
|21/08/26
|100.000
|MBVCB.15683474201.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|200.000
|6233IBT1kCNN9DF9.Nang buoc den truong FT26233791724105.20260821.123421.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|21/08/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082112054220268UPW002133.5390.69908.120542
|21/08/26
|107.000
|6233IBT1iJTEBGLW.ZP262330288754 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.120019.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208211150452026XCQA472731.5390.69363.115046
|21/08/26
|100.000
|6233TPBVI2CSBNDM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.111309.14081983888.HA TRUNG KIEN.970423
|21/08/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508211105222026aWYo852060.5389.66124.110522
|21/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220821110252202666TL925098.5189.49855.110252
|21/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. chau Vu Pham Thu Trang#SP#020097042208211035032026NQ8X300067.5189.82036.103504
|21/08/26
|200.000
|MBVCB.15680670351.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienung ho Nang buoc den truong#SP#020097040508210959012026JW4G073854.5388.74236.095901
|21/08/26
|100.000
|6233TPBVI2CSLE57.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.095449.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|21/08/26
|300.000
|6233IBT1kCNX8GJJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233064085291.20260821.093945.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
|21/08/26
|50.000
|6233IBT1kCNX1ESM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233492406071.20260821.091225.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|21/08/26
|300.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho - Nang buoc den truong#SP#020097040508210902452026Z36R095370.5389.2691.090245
|21/08/26
|500.000
|MBVCB.15679245460.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000299676 DO TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210838432026T5Y2689639.5387.8685.083816
|21/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-210826-08:29:04 7YsT991835#SP#0200970416082108290420267YsT991835.5390.73206.082904
|21/08/26
|100.000
|6233MSCBD23KQF71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082748.1060102818004.NGUYEN THI THU.970422
|21/08/26
|100.000
|6233SGTTW224LJ47.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082221.070070700504.VO PHUONG MI.970403
|21/08/26
|300.000
|MBVCB.15678929407.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508210820362026PWKE000743.5387.42756.082037
|21/08/26
|50.000
|6233IBT1iJTKKY6P.ZP262330129216 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.082030.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/08/26
|200.000
|6233IBT1kCN3A54Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233977227013.20260821.081141.19022225492012.VND-TGTT-PHAM VIET NGU.970407
|21/08/26
|300.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508210803492026Bt7b248157.5390.84899.080349
|21/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210759542026CTO9929415.5390.71292.075931
|21/08/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082107391320268NZK020520.5387.3936.073913
|21/08/26
|200.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508210737392026thzi177473.5189.98846.073739
|21/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210737192026LJH4290048.5387.97906.073720
|21/08/26
|200.000
|6233IBT1aWNJBMZB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.072457.0932776826.HUYNH HOANG PHUC VINH.970437
|21/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808210721352026430c043767.5387.49333.072135
|21/08/26
|500.000
|6233MCOBQ2MY7TBG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.072039.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|21/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210654292026AW9A142431.5390.73831.065430
|21/08/26
|500.000
|DANG THI KIEU VAN Chuyen tien nang buoc toi truong#SP#0200970488082106524320261kis968267.5389.69646.065215
|21/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082106342520264vgj930121.5388.30108.063426
|21/08/26
|500.000
|NGUYEN DINH QUY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208210251132026M14E521237.5390.3480.025046
|22/08/26
|100.000
|6234IBT1k2QPK42C.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236508356095.20260822.225844.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|22/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082222441020264udn668724.5388.89602.224410
|22/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508222208282026Z4CE090839.5189.98843.220800
|22/08/26
|25.000
|6234IBT1k2QPSZFF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236040869204.20260822.214459.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/26
|60.000
|6234IBT1k2QU63PM.Ung ho tiep buoc den truong FT26234907967334.20260822.204224.3999796886.NGUYEN THI THU UYEN.970407
|22/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508221928242026FlLk906249.5388.30240.192824
|22/08/26
|200.000
|6234SHBAP2QGTSH5.Thula Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260822.191430.8668797979.LE THI THU THUY.970443
|22/08/26
|100.000
|MBVCB.15701731571.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082218045420264VRV069037.5387.83352.180454
|22/08/26
|25.000
|6234IBT1iJTTN21Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.175426.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|22/08/26
|100.000
|6234MCOBQ2MBJVSY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.174255.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|22/08/26
|100.000
|6234TPBVI2C3TXU8.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.172425.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|22/08/26
|50.000
|6234IBT1k2QIPWX6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234736324498.20260822.171950.19032737281019.VND-TGTT-LE NGUYEN NGOC.970407
|22/08/26
|50.000
|ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#02009704220822171211202634R6668499.5387.13130.171212
|22/08/26
|200.000
|MBVCB.15700386305.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9936219966 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|99.999
|MBVCB.15700112678.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|200.000
|6234IBT1k2QIWSGF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234493276803.20260822.164909.95097369797799.LAM MINH DUONG.970407
|22/08/26
|30.000
|MBVCB.15699983467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|200.000
|6234SGTTW22WVGQN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.164432.050110555250.DINH TRAN HAI NAM.970403
|22/08/26
|600.000
|TRUONG MINH CHAU Chuyen tien chuong trinh tiep buoc den truong chau hien#SP#020097048808221628182026hidt270321.5189.26085.162818
|22/08/26
|200.000
|MBVCB.15699137462.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|200.000
|6234IBT1k2QMUSRN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234825286599.20260822.154751.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|22/08/26
|200.000
|MBVCB.15698489682.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien quy nang buoc toi truong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|500.000
|MBVCB.15698309807.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011002665465 VU THI BICH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|500.000
|6234IBT1k2QVMGMB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234003287172.20260822.133747.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407
|22/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208221212172026JCQI343219.5388.26710.121149
|22/08/26
|1.000.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704150822112804202603Tw883445.5390.60086.112804
|22/08/26
|100.000
|MBVCB.15695449048.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002260606 NGHIEM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9HENH.OGTC Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105926.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9HZVF.OGTC Tran Van Huynh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105701.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9HJJ4.DTM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9H8U1.NH ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105501.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9HM5I.QA ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105401.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9H1BK.Trinh Thi Huong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105306.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9HAUB.Tran Tue Nha Phuong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9HY7H.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105101.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C9H2PI.TT Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.105001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C935KM.Tran Thi Hong ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.104901.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|50.000
|6234TPBVI2C93766.Tran Minh Hoa ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.104801.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|22/08/26
|500.000
|6234IBT1k2QSBNDT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234704690210.20260822.102619.9983582233.TRIEU MINH TUAN.970407
|22/08/26
|50.000
|6234IBT1k2QSIEDR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234140290442.20260822.100733.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|22/08/26
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Van Manh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422082209044220263VGA996391.5189.44347.090443
|22/08/26
|10.000.000
|MBVCB.15693630467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|50.000
|6234ORCOQ2MAH38C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.084423.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|22/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang Buoc Toi Truong#SP#020097048808220832212026vujj721996.5387.32361.083153
|22/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em trang 2008#SP#0200970422082208043420263YK2108288.5388.43262.080435
|22/08/26
|100.000
|6234MCOBQ2MA9Z4I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260822.072613.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|22/08/26
|100.000
|6234IBT1aWNCPWPS.VU THI MY DUNG chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc den truong .20260822.063912.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|22/08/26
|200.000
|NGUYEN THI XUYEN Chuyen tien,ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#0200970488082206351620267qsr401878.5388.13082.063516
|22/08/26
|50.000
|6234IBT1k2Q2KFIU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234113308011.20260822.061932.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/26
|500.000
|MBVCB.15692028094.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421003708824 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208220404022026ZXES313359.5189.20686.040402
|22/08/26
|190.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.#SP#020097042208220131402026SEZM817939.5387.77746.013141
|22/08/26
|64.000
|6233NBVAF2YJ2KTU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260821.234945.100004550654.NGUYEN THI HONG NHUNG.970419
|22/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082123414220266SFL814260.5389.11035.234114
|22/08/26
|100.000
|6233IBT1k2Q29WPE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234023472000.20260821.233117.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|22/08/26
|25.000
|6233IBT1k2Q2C97J.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234290270676.20260821.231515.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/08/26
|200.000
|MBVCB.15691206131.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|30.000
|MBVCB.15691128427.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/08/26
|100.000
|320D60822WCDTLAX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236724401744
|22/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26811GYEQFK4 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|50.000
|CT DEN:320T26811FSYTNGW ung ho chuong trinh nang buoc em toi truong
|22/08/26
|300.000
|TO DINH KY chuyen tien chuongtrinhnangbuoc den truong
|22/08/26
|500.000
|CT DEN:320T26811CRHGZUC Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|200.000
|320D60822X0G7YY5 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26811AWME1FJ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|200.000
|CT DEN:320T268119SZJXMF Vietinbank;110628136866;TRAN THI XUAN chuyen tien nang buoc den truong
|22/08/26
|500.000
|320D60822DBK33MP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
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|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|200.000
|320D60822F6BFE77 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26234969358390
|22/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|66.000
|320D60822XMH93CR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|400.000
|320D60822Z5DQWMG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|500.000
|320D60822RTMPY8B Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26810KKPHFM7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22/08/26
|200.000
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|100.000
|320D60823SAN9V6J Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|100.000
|CT DEN:320T26812LACDNJ7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|100.000
|320D60823FS2ZA0R ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236902951032
|23/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|200.000
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.
|23/08/26
|50.000
|MBVCB.15718940830.mong chuong trinh ngay cang phat trien.CT tu 1029553439 LE THI ANH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/26
|50.000
|6235IBT1bJMHTISL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.205223.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|23/08/26
|200.000
|Nang buoc den truong#SP#020097048808231739022026gbsj063566.5387.66268.173902
|23/08/26
|200.000
|MBVCB.15715133115.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039173999 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/26
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143490685934.20260823.143490685934-0972840105_Vu Thi Hoai Giang ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23/08/26
|200.000
|MBVCB.15713656426.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082316070020260x1j659302.5390.10916.160701
|23/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THU HUYEN chuyen tien uh Nang buoc toi truong#SP#0200970405082316025320267TRW022496.5387.89115.160253
|23/08/26
|500.000
|6235IBT1k2QATC3T.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236903926615.20260823.160010.19032601628015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY NHI.970407
|23/08/26
|10.000
|6235ASCB02R8WNMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-230826-15:05:11 6235ASCB02R8WNMG.20260823.150511.44208657.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970416
|23/08/26
|3.000
|MBVCB.15712692106.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9707536838 NGUYEN AN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405082314271620261THK017809.5189.24169.142647
|23/08/26
|50.000
|6235SBITF2YJCJHZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.141105.000170406010204.PHAM THI THU HA.970400
|23/08/26
|100.000
|6235IBT1k2Q43KF7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236204050042.20260823.140149.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|23/08/26
|300.000
|6235MCOBQ2M1AGSM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.123406.02001018958554.DAO VAN MINH.970426
|23/08/26
|100.000
|6235IBT1k2Q4CEST.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236006941227.20260823.121725.19031428540011.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
|23/08/26
|50.000
|6235IBT1k2QBNW2L.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236964130823.20260823.115813.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|23/08/26
|50.000
|6235IBT1iJTXBVWF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.114646.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432
|23/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien nang buoc den truong#SP#020097040508231054402026U4PG062420.5390.18347.105440
|23/08/26
|500.000
|MBVCB.15709138005.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039149873 NGUYEN NGOC PHONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508231000552026U15V083327.5390.38262.100032
|23/08/26
|200.000
|NGUYEN THI HA uh chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097048808230942462026c90h435320.5390.50992.094246
|23/08/26
|200.000
|MBVCB.15708251475.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/08/26
|30.000
|6235ORCOQ2MBDLXS.TRAN THAI BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.062533.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|23/08/26
|1.000.000
|6235ABBKP2QKBAQ2.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260823.051607.0461016183066.PHAN THANH LAM.970425
|23/08/26
|200.000
|MBVCB.15705880109.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|100.000
|6236TPBVI2CNLBN6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.221619.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|24/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508242211342026CDK2021965.5189.89603.221105
|24/08/26
|20.000
|MBVCB.15733415213.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho chuong trinh (Nang buoc den truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208242148382026QW8J193568.5389.16831.214838
|24/08/26
|25.000
|6236IBT1k2QN8CL2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237680470545.20260824.214108.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|24/08/26
|60.000
|6236ABBKP2Q9JJNQ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.213342.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|24/08/26
|10.000
|6236IBT1k2QN9JHL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236804653704.20260824.212011.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|24/08/26
|500.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508242115202026aRKU160971.5390.73133.211520
|24/08/26
|1.000.000
|6236IBT1k2QNW8IE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236669927830.20260824.210530.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|24/08/26
|20.000
|MBVCB.15732576176.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1055836854 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|100.000
|NGUYEN ANH TRANG ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097041508241854232026MfiT510158.5388.8244.185423
|24/08/26
|5.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808241822392026vy59695231.5390.84010.182239
|24/08/26
|200.000
|MBVCB.15727066716.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|100.000
|MBVCB.15726859421.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082414385620265ITM715741.5388.412.143857
|24/08/26
|100.000
|6236MSCBD2HYI9XN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.140044.0976051886.PHAM THI MINH THUY.970422
|24/08/26
|100.000
|6236IBT1k2QTSYAH.Ung ho chuong trinh nang buoc toi truong FT26236004100332.20260824.135019.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|24/08/26
|100.000
|MBVCB.15725777369.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|50.000
|6236IBT1k2QTCYA9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236188259539.20260824.133935.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|24/08/26
|20.000
|6236MSCBD2HYSLT6.gui cho chuong trinh nang buoc den truong.20260824.132049.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|24/08/26
|30.000
|6236IBT1k2QL3IUP.Nang buoc den truong FT26236858489983.20260824.131005.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|24/08/26
|100.000
|UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-240826-13:08:16 eH6v146372#SP#020097041608241308162026eH6v146372.5387.38757.130816
|24/08/26
|100.000
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208241155072026ECOG347472.5390.15452.115507
|24/08/26
|100.000
|MBVCB.15723973028.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508241129082026YFMI597216.5389.36898.112908
|24/08/26
|10.000
|MBVCB.15723617711.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1041022048 LY GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|200.000
|TRAN NGOC THANH chuyen tien nang buoc den truong#SP#02009704220824101224202603HT611128.5390.50760.101225
|24/08/26
|200.000
|6236IBT1k2Q65AA7.NGUYEN THI HIEU chuyen nang buoc chan den truong FT26236437088934.20260824.072536.19075520443011.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEU.970407
|24/08/26
|15.000
|MBVCB.15720294559.Nang buoc toi truong.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|50.000
|MBVCB.15719711916.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|100.000
|MBVCB.15719572670.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1046511079 DO HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/08/26
|20.000
|6235IBT1cJMUUNRG.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.235304.108873268491.NGUYEN AN KHANH.970415
|24/08/26
|100.000
|6235IBT1k2QEEW81.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236514509003.20260823.233106.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|24/08/26
|100.000
|320D608241Y9E50R Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237980085001
|24/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26814C5XQA81 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24/08/26
|300.000
|CT DEN:320T268148JQ1LCD Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|50.000
|MBVCB.15749055760.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000619966 LE ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808252317112026eet7205775.5387.20570.231641
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1fJSH8ZUJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.231203.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|25/08/26
|50.000
|6237IBT1k2WMQM45.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238514191112.20260825.220622.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|25/08/26
|50.000
|6237IBT1k2WVNM8Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238500862030.20260825.220208.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|25/08/26
|1.000.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508252103592026PR23099182.5389.90942.210359
|25/08/26
|50.000
|MBVCB.15747711523.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208252053252026Q8US431135.5390.33804.205325
|25/08/26
|20.000
|6237IBT1k2WV9QR2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237360677725.20260825.203249.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/08/26
|50.000
|MBVCB.15746734676.TRAN THI LAN chuyen tien ung ho chuong trinh NANG BUOC EM DEN TRUONG.CT tu 0011003478040 TRAN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|10.000
|6237IBT1k2WDEAQ4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237480290431.20260825.194759.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|25/08/26
|50.000
|MBVCB.15746454955.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1016377623 NGUYEN VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508251911392026j6uX680656.5388.64827.191139
|25/08/26
|10.000
|MBVCB.15745355229.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|50.000
|ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097042208251836402026W8W6315623.5388.11394.183641
|25/08/26
|1.000.000
|6237IBT1k2WSJNNS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237979130459.20260825.173607.19134112083011.VND-TGTT-NNN-NGUYEN THI THAO.970407
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1k2W9BI9B.Ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong FT26237128010135.20260825.165217.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|25/08/26
|100.000
|MBVCB.15743131069.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15743135439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|100.000
|MBVCB.15743115538.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1fJSZ4Z6J.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.164309.0010557906.ADD INFO.999888
|25/08/26
|200.000
|6237IBT1k2W9SS8T.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237306226900.20260825.162758.19034663455012.VND-TGTT-TRAN THI HONG HANH.970407
|25/08/26
|50.000
|6237VNIB02RUILPX.Ung ho nang buoc den truong.20260825.161300.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|25/08/26
|300.000
|6237IBT1k2W9WU1A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237176005298.20260825.161258.19033918111014.VND-TGTT-LUU THI TUE MINH.970407
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1bJMLU67M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.161249.19932606.TRAN NGOC QUANG.970427
|25/08/26
|200.000
|6237IBT1k2W2FC5K.Nang buoc e den truong FT26237260238224.20260825.155620.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|25/08/26
|30.000
|6237ORCOQ2MCKF3J.LE THE LAM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.153047.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/08/26
|500.000
|6237NAMAP2Q3S85Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.145335.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|25/08/26
|200.000
|MBVCB.15741114031.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491000055454 DANG THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251422422026119f236823.5390.78699.142242
|25/08/26
|200.000
|MBVCB.15740990270.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002684593 VO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15740481257.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208251333372026FTJN398677.5390.21954.133308
|25/08/26
|200.000
|MBVCB.15740250257.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|300.000
|MBVCB.15740235850.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9969567379 VUONG HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|200.000
|6237IBT1k2WC88UI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237943060000.20260825.131210.12924609566666.VND-TGTT-DO VAN CHUNG.970407
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1bJMLI5TA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.130755.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|25/08/26
|300.000
|MBVCB.15740091652.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|500.000
|MBVCB.15740082064.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004118998 PHAM MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082512303420260odh931634.5389.85648.123034
|25/08/26
|100.000
|6237SHBAP2Q3ZKF4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong - Phan Le Thanh Tra - Ha Tinh.20260825.122649.022190209.Pham Van Tuan.970443
|25/08/26
|500.000
|MBVCB.15739605708.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1038101976 CHU HAI DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|500.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508251204502026KO99025003.5389.17651.120451
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1k2W1EBYK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237847554545.20260825.120243.19035847666012.VND-TGTT-VU VAN TUC.970407
|25/08/26
|1.000.000
|6237VNIB02R45E2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.115239.942141428.TRUONG MINH DAI TRI.970441
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1k2W15HKM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237514532340.20260825.114502.11123467324019.VND-TGTT-TONG DUC DUNG.970407
|25/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15738936728.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001356678 TRAN TRONG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082511415920269FE5353906.5387.55787.114159
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1iJF2AP1J.Nang buoc den truong.20260825.113813.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|25/08/26
|300.000
|6237IBT1k2W1UN7Z.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237033500631.20260825.113746.19020422027019.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HUY.970407
|25/08/26
|50.000
|MBVCB.15738753135.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004418694 LE XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251120572026pexy662515.5390.8735.112057
|25/08/26
|50.000
|MBVCB.15738522268.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1835448666 QUACH VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|500.000
|6237IBT1k2W1299H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237467043708.20260825.111431.10822965892018.VND-TGTT-BUI THANH TUAN.970407
|25/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-11:03:22 qEh6714519#SP#020097041608251103222026qEh6714519.5389.87895.110322
|25/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.#SP#020097042208251103072026ZWFZ472129.5390.86000.110307
|25/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251059392026aes8576585.5387.64511.105909
|25/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251059292026own7575938.5390.62978.105929
|25/08/26
|500.000
|6237IBT1k2WJNW8S.HUYNH VAN SANG ung ho chuong trinh Nang Buoc den truong FT26237374248300.20260825.105751.19031542476013.VND-TGTT-HUYNH VAN SANG.970407
|25/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808251043262026kxzu512813.5387.61655.104326
|25/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082510323420260LE3546416.5189.95056.103235
|25/08/26
|500.000
|6237SGTTW22XCQEB.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.103125.668899.VO DINH THINH.970403
|25/08/26
|2.000.000
|6237ORCOQ2MC8QP7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.103118.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448
|25/08/26
|100.000
|MBVCB.15737819884.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0151000139077 TRINH THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|100.000
|6237IBT1d1YTGNIZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.101512.970422Vcada75000000000949444.MBBANK IBFT.970422
|25/08/26
|1.000.000
|6237IBT1iJF22NII.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.100711.2875682827.TRAN VU QUYNH HUONG.970432
|25/08/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508250951212026TUVD016580.5389.54080.095121
|25/08/26
|200.000
|MBVCB.15737045742.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|200.000
|6237ABBKP2Q9N48L.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260825.084135.0382680907.BUI BICH THUY.970425
|25/08/26
|50.000
|6237IBT1k2WW4J2I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237530504270.20260825.083736.19026201932017.VND-TGTT-LE THI THU.970407
|25/08/26
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143711993824.20260825.143711993824-0899891178_Nang Buoc Den Truong
|25/08/26
|200.000
|MBVCB.15735815897.ung ho ct nang buoc den truong.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-07:57:27 FfEs350403#SP#020097041608250757272026FfEs350403.5389.55542.075657
|25/08/26
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Van Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208250724082026FQ01255540.5189.41877.072408
|25/08/26
|50.000
|6237IBT1k2WQUBZG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237980240874.20260825.051814.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|25/08/26
|100.000
|6236VNIB02RR9DDG.Ung ho chuong trinh: Nang buoc den truong..20260824.231652.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|25/08/26
|50.000
|6236IBT1k2QN3Y13.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26237029695603.20260824.230749.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|25/08/26
|50.000
|320D60825RX1KULN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238770476620
|25/08/26
|500.000
|320D60825TY7YPT0 Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26237446497053
|25/08/26
|50.000
|320D60825EQW8NCV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|200.000
|320D60825NT1022Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-17:00:36 6237ASCB02RW2CL4
|25/08/26
|2.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|500.000
|CT DEN:320T268162DG3PD7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|100.000
|CT DEN:320T268160F5T9YP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26815ZUBU71G Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|400.000
|320D608258ZYHJ52 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26815VHEDC5N Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|500.000
|HUYNH QUOC BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|50.000
|CT DEN:320T26815UGYNPMX Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|200.000
|143745222157-0972632626-Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|100.000
|CT DEN:320T26815TMLCDCL Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|50.000
|CT DEN:320T26815SQQ20QC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|100.000
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|25/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|100.000
|CT DEN:320T26815R0RR6J7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Tra
|25/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|1.000.000
|CT DEN:320T26815QJE22GW Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26815PH8LAQE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|500.000
|CT DEN:320T26815P9UCD42 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|1.000.000
|320D60825A1NGN6X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-250826-09:09:00 6237ASCB02R4RDFQ
|25/08/26
|30.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25/08/26
|300.000
|CT DEN:320T26815HAPG7G1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|giup hoc sinh sinh vien kho khan di hoc (quynh)
|26/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|320D60826ZC5E6YN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-20:27:48 6238ASCB02RV1SPB
|26/08/26
|200.000
|320D60826MCSP3EE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238790398219
|26/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|300.000
|CT DEN:320T26817VJWMFPK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong chau Thanh Tra Ha Tinh
|26/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|CT DEN:320T26817Q5J302S Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|100.000
|143909674356-0335872172-Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|100.000
|CT DEN:320T26817LRFUYL6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|500.000
|320D60826SD1WM1W Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|50.000
|CT DEN:320T26817GV72KKV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|100.000
|CT DEN:320T26817ELLEM9D MBVCB.15753908501.433024.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011003786762 DO THI KHANH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26/08/26
|500.000
|CT DEN:320T26817DXD8JZC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|320D60826Q7F7YSS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238550391823
|26/08/26
|1.000.000
|320D60826JFVSH4Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238970094272
|26/08/26
|2.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|100.000
|CT DEN:320T26817BX13UXA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|CT DEN:320T268178FUF71P Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|CT DEN:320T268175S00DNA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508262304342026HCMI084434.5388.47069.230403
|26/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262247252026to5s902476.5389.8814.224725
|26/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-22:21:00 RreH983970#SP#020097041608262221002026RreH983970.5389.40023.222036
|26/08/26
|500.000
|6238TPBVI2CPWZCZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.220618.00001808356.DANG CHI MINH HUAN.970423
|26/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262205182026rnf4825678.5387.84623.220518
|26/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15763070311.nang buoc den truong.CT tu 0071005537001 LE TI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15762801595.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1018147792 HUYNH VU DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|500.000
|6238IBT1k2WALLYB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238979796091.20260826.203316.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407
|26/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508262025122026M5QK080222.5387.38006.202442
|26/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262005112026evf5482493.5189.17299.200511
|26/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15762053856.NGUYEN TAN THUAN ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|200.000
|MBVCB.15762023372.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1050557583 NGUYEN THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|1.000.000
|6238WBVNP2QIDZD7.Nang buoc em den truong em Tra.20260826.192242.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|26/08/26
|300.000
|6238IBT1k2W4ENY3.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho Quy Nang buoc den truong FT26238384862941.20260826.185606.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15760349423.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988103211 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|50.000
|6238IBT1k2W4IUHD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238694778625.20260826.182754.19034850247024.VND-TGTT-MAI NHAT LONG.970407
|26/08/26
|10.000
|6238WBVNP2QI4E1S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.172048.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|26/08/26
|200.000
|6238TPBVI2C75S8M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.172019.55588882929.NGUYEN THI THANH THUY.970423
|26/08/26
|500.000
|MBVCB.15758269926.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011002650555 TRAN VAN NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|500.000
|6238IBT1k2W533ZL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238030472960.20260826.164321.19021346524888.VND-TGTT-TRAN MINH HUNG.970407
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15758133005.VU THI MINH NGHIA ung ho : nang buoc den truong.CT tu 3968934541 VU THI MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261632012026MVFT094440.5389.29659.163201
|26/08/26
|100.000
|6238IBT1d1Y3HBGA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.161004.97042292Uabd1930000000005a6644.MBBANK IBFT.970422
|26/08/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261607312026DX9X051639.5388.61639.160731
|26/08/26
|50.000
|6238MCOBQ2M8D9F9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.160334.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15757539301.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|1.000.000
|6238WBVNP2QI16MD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.154855.107000184603.TRAN TRONG DAI.970412
|26/08/26
|1.000.000
|LE HOAI PHONG ung ho chuong trinh : Nang buoc den truong#SP#020097042208261545372026WR7Y401415.5387.17324.154537
|26/08/26
|100.000
|6238IBT1k2W5DPZF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238617598252.20260826.154501.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
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|100.000
|6238IBT1k2W59A4X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238384128890.20260826.153946.19070967943011.VND-TGTT-LE THE TAM.970407
|26/08/26
|300.000
|6238TPBVI2C7DQ71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.153615.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423
|26/08/26
|500.000
|6238IBT1k2W5CW5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238787242852.20260826.153232.19032705140014.VND-TGTT-NGUYEN VAN HIEP.970407
|26/08/26
|500.000
|6238IBT1k2W51GJB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238949420902.20260826.153113.19029972471010.VND-TGTT-LE VAN THIEN.970407
|26/08/26
|200.000
|6238WBVNP2QIBUA4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.153103.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
|26/08/26
|500.000
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097044908261529052026cRZs420774.5389.12422.152905
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|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208261517432026EKQ7345810.5189.40512.151743
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15756916111.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0381000574578 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|30.000
|UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.-260826-15:01:20 v1tH375062#SP#020097041608261501202026v1tH375062.5387.41605.150120
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|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143909127240.20260826.143909127240-0335872172_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143908745686.20260826.143908745686-0335872172_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|2.000.000
|MBVCB.15756094608.NAM TRUNG ung ho em Nguyen Uyen Nhi o Quang Tri.CT tu 0071004243061 BUI NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|500.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261402462026FBXQ069785.5387.7980.140216
|26/08/26
|200.000
|MBVCB.15755960797.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0201000576505 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|200.000
|6238VNIB02RGDH9W.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.134511.138389999.TRAN VAN LONG.970441
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15755715538.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1036340982 NGUYEN TAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15755440595.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0301000416886 NGHIEM XUAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|30.000
|MBVCB.15755419973.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|150.000
|MBVCB.15755417134.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|50.000
|MBVCB.15755383541.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|50.000
|MBVCB.15755392060.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|50.000
|MBVCB.15755387967.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1987280594 NGUYEN SI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|100.000
|6238TPBVI2C7G21E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.125859.10003867011.GIAP LONG TRUONG.970423
|26/08/26
|200.000
|MBVCB.15755101014.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0171003486817 LE THI XUAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|300.000
|6238ABBKP2QDIYR1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.124037.0982052114.NGUYEN THI TRANG.970425
|26/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808261238272026qemx693009.5388.71850.123827
|26/08/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808261234442026iqii681959.5388.50567.123414
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15754867459.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001234189 BUI XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|100.000
|6238IBT1iJFM1IBH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.122028.1800581000666.LUONG VIET HUNG.970432
|26/08/26
|300.000
|6238VNIB02RGW5ZH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.121004.346628.NGUYEN MINH HOC.970441
|26/08/26
|200.000
|6238TPBVI2C74ZTX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.115803.10004221626.DO DANH TOAN.970423
|26/08/26
|100.000
|6238TPBVI2C7RUZJ.ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.114334.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|26/08/26
|100.000
|6238IBT1k2WUNKMA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238101890128.20260826.114207.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|26/08/26
|500.000
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#ACH#0200970400082611333320263p3p006652.2026-08-26.113536.001370406148570.DO THI HUONG.SBITVNVN
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|300.000
|6238SGTTW229B3AU.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.113012.070071616663.PHAN TRANG NGOC.970403
|26/08/26
|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261123582026KD6P075119.5388.81169.112358
|26/08/26
|500.000
|6238TPBVI2C7TJ2A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260826.110823.09083220860.NGUYEN ANH DAO.970423
|26/08/26
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143880513265.20260826.143880513265-0908123911_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26/08/26
|500.000
|MBVCB.15753285723.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0821000120251 LE TIEN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|100.000
|6238IBT1k2WUQYTR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238009106703.20260826.101107.19036052215019.NGUYEN THE TIEN.970407
|26/08/26
|500.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508261003242026DKGJ043905.5388.78131.100254
|26/08/26
|50.000
|6238IBT1k2W8XQ9U.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26238491955611.20260826.100122.3382781557.TRAN MINH HAU.970407
|26/08/26
|200.000
|HOANG VAN TIEN Chuyen tien Nang buoc em den truong#SP#020097048808260911002026rr4w912321.5390.3512.091100
|26/08/26
|500.000
|MBVCB.15751848736.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1035526340 NGUYEN NGOC KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|500.000
|NGUYEN THANH LOC ung ho em Phan Le Thanh Tra 2007 tien nhap hoc#SP#020097048808260857432026gq1i865885.5387.44160.085713
|26/08/26
|100.000
|MBVCB.15751760602.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071000774522 LE TAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|400.000
|MBVCB.15751722321.Ung ho ct Nang buoc den truong cho Phan Le Thanh Tra.CT tu 0011001169845 TRAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260826-08:47:12 Dk8D287470#SP#020097041608260847122026Dk8D287470.5387.98878.084712
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|50.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508260842332026X793221406.5389.80434.084233
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|500.000
|6238IBT1k2WITU9J.Nang Buoc Den Truong FT26238797807533.20260826.081620.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
|26/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082608150120264O67312417.5388.70467.081501
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|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808260757212026wngx652816.5390.2847.075721
|26/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880826074916202616ox625247.5388.73748.074846
|26/08/26
|40.000
|MBVCB.15750339449.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1041850945 TRANG TAM TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|15.000
|MBVCB.15750236123.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Chuong trinh Nang Buoc Den Truong..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808260648122026tisd421733.5189.71537.064812
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|500.000
|MBVCB.15749844241.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111001015929 PHAM THANH KHOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|200.000
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien Nang buoc den truong#SP#020097040508260615262026UVFZ045811.5189.98315.061526
|26/08/26
|5.599
|6238IBT1k2WMX8TM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238257233000.20260826.060731.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/08/26
|200.000
|6238SGTTW22SS2EN.IBFT nangbuocdentruong cho e phanlethanhtra.20260826.052124.050934009091.TRAN THI THAO.970403
|26/08/26
|200.000
|6237IBT1k2WM5PVM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26238446163800.20260825.235020.10221433274010.VND-TGTT-DAO THI GAM.970407
|27/08/26
|100.000
|An danh Ung Ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097048808272129192026d8d3197860.5189.9211.212919
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|50.000
|6239IBT1k2WLNWY3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239306523855.20260827.174749.29082005555.NGUYEN THI LICH.970407
|27/08/26
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-270826-16:49:12 hxtm273016#SP#020097041608271649132026hxtm273016.5387.2050.164913
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|6239IBT1fJSFFJUD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260827.145849.8007041140152.NGUYEN DAI SON.963388
|27/08/26
|150.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808271343472026bd3d508334.5389.82517.134347
|27/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15770483603.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011000903028 LE NGOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|200.000
|6239IBT1k2WZPAG3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239418089348.20260827.132442.19032607776067.VND-TGTT-TRAN MINH TIEN.970407
|27/08/26
|200.000
|MBVCB.15769842596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|100.000
|6239TPBVI2C5CI6F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong HCVNQR BK6A8FCAA2118A9PT.20260827.122659.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|27/08/26
|300.000
|6239IBT1fJSF4AQL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong, gui em phan le Thanh Tra sn 2007- Ha tinh.20260827.121802.937699393.HO THI XEM.970406
|27/08/26
|500.000
|MBVCB.15768466095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208271037272026B99J545341.5387.79030.103727
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|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082709460620266A4Q785317.5390.88777.094536
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|100.000
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|100.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270940442026P490058813.5389.62096.094044
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|1.000.000
|6239IBT1iJFUGBQC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong Phan Le Thanh Tra.20260827.091823.292222.TRAN PHUOC HUY.970432
|27/08/26
|100.000
|6239TPBVI2CP6N99.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260827.085229.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|27/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808270851022026beth547954.5390.38581.085102
|27/08/26
|5.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-270826-08:39:15 MDVQ150766#SP#020097041608270839152026MDVQ150766.5388.91896.083916
|27/08/26
|100.000
|MBVCB.15766273582.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508270810442026TUWI029350.5189.84922.081044
|27/08/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040508270754332026B2O2053018.5387.27715.075433
|27/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808270733552026djpm296915.5389.57034.073324
|27/08/26
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143998696111.20260827.143998696111-0839544804_Ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|27/08/26
|100.000
|MBVCB.15765183171.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1014095442 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15765024702.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000610384 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082705382220261995780219.5189.5661.053823
|27/08/26
|200.000
|MBVCB.15764773619.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|20.000
|MBVCB.15764456848.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1064858433 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/08/26
|100.000
|6239VNIB02RV97XX.Ung ho chuong trinh: Nang buoc den truong..20260827.000929.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|27/08/26
|100.000
|6238IBT1k2W7Q8ER.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239360289046.20260826.233955.19022239335025.VND-TGTT-NGUYEN TUAN HA.970407
|27/08/26
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143975029605.20260826.143975029605-0904720970_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808262327572026gz3o946652.5387.88578.232757
|27/08/26
|2.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|80.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|50.000
|144051881180-0983923063-Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|100.000
|320D608273Y38YG6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239004219849
|27/08/26
|100.000
|CT DEN:320T268198W6VTEV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|1.000.000
|320D60827H6PNXQQ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|200.000
|CT DEN:320T268196SLSTK6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|1.000.000
|320D60827QMJRAKH Ung ho em Tra tai Truong THPT Le Huu Trac- thon Long Thuong xa Tu My Ha Tinh
|27/08/26
|500.000
|320D60827F2DCUD4 Ung ho phan le thanh tra
|27/08/26
|2.222
|320D60827M8CMF9E Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|100.000
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong Phan Le Thanh Tra Ha Tinh
|27/08/26
|100.000
|320D608277SGJKS6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239403400660
|27/08/26
|30.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27/08/26
|1.000.000
|LUONG VAN SON ung hoC-T NANG BUOC DEN TRUONG
|27/08/26
|100.000
|320D60827SMRP940 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239136710943
|28/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28/08/26
|50.000
|CT DEN:320T2681AL8LNUWH MBVCB.15781747492.145727.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9962932219 LY THI KHANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28/08/26
|1.000.000
|MBVCB.15793286141.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/26
|300.000
|6240MCOBQ2MTTP4I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260828.181647.03101011920749.DOAN THI MINH LOAN.970426
|28/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082817310120262o2f885492.5189.83331.173102
|28/08/26
|10.000
|6240IBT1k2J1TKEJ.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26240034678230.20260828.172105.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407
|28/08/26
|1.000.000
|6240ASCB02RDMIZ2.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-280826-16:33:59 6240ASCB02RDMIZ2.20260828.163400.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|28/08/26
|500.000
|MBVCB.15783463456.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003297412 NGUYEN THI SON TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/08/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508281102472026NXNJ040381.5390.7620.110247
|28/08/26
|65.000
|ba Ngat ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208281025352026DVH1269056.5389.64656.102535
|28/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808280910442026vhgv002069.5388.50807.091044
|28/08/26
|3.509.000
|6240IBT1k2WRW4KF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26240624374493.20260828.080743.11124018819018.VND-TGTT-TRAN TIEN DUNG.970407
|28/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208272320012026NONV651448.5389.8806.232001
|29/08/26
|200.000
|6241IBT1iJFZJZAM.Ung ho chau Nguyen thi Diem Quynh - 2 lan hoc sinh gioi quoc gia thi do DHSP 2 dc den Trg.20260829.220322.7321111978.DANG THI HONG AN.970432
|29/08/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808291400472026o1z6839184.5189.54277.140047
|29/08/26
|500.000
|6241IBT1k2JI5SRG.Ung ho chuong trinh Nang buoc toi truong Phan Le Thanh Tra FT26241514605735.20260829.120518.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
|29/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2681D3A2ERNZ MBVCB.15808928353.402467.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29/08/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29/08/26
|100.000
|CT DEN:320T2681CHF966Y5 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29/08/26
|3.000.000
|CT DEN:320T2681CEWB7QYY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29/08/26
|100.000
|320D608294P7QBKC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26241062088107
|30/08/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|30/08/26
|500.000
|MBVCB.15818814025.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9912357257 HOANG NGOC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/08/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208301447372026YTEE918939.5388.75644.144737
|30/08/26
|100.000
|6242ASCB02R5DADB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-300826-10:10:05 6242ASCB02R5DADB.20260830.101006.134972769.HOA DINH VU.970416
|31/08/26
|100.000
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208311346342026VUGU850253.5387.3.134634
|31/08/26
|2.000.000
|6243ASCB024Q7KLR.NGUYEN SE HA UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-310826-12:41:11 6243ASCB024Q7KLR.20260831.124111.16174947.NGUYEN SE HA.970416
|31/08/26
|200.000
|MBVCB.15828263302.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/26
|500.000
|MBVCB.15848548789.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000253863 LUONG NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/26
|5.000.000
|MBVCB.15846673382.Ung ho Nang buoc den truong - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/26
|100.000
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209011303282026XWI0730114.5189.7575.130328
|01/09/26
|239.000
|MBVCB.15840221529.ung ho nang buoc den truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/09/26
|500.000
|6244SGTTW2L2R4S9.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260901.071855.0868642411.TRAN NHAN CAT.970403
|01/09/26
|200.000
|MBVCB.15839214905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/26
|500.000
|CT DEN:320T26900L0EAJUH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|01/09/26
|100.000
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong Nguyen ThI Diem Quynh Ha Tinh
|01/09/26
|300.000
|ninhts ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|100.000
|320D609028V4LMDZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|100.000
|320D60902U1N3TQ1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246304770664
|02/09/26
|500.000
|320D60902W221M6V Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|200.000
|CT DEN:320T26902A76D8NP MBVCB.15860445509.127379.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02/09/26
|500.000
|320D60902V8022L8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246508027780
|02/09/26
|1.000.000
|NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc em toi truong
|02/09/26
|100.000
|320D60902ANC69XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246903127288
|02/09/26
|3.000.000
|PHAM THI THUY VAN chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|02/09/26
|20.000
|CT DEN:320T2690267MUF7Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|500.000
|320D60902TYEGXP1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|200.000
|CT DEN:320T269023XQP1DT Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|50.000
|CT DEN:320T26902388PYH3 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/26
|100.000
|CT DEN:320T2690234YNSWJ MBVCB.15858288659.710206.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028387359 TRINH PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02/09/26
|500.000
|320D60902M2T8G1F UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-020926-13:08:23 6245ASCB024JRFXV
|02/09/26
|300.000
|CT DEN:320T2690200RV24H TRAN THANH VU Chuyen tien ung ho Nang buoc den truong em Truong Le Binh, Quang tri
|02/09/26
|30.000
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho chuong trinh (Nang buoc den truong)
|02/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022204452026shjq611069.5387.67591.220445
|02/09/26
|200.000
|MBVCB.15865276183.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|10.000
|MBVCB.15865121698.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022058082026axin442247.5389.37580.205808
|02/09/26
|100.000
|MBVCB.15864138537.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1029330029 BUI NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|150.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022002342026u91v254280.5388.84326.200234
|02/09/26
|10.566
|6245IBT1k217KC71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246537370071.20260902.192409.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|02/09/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021913542026g75w079341.5390.39731.191322
|02/09/26
|30.000
|MBVCB.15862886682.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090218473720265MW1359570.5189.4195.184738
|02/09/26
|400.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021847362026ZLNR236844.5390.4103.184736
|02/09/26
|200.000
|6245IBT1k217S7WV.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26246606753382.20260902.184505.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
|02/09/26
|50.000
|ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809021825472026gtxk885997.5189.83482.182547
|02/09/26
|200.000
|MBVCB.15862001497.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|5.000.000
|gia dinhGS Vu Duong Ninh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021732492026kmm7650891.5387.92140.173249
|02/09/26
|500.000
|6245VCBCW2LQY8T3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.172631.0687041046303.KHONG HUU TRINH.970454
|02/09/26
|20.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021659262026gj7b504936.5388.9640.165927
|02/09/26
|10.000
|6245SGTTW2LQ2BU6.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.165341.060325625778.NGUYEN THI THIEN HUONG.970403
|02/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021602442026ycvp287783.5389.26709.160244
|02/09/26
|30.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090216020920266j88285679.5390.24286.160209
|02/09/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021528042026HVNL038499.5189.70857.152731
|02/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021515392026b1wi137945.5388.19879.151539
|02/09/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021502562026h4ec102446.5189.68947.150256
|02/09/26
|200.000
|6245SGTTW2LYD9YN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong e Thuan.20260902.145829.060037758380.LE MINH PHAN.970403
|02/09/26
|300.000
|6245IBT1k214HARD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246310006735.20260902.145609.19028703235010.VND-TGTT-NGUYEN HOAI NHU HAU.970407
|02/09/26
|300.000
|MBVCB.15859137900.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|100.000
|MBVCB.15859044342.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|500.000
|MBVCB.15859005818.MAI THANH TRUC ung ho em Truong Le Binh Thuan tiep buoc den truong.CT tu 0881000441535 MAI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|400.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021433312026ELO8737306.5389.54273.143259
|02/09/26
|2.000.000
|6245IBT1k214A7V2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246133249367.20260902.142809.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|02/09/26
|1.000.000
|NGUYEN THU HA Chuyen tien ung ho quy nang buoc den truong#SP#020097048809021428012026ap23011394.5189.31965.142801
|02/09/26
|10.000
|6245IBT1k214AVIV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246876360725.20260902.142640.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/09/26
|100.000
|6245TPBVI288ADEF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.142254.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|02/09/26
|100.000
|MBVCB.15858784596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|200.000
|6245IBT1k2145XK3.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26246390000031.20260902.141649.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407
|02/09/26
|50.000
|6245IBT1k2148SGC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246528009108.20260902.135651.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|02/09/26
|10.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021355442026T6R2475299.5189.15125.135544
|02/09/26
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021350442026L3TM098576.5389.96413.135044
|02/09/26
|50.000
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct nang buoc den truong#SP#02009704220902133600202660U7941660.5387.44495.133600
|02/09/26
|300.000
|MBVCB.15858337857.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0141000865276 DAU HOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|50.000
|6245IBT1k214SCWY.Nang buoc toi truong FT26246054193576.20260902.133449.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/09/26
|3.000.000
|6245IBT1k21497BD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246187430956.20260902.133244.798686889999.NGUYEN TRI NHAN.970407
|02/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090213171820260421848261.5388.79050.131718
|02/09/26
|300.000
|6245ASCB024JZ1VA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-13:15:51 6245ASCB024JZ1VA.20260902.131551.38045349.NGUYEN THI TINH.970416
|02/09/26
|20.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880902125548202685zo798489.5388.58.125516
|02/09/26
|20.000
|6245IBT1k21BL3EP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246960497983.20260902.124053.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
|02/09/26
|100.000
|MBVCB.15857738570.PHAM THI HAI chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001049126 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|100.000
|6245IBT1iJ3CP3D9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.123749.56205845.NGUYEN HA DUC HUNG.970432
|02/09/26
|100.000
|6245ASCB024JFNTJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-12:33:20 6245ASCB024JFNTJ.20260902.123321.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416
|02/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212322720263HYK926479.5388.8505.123228
|02/09/26
|200.000
|MBVCB.15857627327.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|20.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212240020264V1V632108.5189.74335.122401
|02/09/26
|500.000
|6245TPBVI2882MMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.122018.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423
|02/09/26
|100.000
|LE THI TU OANH chuyen tien ung ho Nang buoc den truong#SP#020097042209021209112026L7A7564595.5390.10555.120912
|02/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021153272026CB39409710.5390.41961.115327
|02/09/26
|300.000
|6245SHBAP2A8THAK.NGUYEN THI BINH chuyen tien - ung ho Nang buoc den truong..20260902.114943.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443
|02/09/26
|500.000
|6245ASCB024JQ4GG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-11:41:43 6245ASCB024JQ4GG.20260902.114143.987889788.NGUYEN NHAT TRUONG.970416
|02/09/26
|200.000
|6245IBT1iJ3C283Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.111355.142066898.LE CONG HOANG.970432
|02/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021042562026qxiq397931.5189.14499.104256
|02/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021037392026nnh6377803.5388.88603.103739
|02/09/26
|1.000.000
|MBVCB.15854217330.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/26
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144826351667.20260901.144826351667-0353938425_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03/09/26
|50.000
|6246IBT1k2CQDNVE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247602809860.20260903.224620.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/09/26
|50.000
|6246IBT1k2CQJZN5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247395740927.20260903.221409.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|03/09/26
|10.000
|6246IBT1k21R6P2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246955970035.20260903.195244.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|03/09/26
|100.000
|6246NAMAP2ATZVDS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.162127.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|03/09/26
|100.000
|MBVCB.15874214082.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|50.000
|6246IBT1iJ3DN9Y5.ZP262460502178 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.144740.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/09/26
|50.000
|MBVCB.15872900921.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|10.000
|MBVCB.15872693073.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|20.000
|MBVCB.15872627095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|20.000
|MBVCB.15872568862.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|319.000
|6246IBT1fJDMCETR.Anh Quy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.131357.908171353.TRAN PHAN TIEU THAO.970406
|03/09/26
|100.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509031311292026nLml690200.5189.24795.131129
|03/09/26
|100.000
|MBVCB.15872052979.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|1.000.000
|6246IBT1iJ3DS8K9.Ung ho Nang buoc toi truong.20260903.113144.154852727.BUI NGAN TRANG.970432
|03/09/26
|100.000
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209031107352026A6ZM677884.5387.93523.110735
|03/09/26
|500.000
|VU HONG QUANG UNG HO CUNG EM DEN TRUONG-030926-10:41:35 B3MU447471#SP#020097041609031041352026B3MU447471.5387.29592.104135
|03/09/26
|200.000
|LE TRONG LOC ung ho chuong trinh noi buoc den truong chuyen tien#SP#020097042209030830482026ERLH297510.5387.31227.083048
|03/09/26
|200.000
|MBVCB.15868022824.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9963631256 PHAM THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|10.000
|MBVCB.15867089150.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/26
|20.000
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090223001020260VGF009871.5388.81338.230010
|03/09/26
|1.000.000
|CT DEN:320T26903TBVNBVF Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03/09/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03/09/26
|10.000
|CT DEN:320T26903Q21EKWN MBVCB.15872463300.264309.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03/09/26
|300.000
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03/09/26
|200.000
|CT DEN:320T26903JG2EEF1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03/09/26
|500.000
|320D60903BU5UZF0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03/09/26
|100.000
|320D60903J45V4VZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|04/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|04/09/26
|200.000
|CT DEN:320T26905LKE6LSH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|04/09/26
|100.000
|UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC EM DEN TRUONG
|04/09/26
|50.000
|6247IBT1k2CICC4E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248512360408.20260904.225551.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|04/09/26
|50.000
|6247IBT1k2CI1LYT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248844672617.20260904.225353.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|04/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090421354220266po1338888.5388.64208.213509
|04/09/26
|15.000
|MBVCB.15895576041.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/26
|400.000
|MBVCB.15894768523.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/26
|100.000
|MBVCB.15891293472.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/26
|150.000
|6247IBT1iJ3UT2MM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.160155.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|04/09/26
|50.000
|6247MCOBQ2MKJ14N.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.151455.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|04/09/26
|300.000
|6247IBT1k2C28HZ4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247445088065.20260904.140550.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|04/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880904132254202666z7304124.5390.33005.132254
|04/09/26
|10.000
|6247IBT1k2CCVQ4U.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247681638446.20260904.120345.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|04/09/26
|100.000
|6247TPBVI28TQNZE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.110448.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
|04/09/26
|200.000
|MBVCB.15885576305.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-040926-09:55:34 rxZ5296793#SP#020097041609040955342026rxZ5296793.5389.52426.095534
|04/09/26
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Thi Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209040837182026ZVN0692731.5388.65491.083646
|04/09/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809040645172026uwfl920216.5389.81239.064517
|04/09/26
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140606080.20260904.145140606080-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|04/09/26
|100.000
|MBVCB.15881479103.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/26
|100.000
|6248IBT1k2C7TFKR.Uh nang buoc den truong FT26250860777072.20260905.213659.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
|05/09/26
|100.000
|MBVCB.15910313439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090519362220268bru605373.5389.95116.193549
|05/09/26
|200.000
|6248IBT1k2CYT358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248007108073.20260905.125245.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407
|05/09/26
|2.000.000
|6248IBT1k2CYVMWI.ung ho chuong trinh Nang buoc chan den truong FT26248570535413.20260905.115858.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/09/26
|300.000
|6248ASCB024VSXH1.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-050926-10:46:59 6248ASCB024VSXH1.20260905.104700.45898139.DANG HONG QUY.970416
|05/09/26
|200.000
|6248SGTTW2LME3PM.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260905.091743.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|05/09/26
|200.000
|CT DEN:320T26907CA5085C Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong
|05/09/26
|10.000
|320D60905087XQF1 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|06/09/26
|100.000
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209062048462026L9BS342473.5389.44081.204847
|06/09/26
|450.000
|6249ASCB024DGQ31.TNM- UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-060926-19:28:51 6249ASCB024DGQ31.20260906.192852.13355947.NGUYEN THI KIM DUNG.970416
|06/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209061606592026LEJP759748.5390.5639.160625
|06/09/26
|10.000
|MBVCB.15914479745.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/26
|200.000
|MBVCB.15941906843.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001200986 HUYNH NGOC KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/26
|30.000
|6250ORCOQ2MSTV3A.TRAN BAO LONG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.204056.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/26
|200.000
|6250IBT1iJ3HN6YV.Nhadaucof1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.160339.114819093.DO XUAN MANH.970432
|07/09/26
|100.000
|MBVCB.15935857488.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9829413399 NGO QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/26
|200.000
|6250SGTTW2LJDCK7.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.153645.070087376451.NGUYEN HOANG THAI DUONG.970403
|07/09/26
|400.000
|6250TPBVI28WWHM7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.152500.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/09/26
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Vu Pham Thu Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422090708441920264LTE285499.5389.42802.084420
|07/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209070809002026Z4BO242809.5390.18289.080900
|07/09/26
|100.000
|320D60907D5Y33AK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|07/09/26
|20.000
|320D6090766KN4E4 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|200.000
|CT DEN:320T2690CMA1FDUK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|100.000
|320D60908GW1GUSE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252751097725
|08/09/26
|100.000
|CT DEN:320T2690CB5ARPMN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|200.000
|CT DEN:320T2690C23Y3K8T Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|2.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|100.000
|320D6090838KQQT3 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|30.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|1.000.000
|320D609080RGTU13 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809082304192026rswh349158.5389.35247.230419
|08/09/26
|10.000
|MBVCB.15958112409.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/26
|10.000
|6251IBT1k22GFBX7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252804555633.20260908.214853.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/09/26
|30.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090821362920263YFV087437.5189.87673.213629
|08/09/26
|300.000
|HOANG THIEN LAM XIN UH CTR NANG BUOC DEN TRUONG-080926-21:26:12 j6X0269671#SP#020097041609082126132026j6X0269671.5189.41359.212538
|08/09/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090819552820265IS9377380.5390.4233.195529
|08/09/26
|300.000
|6251IBT1k224CSJS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26251955510402.20260908.175048.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|08/09/26
|100.000
|MBVCB.15952381914.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809081539192026g9if638669.5189.86494.153919
|08/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081519562026EQJG891245.5389.68473.151922
|08/09/26
|10.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081443142026HF8W112626.5388.55466.144315
|08/09/26
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145853514909.20260908.145853514909-0819731971_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/26
|100.000
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081416342026NF24179867.5390.6770.141600
|08/09/26
|10.000
|6251IBT1cJM7QZ19.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.140628.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/26
|100.000
|6251TPBVI28GQB7M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135900.02326218701.NGO THANH LUAN.970423
|08/09/26
|10.000
|6251IBT1cJM7QB5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135254.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/26
|200.000
|6251IBT1k22Y8E5G.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong FT26251253075180.20260908.133956.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|08/09/26
|100.000
|MBVCB.15949739647.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/26
|50.000
|6251IBT1k22YS7EX.Ung ho nang buoc den truong FT26251983118110.20260908.132219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/09/26
|10.000
|6251IBT1cJMGNXLE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.131052.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880908130737202690oa188327.5389.52860.130738
|08/09/26
|300.000
|MBVCB.15949361140.LE VAN LY chuyen tien nang buoc den truong.CT tu 1033617450 LE VAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/26
|1.000.000
|6251IBT1iJ33G62C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.122934.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|08/09/26
|50.000
|MBVCB.15947030854.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/26
|400.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em hoc sinh SVien hocve dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209081014332026L64U394659.5387.54653.101433
|08/09/26
|100.000
|6251MSCBD2ITMGH7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.002441.0909014953.PHAN HOANG HAI.970422
|09/09/26
|10.000
|MBVCB.15971350217.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/26
|100.000
|6252IBT1aJQ9NE8W.nang buoc den truong.20260909.182532.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|09/09/26
|300.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091536512026PPM2795987.5388.55762.153616
|09/09/26
|1.000.000
|6252IBT1k22HPH1X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252044545078.20260909.135754.19020135160018.VND-TGTT-LE NGOC CHAU.970407
|09/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091318082026nIy0381176.5189.84812.131808
|09/09/26
|150.000
|MBVCB.15963485495.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0911000026258 PHAN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/26
|500.000
|6252MSCBD2IE5MCL.Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong mong giadinh em svien Diem Quynh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc.20260909.102741.2200109436007.TRAN TRONG HAI.970422
|09/09/26
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145968165408.20260909.145968165408-0389398633_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|09/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209090928392026148D409678.5388.73956.092805
|09/09/26
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Uyen Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209090800052026J9LL638062.5389.13213.080005
|09/09/26
|10.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:08/09/2026 23:54:10
|10/09/26
|300.000
|CT DEN:320T2690EB13ECXG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:09/09/2026 23:59:29
|10/09/26
|100.000
|6253TPBVI28STFNH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.203743.01957937401.VU THI THANH BINH.970423
|10/09/26
|15.000
|MBVCB.15989548572.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/26
|50.000
|MBVCB.15989511264.Ung ho chuong trinh Nang buoc den Truong ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/26
|600.000
|6253MCOBQ2MH1TB2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.193739.37201019972238.LE THI HAU.970426
|10/09/26
|15.000
|MBVCB.15982754061.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/26
|200.000
|6253MSCBD2I9BI4B.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.095822.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
|10/09/26
|500.000
|6253IBT1k22N3AT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26253004506718.20260910.090918.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|10/09/26
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 4 em Huyen Tuong Tien va Tran. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100908532026WYLQ882224.5189.88969.090853
|10/09/26
|500.000
|MBVCB.15976443535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/26
|20.868
|MBVCB.15975058852.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh chuong trinh : nang buoc den truong.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220911193945202647SS709712.5389.28470.193910
|11/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880911173036202686wh103873.5388.79314.173036
|11/09/26
|500.000
|MBVCB.16002766748.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001279666 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/26
|200.000
|MBVCB.15998799361.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1031995006 PHAM THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/26
|50.000
|NGUYEN ANH TRANG ung ho CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG em Pham Hoang Nhu Quynh.#SP#020097041509111058062026vjWK788095.5390.19644.105730
|11/09/26
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303389818.20260911.146303389818-0917084975_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/26
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293506108.20260911.146293506108-0902601263_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809110628452026liz3604086.5389.66593.062845
|11/09/26
|300.000
|MBVCB.15993350905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/26
|500.000
|6254IBT1iJXDEYRE.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260911.024519.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/09/26
|50.000
|6254IBT1iJXDK12C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260911.014059.103128382.NGUYEN THUY LINH.970432
|11/09/26
|500.000
|MBVCB.15992902912.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/26
|30.000
|CT DEN:320T2690H4NG94N8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/26
|200.000
|320D60911CE7KD72 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/26
|100.000
|CT DEN:320T2690GLXP7V3X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/26
|50.000
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/26
|50.000
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho nang buoc den truong
|12/09/26
|100.000
|6255ASCB02UZHD44.NANG BUOC DEN TRUONG-120926-22:34:34 6255ASCB02UZHD44.20260912.223435.48733967.PHAM BAO TRI.970416
|12/09/26
|300.000
|MBVCB.16018167500.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/26
|500.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509121222592026JJHB018193.5390.73196.122259
|12/09/26
|10.000
|6255MCOBQ2MDV5Y1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260912.100833.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|12/09/26
|200.000
|6255IBT1d1BQDVQ2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260912.084512.970422H96bf250000000002a5264.MBBANK IBFT.970422
|13/09/26
|200.000
|MBVCB.16032148121.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/26
|200.000
|6256TPBVI28DGZLA.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260913.103019.90907636318.LY VINH HOA.970423
|13/09/26
|500.000
|UHCT nang buoc den truong#SP#020097042209122330562026PJGQ980144.5189.13142.233021
|13/09/26
|50.000
|NGUYEN THI MAI Chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|14/09/26
|1.000.000
|6257IBT1k2S8UD54.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong - em Truong Le Binh Thuan - o tinh Quang Tri FT26257620425546.20260914.155122.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407
|14/09/26
|200.000
|MBVCB.16045524820.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/26
|8.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong Em Truong Le Binh Thuan#SP#020097042209140420202026S68V296219.5389.59229.041944
|15/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151632462026ILXS598105.5189.62472.163246
|15/09/26
|5.000.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Pham Hoang Nhu Quynh#SP#0200970422091514441720266FRT828901.5387.6743.144418
|15/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151425412026E8ZC251379.5388.98155.142541
|15/09/26
|200.000
|6258TPBVI287QDMV.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260915.130815.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/09/26
|20.000
|CT DEN:320T2690PG3BJW7T MBVCB.16065005537.447156.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15/09/26
|20.000
|CT DEN:320T2690PFY32XJQ MBVCB.16064954783.417819.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16/09/26
|50.000
|6259ABBKP2BJC11K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.214242.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|16/09/26
|50.000
|MBVCB.16087930926.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/26
|250.000
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809161354412026j3jr212620.5388.11216.135441
|16/09/26
|300.000
|6259VNIB02US91CH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.113516.344933983.NGUYEN PHUONG ANH.970441
|17/09/26
|10.000
|6260IBT1k2D83NAV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261643004102.20260917.220314.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|17/09/26
|25.000
|6260VNIB02UIY3VU.Ung ho nang buoc den truong.20260917.214908.692998888.DO QUANG HUY.970441
|17/09/26
|200.000
|6260IBT1k2D8H9QR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261935685997.20260917.214347.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|17/09/26
|10.000
|6260IBT1k2D86LCU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261359445722.20260917.213840.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|17/09/26
|50.000
|6260IBT1k2D86E6H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261396317822.20260917.213818.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|17/09/26
|2.000.000
|MBVCB.16106016309.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1933181681 PHAM HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/26
|30.000
|6260IBT1k2D8K77A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261541005649.20260917.213052.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|17/09/26
|50.000
|6260IBT1iJR2P9B5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.212619.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|17/09/26
|50.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209172117042026JYTD514457.5390.13657.211705
|17/09/26
|150.000
|MBVCB.16105764589.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000776654 HUYNH QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/26
|300.000
|MBVCB.16105744887.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/26
|100.000
|6260TPBVI2FLZRVJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.210444.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|17/09/26
|200.000
|6260IBT1k2D8UQKW.DO TRUNG KIEN UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26260678891401.20260917.205915.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|17/09/26
|20.000
|6260IBT1k2DIHZ6C.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26260240277901.20260917.200035.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/09/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809171828052026jcex097620.5388.37041.182806
|17/09/26
|10.000
|6260MSCBD2NPKQQE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.175812.0960131868888.NGO SY ANH.970422
|17/09/26
|500.000
|6260IBT1iJRCQ3K9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.165314.2208325327.PHAM THI XUAN HOI.970432
|17/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209171652492026KAXI307807.5387.93973.165250
|17/09/26
|4.000.000
|6260IBT1k2DVCD55.Ung ho ct Nang buoc toi truong FT26260063080468.20260917.162256.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
|17/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209171605292026ZBCB544774.5388.43082.160530
|17/09/26
|50.000
|MBVCB.16099743238.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/26
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147297084375.20260917.147297084375-0342029208_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17/09/26
|500.000
|6260IBT1k2DD7HNM.ung ho ct Nang buoc den truong Nguyen Uyen Nhi FT26260016182773.20260917.153624.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
|17/09/26
|100.000
|ung ho ctr nang buoc den truong#SP#020097048809171421182026futl035429.5388.85906.142041
|17/09/26
|500.000
|Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em svien hsinh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209171001102026XASF829619.5390.16335.100034
|17/09/26
|30.000
|6260ORCOQ2MPR8Y7.LE THI NGOC LOAN ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.093444.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/26
|100.000
|MBVCB.16094428450.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000970080 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/26
|100.000
|320D60917N5G5V1C ung ho chuong trinh nang buoc toi truong
|17/09/26
|100.000
|CT DEN:320T2690TB3N0M7E Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17/09/26
|200.000
|CT DEN:320T2690SVL6ZC01 MBVCB.16099024641.961434.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1050763391 LE THE LONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18/09/26
|300.000
|MBVCB.16120642230.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/26
|200.000
|MBVCB.16119795584.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003549037 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/26
|200.000
|6261IBT1k2D7SN7X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261349039088.20260918.185730.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407
|18/09/26
|1.000.000
|6261IBT1k2DG3XQE.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26261337084667.20260918.182956.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
|18/09/26
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147472998429.20260918.147472998429-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|100.000
|6261IBT1k2DAZ4GY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261372914396.20260918.165819.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|18/09/26
|100.000
|6261IBT1k2DAMX21.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261223185184.20260918.162131.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|18/09/26
|100.000
|6261IBT1iJRDAZAG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.162058.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|18/09/26
|2.000
|6261IBT1fJVMPNK3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..20260918.151739.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|18/09/26
|50.000
|MBVCB.16112216739.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/26
|10.000
|6261IBT1cJMHAKJC.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.112045.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
|18/09/26
|300.000
|MBVCB.16110449179.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/26
|25.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209180940012026M7EY900041.5390.76178.093924
|18/09/26
|50.000
|6261MCOBQ2M5FZL1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.084924.03101010965538.HOANG VIET.970426
|18/09/26
|18.000
|MBVCB.16109448831.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/26
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Phan Le Thanh Tra. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422091808162420269N1F210756.5388.16246.081625
|18/09/26
|10.000
|MBVCB.16108545428.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/26
|150.000
|6261IBT1k2DUR6L9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261007105946.20260918.064557.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|18/09/26
|100.000
|MBVCB.16107894494.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000518286 PHAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/26
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Nang buoc den truong#SP#020097040509180643252026TARE092816.5387.98831.064325
|18/09/26
|156.000
|UH chuong trinh Nang Buoc Den Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209180601012026ZOER239577.5390.14491.060101
|18/09/26
|1.000.000
|6261IBT1iJR2NLWK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.035641.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/09/26
|50.000
|CT DEN:320T2690UZR1JQ96 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|200.000
|CT DEN:320T2690UV4CUU54 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|200.000
|320D60918UVJE6NG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261058298844
|18/09/26
|200.000
|CT DEN:320T2690UM6GJC12 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|20.000
|CT DEN:320T2690UDUFHYHK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|100.000
|CT DEN:320T2690UDBXN4Q1 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|100.000
|320D60918Y3MT5AE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261260781726
|18/09/26
|1.000.000
|320D60918YP0AVMW Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|100.000
|320D60918NJD23XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|30.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/09/26
|50.000
|6262IBT1fJVUY46K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220827.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|19/09/26
|100.000
|6262IBT1iJRPH3Y3.ZP262620979452 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220310.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/09/26
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147657486786.20260919.147657486786-0372500568_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/09/26
|500.000
|6262IBT1k2DRSQJ5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264104300023.20260919.202509.19026436059019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|19/09/26
|200.000
|6262VNIB02U5UCLZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.185715.093227502.TRAN LY OANH.970441
|19/09/26
|300.000
|6262IBT1iJRU6D13.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.180423.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|19/09/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191740232026zq0o490822.5388.91728.173945
|19/09/26
|500.000
|6262IBT1iJRUQ4FD.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260919.154618.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|19/09/26
|200.000
|6262IBT1k2DLUHJT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26262030200000.20260919.123622.189986223979.NGUYEN HAI ANH.970407
|19/09/26
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147589465362.20260919.147589465362-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho em phan le thanh tra
|19/09/26
|300.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191229102026ieyl365409.5390.50740.122910
|19/09/26
|100.000
|MBVCB.16126266579.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880919091829202615w1604536.5390.49188.091829
|19/09/26
|100.000
|MBVCB.16125396433.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/26
|200.000
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809190852262026g6dk508631.5389.39892.085227
|19/09/26
|100.000
|6262TPBVI2FQUVSK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.074513.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|19/09/26
|100.000
|MBVCB.16123154275.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209182305072026N7QX669334.5189.40484.230508
|19/09/26
|15.000
|CT DEN:320T2690W16DFBGX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/09/26
|300.000
|CT DEN:320T2690VV21H7KC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/09/26
|200.000
|CT DEN:320T2690VTNC57T1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/09/26
|120.944
|320D60918PP7ZVY8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:18/09/2026 23:49:10
|19/09/26
|200.000
|320D60918HKZ1JJ6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:18/09/2026 23:41:57
|20/09/26
|50.000
|ung ho pham mai lien, xa bac ly, ninh binh#SP#020097048809202206052026urgf427844.5389.11059.220605
|20/09/26
|15.000
|MBVCB.16152849344.BUI THI THANH THUY uh chuong trinh Nang buoc den truong - em Pham Hoang Nhu Quynh.CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/26
|30.000
|6263ORCOQ2CLHX6Z.NGUYEN TRAN SON ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260920.184832.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|20/09/26
|50.000
|6263VNIB02WL7322.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260920.161933.025032005.BUI THI THU TRANG.970441
|20/09/26
|500.000
|MBVCB.16144018565.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028445398 TRAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/26
|500.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809200836172026oln0219575.5388.72448.083617
|20/09/26
|200.000
|6263IBT1k2DNNJML.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264228950733.20260920.010812.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
|20/09/26
|300.000
|MBVCB.16138208010.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001169656 HO THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/26
|50.000
|320D609205DHTAX6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/09/26
|400.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20/09/26
|50.000
|Scan QR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 2101513498881781760
|21/09/26
|5.068
|Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509212216542026R4B7059541.5388.18401.221654
|21/09/26
|200.000
|6264IBT1k2VGT8FD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26265153404561.20260921.220752.5048686868.PHAM HUU TRONG.970407
|21/09/26
|300.000
|MBVCB.16162572606.ung ho Ctrinh nang buoc den truong cho e Mai Lien -Hanh Nguyen ( tinh N. Binh) .CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209211524502026KCWA108496.5388.43406.152450
|21/09/26
|100.000
|6264IBT1iJR7EM68.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260921.144804.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/26
|40.000
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509211357282026WSHK886806.5389.49608.135728
|21/09/26
|1.000.000
|6264IBT1iJRGFUIH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260921.113937.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|21/09/26
|200.000
|6264IBT1k2VMX9NC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264293933958.20260921.011212.19033747077025.VND-TGTT-LUC THANH TUNG.970407
|21/09/26
|20.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209202359242026UV7X281092.5189.99455.235925
|22/09/26
|200.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209222213252026RVEW484610.5389.17352.221325
|22/09/26
|200.000
|6265ORCOQ2CQHMMC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260922.193702.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
|22/09/26
|200.000
|6265TPBVI2F8TTVA.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260922.152003.90907636318.LY VINH HOA.970423
|22/09/26
|10.000
|6265IBT1cJMTHAHX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..20260922.151749.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/26
|200.000
|6265IBT1k2VHQ8FI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26265107003536.20260922.142149.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|22/09/26
|100.000
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809220844432026udso979840.5390.63535.084444
|22/09/26
|20.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509220306532026WPC2086404.5387.68613.030653
|22/09/26
|30.000
|CT DEN:320T26911H0LPZBY Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
Báo VietNamNet