Sau hơn một tháng kêu gọi bạn đọc cùng chung tay ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”, tính đến ngày 22/9/2026, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ số tiền 401.207.647 đồng thông qua tài khoản của Báo VietNamNet. Ngoài ra, chương trình còn kết nối thêm các nguồn lực xã hội để tiếp sức cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hành trình học tập.

Từ những nguồn kinh phí này, ngay khi bước vào năm học mới 2026-2027, Báo VietNamNet đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương, giúp các em có thêm điều kiện học tập và theo đuổi những ước mơ phía trước.

Ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet trao số tiền 20,5 triệu đồng từ Chương trình "Nâng bước đến trường" đến em Vũ Phạm Thu Trang (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Phạm Văn Bắc

Cụ thể, ngày 14/9, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) trao học bổng với số tiền 70 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi em được nhận 10 triệu đồng.

Các học sinh nhận học bổng gồm Đặng Ngọc Cát Tiên, Hồ Thị Bảo Ngân, Hồ Thị Kim Anh, Nhan Quang Tường và Vi Lê Nhật Tân, đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kpa - Kơlơng; Phạm Huỳnh Gia Huyền, học sinh lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức; và Hồ Thị Huyền Trân, học sinh Trường Mẫu giáo Họa Mi.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) trao học bổng 70 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hà Nam

Đồng thời, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, Báo VietNamNet đã trao học bổng cho 9 học sinh vừa trúng tuyển đại học và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 292.300.000 đồng.

Trong đó, mỗi em được chương trình “Nâng bước đến trường” trao 20 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại là số tiền bạn đọc ủng hộ riêng cho từng em và nguồn hỗ trợ được kết nối thêm qua chương trình.

Cụ thể, Báo VietNamNet đã trao đến các em: Vũ Phạm Thu Trang (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa): 20,5 triệu đồng; Nguyễn Thị Hiền (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An): 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh): 20,3 triệu đồng; Nguyễn Văn Tiến (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh): 21,4 triệu đồng; Nguyễn Văn Mạnh (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh): 23 triệu đồng; hai chị em Nguyễn Uyên Nhi và Nguyễn Thị Như Quỳnh (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị): 42 triệu đồng; Trương Lê Bình Thuận (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị): 22,8 triệu đồng.

Riêng trường hợp Phan Lê Thanh Trà (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), sau khi đọc thông tin về em trong chương trình “Nâng bước đến trường”, Tập đoàn GELEX đã đồng hành cùng Báo VietNamNet, trao thêm 100 triệu đồng hỗ trợ em. Khoản tiền này không nằm trong số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản chương trình, nâng tổng số tiền Báo trao cho Trà lên 122,8 triệu đồng.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Tập đoàn GELEX trao gói học bổng tới em Phan Lê Thanh Trà (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Thiện Lương

Như vậy, đến nay, Báo VietNamNet đã trao tổng cộng 362,3 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên qua chương trình “Nâng bước đến trường”.

Số tiền còn lại trong nguồn bạn đọc ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục trao đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Ninh Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị và các địa phương khác.

Chương trình “Nâng bước đến trường” hướng tới việc lan tỏa tinh thần vượt khó, hiếu học của trẻ em, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp thêm điều kiện để các em duy trì việc học và từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Để chương trình tiếp tục được triển khai, Báo VietNamNet trân trọng kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ “Nâng bước đến trường”, đồng hành với những học sinh đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn nỗ lực học tập, hướng tới tương lai.

Mỗi sự chia sẻ, ủng hộ của bạn đọc sẽ góp thêm một phần nguồn lực để các em có thêm điều kiện vững bước trên con đường học tập.

Bạn đọc chung tay đóng góp chương trình “Nâng bước đến trường” có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”

Dưới đây là danh sách bạn đọc chung tay ủng hộ chương trình "Nâng bước đến trường" từ ngày 14/8 - 22/9/2026:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 14/08/26 20.000 6226IBT1kCXF3MJL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226207000402.20260814.135820.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 14/08/26 10.000 6226IBT1kCXT3VEQ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26226146490231.20260814.115931.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407 15/08/26 200.000 ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG 15/08/26 50.000.000 CSPM, CSTV ho tro chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808152118122026313y396386.5189.74150.211746 15/08/26 100.000 MBVCB.15589019908.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 15/08/26 500.000 6227IBT1iJL3YG1H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260815.072444.92991245.LUONG MINH TUAN.970432 16/08/26 30.000 6228ORCOQ21IW7XY.TRAN THAI BAO ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260816.160334.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 16/08/26 200.000 6228IBT1kCR5AMHK.Nang buoc den truong FT26229786726908.20260816.124730.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 16/08/26 26.868 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208152349522026O135423269.5189.92482.234953 17/08/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 17/08/26 300.000 MBVCB.15624517403.TUONG DUNG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/08/26 156.000 UH chuong trinh nang buoc den truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208170613072026QP09594816.5390.42746.061241 17/08/26 5.000.000 6229IBT1kCRKFRE4.LE DUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26229028387239.20260817.030007.950912264009.LE DUNG.970407 18/08/26 100.000 MBVCB.15643132966.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/08/26 250.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808181416152026vxw1717064.5189.56911.141615 18/08/26 100.000 MBVCB.15636891358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/08/26 20.000 CT DEN:320T2680V1NZ6VV5 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 CT DEN:320T2680WM3DFQHZ TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho con Nguyen Van Manh 19/08/26 100.000 320D6081913JDBN8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231116123055 19/08/26 500.000 320D60819FQQ146H Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 1.000.000 HOANG VAN DONG Chuyen tien ung ho chuong trinh ( Nang buoc den truong) 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 320D60819LQ83F26 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231220670769 19/08/26 200.000 CT DEN:320T2680WATQ70TZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 1.000.000 320D60819LEALAKG IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 320D60819VQEXYWE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 320D6081932SSC4D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 320D608193E0VZJS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231438700464 19/08/26 100.000 ZP7D6QK0K563 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 CT DEN:320T2680W6F077FA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 320D60819YQA94NC IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 320D60819WRFN7UM IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 ung ho chuong trinh - nang buoc den truong 19/08/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 CT DEN:320T2680W0SMWSH9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 50.000 CT DEN:320T2680W0SH6JRH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 300.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 300.000 CT DEN:320T2680VX81BLZQ MBVCB.15651935194.620105.PHAM THI DUYEN chuyen tien uong ho truong trinh nang buoc den truong.CT tu 9848136789 PHAM THI DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 19/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 400.000 320D60819E9S1WRA Le Thi Chuc Linh ung ho-Nang buoc den truong- 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 1.000.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 500.000 CT DEN:320T2680VRKXV9WA Vietinbank;110628136866;TRINH HUY TRINH chuyen tien uong ho manh lo chi phi hoc phi 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 50.000 CT DEN:320T2680VR54FWJW Ung ho ct Nang buoc den truong em Nguyen Van Manh 2008 Tan Hai Thien Cam Ha Tinh 19/08/26 500.000 CT DEN:320T2680VQGLS02D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 1.000.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 CT DEN:320T2680VP5KXVZ9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 100.000 320D608199GLK43R Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 500.000 Nang buoc den truong. 19/08/26 1.000.000 CT DEN:320T2680VM5GYTAD DAM THI THU HA nang buoc den truong 19/08/26 500.000 320D60819Y3ZCLVV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 320D608192DFP2TE NGUYEN BACH BAO ung ho Nang buoc chan den truong FT26231948914086 19/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 CT DEN:320T2680X67Z7SHL Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/08/26 200.000 6231IBT1kCN4LJ6U.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26232996675277.20260819.223151.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407 19/08/26 100.000 6231IBT1kCN4HJXV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232981036707.20260819.222641.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407 19/08/26 200.000 6231IBT1kCN47ZTK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232940052754.20260819.220637.19032334708012.PHAM GIA TIEP.970407 19/08/26 200.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508192106332026JIHW031015.5390.50231.210634 19/08/26 100.000 6231IBT1kCN4CA4L.Uh chuong trinh nang buoc den truong 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1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/08/26 100.000 6231VNIB02ZNVSAZ.Ung ho chuong trinh .nang buoc den truong..20260819.173201.010879888.BACH THU LAN.970441 19/08/26 100.000 MBVCB.15656633439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/08/26 10.566 6231IBT1kCNYUB7M.Nang buoc den truong FT26231042027883.20260819.170638.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407 19/08/26 200.000 MBVCB.15656366933.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0201000725976 NGUYEN PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/08/26 500.000 6231IBT1kCNYV9KP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231246348594.20260819.165629.19036763034017.VND-TGTT-TRAN HOANG QUYEN.970407 19/08/26 500.000 6231VNIB02ZN4J5X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.164425.069704060048886.NGUYEN THI THUY.970441 19/08/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-190826-16:37:38 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LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/08/26 100.000 6231IBT1kCNPLFT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231091476101.20260819.161746.19033912595011.VND-TGTT-TRAN GIA THINH.970407 19/08/26 150.000 6231IBT1kCNPL5Q6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231265508458.20260819.161641.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407 19/08/26 50.000 MBVCB.15655636292.ung ho chau Nguyen van Manh tinh Ha Tinh.CT tu 0021000752085 NGUYEN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/08/26 200.000 6231SHBAP2QTJ7RH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161347.0946165198.PHAM THI HOA.970443 19/08/26 100.000 6231MCOBQ2M22596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260819.161102.03101012514284.DANG THI TUYET TRINH.970426 19/08/26 200.000 6231IBT1kCNP6BAF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26231365290961.20260819.160838.8977745635.NGUYEN THI HUYEN.970407 19/08/26 100.000 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den 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HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 20/08/26 300.000 Scan QR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 2090424199014113280 20/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 500.000 Thien Hoan ubg ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 100.000 CT DEN:320T2680XUTCH2NL PHAM THI PHUONG chuyen tien nang buoc den truong 20/08/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 500.000 CT DEN:320T2680XPHTQCBA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 300.000 CHU VAN HUAN Chuyen tien u ho quy nang buoc den truong 20/08/26 50.000 320D6082021LDB4R Ung ho e Nguyen Van Manh su pham toan Da Nang den truong FT26232203664864 20/08/26 1.000.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 200.000 320D60820XZSHQMY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 300.000 CT DEN:320T2680XJ6UAP95 MBVCB.15666173672.210860.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0331000481572 NGUYEN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 20/08/26 200.000 320D60820CKYBUSR Ung ho chuong trinh nang buoc den truong 20/08/26 50.000 320D60820SKDMT58 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232965756690 20/08/26 50.000 320D60820FVM12L0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232365080340 20/08/26 100.000 CT DEN:320T2680XFGG7JY8 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 500.000 320D60820QCPEU9J Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 100.000 UHCT NANG BUOC DEN TRUONG 20/08/26 100.000 CT DEN:320T2680XCGWP733 MBVCB.15664198862.869894.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0371000458056 LE THI HOANG NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 20/08/26 500.000 320D6082005T9JL9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26232734587976 20/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 20.000 CT DEN:320T2680XBMT4V7X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 200.000 CT DEN:320T2680XBEPAJ0X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 500.000 CT DEN:320T2680XAY397AP Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 20/08/26 1.000.000 CT DEN:320T2680YW7AREK0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 300.000 320D60821SW6LSCX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 50.000 CT DEN:320T2680ZR1S7JK7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 100.000 CT DEN:320T2680ZNBV498U MBVCB.15687163821.032110.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0711002095331 NGUYEN THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 21/08/26 3.000.000 320D60821ZD1P0ZQ CTY QUANG MINH UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG 21/08/26 500.000 CT DEN:320T2680Z6EHCD98 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 100.000 CT DEN:320T2680Z3DFQ8Y2 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 100.000 320D60821ZXJEKXH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26233578543900 21/08/26 200.000 320D6082176AFB9T Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 1.000.000 CT DEN:320T2680Z2NPN2EL Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 54.000 320D60821UB8NAJ9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 55.000 320D60821LBG2FJX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 1.000.000 CT DEN:320T2680Z2C4ME9Y Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 50.000 CT DEN:320T2680Z26DA3KV Vietinbank;110628136866;HOANG NGOC OANH chuyen tien ung ho chuong trinh NANG BUOC TOI TRUONG 21/08/26 200.000 CT DEN:320T2680Z1YTV8NP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 500.000 320D60821B2Z8E68 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 200.000 PHAM HONG NHAT Chuyen tien ung ho tan SV Nguyen Van Manh 21/08/26 44.000 320D608215J0QQ7B Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 1.000.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 21/08/26 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320D60823SAN9V6J Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 23/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 23/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 23/08/26 100.000 CT DEN:320T26812LACDNJ7 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 23/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 23/08/26 100.000 320D60823FS2ZA0R ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236902951032 23/08/26 50.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 23/08/26 200.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong. 23/08/26 50.000 MBVCB.15718940830.mong chuong trinh ngay cang phat trien.CT tu 1029553439 LE THI ANH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 23/08/26 50.000 6235IBT1bJMHTISL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260823.205223.01061964.HUYNH TAN THUC.970427 23/08/26 200.000 Nang buoc den truong#SP#020097048808231739022026gbsj063566.5387.66268.173902 23/08/26 200.000 MBVCB.15715133115.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1039173999 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 23/08/26 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.143490685934.20260823.143490685934-0972840105_Vu Thi Hoai Giang ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 23/08/26 200.000 MBVCB.15713656426.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 23/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082316070020260x1j659302.5390.10916.160701 23/08/26 100.000 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THU HUYEN chuyen tien uh Nang buoc toi truong#SP#0200970405082316025320267TRW022496.5387.89115.160253 23/08/26 500.000 6235IBT1k2QATC3T.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236903926615.20260823.160010.19032601628015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY NHI.970407 23/08/26 10.000 6235ASCB02R8WNMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-230826-15:05:11 6235ASCB02R8WNMG.20260823.150511.44208657.NGUYEN HUYNH QUYEN QUYEN.970416 23/08/26 3.000 MBVCB.15712692106.Ung ho 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HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/08/26 100.000 MBVCB.15726859421.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422082414385620265ITM715741.5388.412.143857 24/08/26 100.000 6236MSCBD2HYI9XN.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260824.140044.0976051886.PHAM THI MINH THUY.970422 24/08/26 100.000 6236IBT1k2QTSYAH.Ung ho chuong trinh nang buoc toi truong FT26236004100332.20260824.135019.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407 24/08/26 100.000 MBVCB.15725777369.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/08/26 50.000 6236IBT1k2QTCYA9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26236188259539.20260824.133935.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407 24/08/26 20.000 6236MSCBD2HYSLT6.gui cho chuong trinh nang buoc den truong.20260824.132049.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422 24/08/26 30.000 6236IBT1k2QL3IUP.Nang buoc den truong FT26236858489983.20260824.131005.271119926666.VU TUNG LAM.970407 24/08/26 100.000 UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-240826-13:08:16 eH6v146372#SP#020097041608241308162026eH6v146372.5387.38757.130816 24/08/26 100.000 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208241155072026ECOG347472.5390.15452.115507 24/08/26 100.000 MBVCB.15723973028.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/08/26 100.000 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041508241129082026YFMI597216.5389.36898.112908 24/08/26 10.000 MBVCB.15723617711.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1041022048 LY GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/08/26 200.000 TRAN NGOC THANH chuyen tien nang buoc den truong#SP#02009704220824101224202603HT611128.5390.50760.101225 24/08/26 200.000 6236IBT1k2Q65AA7.NGUYEN THI HIEU chuyen nang buoc chan den truong 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27/08/26 30.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 27/08/26 1.000.000 LUONG VAN SON ung hoC-T NANG BUOC DEN TRUONG 27/08/26 100.000 320D60827SMRP940 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26239136710943 28/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 28/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 28/08/26 50.000 CT DEN:320T2681AL8LNUWH MBVCB.15781747492.145727.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9962932219 LY THI KHANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 28/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 28/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 28/08/26 1.000.000 MBVCB.15793286141.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 28/08/26 300.000 6240MCOBQ2MTTP4I.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260828.181647.03101011920749.DOAN THI MINH LOAN.970426 28/08/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488082817310120262o2f885492.5189.83331.173102 28/08/26 10.000 6240IBT1k2J1TKEJ.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26240034678230.20260828.172105.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407 28/08/26 1.000.000 6240ASCB02RDMIZ2.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-280826-16:33:59 6240ASCB02RDMIZ2.20260828.163400.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416 28/08/26 500.000 MBVCB.15783463456.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003297412 NGUYEN THI SON TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 28/08/26 50.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040508281102472026NXNJ040381.5390.7620.110247 28/08/26 65.000 ba Ngat ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208281025352026DVH1269056.5389.64656.102535 28/08/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048808280910442026vhgv002069.5388.50807.091044 28/08/26 3.509.000 6240IBT1k2WRW4KF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 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truong 29/08/26 3.000.000 CT DEN:320T2681CEWB7QYY Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 29/08/26 100.000 320D608294P7QBKC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26241062088107 30/08/26 50.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 30/08/26 500.000 MBVCB.15818814025.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9912357257 HOANG NGOC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 30/08/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208301447372026YTEE918939.5388.75644.144737 30/08/26 100.000 6242ASCB02R5DADB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-300826-10:10:05 6242ASCB02R5DADB.20260830.101006.134972769.HOA DINH VU.970416 31/08/26 100.000 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042208311346342026VUGU850253.5387.3.134634 31/08/26 2.000.000 6243ASCB024Q7KLR.NGUYEN SE HA UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-310826-12:41:11 6243ASCB024Q7KLR.20260831.124111.16174947.NGUYEN SE HA.970416 31/08/26 200.000 MBVCB.15828263302.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/09/26 500.000 MBVCB.15848548789.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000253863 LUONG NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/09/26 5.000.000 MBVCB.15846673382.Ung ho Nang buoc den truong - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/09/26 100.000 ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209011303282026XWI0730114.5189.7575.130328 01/09/26 239.000 MBVCB.15840221529.ung ho nang buoc den truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 01/09/26 500.000 6244SGTTW2L2R4S9.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260901.071855.0868642411.TRAN NHAN CAT.970403 01/09/26 200.000 MBVCB.15839214905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/09/26 500.000 CT DEN:320T26900L0EAJUH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01/09/26 100.000 ung ho chuong trinh nang buoc den truong Nguyen ThI Diem Quynh Ha Tinh 01/09/26 300.000 ninhts ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 100.000 320D609028V4LMDZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 100.000 320D60902U1N3TQ1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246304770664 02/09/26 500.000 320D60902W221M6V Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 200.000 CT DEN:320T26902A76D8NP MBVCB.15860445509.127379.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02/09/26 500.000 320D60902V8022L8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246508027780 02/09/26 1.000.000 NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc em toi truong 02/09/26 100.000 320D60902ANC69XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246903127288 02/09/26 3.000.000 PHAM THI THUY VAN chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong 02/09/26 20.000 CT DEN:320T2690267MUF7Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 500.000 320D60902TYEGXP1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 300.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 200.000 CT DEN:320T269023XQP1DT Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 50.000 CT DEN:320T26902388PYH3 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/09/26 100.000 CT DEN:320T2690234YNSWJ MBVCB.15858288659.710206.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028387359 TRINH PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02/09/26 500.000 320D60902M2T8G1F UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-020926-13:08:23 6245ASCB024JRFXV 02/09/26 300.000 CT DEN:320T2690200RV24H TRAN THANH VU Chuyen tien ung ho Nang buoc den truong em Truong Le Binh, Quang tri 02/09/26 30.000 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho chuong trinh (Nang buoc den truong) 02/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022204452026shjq611069.5387.67591.220445 02/09/26 200.000 MBVCB.15865276183.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 10.000 MBVCB.15865121698.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022058082026axin442247.5389.37580.205808 02/09/26 100.000 MBVCB.15864138537.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1029330029 BUI NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 150.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022002342026u91v254280.5388.84326.200234 02/09/26 10.566 6245IBT1k217KC71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246537370071.20260902.192409.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407 02/09/26 300.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021913542026g75w079341.5390.39731.191322 02/09/26 30.000 MBVCB.15862886682.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 50.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090218473720265MW1359570.5189.4195.184738 02/09/26 400.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021847362026ZLNR236844.5390.4103.184736 02/09/26 200.000 6245IBT1k217S7WV.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26246606753382.20260902.184505.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407 02/09/26 50.000 ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809021825472026gtxk885997.5189.83482.182547 02/09/26 200.000 MBVCB.15862001497.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 5.000.000 gia dinhGS Vu Duong Ninh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021732492026kmm7650891.5387.92140.173249 02/09/26 500.000 6245VCBCW2LQY8T3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.172631.0687041046303.KHONG HUU TRINH.970454 02/09/26 20.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021659262026gj7b504936.5388.9640.165927 02/09/26 10.000 6245SGTTW2LQ2BU6.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.165341.060325625778.NGUYEN THI THIEN HUONG.970403 02/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021602442026ycvp287783.5389.26709.160244 02/09/26 30.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090216020920266j88285679.5390.24286.160209 02/09/26 50.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021528042026HVNL038499.5189.70857.152731 02/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021515392026b1wi137945.5388.19879.151539 02/09/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021502562026h4ec102446.5189.68947.150256 02/09/26 200.000 6245SGTTW2LYD9YN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong e Thuan.20260902.145829.060037758380.LE MINH PHAN.970403 02/09/26 300.000 6245IBT1k214HARD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246310006735.20260902.145609.19028703235010.VND-TGTT-NGUYEN HOAI NHU HAU.970407 02/09/26 300.000 MBVCB.15859137900.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 100.000 MBVCB.15859044342.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 500.000 MBVCB.15859005818.MAI THANH TRUC ung ho em Truong Le Binh Thuan tiep buoc den truong.CT tu 0881000441535 MAI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 400.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021433312026ELO8737306.5389.54273.143259 02/09/26 2.000.000 6245IBT1k214A7V2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246133249367.20260902.142809.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407 02/09/26 1.000.000 NGUYEN THU HA Chuyen tien ung ho quy nang buoc den truong#SP#020097048809021428012026ap23011394.5189.31965.142801 02/09/26 10.000 6245IBT1k214AVIV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246876360725.20260902.142640.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 02/09/26 100.000 6245TPBVI288ADEF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.142254.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 02/09/26 100.000 MBVCB.15858784596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 200.000 6245IBT1k2145XK3.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26246390000031.20260902.141649.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407 02/09/26 50.000 6245IBT1k2148SGC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246528009108.20260902.135651.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407 02/09/26 10.000 Ung ho chuong trinh 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HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 20.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212240020264V1V632108.5189.74335.122401 02/09/26 500.000 6245TPBVI2882MMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.122018.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423 02/09/26 100.000 LE THI TU OANH chuyen tien ung ho Nang buoc den truong#SP#020097042209021209112026L7A7564595.5390.10555.120912 02/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021153272026CB39409710.5390.41961.115327 02/09/26 300.000 6245SHBAP2A8THAK.NGUYEN THI BINH chuyen tien - ung ho Nang buoc den truong..20260902.114943.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443 02/09/26 500.000 6245ASCB024JQ4GG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-11:41:43 6245ASCB024JQ4GG.20260902.114143.987889788.NGUYEN NHAT TRUONG.970416 02/09/26 200.000 6245IBT1iJ3C283Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.111355.142066898.LE CONG HOANG.970432 02/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021042562026qxiq397931.5189.14499.104256 02/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021037392026nnh6377803.5388.88603.103739 02/09/26 1.000.000 MBVCB.15854217330.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/09/26 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144826351667.20260901.144826351667-0353938425_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 03/09/26 50.000 6246IBT1k2CQDNVE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247602809860.20260903.224620.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/09/26 50.000 6246IBT1k2CQJZN5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247395740927.20260903.221409.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407 03/09/26 10.000 6246IBT1k21R6P2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246955970035.20260903.195244.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407 03/09/26 100.000 6246NAMAP2ATZVDS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.162127.279133105968686.DOAN THI LUU.970428 03/09/26 100.000 MBVCB.15874214082.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/09/26 50.000 6246IBT1iJ3DN9Y5.ZP262460502178 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.144740.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 03/09/26 50.000 MBVCB.15872900921.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/09/26 10.000 MBVCB.15872693073.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/09/26 20.000 MBVCB.15872627095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/09/26 20.000 MBVCB.15872568862.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/09/26 319.000 6246IBT1fJDMCETR.Anh Quy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.131357.908171353.TRAN PHAN TIEU THAO.970406 03/09/26 100.000 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509031311292026nLml690200.5189.24795.131129 03/09/26 100.000 MBVCB.15872052979.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/09/26 1.000.000 6246IBT1iJ3DS8K9.Ung ho Nang buoc toi truong.20260903.113144.154852727.BUI NGAN TRANG.970432 03/09/26 100.000 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209031107352026A6ZM677884.5387.93523.110735 03/09/26 500.000 VU HONG QUANG UNG HO CUNG EM DEN TRUONG-030926-10:41:35 B3MU447471#SP#020097041609031041352026B3MU447471.5387.29592.104135 03/09/26 200.000 LE TRONG LOC ung ho chuong trinh noi buoc den truong chuyen tien#SP#020097042209030830482026ERLH297510.5387.31227.083048 03/09/26 200.000 MBVCB.15868022824.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9963631256 PHAM THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 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HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/09/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-040926-09:55:34 rxZ5296793#SP#020097041609040955342026rxZ5296793.5389.52426.095534 04/09/26 6.868 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Thi Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209040837182026ZVN0692731.5388.65491.083646 04/09/26 50.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809040645172026uwfl920216.5389.81239.064517 04/09/26 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140606080.20260904.145140606080-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 04/09/26 100.000 MBVCB.15881479103.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/09/26 100.000 6248IBT1k2C7TFKR.Uh nang buoc den truong FT26250860777072.20260905.213659.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407 05/09/26 100.000 MBVCB.15910313439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090519362220268bru605373.5389.95116.193549 05/09/26 200.000 6248IBT1k2CYT358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248007108073.20260905.125245.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407 05/09/26 2.000.000 6248IBT1k2CYVMWI.ung ho chuong trinh Nang buoc chan den truong FT26248570535413.20260905.115858.9264999979.TRAN THANH TAM.970407 05/09/26 300.000 6248ASCB024VSXH1.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-050926-10:46:59 6248ASCB024VSXH1.20260905.104700.45898139.DANG HONG QUY.970416 05/09/26 200.000 6248SGTTW2LME3PM.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260905.091743.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403 05/09/26 200.000 CT DEN:320T26907CA5085C Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong 05/09/26 10.000 320D60905087XQF1 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 06/09/26 100.000 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209062048462026L9BS342473.5389.44081.204847 06/09/26 450.000 6249ASCB024DGQ31.TNM- UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-060926-19:28:51 6249ASCB024DGQ31.20260906.192852.13355947.NGUYEN THI KIM DUNG.970416 06/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209061606592026LEJP759748.5390.5639.160625 06/09/26 10.000 MBVCB.15914479745.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/09/26 200.000 MBVCB.15941906843.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001200986 HUYNH NGOC KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/09/26 30.000 6250ORCOQ2MSTV3A.TRAN BAO LONG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.204056.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 07/09/26 200.000 6250IBT1iJ3HN6YV.Nhadaucof1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.160339.114819093.DO XUAN MANH.970432 07/09/26 100.000 MBVCB.15935857488.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9829413399 NGO QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/09/26 200.000 6250SGTTW2LJDCK7.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.153645.070087376451.NGUYEN HOANG THAI DUONG.970403 07/09/26 400.000 6250TPBVI28WWHM7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.152500.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423 07/09/26 6.868 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Vu Pham Thu Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422090708441920264LTE285499.5389.42802.084420 07/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209070809002026Z4BO242809.5390.18289.080900 07/09/26 100.000 320D60907D5Y33AK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 07/09/26 20.000 320D6090766KN4E4 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 200.000 CT DEN:320T2690CMA1FDUK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 100.000 320D60908GW1GUSE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252751097725 08/09/26 100.000 CT DEN:320T2690CB5ARPMN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 200.000 CT DEN:320T2690C23Y3K8T Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 2.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 100.000 320D6090838KQQT3 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 30.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 1.000.000 320D609080RGTU13 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809082304192026rswh349158.5389.35247.230419 08/09/26 10.000 MBVCB.15958112409.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/09/26 10.000 6251IBT1k22GFBX7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252804555633.20260908.214853.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 08/09/26 30.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090821362920263YFV087437.5189.87673.213629 08/09/26 300.000 HOANG THIEN LAM XIN UH CTR NANG BUOC DEN TRUONG-080926-21:26:12 j6X0269671#SP#020097041609082126132026j6X0269671.5189.41359.212538 08/09/26 50.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090819552820265IS9377380.5390.4233.195529 08/09/26 300.000 6251IBT1k224CSJS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26251955510402.20260908.175048.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407 08/09/26 100.000 MBVCB.15952381914.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809081539192026g9if638669.5189.86494.153919 08/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081519562026EQJG891245.5389.68473.151922 08/09/26 10.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081443142026HF8W112626.5388.55466.144315 08/09/26 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145853514909.20260908.145853514909-0819731971_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/09/26 100.000 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081416342026NF24179867.5390.6770.141600 08/09/26 10.000 6251IBT1cJM7QZ19.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.140628.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 08/09/26 100.000 6251TPBVI28GQB7M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135900.02326218701.NGO THANH LUAN.970423 08/09/26 10.000 6251IBT1cJM7QB5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135254.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 08/09/26 200.000 6251IBT1k22Y8E5G.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong FT26251253075180.20260908.133956.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 08/09/26 100.000 MBVCB.15949739647.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/09/26 50.000 6251IBT1k22YS7EX.Ung ho nang buoc den truong FT26251983118110.20260908.132219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 08/09/26 10.000 6251IBT1cJMGNXLE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.131052.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 08/09/26 500.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880908130737202690oa188327.5389.52860.130738 08/09/26 300.000 MBVCB.15949361140.LE VAN LY chuyen tien nang buoc den truong.CT tu 1033617450 LE VAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/09/26 1.000.000 6251IBT1iJ33G62C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.122934.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432 08/09/26 50.000 MBVCB.15947030854.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/09/26 400.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em hoc sinh SVien hocve dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209081014332026L64U394659.5387.54653.101433 08/09/26 100.000 6251MSCBD2ITMGH7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.002441.0909014953.PHAN HOANG HAI.970422 09/09/26 10.000 MBVCB.15971350217.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/09/26 100.000 6252IBT1aJQ9NE8W.nang buoc den truong.20260909.182532.0902115211.DOAN HAI DANG.970437 09/09/26 300.000 QR - 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Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209090800052026J9LL638062.5389.13213.080005 09/09/26 10.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:08/09/2026 23:54:10 10/09/26 300.000 CT DEN:320T2690EB13ECXG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:09/09/2026 23:59:29 10/09/26 100.000 6253TPBVI28STFNH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.203743.01957937401.VU THI THANH BINH.970423 10/09/26 15.000 MBVCB.15989548572.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/09/26 50.000 MBVCB.15989511264.Ung ho chuong trinh Nang buoc den Truong ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/09/26 600.000 6253MCOBQ2MH1TB2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.193739.37201019972238.LE THI HAU.970426 10/09/26 15.000 MBVCB.15982754061.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/09/26 200.000 6253MSCBD2I9BI4B.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.095822.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422 10/09/26 500.000 6253IBT1k22N3AT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26253004506718.20260910.090918.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407 10/09/26 6.868 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 4 em Huyen Tuong Tien va Tran. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100908532026WYLQ882224.5189.88969.090853 10/09/26 500.000 MBVCB.15976443535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/09/26 20.868 MBVCB.15975058852.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh chuong trinh : nang buoc den truong.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220911193945202647SS709712.5389.28470.193910 11/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880911173036202686wh103873.5388.79314.173036 11/09/26 500.000 MBVCB.16002766748.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001279666 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/09/26 200.000 MBVCB.15998799361.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1031995006 PHAM THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/09/26 50.000 NGUYEN ANH TRANG ung ho CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG em Pham Hoang Nhu Quynh.#SP#020097041509111058062026vjWK788095.5390.19644.105730 11/09/26 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303389818.20260911.146303389818-0917084975_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 11/09/26 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293506108.20260911.146293506108-0902601263_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 11/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809110628452026liz3604086.5389.66593.062845 11/09/26 300.000 MBVCB.15993350905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/09/26 500.000 6254IBT1iJXDEYRE.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260911.024519.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432 11/09/26 50.000 6254IBT1iJXDK12C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260911.014059.103128382.NGUYEN THUY LINH.970432 11/09/26 500.000 MBVCB.15992902912.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/09/26 30.000 CT DEN:320T2690H4NG94N8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 11/09/26 200.000 320D60911CE7KD72 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 11/09/26 100.000 CT DEN:320T2690GLXP7V3X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 11/09/26 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 11/09/26 50.000 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho nang buoc den truong 12/09/26 100.000 6255ASCB02UZHD44.NANG BUOC DEN TRUONG-120926-22:34:34 6255ASCB02UZHD44.20260912.223435.48733967.PHAM BAO TRI.970416 12/09/26 300.000 MBVCB.16018167500.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 12/09/26 500.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509121222592026JJHB018193.5390.73196.122259 12/09/26 10.000 6255MCOBQ2MDV5Y1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260912.100833.04386014687986.DINH TAT THANH.970426 12/09/26 200.000 6255IBT1d1BQDVQ2.Ung ho chuong 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Thuan#SP#020097042209140420202026S68V296219.5389.59229.041944 15/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151632462026ILXS598105.5189.62472.163246 15/09/26 5.000.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Pham Hoang Nhu Quynh#SP#0200970422091514441720266FRT828901.5387.6743.144418 15/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151425412026E8ZC251379.5388.98155.142541 15/09/26 200.000 6258TPBVI287QDMV.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260915.130815.90907636318.LY VINH HOA.970423 15/09/26 20.000 CT DEN:320T2690PG3BJW7T MBVCB.16065005537.447156.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 15/09/26 20.000 CT DEN:320T2690PFY32XJQ MBVCB.16064954783.417819.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 16/09/26 50.000 6259ABBKP2BJC11K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.214242.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425 16/09/26 50.000 MBVCB.16087930926.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 16/09/26 250.000 ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809161354412026j3jr212620.5388.11216.135441 16/09/26 300.000 6259VNIB02US91CH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.113516.344933983.NGUYEN PHUONG ANH.970441 17/09/26 10.000 6260IBT1k2D83NAV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261643004102.20260917.220314.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407 17/09/26 25.000 6260VNIB02UIY3VU.Ung ho nang buoc den truong.20260917.214908.692998888.DO QUANG HUY.970441 17/09/26 200.000 6260IBT1k2D8H9QR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261935685997.20260917.214347.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407 17/09/26 10.000 6260IBT1k2D86LCU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261359445722.20260917.213840.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407 17/09/26 50.000 6260IBT1k2D86E6H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261396317822.20260917.213818.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407 17/09/26 2.000.000 MBVCB.16106016309.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1933181681 PHAM HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/09/26 30.000 6260IBT1k2D8K77A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261541005649.20260917.213052.271119926666.VU TUNG LAM.970407 17/09/26 50.000 6260IBT1iJR2P9B5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.212619.121558947.HO THI NGOC CHI.970432 17/09/26 50.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209172117042026JYTD514457.5390.13657.211705 17/09/26 150.000 MBVCB.16105764589.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000776654 HUYNH QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/09/26 300.000 MBVCB.16105744887.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/09/26 100.000 6260TPBVI2FLZRVJ.Ung 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FT26260063080468.20260917.162256.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407 17/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209171605292026ZBCB544774.5388.43082.160530 17/09/26 50.000 MBVCB.16099743238.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/09/26 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147297084375.20260917.147297084375-0342029208_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 17/09/26 500.000 6260IBT1k2DD7HNM.ung ho ct Nang buoc den truong Nguyen Uyen Nhi FT26260016182773.20260917.153624.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407 17/09/26 100.000 ung ho ctr nang buoc den truong#SP#020097048809171421182026futl035429.5388.85906.142041 17/09/26 500.000 Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em svien hsinh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209171001102026XASF829619.5390.16335.100034 17/09/26 30.000 6260ORCOQ2MPR8Y7.LE THI NGOC LOAN ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.093444.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 17/09/26 100.000 MBVCB.16094428450.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000970080 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/09/26 100.000 320D60917N5G5V1C ung ho chuong trinh nang buoc toi truong 17/09/26 100.000 CT DEN:320T2690TB3N0M7E Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 17/09/26 200.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 17/09/26 200.000 CT DEN:320T2690SVL6ZC01 MBVCB.16099024641.961434.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1050763391 LE THE LONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 18/09/26 300.000 MBVCB.16120642230.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/09/26 200.000 MBVCB.16119795584.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003549037 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/09/26 200.000 6261IBT1k2D7SN7X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261349039088.20260918.185730.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407 18/09/26 1.000.000 6261IBT1k2DG3XQE.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26261337084667.20260918.182956.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407 18/09/26 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147472998429.20260918.147472998429-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 100.000 6261IBT1k2DAZ4GY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261372914396.20260918.165819.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407 18/09/26 100.000 6261IBT1k2DAMX21.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261223185184.20260918.162131.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407 18/09/26 100.000 6261IBT1iJRDAZAG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.162058.0964263333.NGO NGOC LINH.970432 18/09/26 2.000 6261IBT1fJVMPNK3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..20260918.151739.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388 18/09/26 50.000 MBVCB.16112216739.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/09/26 10.000 6261IBT1cJMHAKJC.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.112045.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415 18/09/26 300.000 MBVCB.16110449179.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/09/26 25.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209180940012026M7EY900041.5390.76178.093924 18/09/26 50.000 6261MCOBQ2M5FZL1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.084924.03101010965538.HOANG VIET.970426 18/09/26 18.000 MBVCB.16109448831.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/09/26 6.868 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Phan Le Thanh Tra. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422091808162420269N1F210756.5388.16246.081625 18/09/26 10.000 MBVCB.16108545428.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/09/26 150.000 6261IBT1k2DUR6L9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261007105946.20260918.064557.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407 18/09/26 100.000 MBVCB.16107894494.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000518286 PHAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/09/26 50.000 Vietcombank:0011002643148:Nang buoc den truong#SP#020097040509180643252026TARE092816.5387.98831.064325 18/09/26 156.000 UH chuong trinh Nang Buoc Den Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209180601012026ZOER239577.5390.14491.060101 18/09/26 1.000.000 6261IBT1iJR2NLWK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.035641.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432 18/09/26 50.000 CT DEN:320T2690UZR1JQ96 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 200.000 CT DEN:320T2690UV4CUU54 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 200.000 320D60918UVJE6NG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261058298844 18/09/26 200.000 CT DEN:320T2690UM6GJC12 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 20.000 CT DEN:320T2690UDUFHYHK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 100.000 CT DEN:320T2690UDBXN4Q1 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 100.000 320D60918Y3MT5AE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261260781726 18/09/26 1.000.000 320D60918YP0AVMW Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 100.000 320D60918NJD23XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 30.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 18/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/09/26 50.000 6262IBT1fJVUY46K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220827.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431 19/09/26 100.000 6262IBT1iJRPH3Y3.ZP262620979452 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220310.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 19/09/26 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147657486786.20260919.147657486786-0372500568_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/09/26 500.000 6262IBT1k2DRSQJ5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264104300023.20260919.202509.19026436059019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407 19/09/26 200.000 6262VNIB02U5UCLZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.185715.093227502.TRAN LY OANH.970441 19/09/26 300.000 6262IBT1iJRU6D13.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.180423.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432 19/09/26 300.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191740232026zq0o490822.5388.91728.173945 19/09/26 500.000 6262IBT1iJRUQ4FD.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260919.154618.61626689.HOANG ANH TUAN.970432 19/09/26 200.000 6262IBT1k2DLUHJT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26262030200000.20260919.123622.189986223979.NGUYEN HAI ANH.970407 19/09/26 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147589465362.20260919.147589465362-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho em phan le thanh tra 19/09/26 300.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191229102026ieyl365409.5390.50740.122910 19/09/26 100.000 MBVCB.16126266579.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880919091829202615w1604536.5390.49188.091829 19/09/26 100.000 MBVCB.16125396433.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/09/26 200.000 ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809190852262026g6dk508631.5389.39892.085227 19/09/26 100.000 6262TPBVI2FQUVSK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.074513.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423 19/09/26 100.000 MBVCB.16123154275.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/09/26 100.000 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209182305072026N7QX669334.5189.40484.230508 19/09/26 15.000 CT DEN:320T2690W16DFBGX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/09/26 300.000 CT DEN:320T2690VV21H7KC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/09/26 200.000 CT DEN:320T2690VTNC57T1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 19/09/26 120.944 320D60918PP7ZVY8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; 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