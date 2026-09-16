Đón nhận món quà, gia đình anh Lương Thành Vi, nhân vật trong bài viết: “Thầy giáo bị liệt sau biến cố, cha mẹ già gánh khoản nợ hơn 600 triệu đồng”, bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm của bạn đọc Báo VietNamNet.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Hương Sơn trao số tiền 94.726.897 đồng đến anh Lương Thành Vi

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, anh Lương Thành Vi (SN 1982) từng là giáo viên môn Lịch sử tại Trường THPT Nguyễn Du (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM).

Biến cố bất ngờ xảy đến vào ngày 21/3/2024. Anh Vi bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não giữa, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau ca phẫu thuật, anh tiếp tục trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng.

Đến tháng 7/2024, gia đình đưa anh về quê tiếp tục điều trị. Tháng 4/2025, gia đình lại phải vay mượn để đưa anh trở vào TPHCM phẫu thuật ghép hộp sọ. Sau nhiều đợt điều trị, anh Vi bị liệt nửa người, không thể tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân và vẫn phải điều trị, theo dõi.

Theo gia đình, tổng chi phí điều trị cho anh đến nay đã hơn 900 triệu đồng. Trong đó, các khoản phẫu thuật, thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm và chi phí tập luyện, phục hồi chức năng chiếm phần lớn. Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình đã phải vay mượn hơn 600 triệu đồng.

Cha mẹ anh Vi đều đã ngoài 70 tuổi. Trước đây, ông Lương Văn Thế và vợ là bà Lê Thị Yến làm nông, cuộc sống không dư dả. Nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng ông Thế vẫn tự tay chăm sóc con trai từ những việc nhỏ nhất như lau người, thay quần áo, hỗ trợ ăn uống.

Gia đình anh Vi có 4 anh chị em. Chị gái anh Vi là giáo viên tiểu học, hai người em trai làm lao động tự do, công việc không ổn định nên việc hỗ trợ cha mẹ và anh trai còn hạn chế.

Sau khi bài viết của Báo VietNamNet được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ anh Vi số tiền 94.726.897 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet trao đến gia đình. Những khoản tiền bạn đọc ủng hộ anh Vi sau đợt trao này sẽ tiếp tục được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

Thông qua Báo VietNamNet, gia đình gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ gia đình anh Vi trong lúc khó khăn.