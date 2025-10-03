1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/09/2025
|400.000
|5264IBT1hQXWZFQ7.IBFT Ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.20250921.233357.060244232836.SACOMBANK.970403
|21/09/2025
|300.000
|5264IBT1hQXWZVGD.IBFT Ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac.20250921.231709.060244232836.SACOMBANK.970403
|21/09/2025
|100.000
|02009704050921223736202567QI014628.85959.223719.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11015097885.UNG HO MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|400.000
|MBVCB.11015078490.UNG HO MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|1.000.000
|020097041509212221542025ZaFx537353.46515.222154.TO KIM HA chuyen tien ung ho Nguyen Viet Hung MS 2025.253
|21/09/2025
|100.000
|020097048809212220482025LNc7763160.43533.222032.MS 2025.252
|21/09/2025
|100.000
|020097040509212205292025OZBI049453.97868.220530.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung
|21/09/2025
|200.000
|5264IBT1bWHD2LPS.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250921.220036.80000945875.DOAN THI LAI.970426
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1iWP5G4VE.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250921.215547.09670016329.TRAN THI MINH HANG.970423
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1jW1U2GPD.MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG-210925-21:53:05 925763.20250921.215305.209843629.HUYNH DAC TRUNG.970416
|21/09/2025
|10.000
|MBVCB.11014761780.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|200.000
|020097048809212130312025d96F593395.79148.213015.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN
|21/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101557436288.20250921.101557436288-0946423544_Ung ho MS 2025249 (chi Bui Thi Ly)
|21/09/2025
|100.000
|020097040509212121122025P775012997.43588.212112.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.250 Pham Kim Tuyen
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11014414826.Ung ho NCHCCCL+Linh+0796759196.CT tu 1059387032 TRUONG NGUYEN TO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11014309540.Ung ho MS 2025.251 ( em Giang Sung Tua).CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1kJ9J5H14.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265791537702.20250921.210355.121212383838.TRAN VAN TRUNG.970407
|21/09/2025
|10.000.000
|020097048809212050012025taRk391078.15112.204945.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.254
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11014101440.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|10.000.000
|020097048809212049022025r9wm384885.10823.204846.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.252
|21/09/2025
|50.000
|020097048809212037402025Wi04309815.61090.203724.UNG HO MS. 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11013921651.Ung ho MS 2025.253 ( Anh Nguyen Viet Hung ).CT tu 1028210233 HA MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|50.000
|020097048809212034342025sWtF288339.44901.203418.UNG HO MS. 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|21/09/2025
|1.000.000
|5264IBT1kJ9JSCWI.TRAN THI KIM OANH chuyen tien FT25265124910606.20250921.203307.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
|21/09/2025
|50.000
|020097048809212032452025xDpo275567.38200.203229.UNG HO MS. 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|21/09/2025
|50.000
|020097048809212031282025JEh9266523.31598.203112.UNG HO MS. 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC
|21/09/2025
|50.000
|020097048809212030332025rzUk260415.27976.203017.UNG HO MS. 2025.249 CHI BUI THI LY
|21/09/2025
|50.000
|020097048809212029282025WSsy252645.22832.202912.UNG HO MS. 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|21/09/2025
|150.000
|5264IBT1iWP5JQD4.Ung ho ma so 2025. 254 (Anh Nguyen Duc Thuan).20250921.202034.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|21/09/2025
|20.000
|MBVCB.11013654202.Ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 7965919537 HUYNH THI NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|1.000.000
|0200970422092120112820258G8V626233.37511.201113.Ung ho tu thien co Lan
|21/09/2025
|200.000
|020097048809212002202025lgmx059075.92227.200204.UNG HO MS 2025.252
|21/09/2025
|200.000
|020097048809211959502025MBsA040993.79944.195934.UNG HO MS 2025.253
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11013407270.NNC ung ho Ms 2025 248 be Nguyen Nam Bac.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/09/2025
|200.000
|020097048809211957312025DaXZ023905.69134.195715.UNG HO MS 2025.254
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11013385541.Ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|0200970405092119552520258MLB035096.58941.195508.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11013361681.NNC ung ho MS2025242 be Nguyen Phuc Hau.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/09/2025
|300.000
|020097048809211950372025l0Fz973949.35798.195021.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|21/09/2025
|20.000
|020097042209211949592025Z4Y0431522.31943.195000.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Duc Thuan ms 2025.254
|21/09/2025
|15.000
|MBVCB.11013200639.TUONG DUNG ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|15.000
|MBVCB.11013184865.TUONG DUNG ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|15.000
|MBVCB.11013168419.TUONG DUNG ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|15.000
|MBVCB.11013152592.TUONG DUNG ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11013046962.ung ho MS2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|250.000
|MBVCB.11012888133.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|78.000
|020097042209211919182025I7P2780509.82617.191919.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|10.000
|5264IBT1iWPY416T.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250921.190028.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|21/09/2025
|200.000
|020097048809211855462025Jq3C565393.63738.185530.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|21/09/2025
|100.000
|0200970422092118323420256W6I695862.40277.183235.ung ho ms 2025.249 Bui Thi Ly
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11011942842.VO THI DU chuyen tien ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0041000865749 VO THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|10.000
|5264IBT1kJ9Q5EBA.ung ho NCHCCCL FT25265610301004.20250921.174743.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11011302096.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen duc Thuan).CT tu 0301000309689 NGUYEN THI MINH NGHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101533389398.20250921.101533389398-0367069329_Ghi ro ung ho MS 2025252 (ong To Van Dung)
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11011122891.ung ho MS 2025.254(anh nguyen duc thuan).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1kJ9QW4XE.Ung ho MS 2025.253 anh nguyen viet hung FT25265817941942.20250921.170940.19027847606017.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DUY.970407
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11010022759.Ms 2025.251(em giang sung tua).CT tu 0631003874831 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|300.000
|5264IBT1bWH2B55C.ung ho MS 2025.254 cau mong khoe manh.20250921.160807.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|21/09/2025
|20.000
|5264IBT1kJ2NIBY1.TRAN DAI NGHI chuyen ung ho MS 2025.253 FT25265205980455.20250921.160158.19036216646016.TRAN DAI NGHI.970407
|21/09/2025
|20.000
|5264IBT1kJ2NVLC9.TRAN DAI NGHI chuyen ung ho MS 2025.254 FT25265833375135.20250921.155630.19036216646016.TRAN DAI NGHI.970407
|21/09/2025
|20.000
|5264IBT1kJ2ND5MD.TRAN DAI NGHI chuyen ung ho MS 2025.236 FT25265041294610.20250921.155214.19036216646016.TRAN DAI NGHI.970407
|21/09/2025
|10.000
|MBVCB.11009674118.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|20.000
|5264IBT1kJ2N2RJF.TRAN DAI NGHI chuyen ung ho MS 2025.237 FT25265600050028.20250921.154342.19036216646016.TRAN DAI NGHI.970407
|21/09/2025
|100.000
|020097042209211528572025N9K5566568.65297.152857.MS 2025.251
|21/09/2025
|100.000
|020097042209211528062025IZHJ601812.61292.152806.MS 2025.254
|21/09/2025
|100.000
|02009704050921152059202591SQ058643.30461.152059.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21/09/2025
|300.000
|5264IBT1hQXQ9JZB.IBFT ung ho MS 2025.252. ong To Van Dung.20250921.145945.060311519381.SACOMBANK.970403
|21/09/2025
|686.000
|0200970488092114504520253BY2645922.3969.145029.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|21/09/2025
|68.880
|020097042209211444012025N1E3200565.77970.144346.UH MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21/09/2025
|300.000
|MBVCB.11008960939.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 253.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11008908254.NGUYEN TRU GIAN chuyen tien Ung ho MS 2025.254 ( Anh NGUYEN DUC THUAN).CT tu 0791000010564 NGUYEN TRU GIAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|020097041509211433452025V1y3715048.39473.143346.NGUYEN THI HANH chuyen tien
|21/09/2025
|300.000
|MBVCB.11008863055.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 254.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|50.000
|020097048809211425282025UHIe519571.9814.142512.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.247. VANG A THANG
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11008764822.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9983027788 MAI SY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|500.000
|5264IBT1jW1I7JL3.UNG HO MS 2025.249 CHI BUI THI LY-210925-14:16:04 153043.20250921.141604.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/09/2025
|300.000
|5264IBT1jW1IGTTF.UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG-210925-14:13:34 149457.20250921.141334.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/09/2025
|500.000
|5264IBT1jW1IG7RD.UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA-210925-14:11:24 146299.20250921.141124.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/09/2025
|200.000
|5264IBT1jW1IG5ZF.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-210925-14:09:46 144034.20250921.140946.30556937.DUONG THANH VAN.970416
|21/09/2025
|50.000
|5264WBVNA22EJRJ3.UH MS 2025 237 ong Do Van Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250921.140030.995586868686.TRIEU QUANG HUY.970412
|21/09/2025
|3.000.000
|5264IBT1iWPU4UTB.CSPM, CSTV dong vien cho Nguyen Viet Hung ms2025.253.20250921.134050.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|21/09/2025
|200.000
|020097041509211337332025CGxi591270.47921.133733.NGUYEN THI MINH HANG ung ho ms 2025 248 nguyen xuan bac
|21/09/2025
|20.000
|020097040509211335082025W2E5013248.40511.133508.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.252
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11008347014.UNG HO MS 2025.254 (NGUYEN DUC THUAN).CT tu 9902188815 MAI NGOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|20.000
|020097040509211333342025MKE7009181.36037.133334.Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2025.237
|21/09/2025
|200.000
|5264VNIBJ2LUTVWC.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250921.132422.007704060031713.NGUYEN THI HONG THANG.970441
|21/09/2025
|100.686
|0200970405092113200620254767074953.90584.132007.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 254 anh Nguyen Duc Thuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|21/09/2025
|1.000.000
|5264NAMAA22EJQCP.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250921.131610.907630202.DANG AI QUOC.970428
|21/09/2025
|200.868
|020097042209211253492025ELY8584535.1641.125334.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|21/09/2025
|300.000
|02009704220921120607202582AB699056.10082.120608.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|50.000
|020097042209211202142025OO5I843724.91834.120159.NGUYEN PHAM NIU NY chuyen tien MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11007364538.Ung ho MS 2025 .254 ( anh Nguyen Duc Thuan ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|200.000
|020097040509211155412025EZW6013723.62352.115541.Vietcombank:0011002643148:MS2025.254
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11007311744.Ung ho MS 2025. 252 (Ong To Van Dung ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|300.000
|5264IBT1jW1I94C9.UNG HO MS 2025 254 ANH NGUYEN DUC THUAN-210925-11:43:24 936594.20250921.114325.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1iWP8RDR4.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 254 NGUYEN DUC THUAN.20250921.114303.247529918.LE THI HOA.970432
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11007166669.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho anh nguyen duc thuan .ms 2025254.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|5.000
|5264IBT1kJ2XI54G.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265320718030.20250921.113135.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|21/09/2025
|26.456
|020097042209211131152025EVSD367942.46085.113115.DO VAN THE Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat MS 2025 251
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11007008369.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.11006867575.Nguyen Loc ung ho: MS 2025.253 ( anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|30.000
|5264IBT1cW29SALW.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250921.110758.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11006753036.ung ho MS 2025.254(anh Thuan).CT tu 0381002773452 TRUONG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|020097041509211101342025R4YE167221.646.110135.MS 2025.251 Giang Sung Tua
|21/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11006614446.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|18.000
|MBVCB.11006494590.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11006379387.ung ho MS 2025.254 ( Nguyen Duc Thuan).CT tu 1040569047 NGO VAN QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1iWP84WA3.ZP252640138883 250921000487287 ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250921.103712.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/09/2025
|150.000
|020097041509211031552025eYyM961198.53613.103155.ung ho MS 2025.253
|21/09/2025
|200.000
|02009704150921103106202512Ko958333.50493.103052.ung ho MS 2025.250
|21/09/2025
|200.000
|020097041509211030152025PEaB954898.45642.102959.ung ho MS 2025.254
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11006175240.ung ho ms: 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|20.000
|5264IBT1kJ23EVC5.ung ho MS 2025.209 FT25265870055974.20250921.102253.19020192020788.VND-TGTT-LE THI ANH.970407
|21/09/2025
|6.868
|5264IBT1dWRQIMFX.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025 253 anh Nguyen Viet Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .20250921.101954.872866868.MBBANK IBFT.970422
|21/09/2025
|100.000
|020097048809211007472025GEBH053082.36828.100731.VU MINH CUONG UNG HO MS 2025.254
|21/09/2025
|100.000
|020097042209211006172025PYPE630900.30261.100618.Ung ho MS 2025.254 em Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|200.000
|5264IBT1kJ23PQX1.NGUYEN TRUNG TUAN chuyen ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25265257858543.20250921.095510.19033280679018.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG TUAN.970407
|21/09/2025
|59.000
|020097048809210952432025mnPh937737.66198.095227.LE THI XUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.247 VANG A THANG
|21/09/2025
|50.000
|MBVCB.11005652512.MS 2025.252.CT tu 0061001153805 VO PHAM LINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1bWH1W67P.Ung ho Nguyen Duc Thuan MS 2025. 245.20250921.093738.13001010736181.TRAN THI THUY HANG.970426
|21/09/2025
|50.000
|020097048809210936332025u291819860.92248.093617.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO. MS2025. 253. A NGUYEN QUYET HUNG
|21/09/2025
|100.000
|020097044909210936052025iNHu073046.90063.093605.ms 2025.254 nguyen duc thuan, ma GD 100000014262184
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11005457916.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|50.000
|0200970488092109340420250u9m803573.80756.093348.UNG HO MS2025.254
|21/09/2025
|50.000
|020097048809210933252025zNaF800235.78213.093309.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO. MS2025. 247 . EM VANG A THANG
|21/09/2025
|50.000
|020097048809210931422025is44789407.70618.093126.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 251.EM GIANG SUNG TUA
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1kJ231ADF.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265700082820.20250921.092318.19033154258015.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|21/09/2025
|200.000
|020097041509210917182025RVx0683083.9759.091718.ung ho MS 2025.254(Nguyen Duc Thuan )
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1kJ23WC14.Ung ho MS 2025.212 FT25265169363107.20250921.091543.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1kJ23QLVG.Ung ho MS 2025.203 FT25265656250121.20250921.091442.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1kJ23QPTL.Ung ho MS 2025.209 FT25265311621448.20250921.091333.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1kJ23QJ8S.Ung ho MS 2025.225 FT25265204550911.20250921.091220.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/09/2025
|100.000
|020097041509210911132025t3zA659960.84757.091113.MS 2025.253 ung ho anh nguyen viet hung
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1kJ2FNKX7.Ung ho Ms 2025.227 FT25265521828304.20250921.091105.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1kJ2FNV1S.Ung ho MS 2025.250 FT25265165995836.20250921.090946.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/09/2025
|1.000.000
|5264IBT1bWHJTIUG.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250921.090723.03168016888883.NGHIEM DUC XUAN.970426
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11005083144.ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1013119007 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|20.000
|MBVCB.11005049124.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|47.000
|5264IBT1fWPHEZ3S.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2025 253 ANH NGUYEN VIET HUNG.20250921.090119.0102637665.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11004891365.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|1.000.000
|020097048809210846182025EXPe515982.88741.084602.UNG HO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11004742065.ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0111000355123 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1bWHJ76IV.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.254 anh NGUYEN DUC THUAN.20250921.083937.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1bWHJ7WTJ.LE MINH CHAU ung ho MS2025.253 anh NGUYEN VIET HUNG.20250921.083641.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/09/2025
|1.000.000
|5264IBT1jW1MA9LH.MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG-210925-08:35:10 624016.20250921.083510.17659311.BUI ANH THU.970416
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1bWHJGD4Q.PHUNG TAN HUNG ung ho MS2025.252 ong TO VAN DUNG.20250921.083334.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1bWHJAG1C.LE THE LAM ung ho MS2025.251 em GIANG SUNG TUA.20250921.083002.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/09/2025
|100.000
|020097041509210827522025Y7Tb512355.24658.082753.UNG ho MS2025.253(Nguyen Viet hung )
|21/09/2025
|100.000
|0200970405092108111820259CY3010048.69844.081102.Vietcombank:0011002643148:PHAN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2025 244 Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11004350421.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|300.000
|020097042209210808512025OUR7505560.62341.080852.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|21/09/2025
|300.000
|020097042209210804512025SYXI232610.50041.080436.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|100.000
|MBVCB.11004201475.VUONG CHI NGHIA chuyen tien MS 2025.254 ( ANH NG Duc Thuan).CT tu 0481000322236 VUONG CHI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|200.000
|5264IBT1kJ2F89U1.Ung ho anh Nguyen Viet Hung, 2025.253 FT25265456514050.20250921.075052.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|21/09/2025
|200.000
|020097048809210749452025mJAV228264.6022.074929.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN O HA TINH CHUA BENH
|21/09/2025
|200.000
|5264IBT1kJ2FIHQF.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan, MS 2025.254 FT25265071501142.20250921.074855.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|21/09/2025
|300.000
|5264IBT1kJ2FISKX.MS 2025.254 FT25265729501473.20250921.074622.8567856789.TRAN THI LY.970407
|21/09/2025
|30.000
|0200970422092107460420250PVU570709.95695.074605.gui ms 2025 254
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11003999732.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|500.000
|0200970415092107363020255hGK381646.70026.073630.ujy ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BFKVR.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250921.073409.1020013348.SHBMB.970443
|21/09/2025
|80.000
|020097048809210730522025qs9K157573.54972.073036.UNG HO MS 2025.252
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1kJ2FSN53.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265165617439.20250921.073005.19032200666666.VND-TGTT-VU THI BICH NGOC.970407
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11003949322.MS 2025.254.CT tu 0501000148341 LE THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|2.000.000
|020097042209210728422025B0ND614249.50183.072843.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan MS 2025.254
|21/09/2025
|120.000
|020097048809210728122025TC3B147954.48357.072756.UNG HO MS 2025.251
|21/09/2025
|300.000
|5264WBVNA22ECQUD.Ho tro Nguyen Duc Thuan.20250921.072631.889789.LE XUAN THIEN.970412
|21/09/2025
|200.000
|MBVCB.11003915067.MS 2025.254.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|200.000
|5264IBT1hQ3RLJ8Z.IBFT MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250921.072522.070058312221.SACOMBANK.970403
|21/09/2025
|100.000
|5264IBT1aW1BTH2K.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250921.072511.2552882999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|300.000
|5264IBT1iWPIY8T1.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250921.072436.00394242802.NGUYEN THI NGOC THO.970423
|21/09/2025
|100.000
|0200970488092107080520258bqa081720.99784.070749.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1iWPI87N3.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250921.065804.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11003658850.ung ho MS 2025.252 ( Ong To Van Dung).CT tu 0071002231580 HOANG THUY XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|100.000
|IBVCB.11003625033.Chuyen tien ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/09/2025
|100.000
|0200970422092106345420257EC6512387.39047.063455.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|21/09/2025
|50.000
|020097048809210626492025zX3T982512.26981.062633.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|21/09/2025
|500.000
|MBVCB.11003323930.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKYCK.ung ho ms 2025 241.20250921.052655.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKPHZ.ung ho ms 2025 242.20250921.052617.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKP97.ung ho ms 2025 243.20250921.052514.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKUKC.ung ho ms 2025 244.20250921.052420.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BK8GV.ung ho ms 2025 245.20250921.052238.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BK8WR.ung ho ms 2025 246.20250921.052148.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKIYL.ung ho ms 2025 247.20250921.052047.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKMXN.ung ho ms 2025 248.20250921.051954.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKMVF.ung ho ms 2025 249.20250921.051852.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKVU4.ung ho ms 2025 250.20250921.051722.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKDTT.ung ho ms 2025 251.20250921.051622.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|50.000
|5264IBT1aW1BKD28.ung ho ms 2025 252.20250921.051505.6666602999.SHBMB.970443
|21/09/2025
|52.000
|5264WBVNA22EM9ED.ung ho ms 2025 253.20250921.051312.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412
|21/09/2025
|50.000
|020097040509210401322025H64E054722.50140.040117.Vietcombank:0011002643148:Ung ho anh Nguyen Viet Hung
|21/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101467668396.20250921.101467668396-0389406001_MS 2025252
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11027403739.MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0431000238147 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1jW15L5IZ.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-220925-23:57:46 770526.20250922.235746.15499401.HOANG MAI MINH QUAN.970416
|22/09/2025
|25.000
|5265IBT1eWHYI8KY.ung ho MS 2025.254.20250922.235022.2153692623.NGUYEN THI HUE .970418
|22/09/2025
|68.000
|MBVCB.11027342507.ung ho MS 2025.251 (Em Giang Sung Tua).CT tu 9329949959 NGUYEN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|0200970422092223364820250VLF626592.91381.233632.ung ho ms 2025 250 chi Phan Kim Tuyen
|22/09/2025
|500.000
|5265VNIBJ2LWE73C.MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan).20250922.233552.040316576.DUONG THI NGOC MAI.970441
|22/09/2025
|100.000
|020097042209222333552025MC2D787916.88249.233339.ung ho ms 2025 252 ong To Van Dung
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ98JD7M.DAO THI GIANG ung ho ms2025254 anh nguyen duc thuan FT25266129303118.20250922.233308.19038097000016.VND-TGTT-DAO THI GIANG.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPKZ3HT.HOANG HAI YEN ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250922.232230.00180840003.HOANG HAI YEN.970423
|22/09/2025
|15.000
|MBVCB.11027262027.2025.254(Nguyen Duc thuan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|020097048809222315262025DzK9266263.63628.231509.MS 2025.249 BUI THI LY
|22/09/2025
|20.000
|MBVCB.11027235807.Ung ho MS 2025.255 (Sung Mi Chinh va Sung Thi Chai - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|70.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101665151028.20250922.101665151028-0839544804_MS 2025253 (anh Nguyen Duc Thuan)
|22/09/2025
|20.069
|5265IBT1iWPKEI7U.UHMS2025.254 Mong Nguyen Duc Thuan benh chuyen bien tot,GD Ng.Phi Hung an lac thien huu duyen lanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250922.225108.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11027137373.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 3902285551 DOAN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ9I33Y9.Ung ho MS 2025.254 - Anh Nguyen Duc Thuan FT25266166543374.20250922.224525.19034256055018.VND-TGTT-VUONG BAO NGAN.970407
|22/09/2025
|100.000
|020097044909222243172025tF2I910032.12326.224317.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan, ma GD 100000015026146
|22/09/2025
|100.000
|020097041509222233412025cn27636667.93396.223341.Ung Ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|22/09/2025
|200.000
|5265VNIBJ2LWEJ7R.NCHCCCL 0914486469.20250922.223223.282994666.LE TUONG VI.970441
|22/09/2025
|300.000
|0200970405092222275820252S5X056535.79875.222741.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|50.000
|020097042209222216012025NEN0514361.53517.221602.TRAN THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 254 Anh Nguyen Duc Thuan mong anh mau khoe
|22/09/2025
|300.000
|02009704880922221213202511ji155499.44055.221156.UNG HO MA SO 2025.254 A NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ9I6LWG.Ung ho MS 2025.254 FT25266950236817.20250922.220735.19050119598018.VND-TGTT-TRINH THI THU TRANG.970407
|22/09/2025
|30.000
|MBVCB.11026828401.Ung ho MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|10.000
|MBVCB.11026817952.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.255 (em Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ9IK7IJ.ung ho MS 2025.253 FT25266600236965.20250922.215622.19030274197010.VND-TGTT-LAM THI DET.970407
|22/09/2025
|30.000
|MBVCB.11026734509.Ung ho MS 2025.251 ( em Giang Sung Tua ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|1.000.000
|0200970407092221481520251001100376.81104.214815.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|600.000
|MBVCB.11026698144.UNG HO MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Snh Thi Chai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|02009704220922212354202520W8307456.6673.212338.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|22/09/2025
|1.000.000
|020097048809222118092025O1kU997789.86952.211752.TO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN MS 2025255. UH SUNG MI CHINH, CHAI
|22/09/2025
|300.000
|020097040509222114492025NZ1N006206.76207.211449.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|50.000
|020097048809222110262025HWPu970286.60438.211009.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.253. ANH NGUYEN VIET HUNG
|22/09/2025
|30.000
|5265IBT1iWPKVKIL.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250922.211004.06343286101.TRAN DINH DUC.970423
|22/09/2025
|200.000
|0200970415092221100120252GZe512480.59578.211001.Chuyen tien ung ho ms 2025.252 (ong to van dung)
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1aW1ZD54P.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.255 sinh ml chinh sinh thi chai.20250922.210128.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|22/09/2025
|1.000.000
|020097041509222059042025eEJP489512.19624.205904.Huong Lan chuyen tien ung ho Ms 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1kJ9IDF8V.Ung ho Ms2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265276094834.20250922.205751.19033190668998.VND-TGTT-HOANG THI HONG NGOC.970407
|22/09/2025
|200.000
|0200970422092220441520253P8Z375682.64001.204359.ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1jW15U34P.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-220925-20:44:03 570249.20250922.204403.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1jW15UPDU.MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC-220925-20:39:32 563045.20250922.203932.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|22/09/2025
|100.000
|020097042209222028542025GCR2112499.99802.202855.2025.254
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11025855523.ung ho MS 2025.207 (anh Hoang Van Long).CT tu 0911000068015 DUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11025783490.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0911000068015 DUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|20.000
|020097042209222015502025WFI9318331.46144.201533.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 em Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai ms 2025.255
|22/09/2025
|50.000
|020097040509222014582025LG4H004578.41861.201458.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2025 253 anh Nguyen Viet Hung
|22/09/2025
|50.000
|020097040509222012202025NBHZ094455.30659.201220.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 247 em Vang A Thang
|22/09/2025
|50.000
|020097040509222009592025IA50085544.20864.200959.Vietcombank:0011002643148:ung ho chi ms2025 chi Bui Thi Ly
|22/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11025643820.UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG.CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|15.000
|MBVCB.11025578616.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097041509221952292025oiwv292870.47150.195229.NGUYEN THI MINH HANG ung ho ms 2025 250 chi phan kim tuyen
|22/09/2025
|100.000
|020097042209221938082025AQ89692434.84599.193752.Ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|15.000
|MBVCB.11025214774.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.253 ( Anh Nguyen Viet Hung )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|65.000
|5265IBT1kJ9MBLG2.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265001448066.20250922.193029.19037775223016.VND-TGTT-TRAN LE THAO MY.970407
|22/09/2025
|68.000
|020097041509221921002025Woft193960.7074.192100.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ9MUFWZ.Ung ho Ms 2025. 255 Sinh Mi Chinh Sinh Thi Chai FT25265564310220.20250922.191737.19074614333019.VND-TGTT-CAO THU HANG.970407
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11024948684.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|500.000
|MBVCB.11024895784.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11024886778.NGUY PHAN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2025.254.CT tu 1058382853 NGUY PHAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|10.000
|5265IBT1kJ9MVHC9.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265802170399.20250922.190440.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|22/09/2025
|100.000
|IBVCB.11024782538.Chuyen tien ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1hQXCV2YW.IBFT Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.185236.060296390677.SACOMBANK.970403
|22/09/2025
|500.000
|5265VNIBJ2LWZK28.MS 2025.254 ( Anh Nguyen Duc Thuan).20250922.184902.120919802.DUONG THI HANH.970441
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ9VNMC1.LE THUY HANG chuyen ung ho MS2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265355175067.20250922.183402.19030120064018.VND-TGTT-LE THUY HANG.970407
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11024341932.ms 2025.253.CT tu 0301000313017 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11024327281.ung ho.MS.2025.249.(chi Bui Thi Ly ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|020097048809221819162025lJ2x050233.11593.181900.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.254. ANH NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|100.000
|020097048809221806442025mvII956983.49273.180628.UNG HO MS 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN.
|22/09/2025
|10.000
|5265IBT1cW282PB4.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250922.180002.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|22/09/2025
|100.000
|020097042209221757372025KOSP656369.1205.175738.uh ms 2025.249 chi Bui Thi Ly
|22/09/2025
|40.668
|020097042209221754432025FGXB700029.84769.175444.ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|22/09/2025
|375.000
|5265IBT1kJ9VAWR5.Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265508251612.20250922.175411.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWP7WSTI.Ung ho MS2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.175209.199186299.DOAN THI MINH THAO.970432
|22/09/2025
|150.000
|0200970488092217460420253NCr788783.37118.174548.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|46.000
|MBVCB.11023658210.LANG THI THUY ung ho MS2025.255(sinh Mi Chinh va Sinh Thi chai ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|500.000
|MBVCB.11023422706.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien giup MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|44.000
|5265IBT1iWPGTVPW.ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.172458.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1fWP3X2K9.MS 2025 255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.171923.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11023157362.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1jW1YGACT.UNG HO MS 2025.254-220925-17:09:30 164690.20250922.170930.9089357.LE YEN NHI.970416
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ9VWKNW.Ly Nguyen Thai - Ung ho MS 2025.254 - anh Nguyen Duc Thuan FT25265684036796.20250922.170841.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11022977985.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|35.000
|5265IBT1fWP3LWM3.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250922.163705.9021893352327.PHAM GIA HUNG.963388
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1fWP3HZEG.NGUYEN THI TUYET chuyen tien.20250922.163355.0101063371.NGUYEN THI TUYET.970406
|22/09/2025
|70.000
|MBVCB.11022571462.NGUYEN THANH TAM ung ho Maas 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1kJ9D46GT.Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265813344382.20250922.161922.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|22/09/2025
|10.000
|5265IBT1cW2I7IPA.ung ho ms 2025.255; Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai; chuc cho 2 anh va gia dinh binh an.20250922.161440.105873837410.NGUYEN VAN LINH.970415
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11022198796.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097040509221559472025QYPS005181.76738.155947.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH GAM chuyen tien ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|86.000
|020097041509221559112025iJ87355806.74005.155911.ung ho ms 2025.254
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1aW1EXSMN.Uh MS 2025.255 - Sinh My Chinh va Sinh Thi Chai. Chuc cac con chong khoe.20250922.155613.1057040024371.TRAN THI HUONG GIANG.970430
|22/09/2025
|100.000
|020097041509221542302025xZJK305305.96700.154230.Ms 2025.254
|22/09/2025
|200.000
|SHGD:10005864.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.249 chi bui thi ly
|22/09/2025
|100.000
|SHGD:10006017.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.248 em nguyen nam bac
|22/09/2025
|500.000
|0200970422092215361920252XDS859652.69136.153603.ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa
|22/09/2025
|100.000
|SHGD:10005862.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.250 chi phan kim tuyen
|22/09/2025
|100.000
|SHGD:10005821.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.251 em giang sung tha
|22/09/2025
|100.000
|SHGD:10005794.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.252 ong to van dung
|22/09/2025
|70.000
|0200970488092215334720254QYV852138.58165.153331.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|100.000
|SHGD:10005904.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.253 anh nguyen viet hung
|22/09/2025
|100.000
|SHGD:10005814.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.254 anh nguyen duc thuan
|22/09/2025
|200.000
|SHGD:10005779.DD:250922.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:Hanh vung tau ung ho ms 2025.255 sinh mi chinh va sinh thi chai
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11021761497.MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 3902285551 DOAN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097048809221517412025Rxw8764625.87095.151725.UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|22/09/2025
|1.000.000
|5265IBT1kJ9SFK73.TAT PHUONG THUAN chuyen FT25265575381683.20250922.150210.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11021479194.MS 2025.254(anh Nguyen duc thuan).CT tu 9334114848 PHAM NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11021389167.2025.254.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1bWHI34S2.Ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Cinh va Sinh Thi Chai).20250922.144751.03101010965538.HOANG VIET.970426
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11021283293.ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0151000421702 PHAN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|199.999
|020097042209221439002025PP6M955377.23197.143901.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|36.000
|MBVCB.11021241610.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097048809221436332025qZKw547510.14338.143617.MS 2025.254 NGUYEN KHANH LINH UNG HO ANH NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ9S76CV.be Finn ung ho MS2025.254 FT25265079822941.20250922.143222.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|22/09/2025
|50.000
|020097041509221430512025dmfa109110.90968.143051.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1jW1PN4IT.UNG HO MS 2025 255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI-220925-14:27:18 845282.20250922.142718.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|22/09/2025
|225.000
|5265IBT1iWPAZYQ4.ung ho MS 2025.255.20250922.142214.65833333333.DOAN TRUONG GIANG.970423
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1dWRMMWAU.Ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.141712.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11021026376.Thinking School giup MS2025 255 Sinh Mi Chinh va Sunh Thi Chai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097048809221409482025TB3I420944.13598.140931.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ9SYUQ8.MS 2025.255 FT25265430808008.20250922.140715.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407
|22/09/2025
|100.000
|0200970405092214065020255XRS087224.2470.140650.Vietcombank:0011002643148:PHAM THANH SON chuyen tien ung ho MS 2025.255 Siinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11020892098.MS 2025.255.CT tu 0541000343928 PHAM MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ9SU2LB.Ms2025.254 NM Duoc su phat FT25265590015867.20250922.135806.19035500014015.VND-TGTT-VU THU HANG.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPA7BYB.ung ho ms 2025 255.20250922.135803.0325157733.NGUYEN THI YEN.970432
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11020864052.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0091000588318 NGUYEN THI HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|400.000
|020097048809221357262025C7Rg365462.70358.135709.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1hQX19S9J.IBFT MS 2025.255 Sinh Minh Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.135505.070135715441.SACOMBANK.970403
|22/09/2025
|300.000
|020097041509221355042025mvOg925387.61266.135447.ms2025.254 nguyen duc thuan
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1kJ9SIEN2.MS 2025.255 Sinh mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265910580041.20250922.135157.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|22/09/2025
|100.000
|020097041509221350172025xT9k915330.43958.135001.MS 2025.255
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPAGCYR.Ung ho Ms 2025 253 anh Nguyen Viet Hung.20250922.134924.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|22/09/2025
|1.000.000
|020097041509221348462025yC9w912223.39997.134830.uh ms 2025.255 sung mi chinh va sung thi chai
|22/09/2025
|100.000
|020097041509221346422025nLPb906880.33023.134642.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPAAKSY.Ung ho Ms 2025 255 Sinh My Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.134622.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|22/09/2025
|50.000
|020097041509221344072025T78U900988.21884.134352.ung ho MS 2025.254
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1dWRMJDL6.ung ho MS 2025255 Sinh mi Chinh va Sinh thi Chai.20250922.134105.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|22/09/2025
|200.000
|020097040509221340472025PL2K010002.11278.134047.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|100.000
|020097048809221339592025jjvw289934.8927.133942.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255 SINH MINH CHINH , SINH THI CHAI
|22/09/2025
|50.000
|020097048809221338052025vc7m281894.2454.133748.UN HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11020650381.ung ho MS 2025.254 (anh nguyen duc thuan).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ9SSPR6.TRAN THI THANH TAM chuyen MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265655070070.20250922.133400.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|22/09/2025
|100.000
|020097048809221332282025w4WH258881.83392.133212.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1jW1PLUDX.MS 2025 254ANH NGUYEN DUC THUAN-220925-13:28:54 751723.20250922.132855.35296937.DOAN NGOC HIEN.970416
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ9S9DSJ.MS 2025. 255 FT25265774826935.20250922.132851.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|22/09/2025
|100.000
|0200970422092213260920251VQV360418.62727.132553.MS 2025.254 uh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11020569609.ung ho.MS.2025.255.(Sinh Mi Chinh.va.Sinh Thi Chai ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11020550991.Do kim Dung chuyen tien ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.CT tu 0071000935981 NGUYEN KIM NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPAY3GF.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.132301.3396693.NGUYEN THU GIANG.970432
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPAYUI1.Ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.131949.146372422.NGUYEN THI HA NGAN.970432
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPAPLZ1.ZP252650208531 250922000737106 Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai..20250922.131605.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11020492410.MS2025.249 ( Bui Thi Ly).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ9S199E.ms 2025.254 anh nguyen duc thuan FT25265010416903.20250922.131520.19023045932010.VND-TGTT-LE THI NHU.970407
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ9SJ5YS.MS 2025.255 FT25265073703303.20250922.131216.19037280540015.VND-TGTT-DIEU THI BICH.970407
|22/09/2025
|200.000
|020097048809221310422025Wr1R172754.12905.131026.UNG HO MS 2025.254 ANH NG DUC THUAN
|22/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11020427562.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1kJ9SWKW7.Ung ho ms 2025255 sinh mi chinh va sinh thi chai FT25265470341880.20250922.130842.19029930059020.VND-TGTT-TRINH THI TUYET.970407
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11020426657.ung ho MS 2025.255(sinh mi chinh va sinh thi chai).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097041509221307202025OTTz826589.3255.130720.ung ho MS 2025.254
|22/09/2025
|600.000
|020097041509221304472025wU7V820980.94387.130447.Le Thi Loi giup do anh Nguyen Duc Thuan o tinh Ha Tinh
|22/09/2025
|20.000
|5265IBT1iWPA8RNX.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250922.130433.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11020395735.MS 2025.254 ( Anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|020097041509221258522025hDXU809991.75271.125852.ung ho ma so 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|22/09/2025
|100.000
|020097048809221257162025iWS2119392.69729.125659.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ99RAWA.ung ho MS 2025.254, anh Nguyen Duc Thuan FT25265628696401.20250922.125534.19038419403014.VND-TGTT-LUU THI DIEU HUONG.970407
|22/09/2025
|2.000.000
|5265IBT1jW1PEXQN.MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN-220925-12:54:08 699508.20250922.125408.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|22/09/2025
|100.000
|020097048809221253422025ELcq104763.58036.125326.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11020292496.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1aW1EDEXV.Ung ho a Nguyen Duc Thuan MS 2025.254.20250922.125132.0336189824.SHBMB.970443
|22/09/2025
|60.000
|020097041509221249372025936s791168.43656.124937.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|22/09/2025
|100.000
|020097042209221247212025AACP319676.35872.124722.DO THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025.254
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11020228012.ung ho ms 2025.255.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|020097042209221244372025BO3A256055.26396.124437.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|1.000.000
|5265IBT1kJ99FKVF.Ung ho 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265011978542.20250922.124326.1199250899.NGUYEN NGOC PHUONG MAI.970407
|22/09/2025
|200.000
|020097048809221241392025eTjy052713.14964.124123.MS 2025.254 UNG HO A NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPAD5DM.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250922.123745.10001361794.NGUYEN THANH TIEN.970423
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1jW1PKV43.2025.254 NGUYEN DUC THUAN A DI DA PHAT-220925-12:37:23 675037.20250922.123723.251668049.LE THI THANH THAO.970416
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPADVWW.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.123639.168115806.NGUYEN LAM LINH.970432
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1kJ99L78F.Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265070391936.20250922.123534.19033540029012.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUNG.970407
|22/09/2025
|100.000
|020097048809221233002025Ea2m011812.81588.123243.TRAN HA ANH TRANSFER UNG HO MS 2025.254
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11020057746.Fb Ngoc Bui ung ho MS 2025.254( A. NGUYEN DUC THUAN).CT tu 0921000705631 BUI THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11020016212.MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan ).CT tu 0331000458988 LY UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1bWHIJZWL.MS2025.254 a Nguyen Duc Thuan.20250922.122548.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11020016266.MS. 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan). .CT tu 0021000469780 PHAM THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|02009704220922122531202515CJ815086.51368.122532.ung ho anh ms 2025.254 nguyen duc thuan
|22/09/2025
|200.000
|020097041509221225142025Bks7734413.50804.122514.ung ho ma 2025.254 (anh nguyen duc thuan)
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11020004825.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0161000667716 NGUYEN LE THU HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097041509221222202025dxym725644.38258.122220.ung hoMS 2025.255 sinh mi chinh va sinh thi chai TRAN THI HOAI chuyen tien
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ99EPKI.NGUYEN THUY LINH ung ho anh Nguyen Duc Thuan FT25265289498004.20250922.122049.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|22/09/2025
|300.000
|02009704880922121932202504Li940619.26491.121916.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ99K7SS.MS 2025. 254 FT25265467598628.20250922.121807.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11019888535.NGUYEN THI BINH CHAU ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 3372015588 NGUYEN THI BINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ997GEH.MS.2025.254 anh Nguyen Duc thuan FT25265239093717.20250922.121441.19026284206010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|22/09/2025
|50.000
|020097041509221214092025baPc704159.1904.121409.ung ho ms 2025.253
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPA1VJN.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.121235.0326231913.LY DOANH DOANH.970432
|22/09/2025
|500.000
|020097041509221211032025z9PO695216.88805.121103.Ung ho MS 2055. 255( Sinh Mi Chinh va Sinh Mi Chai)
|22/09/2025
|100.000
|0200970415092212104420258Z4m692999.87631.121044.DINH NGOC AN chuyen tien 2025 -255( Sinh mi chinh Sinh Thi Chai)
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1aW1E1TRA.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.120936.0852767133.SHBMB.970443
|22/09/2025
|10.000
|5265IBT1cW2MHLKA.ung ho ms 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan; chuc anh va gia dinh binh an.20250922.120908.105873837410.NGUYEN VAN LINH.970415
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPAJSK7.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250922.120747.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11019803906.uh ms 2025.255.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1jW1P4NZ7.MS2025-254 NGUYEN DUC THUAN-220925-12:07:17 625657.20250922.120717.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ99AD73.ung ho MS 2025.254 . anh Nguyen Duc Thuan FT25265082470669.20250922.120659.19035623227013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HAN.970407
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11019789659.ung ho.MS.2025.254.(anh Nguyen Duc Thuan ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097048809221206002025zyAg862347.64922.120543.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|22/09/2025
|10.000
|020097042209221202542025YQ0C809736.50997.120255.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1kJ99B3NG.ms 2025.254 nguyen duc thuan FT25265164349651.20250922.120237.19028351404011.VND-TGTT-TRAN THE TOAN.970407
|22/09/2025
|500.000
|MBVCB.11019414534.NGUYEN THI BICH VAN chuyen tien ung ho MS 2025.255 sinh mi chinh va sinh thi chai.CT tu 0181000090325 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ999FP7.ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265452509239.20250922.112700.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ999PXV.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25265069620087.20250922.112535.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ992ZSU.ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung FT25265495959493.20250922.112318.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ99296B.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25265310993117.20250922.112130.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|500.000
|020097048809221121262025aRrB575175.50602.112109.MS 2025.252
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ99CGSS.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25265182279863.20250922.111934.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ991R3E.ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen FT25265585334904.20250922.111734.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ991MSD.ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly FT25265688742093.20250922.111524.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ99J631.ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25265704443193.20250922.111332.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|30.000
|MBVCB.11019117925.Chuyen tien ung ho ms 2025 251.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11019106949.Chuyen tien ung ho Ms 2025 255.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ99JDU5.Ung ho MS 2025.253 anh Nguyen viet hung FT25265439739332.20250922.111156.12922345834011.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HOA.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ99JJWM.ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25265322897685.20250922.111120.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|22/09/2025
|20.000
|5265IBT1iWP4EC53.MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai ).20250922.110708.03328917401.NINH VAN TUAN.970423
|22/09/2025
|39.000
|5265IBT1kJ99QIT8.2025.253 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25265153016760.20250922.110543.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|22/09/2025
|500.000
|020097041509221054522025B5in462275.27892.105452.Ung ho MS 2025 255( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ92LUMT.LE THI THU HA chuyen ung ho MS 2025 255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265506843284.20250922.104239.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWP4B162.ung ho MS 2025 253 anh Nguyen Viet Hung.20250922.103631.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11018613007.MS 2025.255.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|020097042209221028432025MRHG966580.11165.102844.Ung ho MS 2025.252
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1aW1K6WAQ.Ung ho.MS 2025.253.20250922.102813.0969666747.NGUYEN THI NGOC HANG.970437
|22/09/2025
|20.000
|0200970488092210252620252nfA229536.96917.102509.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255
|22/09/2025
|100.000
|020097042209221025122025WL4U436941.96381.102513.HA THI KIM CHI chuyen tien MS 2025.255
|22/09/2025
|200.000
|020097042209221024012025C53P183872.91317.102345.ung ho chi Nguyen Thi My Chi ms2025.215
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1bWHMDDJL.2025.255 ( Ae Chinh - Chai).20250922.102241.29001010957099.TRAN THI HONG HIEU.970426
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11018513620.ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|150.000
|MBVCB.11018433922.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.255 ( sinh mi chinh , sinh thi chai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|150.000
|MBVCB.11018417043.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11018412981.Ung ho MS 2025.251 .CT tu 0691002931730 TRAN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWP4894S.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 255 SINH MI CHINH va SINH THI CHAI.20250922.101041.247529918.LE THI HOA.970432
|22/09/2025
|150.000
|020097048809221006032025BMTq115670.12693.100546.UNG HO MS 2005.255 SINHMICHINH SINHTHICHAI
|22/09/2025
|100.000
|0200970415092210043920259VZE312771.7974.100439.Ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen
|22/09/2025
|175.000
|ATM_FTF.00003189.007529.20250922.100407.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181821.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11018268226.Ung ho MS2025..254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0451000405530 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|500.000
|020097041509220952572025ti99278633.58603.095257.ung ho MS 2025_255
|22/09/2025
|50.000
|020097048809220949562025H30p020779.46401.094939.UNG HO MS 2025.255
|22/09/2025
|300.000
|020097041509220943452025XjCY252802.21559.094346.ung ho MS2025.248 EM NGUYEN NAM BAC
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1jW1PJ8WX.CHUYEN TIEN MS 2025.255 UNG HO SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI-220925-09:42:06 376204.20250922.094207.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11018042136.ung ho MS 2025.252 (Ong To Van Dung).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|300.000
|020097041509220939432025edGh241483.5219.093943.ung ho MS2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ92DPYX.DO THI LAN HUONG ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265628060904.20250922.093854.19027240424017.VND-TGTT-DO THI LAN HUONG.970407
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1iWP423Z8.ms2025.255 sinh mi chinh- sinh thi chai.20250922.093728.01571565001.DUONG LE TUAN.970423
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ92SXX9.MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265866050585.20250922.093713.19021805501020.VND-TGTT-DAO TUYET LAN.970407
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1hQXJ87X8.IBFT NGO VAN DUONG qang binhchuyen tien ung ho hai anh e bi tai nan.20250922.093532.0888673888.SACOMBANK.970403
|22/09/2025
|50.000
|5265IBT1iWP42BYE.Nguyen Thi Phuong Chi chuyen tien ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).20250922.093524.04039130301.NGUYEN THI PHUONG CHI.970423
|22/09/2025
|500.000
|020097040509220934022025ORFQ012355.81964.093402.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN MANH HUNG MS 2025 255 Sinh Mi Chinh
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWP42JXL.MS 2025255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.093312.0966994008.DINH THI MY NGAN.970432
|22/09/2025
|1.000.000
|5265IBT1jW1PW2I1.NGUYEN THI VIET HA CHUYEN KHOAN UNG HO- MS 2025.255 SINH MI CHINH VA CHAI-220925-09:31:23 358296.20250922.093124.143575789.NGUYEN THI VIET HA.970416
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11017933390.HOANG VAN TUNG chuyen tien ung ho MS 2025-255.CT tu 1024357596 HOANG VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|168.000
|MBVCB.11017864357.NGUYEN THI THU CUC ung ho ms: 2025253 Nguyen Viet Hung theo zenmi.CT tu 1058572558 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|020097042209220925002025Q73M853608.46587.092501.TRAN VAN TOAN chuyen tien MS 2025255 sinh mi chinh va sinh thi chai
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1jW1PQVNS.DOAN THI TUE CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.255-220925-09:23:30 345428.20250922.092330.15202817.DOAN THI TUE.970416
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1hQXJIMMM.IBFT TRAN VAN THANH chuyen tien.20250922.092310.878366.SACOMBANK.970403
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11017811140.Chuyen tien ung ho MS 2025 254 A NGUYEN DUC THUAN.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1iWP4JLD4.Ms 2025-255 uh Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.092108.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11017799881.MS 2025 255 SINH MI SINH va SINH THI CHAI.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWP4J45T.ung ho MS 2025 251 em Giang Sung Tua.20250922.091946.89834805.HUYNH THI DIEM HANG.970432
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1jW1UNLIY.MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI-220925-09:18:58 338129.20250922.091858.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|22/09/2025
|1.000.000
|020097040509220917322025EGZ4045726.19281.091733.Vietcombank:0011002643148:MS2025.255 Sinh Mi Chinh -Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017748729.DO XUAN DUYEN chuyen tien Chinh + Chai.CT tu 0011003640356 DO XUAN DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11017747721.ung ho MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|500.000
|MBVCB.11017740141.ung ho MS 2025255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ92QLZW.MS2025 255 gui ong Sinh Sen Bo o Tuyen Quang FT25265000347626.20250922.091303.19050249443016.VND-TGTT-TRAN THI TUYET NHI.970407
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1jW1URTB3.MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI-220925-09:10:03 323632.20250922.091004.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|22/09/2025
|400.000
|5265IBT1iWP4QM38.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2025251 2025252 2025253 2025254 moi ma so 100 k.20250922.090807.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|22/09/2025
|200.000
|020097048809220905512025mGUn767219.76232.090535.UNG HO MS 2005.255
|22/09/2025
|200.000
|020097048809220905432025Aq6a766699.75896.090526.DINH THANH TRUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255 SINH MINH CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11017621979.MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0451000283257 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017628687.ung ho MS 2025. 255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|1.000.000
|020097048809220902392025KxFF749476.65455.090223.MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|100.000
|0200970488092209013720254SJY743385.61362.090120.LE VAN TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255
|22/09/2025
|500.000
|5265IBT1kJ9CX2EA.ms2025 255 hai em SINH MI-CHINH SINH THI CHAI FT25265506464772.20250922.090029.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1iWPBRFBN.MS2025-255 Sinh MI Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.090019.91046873.LE THI HUE.970432
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPBRWFZ.ZP252650090784 250922000314442 ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.085555.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1iWPBXZRI.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2025 255 sinh mi chinh va sinh thi chai.20250922.085422.263855493.NGUYEN THANH HA.970432
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1kJ9CTTHR.Ung ho MS 2025.255 FT25265024085016.20250922.085224.19029020516010.VND-TGTT-HO NHAT MINH.970407
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1kJ9CTK74.Ung ho 2 em Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai, MS 2025.255 FT25265610830170.20250922.085146.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017480526.Ung ho MS 2025.250 ( Chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0451000283257 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1fWPF7F8A.MS 2025.255.20250922.085104.9021619834906.VUONG THUY HANG.963388
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017462602.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|400.000
|020097040509220849462025WIBX035208.21176.084946.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11017456612.Ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11017455443.ung ho MS 2025.255 sinh mi chinh sinn thi chai.CT tu 1019650761 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11017453262.Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.CT tu 1979888999 KIM VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017421422.HOANG MINH chuyen tien ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097042209220847152025VUKZ821056.13180.084716.ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017419523.ung ho ms 2025.255 ( sinh mi chinh va sinh thi chai).CT tu 0021000391891 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017429403.2025.255.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|1.000.000
|020097048809220844192025NfmM646612.2439.084403.NGUYEN HUU TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH SINH THI CHAI
|22/09/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101587853187.20250922.101587853187-0981433404_MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|22/09/2025
|200.000
|020097040509220842112025A3E1005283.96268.084211.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 255 Sinh Mi Chinh Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11017363752.Ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|020097040509220838162025HWSA090177.84036.083816.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 255
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1iWPBLRXU.ung ho MS 2025 255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.083343.171804906.HUYNH DUC HANH.970432
|22/09/2025
|500.000
|MBVCB.11017229244.MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1aW1KDWK9.LE THU HUONG ung ho MS2025.255 Sinh My Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.082633.1007196314.SHBMB.970443
|22/09/2025
|500.000
|020097042209220826212025DFFZ481358.47013.082622.ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|1.000.000
|020097048809220824242025Jzay538807.40654.082408.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH SINH THI CHAO
|22/09/2025
|100.000
|020097041509220822462025HyPm936757.35592.082246.ung ho MS.2025.256(SInh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|22/09/2025
|1.000.000
|5265IBT1jW1ULX2B.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI-220925-08:21:40 250879.20250922.082141.20993257.NGUYEN NGOC HANG.970416
|22/09/2025
|300.000
|0200970488092208205220257xzE522120.30236.082036.NGUYEN VAN LOI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.225.
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1aW1KS2A3.BIEN NGOC DO chuyen tien ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).20250922.081916.316704070000501.DO NGOC BIEN.970437
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1aW1K9XWZ.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.253 Nam mo duoc su luu ly Quan vuong phat.20250922.081711.22565668.SHBMB.970443
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ9C435U.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai FT25265059330875.20250922.081654.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|22/09/2025
|200.000
|SHGD:10000724.DD:250922.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.254
|22/09/2025
|300.000
|020097042209220810192025RQNY677341.99034.081019.ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11017034077.NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho ms 2025255.CT tu 1016041415 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|2.000.000
|020097048809220806422025P5a8458959.88219.080626.HOANG PHUC LONG CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|200.000
|020097048809220805122025Wp29452947.83911.080456.UNG HO MS 2025.255 E SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ9CYK63.Ms 2025.255 FT25265860075077.20250922.080457.19039133798018.VND-TGTT-LE HOANG NHI AN.970407
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11016972943.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11016968676.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11016957175.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh vaf Sinh Thi Chai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11016941080.ung ho ms 2025.255 sinh mi chinh va sinh thi chai.CT tu 0071004447009 NGUYEN THI LY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11016928048.ung ho MS2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11016881510.ung ho MS 2025.255.CT tu 0701000454248 NGUYEN THI QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1hQXJ1M26.IBFT Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250922.075658.0918090120.SACOMBANK.970403
|22/09/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101583453889.20250922.101583453889-0983309867_ung ho MS 2025255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|22/09/2025
|300.000
|020097041509220753402025xSQj871667.51649.075340.ung ho MS 2025.255
|22/09/2025
|500.000
|0200970488092207513120250W6H400658.47138.075115.PHAM THI QUE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|22/09/2025
|30.000
|020097042209220749552025Y4UD803331.42286.074955.gui ms 2025 255
|22/09/2025
|20.000
|MBVCB.11016810356.MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|MBVCB.11016813315.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|300.000
|5265IBT1iWPBAZ5H.ung ho MS 2025 - 255 sinh mi chinh va sinh mi chai.20250922.074708.9646468468.PHU TU THANH.970432
|22/09/2025
|200.000
|MBVCB.11016701523.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|100.000
|5265IBT1kJ9CS1F8.Ms 2025.255 FT25265953567047.20250922.073021.19037537820014.VND-TKTT NGUYEN THI HOANG LOAN.970407
|22/09/2025
|300.000
|5265VNIBJ2LUIHWK.Ung ho MS2025.241 (be Ma Thi Hoa) chuc be vuot qua nghich canh.20250922.063435.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|22/09/2025
|300.000
|5265VNIBJ2LUI353.Ung ho MS2025.242 (be nguyen phuc hau) chuc be vuot qua nghich canh.20250922.063307.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPBD7QT.MP ung ho MS 2025252 ong To Van Dung.20250922.060109.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPBDAKD.MP ung ho MS 2025253 anh Nguyen Viet Hung.20250922.060004.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/09/2025
|200.000
|5265IBT1iWPBD4W1.MP ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250922.055846.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/09/2025
|50.000
|MBVCB.11015801553.NGUYEN THU TRANG chuyen tien.CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|20.000
|MBVCB.11015698197.MS 2025.252 Ong To Van Dung.CT tu 1051892558 NGUYEN THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2025
|50.000
|020097042209220051042025WNCZ900545.76717.005105.ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
|22/09/2025
|300.000
|MBVCB.11015525131.MS2025.253.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPT6X1S.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.233147.02978155201.LE HONG BAO MINH.970423
|23/09/2025
|50.000
|0200970422092323252420255B2T430390.41248.232524.ung ho ms2025.254 anh nguyen duc thuan
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1eWHKD4W5.MS 2025.254 anh Nguyen DucThuan.20250923.232302.8851546026.TRAN KHANH TRUNG DUNG .970418
|23/09/2025
|10.000
|MBVCB.11039304261.NGUYEN DOAN BACH chuyen tien.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|150.000
|MBVCB.11039288423.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1025259496 DOAN THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11039294107.ms 2025.254 nguyen duc thuan.CT tu 1036745902 VO KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|150.000
|5266IBT1kJ9GTGQ4.NGO DUC TRUNG chuyen ung ho anh thuan FT25267548385240.20250923.231426.19034288132014.VND-TGTT-NGO DUC TRUNG.970407
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11039241731.MS 2025.254.CT tu 1022815572 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|020097041509232308442025wPP8818631.21212.230826.Ung ho 2025.254 Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|10.000
|MBVCB.11039218012.Ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1kJ9GLWEU.ung ho MS 2025.254 FT25267300110002.20250923.230152.19035135227012.VND-TGTT-TRAN BICH NGOC .970407
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GH7I1.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267178475309.20250923.225834.19035292128011.VND-TGTT-NGUYEN MINH HIEU.970407
|23/09/2025
|50.000
|0200970422092322563620257JMM687312.4495.225620.ltth ck ms 2025.256
|23/09/2025
|80.000
|020097042209232256322025JXQD415054.4462.225633.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|10.000
|020097042209232251122025HE86698632.96564.225055.MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|20.000
|MBVCB.11039159597.Ung ho MS 2025.254.CT tu 0091000657893 NGUYEN HOANG HOA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|MBVCB.11039158607.Ung ho MS 2025.254 (Nguyen Duc Thuan).CT tu 0391000316913 NGUYEN PHU THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1iWPT7DD4.ZP252660487170 250923001708919 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.224839.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1eWHKWFEK.ung ho ms 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.224356.2689388999.BUI THI THUY VY .970418
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9G6QZK.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267983304587.20250923.224004.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11039083261.chau xin ung ho em MS 2025.245, chi chuc em mau khoe nha em.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11039075147.chau xin ung ho chu 1 it a MS 2025.239, chau chu mau khoi.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101762196990.20250923.101762196990-0901909032_UNG HO MS 2025254
|23/09/2025
|70.000
|020097042209232231032025VOOA357922.63425.223046.Ung ho MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11039053723.chau xin ung ho ban MS 2025.238, mong ban mau khoi nha.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1hQXDJANP.IBFT MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.20250923.223004.069701052000.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|150.000
|5266IBT1kJ9GK9SK.MS2025.254 FT25267635421206.20250923.222848.1719941996.NGUYEN TAN PHAT.970407
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11039037467.chau xin ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan) chuc chu mau khoi a.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GKQT6.Ung ho MS 2025.254 a Nguyen Duc Thuan FT25267974547622.20250923.222753.19033253505016.VND-TGTT-NGO THU HIEN.970407
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1hQXDJP4T.IBFT Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.222707.070114370760.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|150.000
|MBVCB.11039033117.chau xin ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai) mong 2 em mau khoi.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11039000569.ms 2025.254.CT tu 0771000609501 TRAN QUYNH GIAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11039012671.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1032108069 NGUYEN THI HOANG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GGEES.Uh MS 2025 254 FT25267439684731.20250923.222022.19033905983012.VND-TGTT-LE THI LOAN.970407
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GGE9D.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267605342394.20250923.222017.19033227049010.VND-TGTT-VU HAI LONG.970407
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1hQXDWRVZ.IBFT TRAN THI THANH chuyen tien 2025.254.20250923.221833.060229494001.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|20.000
|5266IBT1kJ9GGSQC.MS 2025.254 - Anh Nguyen Duc Thuan FT25267595280475.20250923.221744.19029403585016.VND-TGTT-LE THI KIM THOA.970407
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11038955102.ung ho MS 2025.254.CT tu 0511000409987 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|0200970405092322132220254UOA046805.31008.221322.Vietcombank:0011002643148:ms2025.254
|23/09/2025
|500.000
|5266IBT1eWH7T468.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.221305.8886116789.BUI THUY LINH .970418
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPT5S7N.Ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).20250923.220700.99915011979.NGUYEN THI BE.970423
|23/09/2025
|100.000
|020097040509232204042025V1K2031525.7951.220404.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.254
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GBIEQ.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267301057142.20250923.220309.19032870738013.VND-TGTT-DANG HA HAI YEN.970407
|23/09/2025
|300.000
|020097042209232201582025YTVY111622.2391.220159.chang gi bang que huong
|23/09/2025
|10.000
|MBVCB.11038853422.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPTYQM1.Ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.215827.163949156.TRINH DUY KIEN.970432
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1kJ9GYCMJ.NHAT MINH ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25267621876066.20250923.215250.19031744092012.VND-TKTT-CHAU THAI NHAT MINH.970407
|23/09/2025
|22.000
|020097048809232151542025MJoZ766837.73314.215137.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|50.000
|020097042209232150452025AHPU753157.69555.215046.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101759391323.20250923.101759391323-0838876363_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPTU63G.ung ho MS2025.254 nguyen Duc Thuan.20250923.215001.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|23/09/2025
|100.000
|5266VNIBJ2LE89YD.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.214822.000032078.LE BUI NHAT THANH.970441
|23/09/2025
|10.000
|5266IBT1cW2BYLUB.UnghoMS2025254.20250923.214819.109872698471.HOANG ANH NGOC.970415
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1bWH7KABY.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.214811.0016100005696008.PHAM NGOC YEN.970448
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038734862.ung ho MS 2025.254.CT tu 1048136435 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|MBVCB.11038686301.MS 2025.254( anh Nguyen Duc Thuan) .CT tu 0071000766373 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPT8YZQ.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.214200.0968348206.LE THI NGA.970432
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11038671700.NGUYEN THI NGOC VIEN UH MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071000590097 NGUYEN THI NGOC VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|1.000.000
|5266IBT1kJ9G87Q9.MS 2025.254 a Nguyen Duc Thuan FT25267358331038.20250923.214148.19020517133010.VND-TGTT-NGUYEN SON TRANG.970407
|23/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101758418415.20250923.101758418415-0384729628_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038631506.ung ho MS.2025.256( chi Le Thi Phuc).CT tu 0201000163573 DAU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|020097040509232135222025PMOI063357.19807.213522.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|300.000
|MBVCB.11038606222.ung ho MS 2025.254.CT tu 0501000126455 NGUYEN NHUT TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|150.000
|0200970488092321302020259I6U678286.3084.213003.UNG HO MS2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|100.000
|5266VNIBJ2LE8CQ6.Ung ho MS 2025.254.20250923.212308.008693770.PHAM LAN ANH.970441
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038464001.2025.254 ( Nguyen Duc Thuan ).CT tu 0371000519495 VO THI TO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038451743.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.249 chi Bui Thi Ly.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|80.000
|MBVCB.11038431092.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.251 em Giang Sung Tua.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101756899957.20250923.101756899957-0353931273_Ung ho MS 2025254 ( Anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|100.000
|020097048809232117412025MaRH620346.57204.211724.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1aW1FME6F.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.211633.0399152920.LE MINH PHUONG .546034
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11038421380.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.252 ong To Van Dung.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|20.000
|MBVCB.11038415770.Ung ho MS 2025.253 ( anh Nguyen Viet Hung ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9G9DRZ.MS 2025.254 FT25267700270044.20250923.211616.19034977206017.VND-TGTT-NGUYEN TRUC QUYNH.970407
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038413077.ung ho MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan .CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11038401690.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266NAMAA22GYZJI.TA THI THUY LAN ung ho ms 2025 254 Nguyen Duc Thuan.20250923.211339.0982585906.TA THI THUY LAN.970428
|23/09/2025
|300.000
|020097042209232113122025ABCI329039.40056.211313.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|80.000
|MBVCB.11038380282.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|15.000
|MBVCB.11038326536.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.256 (Chi Le Thi Phuc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|80.000
|MBVCB.11038301525.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038271784.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266VNIBJ2LECH3T.Gui anh Nguyen Duc Thuan, Ha Tinh.20250923.210310.601704060242086.TRAN THANH TRUC.970441
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038265439.MS2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan) .CT tu 9973405911 NGUYEN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|020097048809232101472025Yhqn542421.94858.210129.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN MONG ANH MAU KHOE
|23/09/2025
|80.000
|MBVCB.11038255666.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025. 256 chi Le Thi Phuc.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|02009704880923210110202500tP539508.93189.210053.UNG HO MS 2025.256 CHI LE THI PHUC
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GW6ZG.NGOC ung ho MS2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25266135542908.20250923.205919.9933391491.NGUYEN THI NGOC.970407
|23/09/2025
|10.000
|5266IBT1kJ9GW767.ung ho ms.2025.254 anh nguyen duc thuan FT25266011006426.20250923.205859.19039126954012.VND-TGTT-TRAN NGOC NHI.970407
|23/09/2025
|30.000
|5266IBT1dWR7NJN7.MS 2025254 anh nguyen duc thuan.20250923.205850.970422Xde8ad30000000000d0833.MBBANK IBFT.970422
|23/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101754771687.20250923.101754771687-0932282167_MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GW8VW.MS 2025.254 FT25266327008716.20250923.205759.19035298320011.VND-TGTT-LA THI NGOC MAI.970407
|23/09/2025
|246.442
|5266IBT1iWPT1XA3.Ung ho MS 2025.254(anh nguyen duc thuan).20250923.205400.00001573263.VO HO NGOC HAO.970423
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPT1GVT.2025254 mong anh Nguyen Duc Thuan mau khoe.20250923.205213.134955163.NGO THI QUYNH ANH.970432
|23/09/2025
|200.000
|020097042209232052082025EYGT332988.57002.205151.LE ANH DUC chuyen tien
|23/09/2025
|33.000
|020097042209232048442025R28L146592.41573.204845.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.254
|23/09/2025
|33.000
|020097042209232047542025IFQ4791201.38753.204755.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.255
|23/09/2025
|33.000
|020097042209232046522025HJS7152349.34471.204653.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.256
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11038078860.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan .CT tu 0071000903155 DO THI THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|MBVCB.11038070817.LE THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0011004184872 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|300.000
|MBVCB.11038057777.KC ung ho MS 2025. 254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0511000424379 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|020097048809232042362025odsn431609.16457.204219.MS 2025.254
|23/09/2025
|200.000
|020097048809232036182025C9KM392614.88820.203601.UNG HO MS 2025.256 CHI LE THI PHUC
|23/09/2025
|500.000
|5266IBT1jW1AT1FE.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-230925-20:35:50 300843.20250923.203551.94806109.NGUYEN HOANG NAM.970416
|23/09/2025
|77.000
|5266IBT1kJ9ALUW7.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25266967249681.20250923.202948.19033075700020.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE ANH.970407
|23/09/2025
|200.000
|020097041509232028372025mUBH528427.56098.202820.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|30.000
|020097040509232024132025L4RJ015095.35598.202413.Vietcombank:0011002643148:ungho ms2025.254 anh nguyen duc thuan
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11037713554.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 9845559345 TRAN LE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|30.000
|020097040509232013142025R510069957.86059.201257.Vietcombank:0011002643148:ungho ms2025.253 anh nguyen viet hung
|23/09/2025
|20.000
|02009704220923201212202587LB659013.81418.201213.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Le Thi Phuc ms 2025.256
|23/09/2025
|100.000
|020097048809232009192025P8ds220133.67660.200902.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|200.000
|0200970422092320070420251BT1328679.57824.200648.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|50.000
|020097041509232006112025obB3454503.54558.200611.ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|200.000
|020097048809232000232025ZIzB163012.28270.200006.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN, ZK CK EM CHUC ANH MAU KHOE
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPLHRH7.Ung ho MS 2025.254( NGUYEN DUC THUAN).20250923.195825.10001865535.HOANG TRONG TAN.970423
|23/09/2025
|150.000
|020097040509231956202025FKT1098983.9720.195620.Vietcombank:0011002643148:ungho 2025.254 nguyen duc thuan
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11037415533.ung ho MS 2025.254.CT tu 0201000686929 TRAN HUU HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|30.000
|5266IBT1aW1TN34R.Ung ho MS 2025.254 anh nguyen duc thuan.20250923.195308.100201332285.DO THU TRANG.970457
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPLZ6PQ.Ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.195215.0934390119.VU DUC ANH.970432
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11037360276.NGUYEN THANH HAI chuyen tien.CT tu 9961731468 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|20.000
|MBVCB.11037345465.ung ho MS 2025.254.CT tu 0861000042116 NGUYEN THI LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|020097041509231942072025IA4M375601.43484.194207.MS 2025.254 (anh nguyen duc thuan)
|23/09/2025
|100.000
|0200970422092319393020251UC1408855.31837.193931.Ung ho MS 2025.255 SINH MI CHINH va SINH THI CHAI
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11037204521.Ung ho MS2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11037143232.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11037133069.MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1025961085 DUONG HOANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|15.000
|MBVCB.11037006225.vc tvt, cha me 2 ben ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11037002821.MS 2025.254.CT tu 1044537716 NGUYEN THE KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|020097048809231916022025UgDQ864804.20131.191546.MS 2025.254 .NDTHUAN
|23/09/2025
|50.000
|020097042209231916012025QXPR269935.20127.191602.ung ho ms 2025.254 anh nguyen duc thua
|23/09/2025
|300.000
|020097040509231913592025OXI4013128.9644.191359.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.254
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11036828797.2025.254( anh nguyen duc thuan).CT tu 1047233726 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPLP3E1.ung ho MS 2025.254 nguyen duc thuan.20250923.190232.00027022702.VAN THU THUY.970423
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1kJ94RPF2.MS 2025.254 FT25266105481649.20250923.185618.19038197023013.VND-TGTT-TRAN QUANG THAI.970407
|23/09/2025
|300.000
|020097048809231851262025uEZb690514.98612.185108.UNG HO 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|23/09/2025
|300.000
|020097048809231849412025iQUj678186.89989.184924.UNG HO 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|25.000
|5266IBT1kJ94LWKR.MS 2025.254 Ung ho anh Nguyen Duc Thuan FT25266794682023.20250923.184053.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11036402718.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1046980273 HOANG THE HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1kJ94ZFCI.Ung ho NGUYEN DUC THUAN MS2025.254 FT25266456067201.20250923.183735.19035865893018.VND-TGTT-TRAN THI MY GIANG.970407
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPLDSUK.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.183425.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1aW1T7BVU.MS 2025.254 (ANH NGUYEN DUC THUAN).20250923.183245.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11036270851.TRAN THI Y NHI ung ho MS 2025.255 ( sinh mi chinh, Sinh thi Chai).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|020097041509231830572025TZKh123107.93630.183057.ung hoMS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11036226399.TRAN THI Y NHI chuyen tien ung ho MS 2025.256 ( le thi phuc).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ94G2WS.MS 2025.254 FT25266715841637.20250923.182106.1202112021.VU MINH HANG.970407
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ94BEAN.MS 2025.254 FT25266013476103.20250923.181355.19036675216016.PHAM DUC HANH.970407
|23/09/2025
|50.000
|02009704880923181315202589Ct408296.8008.181258.MS 2025.254
|23/09/2025
|1.000.000
|5266IBT1kJ94PA36.Uh MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25266665701779.20250923.180512.638989.PHAM VU HA.970407
|23/09/2025
|100.000
|020097048809231749482025GaMe220422.80019.174931.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11035577445.2025.256 ( chi le thi phuc ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11035575383.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan. MS 2025.254.CT tu 0411001078822 NGUYEN HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|0200970422092317420920258K9W815822.35738.174211.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|500.000
|5266IBT1iWPHFMH4.Ms 2025 256.20250923.174205.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
|23/09/2025
|100.000
|020097042209231734002025T79B535943.87150.173401.MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|50.000
|020097042209231733252025QTMR480872.83895.173309.MS 2025.254
|23/09/2025
|50.000
|020097048809231731072025jfkK058964.70034.173051.MS 2025.254
|23/09/2025
|500.000
|MBVCB.11035375800.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0371000418037 LE THUC VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11035349079.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0011004416534 VU THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1hQXS1X65.IBFT MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.20250923.172608.060187719804.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|50.000
|020097041509231725242025uG6e765164.37612.172524.TRAN THI HAO chuyen tien ung ho ms 2025.256 chi Le Thi Phuc
|23/09/2025
|55.000
|MBVCB.11035173833.ung ho MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1kJ9B3CBU.MS 2025.256 ung ho chi Le Thi Phuc thon 4 xa Tu My. Son Binh cu FT25266694992810.20250923.171732.19033980706016.VND-TGTT-NGUYEN THANH LUAN.970407
|23/09/2025
|20.000
|5266IBT1hQXSJ81Q.IBFT Ung ho MS 2025.254.20250923.171404.060220357832.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|200.000
|020097040509231711592025G4ZB086765.60513.171159.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.254 ung ho Anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|020097042209231710342025GPPI740099.52676.171018.MS 2025.254
|23/09/2025
|30.000
|0200970488092317100320258FvO880381.50096.170945.HOANG THANH TRUC MS 2025.252
|23/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101731305411.20250923.101731305411-0799152120_ung ho MS 2025254
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11034900618.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9976352768 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11034885372.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9938912861 LE NGUYEN BAO LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|5266IBT1iWPH48D7.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.165834.01730908901.PHAN AI CAM TU.970423
|23/09/2025
|50.000
|020097042209231658052025BVKP445776.82760.165749.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1bWHA4RYX.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.165616.0013100008942009.LE THI PHUONG DUYEN.970448
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1jW1AQISM.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-230925-16:55:38 888546.20250923.165538.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1bWHA4KAP.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.165514.0003100013289005.TRAN THI NGOC TRAM.970448
|23/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11034793276.BUI THI THANH HUONG chuyen tien giup MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 0491001536681 BUI THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|300.000
|MBVCB.11034730131.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11034691534.Ung ho MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266VNIBJ2LELE3S.ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).20250923.164520.686704060201080.VO THI THU HA.970441
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1iWPHYW5E.MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).20250923.164436.04072622801.KIEU TO UYEN.970423
|23/09/2025
|50.000
|020097042209231644212025L5QD563302.6460.164422.2025.254 nguyen duc thuan
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11034628974.TRUONG THI NGOC LAN chuyen tien ung ho2025254 anh nguyen duc thuan.CT tu 0201000688555 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|020097041509231635182025njUn569383.58777.163518.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|100.000
|020097048809231634422025iO0x605888.55583.163425.TRAN THI THAI HA UNG HO MS 2025.254
|23/09/2025
|50.000
|0200970415092316264320256EzZ540597.17194.162644.ms2025.254
|23/09/2025
|300.000
|020097048809231623452025xLhH531718.2519.162328.UNG HO MS 2025.254
|23/09/2025
|300.000
|MBVCB.11034367739.ms 2025.254 anh nguyen duc thuan.CT tu 0401001414016 NGUYEN THI DIEM NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|400.000
|MBVCB.11034311182.MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9942232268 TRA KIM HON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|020097048809231611372025i2wl450865.42898.161120.TRAN THI KHANH HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPHSJWB.Ung ho ms 2025.254 (Nguyen Duc Thuan).20250923.160801.00075331020.VU THI HUYEN TRANG.970423
|23/09/2025
|300.000
|MBVCB.11034192422.Nguyen thi lieu ung ho Ms 2025.255.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9BCPFF.ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc FT25266612241072.20250923.160406.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034145711.Ung ho MS 2025 244 ong Huynh Van Lay.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1kJ9B1HK3.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25266845533905.20250923.160204.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|23/09/2025
|300.000
|MBVCB.11034143196.Dinh HoanG Minh Khoi ung ho Ms 2025.256.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034120511.Ung ho MS 2025 245 em Si Duc Manh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1jW14L9J5.UNG HO MS2025.254 A.NGUYEN DUC THUAN-230925-16:01:27 780520.20250923.160128.255043089.NGUYEN THI HUONG LOAN.970416
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034108295.Ung ho MS 2025 247 em Vang A Thang.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034085467.Ung ho MS 2025 248 em Nguyen Nam Bac.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034069459.Ung ho MS 2025 249 chi Bui Thi Ly.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|200.000
|020097048809231556242025fYFX353139.71333.155606.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 256 CHI LE THI PHUC
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034055220.Ung ho MS 2025 250 chi Phan Kim Tuyen.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034046667.Ung ho MS 2025 251 em Giang Sung Tua.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034026947.Ung ho MS 2025 253 anh Nguyen Viet Hung.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|200.000
|020097048809231552332025QsoQ329170.53682.155216.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11034009232.Ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|50.000
|IBVCB.11033997676.Ung ho MS 2025 255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1bWHAJDT6.ms2025254 anh nguyen duc thuan.20250923.155010.0050100016136005.NGUYEN THAO LINH.970448
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1kJ95NF1B.MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan FT25266604202557.20250923.154940.19031320009018.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRUC QUYEN.970407
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1kJ95NHV6.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25266051847074.20250923.154925.19029365690994.VND-TGTT-TRINH HOANG THANH.970407
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11033944715.ung ho MS 2025.256( chi Le Thi Phuc).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|300.000
|020097048809231544212025GNbd277530.15164.154404.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPHWUJY.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.154011.169629803.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9539NP.Ung ho ma so 2025.256 . Chi Le thi Phuc FT25266890000056.20250923.153757.1903110019.NGUYEN ANH TUYET.970407
|23/09/2025
|100.000
|020097041509231536082025LDdT380286.78075.153609.2025.254
|23/09/2025
|50.000
|020097041509231533172025rLUB371297.64654.153317.MS 2025.254 ung ho a Thuan
|23/09/2025
|150.000
|020097041509231531312025MSmO365519.55827.153131.Ung ho ma so 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|1.000.000
|5266IBT1dWR4RPMY.MS 2025254 Nguyen Duc Thuan.20250923.152930.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|23/09/2025
|200.000
|0200970405092315283820250VEE089099.43531.152838.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.254 UH em Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|020097040509231526162025HMS1079331.32997.152600.Vietcombank:0011002643148:MS2025.254 NguyenDucThuan
|23/09/2025
|20.000
|5266IBT1kJ95ZN5D.MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25266036935922.20250923.152353.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11033693757.MS2025.256 ( Chi Le Thi Phuc).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|020097041509231516592025ugVn323058.92044.151659.LE THI THUY Chuyen tien UH MS 2025.256 ( chi le thi phuc)
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1jW14G4DF.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-230925-15:09:06 680064.20250923.150906.11931967.DO THI BAO LOAN.970416
|23/09/2025
|200.000
|020097048809231505552025e3Ba054099.42319.150538.NGUYENBAOLVS CHUYEN TIEN MS 2025.256 LE THI PHUC
|23/09/2025
|500.000
|5266IBT1kJ95GCEH.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25266467607772.20250923.150349.19032331989789.VND-TGTT-NGUYEN SY TUAN ANH.970407
|23/09/2025
|100.000
|5266VNIBJ2LWPG2G.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.150249.819836666.NGUYEN THI BICH DAO.970441
|23/09/2025
|20.000
|020097040509231502142025NWXS082999.24745.150215.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.254
|23/09/2025
|100.000
|5266VNIBJ2LWPZMZ.Ghi ro ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.145618.797024669.TO NHA TRUC.970441
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1jW144TV8.GIA DINH HUNG DAM UNG HO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN-230925-14:55:00 654590.20250923.145500.11708017.PHAM HUYEN MI.970416
|23/09/2025
|1.000.000
|020097041509231454492025LlQM260780.94570.145449.NGUYEN HUU TIEN chuyen tien ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|500.000
|MBVCB.11033354896.Ung ho MS 2025255 Sinh mi chinh va Sinh thi Chai.CT tu 0471000312290 TRAN THI THUY OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPZHUJG.Ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.145320.8920051996.LE THI MINH PHUONG.970432
|23/09/2025
|100.000
|5266VNIBJ2LWPJM3.TO NHA TRUC chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20250923.145315.797024669.TO NHA TRUC.970441
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ95B2WJ.Le Duc Phuong ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25266570008966.20250923.145305.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11033322117.NGUYEN THI HUYEN NGAN chuyen tien UH MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1059697477 NGUYEN THI HUYEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPZZEN4.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.144933.86868061195.PHAM THI UYEN.970432
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11033279882.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0911000025613 QUE THI TINH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|7.000
|020097048809231445142025qucm942939.55715.144458.TRAN THI HONG NHUNG CHUYEN TIEN
|23/09/2025
|500.000
|5266IBT1iWPZ61F5.MS 2025254 anh nguyen duc thuan.20250923.144043.418243888.TRAN DINH TAN.970432
|23/09/2025
|30.000
|020097042209231439372025DVGF995227.33401.143938.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|02009704050923143806202523PB093310.28099.143806.Vietcombank:0011002643148:ms 2025 254 ung ho anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|20.000
|5266IBT1fWPN6INH.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.143717.9017041002623.NGUYEN LINH CHI.963388
|23/09/2025
|400.000
|5266IBT1iWPZK7LW.MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).20250923.143209.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPZKM98.MS 2025.247 (em Vang A Thang).20250923.143012.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPZK1JH.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).20250923.142859.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1iWPZ7K2Q.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.142629.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11033059567.ung ho ms 2025.254.CT tu 0641000139162 NGUYEN THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|1.000.000
|5266IBT1kJ95V57L.MS.2025.255 Sinh Mi Chinh. Sinh Mi Chai FT25266737946032.20250923.142423.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11033035855.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0041000278055 TRAN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1jW14PIF6.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-230925-14:15:51 586544.20250923.141551.934768.LE NGOC TRAN.970416
|23/09/2025
|50.000
|020097048809231414322025BZLd792548.37794.141415.LE NGOC TRAN CHUYEN TIEN
|23/09/2025
|20.000
|020097040509231413532025NU3U010512.35497.141335.Vietcombank:0011002643148:UNG HO CHI LE THI PHUC
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1jW14UTNW.UNG HO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN-230925-14:11:22 579030.20250923.141122.34812197.TRAN THI THUY TRANG.970416
|23/09/2025
|2.000.000
|5266IBT1jW14UZR9.NGUYEN THI NGOC ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.256 CHI LE THI PHUC-230925-14:10:31 577845.20250923.141031.5947707.NGUYEN THI NGOC ANH.970416
|23/09/2025
|1.000.000
|020097040509231352482025JZWA042728.60309.135232.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.256 LE THI PHUC
|23/09/2025
|50.000
|020097042209231346302025BQVN725154.38658.134631.MS 2025.256 Le Thi Phuc
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPZP16R.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.134147.157577522.NGUYEN THUY VI.970432
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11032634938.ung ho MS2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|1.000.000
|5266IBT1eWH4V8TC.UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG.20250923.133658.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|23/09/2025
|400.000
|5266IBT1hQX9MGVU.IBFT ung ho MS 2025.255. em Sinh Mi Chinh Sinh Thi Chai.20250923.132743.060311519381.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11032526775.DAO LE QUYEN chuyen tien Ms 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1bWH494ZK.Ms2025.256.20250923.132545.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|23/09/2025
|100.000
|020097041509231319322025F9R5941657.49466.131914.NGUYEN THI CAM THUY ung ho MS 2025.256 chi Le thi Phuc
|23/09/2025
|100.000
|0200970422092313102520251KY3654862.18764.131026.ms 2025.256 le thi phuc
|23/09/2025
|10.000
|5266IBT1kJ9Y68RF.ung ho ms 2025.256, chi Le Thi Phuc, chuc chi va gia dinh binh an FT25266858472530.20250923.130600.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11032317537.MS2025.255 SINH MI CHINH , SINH THI CHAI.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|020097041509231303042025SNIe908713.94567.130304.MS 2025.256 chi le thi phuc
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1kJ9YEVQ2.MS 2025.256 - chi Le Thi Phuc FT25266857400100.20250923.130123.19026909165679.VND-TGTT-LE THI VAN .970407
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11032271538.ung ho MS 2025.256 - chi Le Thi Phuc.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101710954078.20250923.101710954078-0913692811_ung ho MS 2025250 (Chi Phan Kim Tuyen)
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1bWHBNPEJ.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.124627.03101012571698.DUONG THI THANH MAI.970426
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11032149487.Ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1kJ9YAWJM.NGUYEN THI LUONG chuyen ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc FT25266523922088.20250923.124432.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407
|23/09/2025
|18.000
|MBVCB.11032105339.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.256 ( gd chi Le Thi Phuc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.868
|020097042209231238362025FLJ9803311.6987.123837.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.256 CHI LE THI PHUC. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1hQX9CA92.IBFT Ms2025.256 - chi le thi phuc.20250923.122534.070134539281.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11031849812.ung ho MS 2025.256(chi le thi phuc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|020097048809231201042025wB17161324.39587.120047.MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11031570453.Ung ho MS 2025.256 ( chi Le Thi Phuc ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11031559474.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|020097041509231142322025RMPL691959.45546.114232.ung ho ms 2025.255 Sinh Mi Chinh Sinh Thi Chai
|23/09/2025
|50.000
|02009704150923112602202508fU639463.60456.112602.ung ho MS 2025.256 (ung ho chi Le Thi Phuc)
|23/09/2025
|3.000.000
|5266IBT1kJ9PH26E.Ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25266132659390.20250923.111934.183816816888.THIEU THANH HAI.970407
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11031077102.ung ho MS 2025.256.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|3.000.000
|5266IBT1kJ9PZLG2.Ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu FT25266764077007.20250923.111827.183816816888.THIEU THANH HAI.970407
|23/09/2025
|3.000.000
|5266IBT1kJ9PZM5S.Ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang FT25266133576137.20250923.111651.183816816888.THIEU THANH HAI.970407
|23/09/2025
|3.000.000
|5266IBT1kJ9P6NGG.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25266251405605.20250923.111552.183816816888.THIEU THANH HAI.970407
|23/09/2025
|3.000.000
|5266IBT1kJ9P678K.Ung ho MS 2015.242 Nguyen Phuc Hau FT25266169800760.20250923.111445.183816816888.THIEU THANH HAI.970407
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1jW1BLEZ6.UNG HO MS 2025 256 CHI LE THI PHUC-230925-11:11:10 277967.20250923.111110.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|23/09/2025
|100.000
|020097040509231111092025Y2LI088163.86450.111051.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|020097048809231103042025xAA6776407.47051.110247.CAO THI THUONG UNG HO ANH THUAN
|23/09/2025
|100.000
|0200970488092310565720254QjE737412.18029.105640.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|700.000
|5266IBT1kJ9P554U.Anh Nguyen Duc Thuan FT25266831067307.20250923.104857.2357966666.TRAN THI THAO.970407
|23/09/2025
|500.000
|MBVCB.11030660981.Be HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH chu NGUYEN DUC THUAN 2025.254.CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1kJ9PV5BT.Ung ho chi Le Thi Phuc, MS 2025.256 FT25266404495179.20250923.102613.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1kJ9PDBKI.Ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc FT25266109616609.20250923.102302.19025674735018.VND-TGTT-NGUYEN THU HOAI.970407
|23/09/2025
|100.000
|020097042209231017422025KZA4379955.38321.101744.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWP6SINP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 256 LE THI PHUC.20250923.101648.247529918.LE THI HOA.970432
|23/09/2025
|200.000
|020097041509231012582025x1lM412434.17664.101259.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|500.000
|020097048809231002172025F6mx401163.70519.100201.MS 2025.254
|23/09/2025
|500.000
|MBVCB.11030106191.giup do ms 2025.256.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1kJ9UNGCR.giup MS 2025 255 Sinh Mi Chinh va Sinh thi Chai TUYEN QUANG FT25266741061417.20250923.095346.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|23/09/2025
|500.000
|020097048809230950272025iVOE329730.20805.095010.CHUYEN TIEN UNG HO EM TRAN THI LINH MS 2025 206
|23/09/2025
|500.000
|020097048809230949362025SWJj324531.18145.094920.CHUYEN TIEN UNG HO CHI LE THI PHUC MS 2025 256
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1bWH56G44.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.094032.03101010965538.HOANG VIET.970426
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11029911996.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.256 ( chi Le Thi Phuc).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|1.000.000
|02009704050923092601202513ZK030213.23872.092601.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|1.000.000
|0200970405092309233520256E4G019850.13817.092318.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.253 NGUYEN VIET HUNG
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPEXW2G.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.092243.262868699.LE VAN HUNG.970432
|23/09/2025
|1.000.000
|020097040509230922242025Z50Y014963.9831.092224.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.252 TO VAN DUNG
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9UKFUG.Uh MS 2025.255 Sinh mi Chinh va Sinh thi Chai FT25266292116737.20250923.091724.19036845864018.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
|23/09/2025
|1.000.000
|020097041509230912492025M3Nq236602.75278.091249.NGUYEN VAN CUONG ung ho MS 2025 .254 ( anh NGUYEN DUC THUAN )
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9UG1AU.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25266004744009.20250923.090754.19030479454016.VND-TGTT-TRUONG THI YEN NHI.970407
|23/09/2025
|200.000
|02009704220923085845202516H5513105.25268.085846.ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11029445675.MS 2025.252 TO VAN DUNG.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11029426250.MS 2025.253 NGUYEN VIET HUNG.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11029417832.MS 2025.255 SINH THI CHAI.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11029396110.MS 2025.256.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|0200970488092308511120252aj1026628.98261.085054.UNG HO MS 2025.252,ONG TO VAN DUNG
|23/09/2025
|100.000
|02009704220923084707202592K5334428.83856.084708.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1aW1HD425.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.084349.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|23/09/2025
|20.000
|MBVCB.11029224409.MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|500.000
|5266IBT1iWPEKPYR.PHAN VAN LONG ung ho MS 2025256 chi Le Thi Phuc.20250923.083618.0968865678.PHAN VAN LONG.970432
|23/09/2025
|50.000
|5266IBT1fWPRZ67Y.ISL1ecbav6m6oi25d0n24otq21i1v-Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250923.083025.100004544468.HOANG THI NGOC BICH.970419
|23/09/2025
|300.000
|MBVCB.11029099984.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|020097041509230825522025XMmY112237.18017.082552.THAI THI LOC chuyen tien ung ho MS 2025.254
|23/09/2025
|30.000
|5266IBT1cW2P9IKE.ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).20250923.082117.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9U97RV.MS 2025.255 FT25266680028172.20250923.081923.19036723228013.VND-TKTT-VU HAI DANG.970407
|23/09/2025
|300.000
|020097048809230818062025sBkL875151.94248.081749.UNG HO MS 2025.234 NGUYEN VIET HUNG
|23/09/2025
|1.000.000
|5266IBT1aW1H2CIB.ung ho MS 2025 255 sinh mi chinh va sinh thi chai.20250923.081533.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|23/09/2025
|300.000
|020097042209230802512025E990820372.49641.080252.ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc
|23/09/2025
|300.000
|5266IBT1iWPE5CSD.MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).20250923.080024.00394242802.NGUYEN THI NGOC THO.970423
|23/09/2025
|100.000
|MBVCB.11028768392.MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 1043027616 LUONG TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1jW1B9IGA.2025.255 CHINH VA CHAI-230925-07:55:13 957623.20250923.075513.12010307.DUONG THI VAN.970416
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1hQX2DND8.IBFT ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc.20250923.074636.060320076784.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|100.000
|020097048809230738082025A9Cc717040.81458.073751.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|500.000
|020097048809230723272025XbwX665794.43390.072311.UNG HO MS 2025.256
|23/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101680457847.20250923.101680457847-0368715818_ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|23/09/2025
|100.000
|5266IBT1hQX29HAK.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250923.071619.070141287050.SACOMBANK.970403
|23/09/2025
|100.000
|IBVCB.11028361707.Chuyen tien ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2025
|500.000
|020097048809230701082025USdR590855.89028.070051.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|50.000
|020097041509230650482025RCNd842340.66498.065049.Ung ho MS 2025.256
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11028106317.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|50.000
|MBVCB.11028096613.VO MINH CHINH ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0431000253035 VO MINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|30.000
|020097042209230641552025W1WN192658.49073.064156.gui ms 2025 256
|23/09/2025
|100.000
|020097048809230623372025jIcH495933.18295.062320.UNG HO MS2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|23/09/2025
|100.000
|020097041509230559122025ZJQw796029.89639.055856.Ung ho MS 2025.254
|23/09/2025
|200.000
|MBVCB.11027863710.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1014726049 MAI YEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2025
|200.000
|5266IBT1kJ988GJV.NGUYEN THUY LINH ung ho hoan canh MS 2025.255 FT25266881587133.20250923.033641.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ9F3B56.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268773639150.20250924.235204.19032458434867.VND-TGTT-TRAN HONG THU.970407
|24/09/2025
|50.000
|020097042209242350382025XIZ8694329.97927.235039.Ung ho MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWYQH3PA.ZP252670505791 250924001780336 Ung ho MS 2025.254.20250924.233815.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWYQHKGB.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.233458.03367368301.DUONG KIEU TRANG.970423
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWYQHWXL.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.232630.28098889999.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9FLJYA.MS 2025.245 anh Nguyen Duc Thuan FT25268534080007.20250924.231726.19034633200011.VND-TGTT-PHAM THI ANH PHUONG.970407
|24/09/2025
|30.000
|MBVCB.11051343938.MS 2025.254.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|30.000
|5267IBT1kJ9FHGP5.Ung ho MS 2025.254 FT25268599503152.20250924.231325.9931097189.KHUU HONG MAI.970407
|24/09/2025
|100.000
|020097041509242312152025ONAV960091.46951.231158.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11051325864.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.257(chi Chu Thi Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11051311989.ms2025.254 (ung ho Nguyen Duc Thuan).CT tu 9964753225 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9FHC72.Ung ho MS 2025.254 FT25268108087346.20250924.230937.19038627618016.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|24/09/2025
|400.000
|MBVCB.11051309934.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.256(chi Le Thi Phuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11051292010.MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong).CT tu 1047857096 NGUYEN MANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|400.000
|MBVCB.11051290901.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.255(Sinh Mi Chi,Sinh Thi Chai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11051288340.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.254(a Nguyen Duc Thuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097042209242305032025UV78379319.35539.230504.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|020097042209242301062025H8FB278314.28620.230107.ung ho ms2025.257 Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWYQE3MZ.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.230044.0338050071.DUONG THI LANH.970432
|24/09/2025
|20.000
|020097042209242258442025AFYF416833.25063.225844.ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai. hdtrung uh
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1bWHFC5NH.MS 2025.254.20250924.225500.0004100024433004.NGUYEN HOAI AN.970448
|24/09/2025
|200.000
|0200970415092422515520258zJN942184.13029.225155.MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan )
|24/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101862168814.20250924.101862168814-0906929640_Ms 2025254 ( a Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|300.000
|0200970415092422472120256kSt938351.5014.224704.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|100.000
|020097041509242243312025pmiS933695.97191.224331.ung hoMS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong)
|24/09/2025
|50.000
|020097042209242237002025HOBI793116.82586.223701.2025.254 Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWYQ7YIM.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.223643.206777998.NGUYEN NGOC SON.970432
|24/09/2025
|100.000
|020097041509242234082025VIgB925006.77143.223349.Ung ho Ms 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|20.000
|MBVCB.11051123442.Ung ho MS2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9345629465 VI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9FG24B.Ms 2025.254 a Thuan FT25268694735200.20250924.222843.19038040525015.VND-TGTT-DANG TRUONG GIA HAO.970407
|24/09/2025
|5.000
|5267IBT1iWYQGUJV.MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai - ghi nhan lai Ma giao dich 664V00925267A14O do chua note thong tin.20250924.222729.22187862468.NGUYEN THI HONG.970423
|24/09/2025
|1.000.000
|0200970407092422270020251001282969.60547.222701.Ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9FBB7F.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268235580217.20250924.221412.19039244979011.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407
|24/09/2025
|50.000
|020097042209242214112025SZDE232980.28543.221412.MS 2025.254 nguyen duc thuan
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9FBPRR.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268253651492.20250924.221349.1401198886.VU THI LONG.970407
|24/09/2025
|10.000
|MBVCB.11050979135.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.257 (chi Chu Thi Phuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1hQXIDTTI.IBFT NGUY KIM DUNG ung ho MS 2025.254.20250924.221128.070110848178.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|100.000
|020097041509242211062025Kuwj896402.21100.221048.MS 2025.254
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1fWY1YYBC.MS 2025.254.20250924.220505.0981789010.NGUYEN HAI YEN.970431
|24/09/2025
|50.000
|020097042209242158572025BGH9969141.83992.215858.2025.254
|24/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101858495818.20250924.101858495818-0911433687_MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWYQYYW7.Ung ho MS 2025.254.20250924.215158.02006960302.DOAN THI THUY TIEN.970423
|24/09/2025
|50.000
|020097042209242151582025IF26446234.62405.215159.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1kJ9F8HXA.MS2025.254 FT25268338619892.20250924.215157.10221495971011.VNDA-TGTT-TRAN THI THUY.970407
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11050802885.ung ho ms 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan) .CT tu 9938071430 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWYQY2GS.Ung ho MS 2025.257.20250924.215013.02006960302.DOAN THI THUY TIEN.970423
|24/09/2025
|50.000
|020097042209242150112025GDMS244608.57204.214955.Ung ho MS 2025.254. Anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1hQXISD9K.IBFT Ung ho ma so 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.214851.060252982879.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1jW1E55J6.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-240925-21:48:01 155795.20250924.214801.12183379.NGUYEN THI BICH KIEU.970416
|24/09/2025
|200.000
|020097041509242146562025YZc1858115.46184.214656.MS2025.257
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9FIAPJ.Ung ho MS 2025.254 FT25268590710648.20250924.214638.86819042000.NGUYEN THI HUONG.970407
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11050731570.Ung ho MS 2025.254.CT tu 1026886966 NGO TRAN AI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097041509242139172025BOvE844481.19830.213859.ung ho ma so 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9FDRTS.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268046914416.20250924.213548.19029385152026.VND-TGTT-NGUYEN NHA THY.970407
|24/09/2025
|100.000
|020097048809242134572025DIbg434172.5402.213440.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|020097042209242134022025WV80229773.1698.213402.VU DANG HAI chuyen tien uh chi chu thi phuong
|24/09/2025
|200.000
|020097048809242132222025cXfo422548.95722.213204.KIM UYEN3 UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|0200970422092421273820250YK2251685.79515.212739.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101856432254.20250924.101856432254-0905797309_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|100.000
|020097042209242123192025JRKB711136.62941.212320.ung ho ANguyen Duc Thuan MS2025.254
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1jW1EUGGG.MS 2025.254 ANGUYEN DUC THUAN-240925-21:17:55 113186.20250924.211755.21824447.LAM DUY UYEN.970416
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9FQ4SX.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267595009026.20250924.210413.19035310820015.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH NGA.970407
|24/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101854129323.20250924.101854129323-0977863419_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|10.000
|MBVCB.11050283305.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 9961718851 TRIEU VAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW1NI3VT.HUYNH THI HONG QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.205910.0378669442.HUYNH THI HONG QUYEN .546034
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1hQXIJUB7.IBFT MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI.20250924.205552.060304903557.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1aW1NID4S.MS 2025.256 le thi phuc.20250924.205356.0975098726.DINH THI THU TRANG.970440
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWYQCMIS.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.205026.07412527101.PHAM THI KIM THU.970423
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11050141350.ung ho MS 2025. 257 (Chi Chu Thi Phuong).CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9T3MC8.ung ho MS2025.254 FT25267120766230.20250924.204917.19035443719015.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1hQXIWKGM.IBFT MS 2025.254 Ung ho anh Nguyen Duc Thuan.20250924.204826.070100122896.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1kJ9TFQ8B.HO THI QUY chuyen ung ho be chu dang khoa FT25267010060346.20250924.204449.19036070666011.HO THI QUY.970407
|24/09/2025
|1.000.000
|020097041509242044302025EBIU719063.9533.204430.Ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh; Sinh Thi Chai)
|24/09/2025
|200.000
|020097041509242032242025uYTG682004.57876.203206.MS 2025.254 ( Anh Nguyen Duc Thuan )
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9T6CYR.MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25267360903050.20250924.202824.19033718083016.VND-TGTT-NGUYEN NHAT LINH.970407
|24/09/2025
|20.000
|MBVCB.11049848853.ung ho MS 2025.254.CT tu 0041000361972 PHUNG DIEU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11049835441.MS 2025.257.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|30.000
|MBVCB.11049806499.ung ho MS 2025.254 (nguyen duc thuan).CT tu 0031000255587 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11049805647.Ung ho MS 2025. 192 (be Chu Dang Khoa).CT tu 0061001023383 NGUYEN HA ANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11049816135.ung ho?MS 2025.257 (Chu Thi Phuong).CT tu 0031000225930 LE QUANG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPNRPND.ZP252670426477 250924001480656 Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.202150.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1hQXMRF2I.IBFT Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.202138.060902706716.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9T7AT1.NGUYEN AN PHUONG chuyen ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267684751000.20250924.202010.19035109461015.VND-TGTT-NGUYEN AN PHUONG.970407
|24/09/2025
|200.000
|020097041509242019482025FR29639532.99924.201948.ung ho MS 2025.257 (chi Chu Thi Phuong)
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1jW1ESDF6.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-240925-20:19:34 019335.20250924.201935.15126747.TA THI PHUONG MAI.970416
|24/09/2025
|600.000
|020097042209242013062025WC6B256638.70161.201307.Linh ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11049626331.ung ho Ms 2025257 , chi Chu Thi Phuong.CT tu 0071001405343 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|020097041509242003482025uABL585827.27133.200348.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9TYZSG.ung ho ms 2025.254 FT25267426388414.20250924.200124.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049493973.MS 2025.254 ( a Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071000763726 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|0200970415092419593320259FTF573125.6827.195933.MS 2025.257 gui chi chu thi phuong a.
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9TYQAQ.NGO THI PHUONG LINH ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267250306351.20250924.195904.19032648446012.VND-TGTT-NGO THI PHUONG LINH.970407
|24/09/2025
|20.000
|0200970422092419572620253OW1755000.98274.195727.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Chu Thi Phuong ms 2025.257
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049367406.ung ho ms 2025.257 (chi Chu Thi Phuong).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049283211.ung ho MS 2025.257.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049270331.ung ho MS 2025.256.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049273905.ung ho MS 2025.255.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049264478.ung ho MS 2025.254.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049258066.ung ho MS 2025.253.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049255661.ung ho MS 2025.252.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049246183.ung ho MS 2025.251.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049242993.ung ho MS 2025.250.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049237582.ung ho MS 2025.249.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9TDP3X.MS 2025.254 FT25267796269433.20250924.193814.19027220156016.VND-TGTT-LE THI KIEU OANH.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1jW1EJI7C.MS 2025.257 CHI CHU THI PHUONG-240925-19:38:00 946614.20250924.193800.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPNEQ4S.Cua it long nhieu.20250924.193748.151421261.PHAM THU TRANG.970432
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11049120351.ung ho ms 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1aW1RNUJI.Ung ho MS2025 254.20250924.192938.00200014534199.LE THI HUONG LY.970440
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9T252Q.ung ho ms 2025. 254 anh nguyen duc thuan FT25267817350663.20250924.192901.19020638774013.VND-TGTT-PHAM BICH VAN.970407
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11049012817.ung ho Ms 2025.254 .CT tu 0071000717124 DUONG THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11048941037.HOANG THI LE THUY chuyen tien Ung ho MS 2025-254 anh Ng Duc Thuan.CT tu 0081001189206 HOANG THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|020097048809241919082025Tj4S596259.16294.191851.MS 2025 254
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11048886320.MS 2025.254 ( Nguyen Duc Thuan).CT tu 0331000420489 PHAM CONG THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|10.000
|5267IBT1dWRFALTU.Sinh mi chinh ms 2025255.20250924.191344.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422
|24/09/2025
|30.000
|MBVCB.11048743709.DONG THI HONG THAM chuyen tien(con la sinh vien muon gui chut tam long cho anh Thuan mong anh hoi phuc suc khoe a).CT tu 1049282594 DONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097040509241903262025E6U2055507.38486.190326.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|27.000
|020097042209241900002025EM5N741103.21561.190001.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|10.000
|5267IBT1iWPNP2GE.MS 2025.257 (chi Chu Thi Phuong).20250924.185818.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|24/09/2025
|100.000
|020097042209241855152025H9BZ810088.97716.185516.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1iWPNU97J.NGUYEN THI HONG chuyen tien.20250924.185411.22187862468.NGUYEN THI HONG.970423
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11048565098.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1012415546 DO THAO MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11048545237.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/09/2025
|200.000
|020097048809241847142025ESUR363805.57170.184656.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11048448220.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0611002001186 DINH THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|0200970415092418420020255Vvo301513.28797.184200.ung ho MS 2025.254(anh NGUYEN DUC THUAN)
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11048352305.LE KIM PHUNG chuyen tien ung ho Ms 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071001312231 LE KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1fWYJR2IR.ms 2025 254.20250924.183703.6203140000952.TRAN CAM TIEN.970439
|24/09/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101839293994.20250924.101839293994-0797901898_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101838815474.20250924.101838815474-0975779340_MS 2025254 Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|20.000
|020097042209241825442025L9GV286823.46256.182545.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11048027249.MS 2025.192(be Chu Dang Khoa).CT tu 0861000055529 DINH THI LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW1R7IQG.ung ho Ms 2025 256 chi Le Thi Phuc.20250924.181404.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|24/09/2025
|1.000.000
|5267IBT1kJ9L8LHI.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267013471223.20250924.181250.19033766019011.VND-TGTT-TRINH PHUONG ANH.970407
|24/09/2025
|50.000
|020097048809241810412025Lvsu085262.70419.181023.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|1.000.001
|5267IBT1aW1RG6WF.MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).20250924.181004.700020504631.HOANG ANH DUNG.970424
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9LSKAC.Ung ho anh nguyen duc thuan MS 2025.254 .mong a nhanh chong binh phuc FT25267036268411.20250924.175915.19074866053019.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241757232025H5Yb977261.1.175706.BUI THU HOA UNG HO MS 2025.257 CHI CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1aW1R4U1Y.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.175549.0352446767.SHBMB.970443
|24/09/2025
|20.000.000
|5267IBT1iWPRRJ4J.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Sinh Sen Bo ms2025.255.20250924.175335.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|24/09/2025
|20.000
|020097048809241751182025gdMd925567.65613.175101.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|200.000
|0200970488092417501620257xxp916650.59668.174959.UNG HO MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|24/09/2025
|300.000
|0200970488092417473720251gvg893694.44441.174720.UNG HO MS 2025.257 CHI CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11047543943.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0061001100306 VU LAM BAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|02009704150924173816202579ks954547.90437.173817.ung ho MS 2025 255 Sinh My Chinh va Sinh My Chai
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9HXBLJ.Ung ho ms 2025.254 FT25267078539181.20250924.173345.13320616382016.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|24/09/2025
|5.000.000
|02009704880924172742202501b2719168.28259.172724.CSPM, CSTV TAI TRO CHO MS 2025.256 CHI LE THI PHUC O HA TINH
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1dWRTYUA5.Ung ho MS 2025254.20250924.172339.97042292Jd233230000000006f1359.MBBANK IBFT.970422
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1hQXMMCIX.IBFT Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.172310.050130580741.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9HLIJ7.Ung ho MS2025.254 FT25267806904181.20250924.172302.19033898078015.VND-TGTT-VU THI BICH NGOC.970407
|24/09/2025
|200.000
|0200970488092417184320256m9h642621.75971.171825.UNG HO MS 2025.254
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1jW1KBTZL.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-240925-17:16:34 672187.20250924.171635.18556621.LUONG ANH DUNG.970416
|24/09/2025
|50.000
|020097042209241714452025KZQO167400.55045.171446.ung ho anh Nguyen Duc Thuan MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241712552025jSqf593851.45039.171239.VO THI THUY AN UNG HO MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11047023034.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0411001083598 DANG THI TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|10.000.000
|020097048809241709302025NMWz564727.23987.170913.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.257
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1hQXMSX7W.Ung ho anh Thuan.20250924.170624.0697044105922.MOMOIBFT.970454
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11046915663.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.253.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11046891206.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1047536735 LE MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11046889616.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.257.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11046823828.MS2025 253 anh Nguyen Viet Hung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097048809241656292025hMFz459326.50773.165612.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11046797892.MS2025 252 ong To Van Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11046786923.MS2025 251 em Giang Sung Tua.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11046761372.Ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong.CT tu 0451000367466 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241650462025cfyp768015.21333.165046.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|20.000
|MBVCB.11046733136.LE TRAN HIEU chuyen tien.CT tu 0181003609690 LE TRAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPRYHII.Ung ho MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong).20250924.164945.00006022389.DAO LINH DAN.970423
|24/09/2025
|140.044
|020097042209241648362025XETS181153.8784.164837.MS 2025.254
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11046678759.MS 2025.257.CT tu 0381000488180 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11046590630.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0081001330409 NGUYEN SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|0200970415092416394920252anK727265.62087.163949.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien ung ho MS 2025.257
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11046485212.ung ho MS 2025.257 (em chu thi phuong).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11046405914.ung ho MS 2025.254.CT tu 0931004223036 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|300.000
|020097048809241625162025apdZ226773.88798.162459.CHI DUONG TRAN CTY CP TAN TRUONG LOC RUOU MAU SON DINH TINH LANG SON UNG HO MS 2025254 ANH NGUYEN DUC THIEN
|24/09/2025
|18.000
|MBVCB.11046282030.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.257 (chi Chu Thi Phuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ9H1EEW.Ms 2025.257 FT25267145560010.20250924.161649.19034268827016.VND-TGTT-DO NAM DU.970407
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1kJ9HJF1E.MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan FT25267722794030.20250924.161412.19024805048015.VND-TGTT-NGO THANH NHA.970407
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241612582025KsTh142900.28590.161240.UNG HO MS 2025.257 CHI CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1bWHHIDPJ.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.161250.0004100046226002.VO CONG HAU.970448
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW1RW44Z.LE BA TRANG chuyen tien ung ho ms 2025 . 257 chi Chu Thi Phuong.20250924.161249.1006410567.SHBMB.970443
|24/09/2025
|500.000
|020097042209241612162025EV65446529.25486.161217.PHAM VAN HUYNH ung ho MS 2025257 Chi chu thi Phuong
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241612032025FQwa137130.24802.161145.UNG HO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|20.000
|0200970405092416114720256TP6059086.23077.161147.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW1RWQBF.LE BA TRANG chuyen tien Ung ho MS . 2025 . 255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250924.160915.1006410567.SHBMB.970443
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1hQXMQYX2.IBFT ung ho anh Thuan - MS2025.254.20250924.160651.050124124198.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11046151032.ung ho ms 2025.257 (chi chu thi phuong).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9HQ1MV.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267985907955.20250924.160540.19032813756013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|24/09/2025
|100.000
|020097040509241605052025EVDU028529.91041.160506.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2025.257 chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241604502025Di8P611160.90265.160433.BUI THI PHUONG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.254
|24/09/2025
|85.000
|020097048809241604052025UZtU085027.85760.160347.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|200.000
|0200970422092415594520255O7X667593.66357.155946.Ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|20.000
|MBVCB.11046069692.MS 2025.257 chi Chu Thi Phuong.CT tu 0071001106700 VU HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101823523937.20250924.101823523937-0778757656_ung ho MS 2025 254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW1XNJBF.MS 2025.254 ( UNG HO ANH NGUYEN DUC THUAN).20250924.155542.700014455589.NGUYEN THI CAM LE.970424
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ9ZFBQG.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267637881560.20250924.155112.19033755599014.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH VI.970407
|24/09/2025
|20.000
|020097048809241550152025JaXi997046.21230.154957.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|020097040509241549072025U7UC056803.15636.154849.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI LAN chuyen tien MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|020097042209241542492025H7WX614345.86533.154249.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|100.000
|0200970422092415412220252148326800.79977.154123.gdThocGaoKhoaiuhMS2025.254NguyenDucThuan
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1kJ9ZZBNZ.MS 2025.192 be Chu Dang Khoa FT25267296549722.20250924.153823.19033481641019.VND-TGTT-PHUNG KIET DINH.970407
|24/09/2025
|200.000
|020097041509241537132025MTMB526353.61171.153655.Ung ho a Thuan MS 2025254
|24/09/2025
|50.000
|IB_186754491_1758702030226159132971_null_20250924_MS 2025.257 Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9Z7XUA.MS 2025.254 FT25267526306167.20250924.152624.19034325819017.VND-TGTT-MAI VUONG KHANG.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9ZGMG3.MS 2025.254 FT25267711590297.20250924.152058.5005676666.NGUYEN NHAT LE.970407
|24/09/2025
|46.000
|5267IBT1cW2GWCDW.ung ho MS2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).20250924.151912.104877382805.DOAN NGOC TU.970415
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11045605746...CT tu 1026956882 TRUONG QUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241516232025hHLS793001.66812.151605.PHAM QUOC TAN CHUYEN TIEN SM 2025.254
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9Z4L4W.Uho ma so 2025.257 chi chu thi phuong FT25267122400771.20250924.151553.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|24/09/2025
|2.000.000
|5267IBT1kJ9Z46ZU.NGUYEN THI HONG YEN ung ho MS2025 257 chi Chu Thi Phuong FT25267109513001.20250924.151537.6139222268.NGUYEN THI HONG YEN.970407
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11045569598.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071002185815 PHAN NGUYET XUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11045553881.ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan ).CT tu 1030083701 NGUYEN NGOC BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9ZBJ4I.ung ho MS 2025.254 FT25267603939180.20250924.150953.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU .970407
|24/09/2025
|200.000
|0200970422092415053420250OJ3386299.19710.150535.2025257 CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPXLJWQ.Ung ho MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan.20250924.145930.65438891234.NGUYEN ANH MINH.970423
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11045386313.2025.245 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1018175595 TRAN XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11045369678.ung ho.MS.2025.257.(chi Chu Thi Phuong ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|300.000
|020097042209241454202025JH28123228.70904.145403.ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241443182025BZfm376307.26986.144318.MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1bWHZ66N8.MS 2025 257 Chi Chu Thi Phuong.20250924.144133.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|24/09/2025
|200.000
|020097048809241441122025Yh9Z598516.18947.144054.NGUYEN ANH TUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.257. CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11045207163.Ung ho MS 2025.257( Chi Chu Thi Dung).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097042209241439122025KVPC269491.10836.143913.MS2025.257 chi chu thi phuong
|24/09/2025
|200.000
|020097041509241438572025MnsU364990.9572.143839.ung ho MS2025.257(chi chu thi phuong)
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241438362025aQYy364550.8822.143836.MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong)
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241437542025epAU581704.6283.143736.NGUYEN THI OANH CHUYEN MS 2025.257 UNG HO CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9ZDCTJ.Ung ho Nguyen Duc Thuan ms 2025. 254 FT25267470248915.20250924.143722.5358889999.LE TRUNG THU.970407
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241436442025ErI7575787.1467.143626.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9ZS9FB.MS 2025.256 chi Le Thi Phuc FT25267858802137.20250924.143346.19032475626011.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
|24/09/2025
|500.000
|020097048809241433352025dZth559641.89445.143317.UNG HO MS 2025.257
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPXKSG4.ung ho MS 2025257 Chi Chu Thi Phuong.20250924.143238.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|24/09/2025
|100.000
|0200970405092414323620256F0Q053311.85380.143236.Vietcombank:0011002643148:CHUC ANH MAU KHOE. cam on ad da giup anh ay ket noi voi moi nguoi de duoc giup do
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPXK2AK.MS 2025.257.20250924.143216.00773850001.DO THI THUY LINH.970423
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1kJ9Z2NAX.MS 2025. 257 Chi Chu Thi Phuong FT25267104879992.20250924.142908.19029360368016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HUONG.970407
|24/09/2025
|200.000
|020097041509241428472025ub61340447.69876.142847.ung ho MS 2025.257 ( chi Chu Thi Phuong)
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241426562025yGFu526807.63513.142639.NGUYEN THANH TRA CHUYEN TIEN UNG HO ANH THUAN DUC THO, HA TINH
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9Z2SVT.MS 2025.257 FT25267357889410.20250924.142609.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11044998584.MS 2025.192.CT tu 1013051913 HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|0200970422092414192820256F3C706354.34958.141928.ung ho MS 2025.257 chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|250.000
|020097048809241419142025h7C6489664.34447.141856.MS .2025.257 CHI CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|200.000
|0200970422092414144220258VAK133729.17619.141443.Ung ho MS 2025.257 chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|200.000
|020097042209241414262025ESJN387359.16520.141410.ms 2025.254 anh nguyen duc thuan
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9ZJ967.MS 2025 .257 chi chu thi phuong FT25267501414181.20250924.141416.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1aW1XA7ZT.ung ho MS 2025.057.20250924.141415.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|24/09/2025
|1.000.000
|5267IBT1kJ9ZJJ9A.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267010605621.20250924.141344.5111317192.NGUYEN KHANH CHI.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9ZW6K4.Ung ho MS 2025.257 Chu Thi Phuong FT25267933737517.20250924.141221.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH .970407
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1kJ9ZWUAH.Ung ho ms 2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25267098052012.20250924.141103.939168689999.DO DUY LINH.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9ZW27J.Ung ho MS 2025.257 chi Chu Thi Phuong FT25267293148200.20250924.141006.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9ZQRE4.Ung ho ms 2025 254 FT25267474612674.20250924.140917.19035320683016.VND-TGTT-TRINH THI THANH HA.970407
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11044875390.MS2025.257 ( Chi Chu Thi Phuong).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1bWHZB4UY.MS2025.257 chi Chu Thi Phuong.20250924.140540.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1aW1X4DJM.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.140211.1025120948.SHBMB.970443
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1kJ96RNDM.Ung ho MS2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25267306456909.20250924.140114.19027618530015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HONG AN.970407
|24/09/2025
|700.000
|5267IBT1iWPX5B6D.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.135905.226651837.NGO PHUONG HA.970432
|24/09/2025
|15.000
|MBVCB.11044788647.2025.256( Le Thi Phuc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241355022025Pq4p264657.47360.135445.ung ho MS 2025.254( anh nguyen duc thuan)
|24/09/2025
|50.000
|020097048809241352412025NuNq367149.39663.135224.UNG HO MS 2025.254 A NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|300.000
|5267WBVNA22GC98M.Ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.135148.105000153282.NGUYEN THANH HUYEN.970412
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPXP7LF.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.134736.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11044690647.MS 2025.192 be CHU DANG KHOA.CT tu 1019799708 TRAN THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097041509241346352025rLpm246713.18418.134635.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1iWPXPM5C.MS 2025.254 (anh nguyen duc thuan).20250924.134535.03102021098.HO TRUONG PHUONG THAO.970423
|24/09/2025
|600.000
|5267VNIBJ2LESYKU.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).20250924.134457.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|24/09/2025
|100.000
|020097048809241342122025FxE1321734.4227.134155.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ96TMTE.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267028009102.20250924.134156.19038581575015.VND-TGTT-HOANG NGUYEN THAO VY.970407
|24/09/2025
|200.000
|020097041509241341342025LI8Q237305.1294.134134.ung ho Ms 2025.257 Chu thi Phuong
|24/09/2025
|200.000
|0200970422092413405920256AYL801120.99570.134100.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|020097042209241338182025L2IW132086.90416.133819.NGUYEN THI LAM ung ho MS 2025.192 be Chu Dang Khoa
|24/09/2025
|20.000
|0200970422092413342820256ZCH412520.77902.133429.MS 2025254
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1iWPX8UIF.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan bao vietnamnet.20250924.133355.02922355602.LE THI BICH NGOC.970423
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ96Z3T1.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267102672859.20250924.133146.19072716288015.VND-TGTT-NGUYEN DUY HAI.970407
|24/09/2025
|500.000
|020097048809241330452025HgNM273447.65630.133027.MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1iWPXITIY.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.133028.20276899999.DANG NGOC HUYEN.970423
|24/09/2025
|30.000
|MBVCB.11044557082.VUU NGUYEN GIANG MY chuyen tien ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1037237720 VUU NGUYEN GIANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241328392025b0ao210709.58795.132839.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|150.000
|5267IBT1kJ966U2W.Ung ho ms 2025.257. Chi .chu thi phuong FT25267540608874.20250924.132510.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ966DU3.MS 2025 257 Chi Chu Thi Phuong FT25267862591116.20250924.132433.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ96EHCG.ung ho anh Nguyen Duc Thuan FT25267494580683.20250924.132227.19037952680015.VND-TKTT-LE HOANG TUAN.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1bWHZVVLJ.Huynh The Huy ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.132024.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11044427090.ung ho MS 2025.2024 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0011004442072 NGUYEN BA BUI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11044420723.NGUYEN BICH TRANG chuyen tien ung ho MS 2005.255(Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1052478379 NGUYEN BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267VNIBJ2LEXJDX.Ung ho MS 2025.254.20250924.131309.385652237.PHAM MAI PHUONG.970441
|24/09/2025
|200.000
|020097040509241311182025IDF6010800.2880.131118.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|5267WBVNA22GCFDN.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan 2025254.20250924.131055.338456789686.NGUYEN THI HONG NGOC.970412
|24/09/2025
|20.000
|020097048809241309092025pOxw187328.95910.130852.MS 2025.254 UNG HO CHU NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW1X8VD8.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.130623.1808199700.SHBMB.970443
|24/09/2025
|150.000
|5267VNIBJ2LEXB3M.Ung ho MS 2025.254.20250924.130542.909691649.BUI NGUYEN HANG.970441
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11044267496.ung ho MS2025.257 Chu Thi Phuong.CT tu 0491000412970 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|20.000
|5267IBT1iWPX2NJ7.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.125445.04024470801.NGO HAI ANH.970423
|24/09/2025
|200.000
|0200970422092412503320251YMA879345.32896.125034.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1jW17G5I8.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-240925-12:49:32 194123.20250924.124933.35602267.TRAN BO CHU.970416
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11044182393.UNG HO MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0011004248682 DO HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11044176378.ung ho MS 2025.257(chi chu thi phuong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|020097044909241245252025h7qU616711.14729.124525.Ung ho be chu dang khoa, ma GD 100000015659523
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11044147411.TRAN NGUYEN MAI HUYNH chuyen tien ung ho MS 2025192 ( be Chu Dang Khoa).CT tu 0281001726257 TRAN NGUYEN MAI HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|300.000
|0200970488092412431420258Qoh077607.7246.124257.UNG HO MS 2025.257 CHI CHU THI PHUONG
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ96UXPX.VAN VINH THE HUY ung ho MS 2025-257 FT25267872632080.20250924.124143.19035244147010.VND-TGTT-VAN VINH THE HUY.970407
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ96U64U.ung ho MS 2025.254 FT25267677501308.20250924.124057.19070396701013.VND-TGTT-PHAN THI TUYET.970407
|24/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101808678733.20250924.101808678733-0852337774_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1hQXVUQCS.IBFT Ung ho MS 2025.254.20250924.123931.060170933217.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11044094249.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0401001458501 HO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1hQXV8FXG.IBFT ung ho ms 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai.20250924.123818.060237316846.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|33.000
|020097042209241233022025P0UE358192.67679.123303.uh ms 2025 254 a nguyen duc thuan
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1jW174ZNY.MS 2025.257 CHU THI PHUONG-240925-12:32:53 168392.20250924.123253.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ96ISXS.ung ho MS.2025.254 anh nguyen duc thuan FT25267076104989.20250924.123203.19035259156016.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|24/09/2025
|30.000
|5267IBT1cW2A5F5B.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.123018.107868175742.DUONG THU HIEN.970415
|24/09/2025
|100.000
|5267NAMAA22GMIKB.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.122438.686869591.NGUYEN THI BICH NGOC.970428
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ96D21N.MS 2025.254 FT25267806260766.20250924.122153.1798798888.TRAN TRUNG DUC.970407
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11043898585.DANG THI PHUONG ung ho MS 2025. 257 chi Chu thi Phuong.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|20.000
|020097048809241221432025LM0a966380.19214.122125.UNG HO MS 2025.254
|24/09/2025
|300.000
|020097042209241221372025Z05J687895.17991.122121.ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11043884098.ung ho MS2025.254 anh nguyen duc thuan .CT tu 1012414548 LE NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|10.000
|MBVCB.11043862625.NGUYEN DOAN BACH chuyen tien.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097048809241215322025qzXC928903.91259.121514.TRAN DUY HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ962T4R.MS 2025.257 FT25267683040963.20250924.121434.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|24/09/2025
|20.000
|MBVCB.11043800069.UNG HO MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1050450660 NGUYEN LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241213112025xDVD942117.79516.121311.ms2025254
|24/09/2025
|500.000
|020097048809241211132025eIge902477.70109.121056.UNG HO MS 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWP33TYI.Vuong Quynh Mai chuyen tien ung ho MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong).20250924.120957.02473422501.VUONG QUYNH MAI.970423
|24/09/2025
|500.000
|020097048809241209452025oYJ0892479.62530.120928.UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWP33WQE.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2025 257 chu thi phuong.20250924.120623.111555222.VU THI THU THAO.970432
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11043708213.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0921000725946 PHAM HAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1jW17YVA8.UNG HO MS 2025.257 CHU THI PHUONG-240925-12:03:31 116530.20250924.120331.40407637.DUONG QUANG LONG.970416
|24/09/2025
|50.000
|5267VNIBJ2LEKGQB.ms 2025.254 ( Nguyen Duc Thuan).20250924.120145.008495138.NGUYEN THI HONG.970441
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11043617252.NGUYEN VAN CHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.257.CT tu 0021000444643 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWP3L889.NGUYEN THI TRANG chuyen tien 2025254.20250924.115451.244801738.NGUYEN THI TRANG.970432
|24/09/2025
|300.000
|020097042209241153322025LQHT191309.87997.115333.NGUYEN THANH HUYEN chuyen tien ung ho a Nguyen Duc Thuan 2025.254
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11043526437.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.257 ( chi Chu Thi Phuong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097042209241150012025THVF170247.70705.115002.ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1fWYW324U.ISL3gbrtk82bahbibuq3robgu5t76-ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.114855.100014244071.LE THI PHUONG.970419
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1fWYWFR2P.MBNEO.7631004.399846.Ung ho MS 2025.254.CT tu 0388010000776 HOANG THUY HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20250924.114453.0388010000776.HOANG THUY HONG HANH.970444
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9E3G55.Ung ho anh Thuan va co Hanh FT25267683034936.20250924.114610.19029573246011.VND-TGTT-PHAM NGOC THAI LINH .970407
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11043423362.MS 2025.257 (chi CHu Thi Phuong).CT tu 0731000782301 PHUNG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11043408496.UNG HO MS 2015.254 ( ANH NGUYEN DUC THUAN).CT tu 0181003531299 TA THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11043415547.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1025159604 TRAN MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097048809241141252025iXpn709066.26231.114108.MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11043258177.NGUYEN THI MINH HIEN chuyen tien ung ho nguyen duc thuan.CT tu 0061000718999 NGUYEN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097040509241130352025VAMF073407.69512.113035.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ9EZ83V.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267670048706.20250924.113017.2624634679.TRAN NGOC ANH.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWP3GF9H.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.112607.01795574301.LE PHUONG ANH.970423
|24/09/2025
|2.640.000
|5267IBT1kJ9EEF28.Ung ho MS 2025.254 - anh Nguyen Duc Thuan FT25267703766927.20250924.112536.19033017720011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THAO DUYEN.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267VNIBJ2LEGWGV.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.112510.670704060055282.NGUYEN LE KHANH LINH.970441
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11043153482.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0061001137798 NGUYEN DO THI MONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|150.000
|MBVCB.11043144026.ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|020097048809241121352025iBLc574856.22764.112118.UNG HO MS.2025.254
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9E73XY.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267465006880.20250924.111938.19032605282024.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG ANH.970407
|24/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.11043080393.Ban doc Tran Quoc Sy o TPHCM ung ho MS: 2025.253 va 2025.248.CT tu 0071000777231 TRUONG THI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|5267VNIBJ2LEE51U.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.110713.228389.DO NGUYET LINH.970441
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1jW17DSQI.MS 2025.254-240925-11:06:02 010866.20250924.110602.211559489.NGUYEN CHI THANH.970416
|24/09/2025
|10.000
|MBVCB.11042928766.Ung ho MS 2025.257 (chi Truong Thi Phuong - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|020097042209241100562025HPNO469476.21174.110039.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|020097042209241100482025DPQ1527450.20625.110031.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|300.000
|020097041509241059142025VQux708140.11975.105857.ung ho M S 2025.256 chi lee thi phucs
|24/09/2025
|20.000
|020097048809241056352025lZ9s410366.1003.105618.UNG HO MS 2025.257. NGUYEN THIEN HOANG CHUYEN TIEN
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1kJ9EPJGI.ung ho MS 2025.254 FT25267832349928.20250924.105458.19025859337027.CHAU NGOC YEN.970407
|24/09/2025
|50.000
|020097048809241054462025xz8o398884.90956.105428.UNG HO MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWP3UHHD.Ms 2025 257 chi Truong thi phuong.20250924.105241.0909821539.LE HONG VAN.970432
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWP3UKE2.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.105205.0398059258.PHAM ANH THU.970432
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1jW179WNG.UNG HO MS 2025 257 CHI TRUONG THI PHUONG-240925-10:47:50 978388.20250924.104750.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9EIZ35.Ung ho MS 2025.254 - anh Nguyen Duc Thuan FT25267305832309.20250924.104727.19034492264019.VND-TGTT-PHUNG THI THUY DUONG.970407
|24/09/2025
|100.000
|020097042209241045572025ZXK0822951.49498.104558.TRAN THI KHANH LINH chuyen tien
|24/09/2025
|200.000
|020097048809241042402025FH37323044.35047.104222.UNG HO MS 2025 . 257 CHI TRUONG THI PHUONG
|24/09/2025
|300.000
|020097042209241037062025U4YH712289.7861.103707.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9EDBYS.Ung ho a Nguyen Duc Thuan FT25267883049061.20250924.103648.19032913490010.VND-TGTT-MAI THI DUYEN LINH.970407
|24/09/2025
|50.000
|020097041509241036232025ZCua638097.5393.103623.ung ho MS 2025.257 ( chi Truong Thi Phuong)
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11042549125.ung ho MS2025.257 (chi Truong Thi Phuong).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101795726093.20250924.101795726093-0774647188_MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11042541257.UH :2025. 257 .CHI TRUONG THI PHUONG.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11042523416.ADIDAPHAT -ms 2025- 257( truong thi phuong).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267NAMAA22G1RKV.VO THI THUY TRANG CHUYEN KHOAN ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.20250924.102459.919963416.VO THI THUY TRANG.970428
|24/09/2025
|200.000
|0200970422092410243020256MQG361478.52010.102431.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9E1AWQ.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267418204703.20250924.102034.19035705031011.VND-TGTT-TRAN THI NHU QUYEN.970407
|24/09/2025
|88.888
|020097041509241018542025ERpj584621.25548.101854.Ung ho MS 2025.257 (chi Truong Thi Phuong)
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWP3SQNT.Ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.101822.919961996.HUA PHUONG NHI.970432
|24/09/2025
|150.000
|MBVCB.11042378331.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.257( chi Truong Thi Phuong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|020097042209241017262025Z689381128.18408.101727.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9EJIQC.MS.2025.254 FT25267189678390.20250924.101634.19022059300029.VND-TGTT-PHAM THI TAM.970407
|24/09/2025
|150.000
|MBVCB.11042363676.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.256 ( chi Le Thi Phuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9EJ9EJ.Ung ho MS2025 254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267866100037.20250924.101609.19033267757018.VND-TGTT-TRIEU THANH GIANG.970407
|24/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101794315705.20250924.101794315705-0983923063_Ung ho MS 2025256 (chi Le Thi Phuc)
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11042327155.MS 2025.254.CT tu 0071001098920 NGUYEN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|020097041509241013012025BDqP566399.99548.101301.TRAN NGOC BANG TAM chuyen tien ung ho MS2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|20.000
|5267IBT1kJ9EQKIW.MS 2025.254 FT25267493994217.20250924.101107.3965111686.NGUYEN YEN VI.970407
|24/09/2025
|500.000
|020097041509241009352025mGTI555914.83432.100917.QR - TRAN HONG LY ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|20.000
|5267IBT1kJ9KNNM6.Ung ho ms2025.254 anh nguyen duc thuan FT25267089178558.20250924.100854.5678909192.PHAM THI HONG NHUNG.970407
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11042257954.2025.254 - Nguyen Duc Thuan.CT tu 0611001782948 HOANG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11042256956.Ung ho MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1037097425 NGUYEN KIM NGOC CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11042225553.Ung ho MS 2025.257 Truong Thi Phuong.CT tu 1037097425 NGUYEN KIM NGOC CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11042214716.MS 2025.254 ung ho a Nguyen Duc Thuan.CT tu 0451000472627 TRAN THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9KX6LR.ung ho ms 2025.254 anh nguyen duc thuan FT25267915626206.20250924.100141.19073491889010.VND-TGTT-NGUYEN THE XUAT.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9KXEHV.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen giup do Ms 2025.257 c Truong Thi Phuong- 24.9 FT25267032010270.20250924.100135.19036736881026.NGUYEN THI BICH LOAN .970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9KXVL7.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen giup do Ms 2025.255 Sinh Mi Chinh. Sinh Thi Chai- 24.9 FT25267107269474.20250924.100015.19036736881026.NGUYEN THI BICH LOAN .970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9K3F9B.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen giup do Ms 2025.250 c Phan Kim Tuyen- 24.9 FT25267642462157.20250924.095848.19036736881026.NGUYEN THI BICH LOAN .970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9K3B22.KIEU THI TRANG chuyen ung ho e Ng Duc Thuan MS2025.254 FT25267248789340.20250924.095737.2811666888.KIEU THI TRANG.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9K3UJ8.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen giup do Ms 2025.241 e Ma Thi Hoa- 24.9 FT25267924697307.20250924.095713.19036736881026.NGUYEN THI BICH LOAN .970407
|24/09/2025
|350.000
|5267IBT1dWR6T36X.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 250 251 252 253 254 255 va 256.20250924.095616.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|24/09/2025
|300.000
|020097048809240954222025JKoO027345.16633.095404.NGUYEN THI NGOC DIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.256 . CHI LE THI PHUC. THON 4 XA TU MY, TINH HA TINH, DT 0977202341
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9KTXYT.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen giup do Ms 2025.253 a Nguyen Viet Hung- 24.9 FT25267117083809.20250924.095221.19036736881026.NGUYEN THI BICH LOAN .970407
|24/09/2025
|200.000
|5267NAMAA22G12CE.Ms2025 254 Anh Nguyen Duc Thuan.20250924.094734.192003972.CAO THI THUY HANG.970428
|24/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11041984626.NGUYEN NGOC THUY ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|0200970488092409420020255GtA953078.65300.094143.KHONG THI THU AN CHUYEN TIEN UNG HO ANH NGUYEN DUC THUAN MS 2025254
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11041928905.Ung ho MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11041923944.ung ho MS 2025.256 (Le Thi Phuc).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPFN9VG.ung ho ma so 2025.257 truong thi phuong.20250924.093801.67017162017.PHAM THI QUYNH.970423
|24/09/2025
|500.000
|MBVCB.11041909860.uh a Nguyen Duc Thuan.CT tu 0931004189185 NGUYEN HUU TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11041913606.Ung ho MS 2025.254.CT tu 1024254973 LAI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|500.000
|020097048809240936132025t4Xd918593.41620.093556.MS2025.249. GAM UNG HO
|24/09/2025
|30.000
|020097048809240934482025bjSC910183.35851.093430.UNG HO MS 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|24/09/2025
|200.000
|0200970415092409344120254u5o452491.36054.093441.MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|020097042209240934162025J1PZ390283.33828.093400.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1iWPFR1YJ.Ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.093232.319342168.HOANG THI TRANG.970432
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9KK8RW.TUYET NHI uh ms 2025.254 anh nguyen duc thuan FT25267533944879.20250924.093041.19036646382012.VND-TGTT-TRAN THI TUYET NHI.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1hQXDZY2E.IBFT MS 2025.254 anh nguyen duc thuan.20250924.093030.060112661770.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11041734654.MS 2025.254.CT tu 0071001090926 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|30.000
|020097042209240921342025CCWU380753.83369.092135.em david tran gui 2025 257
|24/09/2025
|60.000
|020097048809240916262025bLjy802719.63664.091608.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|150.000
|020097041509240915242025dbxN397495.60525.091524.MS 2025.254
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1fWYW5F4P.MS 2025 254 a nguyen duc thuan.20250924.091156.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|24/09/2025
|50.000
|020097042209240910432025ZKNZ187093.42331.091044.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1bWHEG5R3.Ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).20250924.090811.03101010965538.HOANG VIET.970426
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240907042025oDWH748815.30105.090647.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101788169689.20250924.101788169689-0369283469_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11041498375.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0331000458506 NGUYEN DUC UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101787753342.20250924.101787753342-0336572728_MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240856312025y7jZ688921.91781.085614.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|99.999
|020097040509240856092025PQQD003538.89970.085552.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.243 nguyen Trong Bang
|24/09/2025
|99.999
|020097040509240855142025B3TS099854.87363.085514.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.242 Nguyen Phuc Hau
|24/09/2025
|99.999
|020097040509240853142025ECS1091770.80465.085256.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.226 Le Anh Tinh
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240853102025UaU9670011.80378.085252.MINH PHUONG PHUC AN UH MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|1.000.000
|5267IBT1hQXD7IVE.IBFT MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.20250924.084925.422151G05df6a000000000265421.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWPFENY8.LE THI NGOC DIEP chuyen tien ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).20250924.084918.95909121993.LE THI NGOC DIEP.970423
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPFE16U.MS 2025.254.20250924.084430.03629498401.PHAN KIM NGA.970423
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ9KDK8C.MS 2025.254 FT25267607782001.20250924.084353.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPFKHJ1.MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).20250924.084237.04543406701.NGUYEN HUYEN TRANG.970423
|24/09/2025
|50.000
|020097048809240842102025Z9LE607524.44060.084153.MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9KSFQY.Trieu Van Binh ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267593632543.20250924.084102.19026471716014.VND-TGTT-NGUYEN MAI CHI.970407
|24/09/2025
|50.000
|020097044909240839242025Xy5k182682.33835.083924.MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan, ma GD 100000015546640
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11041209046.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1042678602 TRAN THI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ9KCA58.Ung ho MS 2025.254 FT25267356656310.20250924.082911.19038474867011.VND-TGTT-NGUYEN LE TRAM ANH.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1iWPFGSXB.Ung ho MS 2025 254.20250924.082839.2266621992.NGUYEN NGOC ANH.970432
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ9KC8SL.Ung ho anh Thuan FT25267393826370.20250924.082824.1121996222.PHAN TRA MY.970407
|24/09/2025
|20.000
|MBVCB.11041147637.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1019465114 LE KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1iWPFAXED.UH Ms 2025254 anh Nguyen Duc thuan.20250924.082657.173559909.LE THU HUONG.970432
|24/09/2025
|200.000
|020097040509240826082025EFW5081265.91817.082608.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9K181U.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267899673967.20250924.082443.19028912435558.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|24/09/2025
|50.000
|MBVCB.11041104246.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1020568020 DUONG NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|0200970415092408240620254WpF260998.86157.082348.ung ho ms 2025 255 ( sinh mi chinh sinh thi chai)
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11041090076.ung ho MS 2025.254.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240823002025SiD7501690.82471.082242.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|200.000
|020097041509240821102025JgkZ253791.75916.082110.MS 2025.254 Kim Trang ung ho anh Thuan
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240818312025Rr9l475675.68491.081814.CHUNG THI DIEU HIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1kJ9KWJVL.MS 2025.254 Ung ho anh Nguyen Duc Thuan FT25267702280248.20250924.081612.19073398181016.VND-TGTT-TRAN DIEU LINH.970407
|24/09/2025
|2.000.000
|5267IBT1kJ97NNZK.MS 2025.254 FT25267500091237.20250924.081210.19036676380014.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240811562025mEJK439899.49019.081139.UNG HO MS 2025 254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|0200970422092408094720256OB5982900.43141.080948.MS 2025.254
|24/09/2025
|500.000
|020097041509240807372025SXCk219908.36219.080719.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|020097040509240806162025AUPI002837.33098.080616.Vietcombank:0011002643148:Ms 2025.254 nguyen duc thuan
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11040875083.Ms 2025.254( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0411001040514 CAO THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ97322M.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267258814894.20250924.075719.19032696968012.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG DUNG.970407
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11040824923.MS 2025.254 - Nguyen Viet Thuan.CT tu 0371000485555 NGUYEN THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW132EMJ.chuyen tien nguyen duc thuan suc khoe.20250924.075606.6600004567899999.PHAM THI YEN NHI.970446
|24/09/2025
|200.000
|020097041509240754162025IVlG192773.96896.075359.Ung ho MS 2024.254
|24/09/2025
|30.000
|5267IBT1cW24UXFG.MS 2025.254.20250924.075343.105874946134.VO THAO ANH.970415
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ97TWX8.MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN FT25267602612376.20250924.074856.19035721407011.VND-TGTT-TRAN THUY DUNG.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1jW1G7CKB.MAI TUONG VY XIN UH MS2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-240925-07:48:21 695974.20250924.074821.43150017.MAI TUONG VY.970416
|24/09/2025
|50.000
|020097048809240747342025uDYd318012.77819.074717.UNG HO MS 2025.254
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1iWPFUQTY.NGUYEN HONG THEU chuyen tien ung ho anh Thuan MS2025254.20250924.074644.113834943.NGUYEN HONG THEU.970432
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1jW1GGTC2.UNG HO MS 2025.254-240925-07:44:25 691361.20250924.074425.7440267.VO THI TO QUYEN.970416
|24/09/2025
|200.000
|5267VNIBJ2LEZECG.Gia dinh Pham Hoai An Ung ho ms 2025.254.20250924.074240.009627231.NGUYEN HAI ANH.970441
|24/09/2025
|100.000
|0200970488092407375620257Izg273163.53331.073740.MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11040591972.ung ho MS 2025.254(Nguyen Duc Thuan).CT tu 0281001961473 NGUYEN THI TRUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ976AQ4.ms 2025.254 anh Thuan Ha Tinh FT25267092578934.20250924.073409.19035297250018.VND-TGTT-NGUYEN THI AN KHANH.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ976VVD.205254 FT25267833559251.20250924.073253.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1fWYWV31J.Ms 2025.254 anh nguyen duc nhuan.20250924.073243.918780968.NGUYEN DUY BAO.970406
|24/09/2025
|20.000
|020097042209240731372025LM0G635129.36194.073121.ung hoMS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|0200970488092407302920257faz238726.33123.073011.PHAM HONG NHIEN UNG HO NGUYEN DUC THUAN MS 2025.254
|24/09/2025
|25.000
|020097042209240729162025CEP5944670.30191.072917.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ977GJV.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan MS 2025.254 FT25267515088606.20250924.072029.19029836995014.VND-TGTT-PHAM HIEU.970407
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ977Q6L.Ung ho MS 2025.254 FT25267142007018.20250924.071745.19036703580012.VND-TGTT-HOANG QUYNH ANH.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ97GGMK.MS2025.254 FT25267530957250.20250924.071540.16767686857.TRUONG THI QUYNH ANH.970407
|24/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101778410774.20250924.101778410774-0939737892_Ung ho MS 2025254 (nguyen duc thuan)
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11040343668.Ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0371000435876 DANG THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ974X7Y.MS 2025.254 FT25267393877790.20250924.070703.19033727834016.VND-TGTT-LUONG CONG DUAN.970407
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11040277687.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101777634355.20250924.101777634355-0903720816_MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|50.000
|020097042209240659202025VCUL517596.54271.065903.Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11040244688.MS 2025.256.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|020097048809240650522025XJ42070027.35395.065035.MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11040161211.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1045733197 VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWPF2SA1.Ung ho MS 2025254.20250924.064708.145553978.KHU BICH HOAI.970432
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ97YW9G.MS 2025.254 nguyen duc thuan FT25267886063194.20250924.064246.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11040118009.MS 2025.254.CT tu 9985860711 NGUYEN THI HUYEN DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240641022025wxh8034994.15657.064045.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|100.000
|020097048809240640592025U5vf034561.15594.064041.NGUYEN KHANH DU UNG HO MS 2025.254
|24/09/2025
|100.000
|020097048809240633212025BeUi010935.1981.063303.UNG HO SINH MI CHINH.SINH THI CHAI
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPFJLX9.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.061802.05913702201.VU HONG THUY TIEN.970423
|24/09/2025
|100.000
|5267VNIBJ2LET1JN.Ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).20250924.060216.008110493.NGUYEN VAN NAM.970441
|24/09/2025
|100.000
|020097042209240557092025A5CD496283.56513.055710.LE THI HUYEN ung ho MS 2025.254 ANh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|020097048809240553452025SZLS930956.54236.055328.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|200.000
|020097048809240552062025MLmH929066.52681.055149.UNG HO MS 2025.255
|24/09/2025
|346.567
|020097041509240551112025mqRI944993.52317.055111.VIETINBANK CK NGUOI GUI Nguyen Anh MS R45786514549
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1bWHK6KXF.NGUYEN NGOC TU ung ho MS 2025.254.20250924.052816.00272929.NGUYEN NGOC TU.970427
|24/09/2025
|200.000
|020097042209240525482025S5GP887461.38392.052548.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|300.000
|MBVCB.11039819731.Thinking School giup MS2025 256 chi Le Thi Phuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1bWHK6U1M.Ung ho MS 2025.256 chi Le Thi Phuc.20250924.051303.0004100027148009.BANG NGOC BAO TAM.970448
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1bWHK68MA.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.051135.0004100027148009.BANG NGOC BAO TAM.970448
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ97VQ4H.MS 2025.254 FT25267931884003.20250924.050005.19035400827019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NGUYEN.970407
|24/09/2025
|100.000
|02009704220924045439202599QF594012.27851.045439.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101772508269.20250924.101772508269-0964577258_MS 2025254
|24/09/2025
|100.000
|020097042209240424272025HKPT241048.20364.042428.2025.254. Anh Nguyen Duc Thuan MS
|24/09/2025
|53.172
|5267IBT1jW1GUFDR.MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN-240925-04:10:54 590302.20250924.041054.40064497.NGUYEN THI PHUONG NGHI.970416
|24/09/2025
|40.000
|020097048809240350052025KS0r878845.11433.034948.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|1.000.000
|5267IBT1jW1GUYTB.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-240925-03:34:11 584738.20250924.033412.28289587.TANG KHANH VAN.970416
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11039722326.HOANG DINH TIEN MS 2025.254 nguyen duc thuan.CT tu 9799964444 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11039721872.NGUYEN THI MINH CHAU ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1050347946 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1dWREIK5A.Ms 2025254 UH ANH NGUYEN DUC THUAN.20250924.031358.97042292K1fdd1b000000000509947.MBBANK IBFT.970422
|24/09/2025
|40.000
|020097042209240304252025AU99487689.95255.030426.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|24/09/2025
|50.000
|020097048809240246152025XAxu864898.87350.024558.UNG HO MS 2025.254
|24/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101770640910.20250924.101770640910-0773154163_MS2025254
|24/09/2025
|200.000
|020097041509240234042025ChTm905355.80904.023404.ung ho 2025.254 (Nguyen Duc Thuan)
|24/09/2025
|15.000
|MBVCB.11039692520.TUONG DUNG ung ho MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|020097041509240223162025BIFf900633.75828.022258.ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan )
|24/09/2025
|15.000
|MBVCB.11039671882.TUONG DUNG ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ972H8Y.ung ho MS 2025.254 FT25267611420772.20250924.022040.19037887041018.VND-TGTT-TRINH THI ANH THU.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ972JQI.2025.254 FT25267389707579.20250924.015730.200087853789.NGUYEN PHUONG THAO.970407
|24/09/2025
|30.000
|5267IBT1iWPTX1QJ.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.014622.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|24/09/2025
|150.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101769779429.20250924.101769779429-0765239103_ung ho MS 2025255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|24/09/2025
|50.000
|020097048809240141442025gNbL846590.52286.014126.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPT331A.MS 2025247 em Vang A Thang.20250924.013904.148856478.TRINH TRAN THI CAM LOAN.970432
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1jW1GIK29.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-240925-01:35:04 558908.20250924.013504.156456589.LUONG NGUYEN THAO NGUYEN.970416
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPT3EXW.MS 2025248 em Nguyen Nam Bac.20250924.013241.148856478.TRINH TRAN THI CAM LOAN.970432
|24/09/2025
|60.000
|5267IBT1iWPT3I7B.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.012041.00005832160.HOANG PHUONG HA.970423
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPT3VRF.MS 2025253 Nguyen Viet Hung.20250924.011908.148856478.TRINH TRAN THI CAM LOAN.970432
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ9712L7.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267595245610.20250924.010820.19036718183011.DAU HOANG MY.970407
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1kJ97JT3H.2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25267762392169.20250924.010131.616886666888.DANG THI THU TRANG.970407
|24/09/2025
|50.000
|020097042209240055152025RK0R324686.17774.005458.2025.254
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1eWHKBU9S.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.004910.1770217288.DAO THI NGOC MY .970418
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1aW1F63JL.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.004905.000000112147.TRAN DINH NHU QUYNH.970440
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1eWHKBMSN.ung ho MS 2025.254.20250924.004748.8893571948.DINH THI QUYNH ANH .970418
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1kJ97J19W.Ms 2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25267626410462.20250924.004641.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11039552842.PHUONG DUYEN transfer ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1045872199 NGUYEN DOAN PHUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11039531420.2025.254 anh Nguyen duc thuan.CT tu 1014360642 BIEN NGOC THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|5267VNIBJ2LEJZG9.MS 2025.254.20250924.004338.097004488.TRUONG QUOC CUONG.970441
|24/09/2025
|300.000
|5267IBT1bWHKPPYM.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.003210.0111100006212003.NGUYEN TRAN ANH THU.970448
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1aW1F6IGP.ung ho MS 2025.254.20250924.003120.0945326429.SHBMB.970443
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1hQXD97DH.IBFT MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.002837.060150449505.SACOMBANK.970403
|24/09/2025
|500.000
|5267IBT1iWPTLX93.ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan.20250924.002035.00003161001.NGUYEN THI TO NGA.970423
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1kJ97QMJ5.MS 2025.254 FT25267980146607.20250924.001726.19037031984019.DO THI MINH NHAT.970407
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11039457759.ung ho MS 2025.254 ( anh NGUYEN DUC THUAN).CT tu 0271000972313 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|200.000
|5267IBT1iWPTLVAN.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250924.000846.01837079702.NGO THI ANH THU.970423
|24/09/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101766592736.20250924.101766592736-0905936488_Ms 2025254
|24/09/2025
|100.000
|MBVCB.11039440541.ms2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1021102800 DUONG TRONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|100.000
|0200970415092400040220258aia853342.77114.000402.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.
|24/09/2025
|50.000
|5267IBT1iWPTHX8B.ZP252670003138 250924000003259 ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250924.000244.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/09/2025
|100.000
|5267IBT1eWHKUJ3P.LE THI THU HOAI Chuyen tien.20250924.000154.8842003686.LE THI THU HOAI .970418
|24/09/2025
|200.000
|5266IBT1aW1FK3VS.Vietcombank00110026431482025254 a Nguyen Duc Thuan.20250923.235648.1200209588215.AGRIBANK.970405
|24/09/2025
|100.000
|5266IBT1iWPTHBNY.ung ho Ms 2025.254( anh Nguyen Duc Thuan).20250923.235620.02075770901.NGUYEN XUAN ANH.970423
|24/09/2025
|100.000
|5266IBT1kJ9GR5VD.MS 2025.254 Anh NGUYEN DUC THUAN FT25267208170930.20250923.235427.19032652490026.VNDA-TGTT-LUU TRAN YEN NHI.970407
|24/09/2025
|500.000
|5266IBT1iWPTZR51.MS 2025254.20250923.234710.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|24/09/2025
|150.000
|5266IBT1iWPTZFGJ.2025.254 ( anh nguyen duc thuan ).20250923.234547.09233373933.DANG THI NGOC THAO.970423
|24/09/2025
|1.000.000
|5266IBT1kJ9GXEQG.Ung ho MS 2025.254 - anh Nguyen Duc Thuan FT25267596707692.20250923.234502.19033017720011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THAO DUYEN.970407
|24/09/2025
|200.000
|MBVCB.11039369482.Ung ho MS 2025.254.CT tu 0071001253087 TRAN NGOC PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2025
|50.000
|5266IBT1eWHKM6XZ.ung ho anh Nguyen Duc Thuan MS 2025.254.20250923.233944.8813272441.NGUYEN NHU QUYNH .970418
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSCG47J.Ung ho MS 2025.254 Nguyen Duc Thuan FT25269952578286.20250925.234902.19034911342017.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEU.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11063382116.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1022784168 BUI TRINH MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097042209252344152025Y290682108.23624.234416.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|50.000
|5268VNIBJ2LG6RSP.Ung ho MS 2025.256 ( Chi Le Thi Phuc ).20250925.234228.414131.BUI DUC QUYET.970441
|25/09/2025
|10.000
|MBVCB.11063376679.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y - Can Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|30.000
|5268IBT1iWY9E6WV.Ung ho MS 2025254 Anh Nguyen Duc Thuan.20250925.233804.0989784243.NGUYEN DUONG THANH THAO.970432
|25/09/2025
|100.000
|020097041509252336042025hTiH213767.12856.233604.ung hoMS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|200.000
|020097042209252330432025YUZR586320.8081.233044.MS 2025. 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11063308895.ung ho ?MS 2025.258.CT tu 0011002155550 TRAN CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|10.019
|0200970422092523200020259ZJQ610647.94440.232001.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y. hdtrung uh
|25/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101963858948.20250925.101963858948-0382715051_MS2025258
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11063240830.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1015107422 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|20.069
|5268IBT1iWY97QES.2025.253 Mong GD Phan Van Hong, Tran Thi Minh, thien huu duyen lanh,Ng.Viet Hung benh chuyen bien tot Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250925.230258.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|25/09/2025
|200.000
|020097044909252301462025EYXh159696.66768.230147.Em Sua Minh Duyen ung ho MS 2025.192 be Chu Dang Khoa, ma GD 100000016361238
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJSCY7CF.Da em mong anh mau chong hoi phuc a. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat. FT25269329800903.20250925.230044.19036395800014.VND-TGTT-NGUYEN THUY VIET HA.970407
|25/09/2025
|26.000
|5268IBT1cW2HDXAV.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250925.225811.106872000167.NGO XUAN HA AN.970415
|25/09/2025
|200.000
|020097048809252251202025GH7M529040.48930.225101.UNG HO MS 2025.258
|25/09/2025
|50.000
|020097048809252251082025MQpQ528502.49651.225051.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWY9ATLD.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Giang 0949041346.20250925.225003.15868899999.TRAN THI GIANG.970423
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWY9AH3Q.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.224927.148856478.TRINH TRAN THI CAM LOAN.970432
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSCU3VW.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25269080404858.20250925.224736.19037115488017.VND-TGTT-BUI MINH THU.970407
|25/09/2025
|150.000
|5268IBT1kJSCUZU3.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Tho 0886848093 FT25269040255954.20250925.224635.19025683298011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH THO.970407
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1jW1LJDW3.UNG HO MS 2025.254-250925-22:42:45 967173.20250925.224245.21515507.NGO THI THANH THUY.970416
|25/09/2025
|300.000
|020097042209252240212025RYBT785322.27843.224003.Ung ho NCHCCCL nam 2025 Nguyen Thi Bang Tam 0902 119 367
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSC8WUD.MS 2025.258 FT25269610565402.20250925.223459.19035967541019.TGTT-VND-DO THI KIM NGAN.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11063038541.ung ho MS. 2025.258.CT tu 0611001947296 PHAM THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268NAMAA22GH2IY.NCHCCCL Tran Thi Duyen 0905011530.20250925.222730.0905011530.TRAN THI DUYEN.970428
|25/09/2025
|30.000
|MBVCB.11062965080.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097040509252214122025V0OV051878.66451.221412.Vietcombank:0011002643148:ung ho anh thuan cua it long nhiieu
|25/09/2025
|50.000
|5268VCBCJ2LGNT6Y.ung ho MS 2025.258.20250925.221350.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11062844913.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1016586380 PHAN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSC2H1Z.DANG NGOC NHI chuyen FT25269211493800.20250925.220012.8686869998666.DANG NGOC NHI.970407
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11062821698.ung ho MS 2025.258 (be Nhu Y) .CT tu 0181003529865 LE THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|10.000
|MBVCB.11062818119.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097042209252144442025EOTT153983.91694.214444.Ung ho NCHCCCL
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWY9IMLE.ung ho MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.214212.0932324040.NGUYEN HA PHUONG.970432
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1aWC16PWA.Vietcombank0011002643148VU THI HIEN chuyen tien.20250925.213806.2302205161289.AGRIBANK.970405
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11062567476.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0121000688421 NGUYEN DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|30.000
|MBVCB.11062527485.Ung ho MS 2025.257 ( chi Chu Thi Phuong ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11062487805.ung ho MS 2025.258 ( be NGUYEN NGOC NHU Y).CT tu 0351001070500 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11062454601.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|0200970488092521163920251Uwa221974.6669.211620.UNG HO NCHCCCL LUU MINH DUC 0961245786
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11062430962.ung ho ma so 2025 254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0361000250037 DUONG THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJS1FU9J.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25269542511386.20250925.211501.19035301287010.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407
|25/09/2025
|15.000
|MBVCB.11062405354. THIEN HUONG chuyen tien giup do anh Nguyen Duc Thuan, mong phep mau den voi anh .CT tu 9337296269 HOANG THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1hQXP8EIU.IBFT MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.211032.030085668583.SACOMBANK.970403
|25/09/2025
|100.000
|020097042209252108562025E2LW423433.79815.210856.ung ho NCHCCCL Pham Huu Trung 0917339436
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11062294248.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|20.000
|MBVCB.11062282312.Ung ho MS2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1048746626 TRAN NGUYEN PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11062232964.ung ho MS 2025.254 - anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0081000428943 CAO THI HA CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1hQXPI8J6.IBFT Ung ho MS 2025.258.20250925.205559.061277069999.SACOMBANK.970403
|25/09/2025
|100.000
|020097048809252054232025neiQ118536.30272.205405.UNG HO MS 2025.254
|25/09/2025
|200.000
|020097048809252053432025rHLT114909.27948.205324.HO HUU LUC UNG HO CHO ANH THUAN 2025.254
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1jW1HHGK8.MS 2025. 255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI-250925-20:49:19 826172.20250925.204919.255040409.NGUYEN THI THUY.970416
|25/09/2025
|20.000
|020097042209252048312025G0HJ807292.8830.204832.MS 2025.258
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1bWLWBHD1.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.204805.0004100023723009.TRAN NGUYEN.970448
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11062091925.MS 2025.258 (Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0581000742964 TO TRUONG KHANH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11062097194.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0531002499034 LE THI HUYEN TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268VNIBJ2LGDV1X.MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.204150.933338757.NGUYEN MINH QUAN.970441
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW1HZZUP.MS 2025 254 UNG HO ANH NGUYEN DUC THUAN-250925-20:40:55 813549.20250925.204055.5428691.HUYNH ANH PHUONG.970416
|25/09/2025
|50.000
|020097042209252039422025EF0M426102.75882.203943.ung ho anh MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1aWC1YI8Y.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.203856.4005205253252.AGRIBANK.970405
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJS1A9ZF.NGUYEN THI THUY HIEN ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268166066690.20250925.203650.19036379036010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HIEN.970407
|25/09/2025
|10.000.000
|020097048809252034152025BOQ9012698.56827.203356.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.258
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11061893818.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan MS 2025.254.CT tu 0451000367898 NGUYEN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW1H62I5.MS 2025.258-250925-20:26:12 789852.20250925.202612.2783661.TRAN SON TUNG.970416
|25/09/2025
|20.000
|5268IBT1iWY2XGBN.ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.202520.155306505.NGUYEN THE TRUNG.970432
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11061808261.ung ho Ms 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0031000112099 BUI THI HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101951490718.20250925.101951490718-0964327745_MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu y
|25/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.11061788150.NGUYEN THI MY TRANG chuyen tien.CT tu 0071001047484 NGUYEN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097048809252021252025hn52941797.9066.202107.UNG HO MS 2025.258
|25/09/2025
|10.000
|020097042209252020332025H6YT920717.5235.202034.vua roi so tai khoan mang ten nguyen thi lan da ban 200k gui cho anh nguyen duc thuan nhung quen chua ghi ro noi dung gio xin ghi lai mong anh thuan nhanh khoe
|25/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.11061758753.ung ho MS 2025.258 ( be nguyen ngoc nhu y).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|250.000
|MBVCB.11061708900.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0911000069301 VU PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097042209252015452025MADV678931.85864.201546.chuc anh som hoi phuc
|25/09/2025
|20.000
|020097042209252015152025SEGP904998.84560.201457.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y ms 2025.258
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1bWLWD59T.MS2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y) Chuc em som ngay binh phuc - manh khoe - binh an.20250925.201117.35001010965273.LE THI PHUONG THAO.970426
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJS1IGRS.Chuc be Nhu Y som khoe binh an FT25268474836998.20250925.201048.2066668668.LE THU HUYEN.970407
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1bWLWSLQ5.MS 2025.258.20250925.200827.03188017336688.NGUYEN THI NGA.970426
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11061540913.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268VNIBJ2LGHKFL.Ung ho 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250925.200138.673704060130706.HUYNH NGOC DIEM CHI.970441
|25/09/2025
|5.000.000
|020097041509252000322025vl8e725355.26502.200032.ung ho NCHCCCL Bui Dai Thach 0944546445
|25/09/2025
|20.000
|5268IBT1bWLW23XN.MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.200018.3002100005831009.TRUONG THIEN YEN NHI.970448
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251959452025ukK0816556.23451.195927.NA UNG HO MS2025.254
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1jW1H71WY.UNG HO ANH NGUYEN DUC THUAN - MS 2025.254-250925-19:59:22 746120.20250925.195922.1147067.NGO THUY MY NGOC.970416
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251958442025Mu1t719725.19461.195825.MS 2025.254 ( anh nguyen duc thuan)
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1iWY2HSAE.Ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.195841.0983356951.TRAN VU MAI KHANH.970432
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251957392025fnBj717134.14549.195739.MS. 2025.258
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1hQXP211H.IBFT MS 2025.254.20250925.195530.030076537301.SACOMBANK.970403
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJS1SWLF.Ung ho MS 2025.254 FT25268630356270.20250925.195516.19032469080013.VND-TGTT-NGUYEN VU BAO CHAU.970407
|25/09/2025
|30.000
|5268IBT1iWY2ZW8Z.MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.195248.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|25/09/2025
|50.000
|020097040509251949022025J4UK082222.77030.194902.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.254 anh Nguyen duc thuan
|25/09/2025
|15.000
|020097040509251948032025O6MZ078106.72186.194803.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101948074171.20250925.101948074171-0908786938_Ung ho nchcccl-huynh thanh thao-0908786938
|25/09/2025
|200.000
|020097040509251946042025Q30Y069567.63080.194604.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|200.000
|020097040509251944042025S3X1061176.54368.194404.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWY2EJ7S.MS 20252508 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.194313.9946669986.NGUYEN THI PHUONG.970432
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251940262025PnIH693485.38055.194008.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|150.000
|02009704220925193923202501A6912954.32657.193924.2025.254 a Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJS1JIFG.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268474400308.20250925.193923.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG .970407
|25/09/2025
|300.000
|020097048809251939102025FowZ684749.32150.193851.TRAN THI BINH CHUYEN TIEN UH MS2025258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11061235267.Chuyen tien ung ho 2025 254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2025
|200.000
|02009704880925193731202525Fp673849.24269.193713.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1aWC1CZKQ.Ung ho MS 2025.254.20250925.193658.140704070007422.DANG NGOC SANG.970437
|25/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101947041542.20250925.101947041542-0389448204_BUI THI NHU QUYNH Ung ho MS 2025254 ( anh Nguyen Duc Thuan)
|25/09/2025
|100.000
|020097040509251934512025XTH2021634.11744.193452.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|300.000
|0200970415092519294920256QDd625974.87908.192949.2025.254 - Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11061014816.MS 2025.258.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11060976013.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0281000278659 DANG ANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1jW1H58WK.UNG HO MS 2025.254-250925-19:18:15 675743.20250925.191815.61096558.NGUYEN HOANG KIM NGOC.970416
|25/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101945241363.20250925.101945241363-0888272567_2025258 ( Be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251917022025LBUF582865.27121.191643.ung ho ms 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11060943224.Ung ho NCHCCCL +NGHIEM THI KIM HOA+0392847141.CT tu 0731000887238 NGHIEM THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1kJSJLUY8.Ung ho MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268936119266.20250925.191002.19029704623010.VND-TGTT-NGUYEN HUU NGHI.970407
|25/09/2025
|50.000
|020097042209251905572025VPAK261002.74192.190558.TRAN THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 258 chuc be Nguyen Ngoc Nhu Y mau khoe
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11060754032.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y ) .CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11060750702.MS 2025.254(NGUYEN DUC THUAN).CT tu 1029472076 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|020097041509251900302025elbk526136.48306.190030.UNG HO MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11060690091.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.258 be NGUYEN NGOC NHU Y.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1aWCJRQT7.ung ho be Nguyen thi nhu y 2025 258.20250925.185133.0000642290.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJSJ5LBM.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268730320291.20250925.183821.9861261176.NGUYEN HA THANH.970407
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW1HMJSM.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-18:29:56 581226.20250925.182956.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|25/09/2025
|308.000
|5268IBT1aWCJT8WG.MS2025254 Ung ho anh Thuan.20250925.182905.0984353691.NGUYEN MAI PHUONG .546034
|25/09/2025
|200.000
|0200970415092518271420256lhP404222.76930.182714.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|50.000
|020097040509251825532025D1JA006040.71066.182553.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 254
|25/09/2025
|18.623
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101939497675.20250925.101939497675-0366496549_CAO THI HONG DOAN ung ho ms 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSJMT1I.LAM THI LAN PHUONG chuyen tien ung ho anh nguyen duc thuan MS 2025254 FT25268103649009.20250925.182103.19027558013016.VND-TGTT-LAM THI LAN PHUONG.970407
|25/09/2025
|10.000
|5268IBT1kJSJM53Y.ung ho NCHCCCL FT25268700882640.20250925.182005.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11060130822.MS 2025.254 ( NGUYEN DUC THUAN).CT tu 0011004283337 PHUNG THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11059952266.MS2025.258 (nguyen ngoc nhu y).CT tu 0071001136782 DO THI THAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|10.000
|5268IBT1cW2ZCLUP.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.258 (be Nguuen Ngoc Nhu Y).20250925.180557.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11059819314.ung ho 2025.258 be nguyen ngoc nhu y.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11059794673.Doan Tung _Quynh Mai ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0251002756751 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|MBVCB.11059783883.MS 2025.258( nguyen ngoc nhu y).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|020097040509251754132025KOLE048898.6517.175354.Vietcombank:0011002643148:MS2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11059700189.ung ho MS 2025.254.CT tu 0181003526019 PHAM MINH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11059676436.Ung ho MS 2025.258.CT tu 9916361076 NGUYEN THANH THAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1iWYC3W9Y.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.174725.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWYCFXQI.MS 2025 258.20250925.174657.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSW356P.PHAM PHUONG LINH chuyen ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268010281458.20250925.174240.19036400711017.VND-TGTT-PHAM PHUONG LINH.970407
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251742202025cw6d827775.38465.174202.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1iWYCT416.MS 2025258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.174148.83862810.HOANG LAN ANH.970432
|25/09/2025
|100.000
|020097042209251740212025VNUY277003.26824.174022.anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSWT8ZF.NA uh MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268410030610.20250925.173719.19024665730015.VND-TGTT-DAO HOANG NGOC ANH.970407
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11059437566.NGUYEN PHAM HOANG YEN ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan giup dan lop nha sau bao bi tai nan).CT tu 1012676471 NGUYEN PHAM HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097042209251730472025RP3D479829.71352.173048.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1iWYCZVLG.Ms 2025258 be nguyen ngoc nhu y.20250925.172934.92468321.CAO THI KIM HOANG.970432
|25/09/2025
|200.000
|0200970415092517290220256uKO171391.61129.172902.ung ho ms 2025-258(be nguyen ngoc nhu y)
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSW6SN6.ung ho MS 2025.255 FT25268720622408.20250925.172644.19039681965011.VND-TGTT-LE THI KHANH DOAN.970407
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1bWHNRCE8.Ms 2025.254 anh Nguyen Duc thuan.20250925.172633.03201011918897.MAI THI HONG VAN.970426
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1iWYCKX19.Ms 2025-258 uh be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.172021.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11059164161.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0351001066063 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJSWA62Y.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268096109666.20250925.171457.19034815343010.VND-TGTT-TRAN TUAN ANH.970407
|25/09/2025
|20.000
|MBVCB.11059090593.Duong Binh ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0111000334143 DUONG CAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251712072025Itl2101382.64373.171207.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWYCGLVH.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250925.171153.00281186001.TRUONG THI THANH.970423
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11059048308.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0011004351214 HOANG CAM DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11059022576.ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1015875306 NHU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|400.000
|5268IBT1jW1ZRF28.MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI-250925-17:07:46 414191.20250925.170747.25689637.DANG HONG QUY.970416
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1jW1ZRKK4.MS 2025.256 CHI LE THI PHUC-250925-17:06:25 411165.20250925.170625.25689637.DANG HONG QUY.970416
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1jW1ZRBLQ.MS 2025.257 CHI CHU THI PHUONG-250925-17:05:23 409115.20250925.170523.25689637.DANG HONG QUY.970416
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11058965553.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1jW1ZRQ3G.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-17:01:49 401671.20250925.170149.25689637.DANG HONG QUY.970416
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJSWPGVI.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268991084781.20250925.170116.3669999966.TANG BUU TIN.970407
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJSWILJ5.UH be Ng Ngoc Nhu Y FT25268131400685.20250925.165343.19034650920018.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HOA.970407
|25/09/2025
|20.000
|5268VNIBJ2LGKXK6.Ung ho MS 2025.254. (Anh Nguyen duc thuan).20250925.164856.041683954.PHAM THI NGUYET.970441
|25/09/2025
|100.000
|020097042209251643212025DSV8772481.3667.164323.2025.258
|25/09/2025
|50.000
|020097040509251642492025N5HE049606.99611.164230.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.11058626637.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y) .CT tu 0071000984586 LE QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|30.000
|MBVCB.11058616565.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJSW993K.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268810728402.20250925.163809.19135357607012.VND-TGTT-CHU ANH NAM.970407
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJSW92F5.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268612370205.20250925.163804.280123686868.LE THI HIEN.970407
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSW9JCA.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268414859126.20250925.163746.19038472292011.VND-TGTT-TRAN THI MINH HAI.970407
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251636412025fB1y862332.67129.163622.MS2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|30.000
|MBVCB.11058548248.MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1347802972 TRUONG THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1jW1ZT5MJ.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-16:36:35 347904.20250925.163635.219130029.TRINH THI THAO.970416
|25/09/2025
|30.000
|5268IBT1kJSWCAZH.ung ho MS 2025.254 FT25268795682011.20250925.163335.19037707018013.VND-TGTT-TRAN VAN HIEP.970407
|25/09/2025
|30.000
|5268IBT1kJSWCB8C.Ung ho MS 2025.258 FT25268000770487.20250925.163322.19030598934018.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRANG .970407
|25/09/2025
|150.000
|5268IBT1kJSWCDHN.Ung ho MS 2025.258 FT25268208894183.20250925.163238.19036015591019.VND-TGTT-NGUYEN THI TUOI.970407
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSW1TAB.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268819320733.20250925.163123.19028257132016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN MINH.970407
|25/09/2025
|10.000
|5268VNIBJ2LGKYRV.MS 2025.258.20250925.163101.939860139.NGUYEN THI THU HANG.970441
|25/09/2025
|200.000
|020097048809251629522025Saya233078.33103.162935.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1bWHNY2KD.Ung ho Ms 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.162735.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426
|25/09/2025
|200.000
|0200970488092516230620250GBg186792.98554.162247.MS 2025.258
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11058345913.ung ho.MS.2025.258.(be. Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|1.000.000
|020097042209251620432025BY0N380906.87071.162044.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|0200970422092516171120253DIA577971.70058.161712.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11058294682.MS 2025.258 - Nguyen Ngoc Y Nhu.CT tu 0351000732992 TU DUONG QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSQRXV7.Ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268240894817.20250925.161643.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJSQX7ZJ.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268803951658.20250925.161251.19020894872022.VND-TGTT-NGUYEN HANH LE.970407
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251612422025ERy5779572.46926.161242.ung ho MS 2025.258 be Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251612222025fdSB778110.45719.161204.CAO THI VAN ANH ct ung ho anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSQ3LLL.Ung ho MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y FT25268470071557.20250925.161018.11525025432018.VND-TGTT-TRAN THU HA.970407
|25/09/2025
|30.000
|MBVCB.11058194277.MS2025.254.CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11058178500.Ung ho MS 2025 254 Nguyen Duc Thuan.CT tu 9973703423 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSQFEY2.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268392463990.20250925.160647.19033569742011.VND-TGTT-TRAN LE THUC DOAN.970407
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1jW1Z6J7X.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-16:02:52 281961.20250925.160253.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|25/09/2025
|100.000
|020097040509251602472025D38W053284.293.160247.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11058113001.MS 2025.258 ( Be Nguyen Ngoc Nhu Y) Namo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097040509251601342025NZL3047617.93801.160134.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.258 be NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1bWHNSXPR.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.155849.28001010928869.NGUYEN THI THU.970426
|25/09/2025
|50.000
|0200970488092515584620258gPc025407.80403.155827.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11058052015.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0581000787814 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251557432025E6bI730333.75289.155725.Ms 2025.258 chuc be Nguyen Ngoc Nhu Y mau khoe
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11058014989.MS 2025.258 (Be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11057989176.MS 2025.258( be nguyen ngoc nhu).CT tu 0551000147602 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057986608.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|10.000
|5268IBT1iWYCJ5YK.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.155043.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|25/09/2025
|10.000
|5268IBT1kJSQ6UU6.NGUYEN HA DONG TRUC chuyen FT25268609170503.20250925.155021.8086281094.NGUYEN HA DONG TRUC.970407
|25/09/2025
|100.000
|020097040509251549302025DH5V092103.36598.154930.Vietcombank:0011002643148:MS2025.258.be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1iWYCJSC7.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.154926.36686.TRAN THANH TU.970432
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1hQXUSW1R.IBFT Ms 2025.258.20250925.154818.422151R4ac0c7000000000d88262.SACOMBANK.970403
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11057925363.Ung ho MS 2025.258.CT tu 0511000456534 DO NGOC QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1jW1Z7RM9.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-15:46:51 249699.20250925.154652.225061999.TON NU THI CAM VY.970416
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057906314.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0481000838792 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|20.000
|MBVCB.11057905786.Chuyen tien ung ho.CT tu 0371003872572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSQKZNK.ung ho MS 2025.258 nguyen ngoc nhu y FT25268100716921.20250925.154513.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJSQK7X6.Ung ho MS 2025.258 FT25268670331814.20250925.154450.19038373491010.VND-TGTT-PHAN THI THAO NGUYEN.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057885314.ung ho ma so 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101923434265.20250925.101923434265-0335019981_MS 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSQ7Z5G.Ung ho MS 2025.258 - be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268546900691.20250925.154158.19034424601015.CHU DUC LOI.970407
|25/09/2025
|100.000
|020097040509251541582025MA9J057980.205.154158.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.258 - Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSQ7GIJ.UnghoMS2025.258beNguyenNgocNhuY FT25268506430772.20250925.154129.19032141986686.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407
|25/09/2025
|300.000
|020097048809251540392025F30j911477.95154.154021.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251540332025078i674565.94278.154033.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.258(be NGUYEN NGOC NHU Y)
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSQ7SRC.MS 2025.254 FT25268593633760.20250925.154019.19031655896019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG KHANH.970407
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWYCQSJJ.2025 258 be nguyen ngoc nhu y.20250925.153931.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057831704.NGUYEN THI MAI LIEN chuyen tien ung ho MS2025258.CT tu 1058477595 NGUYEN THI MAI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|30.000
|020097042209251538222025Y0WS976415.84390.153823.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1jW1ZGL8U.UNG HO MS 2025.258 NGUYEN NGOC NHU Y-250925-15:38:10 232382.20250925.153810.34812197.TRAN THI THUY TRANG.970416
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11057808667.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0011001179489 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|20.000
|5268IBT1kJSQGVFU.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268392352839.20250925.153715.6606168888.VU HONG SON.970407
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11057800616.MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0921000720967 PHAM CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJSQGJYY.Ung ho ms 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268973111356.20250925.153632.19033276142018.VND-TGTT-NGUYEN THI THOM.970407
|25/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101922770533.20250925.101922770533-0937490714_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1kJSQAJL1.MS 2025.258 be NGUYEN NGOC NHU Y FT25268832022269.20250925.153320.9911168888.DANG HONG VAN.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057754612.ung ho ms2025.258.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057746342.MS 2025.258.CT tu 0371000497493 PHAN NGUYEN QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW1ZANTN.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-250925-15:31:47 220167.20250925.153147.23662537.NGUYEN THI PHUONG TRINH.970416
|25/09/2025
|76.000
|020097041509251531322025wueX646444.51392.153132.ms 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057742846.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0171003478546 PHAN THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097040509251530212025LVYR006958.46180.153021.Vietcombank:0011002643148:LE THI THU TRANG chuyen tien Mong con Nhu Y mau khoe
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1hQXUC3M4.IBFT Ms 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.153017.060073854124.SACOMBANK.970403
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251529352025dQf6640321.43053.152936.MS 2025 254 anh Nguen Duc Thuan
|25/09/2025
|2.000.000
|5268IBT1iWY1X44F.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.152620.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251525192025lNs5627324.23326.152501.ung ho MS 2025.258 be NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057663124.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0451000234379 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251521582025aJts618037.8153.152158.Ung ho MS 2025 258 (Be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|20.000
|020097042209251519452025PAHZ219872.97542.151946.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|300.000
|MBVCB.11057604960.ung ho MS2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWY1FHHC.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.151728.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|25/09/2025
|200.000
|0200970415092515172120259Bxp603626.84981.151721.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251517062025iees770118.85683.151647.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11057560776.Ung ho MS 2025.258.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097048809251516372025Tsoj767247.83504.151619.NGUYEN THI QUYNH ANH CHUYEN TIEN UNG HO BE NGUYEN NGOC NHU Y. CHUC BE MAU KHOI BENH
|25/09/2025
|20.000
|5268IBT1kJSQUXB2.Ung ho ma so 2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25268179904590.20250925.151632.19034310671013.VND-TGTT-DANG THANH LONG.970407
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1hQXU198X.IBFT Ung ho MS 2025.258.20250925.151611.050119961413.SACOMBANK.970403
|25/09/2025
|200.000
|0200970422092515144620255GDG482863.74614.151447.NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251514022025nrq2592934.70857.151403.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW1ZBVRZ.UNG HO MS 2025.258-250925-15:10:30 178904.20250925.151030.5870357.PHAM THI DONG TRINH.970416
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057481554.Ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 9339110366 TRAN THI KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJSQIAG6.ung ho ma so 2025.258 nguyen ngoc nhu y FT25268932062535.20250925.150842.19024231320013.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJSQIPY2.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268336083046.20250925.150812.19032818599994.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251507202025E0LH713906.40713.150702.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251507142025usRE713185.41125.150657.NGUYEN NHAT HA AN GUI MS2025.258 GIUP DO BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057461023.uh ms 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1iWY1L6UD.Ms 2025258 ung ho be nguyen ngoc nhu y.20250925.150703.170115918.NGUYEN THI XUAN.970432
|25/09/2025
|50.000
|0200970488092515061720258Rqy707520.36534.150558.NGUYEN NHAT HA AN GUI MS2025.257 GIUP DO CHI CHU THI PHUONG
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057432447.TRAN THI THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0061001007681 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSQM1BS.MS 2025.258 FT25268061773672.20250925.150344.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251502542025NMtc561057.19959.150255.ung ho ms 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJSQVH5R.NGUYEN THI THANH TAM chuyenung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268100121010.20250925.150239.19073871546019.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11057395656.MS 2025.258 (Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0021000368068 NGUYEN CONG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|0200970422092515013620259F41149636.14951.150118.LE THANH VIEN UH MS 2025.258
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11057385995.Ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0191000357400 HOANG TRONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251500302025r1Sq552783.9668.150030.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251500132025wlxL673826.8611.145956.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057371793.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0301000332621 NGUYEN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097042209251459562025ZYDW101483.7525.145956.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWY1HMCY.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.145948.222970067.NGUYEN THI HONG THAM.970432
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057373118.UNG HO MA SO 2025.258.CT tu 1015401628 LE QUANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWY1HWDB.Ung ho MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.145824.18939193.LE QUANG DUY.970432
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1iWY1Z5M9.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.145526.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057319209.2025.258.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251454482025Zuk4643805.86175.145431.UNG HO MS 2025.258
|25/09/2025
|200.000
|020097040509251454112025X5JB058793.82883.145411.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258 nguyen ngoc nhu y
|25/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.11057312255.DANG THI THU HANG chuyen tien ung ho ms 2025.258 be nguyn ngoc nhu y.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1bWHRHVP5.MS 2025 258 Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.145343.0961295625.NGUYEN THI HOANG MAI.970425
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJSQSCP8.Ung ho MS2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268938909342.20250925.145320.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251453172025U93v635374.79024.145259.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1jW1ZY1FE.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-14:52:46 145961.20250925.145246.12808947.NGUYEN NGUYEN NHU VY.970416
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWY16NJJ.Ung ho MS 2025258 nguyen ngoc nhu y.20250925.145243.32222101998.NGUYEN THI TO UYEN.970432
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSQ93R5.ung ho MS 2025.258 FT25268981759035.20250925.145232.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|25/09/2025
|1.000.000
|020097048809251452332025FSfB631489.76313.145216.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1iWY16F91.NGUYEN THI HA MI ung ho MS 2025-258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.145205.99461055.NGUYEN THI HA MI.970432
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251451522025X7Bj530166.73528.145152.ung ho MS 2025.258
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251451452025xDCP627524.73324.145127.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.256 CHI LE THI PHUC
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251451422025oi18627415.72500.145125.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1iWY166YD.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.145120.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJSQ9Y7Q.Ung ho MS 2025.258 FT25268751961791.20250925.145057.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1jW1ZPTRX.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-14:50:37 142201.20250925.145037.2036097.HUA THI MY NGOC.970416
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW1ZPL1N.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-14:50:10 141277.20250925.145010.15499401.HOANG MAI MINH QUAN.970416
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057266516.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1bWHRZP1K.MS2025.258.20250925.144950.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251449162025uTHv614632.62704.144859.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.257 CHI CHU THI PHUONG
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251447352025NiLd604907.55718.144718.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1aWCWHFIB.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.144038.2070902239859.NGUYEN THI PHUONG THUY.970430
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11057140396.ung ho MS 2025.258(ne nguyen ngoc nhu y).CT tu 1015383623 TRAN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11057121870.ms 2025.258.CT tu 1014260689 PHAM QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJSQJYFT.HUYNH THI NGHIA chuyen ung ho MS 2025.258 N N Nhu Y FT25268966030332.20250925.143621.19035774321011.VND-TGTT-HUYNH THI NGHIA.970407
|25/09/2025
|7.000
|MBVCB.11057109337.ungho ms 2025.258.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101916991184.20250925.101916991184-0981433404_Ms 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|300.000
|020097040509251412202025FP4B010694.19006.141202.Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2020-258 chau NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251407242025YW5x406146.1048.140705.MS 2025.254 MR NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9NTFCQ.Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y MS. 2025.258 FT25268396023809.20250925.140702.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11056836618.NGUYEN THI MO chuyen tien ung ho anh hung bi tai nan do giup dan chong bao.CT tu 1020718445 NGUYEN THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1iWY157CR.Ung ho NCHCCCL Hieu 0908960987.20250925.140533.04248311201.NGUYEN DUC MINH HIEU.970423
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJ9NHEEU.MS 2025.258 ung ho be Nhu Y FT25268076151179.20250925.135828.19036974584013.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH PHUONG.970407
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251355482025amOX390167.58045.135548.ung ho ms 2025.258 ( be nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|50.000
|0200970488092513484620255zdH321409.32787.134829.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|100.000
|020097042209251348362025W0HK246817.32547.134837.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9NE46F.MS 2025.258 FT25268192239508.20250925.134548.19033195543018.VND-TGTT-NGUYEN HIEN THANG.970407
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9N732F.Ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25268360485304.20250925.133858.19027710297025.VND-TGTT BUI THI THU HUONG.970407
|25/09/2025
|200.000
|020097048809251337552025nXAe275462.96274.133737.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1jW1Z9HCG.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-13:37:27 019268.20250925.133728.217718399.PHAM ANH THU.970416
|25/09/2025
|30.000
|MBVCB.11056544933.2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1059508285 NGUYEN NHI TU MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.868
|020097042209251332112025EB5W617621.73737.133212.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y. NAM DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|25/09/2025
|50.000
|020097041509251325452025dvMV326775.52558.132529.ung ho MS 2025.258 (ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|10.000
|020097042209251322422025MG78476181.42935.132224.MS 2025.254 ung ho anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251321462025TSdU318768.40276.132146.THAI DU THAO ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11056427690.MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1018169707 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|020097042209251320222025QHAH389558.36082.132023.MS 2025. 258
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9NBJMY.Ung ho MS 2025.258 Be Nhu Y FT25268210747006.20250925.131844.19032641857017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LANH.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11056391208.NGUYEN HOANG MS 2025.258 ( Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 0071000691164 NGUYEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|0200970488092513165420255TIL190749.24233.131637.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWY1DI61.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.131516.05485122001.NGUYEN THI BICH LAN.970423
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJ9N5D7C.ung ho ms 2025.254 anh nguyen duc thuan FT25268351049810.20250925.131515.19034295463018.VND-TGTT-CAO THI VI ANH.970407
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251313302025VKrQ302982.12409.131331.NGUYEN DINH TUYEN chuyen tien ung ho M-S 2025258 (be Nguyen ngoc nhu y)
|25/09/2025
|100.000
|020097044909251312572025HCeB442747.10513.131257.Be Nguyen Ngoc Nhu Y, ma GD 100000016111528
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11056324817.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9NYQQF.PHAN QUYNH UNG HO MS 2025. 258 BE NGUYEN NGOC NHU Y FT25268837021011.20250925.130959.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11056271722.ung ho MS 2025.158 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 1033213023 LAM NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11056270776.NGUYEN KIM OANH ung ho MS 2025.254( Nguyen Duc Thuan).CT tu 0421003824942 NGUYEN KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1iWY199RT.Ba Tru Thi Suu 0962732056 ung ho chau Nguyen Duc Thuan.20250925.130213.0387588365.NGUYEN TUAN ANH.970432
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9N8PTR.2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268934940186.20250925.125920.19034893503016.VND-TGTT-TRAN THI NGOC ANH.970407
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11056223082.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0121000747674 PHAM VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11056192260.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1013079531 PHAN GIA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|30.000
|MBVCB.11056168984.ung ho MS 2025.258.CT tu 1028281829 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11056147310.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0711000272130 LE BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11056081728.ms 2025.258.CT tu 9354692031 PHAN THE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11056001624.ung ho MS 2025.258.CT tu 1025101973 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268VNIBJ2LGZNC7.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250925.123504.985776211.CAO THAI NHAT PHUONG.970441
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11055915330.ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan ).CT tu 9971170395 LE NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9N1LY2.MS 2025.258 FT25268556790926.20250925.122633.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11055801710.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJ9NW1KZ.MS 2025.258 FT25268509773818.20250925.121744.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|25/09/2025
|100.000
|020097048809251216502025WVM1913030.96622.121632.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW16RII3.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-12:16:30 892378.20250925.121630.37778167.HUYNH THI PHUONG UYEN.970416
|25/09/2025
|200.000
|020097048809251213302025Vpgv893326.80477.121313.UNG HO MS 2025.255 CHINH CHAI
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9RRRWC.Ung ho MS 2025.258 - Nguyen Ngoc Nhu Y - Chuc con khoe manh va co tuong lai binh an tuoi sang FT25268892715066.20250925.121049.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9RR38J.wy uh MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268022991393.20250925.121040.19032804008012.VND-TGTT-DO THU HUONG.970407
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1iWYJ3QXJ.ZP252680170364 250925000627117 Ung ho MS2025.258.be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.120929.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/09/2025
|100.000
|020097041509251207452025osyh146103.52689.120745.Ung ho MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9RXGHM.Ung ho MS 2025.254 NDThuan FT25268494300604.20250925.120634.19035417817017.VND-TGTT-VU MANH CUONG.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11055645752.ung ho ms 2025.258.CT tu 9925139697 HA NU THY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|020097041509251205022025sorJ137745.38988.120444.MS 2025.258
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11055636126.MS 2025.254 nguyen duc thuan .CT tu 1047716413 LE HOANG GIA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11055619220.MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0271000969461 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11055541825.DIEU LOC ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1016404108 NGUYEN THI DIEU LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|020097041509251145592025i2eC977818.44212.114559.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen NGOC Nhu Y)
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1iWYJ681B.PHAM DIEU LINH ung ho 2025257 chi Chu Thi Phuong.20250925.114414.13576868.PHAM DIEU LINH.970432
|25/09/2025
|100.000
|020097040509251143452025TVBO042592.31950.114345.Vietcombank:0011002643148:Ung ho 2025.254 Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|50.000
|020097042209251143242025BM8C678496.30262.114325.MS2025.254 nguyen duc thuan
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251133322025S6sq636324.77978.113315.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1hQX8UZTJ.IBFT MS 2025.254.20250925.113306.060203486319.SACOMBANK.970403
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11055041397.MS 2025254 Anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 9846664547 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1jW166R9T.UNG HO MS 2025 258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-11:17:27 781363.20250925.111727.244150089.DO TUONG VY.970416
|25/09/2025
|105.000
|MBVCB.11055002326.ung ho Ms 2025.254 -a Nguyen Duc Thuan.CT tu 0531000296297 NGUYEN THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|020097041509251114472025KAcj878335.83239.111447.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|15.000
|MBVCB.11054984970.2025 .257( chu thi Phuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|20.000
|5268IBT1iWYJBGX5.ZP252680136691 250925000511202 MS 2025.258 Be Nhu Y.20250925.111308.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1fWYCI6YJ.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.110731.8007041009179.NGO THI MY UYEN.963388
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1bWHXMUJ1.MS 2025.258.20250925.110600.1230112103060001.BUI THI CAM HANG.970429
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1bWHXMM6X.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250925.110509.10644597748.NGUYEN THU HA.970429
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11054856928.Ung ho NCHCCCL Quy Le 0829976992.CT tu 9829976992 LE VAN SY QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|02009704880925110119202536Eq429156.17418.110101.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9RM3WI.Ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25268100235376.20250925.110113.19021838490016.VND-TGTT-PHUNG BAO YEN.970407
|25/09/2025
|100.000
|020097042209251100522025YCWR406644.15470.110053.HUYNH KIM CHI ung ho MS 2025.258 be Nguyen ngoc nhu y
|25/09/2025
|500.000
|0200970422092510590820258RXY487556.6845.105909.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|1.000.000
|020097042209251055432025GUAZ997251.90641.105544.2025.258 ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y. chuc be mau khoe
|25/09/2025
|50.000
|020097048809251052012025oemg371704.74063.105142.CHUC A NHANH KHOE
|25/09/2025
|50.000
|020097042209251045322025YYID824515.44037.104533.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1jW167QM5.TRAN THI NGOC ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-10:44:32 722108.20250925.104432.69897729.TRAN THI NGOC ANH.970416
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJ9R26BL.Ung ho MS2025.254 FT25268109703125.20250925.104415.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9RCB6E.MS 2025.254 FT25268656603060.20250925.104017.19033011916011.VND-TGTT-LE HONG NHUNG.970407
|25/09/2025
|60.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101896214006.20250925.101896214006-0903862827_Ung ho Ms 2025 258 be Nhu Y
|25/09/2025
|500.000
|020097048809251035592025wBOm274348.99541.103541.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJ9R1CKI.ung ho anh Nguyen Duc Thuan FT25268003587828.20250925.103541.19037239691015.VND-TGTT-TRAN CAO THANH UYEN.970407
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWYJMQG8.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.103514.0363079439.HOANG THI HOA.970432
|25/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101896090842.20250925.101896090842-0523192205_Ung ho ms2025258(be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9RJB1H.Ung ho MS 2025.258 - be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268038841032.20250925.103335.19037561614018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1jW16AIVJ.UNG HO MS 2025 254 ANH NGUYEN DUC THUAN-250925-10:30:19 696671.20250925.103020.20338.LAM DINH HONG QUANG.970416
|25/09/2025
|100.000
|0200970422092510281120257EA6901315.63936.102813.ms 2025.254
|25/09/2025
|98.000
|020097042209251025332025I0NR198075.52683.102534.MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJ9XN4L2.Ung ho Ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25268004281110.20250925.102349.101186.CUNG VAN TOAN.970407
|25/09/2025
|200.000
|020097040509251020202025SBY9080066.28448.102020.Vietcombank:0011002643148:Ms 2025.255 ung ho Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|25/09/2025
|200.000
|020097048809251020152025dMGt181813.29172.101957.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|500.000
|020097042209251014442025Z4BR824631.4551.101447.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|50.000
|02009704220925101415202518ZX111964.2496.101416.Ung ho MS 2025.258
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11054292916.NGUYEN THI PHUONG ANH chuyen tien ung ho anh NGUYEN DUC THUAN.CT tu 3794268195 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWYJ2L1E.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma si 2025 257 CHU THI PHUONF.20250925.101247.247529918.LE THI HOA.970432
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11054276217.anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 0071001031800 NGUYEN VU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|20.000
|MBVCB.11054249830.MS 2025.254.CT tu 9937761119 CAO THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWYJ2IEB.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 258 NGUYEN NGOC NHU Y.20250925.101022.247529918.LE THI HOA.970432
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJ9XFD8I.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268706006438.20250925.100922.19035404335013.VND-TGTT-LUYEN THI HAO.970407
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJ9XL48N.Ung ho MS 2025.257 Chu thi Phuong FT25268692161550.20250925.100339.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407
|25/09/2025
|50.000
|020097042209251001302025OCQV478217.47295.100131.Ung ho MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11054099203.MS 2025.192 (be Chu Dang Khoa).CT tu 1016317451 VO QUOC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11054072435.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1039097589 KHUAT GIA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|0200970422092509541620254JTH430349.15669.095417.MS 2025.258
|25/09/2025
|50.000
|MBVCB.11054030208.TRAN HOANG NAM ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.258 Be Nguyen ngoc nhu y.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|020097042209250951512025IS8I638870.5707.095152.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11054026802.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268VNIBJ2LG8FZQ.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.095051.181813979.NGUYEN DUY TOAN.970441
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1fWYCCXN1.MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan).20250925.094951.9021935548287.PHAN THI CAM TU.963388
|25/09/2025
|18.000
|MBVCB.11054008571.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|868.000
|0200970488092509480020253Ptt992565.91032.094742.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101892019591.20250925.101892019591-0976269717_MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|25/09/2025
|500.000
|020097048809250944172025QtVT971086.75279.094358.KISSTARTUP UNG HO MS 2025.257
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11053899525.UNG HO MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0511003725434 NGUYEN THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9XGCDD.Ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268159479300.20250925.093759.19030288554010.VND-TKTT-TRUONG THI HUYEN HUONG.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11053743691.BUI PHUOC THANH chuyen tien MS:2025.258 mong be y mau khoi.CT tu 0111000273831 BUI PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11053742625.NGUYEN THI CHAU HOANG ungho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0281000412334 NGUYEN THI CHAU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1jW16IDAL.UNG HO MS 2025 258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-250925-09:19:38 574821.20250925.091938.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9XUB6H.Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y, MS 2025.258 FT25268578686211.20250925.091441.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|25/09/2025
|50.000
|020097048809250913192025iU6m796455.58375.091300.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1bWH34F3G.Ung ho MS 2025.257 (chi Chu Thi Phuong).20250925.091233.03101010965538.HOANG VIET.970426
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9X8ERW.Ung ho chi Chu Thi Phuong, MS 2025.257 FT25268330629138.20250925.091144.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|25/09/2025
|100.000
|0200970488092509105620253eK4783309.50332.091037.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.258
|25/09/2025
|1.000.000
|020097048809250910442025PXGb781844.48883.091025.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1fWYCW6RP.ung ho MS 2025258 be nguyen ngoc nhu y.20250925.090903.0203.NGUYEN VAN HIEP.970431
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJ9XI1ZV.Ung ho ms 2025.258 FT25268310033828.20250925.090559.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|25/09/2025
|150.000
|MBVCB.11053512223.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11053514024.ung ho MS 2025.258(BE nguyen ngoc nhu y).CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9XM1GQ.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268505045997.20250925.090227.19029240352027.VND-TGTT-VO MINH KY.970407
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1kJ9XVVV6.Ung ho MS 2025.254 FT25268865906394.20250925.085928.19029355616699.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407
|25/09/2025
|500.000
|020097048809250858572025WOHE716073.7795.085838.MS 2025.258 BE NHU Y
|25/09/2025
|200.000
|020097042209250857552025KVS2644612.4313.085756.LE THI LIEN chuyen tien
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWYWZ7I7.ZP252680080993 250925000313634 Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y..20250925.085547.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/09/2025
|20.000
|MBVCB.11053402688.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11053358496.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0451000337883 HOANG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|400.000
|020097042209250847442025EYFZ764435.69907.084745.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|100.000
|020097040509250841552025R9N9070181.52073.084155.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.257 gui chi Chu Thi Phuong mau khoe
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ9X1QWV.Ung ho 2025.258 FT25268238606355.20250925.083612.19031215468015.VND-TGTT-HOANG MINH THAI.970407
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11053216237.TONG KHANH LINH chuyen tien-anh nguyen duc thuan.CT tu 0071002891063 TONG KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|300.000
|MBVCB.11053158892.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11053156655.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071000627946 LE THANH HOANG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268VNIBJ2LGMMTX.Ms 2025.238( em Nguyen Van Quan ).20250925.083048.934916916.NGUYEN VAN HUY.970441
|25/09/2025
|50.000
|0200970488092508262120254aXT540349.4082.082604.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ9XQJ6Q.ung ho ma so 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268687800260.20250925.082455.9916861992.HOANG NGOC ANH.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11053067874.NGUYEN MAI CA chuyen tien nguyen phi hung.CT tu 1032142473 NGUYEN MAI CA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|50.000
|020097042209250817132025HGYN135971.76295.081713.chu hai david gui 30k den ms 2025 258
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ93R1MZ.ung ho MS202.258 be nguyen ngoc nhu y FT25268509556721.20250925.081704.19033973390011.VND-TGTT-DO THI PHUONG THAO.970407
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11053006006.Ung ho MS2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0071002818683 HOANG THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11052985835.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y - Bo la Nguyen Nhut Thang 0981064529.CT tu 0611001895768 NGUYEN THI THUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|2.000.000
|5268VNIBJ2LG13B2.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.081019.052759513.VO VAN THANG LOI.970441
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJ933II8.ung ho MS 2025.258 chuc con khoi benh FT25268222605058.20250925.080948.19032365601666.VND-TGTT-DO THI QUYNH TRANG.970407
|25/09/2025
|300.000
|MBVCB.11052937522.MS 2025.258.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|SHGD:10000365.DD:250925.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.258
|25/09/2025
|100.000
|5268VNIBJ2LG1E82.MS2025.258.20250925.080009.619661999.VUONG THI NGOC.970441
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1iWYW5WI1.Ms 2025.254 ung ho anh Thuan.20250925.075902.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11052834952.UNG HO MS 2025.256( chi LE THI PHUC).CT tu 0291000322081 NGUYEN XUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1aWCQVBT4.TRAN THI MY YEN chuyen tien ung ho ms 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.075635.9100001234567777.TRAN THI MY YEN.970446
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ93LQXQ.Ung ho MS 2025.258 FT25268531041850.20250925.075541.19036279845019.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|25/09/2025
|30.000
|5268IBT1cW2K6DDF.ung ho MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong).20250925.074715.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/09/2025
|199.999
|MBVCB.11052700363.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0111000298721 TRUONG NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|30.000
|5268IBT1cW2KEZ4I.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250925.074355.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11052690453.NGUYEN HONG VAN ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0281000402741 NGUYEN HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|02009704150925074048202597dJ307803.77139.074048.2025.254 ( Nguyen Duc Thuan)
|25/09/2025
|500.000
|5268VNIBJ2LG1AEN.ung ho MS 2025.258.20250925.074003.976085550.TRINH THI MAI HUONG.970441
|25/09/2025
|200.000
|020097042209250739142025THSO626821.72557.073914.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11052622213.MS 2025.254 ung ho Nguyen Duc Thuan.CT tu 1042370739 TRUONG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJ937TJM.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25268091555747.20250925.073146.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|25/09/2025
|30.000
|020097042209250730562025OWL1738255.51594.073057.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1kJ937IAR.ung ho MS2025 254 - anh Nguyen Trung Thuan FT25268612476401.20250925.072923.9676767.VU MINH HIEU.970407
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1aWCQ9Z2P.ung ho MS 2025 258 chau be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250925.072907.6054883.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|25/09/2025
|300.000
|0200970422092507272320251DMF301939.42963.072725.2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|200.000
|020097040509250725102025UDR0079468.36897.072510.Vietcombank:0011002643148:BUI XUAN CONG chuyen tien Ung Ho A Nguyen Duc Thuan mong A som hoi phuc
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ934HZ5.Ms 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268067091704.20250925.071624.19033280140038.VND-TGTT-LAI NGOC HONG TRANG.970407
|25/09/2025
|300.000
|020097042209250716152025PLHL508167.15395.071559.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|25/09/2025
|300.000
|020097042209250715392025F7EJ767688.13652.071540.ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong
|25/09/2025
|300.000
|020097048809250708262025aeRw185875.96304.070807.MS 2025.255 SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ93YT3K.ung ho ms 2025.256 , chi Le Thi Phuc. FT25268128597544.20250925.065940.19028806920021.VND-TGTT-NGUYEN VAN HOA.970407
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11052293165.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11052260845.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|0200970422092506513520258F8Z310629.59673.065136.ung ho ms 2025.254
|25/09/2025
|100.000
|IBVCB.11052183306.Chuyen tien ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ng Nhu Y.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11052168516.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.257 (chi Chu Thi Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJ93U9NV.MS 2025.255 Sinh mi Chinh vs Sinh thi Chai FT25268996028794.20250925.064116.333366665555.NGUYEN VAN TUNG.970407
|25/09/2025
|100.000
|IBVCB.11052148685.Chuyen tien ung ho MS 2025.257 chi Chu Thi Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2025
|500.000
|MBVCB.11052140521.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|400.000
|5268IBT1aWCQWZ2N.Ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan).20250925.062802.181704070001641.NGUYEN THI TUYET ANH.970437
|25/09/2025
|80.000
|5268IBT1kJ93IBLQ.MS2025. 254 ung ho anh Nguyen Duc Thuan FT25268504367022.20250925.062638.22090699999.VU MINH THU.970407
|25/09/2025
|20.000
|MBVCB.11052065242.MS 2025.258 - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11052030454.Ms 2025.254.CT tu 0491000041915 PHAM THI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1kJ93MZDJ.ung ho MS 2025.254 FT25268607216765.20250925.061836.19033621132012.VND-TGTT-NGUYEN BACH DUONG.970407
|25/09/2025
|300.000
|020097041509250612592025Ote9200285.98079.061259.ung ho MS 2025.254
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1iWYW1AH3.ung ho ms 2025.256 ( chi le thi phuc ).20250925.055413.00284631402.LE THI MAI SUONG.970423
|25/09/2025
|200.000
|MBVCB.11051918530.MS 2025.254 anh nguyen duc thuan.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|5268IBT1bWHF7UYR.NGUYEN NGOC TU ung ho MS 2025.256.20250925.051901.00272929.NGUYEN NGOC TU.970427
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJ93S3J9.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen duc Thuan FT25268635704000.20250925.051450.19033694268011.VND-TGTT-NGHIEM THI MINH NGOC.970407
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1kJ93SZ9R.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268537213185.20250925.050830.19033766436028.TKTT-NGUYEN HUU CUONG.970407
|25/09/2025
|1.000.000
|5268IBT1jW1EF681.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-250925-05:06:09 346633.20250925.050609.17659311.BUI ANH THU.970416
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1fWY1EU1L.ISL0gd4au19m5hqt92e5arqvi4gud-ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250925.023700.107571209011.NGUYEN MY HA.970419
|25/09/2025
|300.000
|020097040509250236402025PZWF096688.11326.023641.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.254 a Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|500.000
|5268IBT1kJ93CVMJ.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25268914010615.20250925.022140.19038122338019.VND-TGTT- TONG THUY PHUONG DUNG.970407
|25/09/2025
|50.000
|02009704220925020443202528X2776777.97516.020444.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|50.000
|02009704220925012759202501FU565426.78001.012742.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan mong anh Thuan mau khoe a
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1hQXIYV4X.Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250925.011816.0697044105922.MOMOIBFT.970454
|25/09/2025
|300.000
|5268IBT1bWHFY1RT.Ung ho MS 2025255 hai anh em bi TNGT.20250925.011707.50001010970636.TRANG THI KIM CUC.970426
|25/09/2025
|100.000
|020097042209250117012025FGEZ238100.69157.011701.ung ho MS 2025.254
|25/09/2025
|20.000
|5268IBT1kJ93QBZ6.NGUYEN NGOC PHUONG DUNG chuyen anh nguyen duc thuan 1 chut it long thanh cua em a FT25268497679709.20250925.004758.3461021003.NGUYEN NGOC PHUONG DUNG.970407
|25/09/2025
|100.000
|MBVCB.11051586811.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0081001349277 LE KIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|500.000
|020097042209250038272025UV4E153363.42189.003828.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|100.000
|020097040509250030202025BLG9069520.36598.003002.Vietcombank:0011002643148:MAI THUY LINH chuyen tien MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|50.000
|5268IBT1jW1EZ915.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-250925-00:23:24 283867.20250925.002324.19297511.NGUYEN THI THUY LINH.970416
|25/09/2025
|50.000
|020097041509250022452025aBa9102192.29729.002245.MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan)
|25/09/2025
|40.000
|MBVCB.11051537104.MS 2025.254 ( anh Thuan).CT tu 1042548992 PHAN NGUYEN GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2025
|100.000
|02009704150925000238202526P2991330.9215.000239.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|25/09/2025
|100.000
|020097042209250001012025PH6K700424.7654.000102.2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|25/09/2025
|30.000
|020097042209250000472025TTB7721391.7548.000029.Ung ho MS 2025.256 Chi Le Thi Phuc
|25/09/2025
|150.000
|020097042209242358242025MP3O432036.5728.235825.Ung ho MS 2025.254
|25/09/2025
|200.000
|5267IBT1fWY1GD6R.MS 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan.20250924.235622.799567789.LE NHAT THINH.970406
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1iWY8K246.Chu khong co nhieu, mong con mau khoi benh. Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.233817.00352345858.NGUYEN NGOC ANH.970423
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1bWLVUDRE.Donation or charity Ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.233814.090615147041.TRAN NGOC MINH HANG.458761
|26/09/2025
|200.000
|020097042209262336432025GSTG533237.44030.233644.Minh va Hang ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWY878CJ.MS 2025258.20250926.233643.0334429433.MAI THI HOA.970432
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSUMVCP.Ms 2025258 FT25270148500346.20250926.233621.19035721557013.VND-TGTT-DO CHI KHANG.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1hQXBTBJH.IBFT TRAN THI KIM YEN chuyen tien.20250926.233412.060245332915.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSUVR8S.HUYNH THI KIM NGAN chuyen MS2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270405800756.20250926.233259.19036055436016.VND-TGTT-HUYNH THI KIM NGAN.970407
|26/09/2025
|140.000
|MBVCB.11075274211.MS 2025 258 ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 1982515983 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269VNIBJ2LKXVLX.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.232947.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11075258287.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1034526886 NGUYEN VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWY8GHGV.MS 2025254.20250926.232835.175969454.VU MAI QUYEN.970432
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSUDRFL.MS 2025.258 nguyen ngoc nhu y FT25270680003537.20250926.232318.19032810704012.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|26/09/2025
|10.000
|5269IBT1iWY8GUCP.Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.232313.0369720461.VU THI HANH LIEN.970432
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11075225886.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 0511003873972 NGUYEN DUC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSUDKDK.Ung ho ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25270405837645.20250926.232023.678939793333.PHAN HOAI SANG.970407
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11075208222.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0371000435876 DANG THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11075217959.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0421000537576 LE DUY THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097041509262317462025po50417479.16996.231746.ung ho MS 2025 258 nguyen ngoc nhu y
|26/09/2025
|20.000
|5269IBT1iWY8ALQU.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.231536.192710607.TRAN TUAN PHUONG.970432
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1aWCDWX6D.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.231534.45914053.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|26/09/2025
|50.000
|020097048809262314492025WBDp655672.12695.231431.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1aWCDWFRI.UNG HO MS 2025.258 (BE NGUYEN NGOC NHU Y).20250926.231435.339704070000224.NGUYEN THI NGOC HIEN.970437
|26/09/2025
|150.000
|5269IBT1iWY8A7US.MS 2025.258 be nguyen ngoc nhu y.20250926.231334.67017162017.PHAM THI QUYNH.970423
|26/09/2025
|200.000
|020097040509262313202025227E006845.10341.231320.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSUSZ5L.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270467357624.20250926.231220.19034402002010.VND-TGTT-HOANG HA PHUONG.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269VNIBJ2LKX46V.2025 258 ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.231216.106171148.CHU THI ANH.970441
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1aWCDWKDS.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.231009.100101034077.NGUYEN THI HA MY.970457
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11075176607.MS 2025 258 ung ho be Nhu Y mong con mau khoe.CT tu 0041000268916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSUSM3V.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270050443048.20250926.230839.19027153956029.VND-TGTT-DAO KIM NGAN.970407
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11075176028.ms 2015.258 (Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0011003636718 NGUYEN THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|20.000
|0200970422092623081920259Y8H656779.2421.230801.ung ho MS 2025.258
|26/09/2025
|200.000
|020097041509262306362025HuLm409132.168.230636.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262305072025h3vr407540.98033.230507.ung ho MS 2025. 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11075144532.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 9198099999 NGUYEN HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097042209262302042025EJP9973234.90939.230205.2025.258 chuc Nhu Y manh khoe binh an
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWY84AX7.Z ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.230111.00795555632.TRAN TAN HAI.970423
|26/09/2025
|100.000
|020097048809262259032025Jnsh624364.87067.225846.MS 2025.258
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11075117248.ung ho ms 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y).CT tu 0401001457039 NGUYEN BAO TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097041509262257132025vgf1399721.83450.225713.ung ho MS2025.258( be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1aWCDQFX5.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.225625.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSU26VP.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270230547681.20250926.225546.19030333702018.VND-TGTT-VU HOANG NAM.970407
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11075112569.Ung ho MS2025.258 (Be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSU276U.ung ho MS 2025.258 - Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270516655980.20250926.225512.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSU2Y5A.ung ho MS 2025.258 FT25270972930814.20250926.225350.210120246868.TRAN THI NGOC.970407
|26/09/2025
|200.000
|5269VNIBJ2LKX8QI.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.225224.014429989.THAI KIM PHUONG.970441
|26/09/2025
|100.000
|020097042209262247352025RCHS106686.66224.224735.MS 2025.259 Tan Quang Minh
|26/09/2025
|200.000
|5269VNIBJ2LKX1H2.Anh Phuc ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.224556.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11075049471.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1051250265 NGUYEN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|020097048809262242322025yjWK586827.55851.224214.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11075025489.NGUYEN THI NHU Y chuyen tien ung ho MS 2025.258(Be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1021224254 NGUYEN THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1kJSU1VAF.MS 2025.258. be Nguyen Ngoc Nhu Y. Chuc con som du tien chua benh FT25270524536387.20250926.223822.19033318283016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THUY.970407
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262238012025Fofj379927.46629.223741.ung ho MS2025.258
|26/09/2025
|300.000
|020097048809262236372025404O571901.43379.223618.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWY852FW.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250926.223606.03472906801.NGUYEN THI THAO MY.970423
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11075003657.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0331000452980 TRAN HOANG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|0200970488092622333820254AMM563878.37195.223320.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262233182025VKNO375759.36143.223318.Ung ho ms 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y)
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSUJ5K7.Ung ho MS 2025.258 FT25270806604270.20250926.223308.1066898989.NGUYEN XUAN NAM .970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074986753.NGUYEN MINH HUNG chuyen tien ung ho be Nhu Y con anh Nguyen Nhut Thang.CT tu 0671004103124 NGUYEN MINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1dWNUU9G7.MS 2025258 Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.223230.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262231532025cP6H374092.31699.223133.be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSUJ9TI.Chu Phan Van Ket ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y. Chuc chau mau khoe FT25270596167331.20250926.223117.19037153253015.VND-TGTT-PHAN THI THANH NGAN.970407
|26/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102060816567.20250926.102060816567-0961457422_MS 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSUWR8C.Ung ho MS 2025.258 FT25270999478306.20250926.222942.19033435679011.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN QUYNH.970407
|26/09/2025
|500.000
|0200970422092622275220257WLP830876.23720.222733.gd thoc gao uh ms 2025.258
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSUWGBI.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu y FT25270466180205.20250926.222732.19034959715011.VND-TGTT-LUU THI NGHIA.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074948019.Ung Ho Ms 2025.256 ( Chi Le Thi Phuc - Ha Tinh).CT tu 1013046584 LE THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074952979.ms 2025.258.CT tu 0771000609501 TRAN QUYNH GIAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1bWLV2UDJ.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.222553.14001013610720.LE THI KIM XUYEN.970426
|26/09/2025
|200.000
|020097042209262225222025LWJ1407833.18044.222523.2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074930094.ung ho MS 2025.254.CT tu 0441000769802 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097042209262224342025A2BB963146.15170.222435.ung ho MS 2025.258 be nguyen ngoc nhu y
|26/09/2025
|100.000
|020097048809262224192025WyNs537556.14722.222359.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1iWY8PFQ7.MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.222400.148856478.TRINH TRAN THI CAM LOAN.970432
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1iWY8P619.Ung ho MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.222249.8888090598.NGUYEN THI VAN ANH.970432
|26/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102060314220.20250926.102060314220-0902460601_ung ho MS 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|50.000
|5269VNIBJ2LKV6EY.Ung ho MS 2025.258.20250926.222125.011116274.TRAN PHUOC BAO LONG.970441
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074907565.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSUQBCW.DAO PHUONG HANG chuyen ung ho ms 2025.258 nhu y FT25270090885844.20250926.222053.19071921452018.VND-TGTT-DAO PHUONG HANG.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097048809262220462025hcRf526890.5884.222026.MONG CON NHU Y BINH AN MS2025.258
|26/09/2025
|300.000
|0200970422092622194920253O1L208704.3539.221930.UH anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWY8P8CD.MS 2025.258.20250926.221947.01180444001.KIEU PHAN DIEP KHANH.970423
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074888090.ung ho MS 2025.258( be nguyen ngoc nhu y).CT tu 1044447011 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|02009704220926221651202561XY739111.96387.221652.MS 2025.254. ung ho anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|100.000
|020097048809262216072025gxn3512851.93460.221550.HO TRO ANH NGUYEN NHUT THANG
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS8XTZF.Ung ho MS 2025.254 FT25270123822561.20250926.220614.19031905468018.VND-TGTT-LUONG KHANH CHI.970407
|26/09/2025
|10.000
|MBVCB.11074800305.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS8X786.MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25270503579970.20250926.220506.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074795511.ung ho MS 2025.254( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1015683617 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262159482025pOoO330980.49655.215948.PHAN THI THU DUNG chuyen tien Ms 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y)
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1hQXBEYBW.IBFT MS 2025.254 ung ho Nguyen Duc Thuan.20250926.215943.970403Xae4fc3000000000547382.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|100.000
|0200970422092621591120251J3O954924.48127.215912.da cua itlong nhieuchi mong be nhanh khoethuong be
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1jW13PC13.UNG HO MS 2025.258-260925-21:49:02 665420.20250926.214902.17636527.BUI THANH TRUC.970416
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11074663688.ms 2025.258(be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0491000160482 DO THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074657939.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1019085097 NGO VIET PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1bWLDNU1G.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.214719.0013100008942009.LE THI PHUONG DUYEN.970448
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11074636622.MS 2025.255.CT tu 0071001090926 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1iWY8DALJ.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025259 2025258 2025257 2025256 2025255 moi ma so 100 k.20250926.213748.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|26/09/2025
|100.000
|0200970422092621345520256MZY436665.76573.213456.ung ho be nguyen ngoc nhu y. mong con mau khoi benh. nam mo a di da phat
|26/09/2025
|50.000
|020097040509262134342025O17V055127.75094.213434.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|200.000
|020097048809262132582025nGrb355778.69853.213240.MS 2025.258 NG NGOC NHU Y
|26/09/2025
|200.000
|020097048809262131582025nMRt351880.66835.213140.2025.258
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074510851.be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 1012505312 NGUYEN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1jW1384TV.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-260925-21:30:43 642264.20250926.213043.29465337.TRUONG THANH THAO.970416
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJS86MKD.NGUYEN THI NHU NGOC chuyen ung ho MS 2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25270806368470.20250926.213037.10624208159013.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU NGOC.970407
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11074505614.MS 2025.254.CT tu 1048502396 PHAM MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|020097041509262126572025mdRF277655.50438.212657.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1bWLDF73U.Ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y.20250926.212622.80000110602.HUYNH QUOC KIET.970426
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1bWLDF5QD.ms 2025 258 be nguyen ngoc nhu y.20250926.212551.0441002906003.BUI LINH TUE.970425
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1iWY898QB.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.212400.0918961333.PHAN TIEN DUY.970432
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1aWCSH44F.MS2025.258 (be ng ngoc nhu y).20250926.212207.700004179574.NGO THANH THAO.970424
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1hQXBGGKL.IBFT MS 2025.258 gui be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.212132.070149311686.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074417893.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|5.000.000
|5269IBT1iWY82GHL.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.211941.0976975840.NGUYEN THI LAN HUONG.970432
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS87QCW.Ung ho anh Nguyen Duc Thuan, mong anh mau khoe a FT25270074163169.20250926.211659.19036201568019.VND-TGTT-NGUYEN NGO YEN CAT.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1hQXBG23L.IBFT MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250926.211632.060324911181.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1kJS8GHPB.Uh ms 2025.259 FT25270094237411.20250926.211605.19032915210007.VND-TGTT-DO QUANG ANH.970407
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1fWYDPY5F.Ung ho 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.211541.880007607.NGUYEN THI NGOC VAN.970406
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1kJS8GG4Z.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270267736075.20250926.211524.14022752682018.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|26/09/2025
|20.000
|020097042209262115202025KRXB245300.11198.211521.ms2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWY8CGUT.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.211345.01916791501.NGUYEN THI PHUONG MAI.970423
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074313157.DO Ngoc Thach, Le Le Hoa quan Binh Thanh giup 2025.255.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11074305726.DO THANH MY , Do thanh Huy Phong , Thanh Viet q. Binh thanh giup 2 em Chinh& Chai 2025.255.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|18.000
|MBVCB.11074301397.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.259 (be Tran Quang Minh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097048809262105482025fUJ4232929.74848.210530.UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|65.000
|020097041509262103292025tm6F229771.67032.210329.CHAU CO CHUT IT NAY THOI A NHUNG CHAU MONG ANH SE MAU SOM BINH PHUC VA KHOE MANH A
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1kJS8BABY.MS 2025.258 Ung Ho be Nhu Y FT25269917570308.20250926.210326.19039266460011.VND-TKTT-LE THI BICH NGOC.970407
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11074234122.MS 2025.258.CT tu 1022806883 DAM THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262102572025xMXa228828.64727.210258.MS 2025.254
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074183785.ung ho ms2025.254 (anh nguyen duc Thuan ).CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074170873.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0161001702672 HUYNH THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS859RY.NGUYEN THANH GIANG chuyen ung ho ma so 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269225163577.20250926.205806.19032531687991.VND-TGTT-NGUYEN THANH GIANG.970407
|26/09/2025
|100.000
|020097042209262057202025S1B5693989.43575.205721.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11074157112.MS 2025.258( be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 0421000511700 PHAN BA KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|15.000
|5269IBT1dWN8LP16.MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250926.205630.0868764384.MBBANK IBFT.970422
|26/09/2025
|300.000
|0200970415092620552720259tb5211018.35564.205527.LE VAN Chuyen tien uh ms 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y)
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074137885.MS 2025.258 (Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0171003475786 LE THI HAI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS8YMHE.Ms 2025258 FT25269026475407.20250926.205445.19035833313011.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG TU.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074133151.UNG HO MS 2025.254(ANH NGUYEN DUC THUAN).CT tu 1049957054 VU THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1aWCSESA9.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025,259 be tran quang minh.20250926.205236.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1jW13DKM6.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-260925-20:50:54 584670.20250926.205054.72092859.NGUYEN HONG THANH.970416
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11074072402.MS 2025.259 be Tan Quang Minh.CT tu 0021002143544 NGUYEN NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYINTAB.ms2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.204711.155462687.NGUYEN MINH NGOC.970432
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262044512025cpCf180677.95148.204451.NGUYEN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYINVQF.Ung ho MS 2025.259 ( be Tan Quang Minh ).20250926.204402.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|26/09/2025
|100.000
|0200970488092620400720255cAV092110.76718.203948.MS2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11073894769.ung ho MS 2025.259.CT tu 0541000346920 LE CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS8VW4S.NGUYEN THI TRUC LY chuyen ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25269508079000.20250926.203138.19028780677018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC LY.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11073859592.ung ho MS 2025.258 be N.N.Nhu Y.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11073846757.MS 2025.258.CT tu 0171003473607 PHAM LONG GIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS8SNVU.Dao Thu Thuy chuyen Ms 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269870201835.20250926.202750.19035386928011.VND-TGTT-DAO THU THUY.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1hQXBY8ZP.IBFT Ung ho NCHCCCL - LTAT.20250926.202522.040078733881.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|100.000
|020097041509262023292025p6dK117430.7382.202329.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS896FE.Ung ho ms be Nguyen Ngoc Nhu Y 2025.258 FT25269962081290.20250926.202327.19037877346015.VND-TGTT-LE NGUYEN THE BAO.970407
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJS82VK9.MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269800751556.20250926.201829.19029821985012.VND-TGTT-DUONG THUY BAO NGOC.970407
|26/09/2025
|50.000
|020097048809262017452025kd2u953791.83302.201726.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y. CAU NGUYEN CHO CON MAU CHONG KHOE MANH. THUONG CON
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1iWYILE49.MS 2025.258 (BE NGUYEN NGOC NHU).20250926.201515.90934134482.HOANG LE PHUONG TRINH.970423
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11073636855.Ung ho MS 2025.259 (be TAN QUANG MINH).CT tu 0511003926942 PHAM THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097048809262012202025nuMN919815.59609.201202.UNG HO MS 2025 258
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11073606209.HUYNH TUAN THANH chuyen tien ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|10.000
|MBVCB.11073566131.Ung ho NCHCCCL Ngo Tuan Duong 0829682110.CT tu 9829682110 NGO TUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1dWN8PMPQ.MS 2025259 be Tan Quang Minh.20250926.200714.97042292G0533d4000000000298991.MBBANK IBFT.970422
|26/09/2025
|100.000
|020097042209262003502025IZKU800815.21716.200351.ung ho MS 2025.258
|26/09/2025
|20.000
|5269IBT1kJS8Q6DM.MS 2025.255 FT25269777318739.20250926.200259.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11073475501.MS 2025.259.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|20.000
|020097042209261959012025N839140736.2050.195842.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Tan Quang Minh ms 2025.259
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11073439166.Ung ho MS2025.258(be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0471000006810 DO CAO MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11073402030.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0531000279475 BUI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSIX3KV.MS 2025.258 FT25269807568785.20250926.195330.19022059300029.VND-TGTT-PHAM THI TAM.970407
|26/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102047759362.20250926.102047759362-0337350424_MS 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1jW13JDU2.UNG HO NCHCCCL NGUYEN PHUOC TAM DT 0989009873-260925-19:52:14 490390.20250926.195214.26996777.NGUYEN PHUOC TAM.970416
|26/09/2025
|200.000
|02009704150926194754202524PW905641.51949.194736.MS 2025.258
|26/09/2025
|100.000
|020097048809261947482025m8FA761148.51693.194730.PHAN NGOC DANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1aWCSPEBR.ms 2025.258 giup chau nguyen ngoc nhu y chua benh.20250926.194703.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11073262575.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1367596197 NGUYEN TRAN THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11073215593.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWYIA4WM.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai), mong gia dinh vuot qua kho khan.20250926.193529.10000466523.LE HUU HUY.970423
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJSIHSEH.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269050387559.20250926.193440.19027885151015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG LINH.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097040509261931582025TRRL012784.80324.193159.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 256 chi Le Thi Phuc
|26/09/2025
|200.000
|020097040509261930492025EFOV007623.74496.193050.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 257 chi Chu Thi Phuong
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1hQXBVIVQ.IBFT Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20250926.192959.060149824262.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11073076314.MS 2025.258.CT tu 0081001152383 LE VO NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097040509261928422025ZOPZ097890.65324.192822.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11073021479.MS 2025.258 ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 1033496761 LE VAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|020097042209261920492025JCJN669338.27735.192049.ung ho MS2025.258
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11072964481.ung ho MS 2025.258.CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097041509261919202025mRzb814088.22050.191920.MS 2025.259 ( bes Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11072939066.ung ho MS 2025.59 ( be Tan quang minh ).CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11072877592.NGUYEN THI NHAT MAI chuyen tien ung ho MS 2025.254( anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1039388672 NGUYEN THI NHAT MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSI4TX2.ung ho MS 2025.258 FT25269515916105.20250926.191045.19034550484016.VND-TGTT-LE THI HOA.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097041509261910052025VUwk783453.79250.191005.ung hoMS 2025.259 (be Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|50.000
|020097048809261907532025GAt4488971.68759.190733.UNG HO MS 2025.259 TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|200.000
|5269NAMAA22KLLZU.NGUYEN THI HIEN UNG HO CHAU MS 2025.258 NGUYEN NGOC NHU Y.20250926.185845.329454025.NGUYEN THI HIEN.970428
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11072544826.MS 2025.256 (chi Le Thi Phuc).CT tu 0071001131349 DUONG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097040509261847412025AES2001705.73046.184721.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.257 ung ho chi Chu Thi Phuong
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261847382025PQY3977586.71860.184719.2025.258 be nguyen ngoc nhu y
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261846412025Mh4L704067.67807.184621.2025-259( Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSIMG4C.Ung ho NCHCCCL FT25269975613106.20250926.184514.19036173378012.VND-TGTT-NGO HA ANH.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269VNIBJ2LKU6L6.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.183941.394006882.NGUYEN THI MY HANG.970441
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11072369647.ung ho MS 2025.258.CT tu 0631000470336 NGUYEN HO PHUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11072360457.MS 2025.258 (Be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0721000616067 DUONG QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|20.000
|MBVCB.11072356393.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1019465114 LE KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11072284299.ms 2025.258 nguyen ngoc nhu y.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSI21YN.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269919482916.20250926.182906.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097040509261828292025YAIS097411.78630.182829.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258 ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11072225594.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071000700253 NGUYEN BICH NGHY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1aWCSJFTW.LE BA TRANG chuyen tien ung ho ms 2025 . 259 be Tan Quang Minh.20250926.182531.1006410567.SHBMB.970443
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261823552025zIWX622709.57735.182355.ung ho ms 2025.258 nguyen ngoc nhu y
|26/09/2025
|200.000
|020097042209261819432025NJX9190621.37485.181944.ung ho ms2025.258 nguyen ngoc nhu y
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1aWCSWLG6.MS 2025 259 be Tan Quang Minh.20250926.181803.0000642290.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|26/09/2025
|100.000
|020097048809261817262025X0wn126175.27355.181707.NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|26/09/2025
|100.000
|5269VNIBJ2LKUMPL.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.181532.000032078.LE BUI NHAT THANH.970441
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSMN88F.Vu Thu Dung va Vu Xuan Thai Minh ung ho ms2025 258 FT25269010921595.20250926.181129.19122131662016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG VAN.970407
|26/09/2025
|21.000
|5269IBT1kJSMRT1U.UH 2025.242 be Hau FT25269533284601.20250926.180957.19037567662014.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUYNH.970407
|26/09/2025
|200.000
|0200970488092618092420253iEz070492.89542.180905.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|30.000
|MBVCB.11071977624.Chuyen tien ung ho ms 2025 257.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|150.000
|5269IBT1iWYIQJZD.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.180721.43777591888.VO Y PHUNG.970423
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11071968635.Chuyen tien ung ho Ms 2025 259.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11071913223.Ung ho ms 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0821000169256 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSMFMZ4.Ung ho Ms 2025.259 be tan quang minh FT25269118802675.20250926.180008.19035438912011.VND-TGTT-VU THI TUYET.970407
|26/09/2025
|700.000
|020097041509261759332025QWlT533478.46150.175933.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11071844015.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0071004080320 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097048809261757572025WYay000269.37956.175740.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11071675612.mUng ho ma so 2005.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0721000617606 NGUYEN THI VY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097042209261746342025EYH1263953.83170.174635.ung ho ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261738562025tmzS450355.38662.173856.UNG HO MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|100.000
|020097048809261738232025JJGq845550.35514.173804.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11071501886.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan) .CT tu 1034513593 LE THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11071457683.ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097048809261732282025MAYe794063.2525.173209.LE THI UYEN TRANG UNG HO MS 2025.258
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11071393699.MS 2025 259 be Tan Quang Minh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1jW1F4VSM.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-260925-17:28:12 224775.20250926.172812.204044009.LE CHAU DONG.970416
|26/09/2025
|100.000
|0200970422092617243220252ESD165785.57719.172433.LE HAI VAN chuyen tien MS 2025.259
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11071282918.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025-258.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|45.000
|MBVCB.11071210556.Ung Ho Ms 2025.258 ( Be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 0421000505460 NGUYEN KHANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261717112025Vd33362344.18468.171711.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|150.000
|MBVCB.11071175772.MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071000922016 NGUYEN CAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11071158436.UNG HO MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11071112520.UNG HO MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11071077912.UNG HO MS 2025.257(chi Chu Thi Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1bWL9TP1L.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250926.170227.04301010424579.TRAN THI THAM.970426
|26/09/2025
|200.000
|020097041509261701042025Vgnq299085.31290.170104.CO THUY VA THOA ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11070944215.MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong).CT tu 9936595896 NGUYEN THI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSM2GQE.LE THI DIEM VY -UNG HO MS 2025.258 NGUYEN NGOC NHU Y FT25269025683550.20250926.165513.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|26/09/2025
|100.000
|0200970422092616544120259M79791456.97227.165442.ung ho MS 2025.258
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11070861299.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSMCLKK.MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269042403016.20250926.165258.19033215928019.VND-TGTT-TRAN XUAN THINH.970407
|26/09/2025
|50.000
|0200970405092616465620257PC1020773.56258.164638.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.254
|26/09/2025
|150.000
|020097048809261646512025kCvh421402.55765.164633.UNGHO MS 2025.258 BE NGUYENNGOCNHU Y
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWYMUF65.ung ho MS 2025.258 ( Ng Ngoc Nhu Y ).20250926.164309.02828582201.VU XUAN THU.970423
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11070710109.ung ho ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y.CT tu 1908347173 NGUYEN HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1jW1FI1Q7.GHI RO UNG HO MS 2025259 BE TAN QUANG MINH-260925-16:36:17 115620.20250926.163617.234386229.DANG TU DINH.970416
|26/09/2025
|500.000
|020097048809261636142025hudC340523.2187.163554.VU THI HUONG CHI UH MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11070536378.fb Tin Dat va Nghia UH be Tan Quang Minh MS 2025.259.CT tu 7903897868 NGUYEN THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11070457953.MS 2025, 258 thuong con mau khoe.CT tu 0181003540246 HO THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11070455144.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0181003469977 NGO HONG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|10.000
|5269IBT1kJSVTBIK.ung ho ma 2025.259, be Tan Quang Minh. chuc be va gia dinh binh an FT25269190564851.20250926.162217.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/09/2025
|200.000
|0200970488092616220420254HkW239939.30965.162146.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJSVLAZL.UNG HO MA SO 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269348065021.20250926.161926.19033402841016.VND-TGTT-DO THI TO NHU.970407
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261617142025NOAX156469.9603.161656.UNG HO MS 2025.254
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1aWC95VK5.Ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh.20250926.161354.1006544527.SHBMB.970443
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11070334538.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0371000446758 NGUYEN THI KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1aWC9YT64.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.161053.1006544527.SHBMB.970443
|26/09/2025
|200.000
|020097041509261610432025VxSt122004.77270.161043.MAI THI TUYET HANH Ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan)
|26/09/2025
|140.886
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102025752119.20250926.102025752119-0925903793_MS2025259 Be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSVKWE9.ung ho ms 2025.259 FT25269454863087.20250926.160207.19836429633011.VND--DAO THI NHAT LE.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097048809261559592025B0aJ089279.26257.155940.NGUYEN THI BICH LUU CK UNG HO MS 2025.259 BE TAN MINH QUANG
|26/09/2025
|200.000
|020097048809261557342025KqzG073221.14955.155715.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|500.000
|020097048809261556022025j9N2063043.8073.155543.MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|2.000.000
|5269IBT1kJSVAYH1.MS. 2025.259 Tan Quang Minh FT25269651496308.20250926.155400.19033835781018.VND-TGTT-NGUYEN MANH CUONG.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097041509261548432025ju7k950789.74067.154843.ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYMWY8H.Ung ho MS 2025258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.154431.0869902228.VU THI THANH MAI.970432
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJSVYMIC.MS 2025.259 FT25269175428680.20250926.154047.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097040509261539122025Z3QX098171.28332.153855.Vietcombank:0011002643148:em Hoang Vu ung ho MS 2025.259 tan quang minh
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1jW1F15H8.HOANG THIEN AN XIN UH 2025.258 NGUYEN NGOC NHU Y-260925-15:37:52 999813.20250926.153752.43150017.MAI TUONG VY.970416
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11069820913.NCHCCCL MAI 0936690075.CT tu 0031000332178 NGUYEN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1bWL9C6N2.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh.20250926.153036.0786471747.TRAN THANH XUAN.970448
|26/09/2025
|500.000
|0200970488092615295520259N6s895654.84689.152936.UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261529392025FDY7891494.84314.152945.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1jW1FJDNQ.MS 2025.258-260925-15:28:40 981227.20250926.152840.4861317.VUONG NGUYEN HOANG YEN.970416
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261522462025S628712268.53519.152247.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261521382025hLaN866933.48497.152144.ung ho an nguyen duc thuan
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWYVF66W.ung ho MS 2025 259.20250926.151622.103567432.TRAN NGOC ANH.970432
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSVSZ47.ms 2025.259 be quang minh FT25269506338108.20250926.151617.19037910284012.VND-TGTT-NGUYEN HOAI DUC.970407
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11069565540.MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1024021165 PHAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269WBVNA22GPBUI.Ung ho MS2025 254 Anh Nguyen Duc Thuan.20250926.150137.681568666668.LE DINH QUAN.970412
|26/09/2025
|50.000
|020097040509261500252025NC4E033840.53752.150025.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCHCCCL PHAM THI HUNG 0912692256
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJSVJFT3.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269683659030.20250926.145952.1010205678.NGUYEN HOANG THANH NHU.970407
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11069468936.ung ho ms 2025.259 be Tan Quang Minh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSVWNFZ.Ms 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25269234047580.20250926.145650.6705269999.THAI TAM THU.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11069410347.Ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0671004086504 NGUYEN VAN NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSVWJXV.MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269070794315.20250926.145339.2255255555.LANH THI LE SA.970407
|26/09/2025
|300.000
|0200970488092614511720257ooF665575.15732.145058.UNG HO MS 2025.258
|26/09/2025
|10.000
|5269IBT1iWYV67ZX.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.145012.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261448302025YT0N967646.5014.144831.MS 2025.259 be Tan quang min
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSDNG8F.Ung ho MS 2025.259 FT25269078021174.20250926.144829.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407
|26/09/2025
|30.000
|020097040509261445422025WTTQ076826.92821.144542.Vietcombank:0011002643148:uh ms2025.259 Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSDR7B7.MS 2025.254 FT25269396170060.20250926.144501.19034187735011.VND-TGTT-HOANG THU THUY.970407
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSDX3VP.LY PHUONG DAN ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269733000182.20250926.144220.12422345372013.VNDA-TGTT-LY PHUONG DAN.970407
|26/09/2025
|200.000
|020097048809261440442025Yt6R607795.73622.144026.DO THI THI TRUC CHUYEN TIEN UNG HO BE Y
|26/09/2025
|100.000
|0200970449092614402220255lbj858302.71891.144022.Ung ho MS2025.259 , ma GD 100000016593904
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYVKZ37.Do Thi Ngoc Anh ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.143956.01708731203.DO THI NGOC ANH.970423
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11069230441.ms 2025.259 be tan quang minh.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102018377608.20250926.102018377608-0799040748_Ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1aWC9JGLD.ung ho MS 2025.259.20250926.143638.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYV7A3S.MS 2025.258.20250926.143329.40383586208.LE THU TRANG.970423
|26/09/2025
|200.000
|020097042209261433242025SS3E552285.45071.143325.MS.2025.254 nguyen duc thuan
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261433072025Vgyq731640.42756.143307.ung ho MS 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y)
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261428252025VEW4618152.26045.142825.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11069129285.ung ho.MS.2025.259.(be. Tan Quang Minh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102017658015.20250926.102017658015-0985565684_MS 2025259
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261425522025CJ8G464752.15995.142552.MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|3.000.000
|MBVCB.11069115530.TRAN THI BICH LAN ung ho NCHCCCL.CT tu 2909686868 TRAN THI BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJSDHP5J.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269612862984.20250926.142213.19033402841016.VND-TGTT-DO THI TO NHU.970407
|26/09/2025
|100.000
|0200970488092614201220256gGy501319.94505.141954.2025.259 UH BE TANQUANGMINH
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1bWL2KZCV.MS 2025.259 ( be Tan Quang Minh).20250926.141956.03401013912596.NGUYEN THI HANH.970426
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJSDZ2RI.MS 2025.254 FT25269390015658.20250926.141732.19033366213021.VND-TGTT-NGUYEN DUY HUNG.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11069034253.Ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1iWYV47AZ.MS 2025259 be Tan Quang Minh.20250926.141708.36686.TRAN THANH TU.970432
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSD63PZ.ung ho Ms 2025.259 FT25269120406487.20250926.141628.19035457714016.VND-TGTT-LE NGOC HAI.970407
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSDE4V8.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269536093038.20250926.141115.19028182096027.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11068945532.Thinking School giup MS2025 259 be Tan Quang Minh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|30.000
|0200970488092614071920256tJg437706.46999.140702.BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|10.000
|5269IBT1dWNVVLYS.ung ho MS 2025 259 be Tan Quang Minh hdtrung uh .20250926.140457.1308200466.MBBANK IBFT.970422
|26/09/2025
|50.000
|020097040509261404242025I5KT032427.36703.140424.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THU PHUONG ung ho MS 2025254
|26/09/2025
|100.000
|020097048809261404132025QzYG422636.36316.140355.MS 2025.259
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1jW1TZX4A.MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH-260925-14:03:48 824564.20250926.140349.31687087.HOANG THI KIM PHUONG.970416
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1hQX51874.IBFT MS 2025.255.20250926.140253.060258058413.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSDGIEZ.ms 2025.259 tan quang minh FT25269996034610.20250926.135850.19029710685011.VND-TGTT-HOANG QUYNH ANH .970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYVYV4M.Ung ho MS 2025 259 be TAN QUANG MINH.20250926.135829.219914927.NGUYEN THI PHAN.970432
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSDG28N.UNG HO MS2025.259 - BE TAN QUANG MINH FT25269502629554.20250926.135805.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261356272025F6T3314621.9026.135628.Ung ho be Tan Quang Minh MS 2025.259
|26/09/2025
|100.000
|020097040509261356152025IXVE006533.7597.135616.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11068774625.Ung Ho MS 2025.258(be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0821000082880 PHAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYVUZHS.MS 2025 259 TAN QUANG MINH.20250926.134934.0963018382.LUU THI NGUYET ANH.970432
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11068759750.viet ha 55 ung ho chau tan quang minh ms 2025.259.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|02009704880926134852202591TR351129.83247.134834.UNG HO MS 2025 259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|1.200.000
|5269IBT1iWYVUPMG.Ung ho Ms 2025 - 242 - 243 - 244.20250926.134734.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1hQX5WIHZ.IBFT Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y MS 2025.258.20250926.134203.050110395970.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|15.000
|MBVCB.11068692809.2025.258 ( Nguyen ngoc nhu y).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|15.000
|MBVCB.11068669347.2025.259 ( Tan quang Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|10.000
|5269IBT1kJSDPYYK.ung ho ms 2025.259 FT25269350977843.20250926.133516.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1kJSDPUM5.Ms 2025.259 ung ho be tan quang minh FT25269500094647.20250926.133501.19030197610996.VND-TGTT-BUI THI NA.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11068611710.MS2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0011001066527 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11068594244.NPD UNG HO MS 2025.254 (anh NGUYEN DUC THUAN).CT tu 0281000407989 NGO PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|150.000
|MBVCB.11068590725.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0351001149687 MAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSDUJNZ.ung ho MS 2025.254 FT25269938606248.20250926.132941.8768861998.DINH THI THUY.970407
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261329402025xOFv587174.17820.132941.Ung ho MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan)
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1kJSD8GU9.Ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269538979393.20250926.132740.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1jW1TKWTJ.MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH-260925-13:27:36 765813.20250926.132736.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11068552873.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0071001136949 NGUYEN THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1kJSDIFH9.Ung ho Ms 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269489667460.20250926.132440.11620076149011.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|26/09/2025
|30.000
|5269IBT1cW2T135T.ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.132344.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSDIBG1.NGUYEN THI HONG DUYEN MS 2025.259 FT25269310998114.20250926.132310.19034255397012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG DUYEN.970407
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1kJSDIIFD.Ung ho Ms 2025.256 Chu Thi Phuong FT25269155594536.20250926.132229.11620076149011.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11068520041.ung ho MS 2025.258(be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1013119007 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261320442025EO2O735352.88530.132045.MS 2025.259
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1fWYS9DMB.ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.132035.8007041070469.HOANG MAI MINH QUAN.963388
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1hQXYNDXN.IBFT 2025.259.20250926.132006.050086086597.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1aWC2LPAS.CHU THI HOAI VI chuyen tien ung ho MS 225.259 be Tan Quang Minh .20250926.131814.0393291168.SHBMB.970443
|26/09/2025
|20.000
|5269IBT1hQXYNQXC.IBFT ung ho MS 2025.258.20250926.131737.060220357832.SACOMBANK.970403
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSDVFRM.Ung ho MS 2025.254 FT25269271676832.20250926.131622.81168344242404.LE THI THUY VY.970407
|26/09/2025
|300.000
|0200970415092613155620257dS3559167.72801.131556.MS2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1aWC2L11P.2025259 Em Quan.20250926.131518.1020729153.SHBMB.970443
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11068453825.Dam Van Tho ung ho ms2025.259.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1iWYVS4J3.Ung ho MS 2025259 Tan quang Minh.20250926.131309.134946938.DINH THI THANH HUYEN.970432
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1aWC2H6BC.MS 2025259 be Tan Quang Minh.20250926.131156.000007204238.NGUYEN THI HUE.970440
|26/09/2025
|500.000
|020097042209261311212025DL6Q912971.57864.131122.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|200.868
|020097042209261310122025WUIF949661.53721.131013.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH.NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSDDWPU.Ung ho MS 20025.259 be Tan quang Minh FT25269540409325.20250926.130850.9947786408.VU LE QUYNH GIANG.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSDDWD7.Ung ho ms 2025.259. Be tan quang minh FT25269889062971.20250926.130849.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|26/09/2025
|110.000
|5269IBT1kJSDSFJD.UH 2025.259 Tan Quang Minh FT25269900625372.20250926.130806.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407
|26/09/2025
|7.000
|MBVCB.11068380093.ungho ms 2025.259.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1kJSDSZXG.NGO THI ANH chuyen Tang thi xuan mai ck ung ho chau tan quang minh ms 2025259 FT25269470010856.20250926.130744.8988818765.NGO THI ANH.970407
|26/09/2025
|30.000
|020097042209261307122025NOMK524479.43843.130712.MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11068376110.ms 2025-259 Be Tan Quang Minh.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1bWL2D1FI.MS 2025.259.20250926.130520.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11068364734.Cau mong gia dinh anh moi dieu tot nhat.CT tu 1033276595 HUYNH HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11068351861.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|78.888
|0200970422092613034420258D3F847654.31992.130345.CAO THANH NHIN UH MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261302412025eNBO530971.28310.130221.ung ho ms2025.259 ( be Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11068339718.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261301232025I7VQ949474.23756.130123.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11068265282.MS 2025259 be Tan Minh Quang.CT tu 0611001912383 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|30.000
|0200970422092612553620255KG3584149.4630.125518.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|50.000
|020097042209261246402025JN6U267807.73633.124641.ung ho MS 2025.254
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1jW1TBD4B.UNG HO MS 2025.254, NGUYEN DUC THUAN-260925-12:41:08 693500.20250926.124108.36196107.TRAN THI KIM NGAN.970416
|26/09/2025
|500.000
|020097042209261237152025M0Z8323516.37306.123716.MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSSR5EH.Ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269312608814.20250926.123248.13320961734014.VND-TGTT-QUACH HOANG MINH.970407
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJSSRP7U.ung ho ms2025.254 anh nguyen duc thuan FT25269402685958.20250926.123236.19028706010011.VND-TGTT-VU HUY HOANG.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11067990149.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1jW1TYEMI.MS 2025.259-260925-12:27:02 670116.20250926.122702.29126886.VU THUY LIEN.970416
|26/09/2025
|200.000
|020097048809261220172025m1uC929843.65201.121959.NGUYEN THANH TRUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261215292025nape414431.44171.121509.ung ho MS 2025.255 ( SINH MI CHINH VA CHAI )
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261202272025y59W375086.81742.120208.MS. 2025.256
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSSKHHA.uh ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25269169458451.20250926.120217.19032828280015.VND-TGTT-PHAM THI THU NGUYET.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11067579221.ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1038060092 NGUYEN THI QUE TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|20.000
|5269IBT1kJSSAVBG.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269420404977.20250926.115150.9540522005.NGO HUYNH YEN VY.970407
|26/09/2025
|100.000
|020097041509261151152025xrmQ338432.23974.115115.nguyen nhut thang 1996 Can Tho
|26/09/2025
|500.000
|020097040509261145432025R3E2081195.95619.114543.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien cho MS 2025 254 nguyen duc Thuan
|26/09/2025
|50.000
|020097048809261145172025tY8E693559.94160.114458.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11067378369.ung ho MS 2025.259(be tan quang minh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11067365412.ung ho MS 2025.258(be nguyen ngoc nhu y).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097042209261135142025XK1X313132.42705.113457.Ms2025 258 uh be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|5269VNIBJ2LKA5YN.UH MS 2025.254 (Anh Nguyen Duc Thuan).20250926.113043.002669122.NGUYEN PHUONG TRANG.970441
|26/09/2025
|1.000.000
|020097041509261130072025TKYW268325.15711.112948.TRAN VIET ANH ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|500.000
|0200970488092611291520258KML580022.11540.112856.UNG HO MS 2025.259 TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11067217077.HO NGOC ANH ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0021001441919 HO NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097040509261128342025J5QV002181.7798.112835.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCHCCCL- NGUYEN THI KIM OANH -0973497975
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSSIY62.ung ho MS 2025.197 - be Le Minh Hy FT25269701037866.20250926.112814.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
|26/09/2025
|15.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102001206753.20250926.102001206753-0988147682_Ung ho MS2025254 Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJSSDFY8.MS 2025.258-be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269188037624.20250926.112021.1102906868.NGUYEN MINH QUAN.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11067070720.MS 2025.258.CT tu 0181003654156 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|1.000.000
|0200970422092611134520254NL2908670.34707.111328.ung hoMS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1iWYD5CIF.Ung ho MS 2025 259 be Tan Quang Minh.20250926.111324.155107898.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1jW1T27T3.MS 2025.258 NGUYEN NGOC NHU Y-260925-11:07:35 519836.20250926.110735.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416
|26/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101999072422.20250926.101999072422-0976217471_Ung ho MS 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSSC14L.ung ho ms 2025.258 FT25269835109034.20250926.110546.19033272846010.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407
|26/09/2025
|5.000
|5269IBT1fWY9TVP7.ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250926.105816.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYD8MZH.Ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.105531.00019931001.NGUYEN DINH MANH.970423
|26/09/2025
|400.000
|5269IBT1jW1T138S.UNG HO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN-260925-10:53:10 493170.20250926.105310.37864767.GIANG THANH THAO.970416
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11066745796.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000309249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS9XHFW.Ung ho MS 2025.254 - anh Nguyen Duc Thuan FT25269534090093.20250926.104543.19035840023019.VND-TGTT-LAM MINH THU.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11066618900.MS 2025.255 ( Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 0331000456778 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|020097042209261039532025ZB0A689913.72480.103954.ung ho MS 2025.259
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1jW1TJJKQ.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN-260925-10:38:09 465950.20250926.103816.18758731.NGUYEN NGOC TAN.970416
|26/09/2025
|50.000
|0200970415092610371920252yas998357.60296.103719.MS 2025.258 ( Nhu Y )
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWYDDBYU.MS 2025.258.20250926.103647.14038889999.NGUYEN XUAN HIEN.970423
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11066553538.MS 2025.259.CT tu 0541000178623 NGO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWYDSXMM.ZP252690120477 250926000437052 Ung ho MS.2025.258 BE NGUYEN Ngoc nhu y.20250926.103345.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11066531442.MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.CT tu 1023424925 NGUYEN DINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1jW1TW5LC.UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH-260925-10:33:20 457102.20250926.103320.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11066521801.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0011004056566 NGUYEN GIA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097041509261027082025onKP967292.13175.102708.LE THI THUY Chuyen tien UH MS 2025.257 (chi Chu Thi Phuong)
|26/09/2025
|5.000.000
|020097048809261021202025yw5V138833.86646.102103.HO THI XUAN VINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|50.000
|020097040509261020362025O000092101.82988.102036.Vietcombank:0011002643148:Ung ho be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYDCKAD.Ung ho ma so MS 2025258 Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.101723.0354629917.THAN THI HUYEN TRANG.970432
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1bWLCWCJV.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2025 259 be Tan Quang Minh.20250926.101540.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11066315193.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.359 (be Tan Quang Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS9GXBH.UHNCHCCCLy Phan Ngoc Lan 0982805956 FT25269358671020.20250926.101035.19033094204018.VND-TGTT-PHAN NGOC LAN.970407
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1kJS9A38W.BUI QUANG NGHIA chuyen cho MS 2025.257 CHU THI PHUONG. FT25269050148317.20250926.100711.10220747263017.VND-TGTT-BUI QUANG NGHIA.970407
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1kJS9AQEP.BUI QUANG NGHIA chuyen cho MS 2025.258 be Nguyen ngoc Nhu Y FT25269740805979.20250926.100423.10220747263017.VND-TGTT-BUI QUANG NGHIA.970407
|26/09/2025
|100.000
|020097042209261003182025T8VG432040.4837.100319.ung ho MS 2025.254 nguyenducthuan
|26/09/2025
|50.000
|0200970422092609592320258OT0133595.87906.095924.ung ho ms 2025.252 ong to van dung
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYDQ62G.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 259 TAN QUANG MINH.20250926.095714.247529918.LE THI HOA.970432
|26/09/2025
|300.000
|020097048809260954082025cg7f972068.66269.095349.CAO THI HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.258
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11066066250.NGUYEN THI MAN 0908276110 chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0531002435603 NGUYEN THI MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS9YWWQ.NGUYEN THI HONG LINH chuyen uh ms 2025.259 tan quang minh FT25269289035009.20250926.095118.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11066044687.MS 2025.257.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11066021158.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000309249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11066017477.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 1044821479 LE ANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|1.000.000
|0200970405092609481020258EW5048879.40483.094810.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11065986115.ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 1050707379 LE KHAC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|2.000.000
|5269IBT1jW1LFGCK.ONG NGOAI TORI-SONIC-MAY UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-260925-09:42:47 368366.20250926.094247.115010839.THAN TRONG THANH YEN.970416
|26/09/2025
|100.000
|020097048809260941232025A3Yl895816.12160.094106.UNG HO MS 2025.258 BE NHU Y
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS9I3NU.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269251046829.20250926.094059.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11065914864.PHAM VAN THANG chuyen tien ms 2025.259.CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS9IYUJ.MS 2025.258 FT25269888285091.20250926.093927.6462889999.BUI DUC ANH.970407
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1aWCCXYET.UNG HO MS 2025.259 (BE TAN QUANG MINH).20250926.093838.700004652380.LY THU PHONG.970424
|26/09/2025
|40.000
|0200970415092609375720259999556644.97931.093758.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.9.25 - MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1bWL1ZHAC.UH MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.093518.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|26/09/2025
|200.000
|020097041509260934252025N7qu805747.84104.093408.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|500.000
|0200970488092609312520254gW0835037.70872.093106.PHAM THI HIEU UNG HO MS 2025.259
|26/09/2025
|20.000
|5269IBT1iWYSFETD.ms 2025.259 be tan Quang Minh.20250926.093105.00896431001.NGUYEN ANH CUONG.970423
|26/09/2025
|150.000
|MBVCB.11065798696.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025. 259 Be Tan Quang Minh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11065745726.ung ho?MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11065730748.MS 2025.259.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097041509260923032025Wqps773320.39280.092304.DO THI HIEP chuyen tien MS 2025.259 ( be Tan Quang minh
|26/09/2025
|100.000
|020097042209260920412025SV7O268891.29740.092041.ung ho MS 2025.258
|26/09/2025
|100.000
|0200970422092609193620254PVI287410.26171.091937.ung ho ms 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|26/09/2025
|100.000
|020097042209260918282025Y6CS580699.22154.091829.TRA THANH TUYEN chuyen ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y
|26/09/2025
|100.000
|02009704220926091603202514L7362752.11867.091603.ung ho ms 2025 259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|10.000
|5269VNIBJ2LKLLJJ.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250926.091217.939860139.NGUYEN THI THU HANG.970441
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1bWL1A7F6.Ung ho Ms 2025.259 be Tan Quang Minh.20250926.090759.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1bWL1A96R.ms 2025259 be tan quang minh.20250926.090547.13051987.KIEU THI HONG NHUNG.970427
|26/09/2025
|300.000
|020097048809260905192025N5Zm682419.74017.090459.MS 2025.258
|26/09/2025
|100.000
|020097048809260904052025p6Nr675393.68881.090346.UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|100.000
|020097048809260901412025VIkS661420.61066.090123.QUAN ANH QUANG CHUYEN TIEN
|26/09/2025
|300.000
|020097048809260901042025PN03658214.58670.090047.NGUYEN DANG KHUE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.258 BE NGOC NHU Y
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1bWL1B57R.Ung ho NCHCCCL + Thuy + 0836009086.20250926.085740.0004100012820002.NGUYEN NHU THUY.970448
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS2RLSE.ung ho MS 2025.257 Chi Chu Thi Phuong FT25269800103503.20250926.085532.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS2RY5Y.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269816201799.20250926.085417.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS2R16E.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269964953817.20250926.085303.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJS2XTXT.Ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269800090076.20250926.085206.19029916870026.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TU.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11065365060.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11065322704.MS 2025.259.CT tu 1014300550 HA DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1iWYS7VB3.Ms 2025-259 uh be Tan Quang Minh.20250926.084545.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|26/09/2025
|100.000
|020097041509260845092025hjLZ670095.3934.084509.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11065296425.Chuyen tien ung ho.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11065275505.ung ho?MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0461000500704 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097048809260841112025c5iO545615.91312.084053.MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|500.000
|020097044909260830302025xkHh264634.57471.083030.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh, ma GD 100000016433820
|26/09/2025
|100.000
|020097042209260829272025K8V5150948.52918.082928.Ung Ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan
|26/09/2025
|300.000
|020097042209260829132025WTWU440361.52591.082914.Ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|020097048809260825242025b7KB458358.42083.082505.UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|100.000
|020097041509260825222025mmSK619470.42004.082522.2025.258
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11065057536.ms 2025.258.CT tu 1020093330 DOAN THI KIEU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097042209260821502025DQ36334832.30314.082151.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWYSBQ4F.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.082143.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1bWL1VJC1.Ung ho ms 2025.259 (be tan quang minh).20250926.081737.11001010824226.NGUYEN THIEU CHI.970426
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1iWYSYXAN.NGUYEN THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho MS2025258.20250926.081539.0938724293.NGUYEN THI THANH TUYEN.970432
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11064914916.MS 2025.259.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097041509260808182025QEOW577032.89484.080818.MS2025.258
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1aWCCANTS.BICH THI BUI so 10 ngo 99 Nguyen Chi Thanh phuong Lang, tp Ha Noi chuyen tien ung ho be Tan Quang Minh MS: 2025.259.20250926.080729.222704070001545.BUI THI BICH.970437
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1iWYSPJKB.NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tien ms 2025.257.20250926.080457.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423
|26/09/2025
|300.000
|MBVCB.11064845781.ung ho MS2025.258 (Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071000730777 TRUONG NGOC QUYNH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|32.000
|02009704220926080149202531DS575988.71173.080132.gui ms 2025 259
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1aWCCAMAK.ung ho MS 2025 259 be tan quang minh.20250926.080103.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11064820221.?MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0071000746777 TRAN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|020097048809260758352025DwrX313187.62143.075816.MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|26/09/2025
|500.000
|020097041509260757372025Tpkk551101.58627.075738.Ms 2025.259( be Tan Quang Minh)
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1fWY9PJQR.MS 2025.259 be Tan Quang Minh.20250926.075714.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11064766720.PHAM THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2025.259( be Tan QuangMinh) chuc con mau khoi benh.CT tu 0581000773092 PHAM THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11064748478.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11064708577.MS 2025.259 ( Quang Minh).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11064721664.ung ho MS 2025.259.CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097042209260746062025NVB1302179.26976.074607.ung ho MS 1025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS2PMFG.Ung ho MS 2025 259 Tan Quang minh FT25269010890006.20250926.074424.19027692299015.VND-TGTT-NGUYEN THI HUE.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11064656794.Ung ho MS 2025.259 (be TAN QUANG MINH) hoi huong den ba, ma va Xiu thuong yeu.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|300.000
|020097042209260742312025Q199161848.18534.074232.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|020097042209260740032025X8TM515876.10782.074004.HA QUANG HUY chuyen tien
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11064603633.Ung ho ms 2025.259(be Tan Quang Minh).CT tu 0331000471960 NGUYEN THANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1iWYSVD4M.ung ho MS2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.073435.187881118.LE CONG HIEU.970432
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS28QNB.Ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269787376507.20250926.073414.19032582440018.VND-TGTT-LE THI PHUONG THAO.970407
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS2IIN5.Ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh. FT25269068814243.20250926.073105.11923434318028.VND-TGTT-NGUYEN TRONG AN.970407
|26/09/2025
|300.000
|5269IBT1kJS2MHRF.T.T.B.PHUONG chuyen ung ho MS2025.259, be Tan Quang Minh FT25269206029883.20250926.072825.19026043323016.VND-TGTT-TRIEU THI BICH PHUONG.970407
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS2M6D1.MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25269716218600.20250926.072802.19038844922017.VND-TGTT-TANG TU LINH.970407
|26/09/2025
|10.068
|MBVCB.11064496232.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh be Nguyen Ngoc Nhu Y - ms 2025. 258.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|500.000
|5269VNIBJ2LGPGDE.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250926.072716.888830399.TRUONG BICH YEN CHI.970441
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1iWYSD9BE.ck ung ho ms 2025.258.20250926.072659.65802121999.NGUYEN QUYNH TRANG.970423
|26/09/2025
|500.000
|020097048809260726502025m5IR147281.77089.072631.UNG HO MS 2025.254
|26/09/2025
|300.000
|020097042209260726332025S2OG345967.75700.072616.ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS2VITQ.Ung ho MS 2025.254 anh Nguyen Duc Thuan. FT25269130475143.20250926.072130.19036753698014.VND-NGUYEN THI NGOC DIEP.970407
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11064417791.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJS2DFHU.Quan thi thu nga ung ho ms 2025.254 FT25269687550761.20250926.071908.26868826868.QUAN THI THU NGA.970407
|26/09/2025
|30.000
|MBVCB.11064401282.MS 2025.254.CT tu 1038769823 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|020097041509260717002025VIXS459583.50981.071640.ung ho ms 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|50.000
|5269IBT1aWCCPU63.MS 2025.254 (ANH NGUYEN DUC THUAN).20250926.071315.700019774733.NGUYEN THI NGOC MAI.970424
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11064328981.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1027490907 LE THAI BAO HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|150.000
|020097040509260711122025586X011902.36975.071112.Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2025 259 be Tan Quang Minh
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11064314888.5 o banh mi gui ct NCHCCCL .CT tu 0381000464953 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|IBVCB.11064281941.Chuyen tien ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2025
|200.000
|020097048809260654282025GF96991996.98521.065411.UNG HO MS 2025.255 EM SINH MI CHINH VA SINH THI CHAI
|26/09/2025
|500.000
|MBVCB.11064080929.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0011004215867 NGUYEN QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1kJS2JU1V.MS 2025.257 FT25269108887140.20250926.063841.19132294791013.VND-TGTT-VU HUY TRUNG.970407
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1fWY9MQQP.ISL0slbh9ltengr9b4i590t3nljke-Ung ho MS 2025.254 Ng Duc Thuan.20250926.063636.100007116564.BUI THU HOAI.970419
|26/09/2025
|200.000
|020097041509260634312025ywqZ380273.59897.063431.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|26/09/2025
|50.000
|MBVCB.11064035495.LE THI THUY chuyen tien MS2025.258.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11064034248.ung ho MS 2025.258 be Nhu Y.CT tu 0351001208769 VU THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|020097041509260630022025DkQA374137.53432.063002.Giup Do MS 2025;255 Sinh my Chinh Sinh thi Chai
|26/09/2025
|500.000
|5269IBT1kJS2WISC.Ung ho MS 2025.259 Tan Quang Minh FT25269118861716.20250926.062920.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|26/09/2025
|200.000
|5269IBT1aWCCV7LW.ung ho MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250926.060340.0396896483.DANG XUAN VU .546034
|26/09/2025
|200.000
|020097048809260545442025i5P6817030.6670.054526.UNG HO MS 2025.257
|26/09/2025
|200.000
|0200970488092605430920258Dsv814587.5129.054250.UNG HO MS 2025.258
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11063813249.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0451000474613 PHAM THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11063766795.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025-255.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|200.000
|MBVCB.11063741684.ms 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan chuc anh sk.CT tu 0181003536962 DAO THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|10.000
|5269IBT1kJSCF657.ung ho ms 2025.258 FT25269449466483.20250926.033742.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSCTNSS.NGUYEN THUY LINH ung ho be Nhu Y MS 2025.258 FT25269595397281.20250926.030135.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|26/09/2025
|100.000
|MBVCB.11063678531.ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|20.000
|5269IBT1kJSCLXA5.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25269950670762.20250926.021911.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|26/09/2025
|20.000
|020097040509260212222025C1AC072729.29886.021223.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.174 em Nguyen Phuoc Tai NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|26/09/2025
|100.000
|020097048809260144402025Gcuj713599.14826.014423.TRAN VO THI THU UYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|26/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101967237145.20250926.101967237145-0867010702_Ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|26/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11063512946.ung ho NCHCCCL+ BaoPham+0989241111.CT tu 0031000175001 PHAM NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2025
|50.000
|0200970422092600323320251TLJ448678.64589.003215.MS 2025.254
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1kJSCKKSK.MS 2025.254 FT25269288545084.20250926.001659.19037178682018.VND-TKTT-PHAM TIEN DAT.970407
|26/09/2025
|1.000.000
|5269IBT1fWY9C1XD.ISL0o90plopdsi7faf775lspg2d62-MS 2025.192 ( be Chu Dang Khoa ).20250926.000929.105298280918.PHUNG MY THUYEN.970419
|26/09/2025
|100.000
|5269IBT1aWCCJ6J7.MS2025.258( be Nguyen ngoc nhu y).20250926.000715.147704070011331.DO THI THU HA.970437
|26/09/2025
|200.000
|5269VNIBJ2LG6KQZ.ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).20250926.000538.795744591.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|26/09/2025
|100.000
|020097048809252359522025Mkw0629361.36501.235933.MS 2025.254
|26/09/2025
|300.000
|5268IBT1iWY96RN4.Ghi ro ung ho MS 2025252 ong To Van Dung.20250925.235842.161167557.TRAN THI THANH PHUONG.970432
|26/09/2025
|200.000
|5268IBT1iWY9638F.HUYNH DAT THANH chuyen tien ung ho ms 2025.257 (Chi Truong Thi Phuong).20250925.235719.00000098701.HUYNH DAT THANH.970423
|26/09/2025
|200.000
|5268IBT1kJSC7Q4J.UH c Le Thi Phuc FT25269520763344.20250925.235442.19033723239016.VND-TGTT-VU TUYET MAI.970407
|26/09/2025
|300.000
|5268IBT1iWY96GZX.Ghi ro ung ho MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250925.235232.161167557.TRAN THI THANH PHUONG.970432
|26/09/2025
|100.000
|020097041509252350002025r2su222854.28934.234941.Ms 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|40.000
|5270IBT1fWYIJ3A7.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.230733.8007041041499.LUONG THI MY ANH.963388
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086761576.ung ho MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJS7LJAC.ung ho MS 2025.258 FT25272173110010.20250927.230525.19037031091014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG ANH.970407
|27/09/2025
|150.000
|5270IBT1dWN7IUAH.ung ho ms 2025 258.20250927.230303.0933821736.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS7HKT1.Ung bo MS 2025.258 be Ng Ngoc Nhu Y FT25272090858308.20250927.230224.19027571018019.VND-TGTT-LAM MY DUNG.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1hQXGT58I.IBFT Ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh.20250927.230155.020069809899.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWY4URWQ.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.230111.00161165204.DANG THUY DUNG.970423
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11086727328.ung ho.CT tu 1023095191 TRAN THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJS7HVMI.Ms 2025.258 FT25272560056740.20250927.225923.19037115643012.VND-TGTT-LE ANH TUAN.970407
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11086719437.LAM HOANG TUAN HAI CHUYEN TIEN UNG HO BE NHU Y.CT tu 9902980285 LAM HOANG PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1jW1NFUV3.UNG HO MS 2025.260 BE PHAN THANH MINH-270925-22:58:22 384014.20250927.225823.9385597.DUONG TRONG KHANG.970416
|27/09/2025
|50.000
|0200970422092722581020255IIY233244.91514.225811.Hai ung ho MS 2025.258
|27/09/2025
|100.000
|5270VNIBJ2LVZJGY.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.225708.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWY4U59K.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.225625.03841192101.PHAM NGOC HUYNH NHU.970423
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1jW1NF9M9.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-270925-22:54:49 380995.20250927.225449.9385597.DUONG TRONG KHANG.970416
|27/09/2025
|100.000
|0200970488092722541220256EQa692852.86210.225353.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11086693868.Ung ho MS 2025.258.CT tu 0421000516494 LAC DAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1hQXGTJEP.IBFT Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.225228.020069809899.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086676977.ung go MS 2025.260 ( be PHAN THANH MINH) ba hoi huong Xiu thuong cua ba, cau an cho may me con thuong.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11086684343.MS 2025.258( be nguyen ngoc nhu y).CT tu 1013999995 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJS76NVH.MS 2025.258 FT25272301805574.20250927.225023.19035350559018.VND-TGTT-LE LY NHU QUYNH.970407
|27/09/2025
|138.000
|MBVCB.11086669736.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0081001208786 TRAN DOAN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|5270IBT1kJS76GKR.Ung ho 2025.258 FT25272536580403.20250927.224752.37968866886.NGUYEN LINH DAN.970407
|27/09/2025
|100.000
|020097041509272247072025vDMj477633.75582.224707.MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh)
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS76YM1.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272683062497.20250927.224649.19033166732014.VND-TGTT-HA LE UYEN PHUONG.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1aWCIX6ZH.Ung ho MS 2025.258 be Nhu Y.20250927.224629.0968955755.SHBMB.970443
|27/09/2025
|400.000
|0200970422092722452920251E2I786008.73398.224510.TRAN THI HANG ung ho MS 2025.255 Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai
|27/09/2025
|100.000
|020097041509272242212025ZWMt472781.67542.224221.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|200.000
|020097048809272241382025ou2Y662194.66865.224118.MS 2025 254 A NGUYEN DUC THUAN
|27/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102157472448.20250927.102157472448-0766333045_TRINH THANH THUY ung ho MS 2025258
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1hQXGLPHD.IBFT Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.223825.0964554052.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|500.000
|MBVCB.11086610041.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071001356143 VU THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|020097048809272238082025xMWN652773.61509.223748.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWY4IPBN.KIEU VAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025258.20250927.223650.132543755.KIEU VAN ANH.970432
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS7K7GW.Ung ho MS 2025.258 - Be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272268032697.20250927.223511.19031370883010.VND-TGTT-LUONG HONG THO.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJS7KMPK.QUACH VIET ung ho ms 2025.258 .nguyen ngoc nhu y FT25272176868401.20250927.223308.1994678888.QUACH XUAN VIET.970407
|27/09/2025
|100.000
|020097041509272232152025996N461515.51565.223215.MS 2025.258 (be NGUYEN NGOC NHU Y)
|27/09/2025
|30.000
|020097048809272231102025vmkY633294.50138.223052.UNG HO MS 2025 258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJS77F7Q.Ung ho MS 2025.258 FT25272251592914.20250927.223033.19033865493017.VND-TGTT-DO HUYEN ANH.970407
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11086551760.ung ho MS 2025.258(be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0441004023329 LE THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11086551528.ung ho chau Nhu Y.CT tu 1033327852 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086548252.ung ho MS2025.158(be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1020138156 DOAN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWY4MDI5.ung ho ms 2025258be nguyen ngoc nhu y.20250927.222647.169623187.NGUYEN THUY DUONG.970432
|27/09/2025
|300.000
|MBVCB.11086528234.Ung ho MS 2025.258.CT tu 0071001156911 NGUYEN HOANG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|020097040509272226102025C1LK045393.41447.222552.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.253 nguyen viet hung
|27/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.1971959540775657472.20250927.Remit Ung ho MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y 1971959540775657472
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWY4MCI6.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.222547.82011868888.NGUYEN THI THU THUY.970423
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJS7GZ3N.MS 2025.260 FT25272209070814.20250927.222410.19028481578011.VND-TGTT-PHAM THI XUAN PHUONG.970407
|27/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102156287537.20250927.102156287537-0829297775_MS 2025258
|27/09/2025
|100.000
|020097040509272223032025W0JW040801.35477.222303.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.257 chi Chu Thi Phuong
|27/09/2025
|1.000.000
|5270IBT1kJS7GDH6.GUI BE NGUYEN NGOC NHU Y MS 2025.258 FT25272240737076.20250927.222125.19020525515011.VND-TGTT-TRAN THAI HIEN.970407
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086498097.2025.258 (be NGUYEN NGOC NHU Y).CT tu 1031258334 LE PHUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|020097042209272220112025D8J1889821.30577.222012.Ung ho MS 2025.258 Nhu Y
|27/09/2025
|100.000
|020097048809272219522025HUZ6598854.30246.221932.UNG HO MS 2025.258 BE NHU Y
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJS7AHS5.MS 2025.258 FT25272603830309.20250927.221843.19028481578011.VND-TGTT-PHAM THI XUAN PHUONG.970407
|27/09/2025
|100.000
|020097048809272215442025TGxE585118.22066.221524.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|200.000
|020097048809272214272025JTma580436.19155.221409.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11086444437.MS 2025.258 ( ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|5270IBT1kJS74AR6.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272080612406.20250927.221229.19028859900022.VND-TGTT-NGUYEN KIEU ANH.970407
|27/09/2025
|400.000
|020097048809272212162025kH6f572687.14381.221156.GIA DINH PHUC AN UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086411490.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ma 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|020097041509272209122025QN0G431257.8257.220852.nguyenbig4bank ungho MS 2025.258
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11086391820.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0111000289779 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|020097041509272206072025a5dl425973.1638.220608.MS 2025 259 be Tan Quang Minh
|27/09/2025
|200.000
|0200970415092722025120250Bav422166.92854.220251.TRUONG THI BICH VAN chuyen tien
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086358684.van ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|5270IBT1iWY49XJS.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y) - chuc be mau khoe.20250927.220138.01172859999.DINH VAN HUY.970423
|27/09/2025
|30.000
|MBVCB.11086336646.Ung ho MS 2025.259 ( be Tan Quang Minh ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|300.000
|MBVCB.11086331865.ung ho ms: 2025.259 be Tan Quang Minh.CT tu 0011004101128 NGUYEN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|020097048809272159002025Hzbi524573.87090.215840.UNG HO MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS7YZ4T.ung ho MS 2025.258 FT25272431954642.20250927.215835.19032051091019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HIEP.970407
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086315861.ung ho MS 2025.260(be phan thanh minh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|020097048809272156242025qUiv514477.81267.215604.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|30.000
|MBVCB.11086297319.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11086285013.UH MS2025.258.CT tu 0561000565852 PHAM THI XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1bWLYLSUG.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.215237.14001010705063.NGUYEN HOAI NHO.970426
|27/09/2025
|200.000
|02009704050927215227202569QU084440.73250.215227.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086219472.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 0371000436322 NGUYEN THI NGOC DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|300.000
|020097048809272145452025FAyM472721.57597.214527.MS 2025.258
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1aWCIHZ9Z.UNG HO MS 2025.258 (BE NGUYEN NGOC NHU Y).20250927.214401.0985398550.TRAN KIM BAO TRAN.970424
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWY4CQV3.ung ho MS 2025.258( be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.214229.00188172002.TRAN THU HA.970423
|27/09/2025
|500.000
|020097041509272141492025h4mq389042.48969.214129.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1dWNGFDDV.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.213904.5500133456666.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|200.000
|020097042209272138552025HMS1545737.41465.213856.2025258
|27/09/2025
|100.000
|0200970488092721383020251jXt442448.40629.213812.MS 2025.254 ANH NGUYEN DUC THUAN
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086139377.MS 2025.259.CT tu 0011004411836 CAO THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJS7I2FC.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272405065863.20250927.213804.19032922671011.VND-TGTT-CAO THANH HUYEN.970407
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086147254.MS 2025.259 ( be Tan Quang Minh).CT tu 0041000541258 TRAN THI BICH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|300.000
|020097040509272136442025VXDI048146.36520.213644.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJS7MKJM.NGUYEN THI HAU chuyen ung ho MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272131130369.20250927.213551.19036394648014.VND-TGTT-NGUYEN THI HAU.970407
|27/09/2025
|150.000
|0200970415092721351120255yrh375970.33404.213511.ung ho ms 2025.258( be nguyen ngoc nhu y)
|27/09/2025
|50.000
|5270NAMAA22KTASV.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.213342.627999979.NGO HUNG BAO.970428
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11086074537.NGUYEN HONG SON chuyen tien MS 2025.259 ( be Tan Quang Minh).CT tu 0111001348317 NGUYEN HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270NAMAA22KTALE.NGUYEN THI MAI PHUONG CHUYEN KHOAN ung ho be TAN QUANG MINH MS 2025259.20250927.213021.934203000.NGUYEN THI MAI PHUONG.970428
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1hQXGKX3H.IBFT VO THI PHI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.259 be Tan QuangMinh.20250927.212736.060160666849.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086044117.ung ho ma so 2025.259 be tan quang minh.CT tu 1049219742 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270WBVNA22KTQAG.Ung ho MS 2025.258.20250927.212621.102000696853.TRAN HOAI MY.970412
|27/09/2025
|200.000
|020097041509272124512025ForP356814.7301.212451.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS7SX3U.2025.258 FT25272893631074.20250927.212448.19029157893881.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086011277.MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 0181003524650 PHAM BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS7SA4H.Ung ho MS2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272418271178.20250927.212322.19031639641019.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|27/09/2025
|200.000
|5270VNIBJ2LVJ73J.Ung ho ms 2025 258 be nguyen ngoc nhu y.20250927.212313.082699265.NGO CONG DUC.970441
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11086003063.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0181003524650 PHAM BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11085995388.ung ho MS 2025.260 ( be Phan Thanh Minh).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|2.000.000
|5270IBT1iWY4Q74C.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.212223.131896789.NGUYEN HOANG MY LINH.970432
|27/09/2025
|320.000
|020097040509272122082025Z1QF010083.349.212149.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 259 be Tan Quang Minh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11085988553.ung ho MS 2025.258, chuc con som khoi benh.CT tu 1001000280276 VO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|1.000.000
|5270IBT1jW1NKQ7N.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-270925-21:19:59 275962.20250927.211959.17659311.BUI ANH THU.970416
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1hQXGK9PB.IBFT ms 2025.254 Anh Nguyen Duc Thuan.20250927.211907.050765019824.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1dWNG6VUP.ms 2025258 be ng ngoc nhu y.20250927.211905.0768712196.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|100.000
|020097042209272117112025T9HJ309732.86654.211712.ung ho MS 2025.258
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1jW1N7GDN.UNG HO MA SO 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-270925-21:15:31 269888.20250927.211532.8882947.NGUYEN TUAN MINH.970416
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1bWLYAHS9.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.211348.03001011974383.NGUYEN THI VIET HA.970426
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1dWNGKY61.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.211210.9199199999.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|10.000
|5270IBT1cW9QCTQ8.Ung ho MS 2025.258.20250927.211205.106881952761.NGUYEN THANH THUY.970415
|27/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11085859324.PHAM THI OANH chuyen tien ung ho MS 2025. 259(be Tan Quang Minh).CT tu 0641000058675 PHAM THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWYBRWW8.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.210803.02621631502.NGUYEN VAN TIEN.970423
|27/09/2025
|100.000
|020097042209272107312025GLE6171815.59283.210731.ms.2025 258 be nguyen ngoc nhu y
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS71UV4.Ms 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272421218074.20250927.210716.19032130762018.VND-TGTT-LE HUU HOA.970407
|27/09/2025
|100.000
|020097048809272107152025V8co297144.57807.210657.MS2025.258 NGUYENNGOCNHUY
|27/09/2025
|500.000
|MBVCB.11085829083.UNG HO MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|1.000.000
|5270IBT1kJS7123Y.Ms2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25272595950055.20250927.210628.19135687861012.VND-TKTT-VU THI HAI YEN.970407
|27/09/2025
|50.000
|5270VNIBJ2LVJWMJ.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.210357.659704060048300.NGUYEN THI HUONG.970441
|27/09/2025
|200.000
|020097041509272100492025VRFY306862.39582.210049.MS 2025.258
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11085745170.Ung Ho MS 2025.258.CT tu 1032914015 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJS7W9KB.Ung ho ms2025.258 FT25272285710879.20250927.205910.19025692321034.VND-TGTT-PHAM KHANG DUY.970407
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS7QNTC.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272948341620.20250927.205827.19029777564012.VND-TGTT-HUA MINH THUY THUY TIEN.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1dWNG47DL.ung ho be nhu y.20250927.205811.271217031021.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|500.000
|5270IBT1iWYB32ZJ.ung ho MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.205811.170235223.TRAN QUY HANH.970432
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11085715913.ung ho MS 2025.258.CT tu 0421000536305 PHAM NGOC KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1hQXGGWIZ.IBFT Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.205548.0914989885.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|200.000
|020097048809272054272025gQc6227653.20976.205407.CHUC BE NGUYEN NGOC NHU Y MANH KHOE MS2025258
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1aWCI78CL.VU NGOC DIEM chuyen tien ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen ngoc nhu y).20250927.205346.159704070006367.VU NGOC DIEM.970437
|27/09/2025
|100.000
|020097048809272052302025O3UE216113.15649.205212.UNG HO 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y.
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11085597816.Ung ho MS 2025.254 (Nguyen Duc Thuan).CT tu 0501000147466 PHAN LE HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|MBVCB.11085580117.DOAN THI MY NGAN chuyen tien MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071000831468 DOAN THI MY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11085583667.DINH THI KIM LOAN chuyen tienUng hoMS2025.254(Anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|020097048809272043482025y3a2163774.90157.204328.NGO THI NGOC ANH UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSG3TRT.Ung ho MS2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272047198371.20250927.204337.4056788888.NGUYEN THANH NGUYEN.970407
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11085492516.MS2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 0171003465268 LE THI Y MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11085480848.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071001153876 LE HA HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1dWNGINHJ.Ung ho MS 2025 254 anh Nguyen Duc Thuan.20250927.203447.8500115051988.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|200.000
|020097048809272032362025xMGe094050.53898.203216.MS2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11085403165.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0841000061175 NGUYEN VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1kJSGZL96.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272317752780.20250927.202612.19036840812011.DOAN THI KIM HOA.970407
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11085347244.ung ho MS2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11085302217.MS 2025.259 be Tan Quang Minh.CT tu 1024843880 BUI NGUYEN NGUYET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|020097048809272020472025LVhG019226.15870.202027.DO THI HONG NHUNG CHUYEN TIEN MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSGE74M.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25272400002000.20250927.201842.19033528910013.VND-TGTT-TRAN DUY HUNG.970407
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1iWYBKYQS.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.201840.219937938.NGUYEN HAI LY.970432
|27/09/2025
|500.000
|MBVCB.11085262763.ung ho MS 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y) .CT tu 0021001769268 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11085259856.Ung ho MS 2025.258 be Nhu Y.CT tu 1019773708 BUI VO ANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1fWYMHUD8.MS 2025.258.20250927.201758.0977111405.HUYNH THI HUYEN ANH.970431
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1jW1NY4WF.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-270925-20:17:43 180880.20250927.201743.18797647.NGUYEN THI TRAM ANH.970416
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11085245278.Ms 2025.243 ( Gia dinh ong Tran Van Tuoc ).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|18.000
|MBVCB.11085222035.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11085228872.MS2025.254 ( nguyen duc thuan).CT tu 1058320078 NGUYEN THI HONG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11085171133.MS 2025.258.CT tu 0721000640326 DANG THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|020097040509272007232025QOBG061524.73234.200723.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWYBG9JR.MS 2025258 be Nhu Y.20250927.200719.176931318.VU THI NGOC LANH.970432
|27/09/2025
|200.000
|020097041509272001152025JsBM133026.52931.200115.MS 2025.258 (Nguyen Ngoc Nhu Y_Can Tho)
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWYB4F3C.MS 2025.260 (Phan Thanh Minh).20250927.200047.04230552001.NGUYEN TRAN MY LE.970423
|27/09/2025
|100.000
|5270VNIBJ2LVFL72.MS 2025.258( Be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.195929.659704060108018.NGUYEN THI LOAN.970441
|27/09/2025
|1.000.000
|5270IBT1dWNGQHY7.MS 2025258.20250927.195646.970422Nf1e116000000000755427.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWYB4JY1.NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.195645.07434376701.NGUYEN THI NGOC HUONG.970423
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWYBB75Z.Ung ho MS 2025258 Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.195436.0377576958.TRAN THI BICH NGOC.970432
|27/09/2025
|1.000.000
|5270IBT1kJSG5ANY.MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270869490814.20250927.195427.19028184421022.TGTT-VND-DOAN LE THU THAO.970407
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWYBB5L2.Ung ho ms 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.195354.7668681469.TRAN QUY NGUYEN SANG.970432
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1iWYBBULV.ung ho ms 2025.258 uh be NNNhu Y mong em mau khoe va binh an.20250927.195327.03788387301.DANG VU BAO HAN.970423
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSG5976.Ung ho MS 2025.258 Ng Ngoc Nhu Y FT25270080004804.20250927.195305.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11084930945.MS 2025.258 Ung ho be Nhu Y.CT tu 0181003598999 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|300.000
|0200970415092719433020259kDT976662.92975.194330.MS 2025.254 ( anh Nguyen Duc Thuan )
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1bWLPRXMQ.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.194241.80001026048.NGUYEN THI THU HIEN.970426
|27/09/2025
|20.000
|020097042209271940162025D1M3237694.81781.194017.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Phan Thanh Minh ms 2025.260
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11084776831.ung ho ms 2025.258 - be Nhu Y.CT tu 0321000668694 HUYNH THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|600.000
|5270VNIBJ2LV8K7E.ung ho ma so 2025.260 be Phan Thanh Minh.20250927.193922.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1jW1NIJMJ.GHI RO UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-270925-19:38:21 115423.20250927.193821.2197067.HAP THI HONG.970416
|27/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.11084754008.ung ho MS 2025.258.CT tu 0181003185033 VAN NHAT HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWYBURX6.Ung ho 2025.259 BE TAN QUANG MINH.20250927.193626.10001865535.HOANG TRONG TAN.970423
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJSGMT7V.2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25270100477773.20250927.193447.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|27/09/2025
|300.000
|020097048809271934442025FfTp720294.63631.193424.GIUP BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|10.000
|5270IBT1kJSGMZW4.MS 2025.258 FT25270044121006.20250927.193426.19039200893012.VND-TGTT-HUYNH THI THUY TRANG.970407
|27/09/2025
|30.000
|02009704880927193254202531dX707677.56657.193234.UNG HO MS 2025.260 BE PHAN THANH MINH
|27/09/2025
|500.000
|020097040509271932112025F5ID026475.55403.193153.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.258 - be Nguyen Ngoc Nhu Y
|27/09/2025
|100.000
|020097040509271932062025J782026139.55239.193146.Vietcombank:0011002643148:LE THI BICH TUYEN chuyen tien MS2025.258 beNhu y
|27/09/2025
|100.000
|020097040509271930362025ORL4020116.49309.193036.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.259 be Tan Quang Minh
|27/09/2025
|200.000
|020097040509271929452025HKA2016849.46616.192945.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.259 be TAN QUANG MINH
|27/09/2025
|200.000
|020097041509271929312025oMsS933326.45431.192931.MS2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|200.000
|020097042209271928162025DVU5463078.40797.192817.ung ho MS2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11084583756.MS 2025.260 be Thanh Minh.CT tu 1013026694 DAU THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJSGSUT9.Ung ho MS 2025.258 FT25270705344708.20250927.192323.19027787711029.VND-TGTT-LE THI THANH THAO.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1dWNA6LAM.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.192320.0392211431.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1bWLPTVVF.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.192309.03301010857013.NGUYEN VAN LONG.970426
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11084550670.MS 2025.258 be Nhu Y.CT tu 9938398468 THAI HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270VNIBJ2LV8Q5H.2025.254.20250927.191922.119950821.NGUYEN THI HANH TAM.970441
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11084509988.NGUY PHAN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2025.259.CT tu 1058382853 NGUY PHAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11084507109.MS 2025.258 be Nhu Y.CT tu 1013026694 DAU THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1iWYBMV7R.ZP252700380271 250927001355022 MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.191828.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/09/2025
|100.000
|020097041509271913252025Xvaj881525.88616.191325.MS 2025.258 ( NGUYEN NGOC NHU Y)
|27/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102139599258.20250927.102139599258-0332308688_MS 2025258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|1.050.000
|MBVCB.11084423182.VU THI HONG BUP chuyen tien ung ho nguyen ngoc nhu y MS 2025258.CT tu 0511000414875 VU THI HONG BUP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJSG1LVJ.Ung ho MS2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270040127773.20250927.191128.19034735379022.VND-TGTT-NGUYEN TRAN MINH HIEU.970407
|27/09/2025
|2.000.000
|5270NAMAA22KFHLJ.Ung vo MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.190646.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJSGWHUG.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270594519052.20250927.190458.4519956868.NGUYEN THI YEN.970407
|27/09/2025
|24.000
|5270IBT1iWYBSCB4.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).20250927.190328.04001326701.HOANG QUE NHI.970423
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWYB9CH4.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.185846.00306601001.LE BICH NGOC.970423
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJSAN7LS.chuyen ung ho ms2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270123121884.20250927.185810.19032903377011.VND-TGTT-PHAM THUY TRIEU.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1hQXGSQ5D.IBFT Ung ho ms 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.185603.070123217134.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|200.000
|02009704880927185557202501d5451936.27192.185539.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11084206511.TRAN THI KIEU TRANG chuyen tien.CT tu 0081001305404 TRAN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJSARK3Q.ung ho MS 2025.259 FT25270677338346.20250927.185510.19035197349017.VND-TGTT-TRAN NAM ANH.970407
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1dWNA5W8L.ms 2025 258.20250927.185441.6916999999.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1jW1N2P9X.MS 2025.258 NGUYEN NGOC NHU Y-270925-18:51:35 032296.20250927.185135.233230219.PHAM HUYNH XUAN PHAT.970416
|27/09/2025
|100.000
|020097041509271849532025V7vE802247.4330.184933.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|200.000
|020097048809271849452025YFU6406994.3961.184925.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSA3EUV.MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270020003396.20250927.184903.14024931105018.VND-TGTT-PHAN THI KIEU OANH.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSAFN88.Co Nhung ung ho MS 2025.259 - be Tan Quang Minh FT25270048017263.20250927.184655.19026887895015.VND-TGTT-LE TRUNG TRUC.970407
|27/09/2025
|300.000
|MBVCB.11084067230.MS 2025.258( nguyen ngoc nhu y).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSAF5HS.Co Nhung ung ho MS 2025.260 - be Phan Thanh Minh FT25270669172550.20250927.184526.19026887895015.VND-TGTT-LE TRUNG TRUC.970407
|27/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.11083952300.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1051579471 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJSAHBKW.MS 2025.260. Chuc be mau khoe FT25270441604380.20250927.183646.19033005920015.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHA.970407
|27/09/2025
|20.000
|020097048809271831582025J3jj271915.34668.183138.MS2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|500.000
|020097041509271830382025uBfk732445.29760.183039.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.257 (Chi Chu Thi Phuong)
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJSA69FG.MS 2025.260 be Thanh Minh, mong be mau khoe. FT25270781905909.20250927.183007.19050080103016.VND-TGTT-BUI THI NGOC ANH.970407
|27/09/2025
|500.000
|020097041509271829092025wC3H727187.24529.182850.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|10.000
|5270IBT1cW2N5QLH.TRAN QUANG HUY Chuyen tien MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.182824.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|27/09/2025
|600.000
|020097041509271827322025rv6e720755.17603.182732.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh)
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSAKXTQ.Ung ho MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y FT25270355515026.20250927.182612.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|27/09/2025
|55.000
|5270IBT1kJSAKX83.Ung ho MS 2025.258 be Nhu Y, mong be mau khoe. FT25270523702500.20250927.182609.19050080103016.VND-TGTT-BUI THI NGOC ANH.970407
|27/09/2025
|200.000
|020097041509271826042025R6RR716250.13198.182604.THAI DU THAO chuyen tien ung ho be Phan Thanh Minh MS 2025.260
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJSAKGGG.MS 2025.258 FT25270651015307.20250927.182511.1917138506.VU LINH TRANG.970407
|27/09/2025
|300.000
|020097042209271820242025JYD8131161.91859.182025.ms 2025.258 nguyen ngoc nhu y
|27/09/2025
|200.000
|020097048809271817082025ZDNw161993.79548.181648.MS 2025.258 CHUC BE NGUYEN NGOC NHU Y MAU KHOE
|27/09/2025
|500.000
|5270IBT1kJSAAXH5.Ung ho MS 2025.258 nguyen ngoc nhu y FT25270742701728.20250927.181650.19030504617014.VND-TGTT-LE THI HUE.970407
|27/09/2025
|50.000
|5270VNIBJ2LVMJKA.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.181517.008913247.HOANG THI THANH LAM.970441
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11083637887.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0161001752255 BUI THI NHU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11083567106.ung ho ms 2025.258 ( Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0461005797979 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1dWNAW8RS.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.180932.0902200199999.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11083511337.ung ho MS 2025.258 - be Nhu Y.CT tu 0721000566352 NGUYEN DUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|020097041509271805152025W1kn641870.34279.180515.MS.2025.258 (be nhu y)
|27/09/2025
|100.000
|020097048809271802302025hNqL046428.23473.180212.CO XUYEN 63T UNG HO BE NGUYEN NGOC NHU Y CAN THO
|27/09/2025
|300.000
|020097041509271801512025aE2g629264.20700.180151.MS 2025.258(be nguyen ngoc nhu y)
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1kJSAPJYU.ung ho MS 2025.259 FT25270103370128.20250927.175943.19034487232011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HANG.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSAUBII.Ung ho MS 2025.258 FT25270733732054.20250927.175811.19027899179011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH TRANG.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1dWN4XPZM.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.175756.0330104360009.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102131447361.20250927.102131447361-0868262097_Ung ho MS 2025260 (be Phan Thanh Minh)
|27/09/2025
|60.000
|5270IBT1dWN4F9NI.ung ho ms2025 260 be Phan Thanh Minh.20250927.175139.9388388399.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11083287569.NGUYEN THI BE NHO chuyen tien ung ho ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y.CT tu 1028950696 NGUYEN THI BE NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11083279062.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y ).CT tu 1047473964 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|020097041509271746552025ZugI569083.59290.174656.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11083234198.Ung ho MS 2025.258 (Be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0441000673507 TRAN THI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11083206560.ung ho MS. 2025. 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0091000682675 TIEN THI THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|5270VNIBJ2LV148W.UH be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.174431.408704060129075.NGO THI THUY NHI.970441
|27/09/2025
|200.000
|020097042209271742452025Y6DK643349.39124.174246.MS2025.259 be tan quang minh
|27/09/2025
|200.000
|0200970415092717421120257Hak549027.36049.174211.MS 2025.258 ( be nguyen ngoc nhu y )
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1hQXAX6BJ.IBFT Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.174155.070118668731.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|300.000
|0200970488092717413420258CaF862352.32422.174116.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102130019885.20250927.102130019885-0961519479_ung ho MS 2025254 (anh Nguyen Duc Thuan)
|27/09/2025
|200.000
|020097042209271739162025GSZ5302750.20057.173917.MS2025.260 be phan thanh minh
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1kJSA9SSM.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.260 chau Phan Thanh Minh FT25270935972047.20250927.173858.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|27/09/2025
|200.000
|0200970422092717371120252X7Z960113.9360.173711.MS 2025.258 be nguyen ngoc nhu y
|27/09/2025
|500.000
|020097042209271736262025MJ7B158123.4484.173627.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJSA2CSL.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y FT25270902476565.20250927.173610.19021077133011.VND-TGTT-NGUYEN QUANG DUNG.970407
|27/09/2025
|100.000
|020097042209271734322025V16H538837.95408.173433.MS2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1fWYM8PYS.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.173348.9021365044687.NGUYEN MINH PHU.963388
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSA1G1M.Ung ho MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y cha la Nguyen Nhut Thang FT25270037304073.20250927.173216.19032092727017.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG LAN.970407
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1iWY5AISA.MS 2025 258 uh be Nhu Y.20250927.173058.90228757.NGUYEN MINH TRANG.970432
|27/09/2025
|20.000
|020097048809271730562025tkqh764556.74702.173036.UNG HO MS 2025.260
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1hQXA3VT5.IBFT Ung Ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.173031.070087988544.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11082962816.MS2025_259(be Tan Quang Minh).CT tu 9342712953 LE THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1iWY5437E.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.172916.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|27/09/2025
|500.000
|5270IBT1bWLU3IXI.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.172822.8989898899.LAM DIEU THUAN.970448
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1jW1RTKMH.UNG HO MS 2025.260 - BE PHAN THANH MINH-270925-17:27:55 872832.20250927.172756.244131789.HUYNH THI YEN NHI.970416
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJSAWQGQ.Ung Ho MS 2025.260 FT25270075027015.20250927.172533.5621666888.PHAN NGOC ANH.970407
|27/09/2025
|100.000
|020097041509271725132025OCcR478113.44651.172514.ung ho MS 2025.258
|27/09/2025
|100.000
|020097042209271725002025UG3A946777.42798.172501.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11082884979.ms 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0021000384260 NGUYEN VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|81.000
|5270IBT1kJSAQM8Q.Ung ho ms 2025.260 be phan thanh minh FT25270966656770.20250927.172342.19033921246011.VND-TGTT-LE THANH BINH.970407
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11082808362.ung ho MS2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0711000235544 NGUYEN XUAN DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11082814146.ung ho.MS.2025.260(be .Phan Thanh Minh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS4RN7U.Ung ho MS2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25270802661040.20250927.172014.19026317811012.VND-TGTT-LE QUOC VU.970407
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1bWLULVDB.Ung ho MS 2025.258(be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.171833.04201015997600.DO GIA HUY.970426
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11082774288.LE QUANG MINH chuyen tien ung ho Ms 2025.258 ( nguyen ngoc nhu y ).CT tu 0461000502750 NGUYEN THI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|500.000
|5270IBT1kJS4XDTQ.Ms 2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25270251140366.20250927.171538.19032817714013.VND-TGTT-LE KHAC PHAN.970407
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS43TK3.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270042481260.20250927.171431.19032212950688.VND-TGTT-DINH ANH HONG.970407
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1iWY5P98L.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.171047.20190701501.PHAM THI LAN PHUONG.970423
|27/09/2025
|500.000
|020097042209271710262025CVAP788354.67100.171027.ung ho ms 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11082637827.ms2025 254.CT tu 3979363945 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1hQXALBIZ.IBFT LE NGOC ANH chuyen tien ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.170837.060204914098.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJS4TQ7K.Ung ho be Nhu Y 2023 FT25270348140243.20250927.170657.19035951429014.VNDA-TGTT-TRUONG THI PHUONG.970407
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1kJS4HW8Z.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270637040384.20250927.170133.9776797979.LE HA QUOC CUONG.970407
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1hQXAHGSW.IBFT Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.170124.060200079666.SACOMBANK.970403
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1kJS4ZKUC.MS 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270026490200.20250927.170031.19034354533017.VND-TGTT-TRAN THI LAN ANH.970407
|27/09/2025
|300.000
|MBVCB.11082512032.ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0011001926227 NGUYEN DIEM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|150.000
|5270IBT1kJS4ZGDN.MS 2025255 sinh mi chinh, sinh thi cho FT25270699033460.20250927.170020.19034782165014.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|27/09/2025
|150.000
|020097042209271659052025QTN4856089.7936.165906.ms 2025.260 be phan thanh minh
|27/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102125790422.20250927.102125790422-0792665216_Ung ho MS 2025258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11082470819.Ms 2025.258 nguyen ngoc nhu Y.CT tu 0511000424115 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|0200970422092716571620255XHR943854.98606.165717.ms 2025.258 nguyen ngoc nhu y
|27/09/2025
|500.000
|5270VNIBJ2LVAI37.ung ho MS 2025225 anh Pham Van Thanh.20250927.165346.011151353.NGUYEN BACH DUY.970441
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1iWY5V65J.MS 2025.258 Chuc be khoi benh.20250927.165240.27118997973.TRAN HONG SAU.970423
|27/09/2025
|500.000
|5270VNIBJ2LVADGQ.ung ho MS 2025257.20250927.165240.011151353.NGUYEN BACH DUY.970441
|27/09/2025
|500.000
|MBVCB.11082387069.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|020097040509271650462025ILA1045455.66290.165046.Vietcombank:0011002643148:ms2025.258 nguyen ngoc nhu y
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11082350533.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0181003313778 PHAM CAO NGOC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|300.000
|5270IBT1kJS47SSG.MS 2025.259 be Tan Quang Minh FT25270002554304.20250927.164803.19025918002026.VND TKTT PHAN THU TRANG.970407
|27/09/2025
|50.000
|5270IBT1kJS471VI.Ung ho Ms2025.258 be nguyen ngoc nhu y FT25270186988905.20250927.164742.19038117830010.TRAN MINH ANH.970407
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11082311158.ung ho MS 2025.254(anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0071001271512 TRAN NGUYEN THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|02009704880927164331202520ik362473.29333.164311.KHANH MOC UNG HO CTNCHCCCL
|27/09/2025
|100.000
|MBVCB.11082258674.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|50.000
|MBVCB.11082226712.MS 2025.258.CT tu 0231000562000 NGUYEN MINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|212.871
|5270IBT1iWY595TF.MS 2025.258(be Nguyen Ngoc nhu y).20250927.163902.00001573263.VO HO NGOC HAO.970423
|27/09/2025
|50.000
|02009704220927163830202505FK930344.3810.163811.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|27/09/2025
|21.288
|5270IBT1iWY59MY7.MS 2025254 anh Nguyen Duc Thuan.20250927.163812.288886868999.LE THU TRANG.970432
|27/09/2025
|300.000
|MBVCB.11082194615.AU DUONG BAO TRAN chuyen tien ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1019489991 AU DUONG BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|100.000
|0200970488092716365120255UfU311248.97149.163631.MS2025,258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|27/09/2025
|20.000
|5270IBT1iWY52NCS.ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20250927.163642.124265649.NGUYEN THI THUY.970432
|27/09/2025
|25.000
|020097040509271635582025T77P071138.93046.163558.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1kJS45YSP.ms 2025.258 Nguyen Ngoc Nhu Y FT25270308615868.20250927.163407.5556050912.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|27/09/2025
|200.000
|MBVCB.11082140990.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1031994970 MAI HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2025
|200.000
|5270IBT1aWCM5HHK.Uh be Nhu Y.20250927.163224.055704070005171.NGUYEN HONG THANH TRAM.970437
|27/09/2025
|100.000
|5270IBT1iWY52QBK.ung ho MS 2025.258( be Nguyen Ngoc Nhu Y).20250927.163218.04027671601.DO YEN NHI.970423
|27/09/2025
|&nbs