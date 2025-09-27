1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1kJ1YS73E.Ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay FT25255960804542.20250911.234535.19035539755012.VND-TGTT-DAM THI PHUONG THAO.970407
|11/09/2025
|52.000
|MBVCB.10886907702.LANG THI THUY ung ho MS2025.244(ong huynh Van lay).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10886857293.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0011003994795 NGHIEM THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1iW8K43W2.Ms 2025.243 (nguyen trong bang) chuc ban mau khoi benh.20250911.232002.04391318201.PHAM XUAN CUONG.970423
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1YCGTI.Ms 2025 244 FT25255045012403.20250911.231659.19030625144016.VND-TGTT-LAI THI TRANG.970407
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1aWJPQP2M.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250911.231343.8880609888.DO THI HANH.970440
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1hQ3JS9YI.IBFT ung ho MS 2025.240.20250911.230532.070082561283.SACOMBANK.970403
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1jWJUQITG.TT - UNG HO MS 2025 243 - EM NGUYEN TRONG BANG-110925-23:03:00 717188.20250911.230300.10630257.LE TRUC LINH.970416
|11/09/2025
|50.000
|020097042209112258232025JB3J249069.28638.225824.MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau
|11/09/2025
|100.000
|5254VNIBJ2L8QLJ8.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250911.225708.888366688.NGUYEN THI HA MY.970441
|11/09/2025
|50.000
|0200970422091122493120252NZI338818.12036.224932.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|10.000
|MBVCB.10886566689.Ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097048809112229402025GYlB401170.68389.222930.UNG HO MS 2025236 CHI LA THI NHI
|11/09/2025
|500.000
|5254IBT1jWJ8RD6M.MS 2025 243 NGUYEN TRONG BANG-110925-22:29:37 686640.20250911.222938.10619908.TRAN THI NGAT.970416
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1jWJ8R91U.MS 2025 244 HUYNH VAN LAY-110925-22:28:33 685552.20250911.222834.10619908.TRAN THI NGAT.970416
|11/09/2025
|10.000
|MBVCB.10886414137.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097048809112209112025pIgs345530.11279.220901.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|20.069
|5254IBT1iW8KMDI6.UHMS 2025.241 Mong em Ma Thi Hoa benh chuyen bien tot,GD Ma Phuc Thap-M.Thi Dam gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250911.220640.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|11/09/2025
|300.000
|MBVCB.10886209945.UNG HO MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|020097048809112147232025lIKw272713.39229.214713.MS 2025.244
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10886114681.HUYNH NGOC KY DUYEN ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 1020964758 HUYNH NGOC KY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10886103530.UNG HO MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1020946707 NGUYEN THUY THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|5254IBT1dWFZEY9X.MS 2025243 Nguyen Trong Bang.20250911.213357.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1PP51X.MS 2025.243 nguyen trong bang FT25255029596026.20250911.211548.19030903718010.VND-TGTT-VO TUYET NGOC.970407
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1iW8KQULH.MS 2025237 Do Van Hien.20250911.211216.0934704947.LAM THI LE NGAN.970432
|11/09/2025
|300.000
|020097048809112110422025E894122537.95127.211029.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|020097048809112110062025KZFK119799.90776.210956.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|300.000
|5254VNIBJ2L8LACF.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250911.210623.686704060126390.HUYNH THAI BAO.970441
|11/09/2025
|200.000
|020097048809112104082025UJxr092716.66060.210355.UNG HO MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10885574608.NGUYEN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).CT tu 0011002413827 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|0200970415091120563420250fJl385932.31684.205634.MS 2025.237 (ong Do Van Hien)
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10885425574.Ung ho 2025.244 (Ong Huynh Van Lay(.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|3.000.000
|5254IBT1iW87LPXV.CSPM, CSTV giup do cho chau Nguyen Trong Bang ms2025.243.20250911.203852.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1fWUXAI5X.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250911.203829.9021725460742.NGUYEN MINH PHUONG.963388
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1iW87HB48.MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250911.203441.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|11/09/2025
|100.000
|0200970422091120295820251LOA998062.5006.202959.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang. Mong moi dieu tot lanh den voi em.
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1PQGTI.Ung ho MS 2025.243 Em nguyen Trong Bang FT25254578819907.20250911.202927.8819901990.VU THI HONG HIEN.970407
|11/09/2025
|300.000
|MBVCB.10885136984.ung ho MS2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|020097040509112019022025A52A010716.49011.201902.Vietcombank:0011002643148:LE THI PHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.238 Nguyen Van Quan
|11/09/2025
|500.000
|020097048809112014102025NPgq804469.22831.201400.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|20.000
|020097042209112012482025BA94863741.15865.201249.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Huynh Van Lay ms 2025.244
|11/09/2025
|5.000
|5254IBT1kJ1UTT6K.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay FT25254253173122.20250911.201132.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10884780769.ung ho Nguyen Trong Bang.MS2025.243.CT tu 0071001207312 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1hQ3WZYAB.IBFT Ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay.20250911.200049.0918090120.SACOMBANK.970403
|11/09/2025
|500.000
|02009704050911200032202558CB024723.53000.200032.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 Em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1U6URA.Ms 2025.243 Mong voi bot kho khan cho em Bang va gia dinh FT25254211419360.20250911.195751.19029787783014.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10884660554.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0491000024996 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|020097041509111955272025Z1Sn166526.26304.195516.Ung ho MS2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|300.000
|020097048809111953162025LwMY676705.15319.195303.UNG HO MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|020097042209111952092025AP0A441349.9420.195210.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang chuc em mau khoe
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10884572419.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1021065186 TRAN LE HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|020097048809111939272025fsqR590654.40748.193914.UNG HO NCHCCCL LE 0964771037
|11/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100533069468.20250911.100533069468-0773855288_Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien
|11/09/2025
|10.000
|0200970422091119373220255BCY816341.31770.193733.NGUYEN QUANG PHUC chuyen tien
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10884304161.MS 2025.243 em nguyen trong bang.CT tu 0031000204163 PHAM THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10884278739.NGO THI PHUONG NINH ung ho MS 2025. 244(ong Huynh Van Lay).CT tu 0211000471844 NGO THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|0200970422091119282520253HP5625848.83325.192826.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|10.000
|5254IBT1cW1XYZL4.TRAN QUANG HUY Chuyen tien MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).20250911.192116.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1kJ1U8VRQ.MS 2025.243 FT25254284450107.20250911.192059.971866666666.LUONG THI THUY LAM.970407
|11/09/2025
|200.000
|0200970422091119204120258BRA784389.42229.192042.ung ho em nguyen trong bang MS 2025.243
|11/09/2025
|500.000
|MBVCB.10884076246.UH MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|MBVCB.10884007378.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 1030205455 NGUYEN THI ANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|MBVCB.10883991629.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0071001143867 NGUYEN NINH ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097048809111909342025PxmU400245.81251.190924.UNG HO EM 2025243 NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10883804483.MS 2025.243 ung ho em Nguyen Trong Bang.CT tu 1029445452 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097048809111846122025OZxb246046.52005.184602.UNG HO MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1iW8GR6B8.Ung ho MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang chuc em mau khoe.20250911.183551.138960517.DANG THI VIET HA.970432
|11/09/2025
|100.000
|020097041509111830282025xfc6738591.60868.183028.MS 2025.243
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ18ZC9I.2025.243 FT25254544282937.20250911.182126.19036479767012.VND-TGTT-CHU THI TRAM ANH.970407
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1kJ18ESA2.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25254233339813.20250911.181602.19030235164016.VND-TGTT-TRAN THI AN THUAN.970407
|11/09/2025
|200.000
|020097041509111812352025OkoT669218.62359.181235.ung ho ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|500.000
|020097048809111803072025Q58g909059.7593.180254.GUI MA SO 2025.243
|11/09/2025
|200.000
|020097041509111756572025LOvc605150.70835.175657.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|100.000
|020097040509111755432025OSLI085190.62405.175543.Vietcombank:0011002643148:MS2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|500.000
|020097048809111750002025Qeck790948.28126.174950.VU THI THU HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|020097042209111749502025ZQL0855850.26567.174952.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|50.000
|020097042209111744532025G85C166989.94685.174454.MS 2025.237 ong Do Van Hien
|11/09/2025
|200.000
|020097042209111739332025XKSZ391204.60642.173934.MS2025.244 Ong huynh van lay
|11/09/2025
|200.000
|02009704220911173855202545K9902019.57460.173857.MS2025.242 be nguyen phuc hau
|11/09/2025
|50.000
|020097048809111728382025Y0j0588653.91280.172828.UNG HO MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|30.000
|5254IBT1iW8GPTBV.Ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250911.172703.173124139.NGUYEN VAN KHANH.970432
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10882266752.Ung ho?MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0731000919006 PHAM THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097042209111713392025E389826994.96954.171339.MS 2025.241 em Ma Thi Hoa
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10881657346.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG.CT tu 1042774917 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1IAEQ7.MS 2025.244 Ong Huynh Van Lay FT25254507362016.20250911.163750.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10881448140.MS 2025-236( CHI LA THI NHI).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|MBVCB.10881412114.Ung ho MS 2025.243(em Nguyen Trong Bang).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.10881302899.MS 2025.238 ( em Nguyen van Quan)- tu Hang Trinh va Hien Trinh .CT tu 0071000829920 TRINH THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1jWJIKYQ6.MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY-110925-16:23:21 032788.20250911.162321.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|11/09/2025
|3.000.000
|5254IBT1jWJIK97E.UNG HO MS 2025.237-110925-16:21:26 029221.20250911.162126.45206977.HUYNH LE KIM HOAN.970416
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1IUSAD.MS 2025.244 FT25254752267863.20250911.161914.9964978865.TRAN HOA THAO.970407
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1jWJI7IAW.MS2025.217 BE BUI BAO MINH-110925-16:14:55 016239.20250911.161456.36502807.VO THI LINH PHUONG.970416
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1IMR6J.MS 2025.241 Ma Thi Hoa FT25254624027643.20250911.161235.19035790673017.VND-PHAN THANH HUYEN.970407
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10881135570.ms 2025.205 (be duong anh tuan) .CT tu 0081000593294 VO THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10881122702.ms 2025.242 ( be nguyen phuc hau).CT tu 0081000593294 VO THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097041509111606152025W1fl148579.98030.160615.MS 2025.243 Em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|1.200.000
|5254IBT1iW8ATY75.Ung ho MS 2025 - 230- 231- 232.20250911.160338.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|11/09/2025
|1.200.000
|5254IBT1iW8ATD94.Ung ho MS 2025 - 227- 228 - 229.20250911.160239.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|11/09/2025
|1.200.000
|5254IBT1iW8ATW1X.Ung ho MS 2025 - 224- 225 - 226.20250911.160142.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10881005234.ung ho be Do Thi Kim Chi.CT tu 0071001153626 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|0200970422091115554620251SX5436325.41296.155547.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|100.000
|020097041509111554372025LoJQ108125.34880.155437.Ung ho MS 2005.243 (em Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10880875403.LE THI HONG chuyen tien ung ho 2025.238 e Quan.CT tu 0711000323830 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1jWJIBKCS.MS 2025.237 DO VAN HIEN-110925-15:47:28 960459.20250911.154729.30337617.HA BUU NGUYEN.970416
|11/09/2025
|THU PHI XAC NHAN TAI KHOAN (2 BAN)
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1iW8A6W2I.Ms 2025-244 uh ong Huynh Van Lay.20250911.154326.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1MNRVG.Ung ho MS2025.239.Anh Le Van Tu. FT25254107185250.20250911.153926.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|11/09/2025
|500.000
|5254IBT1kJ1MRZGM.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25254035616646.20250911.153542.19034968241012.VND-TGTT-DO QUYNH MAI.970407
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10880657299.LE HUU DANG chuyen tien ung ho Ms 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097048809111535222025aNhz697418.35971.153509.UNG HO MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1jWJIY1CC.UNG HO MS 2025.244-110925-15:28:37 921477.20250911.152838.4767541.NGUYEN THI NGOC NHU.970416
|11/09/2025
|30.000
|MBVCB.10880547157.MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|2.000.000
|020097042209111518332025GA0M716086.50822.151821.ung ho em ma thi hoa
|11/09/2025
|10.000
|5254IBT1kJ1M6DSY.ung ho ms 2025.244, ong Huynh Van Lay, chuc ong va gia dinh binh an FT25254611820664.20250911.150833.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|11/09/2025
|300.000
|020097041509111500032025Kyvj832351.59694.150003.ung ho MS2025.236 chi la thi nhi
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10880198875.MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0421000404126 KHONG THI HUYNH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1bW61DMWX.Le Thi Hau ung ho MS 2025.244.20250911.144640.37201019972238.LE THI HAU.970426
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10880017335.ung ho chau NGuyen Phuc Hau (MS 2025.242).CT tu 1055540922 LE THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|0200970422091114351020256WT4736729.49377.143511.ung ho ms 2025.244 ong Huynh Van Lay
|11/09/2025
|50.000
|020097042209111434462025Y77A123998.47582.143447.ms 2025.244 ong huynh van lay
|11/09/2025
|20.000
|5254IBT1kJ1M8U4U.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuc An 0963664876 FT25254977614318.20250911.142746.19073521125010.VND-TGTT-NGUYEN PHUC AN.970407
|11/09/2025
|5.000.000
|5254IBT1iW8ASFJE.UNG HO MS 2025-242 BE NGUYEN PHUC HAU.20250911.142307.2208008.TRAN NGOC VINH.970432
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1MMK2X.Ung ho ong Huynh Van Lay, MS 2025.244 FT25254700968021.20250911.142123.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|11/09/2025
|5.000.000
|5254IBT1iW8ASS4T.UNG HO MS 2025228 EM VI VAN TIEP.20250911.141940.2208008.TRAN NGOC VINH.970432
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1fWU39FC4.MS 2025 244 ong Huynh Van Lay.20250911.141924.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|11/09/2025
|100.000
|020097041509111417452025kuUY715242.76904.141745.MS 2025.244 ( Ong Huynh Van Lay )
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10879722469.ung ho.MS.2025.244(.ong .Huynh Van Lay ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|0200970488091114141120256aFK209805.62561.141401.NGUYEN THI NGOC TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|2.000.000
|5254IBT1iW8A9W2P.UNG HO MS 2025244 ONG HUYNH VAN LAY.20250911.141305.2208008.TRAN NGOC VINH.970432
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1fWU327TR.MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang.20250911.140426.106001560208.Nguyen Nha Thanh Lan.668888
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1aWJIZ2M8.chuyen 2025244 ong Huynh van Lay.20250911.140144.1020729153.SHBMB.970443
|11/09/2025
|200.000
|020097048809111359402025qdWj134558.6522.135927.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10879558596.ung ho MS2025.237 (ong Do Van Hien ).CT tu 0511003887336 NGUYEN VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097040509111353382025YH1M031930.84173.135338.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.244 Ong Huynh Van Lay
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10879283551.Ung ho MS 2025243(Nguyen Trong Bang).CT tu 0901000013030 NGUYEN DUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1bW6JZ39L.MS 2025.243 (Em Nguyen Trong Bang).20250911.132955.03001016996157.NGUYEN THI HA.970426
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1iW84RCHZ.ung ho MS 2025238 em Nguyen Van Quan.20250911.132850.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1jWJIQ9LG.MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY-110925-13:24:39 696492.20250911.132440.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|11/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10879176327.NGUYEN HOANG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025244( ong Huynh van Lay).CT tu 0181000018538 NGUYEN HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|1.305.600
|5254IBT1aWJIG2RV.phi T2 07 02.20250911.131854.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10879141200.ung ho MS 2025.244 ( ong Huynh Van Lay).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1VLY5X.Ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay FT25254540962864.20250911.131414.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|11/09/2025
|200.000
|020097041509111312492025XOCy564972.34527.131249.2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|300.000
|020097041509111311132025YdJP561410.27819.131113.ms2025.244 huynh van lay
|11/09/2025
|100.000
|5254VNIBJ2LCVG6H.MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).20250911.130914.025704061229031.PHAM QUANG HIEU.970441
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10879049019.MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0071001062425 NGUYEN VU XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10879048357.Ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 1020188556 NGUYEN THI THANH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10879002190.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.243.CT tu 0031000289645 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|020097042209111302442025W768230938.95452.130234.ung ho Ms 2025.229 Phan Thi Hoa
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1kJ1V6PJU.MS 2025.244 FT25254777594073.20250911.130219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|11/09/2025
|300.000
|0200970422091113000620252BBI894660.86190.130007.ung ho MS2025.236 La Thi Nhi
|11/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10878951779.ho tro em Ma Thi Hoa.CT tu 0071001405343 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1VEUZH.MS 2025.243 FT25254176436034.20250911.125826.19033753956014.VND-TGTT-PHAM THI NGA.970407
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1VE813.Ung ho ms 2025.240 em bui duc giang FT25254134010553.20250911.125812.19029516741014.VND-TGTT-DANG THI HUYEN.970407
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1dWF7DKME.MS 2025243.20250911.124922.97042292J69a9540000000000e0348.MBBANK IBFT.970422
|11/09/2025
|200.000
|020097048809111249182025HXUy800824.44432.124905.MS 2025.241 MA THI HOA
|11/09/2025
|200.000
|020097040509111236112025NMH8009824.87651.123601.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HOANG YEN chuyen tien ung ho nguyen trong Bang
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1V5RVF.MS 2025.236 FT25254691491167.20250911.123506.19038734345014.VND-TGTT-NGUYEN H THANH NGAN.970407
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1iW84K9CP.ung ho ms 2025.237 ong do van hien.20250911.123446.01193755302.DONG THI MINH THANH.970423
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10878643027.MS 2025.243(ung ho Nguyen Trong Bang).CT tu 1056124278 TRAN THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1VYL5W.NGUYEN THAO HUONG ck MS 2025.243 ung ho em Nguyen Trong Bang FT25254777477767.20250911.123124.19037350718011.NGUYEN THAO HUONG.970407
|11/09/2025
|100.000
|02009704220911122706202535IN260951.46189.122707.MS 2025.243 ung ho a Nguyen Trong Bang e cung la mot quan nhan nhu a mong phep mau se den voi a
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1VPPQL.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25254969320719.20250911.122659.19039503338011.NGUYEN THANH TAM.970407
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1jWJMLXYD.DANG THI QUYNH NHU UNG HO MS 2025.243EM NGUYEN TRONG BANG-110925-12:26:08 602130.20250911.122608.19978041.DANG THI QUYNH NHU.970416
|11/09/2025
|300.000
|020097042209111224402025LFO3259098.32998.122441.MS 2025.241 ma thi hoa
|11/09/2025
|33.000
|0200970422091112212320254QV3877188.17402.122124.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.240
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1iW844N2F.MS2025243 em Nguyen Trong Bang.20250911.122102.225495351.TRAN QUYNH ANH.970432
|11/09/2025
|33.000
|020097042209111220082025DXSJ963342.11330.121959.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.241
|11/09/2025
|150.000
|MBVCB.10878504586.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|164.340
|020097042209111219132025R064920477.7002.121914.ms2025.241 em ma thi hoa
|11/09/2025
|300.000
|MBVCB.10878475247.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0071001151037 PHAM THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|33.000
|0200970422091112175020252L7L155665.99286.121738.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.242
|11/09/2025
|33.000
|0200970422091112171020258F16447027.96204.121658.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.243
|11/09/2025
|33.000
|020097042209111216232025OJRF784337.90842.121624.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.244
|11/09/2025
|30.000
|5254IBT1cW1FGWYB.ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).20250911.120934.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|11/09/2025
|50.000
|020097040509111205342025TLHY090206.33506.120534.Vietcombank:0011002643148:MS 2025243 nguyen trong bang
|11/09/2025
|10.000
|020097048809111205032025MSdf522477.31321.120453.DO NGOC LAN UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10878179000.MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang ).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1aWJIV1LN.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250911.115406.000007901380.NGUYEN QUYNH TRANG.970440
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10878067015.Ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang ) .CT tu 1023881271 LE QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.868
|0200970422091111465620255QRC841552.28063.114657.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY. NAM DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|11/09/2025
|100.000
|0200970422091111450620257PC1248908.17195.114507.2025.243
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1iW84VE72.Ung ho MS 2025 243 e Nguyen Trong Bang.20250911.114315.99999222222.BUI NGOC LAN.970432
|11/09/2025
|500.000
|020097048809111141352025ZTxK339093.97305.114125.HO HUU LOC UNG HO MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY
|11/09/2025
|50.000
|020097048809111134372025BWeF284294.57613.113427.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1D3JCT.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25254820977707.20250911.113338.19025806656023.VND-TGTT-PHAM QUYNH TRANG.970407
|11/09/2025
|300.000
|MBVCB.10877783696.ung ho MS 2025 243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0181002551649 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|0200970488091111303820259bst253132.35014.113028.UNG HO MS 2025.243. EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|500.000
|5254IBT1iW849PQA.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250911.112942.01730908901.PHAN AI CAM TU.970423
|11/09/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100487170612.20250911.100487170612-0899891178_MS2025243 (em Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1iW849Q74.ung ho ms 2025 .243(em nguyen trong bang).20250911.112806.00000864033.HUYNH THI THANH HIEN.970423
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1iW849QVC.ung ho MS 2025.243 em NGUYEN TRONG BANG.20250911.112803.10001228656.LUU VAN HUNG.970423
|11/09/2025
|200.000
|020097042209111127242025T1KI451820.16353.112725.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|150.000
|5254IBT1kJ1DHY9C.MS 2025.243 FT25254216064031.20250911.112313.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407
|11/09/2025
|100.000
|5254VNIBJ2LCEECR.Ung ho ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang, mong em vuot qua bao benh con ve voi me em.20250911.111833.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1kJ1D6HY2.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25254405854997.20250911.111824.19038071187010.VND-NGUYEN THU HOAI.970407
|11/09/2025
|500.000
|MBVCB.10877600245.MS 2025.243 (em NGUYEN TRONG BANG).CT tu 1013577530 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|020097048809111116392025xl5j145439.57740.111630.UNG HO MA SO 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|50.000
|0200970422091111162820259BFF729756.56171.111629.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1hQFNL43Y.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250911.111541.060262404849.SACOMBANK.970403
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1aWJIJ3BY.MS 2025 243 ung ho em Nguyen Trong Bang.20250911.111516.96689999.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10877562419.adidaphat -ms 2025-244 ( huynh van lay).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|MBVCB.10877544234.NGUYEN TRONG TOAN chuyen tien ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|020097040509111112392025GYCM036929.35840.111239.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI HONG SINH chuyen tien ung ho con dieu tri benh mo u nao
|11/09/2025
|100.000
|020097042209111112172025KC3A334146.33797.111218.MS 2025.237 ong Do Van Hien
|11/09/2025
|500.000
|020097040509111109292025T9EK021964.18773.110917.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.244 HUYNH VAN LAY
|11/09/2025
|50.000
|0200970405091111013320258IIR083711.76442.110133.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025241 em Ma Thi Hoa
|11/09/2025
|30.000
|5254IBT1iW8BRDCW.dong gop tu thien.20250911.105421.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10877136422.ung ho Ms 2025.243( em nguyen trong bang).CT tu 0541000171269 LE THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|10.000
|020097048809111033062025xwxB828015.30640.103256.MS 2025.243
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10876977506.MAI HONG HA ung ho MS 2025.243 ( Nguyen trong Bang ) .CT tu 0031000247210 MAI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097040509111030422025A7C0039244.18904.103029.Vietcombank:0011002643148:BUI THI HONG chuyen tienMS 2025243 ung ho em nguyen trong bang
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1iW8BL1FP.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 244 HUYNH VAN LAY.20250911.103035.247529918.LE THI HOA.970432
|11/09/2025
|100.000
|020097041509111030302025Arqi956125.18363.103030.ung ho ms 2025.243
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1hQFN7A4Q.IBFT ung ho MS 2025.243.20250911.102649.070082561283.SACOMBANK.970403
|11/09/2025
|50.000
|020097048809111023252025a8Q0761288.84060.102315.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.242 NG PHUC HAU
|11/09/2025
|50.000
|020097048809111021482025486b750129.76416.102139.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.243 NG TRONG BANG
|11/09/2025
|50.000
|020097042209111020072025AGHJ524511.66741.102008.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|50.000
|0200970415091110155720255NsK906512.46806.101557.ung ho ms 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|150.000
|020097041509111011462025Utik892485.27182.101146.MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|20.000
|5254IBT1bW6WD2M2.ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa.20250911.100715.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448
|11/09/2025
|500.000
|020097048809111005022025RFkC632781.94622.100449.CHUYEN TIEN UNG HO ONG HUYNH VAN LAY MS 2025 244
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1bW6WSUFT.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250911.100444.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448
|11/09/2025
|100.000
|5254WBVNA224LJ23.Ung ho MS 2025 244 Huynh Van Lay.20250911.095409.108000204050.HUYNH MINH KIET.970412
|11/09/2025
|200.000
|020097042209110952172025EFTX307655.34822.095218.MS2025.243 nguyen trong bang
|11/09/2025
|200.000
|02009704220911094722202557RQ320127.11949.094723.MS 2025.243 nguyen trong bang
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1SLF2H.Ung ho e Nguyen Trong Bang MS 2025.243 FT25254764047606.20250911.094357.19035179207019.VND-TGTT-PHAN NGOC CUONG.970407
|11/09/2025
|18.000
|MBVCB.10876252614.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.244 (chu Huynh Van Lay).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|020097041509110928322025BfKR752325.30109.092832.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1jWJM2BQG.UNG HO MS 2025 244 ONG HUYNH VAN LAY-110925-09:27:49 265028.20250911.092749.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10876089456.QuangNP ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|150.000
|MBVCB.10876082554.QuangNP ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|20.000
|MBVCB.10876082107.MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097041509110924072025HgfA739316.11555.092407.NGUYEN VAN CHUNG chuyen tien ung ho ms 2025.243
|11/09/2025
|150.000
|020097041509110923322025py7M737368.9478.092332.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10876056834.QuangNP ung ho MS 2025.244 (anh Huynh Van Lay).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|020097042209110919512025E7HX777069.95329.091952.MS 2025.239
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ1SAGDA.Ung ho MS 2025.243 - em Nguyen Trong Bang FT25254295598366.20250911.091738.19036609891012.VND-TGTT-NGUYEN THI LE QUYEN.970407
|11/09/2025
|300.000
|MBVCB.10875990252.Thinking School giup MS2025 244 Ong Huynh van Lay.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1kJ1S4AK8.Ung ho MS 2025.244 FT25254462675750.20250911.091421.10320273489862.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN ANH.970407
|11/09/2025
|50.000
|020097048809110912172025haHJ271078.63924.091207.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|500.000
|MBVCB.10875932354.NGUYEN QUANG LAM chuyen tien MS 2025.243 A Bang.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1bW6QLF36.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250911.091108.03101010965538.HOANG VIET.970426
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10875878779.Ung ho MS 2025.243.CT tu 9901084461 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|020097048809110907292025l8wV238712.44755.090717.UNG HO MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|020097048809110906182025Lqi0230458.40621.090605.BUI THI DU CHUYEN TIEN UNG HO C BANG
|11/09/2025
|100.000
|0200970422091109005120253V7J462933.19174.090052.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang. chuc em mau khoi benh
|11/09/2025
|500.000
|MBVCB.10875768716.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0441004005152 NGUYEN MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|020097048809110858422025iZU6178013.11377.085829.LE THI THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10875715507.ung ho 2025.242 be nguyen phuc hau.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|175.000
|ATM_FTF.00003189.590653.20250911.085230.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181809.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1SIFM5.MS 2025.244 ong Huynh van Lay FT25254343063590.20250911.085214.19038004448012.VND-TGTT-BUI THI HUE.970407
|11/09/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100471814622.20250911.100471814622-0981433404_Ung ho MS 2025 242 be Nguyen Phuc Hau
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1iW8B9MNP.ung ho ms 2025 243 em nguyen trong bang.20250911.084946.03031176201.NGUYEN THI THANH HAI.970423
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1jWJMWCSJ.UNG HO MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY-110925-08:48:54 199110.20250911.084854.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10875579209.ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10875582770.MS 2025.244.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|5254IBT1jWJMQY1Z.MS 2025244 HUYNH VAN LAY-110925-08:42:33 189320.20250911.084233.3743587.HAP THI LINH.970416
|11/09/2025
|100.000
|020097044909110836042025tZXt522786.28200.083604.ms 2025.244 huynh van lay, ma GD 100000009759400
|11/09/2025
|100.000
|SHGD:10002024.DD:250911.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10875408494.MS2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0181003461722 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|020097042209110823472025D62U574462.86115.082348.ung ho MS 2025.238 em NGUYEN VAN QUAN
|11/09/2025
|100.000
|020097041509110821412025BlTm555525.79276.082142.ung ho MS 2025.241 ( em Ma THi Hoa)
|11/09/2025
|500.000
|020097042209110821192025OQ13319439.76566.082120.ung ho MS 2025.240 em BUI DUC GIANG
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1aWJMMRR5.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.242 Nam mo duoc su luu ly Quan vuong phat.20250911.081834.22565668.SHBMB.970443
|11/09/2025
|10.000
|5254IBT1fWUFVHPR.ung ho ong huynh van lay.20250911.081417.896456822.NGUYEN VAN THANH.970406
|11/09/2025
|1.000.000
|020097042209110812312025OEP0587813.48019.081232.ung ho MS 2025.241 em MA THI HOA
|11/09/2025
|100.000
|020097040509110805092025K99E087413.21963.080459.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1bW6Q88V9.HH ung ho MS 2025.237.20250911.080452.03601016945032.LE HONG HANH.970426
|11/09/2025
|50.000
|020097040509110802342025PYNV076449.13514.080234.Vietcombank:0011002643148:Ung ho em Bui Duc Giang
|11/09/2025
|200.000
|020097040509110801052025A3MY070048.8841.080105.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay
|11/09/2025
|300.000
|0200970422091107564520254O6Y555212.95441.075633.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay
|11/09/2025
|200.000
|0200970415091107530320250CMY482923.83431.075303.Ung Ho MS 2025.244 ( ong Huynh Van Lay )
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ19TQFN.MS 2025.243 Em Nguyen Trong Bang FT25254133730991.20250911.074817.966668689.TRAN THI THUY ANH.970407
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ19L9Z4.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25254284369534.20250911.074459.19034424601015.CHU DUC LOI.970407
|11/09/2025
|200.000
|020097041509110744582025JoKO466995.57564.074458.ung ho MS 2025.244 ong Huyng Van Lay
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10874811607.NGUYEN CONG NGHIA ung ho MS 2025.244(Huynh Van Lay).CT tu 0071000957529 NGUYEN CONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10874816242.MS 2025.244( ong Huynh Van Lay).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10874808580.ung ho MS 2025.244 (Huynh Van Lay).CT tu 0431000068678 TRAN THANH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1hQFN19EL.IBFT TRAN THI MY HIEN chuyen tien ung ho ba deo nuoi ck benh.20250911.073105.040055237869.SACOMBANK.970403
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10874652656.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1021290630 NGUYEN HIEN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|30.000
|020097042209110724452025N84E550685.95160.072446.gui ms 2025 244
|11/09/2025
|500.000
|MBVCB.10874581470.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10874501737.ung ho ms 2025.243 em nguyen trong bang.CT tu 1016630775 NGUYEN XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|400.000
|020097048809110715142025O5Fm597469.66731.071505.UNG HO MS 2025.243
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10874402664.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1fWUFWTK7.MS 2025.243.20250911.070413.9017041102311.NGUYEN MINH TRUNG.963388
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10874281632.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|500.000
|0200970415091106552920258KR3380397.11377.065530.MS 2025.243 (Nguyen Trong Bang)
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10874226990.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097048809110650082025mOan495705.96669.064959.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|15.000
|MBVCB.10874172392.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|300.000
|5254IBT1kJ19PS9T.MS 2025.243 FT25254989180909.20250911.063922.19031625105866.VND-TGTT-NGUYEN NHAT LINH.970407
|11/09/2025
|15.000
|MBVCB.10874072883.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|400.000
|MBVCB.10874008715.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 9990018888 TRAN NGHIA LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|020097048809110619552025p60x402794.34051.061945.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|15.000
|MBVCB.10873986966.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|25.000
|5254IBT1iW85BW58.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250911.060729.00005028521.NGUYEN DUC TUAN.970423
|11/09/2025
|300.000
|020097048809110552592025dNgf354587.99866.055249.UNG HO MS 2025.197
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10873769168.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.242 ( be Nguyen Phuc Hau ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|020097041509110509492025TXGa300140.74162.050950.ung ho ms 2025.241 ma thi hoa
|11/09/2025
|100.000
|MBVCB.10873743972.Ung ho em Nguyen Trong Bang MS 2025.243.CT tu 0011004322573 DANG NGOC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|80.851
|5254IBT1fWUTF9PI.NGUYEN HUONG chuyen tien ung ho MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang.20250911.043548.0102637665.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|11/09/2025
|200.000
|MBVCB.10873733844.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0101001232223 THAI THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|50.000
|MBVCB.10873722855.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1kJ199SKY.MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG FT25254780980306.20250911.032251.9934924746.NGUYEN MINH CHI.970407
|11/09/2025
|50.000
|0200970422091102131420251A02739555.7003.021315.ung ho ms2025.243 em Nguyen Trong Bang.. chuc em mau khoe
|11/09/2025
|500.000
|0200970488091102125120254UlJ266917.5805.021241.MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|11/09/2025
|50.000
|5254IBT1kJ19C1IW.MS 2025.237 Do van hien FT25254609427257.20250911.020501.19050222568011.VND-TGTT-LE NGO PHUONG MINH.970407
|11/09/2025
|20.000
|5254IBT1kJ191YLZ.Ung ho ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25254023602917.20250911.014740.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|11/09/2025
|50.000
|02009704220911012446202596H2578426.72488.012446.MS2025.239
|11/09/2025
|200.000
|0200970488091101244420257opI241724.72475.012435.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU
|11/09/2025
|100.000
|5254IBT1hQFRLRBT.IBFT Ung ho em MS2025.243.20250911.011132.970403Hd01dca000000000f92706.SACOMBANK.970403
|11/09/2025
|500.000
|5254IBT1jWJVBIIE.UNG HO MS 2025.235- THI KHANH BANG-110925-00:31:50 939350.20250911.003150.55318.DANG THI HONG MAI.970416
|11/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ12RSFS.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25254779068674.20250911.001446.19102166668888.TRAN THI THUY TRANG.970407
|11/09/2025
|100.000
|5254VNIBJ2LCFCYE.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250911.001304.023923838.LE THI HAI BINH.970441
|12/09/2025
|100.000
|020097042209130049262025D3YW992032.80227.004927.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|300.000
|0200970422091300181820254BJ2998897.47108.001819.Ung ho MS 2025.243 Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10900631750.MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|5256IBT1kJ164CKK.Ung ho MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang FT25256880505348.20250913.000620.19023144136013.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH HOA.970407
|12/09/2025
|200.000
|020097041509130005132025tdNA215381.31160.000513.MS 2025.243 (em nguyen trong bang)
|12/09/2025
|12.000
|5256IBT1iW8F21P7.cua it long nhieu chuc Nguyen Trong Bang mau khoe lai.20250913.000454.06915092006.VU THUY NGAN.970423
|12/09/2025
|7.000
|MBVCB.10900602277.MS 2025.243 ( em nguyen trong bang).CT tu 9967047037 TRAN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|30.000
|MBVCB.10900595454.MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|0200970488091223471820257pfT697594.9878.234704.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.242. BE NGUYEN PHUC HAU
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10900554079.NGO THI PHUONG NINH ung ho MS 2025.245(em Si Duc Manh).CT tu 0211000471844 NGO THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10900529626.2025.241 ma thi hoa.CT tu 0851000011894 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1bW6UGQDC.MS 2025.243 em nguyen trong bang.20250912.233917.03101016979407.NGUYEN THI MAI HUONG.970426
|12/09/2025
|100.000
|0200970415091223344620253TOO192875.91504.233446.MS 2025. 244 (ong Huynh Van Lay).
|12/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100654130649.20250912.100654130649-0962470993_Ung ho NCHCCCL
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10900480826.ung ho em Nguyen Trong Bang.CT tu 3336666688 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ16PIQ5.DAO THI GIANG ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25256040090904.20250912.232831.19038097000016.VND-TGTT-DAO THI GIANG.970407
|12/09/2025
|30.000
|MBVCB.10900473309.Ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|2.000.000
|020097042209122323372025VXX1368539.73862.232338.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ16UCYK.LE THI HONG NGAT chuyen ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25256586889005.20250912.231836.8163339999.LE THI HONG NGAT.970407
|12/09/2025
|150.000
|5255IBT1iW8FW9YF.Ung ho MS 2025243.20250912.231717.1348686999.LE THI THAO.970432
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8FQEFJ.ung ho Ms 2025.242 be Nguyen Phuc Hau.20250912.231217.00306601001.LE BICH NGOC.970423
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10900398572.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 9964753225 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8FQ8FD.Ung ho NCHCCCL.20250912.230906.00296013001.TRAN NGOC ANH.970423
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10900368519.MS 2025.243 (em nguyen trong bang ).CT tu 1033420932 LE HONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100652845232.20250912.100652845232-0337350424_MS 2025241 (em Ma Thi Hoa)
|12/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100652744862.20250912.100652744862-0337350424_MS 2025244 (ong Huynh Van Lay)
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10900342036.Ung ho MS 2025.243.CT tu 1017498343 PHAM THI VAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097042209122302322025MRTW305305.35737.230233.ung ho MS 2025. 243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|500.000
|020097048809122302012025qSKm623743.35166.230148.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10900291306.ung ho MS2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|0200970415091222510820251elX151078.12456.225108.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh)
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1jWJYTDNN.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG-120925-22:50:29 143364.20250912.225029.133355339.LE NGUYEN VAN QUYNH.970416
|12/09/2025
|300.000
|020097042209122250162025OE3Y642185.9607.225017.ung ho MS 2025.243
|12/09/2025
|300.000
|020097048809122245362025xkWv587650.99571.224523.BUI THANH HOAI UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA
|12/09/2025
|300.000
|020097041509122241052025IMlz138772.88953.224105.MS 2025.243
|12/09/2025
|50.000
|020097042209122238062025PDLI522164.82780.223753.ung ho: MS: 2025.244. ong Phung van Mat 89t chuc chau mau khoe
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW8T366S.Ung ho MS 2025241 em Ma Thi Hoa.20250912.223709.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW8T37GJ.Ung ho MS 2025242 be Nguyen Phuc Hau.20250912.223626.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW8T356J.Ung ho MS 2025245 em Si Duc Manh.20250912.223520.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW8T3DX5.Ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.223334.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|12/09/2025
|10.000
|MBVCB.10900139339.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1bW6UI5BT.ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau.20250912.222807.880335585.DO THANH BINH.963311
|12/09/2025
|9.000
|020097040509122222242025WBKL091899.41392.222224.Vietcombank:0011002643148:2025.244
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10899941049.ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1EN6S6.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25256802294701.20250912.220141.9919746966.TRAN THI THUY TRANG.970407
|12/09/2025
|10.000
|MBVCB.10899809950.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255VNIBJ2L8N4A9.UH MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250912.215525.789234666.VU MINH NGOC.970441
|12/09/2025
|100.000
|0200970488091221531820253ecc434554.46941.215307.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|300.000
|020097048809122149282025rK7I420426.34388.214917.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10899583704.Ung ho 2025.243 ( Nguyen Trong Bang).CT tu 1018763973 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|1.200.000
|5255IBT1iW8TA4I5.Ung ho MS 2025 - 239 - 240- 241.20250912.212914.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10899523090.MS 2025.243 (em nguyen trong bang).CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|1.200.000
|5255IBT1iW8TA8C7.Ung ho MS 2025 - 236 - 237 - 238.20250912.212820.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10899504107.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0011004181086 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1jWJY7Q1X.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG-120925-21:27:08 035794.20250912.212708.8046077.LA HOANG TRANG.970416
|12/09/2025
|1.200.000
|5255IBT1iW8TA1HM.Ung ho MS 2025 - 233- 234 - 235.20250912.212706.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1iW8T4NVL.ung ho MS2025.243 ( em Nguyen Trong Bang ).20250912.212625.01994393802.DUONG PHU HUNG.970423
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1E6SAY.2025.243 nguyen trong bang FT25256531472117.20250912.212430.19033324551014.VND-TGTT-VU THU GIANG.970407
|12/09/2025
|600.000
|MBVCB.10899456427.ung ho MS2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|500.000
|020097041509122111532025PWTo871555.84034.211153.NGUYEN TUAN ANH chuyen tien
|12/09/2025
|200.000
|0200970488091221094420252mkp254584.74128.210933.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|500.000
|020097048809122108382025Xz2E249445.68948.210825.NGUYEN THI HANG NGA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10899237147.ung ho?MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100643970751.20250912.100643970751-0988203026_Ung ho MS 2025243 (Em Nguyen Trong Bang )
|12/09/2025
|200.000
|020097040509122102422025IFID062000.43510.210242.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay
|12/09/2025
|100.000
|020097040509122051282025RKA3017878.91712.205128.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em nguyen trong bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1E85SN.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255042127575.20250912.204441.19027285218868.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1kJ1EIJ6M.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255860308756.20250912.204006.19033746516017.VND-TGTT-HOANG THANH HUYEN.970407
|12/09/2025
|200.000
|020097041509122040022025QeUs773243.37682.203952.Ung ho Ms 2025.243
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1hQ3284MG.IBFT MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY.20250912.203612.060253933006.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10898770097.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0611001953788 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|0200970422091220293520257PO6902140.85609.202936.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10898686398.ung ho MS 2025244 ong Huynh Van Lay.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10898657387.ung ho MS 2025245 em Si Duc Manh.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10898633498.ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2025
|20.000
|020097042209122024202025HVCA331972.58437.202408.LE VO KIM NGAN ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10898600092.ung ho MS 2025242 be Nguyen Phuc Hau.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2025
|56.888
|020097040509122021012025YX8E087066.41741.202047.Vietcombank:0011002643148:LAM PHUONG THANH chuyen tien uh MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10898563685.ung ho MS 2025241 em Ma Thi Hoa.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1iW8TCB9F.MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250912.201920.00394242802.NGUYEN THI NGOC THO.970423
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10898532490.ung ho MS 2025240 em Bui Duc Giang.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1E1SUV.Uh MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255421093482.20250912.201527.19034396616011.VND-TGTT-MAI THI KIM OANH.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1EJ72E.ung ho MS 2025.243 FT25255703400086.20250912.201338.19034487232011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HANG.970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1EJ1JQ.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255307222587.20250912.201159.19024800011024.VND-TGTT-THAI THANH VAN.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1EJQ67.2025.243 ung ho em Nguyen Trong Bang FT25255632009577.20250912.201147.19028345796021.VND-TGTT-NGUYEN TRAN MY DUYEN.970407
|12/09/2025
|200.000
|020097042209122009452025MTNM343709.82846.200945.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10898386184.ung ho ms 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1EQR9B.Ung ho ms 2025243 em nguyen trong bang FT25255700040465.20250912.200827.19031577935010.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG MAI.970407
|12/09/2025
|20.000
|020097042209122006072025PKBF363765.65437.200608.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Si Duc Manh ms 2025.245
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10898322335.un ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0011001744964 PHAM THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10898318033.MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).CT tu 0711000263555 DUONG THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10898305691.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0181003210120 TRAN NGUYEN HAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|020097040509121956522025UXRJ076523.18266.195653.Vietcombank:0011002643148:VO THI KIM SAO chuyen tien ung ho ma so 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1aWJBGNF1.2025.243.20250912.195519.0000109999.NGUYEN THI THUY HOAI.970440
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10898148457.ung ho MS.2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0711000295331 LA THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|02009704220912194952202558DF185634.81806.194954.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|5255VNIBJ2L8HRHB.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250912.194804.056704060122452.TRAN THI HAI ANH.970441
|12/09/2025
|50.000
|020097040509121946292025O9KQ027978.63839.194630.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|300.000
|5255VNIBJ2L8HZTB.ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).20250912.194612.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1aWJB4ZVX.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250912.194014.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1kJ1KZYQG.Ung ho ms 2025.243 FT25255760185041.20250912.193914.1988881616.HUYNH TRONG NGUYEN.970407
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1hQ322MD8.IBFT UHMS 2025.243 chuc em Bang som khoe lai.20250912.193908.020088520220.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10897936609.MS 2025.243.CT tu 1029140335 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1aWJB4YUQ.UNG HO MS 2025.243(EM NGUYEN TRONG BANG).20250912.193823.700015442826.HA KIEU TRINH.970424
|12/09/2025
|1.000.000
|5255IBT1aWJB4VKB.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250912.193713.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1iW8LTVXU.ZP252550539324 250912001445691 Ung ho MS 2025.243 Nguyen Trong Bang.20250912.193423.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/09/2025
|1.000.000
|5255IBT1aWJBBLBH.ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).20250912.193410.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10897841456.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 1042787558 LE MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|20.000
|5255IBT1iW8LL1LG.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250912.192922.00000193290.NGUYEN LE HONG NGOC.970423
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1iW8LH3MC.ung ho MS2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250912.192826.04440713001.CHIU MY HUONG.970423
|12/09/2025
|150.000
|020097048809121924252025KdGp623900.45332.192414.MS 2025.243 , EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10897669202.MS 2025.243 nguyen trong bang.CT tu 1024674076 HOANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|020097048809121920362025eemA598468.23884.192022.VU THI NGOAN UNG HO MS 2025.43
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10897637361.ung ho 2025.243 (Nguyen Trong Bang) .CT tu 1038531659 NGUYEN HUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10897631533.ung ho MS 2025.243.CT tu 9868686888 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|700.000
|MBVCB.10897593919.UNG HO MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10897586992.LUU THI THU chuyen tien ung ho e bang.CT tu 1964284588 LUU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJBY2HE.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250912.191703.100750000347.NGUYEN DO TRANG DAI.970457
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1KBHMM.NGUYEN THU HUONG chuyen ung ho ms 2025.243 mong phep mau den voi em FT25255970749038.20250912.191621.19030261004019.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJBYQZT.ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.191608.0933948470.PHAM LUU NHAT HOA .546034
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121914232025WO0N965730.89586.191413.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|500.000
|0200970415091219123520255h4I440588.78610.191235.MS 2005.243 (em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|50.000
|020097040509121912212025WDQS063527.77806.191221.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1K5DZM.MS 2025.243 FT25255161479537.20250912.191200.19033774518017.VND-TGTT-PHAM THANH CHUNG.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097040509121912002025W0XE061845.75729.191200.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|020097040509121911502025GNMO061025.73891.191150.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms. 2025.243
|12/09/2025
|50.000
|020097041509121909412025cclx428148.62629.190930.ung ho MS2025.243(em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|70.000
|0200970405091219093220257HT8049575.61805.190932.Vietcombank:0011002643148:e Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|500.000
|5255VNIBJ2L83CKV.MS 2025.243.20250912.190705.675704060080659.LE Y THU MLO.970441
|12/09/2025
|400.000
|020097048809121905202025hj4M496446.37735.190509.HO TRO MS 2025.243
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJBUJF6.MS 2025.243 Nguyen Trong Bang.20250912.190411.1014683030.SHBMB.970443
|12/09/2025
|1.000.000
|5255IBT1hQ32QPU2.IBFT MS 2025.243 - em Nguyen Trong Bang.20250912.190343.020018491266.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|130.000
|5255IBT1aWJB8KAB.ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.190140.0355551809.PHAM TUNG LINH .546034
|12/09/2025
|300.000
|020097042209121900372025WXFC765419.11870.190038.BUI THI MAI ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10897303658.Ung ho 2025.243 Nguyen Trong Bang.CT tu 0011003750595 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10897251135.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0231000634611 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1kJ1KMH1S.ung ho Ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255141059489.20250912.185707.19072801730010.VND-TGTT-PHAM THI NGOC NHI.970407
|12/09/2025
|30.000
|020097042209121857052025WA1G148851.92260.185706.Ung ho MS 2025.243 Nguyen Trong Hieu
|12/09/2025
|100.000
|020097040509121856592025MG8A086256.90986.185659.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 243 Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|50.000
|020097048809121856262025s1f6436003.87541.185615.MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10897221854.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097042209121855162025Z6VB246506.80829.185517.ung ho ms 2025.243 em nguyen trong bang
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121854222025k3qq363782.75832.185422.MS2025.243( em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|25.000
|MBVCB.10897194891.LANG THI THUY ung ho MS2025.245( em Si Duc Manh).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1KVYCE.MS 2025243 Nguyen Trong Bang FT25255294109537.20250912.185327.19030512093016.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097042209121852272025Z7A8305704.65138.185228.ms 2025.243 co gang len em
|12/09/2025
|100.000
|5255VNIBJ2L8991E.MS 2025 243 ((em Nguyen Trong Bang).20250912.185153.055704060051551.DO THI THUY HANG.970441
|12/09/2025
|200.000
|0200970415091218512220257Y4Q351494.58611.185122.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh)
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8LBE3Z.Uh 2025243.20250912.185118.240825236.PHAM THI MAI CHI.970432
|12/09/2025
|50.000
|020097041509121850252025qh4j347420.53352.185025.Ms 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|30.000
|MBVCB.10897144642.MS 2025. 243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1050019324 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1hQ3CRUYE.IBFT MS 2025.245.20250912.184920.060038834439.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8L53EA.Ung ho Ms 2025243 em Nguyen trong bang.20250912.184814.105624468.BUI BICH PHUONG.970432
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121847202025B0HV516456.33765.184710.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|020097048809121847022025lGaF370491.34087.184649.2025.243
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10897065304.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0251002726644 DINH THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896993013.ung ho ms 2025.243 (em nguyen trong bang).CT tu 1017346166 VO LE HOANG QUOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097048809121838222025oTrN307965.81519.183811.UNG HO MS 2025. 243 E NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|1.000.000
|020097042209121837542025G8U3347482.79113.183755.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|1.000.000
|5255IBT1bW6I62NI.MS 2025.243.20250912.183627.0098100001489008.VAN TAN HUNG.970448
|12/09/2025
|20.000
|5255IBT1kJ1KJ7AF.Ung ho ms 2025.245 em Si Duc Manh FT25255115215829.20250912.183518.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1KJGC2.MS 2025.243 FT25255411174965.20250912.183512.19037858779024.VND-TGTT-LE MINH THANG.970407
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10896829566.ung ho ms2025.243.CT tu 0081001011425 DAM DONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1bW6IKHKZ.Ms 2025.243 em Nguyen trong bang.20250912.183147.03201011918897.MAI THI HONG VAN.970426
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1iW8L8AW2.Ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.183132.678745626.DOAN NGUYEN BICH TUYEN.970432
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8L84PC.MS 2025 243 Em Nguyen Trong Bang.20250912.183128.9025596.NGUYEN THI MINH PHUONG.970432
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1iW8L85LG.KIEU THU TRA chuyen tien.20250912.183117.03680015401.KIEU THU TRA.970423
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1aWJBS2G9.MS 2025.243 (Em Nguyen Trong Bang).20250912.182924.10200000334889.DANG HA NGOC TRINH.970440
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896777654.ms 2025.243.CT tu 0081001213630 NGUYEN HUU NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1aWJBSCDL.Ung ho 2025 243 em Nguyen Trong Bang.20250912.182910.0857853361.NGUYEN LINH TAM .546034
|12/09/2025
|20.000
|020097042209121828512025CG60303732.23866.182852.MS 2025.243 ung ho Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ17N858.TA THI THUY LINH chuyen FT25255814042503.20250912.182630.19030869419998.VND-TGTT-TA THI THUY LINH.970407
|12/09/2025
|500.000
|020097048809121821362025GToe169016.82306.182123.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10896658381.BUI THI ANH ANH chuyen tien MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0051000352154 BUI THI ANH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896642432.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8LVLPH.NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho MS2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.182039.0389222076.NGUYEN THI THUY.970432
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896624533.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 235 ve Thi Khanh Bang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896613381.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 236 chi La Thi Nhi.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896590408.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 237 ong Do Van Hien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100626720738.20250912.100626720738-0939737892_MS 2025243 nguyen trong bang
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896577615.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10896566280.MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0161001601848 TRAN THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896563986.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 239 anh Le Van Tu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896536381.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 240 em Bui Duc Giang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896527073.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 241 em Ma Thi Hoa.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|020097042209121812592025OZUI954035.33018.181300.Ung ho MS2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|020097040509121812252025THD8045498.29092.181225.Vietcombank:0011002643148:DAO THI NHU LAN chuyen tien ung ho e Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121812122025JFUE676126.28286.181213.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJBC87Y.ung ho ms 2025.243 nguyen trong bang.20250912.181211.700009316272.TRINH LAN HUONG.970424
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896497220.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 242 be Nguyen Phuc Hau.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896484335.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1jWJPL8N5.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH-120925-18:10:09 619328.20250912.181010.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896460996.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 244 ong Huynh Van Lay.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10896460306.PHAM THI HOA chuyen tien ung ho MS.2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1020927583 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10896431093.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 245 em Si Duc Manh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW8L9Y6B.Ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.180747.185410587.LUONG NGOC MAI.970432
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ176X4T.MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG FT25255591500527.20250912.180346.19035546293016.VND-TGTT-DO NGUYEN THAO DUY.970407
|12/09/2025
|200.000
|020097041509121801512025nK3X139303.64502.180151.NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS2025.243(em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|300.000
|0200970449091218002320251VLL860174.55176.180023.Ung ho MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang, ma GD 100000010488379
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121759112025Gxkd128273.47657.175911.ung ho MS 2025.243 (em nguyen trong bang)
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ17KFVN.MS 2025.243 FT25255007006003.20250912.175831.9902071995.DO DUC TOAN.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097040509121756282025P52P054036.29621.175628.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1jWJP6H88.MS 2025.245 EM SI DUC MANH-120925-17:56:05 579270.20250912.175605.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1bW6I87SE.ung ho MS 2025.243 anh Nguyen Trong Bang.20250912.175555.0021100022792002.NGUYEN DOAN THANH THAO.970448
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ17GRGU.ung ho MS 2025.243 Em Nguyen Trong Bang FT25255530789079.20250912.175344.3775999999.NGUYEN THI AI NHI.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ17GBZM.MS 2025 243 FT25255735590550.20250912.175239.19026919798688.VND-TGTT-LE THI THAI HA.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097048809121752142025vk2k906252.2678.175203.UNG HO MS 2025.245
|12/09/2025
|50.000
|020097042209121752062025EUER617094.2326.175154.ung ho ms 2025.243 em nguyen trong bang
|12/09/2025
|10.000
|5255IBT1cWCWAD8Z.ung ho Nguyen Trong Bang.20250912.175010.104876794048.NGO NGOC ANH.970415
|12/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100623574467.20250912.100623574467-0949658116_Ung ho MS 2025243 (em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|400.000
|5255IBT1kJ17BTQK.Ms 2025.243 Em Nguyen Trong Bang FT25255700606305.20250912.174600.638989.PHAM VU HA.970407
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121744062025Z8ZC689469.49358.174407.uh ms 2025.243 e Nguyen Trong bang
|12/09/2025
|200.000
|0200970405091217421620253FBX068705.36512.174203.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho e Nguyen Trong Bang Ms 2025.243
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895964749.Ung ho MS 2025.243.CT tu 9984039097 VU MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097042209121741022025KABQ887838.28482.174052.MS 2025.243
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1kJ17Y448.Ung ho MS 2025.245 Si Duc Manh FT25255031620932.20250912.174025.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121739192025OQOV903874.16793.173921.MS 2025.243
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10895869117.?ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0081001234058 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ178XST.Ung ho em Ng Trong Bang. Nam mo a di da phat. FT25255033876230.20250912.173355.19035378427011.VND-TGTT-CAO PHAM THANH HUONG.970407
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895789544.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0071000735743 NGUYEN THAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895786081.Nguyen Trong Bang.CT tu 1051404279 NGUYEN TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097048809121730522025zmIu710262.60894.173039.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|100.000
|020097042209121729032025HVQX230950.50302.172904.Ung ho MS 2025.243
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1bW6I1RKA.Ung ho ms 2025 243( Nguyen trong bang).20250912.172848.16001010795778.NGUYEN THI HONG THAM.970426
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ17M13U.VU THI HUE chuyen ung ho nguyen trong bang Ms 2025-243 FT25255066740052.20250912.172704.19023076077011.VU THI HUE.970407
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121725282025XDLF949268.24944.172529.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10895636057.MS 2025.243.CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|020097040509121722332025FAE7047713.6449.172222.Vietcombank:0011002643148:H OANH RO YAM chuyen tien ung ho Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|020097048809121719502025shVM604149.88533.171937.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG. HL CK.
|12/09/2025
|100.000
|020097048809121719392025oboo602300.87696.171926.MS2025.243
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10895573464.MS 2025.243(em Nguyen Trong Bang).CT tu 1059525310 NGUYEN TRONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|150.000
|MBVCB.10895550819.ung ho MS2025.243 e nguyen trong bang.CT tu 0851000034540 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ179H4Q.Ms 2025.243 nguyen trong bang FT25255581160309.20250912.171838.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1iW8HHTMJ.Ung ho ms 2025 245.20250912.171822.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121715572025UV5M593805.63141.171558.Ung ho MS 2025.243
|12/09/2025
|50.000
|5255VNIBJ2L8VEU5.MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).20250912.171540.368056475.PHAM THI HAI.970441
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10895494715.UNG HO MS 2025.243.CT tu 1059064900 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121714542025wir7818999.55666.171454.ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1fWPQ9T5X.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250912.171324.0909502880.NGUYEN THI THU TRANG.970431
|12/09/2025
|10.000
|5255IBT1cWCWIN9M.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250912.171245.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895394907.ung ho MS 2025.243.CT tu 0251002695207 TRUONG THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895318261.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895310366.ung ho MS 2025.243 (em nguyen trong bang ).CT tu 0221000066852 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10895258746.uh MS 2025.243( em nguyen trong bang).CT tu 0731000615346 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|23.000
|020097042209121659532025W4FM584457.58741.165954.gui ms 2025 245 o son la
|12/09/2025
|200.000
|020097041509121659022025cjoy749320.53583.165903.ung ho MS2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895208514.ms2025.244.CT tu 0031000297044 PHAM THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|020097044909121655352025RDlE942615.31394.165535.Ung ho MS 2025.243, ma GD 100000010449312
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10895141020.ms2025.245.CT tu 0031000297044 PHAM THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1iW8H4KAA.MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.164708.104702888.PHAM THU HIEN.970432
|12/09/2025
|20.000
|5255IBT1kJ1GTBPM.MS 2025.243 FT25255015388510.20250912.164642.8683200612.NGUYEN MANH HA.970407
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ1GHEV4.MS 2025.243 Nguyen Trong Bang FT25255023003071.20250912.164147.19028856654888.VND-TGTT-NGUYEN XUAN TRUONG.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1fWPQ1QR7.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH.20250912.163828.20101988.TRAN NGOC LOAN.970431
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10894764389.MS 2025.245 (Em Si Duc Manh).CT tu 1014442313 HUYNH THI YEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1hQ3CMTNI.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh.20250912.162207.060262404849.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|20.000
|020097042209121610502025IV7M351364.68753.161051.Mong phep mau se den voi anh 2025.243
|12/09/2025
|199.999
|MBVCB.10894408734.ung ho ms 2025.243 ( em nguyen trong bang).CT tu 1018418753 PHAM VAN SY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1G8PG2.BUI XUAN PHUOC MS 2025 243 Nguyen Trong Bang FT25255540384455.20250912.160027.19027923579016.VND-TGTT-BUI XUAN PHUOC.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1fWUNN9KL.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250912.155938.9037041077865.BUI THUY TIEN.963388
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8HS2TI.ZP252550369730 250912001000741 Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250912.155834.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10894288445.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1055353739 HUYNH DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10894274966.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0271000146228 NGUYEN PHI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|020097048809121551542025MO1L891462.65972.155141.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|200.000
|020097048809121551382025tsMc889673.65305.155128.MS2025.237
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121547562025s0io477022.44912.154757.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien ung ho MS 2025.245( Em Si Duc Manh )
|12/09/2025
|200.000
|020097041509121547472025zKHM475750.43761.154747.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh)
|12/09/2025
|1.000.000
|020097042209121536112025AHEM871333.82718.153611.DOAN DUC KHANH ung ho: MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121534492025XJ95430765.75486.153449.Ung ho MS 2025.245 ( em Si Duc Manh)
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10893931156.ung ho.MS.2025.245.(em Si Duc Manh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|500.000
|020097042209121514272025GR4G460903.68578.151428.2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|26.000
|020097042209121513202025MBKA343959.63855.151321.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|12/09/2025
|100.000
|5255VNIBJ2L8WHYK.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250912.151302.043048.PHAM DINH BAO TRUNG.970441
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121512262025dnwC358148.59684.151226.ung ho MS2025 245 (e si duc manh)
|12/09/2025
|20.000
|5255IBT1kJ1ATESY.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT25255010871001.20250912.150435.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1AT8E3.Ung ho MS 2025.240.Em Bui Duc Giang. FT25255995966146.20250912.150334.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1kJ1AHCB6.Ung ho MS 2025.245.Em Si Duc Manh. FT25255593830080.20250912.145559.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|12/09/2025
|600.000
|SHGD:10001803.DD:250912.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2025.240 CHUC BUI DUC GIA N MAU KHOE
|12/09/2025
|600.000
|SHGD:10001809.DD:250912.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2025.242 CHUC NGUYEN PHU C HAU MAU KHOE
|12/09/2025
|500.000
|020097042209121442182025W2FO498294.16227.144206.ma so 2025.245 em si duc manh
|12/09/2025
|100.000
|02009704050912143928202596O5051751.3239.143928.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien ung ho ms 2025.245
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1iW8Z6PA5.ZP252550327353 250912000883623 Ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh..20250912.143927.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1kJ1A7J5Q.Ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25255232626520.20250912.143808.13320363744013.-TGTT-VU THI BICH NGOC.970407
|12/09/2025
|100.000
|0200970405091214291520257HSO016434.59289.142901.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.243 nguyen trong bang
|12/09/2025
|50.000
|0200970422091214165320258MSJ196400.5678.141653.Ung ho Ms 2025.243 Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1iW8ZGWWC.Ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.141557.161029912.BUI THI KIM NGAN.970432
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121407342025iWrU170299.67914.140721.ung ho ms 2025.245( em Si Duc Manh)
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1A8H44.Ung ho ms 2025.245 e si duc manh FT25255770862941.20250912.140725.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW8Z48PE.Ung ho ms 2025245 em si duc manh.20250912.140652.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|12/09/2025
|50.000
|020097042209121403182025L4R5225971.50414.140319.MS 2025.243
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8ZBEM9.MS 2025243.20250912.140311.108409797.PHAM PHUONG THAO.970432
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10892922532.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0491000069021 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|020097040509121401542025JD8V019198.44154.140154.Vietcombank:0011002643148:PHAM VAN BINH chuyen tien ung ho em si manh duc ms2025245
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1AM43G.ung ho MS2025.245 FT25255099751598.20250912.135905.19036463064011.VMD-TGTT-PHAM HOAN UYEN UYEN.970407
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10892820719.ung ho MS2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1bW6VG9YP.MS2025.245 em Si Duc Manh.20250912.134738.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1kJ1ASPDG.Ung ho MS 2025.244 - Ong Huynh Van Lay FT25255502019075.20250912.134716.11620223455018.VND-TGTT-HUYNH THI BE.970407
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10892764989.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.245 (Si Dduc Manh).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|30.000
|5255IBT1hQ31ZFU6.IBFT MS 2025 245 em Si Duc Manh.20250912.134306.060252221754.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1hQ31ZY6B.IBFT Ung ho ms2025243 nguyen trong bang.20250912.133923.020060287555.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|50.000
|020097048809121339172025UuzF123349.56595.133904.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|200.000
|5255VCBCJ2L84C21.MS 2025.241 em Ma Thi Hoa.20250912.133838.8107041182682.TRUONG THI ANH HONG.970454
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1ACT8T.Uho ma so 2025 245 si duc manh FT25255205410447.20250912.133721.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|12/09/2025
|10.000
|5255IBT1kJ1ACEN4.ung ho ms 2025.245 em Si Duc Manh, chuc em va gia dinh binh an FT25255260117263.20250912.133652.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1ACY7C.NGUYEN VIET HOA ung ho MS 2025.243 FT25255486272816.20250912.133555.19035146344010.VND-TGTT-NGUYEN VIET HOA.970407
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ1ACQKB.Ung ho MS2025.245 em Si Duc Manh FT25255863048079.20250912.133412.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10892645951.ms 2025-245 Em Si Duc Manh.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10892583517.MS 2025.243.CT tu 1025159604 TRAN MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW8ZM6B1.ung ho Ms 2025243 Ng Trong Bang.20250912.132514.214233789.TRAN THU TRANG.970432
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1AWKXM.Ung ho MS 2025.245 FT25255502458978.20250912.132456.8993126688.NGUYEN THI ANH XAO.970407
|12/09/2025
|20.000
|020097042209121324172025Z311159873.1026.132418.ung ho e nguyen trong bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1AWY1Y.Ms 2025.245 ung ho Si Duc Manh FT25255403890009.20250912.132400.19036789330013.VND-TGTT-DOAN THI NGUYET ANH.970407
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10892533656.Nguyen Thi Kim Lien ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh.CT tu 9356963799 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|0200970422091213144020253GEN686679.65638.131441.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ14NC73.ung ho MS 2025.245 FT25255600315301.20250912.131431.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10892438926.em Nguyen Trong Bang.CT tu 9978175298 TRAN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ14RB8U.MS2025.243 Nguyen Trong Bang FT25255128014875.20250912.131158.19035129560011.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG .970407
|12/09/2025
|200.000
|020097040509121311482025CCSJ075383.53868.131148.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|300.000
|020097041509121309102025UaQL936310.42781.130911.ms2025.245 si duc manh
|12/09/2025
|50.000
|0200970422091213074520250ULO924405.39416.130745.Ghi ro ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10892369822.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang .CT tu 0061001137798 NGUYEN DO THI MONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10892363089.NGUYEN HUU THANH ung ho MS 2025.245.CT tu 0331000434667 NGUYEN HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255VNIBJ2L8R4UE.MS 2025.245 ( em Si Duc Manh).20250912.130309.933338757.NGUYEN MINH QUAN.970441
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1iW8Z9G8E.2025 245 em SI DUC MANH.20250912.130157.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|12/09/2025
|40.000
|5255IBT1kJ14FZED.Ung ho Ms 2025.240 em Bui Duc Giang FT25255398654530.20250912.130100.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407
|12/09/2025
|30.000
|020097042209121255332025G22X390889.92175.125523.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|020097040509121255082025SR4P029995.90437.125509.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 . 243 Em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|30.000
|5255IBT1cWCQID2H.ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250912.125249.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10892238776.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ14LVK6.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255010375172.20250912.125120.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|12/09/2025
|500.000
|020097042209121247002025624Z400728.58196.124650.ung ho MS 2025.243 Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|50.000
|0200970488091212430620257wTV865762.42066.124253.UNG HO MS 2025 ,245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ146BYN.NGUYEN XUAN VU chuyen ung ho tien FT25255860092693.20250912.124059.19036940822012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN VU.970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8ZJKUX.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh), cau mong gia dinh vuot qua giai doan kho khan a.20250912.124052.10000466523.LE HUU HUY.970423
|12/09/2025
|100.000
|020097042209121240512025V9DM210980.31763.124041.ung ho ms2025.243
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10892101771.Ung ho MS 2025.243 - em Nguyen Trong Bang. Chuc ban mau khoe nhe!.CT tu 1039208054 HUYNH ANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121232012025t3q8847035.92799.123201.NGUYEN THI HONG uh ms2025243 nguyen trong bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJYKGH8.HOANG THI HOAI PHUONG chuyen tien gui em Nguyen Trong Bang.20250912.123132.4400300911008335.HOANG THI HOAI PHUONG.970446
|12/09/2025
|200.000
|020097041509121230452025sKf5844124.86797.123034.TRAN THI KIM OANH chuyen tien Ung ho MS 2025.243
|12/09/2025
|10.000
|5255IBT1cWCQDGC9.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20250912.123033.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ14AEIR.MS 2025.245 FT25255900809032.20250912.122454.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10891921097.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW86R63J.Ms 2025 243 ung ho em nguyen trong bang mong mot phep mau den voi em.20250912.122305.245211527.DANG THI HA.970432
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10891880623.MS2025.243.CT tu 9349587715 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10891859753.ung ho MS 2025.245(si Manh Duc).CT tu 0351000078926 PHAN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10891793627.MS 2025.243 (Em Nguyen Trong Bang).CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|020097042209121152372025U2NA888396.89923.115238.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ14DNBV.Ung ho 2025.243 FT25255798496330.20250912.115236.19033181959017.VND-TGTT-NGUYEN VAN TUONG.970407
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1iW86ZDF1.ZP252550228130 250912000605578 Ung ho MS 2025.253 Nguyen Trong Bang.20250912.115202.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/09/2025
|100.000
|0200970405091211515020259GIQ005030.86345.115151.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienms2025.245 si duc manh
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1dWFFWPBA.Ung ho ms2025243 em Nguyen Trong Bang.20250912.115054.970422Wac1a330000000008a2213.MBBANK IBFT.970422
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ14SERK.2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255409608874.20250912.114853.19034695878012.VND-TGTT-LE THI HAI.970407
|12/09/2025
|500.000
|020097048809121147362025tLJH510326.62326.114723.MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ14SDGL.Ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25255580677961.20250912.114734.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407
|12/09/2025
|200.868
|020097042209121147302025PVMR829906.61155.114731.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1iW86EZ6R.Ung ho MS 2025243 Em Nguyen Trong Bang.20250912.114550.50125947.BUI THI YEN.970432
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1iW86KUEF.ZP252550212602 250912000577347 Ung ho MS 2025.243.20250912.114011.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJYPF5W.ms 2025.245 giup si duc manh chua benh.20250912.113858.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJYP6BC.NGUYEN THI THU HIEN - Hung Yen chuyen tien ung ho Ms 2025.243- e Nguyen Trong Bang..20250912.113801.1003255343.SHBMB.970443
|12/09/2025
|100.000
|020097041509121135512025BFg3664880.94871.113551.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|100.000
|020097042209121135172025OR97428583.92076.113505.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|200.000
|020097040509121133442025IGLB020727.82734.113334.Vietcombank:0011002643148:Ms 2025.243 ung ho nguyen trong bang
|12/09/2025
|18.000
|MBVCB.10891143370.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1BN5Z7.MS 2025.243 FT25255083175907.20250912.112428.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM .970407
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1jWJPCBGX.UNG HO MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG-120925-11:20:46 280674.20250912.112046.241217939.LE THI DIEP.970416
|12/09/2025
|50.000
|020097048809121118342025bWN4300064.549.111821.MS 2025.243 NG TRONG BANG
|12/09/2025
|50.000
|020097042209121118162025E90O625488.98861.111806.2025.243 Nguyen Trong Bang mong gd Bang va b luon binh an
|12/09/2025
|100.000
|020097048809121116202025jwY8284219.87830.111609.MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|50.000
|0200970422091211122320250P3U754089.68002.111224.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW86YYGC.ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).20250912.110942.02414057601.LUU NHAT LAM.970423
|12/09/2025
|100.000
|020097042209121109372025VPHD908625.53042.110925.ung ho Ms 2025.245 Em Si Duc Manh
|12/09/2025
|50.000
|020097042209121105072025QEOC904989.27908.110508.NGUYEN DUC AN chuyen tien ung ho em si duc manh
|12/09/2025
|10.000
|020097042209121059432025QBV1442909.99460.105944.NGO BUU TRAN chuyen tien ung 2025.243 Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10890667540.ung ho MS2025.243 em Nguyen Trong Bang. .CT tu 0371000483243 NGUYEN NGOC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|020097042209121053472025N94I202554.69843.105348.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10890499346.giup do ms 2025.245.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10890477360.ung ho ms 2025.243.CT tu 0381000505924 NGUYEN THI HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW86VQ57.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 245 SI DUC MANH.20250912.103932.247529918.LE THI HOA.970432
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10890458683.ms 2025.243 nguyen trong bang.CT tu 0581000742964 TO TRUONG KHANH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|600.000
|5255VNIBJ2L8F4BT.ung ho ma so 2025.244 ong Huynh Van Lay.20250912.103709.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1hQ311KJ4.IBFT MS 2025 245 em Si Duc Manh..20250912.103454.020091536901.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1B5RIY.MS2025.243 Nguyen Trong Bang FT25255518078294.20250912.103259.19035450890013.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH HUYEN .970407
|12/09/2025
|300.000
|020097042209121032012025VLD1740082.62743.103202.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10890339102.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJYC8V8.Ung ho MS 2025245 em si duc manh.20250912.102701.3400200988921969.BUI VAN LUONG.970446
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1aWJYCSGX.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.238 em Nguyen van quan Nam mo duoc su luu ly Quan vuong phat.20250912.102626.22565668.SHBMB.970443
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10890277948.MS 2025.243 Nguyen Trong Bang.CT tu 0691000323824 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW862PVR.NGUYEN PHUONG THAO ung ho e Nguyen Trong Bang MS 2025.243 mong phep mau den voi em.20250912.102202.02659852801.NGUYEN PHUONG THAO.970423
|12/09/2025
|20.000
|0200970488091210172820256ybO892000.93788.101718.MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1hQ31WILS.IBFT Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250912.101523.040029507718.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1jWJU3WLX.UNG HO MS 2025 245 EM SI DUC MANH-120925-10:13:23 153432.20250912.101323.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|12/09/2025
|20.000
|5255IBT1kJ1BMAQ4.Ung ho MS 2025.243 FT25255978967732.20250912.101227.19034720250015.VND-TGTT-NGUYEN DAI TRANG .970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1BM4LJ.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25255205997177.20250912.101226.93334444999.MAI VAN DUONG.970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1BMPLH.Ung ho 2025.243. Chuc em mau khoe FT25255035218801.20250912.101204.19030848440016.VND-TGTT-TRAN THI NAM PHUONG.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097048809121009462025hM3k842370.58734.100933.UNG HO MS2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10890085295.Mau em mau khoe MS 2025.243 Nguyen Trong Bang.CT tu 0111000227630 NGUYEN THI LE MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10890074250.ung ho MS 2025.245 (si duc manh).CT tu 9932911999 TRAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10890036725.adidaphat -ms 2025-245( em si duc manh).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255VNIBJ2L8848N.ung ho ms 2025.243.20250912.100147.033937917.LE VIET TRUNG.970441
|12/09/2025
|50.000
|020097042209121000232025KYCN916372.16060.100024.ung ho ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10889939698.MS 2025.242.CT tu 0631000452357 LE QUANG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|0200970422091209561920258FGO509099.96753.095620.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|150.000
|MBVCB.10889913738.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|0200970422091209545320258G2U400233.90373.095454.ung ho MS 2025.243
|12/09/2025
|50.000
|020097042209120951592025R21N622921.78154.095200.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1jWJULUGK.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH-120925-09:51:10 113394.20250912.095110.9998888.LE HUU PHUOC.970416
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10889856869.THI MAI THANH chuyen tien MS 2025245 (em Si Duc Manh).CT tu 0151000539988 TRINH THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|020097042209120949492025P1SD766850.67836.094950.ung ho MS 2025.243 em nguyen trong bang
|12/09/2025
|100.000
|020097048809120942292025Vjwv668836.37311.094216.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ1BQMIM.Ung ho em Si Duc Manh MS 2025.245 FT25255260032622.20250912.093903.19030225449012.VND-TGTT-TRAN NGOC TAN.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ15XJ9Q.Ctt ung ho MS 2025.245- em Si Duc Manh FT25255126901301.20250912.092808.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097041509120926562025wpoJ250692.73387.092645.TRAN THI MINH HOAT ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh)
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1kJ15FWND.NGUYEN THI THU THAO chuyen ung ho ms 2025.245 em si duc manh FT25255278242693.20250912.092122.19034021387013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|12/09/2025
|500.000
|020097048809120916552025GCuq512058.35190.091645.TRAN VAN CUONG UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|100.000
|020097040509120916252025WKTL001357.33671.091625.Vietcombank:0011002643148:PHAM CAO HAI chuyen tien UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|50.000
|020097048809120912062025kgR4482988.17067.091155.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|300.000
|020097042209120907262025G62W494018.99964.090727.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|500.000
|020097042209120907242025YMA3735428.99855.090724.NGUYEN THI HAI chuyen tien ung ho MS 2025.245 em SI DUC MANH
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10889326915.Ung ho MS 2025.245 Si Duc Manh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8EEQBC.MS 2025245 em Si Duc Manh.20250912.085929.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
|12/09/2025
|100.000
|020097041509120859042025ntbd170393.69791.085904.Ung ho MS2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|12/09/2025
|50.000
|020097048809120855522025Fm9G385889.58890.085542.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1bW6SZ39I.Ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).20250912.085210.03101010965538.HOANG VIET.970426
|12/09/2025
|3.000.000
|5255IBT1iW8E7SIA.CSPM, CSTV giup do cho chau Si Duc Manh ms2025.245.20250912.085003.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10889076598.DOAN CHI THANG chuyen tien MS 2025.245 ( em Si Duc Manh).CT tu 0161000322362 DOAN CHI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ154PID.MS 2025.244 Ong Huynh Van Lay FT25255000332320.20250912.084423.19034426495662.VND-TGTT-LE THI VU HONG.970407
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1542X4.MS 2025.243.em Nguyen Trong Bang FT25255071705200.20250912.084330.19034426495662.VND-TGTT-LE THI VU HONG.970407
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10888983313.ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|2.000.000
|5255IBT1hQ3J6K7Q.IBFT Ung Ho MS 2025-245 em Si Duc Manh.20250912.083630.060168471631.SACOMBANK.970403
|12/09/2025
|102.000
|020097042209120834392025D8KD975945.87049.083440.ung ho MS 2025.243
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1aWJPE1R3.ung ho MS2025.245 em Si Duc Manh.20250912.083419.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|12/09/2025
|100.000
|020097042209120834112025HPBJ759333.85290.083412.Ung ho MS 2025.243 Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|020097042209120829412025TA05605792.70157.082942.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|1.000.000
|020097040509120828412025CJN0099983.66665.082841.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10888861494.MS 2025.245 si duc manh.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1jWJU4V7M.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG. GUI CHUT TAM LONG CUA CHI DEN EM-120925-08:26:18 977256.20250912.082618.28561147.PHAM THI HONG GIANG.970416
|12/09/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100572362344.20250912.100572362344-0988083085_Ung ho Ms 2025245 (Sy Duc Manh)
|12/09/2025
|100.000
|020097048809120823342025rt4M195311.50719.082324.DAO THI MEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.245 EM SI MANH DUC
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ158KA2.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255155077814.20250912.082322.8907061989.BUI HONG HANH.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097040509120822042025LK05072668.45616.082204.Vietcombank:0011002643148:MS2025 . 243
|12/09/2025
|50.000
|020097042209120820312025FAOY210681.41221.082032.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay
|12/09/2025
|500.000
|0200970422091208190520254ZF4930603.36166.081905.MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ15IPQ6.Ung ho em Si Duc Manh, MS 2025.245 FT25255327147209.20250912.081844.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10888751950.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|20.000
|MBVCB.10888744981.MS 2025.245 (em Si Manh Duc).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8EPEHF.Ung ho NCHCCCL - HaiYen - 0363184348.20250912.081441.04133910601.NGUYEN THI HAI YEN.970423
|12/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.10888704532.BUI THANH TAM chuyen tien ung ho hoan canh cua MS2025.245 Em SI DUC MANH.CT tu 0281000033794 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|500.000
|020097048809120807482025P2ur110474.481.080737.HOANG KHANH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.245 SI DUC MANH
|12/09/2025
|15.000
|5255IBT1cW1N2A5B.ung ho MS 2025.243(Nguyen Trong Bang).20250912.080503.105879195764.HUYNH PHU TRUNG.970415
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1aWJPADXK.MS 2025245.20250912.080128.700036640075.TRAN VAN GIANG.970424
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1aWJP4NYY.ung ho MS 2025245 em Si Duc Manh.20250912.075853.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10888534868.MS 2025.245.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|0200970422091207572920253XER250094.68807.075729.Ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10888493493.ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0581000740285 NGUYEN THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ15CR2J.UH MS2025.245 SI DUC MANH. Nam mo Quan The Am Bo Tat FT25255009657852.20250912.075317.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|12/09/2025
|50.000
|020097048809120751532025MSH3043525.54652.075143.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1jWJUYW3Q.MS2025.245 UNG HO EM SI DUC MANH-120925-07:50:35 929811.20250912.075035.10943167.LE THI THANH XUAN.970416
|12/09/2025
|2.000.000
|5255IBT1jWJUPFST.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH-120925-07:48:13 926923.20250912.074813.168886888.LY HAN SAM.970416
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10888400422.ung ho ms 2025.245.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10888404295.BUI THI QUY HIEN MS 2025.245 Si DucManh.CT tu 1013428662 BUI THI QUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|0200970488091207453220259G54018595.36193.074522.UH E BANG MS 2025.243
|12/09/2025
|300.000
|5255IBT1iW8EVVT4.MS 2025245 em Si Duc Manh.20250912.074257.42130303.DINH TRUNG KIEN.970432
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ15J8S8.PHAN VAN CHINH chuc con mau khoe FT25255135760770.20250912.074229.8986224706.PHAN VAN CHINH.970407
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10888359098.MS 2025.245 ( em Si Duc Manh).CT tu 9909285237 HOANG MANH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10888345520.VO THI DU chuyen tien ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0041000865749 VO THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|300.000
|5255VNIBJ2L8B73H.ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250912.074022.601704060278951.NGUYEN THI MY XUAN.970441
|12/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10888274074.NGUYEN DINH KHAN chuyen tien ung ho e Si Duc Manh.CT tu 1029926381 NGUYEN DINH KHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|500.000
|020097042209120732372025MN4L946673.99733.073238.Ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10888254377.chuyen tien ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh.CT tu 9939679757 PHAN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|20.000
|020097048809120731092025ah9W963497.95655.073056.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.245
|12/09/2025
|2.000.000
|020097048809120729482025oskK958317.92342.072938.DAM THI THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025045 SI DUC MANH
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10888195678.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2025
|500.000
|5255IBT1kJ1YR7UN.VO THI HOANG TRANG chuyen ung ho MS 2025.245 EM SI DUC MANH FT25255579250678.20250912.072533.10620974902016.VND-TGTT-VO THI HOANG TRANG.970407
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1YRVZA.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255931228661.20250912.072354.19034029984010.VND-TGTT-TRAN THI GIANG.970407
|12/09/2025
|50.000
|020097041509120718092025e7ut841478.59357.071758.MS 2025.245
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8ECCX4.Ung ho MS 2025241 em Ma Thi Hoa.20250912.070555.239300553.VU THI THU HIEN.970432
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10887892760.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10887849033.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|15.000
|MBVCB.10887735802.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.244 (Ong Huynh Van Lay)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8EQXC8.Ung ho MS2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250912.063648.07452845401.NGUYEN TIEN MANH.970423
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ1Y6V78.Ung ho NCHCCCL FT25255100179910.20250912.063534.19050212343011.VND-TGTT-NGO THI VAN.970407
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10887688147.MS 2025.245 ( em Si Duc Manh ).CT tu 0141000833337 PHAM VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|020097040509120626452025QYMS055344.45717.062632.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.243
|12/09/2025
|5.000.000
|5255IBT1kJ1YEQG5.DUONG TRAN THANH chuyen ung ho MS 2025 236 LA THI NHI FT25255800240427.20250912.062408.19022536327015.VND-TGTT-DUONG THI THAI HA.970407
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10887645653.2025.243.CT tu 0351000777968 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8KNH3U.Ung ho MS 2025243.20250912.062319.9928011998.LE THI BICH PHUONG.970432
|12/09/2025
|50.000
|MBVCB.10887642968.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1026957037 TRAN THUY THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|1.000.000
|5255IBT1jWJUVV7H.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG-120925-06:14:04 846094.20250912.061404.2106888888.NGUYEN THI HONG PHUC.970416
|12/09/2025
|200.000
|5255IBT1kJ1Y71FI.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255128817977.20250912.060012.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407
|12/09/2025
|1.000.000
|020097042209120550582025U7FA898491.5245.055058.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|500.000
|MBVCB.10887507093.ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).CT tu 9888225552 NGUYEN HUU LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|50.000
|5255IBT1kJ1YGYC5.Ung ho MS2025243 em Trong Bang FT25255650938738.20250912.054604.19039534403016.VND-TGTT-DINH THANH HANG.970407
|12/09/2025
|100.000
|020097040509120536082025VI9T083323.95775.053608.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1iW8KXQCW.TRAN NGOC KHANH LY chuyen tien ung ho MS2025243.20250912.050707.0384730112.TRAN NGOC KHANH LY.970432
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1kJ1YAMAK.Uh ms 2025.243 em nguyen trong bang FT25255097744810.20250912.050606.6625320115.TRAN HANH NGUYEN.970407
|12/09/2025
|300.000
|MBVCB.10887427020.MS 2025.243 .CT tu 0481000915806 PHAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|500.000
|020097042209120501032025FAWI206938.82442.050104.ms2025243 nguyen trong bang
|12/09/2025
|307.000
|5255IBT1hQ3J8AAA.Minh Thuy Pham ct BAO VIETNAMNET.20250912.042253.010001459614.Minh Thuy Pham.970403
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10887363413.Ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 0031000162880 DANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10887351659.MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0031000162880 DANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10887350392.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0031000162880 DANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|1.000.000
|5255IBT1kJ1Y5GRI.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255576050317.20250912.024957.19035380151013.VND-TGTT-BUI VU ANH.970407
|12/09/2025
|100.000
|0200970422091202051420256RA5570589.20917.020514.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa
|12/09/2025
|100.000
|020097042209120202212025EUR4157572.20038.020211.PHAM BINH DUONG chuyen tien
|12/09/2025
|171.100
|MBVCB.10887220412.MS 2025.243 ( nguyen trong bang ).CT tu 0861000004367 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|100.000
|5255IBT1bW69TNZM.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250912.011827.52068014567899.LE LIEN NGA.970426
|12/09/2025
|100.000
|MBVCB.10887055159.ung ho MS 2025.075 (cao thi hanh).CT tu 0011004372945 NGO NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|MBVCB.10887038460.MS2025.243.CT tu 0531002589108 TRAN DINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2025
|200.000
|5254IBT1jWJUJZD1.2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG-110925-23:53:28 752234.20250911.235329.29689157.TRAN THI NHUNG.970416
|12/09/2025
|200.000
|5254IBT1kJ1YD9HP.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25255236566412.20250911.235148.9911111998.DANG MAI ANH.970407
|12/09/2025
|68.686
|020097042209112350432025013M318317.7107.235044.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|13/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100750887511.20250913.100750887511-0395629788_Ung ho MS 2025239 (anh Le Van Tu)
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1hQ3DXEM7.IBFT ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa.20250913.232857.060290630196.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10913165023.MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0411001026844 NGUYEN THE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1NDPG7.ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25258474089540.20250913.232101.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1ND2GZ.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25258059737602.20250913.231854.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|50.000
|020097040509132318052025AWDG096159.81223.231805.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025. 243
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1NSH3L.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay FT25258706934131.20250913.231603.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|300.000
|5256IBT1hQ3DXCAR.IBFT ung ho MS 2025.246.20250913.231510.070082561283.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|50.000
|020097041509132313292025J3h7455215.72000.231329.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1NSMWJ.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25258025926404.20250913.231220.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|250.000
|5256IBT1kJ1N9RTH.ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau FT25258839060495.20250913.230955.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1N9PYW.ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25258024550280.20250913.230604.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|300.000
|5256BIDVE22M1UKL.CU THI PHUONG chuyen tien tu VNPT Money.20250913.230251.1257588588.TT DV TAI CHINH SO VNPT - CN TONG CTY TRUYEN THONG .970418
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1iWUWSV8I.MS 2025246.20250913.225941.0965749126.NGUYEN THI LINH.970432
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10913008738.ct giup do Si Duc Manh, ms 2025.246.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097041509132249572025K3rF429839.24417.224957.MS 2025.243
|13/09/2025
|50.000
|020097040509132246072025RSGW062814.16614.224607.Vietcombank:0011002643148:MS2025.243 - em Nguyen Trong Bang
|13/09/2025
|30.000
|MBVCB.10912932728.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1hQ3DFSFU.IBFT ung ho MS 2025246 chi Dinh thi hoa.20250913.223610.050046052185.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|20.000
|5256IBT1kJ1NWQQZ.MS 2025.245 FT25258894830542.20250913.223204.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10912738562.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1024088598 LY THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097042209132217072025SD5T570815.45092.221708.MS 2025.243
|13/09/2025
|32.000
|020097040509132212252025OZD0008575.30841.221225.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|13/09/2025
|10.000
|MBVCB.10912618161.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10912612227.2025-220 NGUYEN THI CAM TU.CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10912600045.2025-235 THI KHANH BANG.CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|15.000
|MBVCB.10912597771.TUONG DUNG ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10912588518.2025-242 NGUYEN PHUC HAU.CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10912570214.2025-244 HUYNH VAN LAY.CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10912574890.2025- 241 MA THI HOA.CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1hQ3DHTYG.IBFT Ung ho MS 2025.246 Chi Dinh Thi Hoa.20250913.215804.060244375408.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10912548168.Em SI DUC MA NH.CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097042209132156172025BJT1753744.80490.215618.MS 2025.243 nguyen trong bang
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10912522625.uh MS2025.246.CT tu 0851000017438 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1iWUQ3B9G.ung ho ms 2025.243 (em nguyen trong bang).20250913.214413.04782205301.NGUYEN MINH KHANH.970423
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10912413154.MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0381000528696 DANG THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10912345738.MS 2025.243 (em nguyen trong bang).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|15.000
|MBVCB.10912205696.TUONG DUNG ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|15.000
|MBVCB.10912198867.TUONG DUNG ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|15.000
|MBVCB.10912185681.TUONG DUNG ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|150.000
|5256IBT1kJ1R4GGG.Ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25258090658792.20250913.212032.19034602173014.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG OANH.970407
|13/09/2025
|10.000
|5256IBT1iWUQZXRL.chau HA TUNG TU THIEN.20250913.211950.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10912090288. ung ho MS 2025.246( chi DINH THI HOA).CT tu 0191000384138 TRINH HUE MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10912028716.2025.244 (ong huynh van lay ).CT tu 0441000739509 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1kJ1RP5ZD.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25258048436179.20250913.210546.19032579976012.VND-TGTT-DANG THI NGUYET ANH.970407
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10911971664.2025.245 ( em si duc manh ).CT tu 0441000739509 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1jWJAJRJY.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG-130925-21:01:46 784058.20250913.210146.14124057.NGUYEN MAI PHUONG.970416
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1hQ3DK1AF.IBFT Ung ho ms 2025.244.20250913.210137.131313939.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|20.000
|020097042209132101042025FPL9600879.73234.210104.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Dinh Thi Hoa ms 2025.246
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10911914264.2025.246( chi dinh thi hoa ).CT tu 0441000739509 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1aWJ7X79V.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.246 chi dinh thi hoa.20250913.210027.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1hQ3D7HKN.IBFT Ms 2025.238.20250913.205818.131313939.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|200.000
|0200970422091320465020258MIP461135.11642.204651.MS 2025.245 em Si Duc Manh
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10911687357.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0701000445062 LE THI DIEM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|02009704220913203946202571QU466770.80111.203946.UNG HO
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1jWJ4NMB3.UNG HO MS 2025.241-130925-20:29:10 730988.20250913.202910.6122297.DANG NGOC THUY NGAN.970416
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1jWJ4NJ1U.UNG HO MS 2025.246-130925-20:26:56 727200.20250913.202656.6122297.DANG NGOC THUY NGAN.970416
|13/09/2025
|100.000
|0200970422091320241520250SE1679303.8252.202416.Ung ho MS 2025.246
|13/09/2025
|600.000
|MBVCB.10911373648.ung ho MS2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1iWUQI7WT.Ung ho Ms 2025.246.20250913.201201.00004621352.THAI THI KIM OANH.970423
|13/09/2025
|200.000
|020097048809132011372025N43d956227.48117.201123.UNG HO MS 2520.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10911222156.ung ho MS 2025.245(em SI DUC MANH).CT tu 0181001605784 NGUYEN THI BICH NHAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|5256IBT1aWJ76M5H.PHAM HA TRANG ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250913.200630.1019223974.SHBMB.970443
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1X39BP.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25256393251048.20250913.200516.19030585912120.VND-TGTT-NGHIEM MINH HUYEN.970407
|13/09/2025
|200.000
|020097048809132002012025CjTq901664.1806.200148.NONG THI BICH HA CHUYEN TIEN GUI E SI DUC MANH. MA SO 2025.245 SON LA.
|13/09/2025
|50.000
|0200970405091319573720252GFO057774.80827.195737.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1aWJ7KS8P.ms 2025.244 giup huynh van lay chua benh.20250913.195113.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|13/09/2025
|200.000
|0200970415091319455520254OM1897168.25176.194555.ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang)
|13/09/2025
|200.000
|020097042209131945002025K186287777.21311.194501.MS 2025.243 ung ho em Nguyen Trong Bang. chuc em mau khoe
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1jWJ4LZ9X.MS 2025.246 CHI DINH THI HOA-130925-19:42:25 649117.20250913.194226.8151616.LONG KIM HOANG YEN.970416
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1jWJ4HI8H.UNG HO MS 2025.242BE NGUYEN PHUC HAU-130925-19:31:07 628119.20250913.193107.40413627.NGUYEN HOANG UYEN.970416
|13/09/2025
|300.000
|5256VNIBJ2LFW35P.ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250913.193046.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|13/09/2025
|200.000
|0200970488091319272920255odN702723.36225.192716.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1kJ1XB6DF.Ung ho MS2025.233 be Nguyen thiAn Luong FT25256200044906.20250913.192530.19038294658015.VND-TGTT-TONG THI MAI.970407
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1kJ1X57TN.Ung ho chi Dinh Thi Hoa MS 2025.246 FT25256799396798.20250913.192208.19034400277012.VND-TGTT-TRAN THI THU HOAI.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256VNIBJ2LFW1S5.Le Tat Thong ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250913.190955.009704060235401.DO THI THU HA.970441
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1aWJ7YZTF.MS 2025.246 CHI DINH THI HOA.20250913.190732.0963211543.PHAM THI THANH HUYEN.970424
|13/09/2025
|8.000
|MBVCB.10910240469.Chuyen tien ung ho de xay hoac sua nha dot nat.CT tu 9773000024 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/09/2025
|10.000
|5256IBT1kJ1XV93X.ung ho ms 2025.246 chi Dinh Thi Hoa, chuc chi va gia dinh binh an FT25256378125688.20250913.185922.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1XS7GB.Ms 2025.243 em nguyen trong bang FT25256280028009.20250913.185445.19029419677018.VND-TGTT-NGHIEM THUY DUONG.970407
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1XJ478.NGUYEN DUC CONG chuyen MS 2025.246 FT25256104639567.20250913.184033.19032940734010.VND-TGTT-NGUYEN DUC CONG.970407
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10909823398.MS 2025.245 (em si duc manh).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10909601574.Ung ho MS 2025.245 (Si Manh Duc).CT tu 0441000626180 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|0200970488091318144020259M8H150492.49258.181429.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ137G4P.Ms 2005.243 e nguyen trong bang FT25256282835434.20250913.180001.19026876433011.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1jWJ4UGYQ.UNG HO NCHCCCL-130925-17:55:36 439451.20250913.175536.199762029.HO THI NGOC HONG.970416
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ13V3CE.NGUYEN THI THUONG chuyen ung ho c hoa ms 2025.246 FT25256012889758.20250913.173015.19134522020017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUONG .970407
|13/09/2025
|22.000
|0200970422091317274620251KEK251613.68377.172747.gui ms 2025 246
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131716332025vTzs307197.2133.171624.MS 2025.243 (Em Nguyen Trong Bang)
|13/09/2025
|50.000
|0200970415091317161920256ivr304912.99448.171608.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|50.000
|020097042209131710102025435H786640.64209.171011.ung ho MS 2025.243 nguyen trong bang
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10908458979.ung ho MS 2025.246 ( Dinh Thi Hoa).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|25.000
|MBVCB.10908434966.LANG THI THUY ung ho Ms 2025.246.CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|80.000
|02009704220913164443202538HG553701.17613.164444.MS2025.243
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1iW8RL58S.ung ho ms 2005 246 Dinh Thi Hoa.20250913.163720.129077198.DOAN VAN HAO.970432
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10907939253.Ung ho MS 2025.105 (em Pham Thi Tham).CT tu 0071000860565 DO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|020097048809131630302025eToJ260551.43017.163017.UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10907817105.Ung ho MS 2025.149 (em Vi Ngoc Anh).CT tu 0071000860565 DO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|0200970422091316232820259G1K558360.7315.162329.MS 2025.244 ong Huynh Van Lay
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10907721724.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0071000860565 DO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|5.000
|5256IBT1kJ1F4QZK.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25256531461931.20250913.161652.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/09/2025
|5.000
|5256IBT1kJ1FB7E8.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25256525061071.20250913.161538.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/09/2025
|100.000
|020097048809131613342025Lk16143505.56382.161321.NGUYEN THI THOM CHUYEN TIEN MS 2025.243
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10907679496.ung ho MS 2025.246(chi dinh thi hoa).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10907662043.ung ho MS 2025.245(em si duc manh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|18.000
|MBVCB.10907655573.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10907652858.ung ho MS 2025.244(ong huynh van lay).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|0200970488091316095020254fK4118709.38138.160937.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.244 HUYNH VAN LAY
|13/09/2025
|50.000
|0200970488091316082520259KSg109284.31341.160814.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.246 DINH THI HOA
|13/09/2025
|2.000.000
|5256IBT1fWP1DI34.ISL0kndhkfl0ig0748o4ab7uf9ahn-uh Ms 2025.246 (chi DINH THI HOA).20250913.155928.107999268055.LE THI NGOC PHUONG.970419
|13/09/2025
|50.000
|020097041509131554022025PqDr907711.60921.155348.LE QUYET CHIEN Ung Ho Chi Dinh Thi Hoa MS 2025.246
|13/09/2025
|100.000
|0200970449091315482720250kkK474698.34266.154827.ung ho ms 2025.246 chi dinh thi hoa, ma GD 100000010851952
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1kJ1FDDM3.MS 2025.243 - em Nguyen Trong Bang FT25256631104265.20250913.154438.19030709269019.VND-TGTT-LE THANH BINH.970407
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10907311406.UNG HO MS 2025.243.CT tu 9024349999 LE DINH NHAT LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10907249399.ung ho MS 2025.246(Chi Dinh thi Hoa).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|020097048809131529292025EDzA865688.46227.152918.UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1dW3CENDC.MS 2025246 dinh thi hoa.20250913.151722.97042292T4160e8000000000c95083.MBBANK IBFT.970422
|13/09/2025
|100.000
|5256VNIBJ2LFFZ5Y.Ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).20250913.151717.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|13/09/2025
|2.000.000
|5256IBT1kJ1TR39A.ms 2025.245 FT25256860277101.20250913.151127.19024473751019.VND-TGTT-NGUYEN VIET PHUONG.970407
|13/09/2025
|40.000
|5256IBT1cWC2MULR.ung ho MS2025.246( chi Dinh Thi Hoa).20250913.150921.197450356789.PHAN NGOC THANH HUY.970415
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10906928961.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10906906735.MS 2025.243 ung ho em Nguyen Trong Bang.CT tu 0011004199166 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10906903163.chuyen tien ung ho MS 2025.246( Chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0471000328750 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|020097041509131505022025ukhI765312.35951.150451.ung ho ms 2025.246( dinh thi hoa )
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10906874140.ung ho.MS.2025.246(chi.Dinh Thi Hoa ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131501492025h6SX755615.21806.150149.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10906849739.2025.243 Nguyen Trong Bang.CT tu 1047774539 PHAN THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097042209131455332025D8FH490035.96349.145534.MS 2025.243 nguyen trong bang
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10906766117.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0331000458988 LY UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|10.000
|MBVCB.10906751155.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1TL1PE.Ung ho ms 2025.243 chuc em nguyen trong bang mau khoe FT25256383256949.20250913.144931.19035394001014.VND-TGTT-LE VAN THAI.970407
|13/09/2025
|100.000
|020097042209131447232025JSIV450177.62311.144723.ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1TGIVM.ung ho MS2025.246 Dinh Thi Hoa FT25256174949674.20250913.142149.3775999999.NGUYEN THI AI NHI.970407
|13/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100704241712.20250913.100704241712-0944405668_UH 2025243 Nguyen Trong Bang
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1TABW8.NGUYEN TAT SON ung ho MS 2025.243 nguyen trong bang FT25256620283309.20250913.141822.9986046545.NGUYEN TAT SON.970407
|13/09/2025
|1.000.000
|0200970415091314181620251TD3649434.51849.141805.MS 2025 246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|200.000
|020097041509131416532025nBR0644872.46813.141654.NGUYEN NHU QUYNH chuyen tien MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1iW8RQ9RE.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250913.141334.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|13/09/2025
|20.000
|5256IBT1bW65ZY69.MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).20250913.140721.37201010010865.LE THUY HANG.970426
|13/09/2025
|100.000
|020097042209131403362025RZPG661607.99386.140337.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.246
|13/09/2025
|100.000
|020097042209131359382025RRLL776940.84942.135939.Ung ho MS 2025.246 Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1TYQVJ.NGUYEN DOAN XUAN chuyen ung ho MS 2025.246 Dinh Thi Hoa FT25256002115090.20250913.135858.19029537112017.VND-TGTT-NGUYEN DOAN XUAN.970407
|13/09/2025
|50.000
|0200970422091313553620257G1I995507.71211.135524.ung ho ms2025.246
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10906217584.MS 2025.246.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1hQ3S2SDN.IBFT MS2025.246 - dinh thi hoa.20250913.134942.070081840146.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131343072025777M572732.27787.134307.NGUYEN THI BICH LUU chuyen tien ung ho MS 2025 243 chau Nguyen Trong Bang
|13/09/2025
|15.000
|02009704220913134024202591G5565026.18260.134014.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan. hdtrung uh
|13/09/2025
|200.000
|020097048809131340182025RaeT319805.19006.134004.MS 2025.246 UNG HO CHI DINH THI HOA
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1kJ1TMKIW.Ung ho Dinh Thi Hoa MS 2025 246 FT25256807004000.20250913.133955.11120692296017.VND-TGTT-LE THI KIM NGAN.970407
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10906089194.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 9369825385 DOAN THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|020097042209131339422025SO4F363163.16024.133930.UNG HO MS 2025.246 chi DINH THI HOA
|13/09/2025
|500.000
|02009704050913133900202549ZB087893.13564.133848.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH chuyen tien ung hoMS2025246chidinhthihoa
|13/09/2025
|100.000
|02009704150913133855202567Sp564242.12706.133855.ung ho MS 2025.246(chi dinh thi hoa)
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10906081959.NGUYEN THI BICH HOA chuyen tien ung ho MS 2025.246.CT tu 0701000400719 NGUYEN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256VNIBJ2LFC8XG.MS 2025.246 chi dinh thi hoa.20250913.133812.248977979.HO THI THU THANH.970441
|13/09/2025
|200.000
|020097042209131336402025JODH480415.6126.133640.ung ho MS 2025.243 Nguyen trong bang
|13/09/2025
|90.000
|MBVCB.10906059805.ung ho Ms 2025.246 ( chi Dinh Thi Hoa ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|10.000
|MBVCB.10906054480.ung ho Ms 2025.246 ( chi Dinh Thi Hoa ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1aWJGJLU1.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250913.133416.689333366666.DO HA THANH VY.970412
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10906010399.2025.246.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1kJ1TD85U.Ung ho MS 2025.246 - chi Dinh Thi Hoa FT25256636053466.20250913.133000.19029289886027.VND-TGTT-PHAM CHAU GIANG.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1hQ3S1937.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2025246 chi Dinh Thi Hoa.20250913.132719.040946890402.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|50.000
|020097040509131326012025NY1J054585.66945.132601.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.246
|13/09/2025
|90.000
|5256IBT1kJ1TSQZ6.Ung ho MS2025.246 FT25256539904224.20250913.132414.19034019392018.VND-TGTT-NGUYEN DUY KIEU.970407
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1T9MJ8.ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang FT25256507739493.20250913.132105.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|500.000
|020097048809131320482025o8a9236317.51126.132036.PHUONG ANH UNG HO MS 2025.246 DINH THI HOA
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1T2X2U.MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25256025978189.20250913.131925.19029334334014.VND-TGTT-HA DUC HUY.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1T2XJE.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25256293060695.20250913.131924.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2025
|60.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100699667355.20250913.100699667355-0908575939_Gia dinh phat tu Tue Duc ung ho MS 2025242
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1jWJBPCP4.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH-130925-13:18:39 940391.20250913.131839.7988707.TONG THI MY LINH.970416
|13/09/2025
|300.000
|0200970415091313162720256SwE517342.35741.131615.MS 2025.246
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10905872401.ung ho MS2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1aWJGQTPF.Ung ho MS 2025 246 chi Dinh Thi Hoa.20250913.131423.45914053.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10905865427.Ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10905846605.LE QUOC THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2025.243.CT tu 0281000303625 LE QUOC THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256VNIBJ2LFMSIA.MS 205.246 chi dinh thi hoa.20250913.130934.601704060444999.VO THI THU HIEN.970441
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1iW8XKRCH.ung ho MS2025 246 chi Dinh Thi Hoa.20250913.130532.173627157.TRAN THI HONG NHUNG.970432
|13/09/2025
|100.000
|020097040509131302562025K6YV095927.87162.130256.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1iW8XKQ3X.MS 2025 246 chi Dinh Thi Hoa.20250913.130017.208008013.TRAN THI HOA.970432
|13/09/2025
|50.000
|020097042209131259442025JLIG320098.75446.125945.Ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10905721222.DO THI THU HUYEN ung ho MS 2025.246 (Dinh Thi Hoa).CT tu 0031000308403 DO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1bW65U3WP.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250913.125829.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1bW65UETK.MS2025.246 Dinh Thi Hoa.20250913.125739.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|13/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100698001996.20250913.100698001996-0986435751_MS 2025246 chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10905706756.MS 2025.246(chi Dinh Thi Hoa).CT tu 9335184233 PHAN THI KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|150.000
|0200970422091312534520259FI6761938.51563.125345.Ung ho 2025.246
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1bW6583ZM.Ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).20250913.125344.04101010812666.NGUYEN THI BICH VAN.970426
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1LN53B.MS 2025.243-Nguyen Trong bang FT25256946887746.20250913.125248.11120429046014.VND-TGTT-NGUYEN BAO KHANH.970407
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10905651013.ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh)..CT tu 0071003607590 HO DAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097048809131246282025HlYG081716.24524.124617.NGO VAN TRIEU CHUYEN TIEN MS2025246 CHI DINH THI HOA
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10905602437.ung ho MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|250.000
|5256IBT1iW8XA2KW.Ung ho ms 2025.246.20250913.124438.02518843902.NGO HOANG DUC.970423
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10905576937.ung ho MS.2025.245 ( em Si Duc Manh).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10905567370.Dam Tuan Minh ck ms 2025.246.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|0200970488091312422720258bMs062824.9956.124215.UNG HO MS 2025 246
|13/09/2025
|200.000
|020097041509131238292025oAAY432182.93356.123817.ung ho ms 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131237592025JL48430598.91674.123800.ung ho MS 2025.246 chi DINH THI HOA
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1LF7DU.2025 246 chi Dinh Thi Hoa FT25256354060084.20250913.123759.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|13/09/2025
|500.000
|020097042209131236502025K0N5909238.86571.123650.MS 2025.246 dinh thi hoa
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1LF274.MS2025.243. Em nguyen trong bang FT25256858475099.20250913.123619.2729281986.LE HAI QUAN.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1LTXDZ.MS 2025.246 FT25256387226480.20250913.123525.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407
|13/09/2025
|5.000
|MBVCB.10905441251.NGUYEN DOAN BACH chuyen tien.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097048809131231372025ruWO006259.63936.123125.MS 2025 .243
|13/09/2025
|10.000
|MBVCB.10905438771.TRAN THI MAI chuyen tien.CT tu 1030068455 TRAN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131230592025jovl413037.62492.123047.MS 2025.246.DinhThiHoa
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10905432655.Ung ho ma so 2025.246.CT tu 0041000630543 DO HUU TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1iW8X5QGY.ung ho MS 2025246 chi Dinh Thi Hoa.20250913.122845.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10905394313.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 1017258107 VU THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1LH5FQ.UNG HO MS 2025.246 DINH THI HOA FT25256180367900.20250913.122652.19035359930010.VND-TGTT-VU HUYNH KIM ANH.970407
|13/09/2025
|300.000
|5256IBT1kJ1LHPRQ.Uho ms 2025 246 chi dinh thi hoa FT25256130061118.20250913.122641.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|13/09/2025
|100.000
|020097042209131221192025EADS143418.18150.122120.ung ho MS2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|100.000
|020097048809131219442025AzKD938032.10654.121931.UNG HO MS 2025.246 DINH THI HOA
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1bW65CNAV.MS 2025246 chi Dinh Thi Hoa.20250913.121700.0986939269.LE HAI YEN.970425
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131215412025S9qV369632.91418.121541.MS 2025.246( chi Chi DINH THI HOA)
|13/09/2025
|100.000
|020097042209131212042025OC9K772449.73955.121152.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ms 2025 246
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131210092025dsMF353547.65391.121009.MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|100.000
|020097040509131209362025I29O035216.62701.120923.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HOI chuyen tien
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1L7DVN.ung ho MS 2025.246 FT25256420381003.20250913.120919.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|13/09/2025
|100.000
|020097041509131207492025v4DZ346313.54420.120750.MS 2025.246 ( chi dinh thi hoa)
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1jWJB2G7F.MS 2025.246 DINH THI HOA-130925-12:01:40 812989.20250913.120141.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10905011880.MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).CT tu 1024319818 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|5256VNIBJ2LFB7QE.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250913.115605.013938185.NGUYEN CHI PHUC.970441
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10904939563.ung ho ms 2025.244.CT tu 9925139697 HA NU THY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.868
|020097042209131149332025ZR5G784993.60126.114934.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|13/09/2025
|300.000
|5256IBT1iW8XSV9H.MS 2025 246.20250913.114859.92468321.CAO THI KIM HOANG.970432
|13/09/2025
|20.000
|5256IBT1fWPJ6Z9F.GiacHienVy ung ho MS2025.244(ong Huynh Van Lay).20250913.114544.19021983.DO THI OANH.970431
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10904850209.ung ho ms 2025.246.CT tu 9925139697 HA NU THY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1L88MR.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25256934650440.20250913.114118.8885288852.LE THI THANH TRANG.970407
|13/09/2025
|200.000
|5256WBVNA224I8A5.Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2025 246 chuc co Dinh Thi Hoa mau khoe.20250913.113943.104000090757.VO PHUC UY.970412
|13/09/2025
|200.000
|5256WBVNA224ICHH.Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2025 245 chuc anh Si Duc Manh mau khoe.20250913.113843.104000090757.VO PHUC UY.970412
|13/09/2025
|300.000
|5256WBVNA224ICTS.Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2025 242 chuc em Nguyen Phuc Hau mau khoe.20250913.113751.104000090757.VO PHUC UY.970412
|13/09/2025
|200.000
|5256WBVNA224IM6A.Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2025 241 chuc chi Ma Thi Hoa mau khoe.20250913.113657.104000090757.VO PHUC UY.970412
|13/09/2025
|200.000
|5256WBVNA224IMA2.Be Vo Phuc Thuan HCM ung ho MS 2025 240 chuc anh Bui Duc Giang den truong.20250913.113557.104000090757.VO PHUC UY.970412
|13/09/2025
|200.000
|020097048809131135362025jlkN647718.86294.113522.UNG HO NCHCCCL HAY GIUP HO VE NHA
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1jWJBJS5A.UNG HO MS 2025 246 CHI DINH THI HOA-130925-11:35:18 762347.20250913.113519.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/09/2025
|200.000
|MBVCB.10904643091.ung ho ms 2025.246 dunh thi hoa.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|5256NAMAA224IQL6.UNG HO MS2025.239 LE VAN TU.20250913.112559.803026709200021.NGUYEN THI HUONG GIANG.970428
|13/09/2025
|1.300.000
|020097042209131115242025UD4Z166087.81410.111525.Van Le giup do MS :2025238
|13/09/2025
|100.000
|020097040509131111072025U5U3089192.60079.111056.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.243 ung ho em Nguyen Trong Bang
|13/09/2025
|50.000
|020097040509131108462025LVD2078616.47329.110846.Vietcombank:0011002643148:Ung ho chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1iW83XCUJ.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025242 2025243 2025244 2025245 2025246 moi ma so 100 k.20250913.110404.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10904313195.ung ho MS 2025.245 (Em Si Duc Manh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|99.999
|020097040509131059522025YG63038665.1378.105952.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.231 Lanh van Lien
|13/09/2025
|99.999
|020097040509131059082025SD0X035441.98196.105908.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.230 Pham Trung Hieu
|13/09/2025
|99.999
|02009704050913105825202548L9032296.95110.105825.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.229 Phan Thi Hoa
|13/09/2025
|99.999
|020097040509131057312025IMG5028334.89916.105731.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.228 Vi Van Tiep
|13/09/2025
|99.999
|020097040509131056262025IKOL023417.85168.105626.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.227 Nguyen Thi Loan
|13/09/2025
|99.999
|0200970405091310550720257VUS017391.78544.105507.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.226 Le Anh Tinh
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1aWJA5KZD.MS 2025.246 ( chi Dinh Thi Hoa).20250913.105301.228704070012887.DUONG VIET THANH.970437
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1HEZW5.MS 2025.243 FT25256251430109.20250913.103102.838622022002.VU HOANG GIANG.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1iW83E2F5.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 246 DINH THI HOA.20250913.102716.247529918.LE THI HOA.970432
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1dW3J7XQL.MS 2025242 be Nguyen Phuc Hau.20250913.102617.970422T5405b7000000000d00596.MBBANK IBFT.970422
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1iW837TF7.ung ho MS 2025246.20250913.102112.50969495.NGUYEN MINH DAN.970432
|13/09/2025
|200.000
|020097042209131016462025BG6D528353.95424.101647.ung ho ms 2025.243
|13/09/2025
|200.000
|020097042209131014592025UQIN480443.87041.101500.MS 2025 246 Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|100.000
|020097048809131012482025MqZM083304.76179.101237.UNG HO MS 2025.244 HUYNH VAN LAY
|13/09/2025
|200.000
|0200970488091310121120258PiW079089.73514.101158.SHINE KIDS MONG EM MOI DIEU TOT LANH
|13/09/2025
|200.000
|0200970405091310095920253QO1012672.63336.100947.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 nguyen trong bang
|13/09/2025
|200.000
|5256VNIBJ2LFYDFX.Ung ho MS 2025.246 BN Dinh Thi Hoa.20250913.100645.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1bW6YSV2B.DOAN NAM PHUOC UNG HO MS 2025.245 ( EM SI DUC MANH).20250913.100528.88898018275639.DOAN NAM PHONG.970426
|13/09/2025
|100.000
|0200970488091310015820251YK3009052.25993.100147.TONG DUC KHAI CHUYEN TIEN UNG HO 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|13/09/2025
|200.000
|020097041509131001232025Z1gH837034.23456.100111.2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10903471157.DOAN DIEM chuyen tien ung ho MS 2025.246 (chi Dinh thi Hoa).CT tu 0011000624287 DOAN DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10903467149.DINH THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.246 .CT tu 0071001096396 DINH THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1HIFIV.LE THI THANH TAM chuyen ung ho MS2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25256305116901.20250913.095308.19023334301010.VND-TGTT-LE THI THANH TAM.970407
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10903392152.UNG HO E NGUYEN TRONG BANG MS 2025.243.CT tu 1026595787 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097042209130947352025QOQS876721.63438.094736.Ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa. Nam Mo A Di Da Phat. Chuc chi Hoa som khoe manh.
|13/09/2025
|50.000
|020097048809130944202025F5qI891614.49003.094409.NGUYEN THI THU TRANG CHUYEN TIEN MS.2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1fWPJPM5B.TRUONG AN ung ho MS 2015 245 Si Duc Manh.20250913.094234.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|13/09/2025
|50.000
|020097048809130942332025OFt6879882.41380.094222.NGUYEN THI THU TRANG CHUYEN TIEN
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10903259975.Ung ho MS 2025.236 Chi La Thi Nhi.CT tu 1036709189 PHAM QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1iW838PIK.MS 2025.246. hungnt6.20250913.093622.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|13/09/2025
|500.000
|020097041509130920562025OKWa710796.54629.092056.NGUYEN THI KIM QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|350.000
|5256IBT1hQ39MGJ2.IBFT Ms 2025 245 e Si Duc Manh.20250913.091809.060161120531.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1HQL9J.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25256868346666.20250913.091631.19032515725016.VND-TGTT-LE THI THU TRANG.970407
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1hQ39VNDT.IBFT ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250913.091208.060240754072.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|500.000
|5256IBT1jWJ5BXHF.2025-242 NGUYEN PHUC HAU-130925-09:05:13 487714.20250913.090513.790618.DANG VAN MINH.970416
|13/09/2025
|30.000
|5256IBT1cWC1N8FZ.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250913.090345.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|13/09/2025
|30.000
|0200970488091308542820252L9U566000.58183.085415.UNG HO MS 2025.244
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10902703334.MS 2025.246 ( chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0421000424340 NGO TAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097048809130851362025Twyf548104.47696.085125.MS 2025.246 CHI DINH THI HOA
|13/09/2025
|300.000
|020097048809130848302025arGq528622.38079.084819.DO THI THANH XUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.246 DINH THI HOA
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1iW83W8XH.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250913.084017.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|13/09/2025
|100.000
|5256IBT1kJ1Z69UV.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay FT25256276634518.20250913.083846.93334444999.MAI VAN DUONG.970407
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1kJ1ZEN9E.Ung ho chi Dinh Thi Hoa, MS 2025.246 FT25256488075258.20250913.083800.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|13/09/2025
|50.000
|MBVCB.10902506022.MS: 2025 .246 UH : CHI DINH THI HOA..CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|0200970415091308341620258ngc573982.86700.083417.ung ho MS 2025.246 (ung ho chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|20.000
|5256IBT1aWJ43X4Q.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay.20250913.082632.6808081983.SHBMB.970443
|13/09/2025
|200.000
|5256WBVNA2243D9C.Ngan Hung ung ho MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang.20250913.082405.881888080868.TRAN THI MAI.970412
|13/09/2025
|20.000
|MBVCB.10902360034.MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100672793226.20250913.100672793226-0963635310_Ung ho MS 2025243 (em Nguyen Trong Bang)
|13/09/2025
|300.000
|MBVCB.10902301515.TRAN THI THU THANH chuyen tien ung ho MS 2025.246 ( chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097040509130817222025FVT0011996.33729.081709.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025246 dinh thi hoa
|13/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100672660443.20250913.100672660443-0969464478_ung ho MS 2025246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10902282960.MS 2025.243.CT tu 1040352164 TRAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10902231493.MS 2025.246.CT tu 9913627315 NGUYEN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|20.000
|020097048809130812132025r3Ll303813.18321.081201.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.246
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1iW8FL88L.ung ho MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang.20250913.075328.0354252799.DOAN THI HUONG.970432
|13/09/2025
|100.000
|020097041509130753212025QQ8Y471167.62907.075321.ms 2025. 243 em nguyen trong bang
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1iW8FLCKF.ung ho 2025 246 ( chi dinh thi hoa ).20250913.075159.03604653801.HOANG VAN TUAN.970423
|13/09/2025
|100.000
|020097048809130751542025OUAY201578.59162.075141.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|13/09/2025
|223.010
|5256IBT1kJ1Z8YQ4.2025.243 FT25256290908800.20250913.075125.19027375439022.VND-TGTT-VUONG NGUYEN KHANH HUY.970407
|13/09/2025
|100.000
|020097048809130750312025QGO3196279.55601.075020.UNG HO CHI DINH THI HOA MS 2025.246
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1hQ39JTTY.IBFT Ung ho MS 2025.246.20250913.074849.060217870928.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|300.000
|5256IBT1kJ1ZM5CL.Ung ho MS2025.241 Be Ma Thi Hoa-xa Minh Quang- tinh Tuyen Quang FT25256123914371.20250913.074220.19036332856011.VND-TGTT-BUI THY THU.970407
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10901845588.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|5256IBT1hQ39WE61.IBFT NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien.20250913.073232.040107000307.SACOMBANK.970403
|13/09/2025
|300.000
|5256IBT1kJ1ZSGG8.MS 2025.244. giup do ong Huynh Van Lay FT25256610516682.20250913.072801.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|13/09/2025
|200.000
|020097042209130724222025R7F7554886.84734.072423.LE THI HONG chuyen tien ung ho MS 2025 243
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10901697066.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|020097042209130717512025ZPV9697731.68139.071751.ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|13/09/2025
|100.000
|020097048809130717432025OYij074935.67316.071732.UNG HO E NGUYEN TRONG BANG MSB2025.243
|13/09/2025
|500.000
|MBVCB.10901661767.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|020097041509130711542025Lrw2404488.53187.071154.MS 2025.246 ( Chi Dinh Thi Hoa)
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10901586531.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1978436268 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|020097040509130651132025JHOA097355.6531.065113.Vietcombank:0011002643148:ung ho nchcccl mong chuong trinh ngay cang phat trien
|13/09/2025
|100.000
|020097041509130646572025yyr4370318.97466.064657.ung ho ma so 2025.243 em nguyen trong bang
|13/09/2025
|120.000
|020097048809130642572025ReqA968506.89464.064244.UNG HO MS 2025.245
|13/09/2025
|100.000
|020097042209130635162025AZP8728008.75600.063516.TRINH THI QUYNH LUU chuyen tien
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10901237708.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1015573556 DO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|15.000
|MBVCB.10901202508.2025.245( Si Duc Manh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|200.000
|020097048809130606592025Ok5z897387.37386.060646.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10901124059.ung ho ms 2025.239 (anh le van tu).CT tu 0071000755969 THAI THUY PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|300.000
|5256IBT1aWJ4BXDI.UNG HO MS 2025.243 (EM NGUYEN TRONG BANG).20250913.054011.700007896168.NGUYEN THI NHU HUYEN.970424
|13/09/2025
|200.000
|020097042209130430392025Q5VV771110.90729.043040.Ms 2025 245 em SI DUC MANH
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1kJ16LRZ9.Ung ho NCHCCCL Quynh Chau FT25256750354074.20250913.041449.19032242740017.VND-TGTT-TRAN NGUYEN QUYNH CHAU.970407
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1iW8FUYQX.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250913.040049.05631374001.DUONG LE TRUNG.970423
|13/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10901003536.Gd chau Linh Duc ung ho MS2025.243( em Nguyen Trong Bang).CT tu 0011001702102 BUI THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10900985314.MS2025 240 em Bui Duc Giang.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10900984933.MS2025 239 anh Le Van Tu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|100.000
|MBVCB.10900984695.MS2025 238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2025
|50.000
|5256IBT1iW8FIR7R.MS 2025.243( Nguyen Trong Bang).20250913.024905.04207294101.DUONG VIET ANH.970423
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1jWJ5WERE.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-130925-02:09:39 250239.20250913.020939.66608.NGUYEN THI KIM PHUNG.970416
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1jWJ5WK4Z.MS 2025.235 BE THI KHANG BANG-130925-02:07:24 249639.20250913.020724.66608.NGUYEN THI KIM PHUNG.970416
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1jWJ5WGZY.MS 2025.245 EM SI DUC MANH-130925-02:04:40 248890.20250913.020441.66608.NGUYEN THI KIM PHUNG.970416
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1jWJ5WAZ6.MS 2025.241 EM MA THI HOA-130925-02:03:14 248519.20250913.020315.66608.NGUYEN THI KIM PHUNG.970416
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1jWJ5WPWV.MS 2025.194 BE DO THI KHANH CHI-130925-01:54:59 246135.20250913.015459.66608.NGUYEN THI KIM PHUNG.970416
|13/09/2025
|200.000
|0200970422091301495120252X98440061.24772.014951.ung ho ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|13/09/2025
|1.000.000
|5256IBT1jWJ5WDJ3.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI-130925-01:46:26 243659.20250913.014626.66608.NGUYEN THI KIM PHUNG.970416
|13/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100658522710.20250913.100658522710-0389406001_MS 2025243
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1hQ381D5D.IBFT Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250914.232335.060070256161.SACOMBANK.970403
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1kJCSZPGK.Ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258800020027.20250914.231827.19030288554010.VND-TKTT-TRUONG THI HUYEN HUONG.970407
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1kJCS6GUF.ung ho MS 2025.243 nguyen trong bang FT25258598949915.20250914.231109.9798251197.PHAN TIEN DUNG.970407
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1fWPSH2U2.MS 2025.049 Be Le Thi Ngoc Anh.20250914.225937.8007041030325.NGUYEN THUY ANH DUONG.963388
|14/09/2025
|200.000
|020097048809142258332025fetT497080.72350.225821.MS 2025.247 EM VANG A THANG
|14/09/2025
|50.000
|MBVCB.10925855478.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1050873521 NGUYEN PHUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1kJCSGQKP.Ung ho MS 2025.243 FT25258705192073.20250914.223759.19031962728999.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TIEN .970407
|14/09/2025
|17.700
|020097042209142237002025BMAK504956.29849.223701.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh. hdtrung uh
|14/09/2025
|35.000
|020097048809142232022025RrfF444188.17966.223148.NGUYEN DANG QUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.243
|14/09/2025
|10.000
|5257IBT1kJCSBEQ3.ung ho NCHCCCL FT25258857453542.20250914.222433.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1aWJH2T8S.MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang).20250914.221921.177704070002059.LE THI TRUC MY.970437
|14/09/2025
|100.000
|020097040509142216372025TI9K049448.81625.221637.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|14/09/2025
|10.000
|MBVCB.10925485765.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.247(em Vang A Thang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100843443462.20250914.100843443462-0703596928_Ung ho NCHCCCL Hang 0703596928
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10925461974.ung ho MS 2025.243 (Nguyen Trong Bang).CT tu 1027966719 DUONG THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10925459266.MS 2025.242 ( be Nguyen Phuc Hau).CT tu 0451000499922 VU DANG LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|500.000
|5257IBT1kJCSIMDL.MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258535637800.20250914.215344.19031639641019.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|14/09/2025
|500.000
|5257IBT1jWJK5WJG.MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY-140925-21:50:34 471969.20250914.215034.94960599.TRAN THI PHUONG ANH.970416
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1bW6H7MSC.VU THI MINH HOA chuyen tien ung ho NCHCCCL 0977232466.20250914.214813.0131006203026.VU THI MINH HOA.970425
|14/09/2025
|10.000
|MBVCB.10925336478.Ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10925308669.ung ho MS 2025.243 ( nguyen trong bang).CT tu 0181006688999 NGUYEN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU935UB.Ung ho NCHCCCL Trangnt.20250914.213957.134803665.NGUYEN THU TRANG.970432
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1kJCS9X6G.Ung ho MS 2025234 gd ong Tran Van Tuoc FT25258679819272.20250914.213513.19036036354017.BUI THI MINH THU.970407
|14/09/2025
|100.000
|0200970405091421344120253ZYC051183.53813.213427.Vietcombank:0011002643148:MS2025.243
|14/09/2025
|20.000
|5257IBT1kJCS9HNV.PHAM THI LIEN chuyen FT25258160073473.20250914.213441.19032644549011.VND-TGTT-PHAM THI LIEN.970407
|14/09/2025
|200.000
|020097048809142129322025CJxB252898.36740.212920.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJCS2Y6P.TRAN THU HUYEN chuyen ung ho MS 2025 243 nguyen trong bang FT25258009900683.20250914.212927.19024329328012.VND-TGTT-TRAN THU HUYEN.970407
|14/09/2025
|500.000
|5257IBT1iWU9LNI7.Ms 2025243 e Nguyen trong bang.20250914.212558.38382567.PHAM DO NHAT VINH.970432
|14/09/2025
|200.000
|020097048809142123242025Ua9q229353.15178.212312.MS 2025.243
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1aWJHQIU7.MS 2025.247 (EM VANG ANH THANG).20250914.212133.700016072590.LA TRONG LUONG.970424
|14/09/2025
|50.000
|020097041509142118562025CaBB596369.98819.211842.ung ho MS 2025.243 em nguyen trong bang
|14/09/2025
|50.000
|020097042209142116102025Y1YN402828.88612.211558.Mong anh som tien trien hoi phuc tich cuc hon. Chuc moi dieu tot dep se den voi anh.
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1kJCSWM21.Ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258983794342.20250914.211350.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJCSQNJQ.Ungho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25258991015975.20250914.211240.19035331861013.VND-TGTT-Y THOANG.970407
|14/09/2025
|300.000
|020097040509142101192025QIYP046599.30337.210119.Vietcombank:0011002643148:MS2025 243 Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10924846915.Ms 2025.247.CT tu 0281000388266 VO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|300.000
|MBVCB.10924822919.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 245 em Si Duc Manh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|1.000.000
|020097041509142055412025qckt540744.7752.205541.Giang ung ho ms 2025.247 (em Vang A Thang)
|14/09/2025
|200.000
|020097040509142054082025GLG9020342.1434.205408.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.247 em Vang A Thang
|14/09/2025
|20.000
|0200970422091420524920255KKR576626.94889.205250.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Vang A Thang ms 2025.247
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1kJC9TFXV.Uho ma so 2025.247 em vang a thang FT25258183004260.20250914.205125.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|14/09/2025
|500.000
|5257VNIBJ2LJFYDB.ung ho MS 2025.247 em VANG A THANG.20250914.205006.088704060096236.VU SON TRA.970441
|14/09/2025
|300.000
|MBVCB.10924657012.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 246 chi Dinh Thi Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|300.000
|MBVCB.10924620438.Thinking School giup MS2025 247 em Vang A Thang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|50.000
|020097041509142040192025COLf491686.43171.204019.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1aWJZFD7D.ms 2025.247 giup giang a thang chua benh.20250914.203941.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10924545696.MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100836122408.20250914.100836122408-0903862827_Ung ho MS 2025 247 em Vang A Thang
|14/09/2025
|300.000
|5257VNIBJ2LJ8SAU.MS 2025.247 ( em Vang A Thang).20250914.203305.000120949.VO DONG HUNG.970441
|14/09/2025
|20.000
|020097042209142032282025VKKY605451.8947.203229.ung ho MS 2025.243 anh Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|200.000
|020097048809142028562025efw6967374.93546.202844.HUA HOANG MY UNG HO MS 2025.247 VANG A THANG
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10924422244.MS 2025.47 - Vang A Thang.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|10.000
|020097042209142028302025N7C5770035.91399.202830.Ung ho CHCCCL ThuyAnh 0911152367
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU95UIV.Ung ho NCHCCCL.20250914.202819.0348296365.TRAN THI KIM NGAN.970432
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU95WPF.MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250914.202640.118097092.NGUYEN ANH VIET.970432
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1bW6HC2HP.MS2025.247 Vang a Thang.20250914.202531.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1kJC9GRLP.Duong ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25258907570850.20250914.202455.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10924367941.ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 9865861389 NGUYEN MANH KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|020097041509142021542025hFyZ430980.62346.202154.Giup Do MS 2025;247 Vang A Thang
|14/09/2025
|200.000
|020097041509142021422025QEA2430624.61004.202130.ung ho MS2025.243(nguyen trong bang)
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10924321686.ung ho MS 2025.247 (em vang A thang).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|020097041509142019332025dQpP423236.50545.201934.Giup Do MS 2025;235 Thi Khanh Bang
|14/09/2025
|200.000
|020097041509142016572025BZ3l414643.39662.201657.Giup Do MS 2025;244 Huynh Van Lay
|14/09/2025
|100.000
|020097041509142016242025QrPR411977.36433.201612.ung ho ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|100.000
|020097041509142013452025Suhh403536.23962.201345.Giup Do MS 2025;241 Ma Thi Hoa
|14/09/2025
|70.000
|5257IBT1hQ3IK6R3.IBFT MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250914.201311.060278165054.SACOMBANK.970403
|14/09/2025
|20.000
|MBVCB.10924190347.UNG HO MS 2025.243 (NGUYEN TRONG BANG).CT tu 0671004081820 DUONG GIA KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1aWJZ6LU2.Ung ho MS2025.243 nguyen trong bang.20250914.200658.1100165516.SHBMB.970443
|14/09/2025
|100.000
|020097041509142003182025VvBI368324.75892.200318.MS 2025.247 (em Vang A Thang)
|14/09/2025
|5.000.000
|5257IBT1iWU9M3J5.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Dinh Thi Hoa ms2025.246.20250914.200254.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU9MFS2.Ung ho MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang).20250914.200247.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU9MEQ3.Ung ho MS 2025.202 (em Ly Mai Thanh).20250914.200157.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10924023061.MS 2025.247(em vang A Thang).CT tu 1015191451 HA THUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU9VHFD.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250914.195751.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|200.000
|020097048809141956412025bSD5746829.45620.195627.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1kJC98JCH.Ung ho MS2025.247 em Vang A Thang FT25258730610028.20250914.195624.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|14/09/2025
|100.000
|0200970488091419554320250qNR740154.38910.195531.EM VANG A THANG
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWU9VSIU.Ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).20250914.195513.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|300.000
|0200970415091419541120252ll8337472.32609.195411.ms2025.247 vang a thang
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJC9MNFE.MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang FT25258015322730.20250914.195303.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1kJC9MEDB.ung ho ms 2025-243 Nguyen Trong Bang FT25258253320112.20250914.195203.19034993426019.VND-TGTT-DAM THI THU THAO.970407
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1jWJK13NA.UNG HO MS 2025.247 EM VANG A THANG-140925-19:51:49 294171.20250914.195150.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|14/09/2025
|100.000
|020097048809141951222025O0K1709491.19843.195110.UNG HO MS 2025.247
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU9DQ6Y.Ung ho MS 2025.241 (ong Huynh Van Lay).20250914.194944.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|5.000.000
|5257IBT1kJC9V3YK.CSPM,CSTV tai tro giup do cho ms 2025.244 Ong Huynh Van Lay FT25258083883050.20250914.194932.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10923879335.ung ho.MS.2025.247.(em Vang A Thang ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|5.000.000
|0200970488091419485520255IwZ692112.9169.194843.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.247
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1kJC9VK47.MS 2025.247 FT25258260170024.20250914.194847.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1jWJK1YDE.MS 2025.247 EM VANG A THANG-140925-19:47:58 287354.20250914.194758.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWU99F7A.Ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).20250914.194430.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWU99D66.Ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250914.194143.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|500.000
|0200970422091419395920256U4V596285.66845.194000.Ung ho e Vang a Thang 2025.247
|14/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100830646360.20250914.100830646360-0386427652_MS 2025247
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1bW6ZH6HU.MS 2025 247 Em Vang A Thang.20250914.193758.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU92MC3.Ung ho MS 2025.200 (em Ly Van Cho).20250914.193720.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|50.000
|MBVCB.10923691954.MS 2025.247 ( em vang a thang ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWU9CFXE.Ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).20250914.193529.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1iWU9C4RE.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250914.193403.60687687676.NGUYEN KIM NGOC.970423
|14/09/2025
|200.000
|020097040509141928302025W8MA057446.10922.192830.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1iWU9Q2C1.ung ho ms 2025 243.20250914.191417.29422257.LE THI THANH THUY.970432
|14/09/2025
|100.000
|020097048809141911152025nOss421741.28431.191103.MS 2025.243
|14/09/2025
|1.000.000
|020097041509141907082025hHQE174400.9101.190709.MS 2025.243 Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|500.000
|020097042209141905532025CBO9429791.3103.190554.MS 2025.243 em nguyen trong bang do minh an ung ho
|14/09/2025
|15.068
|MBVCB.10923195561.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.247 ( em Vang A Thang ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|50.000
|020097041509141853562025elLr127042.43405.185356.ung ho MS 2025 24.3
|14/09/2025
|200.000
|5257VNIBJ2LJ16J7.2025.243 mong anh nguyen trong bang mau khoe.20250914.184418.941868697.NGUYEN BAO TRAN.970441
|14/09/2025
|18.000
|MBVCB.10922844396.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|020097041509141830312025TJiH935085.20370.183019.Giup Do MS 2025;245 Si manh Duc
|14/09/2025
|100.000
|020097042209141817522025NTQI264311.56673.181753.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|14/09/2025
|100.000
|0200970422091418165720259RDW488171.51902.181646.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10922503385.NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien ung ho ong huynh van lay.CT tu 0181003496932 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|020097042209141815232025B2BQ801606.44177.181511.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJC2WBGL.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen ms 2025 243 nguyen trong bang FT25258478417601.20250914.174552.19035245592018.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407
|14/09/2025
|500.000
|020097042209141740442025T1NL797577.55776.174045.ung ho ms 2025 246 chi Dinh Thi Hoa
|14/09/2025
|100.000
|0200970422091417403720257XJN142501.54500.174038.ung ho MS 2025.243
|14/09/2025
|300.000
|020097048809141734542025DCIa630836.21943.173442.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|14/09/2025
|300.000
|5257VNIBJ2LJASVI.Ung ho MS.2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250914.172937.914011992.NGUYEN THI THU TRANG.970441
|14/09/2025
|68.686
|020097042209141726222025OKZL880470.73742.172623.ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10921052210.MS 2025.243.CT tu 7367575280 DANG SONG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|020097040509141612532025JY4L035030.87698.161239.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025244 ong Huynh Van Lay
|14/09/2025
|50.000
|0200970488091415471720258Szh795456.65618.154705.MS 2025.246 CHI DINH THI HOA
|14/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10920234223.ung ho MS 2025.227( Chi Nguyen Thi Loan ) .CT tu 0021000500269 VU HOA AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|020097040509141541042025E1TO090232.37564.154050.Vietcombank:0011002643148:Ms 2520243 em Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|20.000
|020097042209141529472025D6WN562322.87650.152934.Ung ho anh Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|500.000
|5257IBT1kJC1E39Z.Ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh FT25258608367780.20250914.152607.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|14/09/2025
|500.000
|020097048809141520282025BH2G631065.48025.152016.VU TRONG QUYEN CHUYEN TIEN 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|14/09/2025
|50.000
|MBVCB.10919883443.MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0271001111227 VO LE KHANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|20.000
|5257WBVNA22UMS6V.Ung ho MS 2025 247 em Vang A Thang.20250914.151106.108000233600.NGUYEN NGUYEN HOAI THO.970412
|14/09/2025
|150.000
|MBVCB.10919744964.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|150.000
|MBVCB.10919734127.TRAN QUANG NAM Gia Lai chuyen tien ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|020097041509141450442025jbpX141168.25429.145032.ung ho NCHCCCL T1 0964321789
|14/09/2025
|100.000
|020097041509141449292025mBpx136722.19746.144915.MS 2025.245(em Si Duc Manh)
|14/09/2025
|100.000
|020097041509141446422025AAPK131148.8902.144642.MS 2025.247(em Vang A Thang)
|14/09/2025
|600.000
|MBVCB.10919459152.ung ho MS2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJC1SJKM.Ung ho MS 2025.246 Dinh Thi Hoa FT25258350102585.20250914.141505.180018869999.DAO VAN THO.970407
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJC1C28W.Ung ho em Vang A Thang, MS 2025.247 FT25258343110589.20250914.140132.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWU1N1SP.MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).20250914.134606.00622426001.NGUYEN HA THE QUOC.970423
|14/09/2025
|300.000
|MBVCB.10918979535.UNG HO MS 2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10918971531.MS 2025.246 ( Chi Dinh Thi Hoa ).CT tu 0251002570257 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|020097048809141338112025aI1c135621.72266.133800.DUONG THI THANH HUONG R1B ROYAL CITY DT 0335859914 CK UNG HO NCHCCCL
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1jWJGTLAK.UNG HO MS 2025 247 EM VANG A THANG-140925-13:36:04 659061.20250914.133604.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10918871231.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0071001013161 NGUYEN THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJCJ3TXB.Ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258909354702.20250914.132650.19036698781012.VND-TGTT-TRA DANG TUAN.970407
|14/09/2025
|300.000
|020097048809141316212025pdil044669.1173.131609.NGUYEN MINH TAI UNG HO HOAN CANH MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|14/09/2025
|200.000
|0200970422091413110220252XRL139506.83396.131102.ung ho chi DINH THI HOA MS2025.246
|14/09/2025
|100.000
|020097042209141259052025I0VN341061.42062.125905.MS 2025.243
|14/09/2025
|1.000.000
|020097041509141250352025Lvrp779489.11081.125036.Ung ho NCHCCCL + CO YEN + 0962987912
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10918506025.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.CT tu 1015107422 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1kJCJ7YP3.VU THI NGOC ANH chuyen ung ho em Bang ms 2025.243 FT25258507600781.20250914.124459.280358350839.VU THI NGOC ANH.970407
|14/09/2025
|500.000
|MBVCB.10918385840.ung ho?MS 2025247 em Vang A Thang.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/09/2025
|100.000
|020097040509141234412025GT41007808.51056.123441.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU HANG chuyen tien
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1aWJEX8G7.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250914.123419.7777999919.SHBMB.970443
|14/09/2025
|200.000
|020097040509141232092025A1X3000060.40177.123209.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.243
|14/09/2025
|200.000
|020097048809141228472025Bpgj820832.26185.122835.UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1kJCJDE6H.Ung ho MS2025.247 em Vang A Thang FT25258518190755.20250914.115634.19020224433011.VND-TGTT-BUI ANH LY.970407
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1fWP91W6E.MS 2025.247 Vang A Thang.20250914.115505.0986388899.VO TAT THANG.970431
|14/09/2025
|200.000
|0200970415091411522520252iow624239.66167.115211.ung ho MS 2025.243 ( em nguyen trong bang)
|14/09/2025
|50.000
|020097048809141129182025onsF456944.56018.112906.UNG HO MS2025.243
|14/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10917546726.ung ho moi MS 200k: MS 2025. 241/ MS 2025.240/ MS 2025.238/ MS 2025.237/ MS 2025.236.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10917533626.ung ho moi MS 200k: MS 2025.247/ MS 2025.245/ MS 2025.244/ MS 2025.243/ MS 2025.242.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|300.000
|020097048809141124452025RAiJ425978.33433.112433.NGO THI NGOC ANH UNG HO MS 2025.247 EM VANG A THANG
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWU126C9.MS 2025.247.20250914.111506.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10917360043.MS 2025.241( EM MA THI HOA).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|020097041509141111222025JSn0491776.67535.111122.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang)
|14/09/2025
|200.000
|0200970405091411054920254WI9058847.41380.110550.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang. Mong em va gia dinh no luc vuot qua
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1kJCWHG6U.MS 2025.242 FT25258090065200.20250914.110313.20259261349999.TRAN THI HUONG.970407
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1iWU1JE6T.ZP252570188969 250914000508413 ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang.20250914.110114.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJCWZRMN.ung ho MS 2025.241 FT25258766560287.20250914.110108.406999.NGHIEM DUC HIEN.970407
|14/09/2025
|24.000
|020097042209141041382025O0IA601548.22773.104125.gui ms 2025 247
|14/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100782376439.20250914.100782376439-0975599890_MS 2025244 (ong Huynh Van Lay)
|14/09/2025
|20.000
|MBVCB.10916791459.MS 2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|50.000
|MBVCB.10916761875.Ung ho NCHCCCL Trang 0919979238.CT tu 1027604394 DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWUJZZHR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 247 VANG A THANG.20250914.101044.247529918.LE THI HOA.970432
|14/09/2025
|100.000
|020097040509141007202025YABE073303.59074.100721.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI VINH ung ho em Nguyen Trong Bang MS 2025.243
|14/09/2025
|500.000
|5257IBT1kJCWSH7A.Ung ho MS 2025 247 E Vang A Thang FT25258984114249.20250914.100352.8633939.NGUYEN MINH SON.970407
|14/09/2025
|50.000
|MBVCB.10916306564.ung ho MS 2025.247 ( e Vang A Thang ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10916285049.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien ung ho?MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|020097042209140956002025GLHS453785.6084.095601.PHAM THI TUOI chuyen tien ung ho em Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWUJ76HS.ZP252570148505 250914000397445 Ung ho ms 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250914.095200.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|14/09/2025
|300.000
|5257IBT1jWJGC3WG.UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH-140925-09:51:38 306397.20250914.095138.25689637.DANG HONG QUY.970416
|14/09/2025
|50.000
|020097042209140943502025NQS8500417.51641.094337.Ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang
|14/09/2025
|50.000
|020097042209140939322025N8ZB348695.33039.093933.MS 2025.243 ung ho em Nguyen Trong Bang
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWUJ53BU.2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250914.092909.00064866001.TRAN THANH THUY.970423
|14/09/2025
|30.000
|5257IBT1cWCDUWP8.ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).20250914.092707.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|14/09/2025
|300.000
|020097042209140922222025WG01456527.60337.092223.ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang
|14/09/2025
|50.000
|MBVCB.10915723119.ung ho ma so 2025.243 (nguyen trong bang).CT tu 0351001064362 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|300.000
|MBVCB.10915657927.ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 0941000008132 NGO HONG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|02009704220914090840202570G5931310.6058.090829.ms 2025.247 vang a thang
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10915583517.MS 2025.247.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1iWUJMQHX.UHMS 2025244 huynh vsn lay.20250914.085420.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10915387615.UHMS 2025.243 ( Nguyen Trong Bang).CT tu 0011004165316 PHAN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|020097042209140852522025CJ7J197692.45832.085241.ung ho ma so 2025.247 em Vang A Thang
|14/09/2025
|50.000
|MBVCB.10915143409.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0451000200975 LE THI MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1aWJKR1A9.MS 2025.247 em Vang A Thang.20250914.083327.2552882999.SHBMB.970443
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1hQ3V8J51.IBFT ung ho MS 2025.247 Vang A Thang.20250914.082655.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403
|14/09/2025
|300.000
|MBVCB.10915002007.MS2025.243.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|020097042209140820252025U3L6630743.36632.082026.MS2025.247 e vang a thang
|14/09/2025
|20.000
|020097042209140814472025Q58K490301.20267.081448.MS 2025.243
|14/09/2025
|200.000
|0200970405091408100420254PDU097657.5697.080952.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.236
|14/09/2025
|200.000
|020097042209140809062025JQCG330186.4083.080907.ung ho MS 2025. 246
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140807082025N163085256.97571.080708.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.237
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140803302025GST4069697.87072.080330.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.240
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140801022025QIQK059217.79598.080102.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.241
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140758022025CF5P046992.71500.075802.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.235
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWUJQ991.MS 2025247 em Vang A Thang.20250914.075401.99993332.NGUYEN TUNG DUONG.970432
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1iWUWN335.MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250914.075200.468011298.LUU THI THUC HIEN.970432
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10914609785.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.247 (em Giang A Thang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|50.000
|020097041509140746082025BPh1727646.40111.074608.ung ho MS 2025.247 (ung ho em Vang A Thang)
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140743552025XDH6091020.33697.074355.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.242
|14/09/2025
|200.000
|0200970405091407404820254SRK079060.25725.074034.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.243
|14/09/2025
|200.000
|MBVCB.10914523720.DANG MINH OANH ung ho MS 2025.245 ( e Si Duc Manh).CT tu 0121001216830 DANG MINH OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|200.000
|0200970405091407345020257BK3056511.11077.073450.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.245
|14/09/2025
|200.000
|5257IBT1kJCQJAKW.Ms 2025 247 vang a thang FT25258004228058.20250914.073432.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140733172025F51K050787.7132.073317.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.246
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140731382025HJAL044782.3480.073138.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.247
|14/09/2025
|200.000
|020097040509140728592025YZ11035283.96504.072847.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.244
|14/09/2025
|500.000
|020097048809140728322025cMg0088105.95946.072820.UNG HO MS 2025.247
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1kJCQWMRW.Ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25258243440178.20250914.072715.19028565933021.VND-TKTT-TRINH THUY GIANG.970407
|14/09/2025
|100.000
|020097040509140719212025K9QD001569.74364.071921.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang
|14/09/2025
|100.000
|020097041509140716072025gjzn679115.67497.071607.MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10914267719.2025.234 em Nguyen Trong Bang.CT tu 0451000259184 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWUWTQSN.Ung ho MS 2025 243 em Nguyen Trong Bang.20250914.065815.0976521284.BUI THI ANH HUE.970432
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1kJ1N3NA5.MS 2025.246 FT25258239072740.20250914.065739.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|14/09/2025
|50.000
|5257IBT1kJ1N39YJ.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay FT25258592121322.20250914.065053.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407
|14/09/2025
|1.000.000
|5257IBT1bW6G3N5S.MS 2025.247 (em Vang A Thang).20250914.064855.04301010964981.DAO XUAN THANH.970426
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1kJ1NTKPF.MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258757665783.20250914.063615.19034421442013.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
|14/09/2025
|300.000
|020097040509140633032025Z1VA071464.90718.063303.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien
|14/09/2025
|500.000
|5257IBT1iWUWHWV8.Ms 2025-247 uh em Vang A Thang.20250914.063130.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1bW6GFM9X.Nguyen Ngoc Tu ung ho MS 2025.244.20250914.062648.0972191176.NGUYEN NGOC TU.970429
|14/09/2025
|50.000
|0200970488091406195220257MIn915693.73958.061940.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY
|14/09/2025
|100.000
|020097041509140557032025guNc603862.55005.055703.ung ho ms 2025.243 (em nguyen trong bang)
|14/09/2025
|500.000
|020097041509140511072025EGy6592139.34021.051107.Ung ho MS 2025.244 (HUYNH VAN LAY)
|14/09/2025
|30.000
|020097040509140225402025KOVV067664.74778.022528.Vietcombank:0011002643148:2025.239 le van tu
|14/09/2025
|100.000
|020097042209140148472025KESN379089.52736.014848.MS 2025.243
|14/09/2025
|10.000
|5257IBT1jWJA4TNT.MS 2025.243-140925-01:36:37 016097.20250914.013638.5203191.NGUYEN PHAM MINH ANH.970416
|14/09/2025
|100.000
|MBVCB.10913551824.ung ho Ms2025.244 (ong Huynh Van Lay).CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2025
|100.000
|5257IBT1iWUWPA3Y.Ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250914.002711.0966707997.TRAN HONG VAN.970432
|14/09/2025
|1.000.000
|5256VNIBJ2LFXGFR.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250914.000006.604704060089873.DANG VIET HUY.970441
|14/09/2025
|100.000
|020097040509132350452025X1LA019198.32778.235045.Vietcombank:0011002643148:LE KIM VINH chuyen tien ung ho Si Duc Manh
|15/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWUPJ9UP.ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250916.000231.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10940066936.DUONG THU NGOC chuyen tien.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|50.000
|020097041509152322282025FBlh514703.29276.232228.NGUYEN THE MANH chuyen tien ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang )
|15/09/2025
|200.000
|020097040509152303372025KVK6056668.94386.230337.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.247. em vang A Thang
|15/09/2025
|200.000
|020097040509152300532025YYTK053866.89459.230040.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.243 . nguyen trong bang
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10939816696.ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|020097042209152235152025SPS0537650.34592.223503.Ung ho NCHCCCL
|15/09/2025
|300.000
|MBVCB.10939628355.Dinh Hoang Minh Khoi Ung Ho MS 2025.245.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10939633112.Ung ho NCHCCCL + NGUYEN BUI THUY NHAN + 0798652189.CT tu 1028604836 NGUYEN BUI THUY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|300.000
|MBVCB.10939599525.Dinh Huy Hoang ung ho MS 2025.248.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|10.000
|MBVCB.10939543651.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.248 ( be Nguyen Nam Bac).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|0200970422091522090820252H8I460085.59464.220909.ung ho ms 2025 248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|20.000
|0200970422091522053520253WL4202595.47788.220521.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Nam Bac ms 2025.248
|15/09/2025
|100.000
|020097048809152158392025Y0ut997223.24785.215827.CHAU ANH QUAN UNG HO MS 2025.243 NGUYEN TRONG BANG
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJC5R5QE.MS 2025.243 FT25259145258070.20250915.215825.14024268164013.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJC5X168.2025243.nguyen trong bang FT25259518033006.20250915.215250.19032409530011.VND-TGTT-DINH THANH DINH.970407
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1iWUUG67Q.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang ).20250915.214754.03053878701.PHAM MAI LINH.970423
|15/09/2025
|200.000
|020097040509152144262025KCQ2005995.74120.214426.Vietcombank:0011002643148:TRAN VAN VU chuyen tien ung ho MS 2025241
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1aWJ34ASX.Ung ho MS2025243 Nguyen Trong Bang.20250915.214422.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJC5TSFA.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25259547120901.20250915.214138.19038134623010.VND-TGTT-LE THI OANH.970407
|15/09/2025
|50.000
|MBVCB.10939138545.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1044564870 PHAM THANH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1iWUU4GGJ.Ung ho MS 2025243 Nguyen Trong Bang.20250915.213641.226172758.PHAM THI BICH THO.970432
|15/09/2025
|1.000.000
|5258IBT1bW6NF5Z6.MS 2025.248 (em nguyen nam bac).20250915.212442.03501016116633.NGUYEN QUOC DAT.970426
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10938917107.ung ho MS 2025.248.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10938913758.ung ho MS 2025.247.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10938904940.ung ho MS 2025.246.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10938896054.ung ho MS 2025.245.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10938892486.ung ho MS 2025.244.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10938878565.ung ho MS 2025.243.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|20.000
|5258IBT1kJC54QAA.MS 2025.248 FT25258605006907.20250915.210603.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|15/09/2025
|100.000
|020097048809152057452025CqGV669429.74507.205731.NCHCCCL TRAN NGOC QUANG 0356662569
|15/09/2025
|50.000
|MBVCB.10938515339.2025.247( em giang a thang ).CT tu 0441000739509 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|020097048809152043182025Unnz562879.4280.204304.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.247 VANG A THANG
|15/09/2025
|100.000
|020097042209152035102025VKOZ548801.61905.203511.ung ho NCHCCCL NGOC MY 0904287939
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1iWUUCAX4.NGUYEN THI THU NGUYET chuyen tien ung ho Dinh Thi Hoa.20250915.203216.225292949.NGUYEN THI THU NGUYET.970432
|15/09/2025
|200.000
|020097042209152003212025BYI4661787.90979.200322.Ung ho Ms2025. 246 chi Dinh Thi Hoa
|15/09/2025
|5.000
|5258IBT1kJCY3AX5.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25258993964510.20250915.200123.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|15/09/2025
|200.000
|020097042209152000082025DAWB692259.74348.200009.Ung ho Ms2025. 248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|5.000
|5258IBT1kJCYFZ6A.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258102910714.20250915.195859.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|15/09/2025
|30.000
|5258IBT1hQ3YMME5.IBFT nhu chua he co cuoc chia ly.20250915.195653.970403W72de660000000000c3668.SACOMBANK.970403
|15/09/2025
|500.000
|MBVCB.10937607505.MS 2025.248 (Em Nguyen Nam Bac).CT tu 0011004242821 NGUYEN NGOC THUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCYKCJK.NGUYEN THI THU ung ho ms2025.247, em vang a thang FT25258471693007.20250915.193655.19029998832011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|15/09/2025
|5.000
|5258IBT1kJCY7YTN.Ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258456182183.20250915.193502.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1fWPMPNQY.Ung ho MS 2025.248.20250915.193409.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|15/09/2025
|1.000.000
|5258IBT1jWJZHTI3.UNG HOMS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC-150925-19:33:48 158307.20250915.193348.166676.TRIEU QUOC BAO.970416
|15/09/2025
|5.000
|5258IBT1kJCYGCCD.Ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25258254458106.20250915.193112.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|15/09/2025
|100.000
|020097048809151931012025JfXc986088.14841.193048.UNG HO MS 2025.248
|15/09/2025
|90.000
|5258IBT1kJCYBM86.MS 2025.243 FT25258932989031.20250915.192318.19029140943011.VND-TGTT-DO HOANG LINH CHI.970407
|15/09/2025
|500.000
|5258IBT1iWU8A5TY.VU LE ANH MINH ck ung ho NCHCCCL.20250915.191344.02505304003.VU LE ANH MINH.970423
|15/09/2025
|33.000
|020097042209151913432025B01P496527.18095.191344.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.245
|15/09/2025
|33.000
|020097042209151912502025TJKX757998.13384.191251.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.246
|15/09/2025
|500.000
|MBVCB.10936932503.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|33.000
|02009704220915191205202506NM901635.9113.191206.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.247
|15/09/2025
|33.000
|0200970422091519111120251YXM306124.3535.191112.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.248
|15/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10936856472.DANG VAN THANH chuyen tien ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 0371000421263 DANG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|300.000
|5258IBT1aWJFH9XE.ung ho MS 2025.126 chau (nguyen thi tra my).20250915.185307.700030242837.NGUYEN THI NGOC QUI.970424
|15/09/2025
|10.000
|5258IBT1cWCYDB45.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).20250915.185026.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|15/09/2025
|300.000
|5258IBT1aWJFZIFL.ung ho MS 2025.125 em nguyen tai.20250915.184827.700030242837.NGUYEN THI NGOC QUI.970424
|15/09/2025
|80.000
|5258IBT1jWJZBLPG.TRAN THI PHUONG NGA CHUYEN KHOAN-150925-18:32:12 023534.20250915.183213.12933847.TRAN THI PHUONG NGA.970416
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1aWJF4DHS.VU THI MY DUNG MS 2025.244( Huynh Van Lay ).20250915.180925.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1dW3K9PGZ.ung ho MS 2025248 chau Nguyen Nam Bac.20250915.180134.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|15/09/2025
|500.000
|5258IBT1iWUIXHPI.PHAM HONG HAI giup MS 2025.248 Nguyen Nam Bac.20250915.175432.03312623301.PHAM HONG HAI.970423
|15/09/2025
|300.000
|5258IBT1kJCP511N.ung ho ms 2025.243 em nguyen trong bang FT25258846374879.20250915.175238.19030009649015.VND-TGTT-DUONG THUY HOANG PHUNG.970407
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1iWUI35C8.ung ho MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250915.175005.0336032004.TRAN VIET TUNG.970432
|15/09/2025
|100.000
|0200970422091517482220259GKH101059.8499.174823.NGUYEN NHAT LONG ung ho em hi vong em chong hoi phuc
|15/09/2025
|500.000
|5258IBT1jWJZDXTE.UNG HO MS 2025.247-150925-17:34:07 892308.20250915.173407.94806109.NGUYEN HOANG NAM.970416
|15/09/2025
|10.000
|5258IBT1kJCPJLCA.ung ho ms 2025.248, em Nguyen Nam Bac, chuc em va gia dinh binh an FT25258540387094.20250915.172129.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|15/09/2025
|200.000
|020097042209151715352025R41V121568.90946.171536.NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1kJCURW1A.MS 2025.248 FT25258813532464.20250915.171011.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|15/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100916599703.20250915.100916599703-0903862827_Ung ho Ms2025 246 chi Dinh Thi Hoa
|15/09/2025
|50.000
|020097042209151655532025F3U4616310.64982.165540.ung ho ms2025.247 em Vang A Thang
|15/09/2025
|50.000
|020097042209151654482025HWY7215090.59173.165449.ung ho ms2025.248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|190.000
|5258IBT1aWJTN945.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.241 Nam mo duoc su luu ly Quan vuong phat.20250915.162921.22565668.SHBMB.970443
|15/09/2025
|200.000
|020097041509151629002025NRR4849939.5493.162900.MS 2025.248 ( Nguyen Nam Bac)
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCUP28V.Ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25258124452446.20250915.162459.19030711261998.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUANG.970407
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10933908306.ung ho.MS.2025.248.(em Nguyen Nam Bac ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|50.000
|MBVCB.10933751720.unghonhuchuahecocuocchialy.CT tu 0061001131914 VO THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|868.000
|020097048809151608112025gj2f156534.94302.160757.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA
|15/09/2025
|300.000
|MBVCB.10933680448.VU PHAN HONG DIEM chuyen tien ung ho MS2025.248 em Nguyen Nam Bac .CT tu 0071000716215 VU PHAN HONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10933674980.MS 2025.248.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|300.000
|020097041509151554182025nZHm718397.20915.155418.ung ho ms 2025.244(ong huynh van lay)
|15/09/2025
|300.000
|020097041509151547432025LKj6694345.87338.154743.ung ho ms 2025.245(em si duc manh)
|15/09/2025
|300.000
|020097041509151539022025lSBX663522.42296.153848.ung ho ms 2025.247(em vang a thang)
|15/09/2025
|50.000
|020097042209151532332025XBS1471962.8582.153220.NGUYEN QUYNH MAI chuyen tien uh MS 2025.075 chi Hanh
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10933099990.ung ho MS 2025.227 ( chi Ng Thi Loan).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10933078959.ung ho Ms 2025.177 ( em Tran Van Duy).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|0200970405091515173520258D9O072670.31334.151723.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|15/09/2025
|1.000.000
|5258IBT1iWUM6PC8.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).20250915.151419.03563989201.LE THU HANG.970423
|15/09/2025
|20.000
|020097040509151511502025IOQF046492.2233.151138.Vietcombank:0011002643148:UNG HO EM NGUYEN TRONG BANG
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1hQ3PQW2M.IBFT Ung ho MS 2025.248.20250915.150612.073505011981.SACOMBANK.970403
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1kJC8AYN6.Ung ho NCHCCCL Cao Thi Hanh Ngan 0946688816 FT25258963708116.20250915.150140.19035218177017.VND-TGTT-CAO THI HANH NGAN.970407
|15/09/2025
|10.000
|0200970415091514591420259999454539.40188.145919.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.25 - MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU
|15/09/2025
|10.000
|0200970415091514591420259999454538.39625.145919.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.25 - MS 2025.209 EM LE VAN THUONG
|15/09/2025
|10.000
|0200970415091514591420259999454535.39626.145905.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.25 - MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|15/09/2025
|21.169
|0200970415091514591420259999454534.39622.145906.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.25 - MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU
|15/09/2025
|50.000
|0200970415091514591420259999454533.40187.145919.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.25 - MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG
|15/09/2025
|10.000
|0200970415091514591420259999454536.40186.145919.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.25 - MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH
|15/09/2025
|10.000
|0200970415091514591420259999454537.39624.145919.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.25 - MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|15/09/2025
|200.000
|0200970488091514571520250sU1665059.29675.145703.UNG HO NCHCCCL NGA
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1iWUMYGG6.Ung ho ma so 2025246 chi dinh thi hoa.20250915.143251.585822225858.NGUYEN THI QUYNH MAI.970432
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1bW63YZU9.Ms 2025.247 (em Vang A Thang).20250915.142756.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426
|15/09/2025
|30.000
|020097042209151425212025D43J607447.86956.142522.MS 2025.245 em Si Duc Manh
|15/09/2025
|50.000
|020097040509151424262025W6IJ051034.83448.142414.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|50.000
|02009704220915141621202539EI724020.51170.141622.ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1bW638KEW.MS2025.248 em Nguyen Nam Bac.20250915.141359.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|15/09/2025
|16.000
|5258IBT1cWCUTX4G.MS 2025 243 ( Nguyen Trong Bang ).20250915.141353.105870627581.PHAM THI THAO.970415
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10932217990.ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1iWUMMNPT.MS 2025243 em Nguyen Trong Bang.20250915.140914.166465478.VU THI THU HIEN.970432
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1iWUMMHVV.Ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250915.140808.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1iWUMMGJ1.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250915.140714.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|15/09/2025
|30.000
|020097042209151407062025W5F4161762.12573.140707.MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|300.000
|5258IBT1iWUMVXKR.Ung ho MS 2025243 em nguyen trong bang.20250915.140348.585822225858.NGUYEN THI QUYNH MAI.970432
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1iWUMVLA9.MP ung ho MS 2025246 chi Dinh Thi Hoa.20250915.140309.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1kJC8J1TF.MS 2025.244 FT25258014875069.20250915.140226.19133289158015.VND-TGTT-PHAM BAO TRAN.970407
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1iWUMVAYU.MP ung ho MS 2025247 em Vang A Thang.20250915.140153.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1iWUMV8C2.MP ung ho MS 2025248 em Nguyen Nam Bac.20250915.140044.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1kJC8QBPF.ung ho ms2025.242 nguyen phuc hau FT25258925488040.20250915.135629.19033335042014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|15/09/2025
|30.000
|MBVCB.10931911103.MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|020097040509151338242025MAYA090372.3656.133824.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.243 Nguyen Trong Bang
|15/09/2025
|100.000
|020097048809151313462025GHAq121000.13573.131332.MS 2025.241 EM MA THI HOA
|15/09/2025
|150.000
|5258IBT1aWJTCIUH.Ung ho MS 2025 248 em NGUYEN NAM BAC.20250915.130723.0907480223.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|15/09/2025
|10.000
|MBVCB.10931480578.Ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1fWPVSHLW.MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac.20250915.125245.109031977.NGUYEN MINH VY.970406
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCIBWVF.MS 2025.242 be nguyen phuc hau FT25258942918086.20250915.124845.19037258616016.VND-TGTT- NGUYEN THANH LIEM.970407
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10931299236.TRAN HAI THU YEN chuyen tien ung ho MS 2025.242 be Phuc Hau.CT tu 0531002159686 TRAN HAI THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|300.000
|5258IBT1kJCIP47H.Ung ho MS 2025 248 em Nguyen Nam Bac FT25258060208653.20250915.123957.19032678282014.VND-TGTT-DO LE OANH.970407
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10931243952.ung ho MS 2025.248(em nguyen nam bac).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10931226856.ung ho MS 2025.247(em vang a thang).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCI8VKA.Ung ho NCHCCCL Hip 0905490696 FT25258806303605.20250915.123230.19036116222014.VND-TGTT-TRUONG THI THU THAO.970407
|15/09/2025
|200.000
|02009704880915121825202521nc825198.85528.121812.MAI KHANH LINH UNG HO CT NCHCCCL
|15/09/2025
|20.000
|MBVCB.10930801943.MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|500.000
|020097042209151159182025T8PZ707863.81186.115919.MS2025.244 og huynh van lay
|15/09/2025
|30.000
|5258IBT1cWCUIF6A.ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).20250915.115717.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/09/2025
|200.868
|020097042209151154242025AZ90734502.51601.115425.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|15/09/2025
|18.000
|MBVCB.10930477441.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10930354224.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.248.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1kJCMZRJM.205.241 FT25258397509067.20250915.113327.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407
|15/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100884809493.20250915.100884809493-0918820162_Ung ho ms 2025241
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1kJCM4ZT5.MS 2025.243 FT25258300934635.20250915.111209.19073015831012.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
|15/09/2025
|100.000
|020097048809151108512025voUy305760.97916.110838.UNG HO E NGUYEN TRONG BANG CHUC E MAU KHOE
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1jWJE6ILW.TRAN NGOC DINH SON CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC-150925-11:05:47 100353.20250915.110548.73393368.TRAN NGOC DINH SON.970416
|15/09/2025
|20.000
|020097042209151044472025N346947796.75191.104448.ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay. hdtrung uh
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10929625409.UNG HO MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|300.000
|0200970422091510382820259PV9579567.43468.103829.ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|15/09/2025
|100.000
|0200970488091510330320255jEY055835.15880.103250.UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1kJCMWBEW.MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25258005988732.20250915.101856.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|15/09/2025
|35.000
|5258IBT1kJCMWJS2.MS 2025.247 em Vang A Thang FT25258071016389.20250915.101733.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|15/09/2025
|35.000
|5258IBT1kJCMQ67Y.MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25258442184931.20250915.101630.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1iWUDFJ6L.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 248 NGUYEN NAM BAC.20250915.101420.247529918.LE THI HOA.970432
|15/09/2025
|350.000
|5258IBT1aWJLMPQX.2025.243 nguyen trong bang.20250915.095706.40100014640228.NGUYEN THAI TUONG HAN.970440
|15/09/2025
|300.000
|MBVCB.10928930609.ung ho MS2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|30.000
|5258IBT1fWPDEXC1.Le Thi Doai chuyen tien ung ho ms 2025.245 em Si Duc Manh.20250915.094416.962296580.LE THI DOAI.970406
|15/09/2025
|500.000
|MBVCB.10928771553.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0361000264810 NGUYEN THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1kJCVKK6C.MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25258887743005.20250915.093900.14021507143016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TRUNG.970407
|15/09/2025
|100.000
|020097041509150938212025mO2t443501.57775.093821.NGUYEN THI THANH MINH chuyen tien ung ho em Nguyen Trong Bang
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCV7HDX.Ms2025 243 FT25258960027972.20250915.093610.982626.NGUYEN THI YEN.970407
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCV7DPY.Ms2025.242 FT25258109517311.20250915.093431.982626.NGUYEN THI YEN.970407
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10928565345.ms 2025 248 em NGUYEN NAM BAC.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/09/2025
|150.000
|MBVCB.10928545301.ms 2025 247 e VANG A THANG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/09/2025
|300.000
|020097048809150918572025ci21559782.74901.091845.UNG HO NCHCCCL NGUYEN 0975886346
|15/09/2025
|300.000
|020097041509150914472025F7p3368916.58478.091447.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang
|15/09/2025
|28.000
|020097042209150910442025SMC1682401.41781.091031.gui ms 2025 248
|15/09/2025
|250.000
|020097048809150910072025jJIv503338.39354.090953.UNG HO MS 2025.247 EM VANG A THANG
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCVIESN.ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang FT25258915050158.20250915.090352.19021625049014.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10928301541.Ung ho MS 2025.247 chau VANG A THANG.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1bW6TSN2I.Ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).20250915.085958.03101010965538.HOANG VIET.970426
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1bW6TS1WC.Ung ho MS 2025.243 Nguyen Trong Bang.20250915.085534.129329.PHAN HOA LE.970448
|15/09/2025
|100.000
|5258IBT1jWJED1C8.UNG HO MS 2025 248 EM NGUYEN NAM BAC-150925-08:55:29 855039.20250915.085529.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10928220855.ung ho MS 2025.248( em Nguyen Nam Bac).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100871959092.20250915.100871959092-0981433404_MS 2025246 (chi Dinh Thi Hoa) Nam Mo A Di Da Phat
|15/09/2025
|100.000
|020097040509150850052025Z2NF053273.62531.085005.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienms2025.248 nguyen nam bac
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10928133154.Chuyen tien ung ho chua benh ung thu.CT tu 1017539216 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/09/2025
|300.000
|020097041509150844312025WlMU279498.43155.084417.ung ho MS2025.245 EM SI DUC MANH
|15/09/2025
|300.000
|MBVCB.10928008762.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1kJCV1EC9.MS 2025.243 Nguyen Trong Bang FT25258602516733.20250915.083653.19033767428010.VND-TGTT-NGO PHUONG THAO.970407
|15/09/2025
|300.000
|MBVCB.10927991435.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|300.000
|MBVCB.10928000195.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|1.000.000
|5258IBT1aWJHRT6T.ung ho MS 2025 248 em nguyen nam bac.20250915.083451.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10927949206.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 1055720561 DO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|5.000.000
|MBVCB.10927931450.ung ho NCHCCCL Hong Duc 0919697049.CT tu 1029779675 DO HUU HONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10927888541.LE THI PHUONG UNG HO MS 2025.246 (DINH THI HOA).CT tu 1022150730 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1aWJHXAGC.ung ho MS 2025248 em Nguyen Nam Bac.20250915.082443.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|15/09/2025
|300.000
|020097040509150815362025QOV6004212.46530.081536.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.246
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1kJCDX9U2.Ung ho em Nguyen Nam Bac, MS 2025.248 FT25258038081169.20250915.081345.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10927689297.MS2025.247 em Vang A Thang.CT tu 0021000796243 NGUYEN THI THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|4.000.000
|0200970488091508042520253K48124263.11637.080411.UNG HO MS 2025.247 VA 2025.248
|15/09/2025
|200.000
|020097040509150754382025E15J016314.83227.075438.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.248 em nguyen nam bac
|15/09/2025
|200.000
|020097042209150750572025SS3P214282.72120.075057.ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|30.000
|020097048809150747482025uEfc056049.62591.074734.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|15/09/2025
|300.000
|020097042209150745162025QRQK919134.55758.074516.ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac
|15/09/2025
|30.000
|MBVCB.10927266124.Ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0071001243419 VO DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|500.000
|MBVCB.10927253790.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|500.000
|5258IBT1jWJKNXFX.NGUYEN THANH HOA UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC-150925-07:28:30 733921.20250915.072830.120608.NGUYEN THANH HOA.970416
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1hQ38UZ99.IBFT LE MINH VANG chuyen tien ung ho Ms 248 2025 em nguyen nam bac.20250915.072725.0945555419.SACOMBANK.970403
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1iWUS3N3N.MS 2025248 em Nguyen Nam Bac.20250915.072555.81598363.LE MINH KHA.970432
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10927209504.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 9125553939 HO HOANG TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1jWJKNAS8.UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC-150925-07:23:29 728543.20250915.072330.388838.TRAN MANH TIEN.970416
|15/09/2025
|100.000
|MBVCB.10926770524.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|50.000
|MBVCB.10926737600.Ung ho NCHCCCL, chuc cho chuong trinh phat trien hon nua.CT tu 1023287512 PHAN THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10926695700.MS 2025.248.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|300.000
|020097048809150540102025UnFA717623.21152.053958.UNG HO MS 2025.212
|15/09/2025
|50.000
|020097048809150538592025fh8p716841.20372.053847.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU
|15/09/2025
|200.000
|020097048809150537212025b6Sc715879.20002.053708.UNG HO MS 2025.209
|15/09/2025
|200.000
|5258IBT1jWJKLFJM.MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY-150925-03:46:23 644910.20250915.034624.236283599.NGUYEN HUYNH BAO ANH.970416
|15/09/2025
|15.000
|MBVCB.10926329413.TUONG DUNG ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|50.000
|5258IBT1kJCDJJSN.Ung ho NCHCCCL LAI TUAN ANH 0328917177 FT25258691017404.20250915.021004.4097005783.LAI TUAN ANH.970407
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10926205297.PHAM HA LINH chuyen tien ung ho MS 2025.243 em nguyen trong bang.CT tu 9866935996 PHAM HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|200.000
|MBVCB.10926138117.MS 2025.241 em Ma Thi Hoa.CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2025
|100.000
|020097041509150010092025fOYS795233.63174.001009.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)
|15/09/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100850140880.20250915.100850140880-0395629788_Ung Ho MS 2025246
|15/09/2025
|200.000
|5257IBT1aWJHMRDE.ung ho ms 2025 247.20250914.235452.6666602999.SHBMB.970443
|15/09/2025
|50.000
|5257IBT1aWJHMWP3.MS 2025.242 (BE NGUYEN PHUC HAU).20250914.233250.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|15/09/2025
|10.000
|5257IBT1kJCSHEBK.ung ho ms 2025.247, em Vang A Thang, chuc em va gia dinh binh an FT25258715698989.20250914.232958.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|15/09/2025
|50.000
|5257IBT1aWJHV32E.MS 2025.238 (EM NGUYEN VAN QUAN).20250914.232930.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHE1T2.MS 2025.224 FT25260378003169.20250916.235313.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHEQRF.MS 2025.225 FT25260080990884.20250916.235211.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKR1V.MS 2025.226 FT25260942740695.20250916.235119.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKF9S.MS 2025.227 FT25260046107511.20250916.235022.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKHJ2.MS 2025.228 FT25260715613806.20250916.234921.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKEIJ.MS 2025.229 FT25260910010599.20250916.234828.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKGYW.MS 2025.230 FT25260269653666.20250916.234733.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKBB7.MS 2025.231 FT25260136069155.20250916.234638.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKPJE.MS 2025.232 FT25260868907796.20250916.234533.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKVWI.MS 2025.233 FT25260868900720.20250916.234358.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHK26C.MS 2025.234 FT25260094883443.20250916.234258.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKJ3Z.MS 2025.235 FT25260501325704.20250916.234208.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHKQAP.MS 2025.236 FT25260412510282.20250916.234126.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7FTU.MS 2025.237 FT25260501317111.20250916.234002.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7HT2.MS 2025.238 FT25260103694112.20250916.233910.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7EGV.MS 2025.239 FT25260213054051.20250916.233813.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7B66.MS 2025.240 FT25260511005692.20250916.233630.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7PQ8.MS 2025.241 FT25260973090300.20250916.233526.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7IVS.MS 2025.242 FT25260501305006.20250916.233439.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7D8Q.MS 2025.243 FT25260560088047.20250916.233351.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH72SU.MS 2025.244 FT25260016956824.20250916.233256.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCH7W87.MS2025.245 FT25260828874761.20250916.233149.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHGR6U.MS 2025.246 FT25260238262201.20250916.233106.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHG3VW.MS 2025.247 FT25260580572818.20250916.233025.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHGLSJ.MS 2025.248 FT25260602994000.20250916.232936.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHGE3I.MS 2025.249 FT25260802211518.20250916.232840.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|16/09/2025
|6.868
|02009704220916232203202511T9412121.54782.232204.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1iWUGV882.2025.249 (Bui Thi Ly).20250916.231030.03016537201.VO THI NGOC.970423
|16/09/2025
|129.000
|MBVCB.10952902490.ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|30.000
|MBVCB.10952893242.Ung ho MS 2025.247 ( em Vang A Thang ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|10.000
|MBVCB.10952852802.Ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097042209162227392025JX4O378322.41740.222740.ung ho ms2025.249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|20.000
|020097042209162220352025J2A4633818.23551.222036.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Bui Thi Ly ms 2025.249
|16/09/2025
|2.000.000
|020097041509162214492025D4Hc875706.5823.221449.Ung ho NCHCCCL + Ba Le Thi Kim Ngan + 0938003132
|16/09/2025
|50.000
|0200970405091622133220254O3J084613.1881.221332.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2025-248 nguyen nam bac
|16/09/2025
|10.000
|MBVCB.10952512928.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1aW1QHLH3.ung ho MS 2025249 chi Bui Thi Ly.20250916.214152.0354064212.PHAM THI HONG LOAN .546034
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1hQ3A2BEC.IBFT Ung ho ms2025.249 chi Bui Thi Ly.20250916.213446.060965802246.SACOMBANK.970403
|16/09/2025
|20.000
|020097048809162119072025Mt0Q407419.7394.211854.UNG HO NCHCCCL QUYNH NHU 935780813
|16/09/2025
|300.000
|MBVCB.10951913002.UNG HO MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|300.000
|MBVCB.10951832178.ung ho MS 2025.249 ( chi bui thi ly).CT tu 0011004295380 BUI DINH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|50.000
|02009704220916205301202534SC456057.93047.205302.NGUYEN THI XUAN THAO chuyen tien ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1kJCZ7FEK.Ung ho MS 2025.249 FT25259726529388.20250916.205022.6261120028.NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1jWJFER7B.LE THI HONG MAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA-160925-20:43:23 137920.20250916.204323.4933927.LE THI HONG MAI.970416
|16/09/2025
|2.500.000
|5259IBT1kJCZA7LY.Ung ho truong hop ms 2025.237 FT25259730623304.20250916.204301.19034785693011.VND-TGTT-NGUYEN DOAN MINH TUAN.970407
|16/09/2025
|100.000
|020097041509162042042025SnOB657334.42242.204204.ung ho NCHCCCL Sang 0985641190
|16/09/2025
|50.000
|MBVCB.10951612087.LE THI THUY chuyen tien MS2025.247.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|50.000
|MBVCB.10951580093.LE THI THUY chuyen tien MS2025.241.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10951527760.MS 2025.249.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|50.000
|020097048809162032382025z6AF112800.96668.203224.UNG HO MS 2025.247 VANG A THANG
|16/09/2025
|200.000
|020097044909162024062025Ymt0273032.54414.202406.MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac, ma GD 100000012339382
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1kJCZ8ML5.NCHCCCL FT25259901152784.20250916.201929.19037228375014.VND-TKTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1cWCGMEHK.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly;).20250916.201813.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|16/09/2025
|400.000
|020097041509162004142025Ut23516073.54366.200414.Chuyen tien MS 2025.227
|16/09/2025
|200.000
|020097041509162003252025FXNg512583.49306.200312.Ung ho MS 2025.246 ( Chi DINH THI HOA )
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1iWUAVIQ7.Ung ho NCHCCCL.20250916.195216.18723301.NGUYEN THI PHUONG LINH.970432
|16/09/2025
|100.000
|020097042209161939562025GODM395315.29552.193957.MS 2025.244 ong Huynh Van Lay
|16/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10950720381.ung ho ms 2025.227 chi nguyen thi loan.CT tu 0451000378199 NGUYEN PHUC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10950552385.Ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|15.000
|MBVCB.10950412683.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.249 (Chi Bui Thi Ly).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|5.000
|5259IBT1kJC66QYW.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly FT25259100301433.20250916.191119.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10950334396.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien giup do MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10950313105.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien giup do MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJC6KMWB.MS 2025.249 FT25259448551897.20250916.190620.2870226688.NGUYEN TUAN LAM.970407
|16/09/2025
|15.000
|MBVCB.10950107496.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1iWU4L6P2.Do Thi Ngoc Anh ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250916.184615.01708731203.DO THI NGOC ANH.970423
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1kJC6PHR6.ung ho MS 2025 249 em Bui Thi Ly FT25259032513310.20250916.184528.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|16/09/2025
|100.000
|020097042209161839482025JAR6568500.9728.183949.UNG HO MS 2025.246 chi DINH THI HOA
|16/09/2025
|30.000
|020097042209161839072025262M672282.5853.183908.MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|100.000
|020097041509161825372025wYYP131346.29661.182537.TRAN UY PHONG chuyen tien ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly)
|16/09/2025
|19.000
|020097042209161816262025TBE1100887.81852.181627.Ms2025.249 bui thi ly
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10949461242.ung ho ms 2025.246 chi dinh thi hoa.CT tu 9902228031 LAI CAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|020097040509161805282025XG4T016985.20352.180513.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|30.000
|5259IBT1kJCEXQWF.ung ho MS2025.249 chi ly FT25259403025835.20250916.175819.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|16/09/2025
|59.000
|MBVCB.10948982504.LANG THI THUY ung ho MS 2025.248(em nguyen nam bac ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097041509161728302025cVG2785178.95723.172830.ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly)
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1dW3321NW.ung ho MS 2025249 Bui Thi Ly.20250916.171611.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161645502025uyFc197915.37303.164537.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.245 VI DUC MANH
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWUB3JJ4.Ung ho ms 2025247 em Vang A Thang.20250916.164540.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|16/09/2025
|500.000
|020097042209161644212025NXTE126710.29310.164422.ung hoMS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|10.000
|020097042209161643312025KJ8M638448.23877.164332.ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa. hdtrung uh
|16/09/2025
|50.000
|0200970488091616325620258Iif097411.65522.163241.MS2025.245
|16/09/2025
|100.000
|MBVCB.10947823652.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1iWUBHPYL.TRAN KIM TUYEN ung ho MS 2025249 chi Bui Thi Ly.20250916.163021.122427145.TRAN KIM TUYEN.970432
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1hQ3BNWYT.IBFT 2024.245 ung ho em si duc manh.20250916.163016.040097151573.SACOMBANK.970403
|16/09/2025
|100.000
|020097041509161618482025wSZu501227.95068.161848.Phan Dinh Nhat ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|100.000
|0200970405091615570720251RT4021532.85295.155708.Vietcombank:0011002643148:VU PHUONG NGA chuyen tien Ung hoMS 2025.249 chi BuiThiLy
|16/09/2025
|200.000
|020097041509161537292025Wf7e363061.87865.153715.Giup Do MS 2025;248 Nguyen Nam Bac
|16/09/2025
|30.000
|020097040509161529502025VTWL000313.51774.152951.Vietcombank:0011002643148:giup do em nguyen trong bang ms 2025243
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1kJCKMHWE.Ung ho chi Bui Thi Ly, MS 2025.249 FT25259070721010.20250916.152722.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|16/09/2025
|200.000
|020097040509161525412025RXUO082506.33349.152541.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU HA chuyen tien uh MS 2025. 249 bui thi ly
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161521522025lqrI629501.14926.152139.UNG HO MS 2025.249 C BUI THI LY
|16/09/2025
|30.000
|020097048809161514552025acAB588510.82659.151441.2024 249 BUI THI LY
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1hQ3BEB9M.IBFT Ung Ho NCHCCCL - Gia Dinh Chau.20250916.151152.060264675009.SACOMBANK.970403
|16/09/2025
|200.000
|020097042209161511342025DMCT273287.68114.151120.MS2025.249 chi bui thi ly
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10946783297.MS 2025.249 (Bui Thi Ly).CT tu 0621000435019 NGUYEN THI NHI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1jWJT844E.UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA-160925-15:01:31 460035.20250916.150132.24548587.CAO TRAN ANH TIEN.970416
|16/09/2025
|200.000
|020097044909161458512025odnI534627.10056.145851.ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly, ma GD 100000012170415
|16/09/2025
|500.000
|0200970415091614533420255ASz230603.86779.145334.ms2025.249 bui thi ly
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1aWJRR2AS.VU THI MY DUNG MS 2025.249( chi Bui thi Ly).20250916.145007.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|16/09/2025
|400.000
|5259IBT1kJC7N7AB.Uho ma so 2025.249 chi bui thi ly FT25259462890270.20250916.144931.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|16/09/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101006835687.20250916.101006835687-0824412358_UNG HO MS 2025243 Nguyen Trong Bang mong anh som khoe lai a
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10946518726.ung ho MS 2025.249.CT tu 0361000353032 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|500.000
|MBVCB.10946450966.Ung ho MS 2025.244 (Huynh Van Lay).CT tu 0441000626180 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1kJC7FT6V.MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25259518882029.20250916.143537.129999999990.THAI THI VI XUAN.970407
|16/09/2025
|5.000
|MBVCB.10946413639.Chuyen tien ung ho.CT tu 9171111789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1kJC7FYVY.MS 2025.249 Chi Bui Thi Ly FT25259814025830.20250916.143411.129999999990.THAI THI VI XUAN.970407
|16/09/2025
|200.000
|020097040509161418252025BKOL025365.45215.141825.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Nguyen trong Bang Ms 2025243
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1hQ3BBA9P.IBFT Ung ho Dinh Thi Hoa.20250916.141756.060237571234.SACOMBANK.970403
|16/09/2025
|150.000
|MBVCB.10946238249.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|020097048809161417352025uYDl275127.42110.141721.UNG HO MS 2025.249 CHI BUI THI LY
|16/09/2025
|200.000
|020097048809161416182025tQMz269315.36567.141604.VO PHI LONG CHUYEN TIEN MS 2025.249
|16/09/2025
|150.000
|MBVCB.10946212134.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025. 248 em Nguyen Nam Bac.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|30.000
|5259IBT1cWC47KQP.ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).20250916.141420.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/09/2025
|20.000
|5259IBT1bWZ1HJ94.ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang.20250916.141256.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448
|16/09/2025
|20.000
|5259IBT1bWZ1Z7R2.ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac.20250916.141033.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1kJC7KXIV.Ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25259728571030.20250916.140838.19022452857779.VND-TGTT-LE QUANG HUNG.970407
|16/09/2025
|100.000
|020097041509161358242025pAWK990291.70986.135824.MS 2025.249 Bui Thi Ly
|16/09/2025
|300.000
|0200970405091613531520259EWE043178.53362.135315.Vietcombank:0011002643148:DINH THI VAN ANH chuyen tien Uh MS 2025-249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1iWU5FK4T.MS 2025245 em Si Duc Manh.20250916.135057.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432
|16/09/2025
|100.000
|02009704880916134937202530Ct142753.39938.134924.MS 2025.243 UNG HO EM NGUYEN TRONG BANG
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWU5F2J2.MS 2025248 em Nguyen Nam Bac.20250916.134747.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWU5TZNE.MS 2025247 em Vang A Thang.20250916.134524.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432
|16/09/2025
|500.000
|MBVCB.10945853432.MS 2025.249.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJC7PTFZ.Ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly FT25259380900360.20250916.133508.19029083998015.VND-TGTT-LE XUAN DAT.970407
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1jWJTJK61.UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA-160925-13:32:42 310821.20250916.133242.4164357.HO DINH DUY.970416
|16/09/2025
|100.000
|02009704220916132442202506Z3152466.55721.132431.MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1iWU5ZIGZ.ung ho MS 2025243.20250916.132407.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1kJC78M4N.TRAN NGOC NHANH chuyenMS2025 249 chi Bui Thi Ly FT25259105366365.20250916.132402.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|16/09/2025
|35.000
|5259IBT1kJC7IEPE.MS 2025.249 FT25259303008971.20250916.132116.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
|16/09/2025
|200.000
|020097048809161320052025Cnub015850.41088.131952.UNG HO MS 2025.249 CHI BUI THI LY
|16/09/2025
|50.000
|MBVCB.10945669906.TRAN THI CUC LIEU ung ho NCHCCCL.CT tu 0061000111766 TRAN THI CUC LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1kJC7MARW.MS 2025.249 FT25259723738862.20250916.131625.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|16/09/2025
|100.000
|SHGD:19026158.DD:250916.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen tien ms 2025- 249 buithly
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1kJC7SXFJ.Ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly FT25259236127933.20250916.130514.19135357607012.VND-TGTT-CHU ANH NAM.970407
|16/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJC7SFN3.ung ho ms 2025.249, em Bui Thi Ly, chuc em va gia dinh binh an FT25259763202020.20250916.130500.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|16/09/2025
|50.000
|020097041509161254492025Jovd856070.54482.125436.ung ho ms 2025.246 Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10945377567.ung ho MS2025.243( em Nguyen Trong Bang).CT tu 0781000474194 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161239342025Obt3837246.97562.123920.MS2025.249 C HI BUI THI LY
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10945288592.DANG THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2025.243 ( em nguyen trong bang)..CT tu 9710209999 DANG THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161227322025KT3K772313.46686.122717.TRAN DUC NGOC UNG HO MS 2025.249 CHI BUI THI LY
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1hQ3B2ILT.IBFT Ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly.20250916.121550.060321318730.SACOMBANK.970403
|16/09/2025
|2.600.000
|020097042209161207192025IH28120226.49782.120720.ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang
|16/09/2025
|200.000
|020097040509161204362025PMJ9012858.35514.120436.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161201512025ujmo609066.20610.120138.UNG HO MS 2025.244 ONG HUYNH VAN LAY
|16/09/2025
|107.000
|020097042209161156572025ADJU961278.96365.115659.ung ho MS 2025.243
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161156432025P72B572948.93709.115630.MS 2025.244, ONG HUYNH VAN LAY
|16/09/2025
|500.000
|020097042209161156372025VW7E358859.93488.115638.MS 2025.246 chi DINH THI HOA
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1kJCGGCGB.Ung ho MS 2025.249 Bui Thi Ly FT25259240068097.20250916.115139.19030642746011.VND-TGTT-NGUYEN TRONG TA.970407
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1bWZJFB97.Ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).20250916.114648.03101010965538.HOANG VIET.970426
|16/09/2025
|500.000
|MBVCB.10944497699.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1025206667 NGUYEN THI XUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1bWZJH7LP.MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).20250916.113557.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|16/09/2025
|100.000
|MBVCB.10944307644.MS 2025.246 ( chi Dinh Thi Hoa).CT tu 1039589147 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJCGDSM8.Ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25259450049942.20250916.111622.10622918957013.VND-TGTT-NGUYEN DUNG TIEN.970407
|16/09/2025
|10.000
|MBVCB.10944119460.NGUYEN NGOC QUAN ung ho NCHCCCL 0332360489.CT tu 1042829847 NGUYEN NGOC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097041509161109392025bGk8527349.44390.110939.ung ho MS 2025.242 (be Nguyen phuc hau)
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1bWZJ4SIU.Ung ho MS 2025.249 Bui Thi Ly.20250916.110224.03268016000688.NGUYEN THI VAN NAM.970426
|16/09/2025
|200.000
|020097041509161100442025acMm497184.98156.110044.DINH THI DUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.246 (chi dinh thi hoa )
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161055272025F8JR135272.72255.105514.MS 2025.246 DINH THI HOA
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1fWPI63WX.Ung ho 2025 249 Bui Thi Ly.20250916.105501.0108741807.LE PHI KHANH.970406
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJCGWDY3.MS 2025.246 FT25259547066254.20250916.105503.19032809169014.VND-TGTT-HOANG KHANH LINH .970407
|16/09/2025
|200.000
|020097041509161054422025H3kO475887.67971.105443.2025.247 ( chi Dinh Thi Hoa)
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161054412025FjrI129961.68474.105428.MS 2025.247 VANG A THANG
|16/09/2025
|100.000
|020097048809161053422025Udn9123143.64158.105329.MS 2025.248 NGUYEN NAM BAC
|16/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100985983813.20250916.100985983813-0365331363_NGUYEN THI BICH NGOC ung ho 2025046 ong nguyen duy tri
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10943889801.NGUYEN TRAN VAN ANH uh ms 2025.246 dinh thi hoa.CT tu 1027706334 NGUYEN TRAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWUYLESC.Ms 2025-249 uh chi Bui Thi Ly.20250916.105121.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1kJCARX63.MS 2025.246 FT25259089317952.20250916.104749.168179168179.LAM THI KHANH VAN.970407
|16/09/2025
|168.000
|5259IBT1kJCARUYC.MS 2025.248 FT25259101054600.20250916.104608.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|16/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10943698511.BD Nguyen Thi Tham - 039XXX1978 - ung ho em Nguyen Van Quan - MS: 2025.238.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|02009704050916103610202547LB099667.78551.103557.Vietcombank:0011002643148:LE THU CHINH chuyen tienMS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|50.000
|MBVCB.10943697700.ung ho MS 2025.246.CT tu 1021923942 NGUYEN HOANG LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|MBVCB.10943642841.ms2025.249.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|MBVCB.10943633115.ms2025.247.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10943563163.MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang).CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1iWUYKQZS.MS 2025246 chi Dinh Thi Hoa.20250916.102326.68372593.NGUYEN THI BICH DAO.970432
|16/09/2025
|50.000
|MBVCB.10943534412.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0331000458506 NGUYEN DUC UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097041509161020142025gtXv362503.3011.102014.ms 2025.246
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10943496070.Ung ho MS 2025.249 ( chi Bui Thi Ly).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJCAEH8N.Ung ho MS 2025.246, chi Dinh Thi Hoa FT25259430546647.20250916.101843.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
|16/09/2025
|150.000
|MBVCB.10943466545.Nhy goi gop chut xiu tam long Ung ho MS 2025.246( chi Dinh Thi Hoa cung chong Nguyen Van Hieu) co gang vuot qua kho khan..CT tu 1024454430 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|020097048809161017482025xScd883688.91823.101735.CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.249 CHI LY
|16/09/2025
|100.000
|02009704220916101349202526C4689068.73469.101351.MS 2025.246 Dinh thi hoa
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1aWJXFXD2.MS 2025.246 (ung ho chi Dinh Thi Hoa).20250916.101154.0766889525.BUI NHAN AI.970424
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10943402544.Ung ho MS 2025.248 Nguyen Nam Bac.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|500.000
|020097048809161010532025bQ3E838711.60664.101040.NGO THI VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.249 CHI BUI THI LY
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1iWUYABSQ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 249 BUI THI LY.20250916.101049.247529918.LE THI HOA.970432
|16/09/2025
|100.000
|MBVCB.10943337039.MANH QUYNH TRANG chuyen tien ung ho MS.2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0451000350410 MANH QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10943335339.ung ho MS2025.249(chi Bui Thi Ly).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097041509161002442025EyKL305229.21884.100244.TRAN LE HOAI THUONG chuyen tien
|16/09/2025
|30.000
|MBVCB.10943238785.2025.249 uh bui thi LY.CT tu 1025599476 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|500.000
|MBVCB.10943089787.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025. 249( chi Bui Thi Ly).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJCAPCID.Ung Ho NCHCCCL Ngoc 0916930425 FT25259574304184.20250916.094757.19034515189011.VND-TGTT-LE BAO NGOC.970407
|16/09/2025
|200.000
|020097048809160945242025TLOY672766.46431.094510.HO TRO MS 2025.248 CHAU NGUYEN NAM BAC
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1kJCA8VR8.NGUYEN XUAN BA chuyenMS 2025.249 chi bui thi ly FT25259073507320.20250916.094200.686810088888.NGUYEN XUAN BA.970407
|16/09/2025
|100.000
|020097048809160941552025rs5L650179.31556.094140.UNG HO NCHCCCL THIEU HOANG DUY 0918275981
|16/09/2025
|100.000
|020097040509160941062025PM5J049143.27480.094106.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2025.249 Bui thi ly
|16/09/2025
|300.000
|MBVCB.10942996915.Thinking School Vietnam giup MS2025 249 chi Bui Thi Ly.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|5259VNIBJ2LTTU37.MS 2025.246.20250916.092747.969969336.TRUONG THANH LAM.970441
|16/09/2025
|200.000
|020097040509160925442025E1KO079734.63693.092530.Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|26.000
|020097042209160925302025I9R5955476.63181.092531.gui ms 2025 249
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1hQ35442X.IBFT ung ho 2025.245.20250916.092445.070082561283.SACOMBANK.970403
|16/09/2025
|18.000
|MBVCB.10942788201.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1hQ354UZ5.IBFT ung ho MS2025.244.20250916.092332.070082561283.SACOMBANK.970403
|16/09/2025
|20.000
|MBVCB.10942779537.MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|020097048809160917432025FDhK497745.30815.091729.UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC
|16/09/2025
|100.000
|5259WBVNA22UN1I3.Ung ho MS 2025249 bui thi ly.20250916.091332.104000090354.DOAN THI PHUOC.970412
|16/09/2025
|50.000
|020097048809160913042025Ci2m468732.13406.091251.UNG HO MS 2025.246 CHI DINH THI HOA
|16/09/2025
|150.000
|MBVCB.10942629594.2025.249( Bui T Ly).CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1kJCAJTZ5.MS 2025.246 FT25259471115118.20250916.091052.7899333449.NGUYEN THI HOI.970407
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJCAJP4H.Ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa chuc chi mau khoe FT25259340880309.20250916.090927.19036459808014.VND-TGTT-PHAM KHANH LINH.970407
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1iWUY2RW3.MS 2025.246.20250916.090352.00030500001.HO THI THU THAM.970423
|16/09/2025
|200.000
|020097041509160900562025T4WA109873.66085.090056.Ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly)
|16/09/2025
|300.000
|020097048809160856312025ofwF364983.50271.085617.UNG HO 2025.243
|16/09/2025
|20.000
|020097042209160852412025AUAQ660099.35457.085229.MS 2025.249
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10942313649.Ung ho MS 2025.246 (chi Dinh thi Hoa).CT tu 1386387886 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|300.000
|MBVCB.10942217680.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.249(chi Bui Thi Ly).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1kJC4H7PN.HOANG MY NGHIA ung ho MS 2025.249 FT25259393701906.20250916.083608.13320181923011.VND-TGTT-HOANG MY NGHIA.970407
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1jWJLWN1C.UH MS 2025.249 CHI BUI THI LY-160925-08:35:23 790562.20250916.083523.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJC4HMCI.Ung ho MS 2025.249 . Chi Bui Th Ly FT25259215549035.20250916.083501.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJC4ZMCZ.2025.246 ung ho dinh thi thoa FT25259766008749.20250916.083156.19033450950013.VND-TGTT-TRAN KHANH LINH.970407
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1iWUPNMZB.NGUYEN THI KIM PHUNG chuyen tien ung ho MS 2025249 chi Bui Thi Ly.20250916.083022.87209873.NGUYEN THI KIM PHUNG.970432
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWUPN9YY.Tu thien MS 2025249 Bui Thi Ly gdinh 3 nguoi ung thu Ninh Binh.20250916.082945.0783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970432
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1aWJXYKVU.DO TRUNG KIEN chuyen tien ung ho anh Hieu chi Hoa.20250916.082907.3737373979.SHBMB.970443
|16/09/2025
|250.000
|5259NAMAA22UI929.MS2025.247 em Vang A Thang.20250916.082815.901033517000001.TRAN DUC BINH.970428
|16/09/2025
|100.000
|020097048809160825112025yeLi169970.39290.082458.UH C BUI THI LY NINH BINH
|16/09/2025
|200.000
|5259IBT1kJC4KY1E.Ung ho MS 2025.246 Dinh Thi Hoa FT25259057127914.20250916.082246.19020358931016.VND-TGTT-TRINH NGOC HANH.970407
|16/09/2025
|300.000
|MBVCB.10942015723.NGUYEN VAN HAI chuyen tien ung ho Bui thi Ly MS2025,249.CT tu 1047034939 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|300.000
|020097040509160818562025SBDP085300.17933.081842.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|400.000
|MBVCB.10941976299.MS 2025.249.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|40.000
|VCB.CTDK.15/09/2025.Ung ho NCHCCCL + Luong Nguyen Trung Hieu + 0906136000. CT tu 0441000685397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWUPFRT7.MS 2025246 chi Dinh Thi Hoa.20250916.081317.166465478.VU THI THU HIEN.970432
|16/09/2025
|100.000
|0200970422091608100420250ETD994909.89781.081005.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho ma so 2025.249 Bui Thi Ly
|16/09/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100971481589.20250916.100971481589-0981433404_MS 2025241 (em Ma Thi Hoa)
|16/09/2025
|100.000
|020097042209160803562025X07R687250.70901.080357.Ung ho MS 2025.246 Chi Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10941785404.MS 2025.249.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|MBVCB.10941754606.Ung ho MS 2025.249(chi Bui Thi Ly).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1iWUPH3MX.NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho MS 2025. 248.20250916.075647.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423
|16/09/2025
|100.000
|5259IBT1kJC4YQQX.MS 2025 246 FT25259610560196.20250916.075507.6006198986.NGUYEN THI DIU.970407
|16/09/2025
|300.000
|0200970422091607474720255F4I853880.22251.074748.ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|16/09/2025
|200.000
|5259VNIBJ2LT8HUZ.ung ho NCHCCCL.20250916.074110.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441
|16/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10941522198.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|20.000
|0200970488091607371720255Vr1901179.90693.073704.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.249
|16/09/2025
|300.000
|MBVCB.10941417269.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|5259VNIBJ2LT8FQM.ung ho MS 2025.242.20250916.071710.627704061466089.PHAM HONG VAN.970441
|16/09/2025
|15.000
|MBVCB.10941271951.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.246 (Chi Dinh Thi Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|400.000
|020097042209160715562025194Q651432.30319.071557.ung ho MS 2025.249
|16/09/2025
|100.000
|MBVCB.10941253029.ADIDAPHAT -MS-2025-249( chi Bui thi ly).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|5259VNIBJ2LT8MVZ.ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang).20250916.071342.627704061466089.PHAM HONG VAN.970441
|16/09/2025
|15.000
|MBVCB.10940976567.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|200.000
|MBVCB.10940976816.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|1.000.000
|5259IBT1jWJHHH65.MS 2025.241 EM MA THI HOA-160925-06:43:36 657805.20250916.064337.17659311.BUI ANH THU.970416
|16/09/2025
|50.000
|5259IBT1kJCBN3KE.Ung ho MS2025.246 chi Dinh Thi Hoa FT25259489360790.20250916.064102.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|16/09/2025
|200.000
|020097041509160634242025uxxS691441.31947.063411.ung ho NCHCCCL Tran Quoc Viet 0914057773
|16/09/2025
|40.000
|MBVCB.10940684145.2025.246.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2025
|100.000
|020097042209160204082025G49U774145.86840.020408.ung ho MS 2025.246 chi Dinh Thi Hoa
|16/09/2025
|100.000
|020097042209160202582025PFRZ128596.87099.020258.ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang
|16/09/2025
|500.000
|5259IBT1kJCBEEDX.Ung ho NCHCCCL VietMy 0868399454 FT25259303451755.20250916.020200.19036717225010.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA MY.970407
|16/09/2025
|100.000
|020097042209160201452025N466778094.85702.020132.Ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac
|16/09/2025
|200.000
|020097042209160034142025NHS1265703.20129.003415.unghoNCHCCCLPhamNga
|16/09/2025
|300.000
|5259IBT1iWUPJ7ZF.ung ho MS 2025.243 (em Nguyen Trong Bang) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250916.000919.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|17/09/2025
|2.000.000
|020097042209172340582025C3B6304464.11376.234058.Ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|17/09/2025
|85.000
|020097040509172326512025WKO4074441.91394.232652.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCHCCCL Mai Tam 0905094529
|17/09/2025
|100.000
|020097041509172324082025ZwYP300402.87114.232408.ung ho MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen)
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1iWUH8S6P.ung ho ms 2025.246 (chi dinh thi hoa).20250917.225431.04782205301.NGUYEN MINH KHANH.970423
|17/09/2025
|10.000
|MBVCB.10965289953.Ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|30.000
|MBVCB.10965257766.Ung ho MS 2025.248 ( em Nguyen Nam Bac ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10965132788.Ung ho MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0491000087548 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|500.000
|020097048809172210562025imEl966664.33746.221041.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI
|17/09/2025
|50.000
|020097042209172208482025PIVO624799.28014.220834.MS 2025.243
|17/09/2025
|500.000
|020097040509172156512025E74J060753.92180.215651.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.250 chi phan kim tuyen
|17/09/2025
|10.000
|MBVCB.10964929167.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|400.000
|MBVCB.10964923972.MS2025 250.CT tu 0011002543516 TRAN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|300.000
|020097040509172139382025WN7W018125.33703.213938.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|50.000
|020097040509172132492025OT0Q099006.10518.213249.Vietcombank:0011002643148:uh 2025-250 chi phan kim tuyen
|17/09/2025
|30.000
|020097048809172128512025qIYC820074.94997.212837.MS 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN
|17/09/2025
|500.000
|5260IBT1kJ2QT7HN.Ung ho MS 2025.250 Phan Kim Tuyen FT25261291869658.20250917.212425.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|17/09/2025
|200.000
|0200970415091721212020252UaG140278.67020.212120.UHNCHCCCL VU HONG PHU Chuyen tien
|17/09/2025
|100.000
|5260VNIBJ2LZSU1D.MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang.20250917.205519.934078964.VO THANH TUONG VY.970441
|17/09/2025
|99.999
|020097040509172049472025Y165054890.35523.204947.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.233 Nguyen Thi An Luong
|17/09/2025
|99.999
|020097040509172048312025E3ZO050072.29495.204831.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.232 Vu Van Dang
|17/09/2025
|500.000
|0200970415091720452520254Jwb946776.16286.204525.ung ho MS 2025 .246 (Dinh Thi Hoa)
|17/09/2025
|50.000
|MBVCB.10964126364.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|30.000
|5260IBT1cWC6TVSA.ung ho MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen).20250917.203605.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|17/09/2025
|50.000
|0200970415091720351020251pAs912954.69740.203456.Trang Thu giup Huynh Van Lay 59 tuoi MS 2025. 244
|17/09/2025
|30.000
|020097040509172027102025H8Q7065570.31779.202710.Vietcombank:0011002643148:2025.244 huynh van lay
|17/09/2025
|30.000
|020097040509172025392025URWH059279.24552.202539.Vietcombank:0011002643148:2025.243 nguyen trong bang
|17/09/2025
|30.000
|0200970405091720242220253MOF053867.17921.202422.Vietcombank:0011002643148:2025.242 nguyen phuc hau
|17/09/2025
|30.000
|020097040509172022552025N1QQ047854.12001.202255.Vietcombank:0011002643148:2025.240 bui duc giang
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10963870539.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|30.000
|020097040509172021452025OMFF042894.4893.202145.Vietcombank:0011002643148:2025.238 nguyen van quan
|17/09/2025
|200.000
|0200970405091720085920250QMJ087747.43317.200859.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 248 Em Nguyen Nam Bac
|17/09/2025
|200.000
|020097040509172007162025SKAS080165.34803.200716.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.247 Em Vang A Thang
|17/09/2025
|50.000
|020097048809172005112025qpTg381056.23879.200457.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.241. EM MA THI HOA
|17/09/2025
|500.000
|5260IBT1bWZUYHA4.PHAM VAN THUC chuyen tien.20250917.200439.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|17/09/2025
|20.000
|0200970422091720024220252A6Q897657.14165.200243.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Phan Kim Tuyen ms 2025.250
|17/09/2025
|100.000
|020097041509171949262025IXqe756912.49845.194926.Ung ho NCHCCCL_ Ngoc Mai_0567305929
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1bWZUMGNH.ms 202.20250917.194344.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1bWZUM8DE.PHAM VAN THUC chuyen tien.20250917.194243.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1bWZUMM2P.ms 2093.20250917.194203.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1bWZUMWTE.ms 204.20250917.194115.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1bWZUVLGQ.ms 2005.20250917.194026.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10963118083.MS 2025.250.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10963016081.ung ho?MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1iWUZJXKA.ung ho MS 2025250 Chi Phan Kim Tuyen.20250917.185755.132857911.TRAN THI KIM OANH.970432
|17/09/2025
|300.000
|020097041509171844332025YEEJ522924.20378.184418.ung ho ms 2025.250(chi phan kim tuyen)
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1jWJR698M.MS 2025.249 UNG HO CHI BUI THI LY-170925-18:40:33 644662.20250917.184033.18900587.CAO LE THANH TRINH.970416
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1hQ373W3W.IBFT Ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.20250917.183652.020048959416.SACOMBANK.970403
|17/09/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101126803774.20250917.101126803774-0909135370_Ms 2025250 (chi Phan Kim Tuyen)
|17/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101126024430.20250917.101126024430-0908961617_MS 2025250
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10962024771.MS 2025.250( chi Phan Kim Tuyen).CT tu 1038885670 DAO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|020097041509171804252025UZ4J368509.7133.180425.Ms 2025.250(chi Phan Thi Kim Tuyen)
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10961784779.MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0231000639884 VU THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|1.000.000
|5260IBT1eWZ8BMIT.UNG HO MS 2025.247 EM VANG A THANG.20250917.175731.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|17/09/2025
|1.000.000
|0200970407091717553020251001783243.55671.175533.ung hu MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1jWJRYZHM.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-170925-17:36:05 519663.20250917.173605.31913677.LE CONG MINH.970416
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10961429581.ung ho MS 2025.250 (chi phan kim tuyen).CT tu 0991000051237 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|500.000
|5260IBT1iWU68BYE.Ms 2025-250 uh chi Phan Kim Tuyen.20250917.172139.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|17/09/2025
|300.000
|5260IBT1kJCRYW91.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25260759851091.20250917.171658.19036390272011.LUU PHUONG ANH.970407
|17/09/2025
|100.000
|020097042209171715112025VUEG185354.12997.171459.MS 2025.250 chi phan kim tuyen
|17/09/2025
|200.000
|020097048809171704282025r87k938631.50472.170414.DINH THI PHUONG THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1kJCRV2AG.Ms2025244 ung ho ong Huynh van lay FT25260600236768.20250917.170104.19025047368018.VND-TGTT-VU VAN ANH.970407
|17/09/2025
|2.000
|020097042209171655402025DOL3997171.98497.165541.NGUYEN XUAN BAC chuyen tien
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1fWPY9RBS.Ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.20250917.163356.8007041085386.VO THI KIEU ANH.963388
|17/09/2025
|300.000
|020097048809171626182025pklJ625156.35559.162603.UNG HO MS 2025.250
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10960324292.ung ho MS 2025.250(chi phan kim tuyen).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10960300179.ung ho MS 2025.249(chi bui thi ly).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|020097041509171612102025QmWi818173.62385.161155.MS2025.250( Phan Kim Tuyen)
|17/09/2025
|100.000
|0200970422091716102920258H31136302.53418.161030.xin uh MS2025215 Nguyen Thi My Chi
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1bWZIYVHH.ung ho Ms 2025 250 Phan Kim Tuyen.20250917.155258.0961295625.NGUYEN THI HOANG MAI.970425
|17/09/2025
|100.000
|0200970488091715493920257IB4370171.48352.154925.UNG HO MS 2025.250
|17/09/2025
|1.000.000
|5260IBT1fWPYJVM4.Pham Hong Loan ung ho MS: 2025.248 - em Nguyen Nam Bac..20250917.154715.0946818888.NGUYEN THI MY DUNG.970431
|17/09/2025
|500.000
|MBVCB.10959709102.ung ho ms 2025.250 (chi phan thi kim tuyen).CT tu 9982238741 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1kJCX8JKA.MS 2025.249 FT25260518970406.20250917.152621.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
|17/09/2025
|100.000
|0200970405091715162220251CHQ035855.92124.151622.Vietcombank:0011002643148:TRAN MANH HUNG chuyen tien ung ho MS2025.250 chij Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1jWJXX7FM.UNG HO MS 2025.249 CHI BUI THI LY-170925-15:14:53 254635.20250917.151453.23489227.NGUYEN DANG KHOA.970416
|17/09/2025
|100.000
|020097041509171513502025lRN8634573.79481.151350.ung ho 2025.250(chi phan kim tuyen)
|17/09/2025
|30.000
|MBVCB.10959512195.Chuyen tien ung ho Ms 2025 247.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/09/2025
|30.000
|MBVCB.10959506923.Chuyen tien ung ho Ms 2025 249.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/09/2025
|300.000
|020097048809171509362025I2fk118444.60498.150923.VU XUAN TIEN UNG HO GIA DINH CHI LY MS 2025.249
|17/09/2025
|30.000
|MBVCB.10959480927.Chuyen tien ung ho.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1iWUE5Y7W.MS 2025.245 ( em si duc manh).20250917.150304.01585566001.TRAN THI KIM XUYEN.970423
|17/09/2025
|100.000
|020097042209171502082025A1XM656452.27746.150209.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.250 Chi Phan Thi Kim Tuyen
|17/09/2025
|200.000
|020097040509171457322025ZLBO061358.8460.145732.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.250
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1kJCX1TUG.be Finn ung ho Ms2025.250 co Tuyen FT25260044309365.20250917.145623.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10959333067.MS 2025. 250 giup do chi Phan Kim Tuyen.CT tu 0011004205122 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|458.298
|5260IBT1hQ37WQJ9.IBFT Ung ho MS 2025.250.20250917.145257.062398589999.SACOMBANK.970403
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1kJCXJHTF.MS 2025.250 FT25260266406413.20250917.145223.19133289158015.VND-TGTT-PHAM BAO TRAN.970407
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1kJCXJKDM.ung ho MS 2025. 250 ,chi Phan Kim Tuyen FT25260181770306.20250917.145151.19020897901015.VND-GOICB-HA MY PHUONG.970407
|17/09/2025
|100.000
|0200970422091714450720257TQ9668710.57368.144454.MS 2025.250 Uh Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|100.000
|020097040509171443222025M6UY009440.49836.144322.Vietcombank:0011002643148:LE VAN LINH chuyen tien ung ho 2025.250
|17/09/2025
|100.000
|020097041509171430552025JK4n520345.99602.143040.ung ho MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen)
|17/09/2025
|200.000
|020097048809171429432025jXYO899989.95116.142928.HO THI CUC UNG HO MS 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1kJC33F6H.Ms 2025.250 FT25260670091749.20250917.142859.19030625144016.VND-TGTT-LAI THI TRANG.970407
|17/09/2025
|200.000
|5260VNIBJ2LZTWDN.Ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh.20250917.142742.873413913.DO BACH KIM.970441
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10959054362.PHAN PHUC TUONG TRIEU chuyen tien.CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1kJC3H95R.Ung ho MS2025.250 chi Phan Kim Tuyen FT25260043403367.20250917.141003.19026626828035.VND-TGTT-DANG THI KIM YEN.970407
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1jWJX6JMT.MS 2025.250 PHAN KIM TUYEN-170925-14:08:21 140119.20250917.140821.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|17/09/2025
|100.000
|020097042209171407132025FHI7190305.11504.140714.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2025.250 Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|400.000
|5260IBT1iWUE9GH8.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2025247 2025248 2025249 2025250 moi ma so 100 k.20250917.140608.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10958843966.VU THI HUE chuyen tien ung ho MS 2025.246(chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0591000247341 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|10.000
|MBVCB.10958815139.NGUYEN DOAN BACH chuyen tien.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1kJC3KU8H.Ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen FT25260299049691.20250917.135436.11520055774019.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|17/09/2025
|1.000.000
|020097040509171353332025ESIQ045601.62092.135333.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.245 SI DUC MANH
|17/09/2025
|50.000
|5260WBVNA22WC2MM.MS 2025 250.20250917.135132.558555522522.VO DANG THINH.970412
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10958532763. Ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10958517524.Thinking School giup MS2025 250 chi Phan Thi Kim Tuyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|020097041509171326402025WtNH377090.68213.132640.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS2025.250(chi PHAN KIM TUYEN)
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1kJC3Y4V7.MS 2025.250 FT25260296056486.20250917.132554.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|17/09/2025
|300.000
|020097048809171325402025Dzqc597921.65200.132525.MS 2025.250
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10958485399.uh MS2025.250.CT tu 0851000017438 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|500.000
|5260IBT1iWUKN61A.ung ho MS 2024 250 Phan Kim Tuyen.20250917.132516.58067307.BUI THI DIEM HUONG.970432
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1iWUKNMB9.Ung ho chi Phan Kim Tuyen MS 2025250.20250917.132248.0944390278.PHAM DUC VU.970432
|17/09/2025
|100.000
|020097048809171318452025K1sT569311.40709.131832.UNG HO MA SO 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN
|17/09/2025
|50.000
|020097048809171316592025R3WY561860.35536.131645.UNG HO MS 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1kJC38LZI.Ung ho MS2025.250 chi Phan Kim Tuyen FT25260330018331.20250917.131404.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10958376561.NGUYEN THI HONG THUY ung ho MS 2025.250.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1kJC386KK.Ms 2025.250 Gia dinh Minh An ung ho chi Phan Kim Tuyen FT25260089865456.20250917.131340.19035157339019.VND-TGTT-DO MINH ANH.970407
|17/09/2025
|200.000
|020097048809171313152025Jzyn545815.22512.131301.UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1aW1JZI8F.Ung ho ms 2025250 Phan Kim Tuyen.20250917.131112.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1bWZM52S8.MS2025.250 chi Phan Kim Tuyen.20250917.131037.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|17/09/2025
|50.000
|MBVCB.10958325823.MS 2025.250 (Chi Pham Kim Tuyen).CT tu 1018134298 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|50.000
|020097040509171305022025V02P015308.95210.130449.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|100.000
|02009704220917130159202524Y2166999.83822.130200.ung ho MS 2025.250 chi Tuyen
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1kJC3DAAQ.Ung ho chi Phan Kim Tuyen, MS 2025.250 FT25260704824082.20250917.125613.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10958197755.ms2025.250 phan kim tuyen.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|18.000
|MBVCB.10958121050.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1bWZMI1PJ.Ung ho MS 2025.250 ( Chi Phan Kim Tuyen)..20250917.124301.03101010089630.NGUYEN THI LAM BINH.970426
|17/09/2025
|400.000
|MBVCB.10958097162.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.250(chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|400.000
|MBVCB.10958073681.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.249(chi Bui Thi Ly(.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10958034184.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.248(e Nguyen Nam Bac).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10958008573.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.247(e Vang A Thang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|400.000
|MBVCB.10957984333.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.246(chi Dinh Thi Hoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|400.000
|MBVCB.10957945613.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.245(e Si Duc Manh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10957915838.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.244(o Huynh Van Lay).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|020097040509171224362025F13C098015.36365.122436.Vietcombank:0011002643148:PVTN ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac
|17/09/2025
|100.000
|020097048809171210132025TSQK216016.67545.120959.UNG HO MS 2025.250
|17/09/2025
|1.000.000
|0200970405091712061120252CG4027908.48034.120611.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.244 HUYNH VAN LAY
|17/09/2025
|100.000
|020097048809171135362025zA18967278.84359.113521.UNG HO MS 2025.250. PHAN KIM TUYEN
|17/09/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101088857105.20250917.101088857105-0918159587_Ung ho MS 2025-250 - Chi PHAN KIM TUYEN - Tinh Hung Yen
|17/09/2025
|500.000
|5260IBT1hQ3GM7QH.IBFT MS 2025.250 chi PHAN KIM TUYEN.20250917.110845.030033227562.SACOMBANK.970403
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1iWUKCXSZ.2025249 bui thi ly.20250917.110519.0364013088.VU THI THUY.970432
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10956807900.Ung ho MS 2025.250. chi Phan Kim Tuyen.CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|20.000
|020097042209171043282025194P340255.18565.104329.Ung ho NCHCCCL Huynh Thi Kim Ngoc 0379033327
|17/09/2025
|30.000
|5260IBT1iWUKQJVG.tu thien.20250917.104218.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10956532513.ms 2025.250 ( chi Phan Kim Tuyen ).CT tu 0921000720967 PHAM CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10956522038.BUI THI THANH NHUNG chuyen tien ung ho Ms 2025.249. (Bui Thi Ly)..CT tu 0141000069040 BUI THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|500.000
|MBVCB.10956385292.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|020097048809171024192025Igr2478206.30288.102406.UNG HO MS 2025.249.CHI BUI THI LY
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1hQ3GC3C9.IBFT ms 2025.247 em Vang A Thang.20250917.101854.060849189969.SACOMBANK.970403
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1hQ3GCLVF.IBFT ms 2025. 249 chi Bui Thi Ly.20250917.101812.060849189969.SACOMBANK.970403
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1hQ3GCED6.IBFT ms 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.20250917.101710.060849189969.SACOMBANK.970403
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1iWU7T1RH.LE THI HOA chuyen tien 2025 250 PHAN KIM TUYEN.20250917.101203.247529918.LE THI HOA.970432
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1fWPP9F71.MS 2025 249 chi Bui Thi Ly.20250917.095527.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|17/09/2025
|100.000
|MBVCB.10955974522.ADIDAPHAT -ms 2025-250( phan kim tuyen).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1fWPP9V2P.MS 2025 250 Chi Phan Kim Tuyen.20250917.094903.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|17/09/2025
|300.000
|020097042209170941292025PV8N823944.42536.094130.ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|200.000
|020097042209170932092025TDCA822612.4489.093210.Ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10955700655.ung ho MS 2025.249( chi Bui Thi Ly).CT tu 1014597509 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1bWZDRDSS.Ms 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).20250917.092135.03101016586953.NONG HOA XUAN.970426
|17/09/2025
|200.000
|020097040509170913362025AZU1068614.31858.091336.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025. 249 bui Thi Ly
|17/09/2025
|30.000
|0200970422091709113020257FTI689821.24917.091131.gui ms 2025 250
|17/09/2025
|100.000
|0200970405091708591020257TYY007289.80107.085856.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienms2025.250 Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|100.000
|020097041509170857062025rVRo489357.71945.085706.ung ho MS 2025.250 chi phan kim tuyen
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10955342743.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|200.000
|020097042209170854002025IALW983095.61302.085401.ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen
|17/09/2025
|50.000
|MBVCB.10955278906.Ung hoMS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|500.000
|5260IBT1jWJ37DLY.UG HO MS 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN-170925-08:49:42 589405.20250917.084942.10361437.LE XUAN VINH.970416
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1bWZD66M9.Ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).20250917.084609.03101010965538.HOANG VIET.970426
|17/09/2025
|100.000
|020097048809170845462025DZXE858801.30880.084532.MS 2025.249 MS. BUI THI LY
|17/09/2025
|6.000.000
|/Ref:PALPM50QXHC25258{//}/Ref:PALPM50QXHC25258{//}LP VNM50QXHC UNG HO 2 TRIEU VND/ 1 TRUONG HOPMS 2025.241 EM MA THI HOAMS 2025.240 EM BUI DUC GIANGMS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU DVC:MRS NGUYEN DINH MINH TAM
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10955183567.Chuyen tien ung ho gia dinh nhieu nguoi bi ung thu.CT tu 1017539216 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/09/2025
|500.000
|0200970405091708383020251MIH020485.5857.083830.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.250
|17/09/2025
|500.000
|5260IBT1kJCLRMNH.MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen FT25260308869914.20250917.083747.19020255658869.VND-TGTT-NGUYEN CHI ANH HOAT.970407
|17/09/2025
|5.000.000
|020097048809170837332025o93B808493.2573.083719.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.250
|17/09/2025
|50.000
|MBVCB.10954834045.MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10954780078.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|500.000
|MBVCB.10954706230.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|50.000
|5260IBT1kJCLG84S.MS 2025.250 chuc ca gia dinh som khoe. Cam on bao Vietnamnet FT25260836044621.20250917.075333.19820516245016.VND--MAI THI PHUONG CHI.970407
|17/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10954558394.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1jWJ35551.UNG HO MS 2025 250 CHI PHAN KIM TUYEN-170925-07:43:20 527727.20250917.074320.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|17/09/2025
|30.000
|5260VNIBJ2LZYJN4.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20250917.074052.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441
|17/09/2025
|300.000
|020097048809170738042025JLzh477549.19824.073751.UNG HO MS 2025.250
|17/09/2025
|300.000
|5260IBT1kJCL544Z.MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen. Mong chi binh an FT25260833977351.20250917.073730.19032484135010.VND-TGTT-NGUYEN HUU TIEN THANH.970407
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10954350340.ung ho MS2025.250 (chi Phan kim Tuyen).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|020097042209170720252025FB37263766.70787.072026.MS 2025.215
|17/09/2025
|200.000
|MBVCB.10954096919.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|100.000
|5260IBT1kJCLS6YD.ung ho MS 2025.243 FT25260045560200.20250917.065236.8571399999.NGUYEN THI HONG DIEM.970407
|17/09/2025
|600.000
|5260IBT1kJCLSDZI.ung ho ma so 2025.250 chi Phan Kim Tuyen FT25260800507050.20250917.064935.9988541189.LE TRONG NHAN.970407
|17/09/2025
|100.000
|020097040509170559382025GP0X083634.18323.055938.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.249Buithily
|17/09/2025
|200.000
|020097042209170556122025DG19797494.14450.055612.Ung Ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|17/09/2025
|200.000
|020097048809170541102025IGso080737.3949.054057.UNG HO MS 2025.249
|17/09/2025
|300.000
|MBVCB.10953632757.MS 2025.249( Bui thi ly).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2025
|300.000
|5260IBT1kJCHRUNT.LinhVuMax ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25260864062174.20250917.032419.19020135160018.VND-TGTT-LE NGOC CHAU.970407
|17/09/2025
|200.000
|5260IBT1kJCHXWG8.MS 2025.244 FT25260343538000.20250917.022713.8820049999.NGUYEN THI YEN NHI.970407
|17/09/2025
|100.000
|5259VNIBJ2LT5P4J.Ung ho MS2025.245 ( Em Si Duc Manh).20250917.000041.004704060110212.DINH TIEN CUONG.970441
|17/09/2025
|10.000
|5259IBT1kJCHE9IT.MS 2025.223 FT25260126022820.20250916.235403.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10977439742.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|500.000
|MBVCB.10977393084.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10977370790.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1kJ2MJ8JZ.Ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly FT25262059107806.20250918.223855.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|18/09/2025
|250.000
|5261IBT1kJ2MWFH2.Ung ho MS 2025.250 chi Pham Kim Tuyen FT25262610028900.20250918.223554.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1kJ2MQW9N.ung ho MS 2025 251 FT25262964909834.20250918.222450.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|18/09/2025
|600.000
|5261IBT1iWUR94NN.Ung ho MS 2025 251 em Giang Sung Tua.20250918.220305.00066046001.NGUYEN PHUONG HANH.970423
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1iWUR94NJ.Ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua), mong gia dinh vuot qua giai doan kho khan.20250918.220305.10000466523.LE HUU HUY.970423
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10977013938.UNG HO MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|10.000
|MBVCB.10977003962.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|500.000
|MBVCB.10976981266.UNG HO MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1iWUR1JZA.ung ho ms 2025.241 em ma thi hoa.20250918.214032.00000054090.VU THI HUYEN TRANG.970423
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1iWURJ3A9.ung ho ms 2025.240 em bui duc giang.20250918.213924.00000054090.VU THI HUYEN TRANG.970423
|18/09/2025
|150.000
|MBVCB.10976607522.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|20.000
|020097042209182100162025MWO7114795.59756.210017.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Giang Sung Tua ms 2025.251
|18/09/2025
|10.000
|MBVCB.10976451286.Ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10976352518.Chuyen tien ung ho.CT tu 1015799755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/09/2025
|20.069
|5261IBT1iWUXTQSQ.UH 2025.247 Mong Vang A Thang benh chuyen bien tot,GD Giang A Vang-Ly T.Minh an lac nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250918.204959.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|18/09/2025
|150.000
|MBVCB.10976211273.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|1.000.000
|5261IBT1kJ2VDPK2.Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25261176521506.20250918.203745.19034958744016.VND-TGTT-LE AN BINH.970407
|18/09/2025
|20.069
|5261IBT1iWUXZ4UB.UHMS 2025.237 Mong bac Do Van Hien binh an gap nhieu thien duyen,benh chuyen bien tot Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250918.203716.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|18/09/2025
|10.000
|5261IBT1kJ2V25VY.ung ho NCHCCCL FT25261104037456.20250918.202731.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|18/09/2025
|30.000
|5261IBT1hQ3Z4H2W.IBFT Ung ho MS2025 251 em Giang Sung Tua.20250918.202622.060252221754.SACOMBANK.970403
|18/09/2025
|5.000.000
|5261IBT1kJ2V1FKA.CSPM, CSTV tai tro dong vien cho ms 2025.248 em Nguyen Nam Bac FT25261059506160.20250918.202206.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|18/09/2025
|30.000
|5261IBT1fWPAQQZE.Ung ho MS 2025 251 em Giang Sung Tua.20250918.201653.0031010357006.LE NGOC DUY THANG.970438
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10975696426.MS 2025.251.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|500.000
|MBVCB.10975667480.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0011001193524 TRAN THI MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|020097048809181955572025ZBhq385761.75682.195542.UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1kJ2DHQKS.TANG THANH QUI chuyen ung ho em gian a tua FT25261176314966.20250918.194223.1984007722.TANG THANH QUI.970407
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10975469816.ung ho.MS.2025.251.(em Giang Sung Tua ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10975137145.ung ho ms 2025.251 em Giang Sung Tua.CT tu 1048530205 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|5.000
|5261IBT1kJ2DD6QY.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25261442404125.20250918.184742.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|18/09/2025
|5.000
|5261IBT1kJ2DSFSV.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen FT25261097104701.20250918.184512.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1fWP47569.MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa).20250918.180239.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388
|18/09/2025
|300.000
|5261IBT1kJ2SZ4IV.Uh 2025.251 Giang Sung Tua FT25261308930714.20250918.175822.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1fWP47JC5.MS 2025.247 (em Vang A Thang).20250918.175815.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ2S7FJE.ungho ms2025 251 giang sung tua FT25261163424342.20250918.174838.19028842294021.VND-TKTT-NGUYEN TUYET MAI.970407
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10973848856.MS2025 247 em Vang A Thang.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10973834485.MS2025 246 chi Dinh Thi Hoa.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10973818262.MS2025 245 em Si Duc Manh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|30.000
|MBVCB.10973795655.LANG THI THUY ung ho MS 2025.251(em giang sua ta).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|020097042209181724172025XG8A571239.79152.172404.MS2025.250 chi phan kim tuyen
|18/09/2025
|3.000.000
|MBVCB.10973455574.ung ho MS 2025.251(em Giang Sung Tua).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.10973433679.ung ho MS 2025.250(chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|1.000.000
|5261IBT1bWZAWX4X.ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa - Nghe An).20250918.171709.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1bWZAWQ7J.ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau - P.Cai Von, T.Vinh Long).20250918.171341.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|18/09/2025
|1.000.000
|5261IBT1bWZAQPQG.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa - xa Minh Quang, tinh Tuyen Quang).20250918.171119.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ29RHN6.Ung ho MS 2025.251 e Giang Sung Tua FT25261573520106.20250918.164721.8734139133.DO BACH KIM.970407
|18/09/2025
|300.000
|5261IBT1jW1WKP6A.MS 2025.248 EM NGHYEN NAM BAC-180925-16:25:40 140041.20250918.162540.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10972585368.LE THI HUONG chuyen tien. ung ho -MS 2025-251 em Giang Sung Tua .CT tu 0071001120179 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10972472154.ung ho MS 2025.251(em giang sung tua).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|350.000
|5261IBT1dWXI7V86.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 243 244 245 246 247 248 va 249.20250918.160715.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|18/09/2025
|400.000
|5261IBT1jW1WBRCT.MS 2025.249 CHI BUI THI LY-180925-15:50:44 071980.20250918.155044.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|18/09/2025
|300.000
|5261IBT1jW1WB6PR.MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA-180925-15:49:03 068515.20250918.154903.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|18/09/2025
|100.000
|SHGD:18186012.DD:250918.BO:VU THI LIEM.Remark:Vietcombank;0011002643148;VU THI LIEM chuyen tienms 2025251
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10972101201.ung ho ms 2025.250.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|020097048809181537132025XqMJ366157.99149.153659.MS 2025.242
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1jW1W59HR.UNG HO MS 2025 251 EM GIANG PHUNG TUA-180925-15:37:06 045608.20250918.153706.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10972019883.ung ho MS2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|500.000
|MBVCB.10971922493.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0491001751922 NGUYEN DOAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|300.000
|5261VNIBJ2LRBVWL.Ung ho MS 2025.246(Chi dinh thi hoa).20250918.151858.934399494.VO THI HOAI.970441
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1kJ29WY13.Ung ho NCHCCCL Dung Nguyen FT25261031804993.20250918.150839.19033540029012.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUNG.970407
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10971689177.Hai be Quynh Mai - Doan Tung chuyen tien ung ho MS 2025.251 (anh Giang Sung Tua).CT tu 0251002756751 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ22NPD1.ung ho MS 2025.251em Giang Sung Tua FT25261710625817.20250918.150139.93334444999.MAI VAN DUONG.970407
|18/09/2025
|200.000
|020097048809181454192025muxb104307.1807.145405.UNG HO MS 2025.251
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1iWUFB1IM.Ung ho MS 2025 251.20250918.145018.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10971542334.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 9989474879 NGUYEN TAI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|500.000
|020097041509181443442025wrmw761227.59053.144344.ungho MS 2025.243(em Nguyen Trong Bang)
|18/09/2025
|100.000
|020097041509181426402025YXs6717456.90121.142640.Ms 2025.249.9
|18/09/2025
|100.000
|020097048809181421212025yLVE927439.69293.142106.UNG HO MS 2025.251 GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ22KY78.Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25261662336582.20250918.142049.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407
|18/09/2025
|100.000
|020097042209181408122025GM8M789278.18855.140813.Ung ho MS 2025.237
|18/09/2025
|62.000
|5261IBT1jW1W272L.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2025 249 CHI BUI THI LY-180925-14:07:35 885279.20250918.140735.6174437.NGUYEN THI LAN HUONG.970416
|18/09/2025
|200.000
|0200970422091814045020256I56236413.7050.140451.MS 2025.251 Em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|200.000
|020097042209181401412025HS1G427235.94487.140142.MS 20225.250 chi Phan Kim Tuyen
|18/09/2025
|200.000
|02009704220918135915202566KN394965.84775.135916.ung ho Ms 2025.212
|18/09/2025
|100.000
|0200970422091813553020254NPK347293.72142.135531.Ung Ho MS2025.251
|18/09/2025
|200.000
|020097048809181354322025Te6v794865.67574.135417.UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1aW19FFB2.TRUONG THI QUYNH TIEN chuyen tien em giang sung tua. lao cai.ms 2025.251.20250918.134351.0903141241.TRUONG THI QUYNH TIEN.970437
|18/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10970884575.ung ho MS 2025.249 ( Bui thi Ly).CT tu 0261003485091 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10970869689.MS 2025.251 Giang Tung Sua.CT tu 9916629555 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ22IBK9.MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25261450571998.20250918.133604.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
|18/09/2025
|100.000
|020097040509181331032025YZI0033484.83920.133047.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 251 em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1kJ22VNJG.Ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25261071532102.20250918.132930.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON .970407
|18/09/2025
|100.000
|020097048809181329082025NdYr680699.76957.132854.UNG HO MS 2025.251
|18/09/2025
|500.000
|MBVCB.10970774172.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|300.000
|020097042209181328232025U6SD233764.75418.132824.MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1kJ22VVUX.Ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang FT25261711160293.20250918.132630.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON .970407
|18/09/2025
|50.000
|020097042209181323592025ALEG185384.59898.132400.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|30.000
|020097048809181320422025Nivs644710.49033.132028.UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|3.000
|MBVCB.10970599582.NGUYEN DOAN BACH chuyen tien.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10970590581.ung ho Ma so 2025. 251 (em Giang Sung Tua) .CT tu 1038679649 NGUYEN THI THANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|5.000.000
|020097048809181304202025ZPHe575301.91686.130405.MS 2025.251
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1aW19Z4MM.UNG HO MS 2025.251.20250918.130250.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|18/09/2025
|300.000
|0200970488091812582520254qKD549164.69687.125810.THIEN UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|150.000
|020097041509181253572025r5C9519628.53466.125357.MS 2025.251 ( em Giang Sung Tua)
|18/09/2025
|30.000
|020097048809181238182025MXE1452491.92581.123804.UNG HO MS2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|500.000
|MBVCB.10970312767.giup do ms 2025.251.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1iWUTLNL4.Ung ho MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen).20250918.123543.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|18/09/2025
|100.000
|5261VCBCJ2LRLDSD.Nguyen Manh Toan chuyen tien.20250918.123243.0637041031392.NGUYEN MANH TOAN.970454
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1jW1QFVNV.UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC-180925-12:29:28 730131.20250918.122928.32945117.TRAN THI NGOC ANH.970416
|18/09/2025
|30.000
|020097042209181228492025FPJ1196981.52506.122835.gui ms 2025 251
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1kJ2CHEA3.MS 2025.251 FT25261024977606.20250918.122200.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|18/09/2025
|30.000
|5261IBT1cWCL26TD.MS2025.251.20250918.122023.104867553644.NGUYEN THI THU TRANG.970415
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10970094740.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|100.000
|0200970405091812171720252JHD027769.97858.121717.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.249 chi BuI Thi Ly
|18/09/2025
|500.000
|MBVCB.10969992361.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.251( em Giang Sung Tua).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|300.000
|5261IBT1kJ2CGTE6.TRAN NGOC HUNG chuyen ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25261035040408.20250918.120339.19035586962018.VND-TGTT-TRAN NGOC HUNG.970407
|18/09/2025
|10.000.000
|5261IBT1kJ2CU55D.CSPM,CSTV tai tro dong vien ms 2025.249 FT25261057870805.20250918.114117.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1kJ2CVULD.Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25261025515119.20250918.112852.19050066778019.VND-TGTT-VANE THI CAM TU.970407
|18/09/2025
|100.000
|020097048809181124012025ZHEL950136.17150.112347.DANG THI YEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|18/09/2025
|150.000
|020097041509181122452025mhKa253459.10561.112245.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua)
|18/09/2025
|10.000
|020097048809181110242025jPSB853811.47187.111009.UNG HO MS 2025.227
|18/09/2025
|10.000
|0200970488091811095520253qjd849819.43837.110941.UNG HO MS 2025.250
|18/09/2025
|20.000
|MBVCB.10969170296.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|50.000
|MBVCB.10969169583.ung ho MS 2025.250( Chi Phan Kim Tuyen).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|18.000
|MBVCB.10969139157.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10968994443.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.241.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1iWUT2MIV.Ung ho MS 2025 251 em Giang Sung Tua.20250918.105339.257448983.NGUYEN THI THU HA.970432
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10968962056.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.250.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|50.000
|MBVCB.10968921612.Ung ho MS 225.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1iWUTWNCK.ZP252610121889 250918000434344 Ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen..20250918.103707.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|18/09/2025
|15.000
|0200970415091810330920259999478341.66352.103312.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T5.8.25 - MS 2025.226 ANH LE ANH TINH
|18/09/2025
|15.000
|0200970415091810330920259999478342.67317.103258.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T5.8.25 - MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10968737963.ung ho MS 2025.251 - em Giang Sung Tua.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|500.000
|020097041509181026142025EiNP976618.35282.102614.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1kJ21EVND.Ung ho em Giang Sung Tua, MS 2025.251 FT25261941585206.20250918.102405.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|18/09/2025
|20.000
|020097048809181021022025b09I527937.12010.102048.MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1iWULRWUL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 251 GIANG SUNG TUA.20250918.101645.247529918.LE THI HOA.970432
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ21GB92.Ung ho MS 2025.251 e Giang Sung Tua FT25261440937755.20250918.101451.19601042670000.VND-TKFI-NGUYEN HOANG NAM.970407
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1jW1Q8UIR.UNG HO MS 2025 251 EM GIANG SUNG TUA-180925-10:11:48 476246.20250918.101148.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|18/09/2025
|30.000
|5261IBT1cWCH7VYX.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).20250918.100621.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|18/09/2025
|100.000
|5261VNIBJ2LZ79EW.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua). Chuc em mau khoe.20250918.100308.061704060092010.VU THI HANG.970441
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1iWULFJ6D.Ms 2025-251 uh em Giang Sung Tua.20250918.100125.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1hQ3E8JKG.IBFT Ung ho ms 2025.251 giang sung tua.20250918.095159.070112588831.SACOMBANK.970403
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180932202025RFYr224820.3607.093205.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 250 CHI PHAN KIM TUYEN
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180931132025odam218322.131.093059.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 249 CHI BUI THI LY
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180930202025AmGo212721.96356.093006.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 248 EM NGUYEN NAM BAC
|18/09/2025
|200.000
|0200970488091809292220256ead206677.91899.092908.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 247 EM VANG A THANG
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180928332025HT9P201383.89473.092818.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 246 CHI DINH THI HOA
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180927402025qAtY196704.86204.092726.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 245 EM SI DUC MANH
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ219STR.Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25261466454900.20250918.092626.19031632915016.VND-TGTT-TRAN DANG NGOC.970407
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10967957556.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0011001147867 NGUYEN DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|1.000.000
|5261IBT1iWULG4TN.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).20250918.091607.66668899001.BUI THIEN CANH.970423
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1kJ21WEKF.Ung ho MS 2025 .251 em Giang Sung Tua FT25261708866569.20250918.091032.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10967714164.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10967670530.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.251(emGiang Sung Tua).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZY6BY1.Ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).20250918.085556.03101010965538.HOANG VIET.970426
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10967623957.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|020097041509180853002025bZcc709732.60649.085300.Chuyen tien ung ho MS 2025. 251
|18/09/2025
|100.000
|5261IBT1hQ3E9JVX.IBFT Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua.20250918.085254.050155982419.SACOMBANK.970403
|18/09/2025
|500.000
|5261IBT1aW12ZMU4.MS 2025.251 em Giang Tung Sua.20250918.084355.0922138999.SHBMB.970443
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10967467228.ung ho MS 2025.251 - em Giang Sung Tua.CT tu 0501000153076 PHUNG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1kJ2JLCRY.MS2025.250 FT25261609736726.20250918.083940.19034353510013.VND-TGTT-BUI THI BICH NGOC.970407
|18/09/2025
|250.000
|5261NAMAA22WRG3K.Ung ho MS 2025 .251 em Giang Sung Tua.20250918.083843.901033517000001.TRAN DUC BINH.970428
|18/09/2025
|200.000
|5261IBT1aW12E3SB.ung ho MS 2025251 Em Giang Sung Tua.20250918.083205.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|18/09/2025
|100.000
|020097048809180831042025vB4N859468.89633.083050.UNG HO MS 2025 251 E GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10967370866.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180812072025qHKe763271.31691.081152.MS 2025.251
|18/09/2025
|300.000
|MBVCB.10967088092.UH MS 2025.251 (con Giang Sung Tua).CT tu 0141000116298 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|5.000.000
|020097040509180802452025RXJT062263.5108.080245.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Giangf Sungf Tuar MS 2025. 251
|18/09/2025
|100.000
|5261NAMAA22WR16N.Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua.20250918.075015.0939253195.PHAM THI THUY PHUONG.970428
|18/09/2025
|200.000
|020097041509180742132025wmyC546915.47147.074213.MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|1.000.000
|5261IBT1kJ2J8U3N.NGUYEN VAN CHIN ung ho MS2025251, Giang Sung Tua FT25261905025507.20250918.074210.1509729999.NGUYEN VAN CHIN.970407
|18/09/2025
|1.000.000
|5261IBT1kJ2JI6ZG.ung ho MS2025.251EM GIANG SUNG TUA FT25261842205647.20250918.073913.19035211669011.VND-TGTT-PHAM VAN KHANH.970407
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10966837153.ung ho MS 2025.251(Giang Sung Tua).CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|020097042209180739032025JYEU227870.37633.073904.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10966799344.MS 2025 251 UNG HO EM GIANG SUNG TUA.CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|30.000
|5261IBT1dWXSRVJJ.ung ho MS 2025251 em Giang Sung Tua.20250918.073522.970422V791715000000000402832.MBBANK IBFT.970422
|18/09/2025
|200.000
|020097042209180731042025N0TR206409.15458.073104.ung ho ms 2025.251
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10966741928.ung ho MS2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|40.000
|5261IBT1hQ3KRGWR.IBFT LE MINH VANG chuyen un ho 2025 251 Ms e giang sung tua.20250918.072635.0945555419.SACOMBANK.970403
|18/09/2025
|100.000
|MBVCB.10966700367.MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180724452025QZom569006.98841.072431.MS 2025.251 GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10966668105.ung ho MS 2025.245 ( em Si Duc Manh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|500.000
|020097042209180705392025X9UU608681.50276.070540.Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|18/09/2025
|200.000
|020097041509180653572025e4yb474941.23233.065357.Ung ho MS2025.250
|18/09/2025
|200.000
|0200970488091806462020250ibo430858.6859.064606.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 244 ONG HUYNH VAN LAY
|18/09/2025
|200.000
|MBVCB.10966328235.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|200.000
|0200970488091806443820250wgP425472.1953.064423.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 242 BE NGUYEN PHUC HAU
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180643382025ucIi422554.1135.064324.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 241 E MA THI HOA
|18/09/2025
|200.000
|020097048809180642292025ARgZ418979.99395.064215.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 240 E BUI DUC GIANG
|18/09/2025
|50.000
|020097048809180635262025ulxk398995.85538.063512.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18/09/2025
|15.000
|MBVCB.10966259083.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.250 (Chi Phan Kim Tuyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZPRE1D.NGUYEN TRAN SON ung ho MS2025.250 chi PHAN KIM TUYEN.20250918.061747.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZPRPXM.TRAN THAI BAO ung ho MS2025.249 chi BUI THI LY.20250918.061428.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|200.000
|020097041509180613472025hS0M432924.53136.061347.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2025.250 (Phan Thi Kim Tuyen)
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZPRDLK.TRAN BAO LONG ung ho MS2025.248 em NGUYEN NAM BAC.20250918.061130.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZPR14W.PHUNG TAN HUNG ung ho MS2025.247 em VANG A THANG.20250918.060831.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZPX65E.LE THE LAM ung ho MS2025.246 chi DINH THI HOA.20250918.060052.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZPX4LX.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.245 em SI DUC MANH.20250918.055633.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|300.000
|02009704220918055033202532BG777377.29521.055034.ung ho MS 2025.250
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZP35V9.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.244 ong HUYNH VAN LAY.20250918.051413.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZP3PV4.NGUYEN TRAN SON ung ho MS2025.243 em NGUYEN TRONG BANG.20250918.051100.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZP3IMS.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.242 be NGUYEN PHUC HAU.20250918.050705.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZP3VXQ.LY QUANG ung ho MS2025.241 em MA THI HOA.20250918.050433.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|50.000
|5261IBT1bWZP39BH.LY LE THUY TAM ung ho MS2025.240 em BUI DUC GIANG.20250918.045937.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|18/09/2025
|20.000
|MBVCB.10965937964.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 1025390756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/09/2025
|500.000
|020097041509180304582025bd1q386921.71284.030443.MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly)
|18/09/2025
|15.000
|MBVCB.10965855619.TUONG DUNG ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|15.000
|MBVCB.10965854632.TUONG DUNG ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|15.000
|MBVCB.10965844209.TUONG DUNG ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2025
|10.000
|020097040509172359512025JHX7091204.36063.235951.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.250
|18/09/2025
|200.000
|020097048809172352392025D5gw154568.26674.235224.UNG HO MS 2025.250 CHI PHAN KIM TUYEN
|19/09/2025
|30.000
|MBVCB.10990158458.Ung ho MS 2025.249 ( chi Bui Thi Ly ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|020097048809192312562025YHlS365462.95567.231241.UNG HO MS 2025.252 TO VAN DUNG
|19/09/2025
|250.000
|5262IBT1iWPC757D.MS 2025.252.20250919.231106.02518843902.NGO HOANG DUC.970423
|19/09/2025
|200.000
|020097041509192310162025nvWE714782.90519.231016.MS 2025.252 ( ong To Van Dung)
|19/09/2025
|100.000
|020097041509192248202025TIbk692298.43980.224820.MS 2025.252 ( ong To Van Dung )
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1kJ2A27D2.MS2025.236 chi La Thi Nhi FT25263579230359.20250919.224627.19025584725013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NGAN.970407
|19/09/2025
|50.000
|020097041509192242422025GKqr687150.31694.224242.MS 2025.252
|19/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10989918866.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809.CT tu 0721000602156 TRUONG VIET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|1.000.000
|5262IBT1iWPCBS3Z.Ung ho MS 2025252 ong To Van Dung.20250919.223223.567678789.NGUYEN ANH TUAN.970432
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10989813109.MS 2025.237.CT tu 1034874908 DAM THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10989732127.MS 2025.252 chu To Van Dung.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|0200970422091922093520257FCJ696448.44142.220936.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|10.000
|MBVCB.10989685994.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.252 (chu To Van Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1jW19UDJT.MS 2025.252 TO VAN DUNG-190925-22:05:42 540435.20250919.220542.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|19/09/2025
|10.000
|MBVCB.10989674561.Ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ24TI5F.Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25263218747129.20250919.214955.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407
|19/09/2025
|95.000
|020097041509192137522025CZ0t586049.41363.213752.ms 2025.252 (ong to van dung)
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10989357432.ung ho 2025.251( em Giang Sung Tua).CT tu 0341007053106 NGO THI BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10989330569.DUONG THIEN NGA chuyen tien ung ho MS 2025.252 (ong TO VAN DUNG)..CT tu 0331000430688 DUONG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|0200970415091921211720259999499211.78452.212120.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.9.25 - MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC
|19/09/2025
|100.000
|020097040509192119272025SXHG055228.70807.211927.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU HANG chuyen tien
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10989161228.MS 2025.252( ong to van dung).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|020097041509192112482025TucH533011.43813.211248.VU VAN BANG Chuyen tien MS 2025.252( ong TO VAN DUNG)
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10989006349.ung ho ms 2025.252.CT tu 0071001345090 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|20.000
|020097042209192050492025XBCS559589.48910.205050.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong To Van Dung ms 2025.252
|19/09/2025
|100.000
|020097041509192046312025pvEi459476.28974.204631.ms 2025.241
|19/09/2025
|100.000
|020097041509192044482025awTD453750.21625.204448.ung ho ms 2025.252 ong to van dung
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10988662589.ung ho ms2025.252.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|020097040509192033112025E0TK085598.68342.203255.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG NGUYEN chuyen tien Ung ho MS 2025.195 anh Vu Xuan Quynh
|19/09/2025
|200.000
|020097042209192026252025ZFFD232339.35663.202626.ung ho NCHCCCL Bui Quoc Dat 0338003414
|19/09/2025
|15.000
|MBVCB.10988514450.2025.251(Giang Sung Tua).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|020097048809192024172025kVM0706545.25772.202402.UNG HO 2025.252 TO VAN DUNG
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10988496181.MS 2025.252.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|15.000
|MBVCB.10988481817.2025 .252.( To Van dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101342759630.20250919.101342759630-0775067786_Ung ho MS 2025252 (ong To Van Dung)
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ24QRJR.MS 2025.251 Giang Sung Tua FT25262926795802.20250919.201414.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10988225421.ung ho.MS.2025.252.(ong To Van Dung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|020097041509191919462025Qhpj160004.9624.191931.ms2025252(ong to van dung)
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10987560182.2025.251.CT tu 0161001670891 VO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|187.773
|5262IBT1hQ3TA72R.Remitly transfer R35204845206.20250919.191504.010001882851.Le Thi Thao.970403
|19/09/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101334421158.20250919.101334421158-0915807655_MS 2025252
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10987167583.ung ho MS 2025.249(Chi Bui Thi Ly).CT tu 0251002698889 HUYNH THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|020097048809191833572025zDqh902898.67731.183343.MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ25N8GW.cam on NCHCCCL FT25262210805885.20250919.182822.19033846482012.VND-TGTT-NGO THANH VIET.970407
|19/09/2025
|50.000
|020097048809191823192025VYr0820028.10992.182304.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.251. GIANG SUNG TUA
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1iWP1Q1QQ.ung ho MS2025.252.20250919.182135.09866517480.NGUYEN PHUONG NGOC.970423
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10986548941.MS 2025.227.CT tu 0411001068745 VU TIEN KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10986530519.MS 2025.250.CT tu 0411001068745 VU TIEN KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1aW1817KD.ms 2025.251 giup giang sung tua chua benh.20250919.180729.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|19/09/2025
|1.000.000
|5262VNIBJ2L4Y9K8.Ung ho ma so 2025.252 ong To Van Dung.20250919.180001.778633868.TRAN THI NGA.970441
|19/09/2025
|5.000
|5262IBT1kJ2577U9.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25262370323572.20250919.175712.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1kJ25BXR7.MS 2025.252 FT25262110218042.20250919.174750.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ25SF6X.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25262005828060.20250919.172215.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10985751846.ms2025.252.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ25CU2H.Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25262949240436.20250919.171308.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ2YNKJ7.NGUYEN THI THUY NGA chuyen ms 2025.251 FT25262540300540.20250919.170029.19022232393011.GJKG7458.970407
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1hQ3TQGPN.IBFT ung ho MS 2025.250.20250919.165556.070082561283.SACOMBANK.970403
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1hQ3TQSDN.IBFT ung ho MS 2025.249.20250919.165309.070082561283.SACOMBANK.970403
|19/09/2025
|50.000
|020097040509191652582025G3WG081055.82480.165258.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.252 Ong To Van Dung
|19/09/2025
|1.000.000
|5262IBT1aW1IEP8Y.ung ho MS 2025.252 ( TO VAN DUNG).20250919.164559.053704070007999.DAO HUU VIET.970437
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1hQ3LRTGU.IBFT NGUYEN THI BICH TUYEN ung ho MS 2025.251 Giang Sung Tua.20250919.164338.070124002654.SACOMBANK.970403
|19/09/2025
|100.000
|020097044909191638332025ArN9064325.98363.163833.Ung ho Ms 2025251 em Giang Sung Tua, ma GD 100000013563837
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10984977952.NGUYEN THI DUC NGOC ung ho MS 2025 . 252 ong To Van Dun.CT tu 1031784890 NGUYEN THI DUC NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|5262IBT1jW122WQG.MS2025.252 ONG TO VAN DUNG-190925-16:25:00 913854.20250919.162500.45890667.HA THI HONG ANH.970416
|19/09/2025
|100.000
|020097041509191624152025FhrX359350.20170.162415.ung ho ms 2025.251 giang a tua
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1dWXA73G5.Ms2025252 ong TO VAN DUNG.20250919.161000.97042292N9183160000000003e8275.MBBANK IBFT.970422
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1iWPJWCWZ.Ung ho MS 2025251.20250919.160918.238162882.DINH BAO CHAU.970432
|19/09/2025
|33.000
|02009704220919160730202597BA566392.32765.160731.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.250
|19/09/2025
|33.000
|020097042209191606122025LF03885772.25755.160613.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.251
|19/09/2025
|33.000
|0200970422091916014320252WIU477908.3454.160144.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.252
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1jW1CNIB4.UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG-190925-15:42:26 826309.20250919.154226.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|19/09/2025
|100.000
|020097048809191530512025BGmo442026.49094.153036.UNG HO MS 2025.250 PHAN KIM TUYEN
|19/09/2025
|600.000
|5262VNIBJ2LR7PZ9.ung ho ma so 2025.252 To Van Dung.20250919.152731.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|19/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101312756893.20250919.101312756893-0909308050_ung ho MS 2025252 (ong To Van Dung)
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1fWP7DYH6.MS 2025 251 Giang sung tua.20250919.151601.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|19/09/2025
|500.000
|020097042209191515392025TACZ360268.75881.151540.ung cooc anh ck tien ung ho chau giang sung tuaMS 2025.251
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1hQ3LKJ91.IBFT MS2025.252.20250919.151520.060269310017.SACOMBANK.970403
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10983999973.LE THI ANH VI chuyen tien ung ho chau Giang Sung Tua _ MS 2025.251.CT tu 0281000432364 LE THI ANH VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10983962277.MS 2025 252 ong TO VAN DUNG.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10983965496.MS 2025.245 (em Si Duc Manh).CT tu 9177129999 LAI DUC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|020097048809191505572025qXie283371.31002.150541.UNG HO MS 2025.252 TO VAN DUNG
|19/09/2025
|100.000
|020097042209191504592025PRZC865697.26456.150459.MS 2025.252 uh ong To Van Dung
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ2PFBDJ.MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25262932017868.20250919.150421.19037258616016.VND-TGTT- NGUYEN THANH LIEM.970407
|19/09/2025
|20.000
|5262IBT1jW1CLXAS.MS 2025.252-190925-15:02:08 744414.20250919.150208.9089357.LE YEN NHI.970416
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10983861935.ung ho ms 2025.252 (to van dung).CT tu 0021000401589 DAU QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1fWP7965T.ung ho ong To Van Dung Ms 2025.252.20250919.145716.0945646278.NGUYEN THI NGUYET HANG.970431
|19/09/2025
|100.000
|0200970488091914424720257Gq0147602.28022.144232.UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ2PEQNJ.Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25262394969530.20250919.144125.19034560978017.VND-TGTT-HA THI THUAN.970407
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1aW1I2AD3.ung ho ms 2025.251 giang sung tua.20250919.143857.000003054267.VO THI MY NGAN.970433
|19/09/2025
|100.000
|020097042209191438432025PWIK561024.11369.143844.Ung ho MS 2025.250 em Phan Kim Tuyen
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1jW1C6RFA.LE DO GIA PHUC - MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG-190925-14:37:56 699286.20250919.143757.28132697.LE DO GIA PHUC.970416
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ2P7SAQ.LE TRAN THI KIM NGUYEN ung ho MS 2025 252 ong To Van Dung FT25262487025673.20250919.143442.9905098683.LE TRAN THI KIM NGUYEN.970407
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10983554436.UNG HO MS 2025.251( em Giang Sung Tua).CT tu 0351000936875 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10983552977.ung ho MS2025 252 ong To Van Dung .CT tu 0301008199999 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2025
|100.000
|020097042209191427422025JTLG206278.65428.142743.Ung ho MS 2025.251 chau Giang Sung Tua
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1iWPWUN8V.MS 2025.252 ( ong To Van Dung ).20250919.142511.01585566001.TRAN THI KIM XUYEN.970423
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1kJ2P458U.Ly Nguyen Thai - Ung ho MS 2025.252 - Ong To Van Dung FT25262079800101.20250919.142426.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10983438184.MS 2025.252 (ong TO VAN DUNG).CT tu 1016423250 DONG THI HAI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|5262VNIBJ2LRN6VB.Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung.20250919.140918.679704060020444.DOAN THI THANH THAO.970441
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1jW1C71FC.NGUYEN THI LAN HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG-190925-14:04:21 640869.20250919.140422.3419281.NGUYEN THI LAN HUONG.970416
|19/09/2025
|200.000
|020097041509191404012025KOs6840362.74196.140402.ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung)
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10983299101.Ung ho MS 2025.252 (To Van Dung).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1bWZ6KTAS.Ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).20250919.140159.80000153577.TRUONG THI BICH HUONG.970426
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10983246006.Ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|150.000
|5262IBT1kJ2PI25N.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho ms 2025 250 chi phan kim Tuyen FT25262816059429.20250919.135543.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407
|19/09/2025
|50.000
|0200970488091913551020250Qwm900689.42588.135455.MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|19/09/2025
|100.000
|020097042209191354452025JV7R290669.39896.135445.MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1kJ2PMFYU.NGUYEN VAN VI chuyenung ho MS 2025 251 em Giang Sung Tua FT25262108639335.20250919.135431.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ2PMBJY.ung ho ms 2025.252 ong to van dung FT25262759095748.20250919.135302.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|19/09/2025
|100.000
|020097041509191351542025Wvio813118.31266.135139.NGUYEN THI MAI HUONG ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung)
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1kJ2PVTUA.Ung ho MS 2025.252 FT25262684674962.20250919.135020.19027689694027.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH.970407
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1iWPWSFPI.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung.20250919.135016.03243454401.NGUYEN LE ANH THU.970423
|19/09/2025
|100.000
|020097048809191350042025aSMK876063.24167.134949.MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|19/09/2025
|150.000
|020097048809191347152025Ewpx862667.14324.134700.MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10983152779.MS 2025.252.CT tu 0111000320958 LAU LY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ2PDALC.UNG HO MS 2025.252 ong TO VAN DUNG FT25262345866605.20250919.134517.19026686919013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG DUNG.970407
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ2PDBDE.Uho ma so 2025 .252 ong to van dung FT25262591230033.20250919.134458.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|19/09/2025
|50.000
|020097042209191342032025H6FJ298607.96493.134204.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|100.000
|020097041509191339452025kphA785953.88369.133945.LE MY AN Chuyen tien ung ho MS 2025.252 (ong TO VAN DUNG)
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1bWZ645BH.ms2025.252ongtovandung.20250919.133929.0050100016136005.NGUYEN THAO LINH.970448
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10983068774.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.252( Ong To Van Dung).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1kJ2P9AK2.Ung ho MS 2025.252 To Van Dung FT25262153045701.20250919.133704.6868999520.LUONG NU TUONG VY.970407
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1aW1MRSJ2.MS 2025.252 ( ONG TO VAN DUNG).20250919.133700.700007896168.NGUYEN THI NHU HUYEN.970424
|19/09/2025
|10.000
|5262IBT1cWCXZHX3.ung ho ms 2025.252 ong To Van Dung; chuc ong va gia dinh binh an.20250919.133538.105873837410.NGUYEN VAN LINH.970415
|19/09/2025
|100.000
|0200970405091913344020258X7R064157.69265.133440.Vietcombank:0011002643148:ANH THAO uh MS 2025.252 TO VAN DUNG
|19/09/2025
|200.000
|0200970422091913321120257QVM341998.61039.133157.UH MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|100.000
|020097042209191330432025SX07588374.55249.133044.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|200.000
|020097048809191329452025eE4Z782736.51775.132930.UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10982981663.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025,252 (Ong To Van Dung).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|5262IBT1aW1MXC42.ung ho ms 2025 252( ong To Van Dung).20250919.132705.2500002323232323.NGUYEN THI KIEU THANH.970446
|19/09/2025
|200.000
|020097042209191323342025BOLX667240.30751.132320.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10982917336.ung ho MS 2025.252 (Ong To Van Dung).CT tu 0071001195864 BUI THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|020097048809191321462025yatu748278.24863.132131.UNG HO 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|19/09/2025
|300.000
|MBVCB.10982905394.Ung ho MS 2025.252-Ong To Van Dung.CT tu 0421000415342 PHAM PHUONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ2PJA4J.Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25262176515000.20250919.132010.19038816157011.VND-TGTT-LE NGUYEN ANH NGOC.970407
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1kJ2PJ5FQ.ung ho MS 2025.252 FT25262080569587.20250919.131948.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ2PJPCI.Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25262399005918.20250919.131930.3000363636.BUI DUC DUY.970407
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1jW1CYFZT.MS 2025 252TO VAN DUNG-190925-13:15:44 561627.20250919.131544.35296937.DOAN NGOC HIEN.970416
|19/09/2025
|100.000
|020097041509191315212025rsWV736741.3280.131521.DINH NGOC AN chuyen tien MS 2025 252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|150.000
|MBVCB.10982855817.ung ho MS 2025.252.CT tu 0011004401683 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10982836671.ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|5262IBT1kJ2PQ4B1.2025252 to van Dung FT25262709664573.20250919.131140.11520055707011.VND-TGTT-VUONG THI TUYET.970407
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10982804925.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1hQ3LDKMP.IBFT Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung.20250919.130744.050077218294.SACOMBANK.970403
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1kJ2UNUS4.MS 2025.252 FT25262493432070.20250919.130656.19135582821015.VND-TGTT-PHAM HUNG HIEP.970407
|19/09/2025
|300.000
|5262VNIBJ2LRIUMT.MS 2025.252 (Ong To Van Dung).20250919.130521.422704060065275.NGUYEN THU UYEN.970441
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1aW1MT5RL.giup do To Van Dung.20250919.130246.0911677899.NGUYEN HIEN PHUONG.970440
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10982436330.Ung ho NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0401001476642 TRAN MY THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10982311320.ung ho MS2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|20.000
|020097048809191219242025JxAY434895.80324.121909.LE QUANG DAO CHUYEN TIEN
|19/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10982269164.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 0081001202515 BUI MINH TO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|20.000.000
|5262IBT1iWPQBPAX.CSPM, CSTV giup do cho chau Giang Sung Tua ms2025.251.20250919.114514.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|19/09/2025
|30.000
|5262IBT1cWCXMXJ9.ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).20250919.113718.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|19/09/2025
|500.000
|5262IBT1iWPQY8CQ.ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung) la mot doc gia bao Vietnamnet, toi mong so tien nay se den tay bac Dung. Mong bac hoi phuc va may man..20250919.113625.85848686686.VU PHAT DAT.970423
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10981504211.ung ho MS 2025.250.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10981495748.ung ho MS 2025.249.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10981494151.ung ho MS 2025.248.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10981486899.ung ho MS 2025.247.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|120.000
|020097048809191102262025CaKh879296.75600.110211.UNG HO MS 2025.252
|19/09/2025
|18.000
|MBVCB.10981157069.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.252 (chu To Van Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|18.000
|MBVCB.10981138628.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.252 (chu To Van Dung).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|5262IBT1jW113KQP.MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG-190925-10:38:17 273936.20250919.103818.64603009.LAM THI PHUONG THANH.970416
|19/09/2025
|20.000
|0200970488091910365720251MJQ707852.51188.103641.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.252
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1iWPQJ8UA.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 252 TO VAN DUNG.20250919.103616.247529918.LE THI HOA.970432
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ28GMIM.Ung ho ong To Van Dung, MS 2025.252 FT25262503046566.20250919.103419.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10980919650.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10980854570.ung ho MS 2025.252 (ong: To Van Dung).CT tu 1019801754 NGUYEN XUAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|555.555
|020097048809191023532025TVuR622849.91219.102337.NGUYEN NGOC TUAN ANH UNG HO QUY
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10980790316.ung ho?MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10980771521.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.252 o to van dung.CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|20.000
|MBVCB.10980633521.MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|MBVCB.10980527684.Ung ho MS 2025.251 , Giang Sung Tua.CT tu 0181002066105 TONG NGOC MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|020097042209190959432025AUUC432152.81926.095944.NGUYEN THI NHAI Duong Noi ha dong HN ung ho chi dinh Thi Hoa nghe an 2025046
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1aW1M19SS.ung ho ms 2025 251 em giang sung tua.20250919.095938.28643483.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|19/09/2025
|300.000
|MBVCB.10980479657.ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 0151000013656 NGUYEN BAO TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|0200970422091909533420253MKS802355.56005.095336.TRAN THI THU HANG ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|16.000.000
|UNG HO VIEN PHI 2 MA SO: 2025.242, 2025.244, MOI MS 8 TRIEU. TONG CONG: 16TRIEU
|19/09/2025
|1.000.000
|5262IBT1aW1VN7FG.ungho MS 2025 251 em giang sung tua.20250919.093403.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|19/09/2025
|50.000
|MBVCB.10980166268.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|020097042209190919172025VJTB511334.14978.091918.MS 2025.251
|19/09/2025
|40.000
|020097042209190918202025VHSW254742.10957.091820.gui ms 2025 252 ong tran David gui 20k
|19/09/2025
|50.000
|5262IBT1bWZKHFBP.Ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).20250919.091631.03101010965538.HOANG VIET.970426
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1jW117WAX.UNG HO MS 2025 252 ONG TO VAN DUNG-190925-09:14:58 129033.20250919.091458.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|19/09/2025
|50.000
|020097041509190912012025MzwF924529.88348.091201.ung ho MS 2025.252 (ung ho Ong To Van Dung)
|19/09/2025
|500.000
|020097048809190904022025VhPE118820.59100.090348.UNG HO MS 2025.250
|19/09/2025
|100.000
|020097041509190858282025SSHJ887616.39155.085828.ung ho MS 2025.252 ( ong To Van Dung)
|19/09/2025
|200.000
|020097042209190850152025AS25557258.11061.085001.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|100.000
|020097041509190849492025VldX863932.10235.084949.Chinh ung ho Ms2025.250 Chi Phan Kim Tuyen
|19/09/2025
|100.000
|0200970415091908484120254TYv860511.6424.084841.Chinh ung ho MS2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|200.000
|020097041509190832552025hcme819511.53713.083255.KIM THANH LOAN ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua)
|19/09/2025
|300.000
|MBVCB.10979328959.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|300.000
|5262IBT1hQ3HMDCY.IBFT MS 2025.252 Ong To Van Dung.20250919.081136.060146094689.SACOMBANK.970403
|19/09/2025
|500.000
|MBVCB.10979260756.ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|500.000
|5262IBT1iWUNDU29.NCHCCCL Ha Tien Binh.20250919.080818.081119978686.HA TIEN BINH.970432
|19/09/2025
|100.000
|MBVCB.10979243500.ms2025.250.CT tu 0031000317059 TRAN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1aW1V7G92.ung ho MS 2025252 ong To Anh Dung.20250919.080005.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|19/09/2025
|1.000.000
|0200970422091907341820251XWK370953.81508.073419.DO GIA HIEP ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen
|19/09/2025
|100.000
|020097041509190731242025FwCn690237.74488.073125.MS 2025.252 (ong To Van Dung)
|19/09/2025
|30.000
|0200970488091907293820256FFL643131.69627.072924.UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|19/09/2025
|300.000
|020097042209190725002025RO6Z433680.57408.072501.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1jW11MAJW.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS2025.252 TO VAN DUNG-190925-07:20:30 973967.20250919.072030.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1kJ2IQVTP.2025.252 FT25262660970000.20250919.071925.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|19/09/2025
|15.000
|MBVCB.10978679320.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Xuan Bac)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|200.000
|5262IBT1bWZKJQES.THIEN TRAM ung ho MS 2025252 ong To Van Dung.20250919.070712.0451018246060.NGUYEN THI THIEN TRAM.970425
|19/09/2025
|50.000
|02009704220919063202202591BF513043.36490.063148.ung ho ms 2025.252 ong To Van Dung
|19/09/2025
|200.000
|020097041509190600122025P3Ve582696.93832.060012.ung ho ms 2025.251 em Giang Sung Tua
|19/09/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101261458077.20250919.101261458077-0915684002_Ung ho NCHCCCL Ngoc 0915684002
|19/09/2025
|2.000
|MBVCB.10978013488.Ung ho tu thien cho bao Vietnamnet.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2025
|100.000
|5262IBT1iWURAM5S.Ung ho MS 2025247 em Vang A Thang.20250919.002926.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|19/09/2025
|23.243
|020097042209190013222025M4NC977202.10577.001323.ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen. hdtrung uh gd chi a
|19/09/2025
|30.000
|5262IBT1kJ2M8W2E.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua FT25262826834001.20250919.000619.9540522005.NGO HUYNH YEN VY.970407
|20/09/2025
|100.000
|0200970422092100121720259VJW377868.76301.001218.ung ho MS 2025.247 em Vang A Thang. hdtrung uh
|20/09/2025
|56.456
|MBVCB.11002740937.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.253(a nguyen viet hung)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|10.000
|MBVCB.11002714696.Ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Cuong - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|50.000
|020097042209202335342025MVL6255924.20360.233534.ung ho ms2025.253 Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|100.000
|02009704050920233433202509G0078606.17699.233433.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU hbg ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1iWPMLRQ8.ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).20250920.231647.00017051983.TRAN THE HUNG.970423
|20/09/2025
|500.000
|MBVCB.11002398817.chuyen tien ung ho MS.2025.253 (anh Nguyen Viet Hung) .CT tu 0811000000357 TRAN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|500.000
|020097048809202221352025GiKB587039.56217.222120.MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC
|20/09/2025
|26.000
|0200970422092022174720250AE0936972.45262.221732.ung ho MS 2025.250 Chi Phan Kim Tuyen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|20/09/2025
|20.069
|5263IBT1iWPMAARY.UHMS 2025.251 Mong Giang Sung Tua benh chuyen bien tot,GD b Giang A Di binh an gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250920.220928.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|20/09/2025
|10.000
|MBVCB.11002129372.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1iWPM4RHI.ung ho ma so MS 2025.253 Nguyen Viet Hung.20250920.220525.05001686901.DAM MY HANH.970423
|20/09/2025
|300.000
|5263IBT1kJ2LX3EL.Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25265204215106.20250920.220002.19035848326010.VND-TGTT-NGUYEN LE THU.970407
|20/09/2025
|320.000
|020097040509202155472025OBNR034960.76466.215547.Vietcombank:0011002643148:Ung MS 2025 237 ong Do Van Hien NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|20/09/2025
|86.000
|5263IBT1kJ2LT63R.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25265731336834.20250920.214659.8726336886.LY HONG SAN.970407
|20/09/2025
|30.000
|MBVCB.11001861025.Ung ho MS 2025.250 ( chi Phan Kim Tuyen ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|10.000
|5263IBT1iWPM8LWD.ZP252630472929 250920001650635 MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung.20250920.212949.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|20/09/2025
|500.000
|5263IBT1iWPMI3HX.NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho MS 2025.253.20250920.212507.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423
|20/09/2025
|200.000
|020097041509202124192025yIqU838071.62654.212404.MS 2025253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|200.000
|MBVCB.11001699349.ung ho ms 2025.253 chuc mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|1.000.000
|5263IBT1kJ2LGL2C.Ung ho ms 2025.240 FT25265329406530.20250920.211716.19036274902014.VND-TGTT-DUONG THI HUYEN TRANG.970407
|20/09/2025
|1.000.000
|5263IBT1kJ2LGUI5.Ung ho ms 2025.109 FT25265840746066.20250920.211551.19036274902014.VND-TGTT-DUONG THI HUYEN TRANG.970407
|20/09/2025
|150.000
|0200970488092021150020255Cja364966.24911.211445.MS 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|20/09/2025
|1.000.000
|5263IBT1kJ2LGW9D.Ung ho ms 2025.210 FT25265110995030.20250920.211436.19036274902014.VND-TGTT-DUONG THI HUYEN TRANG.970407
|20/09/2025
|26.000
|0200970422092021032120257QPZ476474.76458.210322.ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1kJ2L88ZZ.MS 2025.253 nguyen viet hung FT25265400486943.20250920.204843.19020974562016.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUYNH TRANG.970407
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1bWHQZCTI.ung hoMS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).20250920.204332.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|20/09/2025
|100.000
|020097048809202042162025Wcjg222446.83714.204200.PVTN UNG HO MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1iWPMJM3F.Ung Ho MS 2025.253(anh Nguyen Viet Hung).20250920.203802.26374283888.PHAN THI MAI HUONG.970423
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1aW153LUH.ung ho ms 2025 253 anh nguyen viet hung.20250920.203803.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
|20/09/2025
|500.000
|5263IBT1aW153EEW.MS.2025.251 e Giang Sung Tua.20250920.203715.0934928775.PHAN HO THI THUY HA.970440
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1aW153PHF.Ung ho NCHCCCL Linh 0898283147.20250920.203522.0898283147.SHBMB.970443
|20/09/2025
|100.000
|020097048809202022312025cyYJ122819.91341.202215.MS 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|20/09/2025
|300.000
|02009704220920201857202522C6950477.73532.201857.ung ho MS2025.252 ong To van Dung
|20/09/2025
|20.000
|020097042209202012192025DDWK357495.41614.201220.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Viet Hung ms 2025.253
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.11000757209.MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 3902285551 DOAN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|18.000
|MBVCB.11000755096.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1kJ2HTXGY.MS 2025.251 em giang sung tua FT25263449052152.20250920.195326.19033473404024.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1bWHQSMPL.The Moon ung ho MS 2025.250(phan kim tuyen).20250920.193048.02001011899809.NGUYEN THI HANG.970426
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1kJ2H4ZXX.Ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung FT25263744708430.20250920.192213.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407
|20/09/2025
|300.000
|5263IBT1kJ2HBE8H.Uho ma so 2025.253 anh nguyen viet hung FT25263210494044.20250920.191859.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|20/09/2025
|20.000
|5263IBT1iWPV5U2U.pham thi quyen tu thien.20250920.190757.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|20/09/2025
|200.000
|MBVCB.10999729298.MS 2025.253.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|500.000
|5263IBT1iWPVU7XY.ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).20250920.185614.03922477555.QUACH TO LAI.970423
|20/09/2025
|100.000
|020097048809201828102025x6bh470319.14103.182754.MS 2025.252 ONG TO VAN DUNG
|20/09/2025
|25.000
|MBVCB.10999191025.LANG THI THUY ung ho MS 2025.253(anh nguyen viet hung).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1kJ2ZG6KY.ung ho ms 2025.252 FT25263310771660.20250920.175524.19836429633011.VND--DAO THI NHAT LE.970407
|20/09/2025
|350.000
|MBVCB.10998748848.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.253(a Nguyen Viet Hung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|300.000
|MBVCB.10998710845.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.252(o To Van Dung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|350.000
|MBVCB.10998681105.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.251(e Giang Sung Tua).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|300.000
|MBVCB.10998254601.MS2025.248.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|020097048809201717472025uQt2906851.9531.171732.UNG HO MS 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|20/09/2025
|100.000
|IBVCB.10997608685.Chuyen tien ung ho MS 2025.253 Nguyen Viet Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/09/2025
|300.000
|5263IBT1kJ26B9YX.DO VAN THANG chuyen ung ho ms 2025.253 anh Nguyen Viet Hung FT25263068272582.20250920.161503.19039600883016.VND-TGTT-DO VAN THANG.970407
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10997173978.ung ho.MS.2025.253.(anh nguyen Viet Hung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10997147186.ung ho MS 2025.253(anh nguyen viet hung).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10997139059.ung ho MS 2025.252(ong to van dung).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10997029471.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025 -251.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|500.000
|5263IBT1kJ26IYD2.Ung ho MS 2025.253 Nguyen Viet Hung FT25263502976168.20250920.155646.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1iWPSXVG1.MS 2025.253. hungnt6.20250920.152316.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|20/09/2025
|20.000
|5263IBT1kJ2ERABH.QGNCHCCCL FT25263414038411.20250920.151218.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407
|20/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.10996517817.ung ho MS 2025.253 Nguyen Viet Hung. Cau xin Duc Phat gia ho cho gia dinh em binh an vuot qua nghiep chuong nay.CT tu 1122666668 TRINH THI MAI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|1.000.000
|5263VCBCJ2L4SNA7.ung ho NCHCCCL thangnx 0337798968.20250920.151039.0687041028668.NGUYEN XUAN THANG.970454
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1kJ2EF31U.ung ho MS 2025.253 FT25263679218099.20250920.150235.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1kJ2EEQ2Z.MS 2025.253 FT25263732483369.20250920.143555.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|20/09/2025
|200.000
|020097048809201417182025utXp851834.72099.141702.UNG HO MS 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|20/09/2025
|200.000
|020097040509201414042025JNDQ004434.60090.141404.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|5.000
|5263IBT1kJ2EBDEA.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung FT25263998333340.20250920.141212.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/09/2025
|200.000
|5263BIDVE22CW42A.UNGHO MS 2025253 anh NGUYEN VIET HUNG.20250920.140955.1257588588.TT DV TAI CHINH SO VNPT - CN TONG CTY TRUYEN THONG .970418
|20/09/2025
|86.000
|02009704220920140638202563H4356915.34472.140623.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|20/09/2025
|26.000
|020097042209201400432025RUO2962531.14267.140043.ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|20/09/2025
|30.000
|5263IBT1iWPS5W54.ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).20250920.135403.06343286101.TRAN DINH DUC.970423
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1fWP6W8YM.2025 253 anh Nguyen Viet Hung.20250920.134445.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|20/09/2025
|2.000.000
|MBVCB.10995696221.Ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0181003531253 TRAN VIET DIEM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|300.000
|MBVCB.10995679192.Thinking School giup MS2025 253 qnh NGuyen VIet Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1aW1YCJSE.ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung.20250920.133827.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1iWPSUU8V.2025 253 anh nguyen viet hung.20250920.133718.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|20/09/2025
|500.000
|5263IBT1kJ2EDVRR.Ung ho MS 2025.253 Nguyen Viet Hung FT25263801032051.20250920.133324.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|20/09/2025
|300.000
|MBVCB.10995372907.Ung ho MS 2025.225 (anh Phan Van Thanh).CT tu 0011002550608 CHU HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1hQ334WUB.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang.20250920.130651.070141287050.SACOMBANK.970403
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1jW1SNF17.MS 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG-200925-13:06:05 349417.20250920.130605.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1hQ33BR4R.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan.20250920.130559.070141287050.SACOMBANK.970403
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1hQ33BFYF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong.20250920.130458.070141287050.SACOMBANK.970403
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1hQ33BHW6.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.20250920.130353.070141287050.SACOMBANK.970403
|20/09/2025
|400.000
|5263IBT1kJ2EQHXU.BHG ung ho Ms 2025.251 Giang Sung Tua FT25263268432099.20250920.130134.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|20/09/2025
|200.000
|MBVCB.10995200766.ung ho ms 2025.251( em giang sung tua).CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|150.000
|MBVCB.10995197454.MS 2025253. uh Nguyen Viet Hung.CT tu 0721000625844 NGUYEN THI NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|200.000
|MBVCB.10995096827.CHU THU ung ho MS 2025.235 ( nguyen viet hung).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1kJ2KTUDN.Ung ho MS2025.253 anh Nguyen Viet Hung FT25263611571473.20250920.123646.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|20/09/2025
|100.000
|020097040509201233412025HFO4038719.10321.123341.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|3.000
|MBVCB.10994971638.NGUYEN DOAN BACH chuyen tien.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|10.000
|5263IBT1cW2JWN55.ung ho ms 2025.253; anh Nguyen Viet Hung; chuc anh va gia dinh binh an.20250920.122716.105873837410.NGUYEN VAN LINH.970415
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1kJ2KZ8M5.MS 2025.253 FT25263180123733.20250920.122607.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|20/09/2025
|200.868
|020097042209201223452025N26K377144.68289.122330.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.252. ONG TO VAN DUNG. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|20/09/2025
|10.000
|5263IBT1aW1PFHI8.VietNamNet: Ghi ro ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).20250920.122326.999993868687979.NGUYEN NGOC AN.970437
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10994828539.MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 1032680055 HOANG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|50.000
|020097041509201215212025t4kd897582.30114.121521.ung ho MS 2025_253
|20/09/2025
|200.000
|020097042209201208232025WTM9404143.96992.120824.gui ms 2025 253
|20/09/2025
|300.000
|5263IBT1hQ33MXPB.IBFT MS 2025.253 anh nguyen viet hung.20250920.115926.070112588831.SACOMBANK.970403
|20/09/2025
|1.000.000
|MBVCB.10994120421.Ung ho MS 2025.253 (Nguyen Viet Hung).CT tu 0121001201993 LE VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|26.000
|0200970422092011190820252G23542111.51453.111909.gui ms 2025 253
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1jW1S7PIF.HO TRO MS 2025.251 GIANG SUNG TUA-200925-11:18:39 163570.20250920.111840.21945947.BUI THI THIEN THANH.970416
|20/09/2025
|50.000
|0200970405092011054420253K9G087437.85084.110544.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1bWZ3K3HG.ung ho nguyen Viet Hung ms 2025 253.20250920.110443.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|20/09/2025
|100.000
|020097048809201057482025BRVR868143.45339.105732.VAN MINH TAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.245 EM SI DUC MANH
|20/09/2025
|300.000
|5263IBT1jW1S44HX.UNG HO MS 2025 253 ANH NGUYEN VIET HUNG-200925-10:55:07 120648.20250920.105507.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|20/09/2025
|300.000
|MBVCB.10993732187.ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1iWP9IFZH.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 253 NGUYEN VIET HUNG.20250920.104019.247529918.LE THI HOA.970432
|20/09/2025
|500.000
|MBVCB.10993569448.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|150.000
|MBVCB.10993573353.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|150.000
|MBVCB.10993532910.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|500.000
|MBVCB.10993470968.Ung ho MS 2025.253 ( Nguyen Viet Hung).CT tu 0121001201993 LE VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|150.000
|5263VNIBJ2L4U9AV.Ung ho MS 2025.253 ( anh Nguyen Viet Hung).20250920.101950.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|20/09/2025
|500.000
|MBVCB.10993252347.ung ho MS 2025.253 ( anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0531002573823 VU TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|0200970422092010073720257LNZ635654.8470.100721.MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1kJ27PVE1.2025-251 giang sung tua FT25263398007017.20250920.100550.7979291292.HUYNH CHI THAN.970407
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1kJ27ULKH.2025-252 to anh dung FT25263242706217.20250920.100423.7979291292.HUYNH CHI THAN.970407
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1kJ278M8R.2025-253 anh nguyen viet hung FT25263812028852.20250920.095941.7979291292.HUYNH CHI THAN.970407
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1fWPE5A3L.Ung ho MS 2025.253.20250920.094539.0111181753.BUI THIEN THANH.970406
|20/09/2025
|20.000
|MBVCB.10992957717.MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|200.000
|020097041509200943342025heqa411228.2554.094318.BUI VAN CHINH Chuyen tien ung ho nguyen viet hung
|20/09/2025
|30.000
|5263IBT1cW2W8F3J.ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).20250920.094251.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1iWP2R75U.ZP252630106963 250920000383224 MS 2025.246.20250920.093856.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|20/09/2025
|300.000
|5263IBT1fWPEPHD4.Ung Ho MS 2025.253 ( Anh Nguyen Viet Hung)..20250920.092326.200014949787635.DO VAN TAN.970431
|20/09/2025
|100.000
|020097042209200920162025K9U6403794.6288.092017.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2025251 em Giang Sung Tua
|20/09/2025
|200.000
|020097042209200919412025DUXH936189.4112.091942.ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10992645385.LE THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.253( em nguyen viet hung).CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|0200970488092009153920256e5U244756.87329.091524.UNG HO MS 2025.253 ANH NGUYEN VIET HUNG
|20/09/2025
|99.999
|020097040509200908102025ZJZA050990.58807.090754.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.235 Thi Khanh Bang
|20/09/2025
|99.999
|020097040509200906122025XZS0042096.52177.090612.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.234 D Tran Van Tuoc
|20/09/2025
|500.000
|0200970422092008512320257R6A596679.98266.085124.ung ho ms 2025.253 ung ho ngyuen viet hung
|20/09/2025
|500.000
|0200970422092008500820259TIJ419871.93848.085009.MS 2025253 lanh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10992299182.UH MS 2025.253 (nguyen viet hung).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|200.000
|020097040509200849042025WCWL066128.90534.084849.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10992004704.ung ho MS2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10991801426.CAI VAN PHUOC chuyen tien ung ho MS 2025.253(anh NGUYEN VIET HUNG).CT tu 1033508699 CAI VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10991769281.Ung ho MS 2025.253(anh Nguyen Viet Hung).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|200.000
|MBVCB.10991717960.ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|200.000
|5263IBT1aW1UHNER.ung ho MS 2025253 Anh Nguyen Viet Hung.20250920.075331.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|20/09/2025
|500.000
|5263VNIBJ2L4TIWP.MS. 2025.253. Chau Nguyen Viet Hung..20250920.075003.939208816.NGUYEN HUONG THAO.970441
|20/09/2025
|300.000
|5263VNIBJ2L4TXCS.DINH CONG HUNG ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).20250920.073845.942830077.DINH CONG HUNG.970441
|20/09/2025
|200.000
|MBVCB.10991511189.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|30.000
|MBVCB.10991416006.2025.253 uh nguyen viet hung.CT tu 1025599476 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|15.000
|MBVCB.10991271794.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|020097041509200706582025CU2K925746.91130.070659.ung ho ms2025.252(tovandung)
|20/09/2025
|100.000
|MBVCB.10991220777.TRAN VIET ANH KIET chuyen tien 2025.252 To Van Dung.CT tu 0071001209555 TRAN VIET ANH KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|300.000
|020097042209200700182025ID0R817132.76047.070018.ung ho MS 2025.253 anh Nguyen Viet Hung
|20/09/2025
|200.000
|MBVCB.10991122310.ung ho MS 2025.215 - NGUYEN THI MY CHI.CT tu 0441000615826 NGUYEN VIEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|15.000
|MBVCB.10991059299.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|500.000
|5263IBT1kJ2A3NEU.Ung ho chu Dung. Chuc chu mau khoe manh FT25263215802370.20250920.064049.19037299733019.VND-TGTT-TRAN THI KIM VUI.970407
|20/09/2025
|200.000
|020097048809200612242025Oage573696.92656.061208.UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|20/09/2025
|120.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101369018509.20250920.101369018509-0988139901_Ung ho Ms 2025252 ong to van dung
|20/09/2025
|100.000
|5263IBT1aW1U4SYL.ung ho MS 2025246.20250920.060329.0822996889.NGUYEN THI THUY VAN.970440
|20/09/2025
|50.000
|MBVCB.10990710655.MS 2025.252.CT tu 9366171387 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1fWPKLSQT.ung ho MS 2025.252.20250920.025228.0396960520.Nguyen Thi My Chi.970431
|20/09/2025
|50.000
|5263IBT1kJ2AG3X7.ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung FT25263625593060.20250920.015023.9932403929.NGUYEN GIA HUY.970407
|20/09/2025
|200.000
|5263WBVNA22WPK8E.MS 2025 252 ong To Van Dung.20250920.013413.102001290036.PHAM THI THUY DUNG.970412
|20/09/2025
|100.000
|020097041509200002172025nK3Y750926.69747.000202.MS 2025.252
|20/09/2025
|25.000
|MBVCB.10990291501.LANG THI THUY ung ho MS 2025.252 (ong to van dung).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.101359845544.20250919.101359845544-0865324753_ung ho MS 2025252 (ong To Van Dung)
|20/09/2025
|200.000
|020097040509192354162025JF08002857.59928.235417.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen
|20/09/2025
|200.000
|020097040509192350002025PSXQ000780.53928.235000.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.251 em Giang Sung Tua
|20/09/2025
|200.000
|020097040509192346442025HI2R099111.48983.234645.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.252 ong To Van Dung
|20/09/2025
|100.000
|5262IBT1hQ3FDQHC.IBFT MS 2025.252 ung ho ong To Van Dung.20250919.234528.060220888307.SACOMBANK.970403
|20/09/2025
|20.000
|MBVCB.10990214377.ung ho nchcccl.CT tu 1234561983 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/09/2025
|50.000
|020097041509192331542025YyOD730818.27788.233154.ms2025.252
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11-09-2025 08:17:16
|40.000,00
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2025.244 (Ong Huynh Van Lay)
|11-09-2025 10:03:57
|100.000,00
|ung ho MS 2025.244 ong Huynh Van Lay
|11-09-2025 13:27:26
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay)
|11-09-2025 13:33:29
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.244 ( ong huynh van lay )
|12-09-2025 05:47:29
|200.000,00
|CT DEN:525422976994 Ms 2025. 244 Ong Huynh Van Lay FT25255230751778
|12-09-2025 05:52:28
|200.000,00
|ung ho ms 2025.244
|12-09-2025 07:42:04
|200.000,00
|NGUYEN THI NGOC DUYEN Chuyen tien ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh)
|12-09-2025 08:06:30
|50.000,00
|CT DEN:525520351300 TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2025.245 em Si Duc Manh
|12-09-2025 09:53:47
|100.000,00
|ung ho MS 2025.245( em Si duc Manh)
|12-09-2025 10:29:40
|500.000,00
|MS 2025.244 (ong Huynh Van Lay)
|12-09-2025 12:40:27
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.245 (em Si Duc Manh)
|12-09-2025 14:41:27
|10.000,00
|di Hoa Lpt ung ho ms 2025.240 em Bui Duc Giang
|12-09-2025 14:42:29
|20.000,00
|di Hoa lpt ung ho ms 2025.241 anh Ma Thuc Phap
|12-09-2025 14:45:43
|20.000,00
|di Hoa lpt ung ho ms 2025.242 be Nguyen Phuc Hau
|12-09-2025 15:16:18
|500.000,00
|VO THI QUYEN chuyen tien ung ho ma so 2025.245 (Si Duc Manh)
|12-09-2025 15:34:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa)
|12-09-2025 15:35:21
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.245 ( em si duc manh )
|12-09-2025 16:33:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2590JRH4KTNS PHAM VIET PHUONG UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU
|12-09-2025 16:39:01
|100.000,00
|CT DEN:126T2590JRQ7MA4V PHAM VIET PHUONG UNG HO MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|13-09-2025 06:23:43
|500.000,00
|ung ho ms 2025.246
|13-09-2025 11:03:16
|300.000,00
|ung ho MS 2025.244(ong Huynh Van Lay)
|13-09-2025 13:58:51
|200.000,00
|thuythongtung GUI MS 2025.240 cho Bui Duc Giang
|13-09-2025 14:10:35
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.246 (chi Dinh Thi Hoa)
|13-09-2025 19:39:05
|50.000,00
|ung ho MS 2025.246( chi DINH THI HOA)
|13-09-2025 20:49:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2025. 245 (em Si Duc Manh)
|14-09-2025 12:21:50
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.247 ( em vang a thang )
|14-09-2025 12:23:33
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.246 ( chi dinh thi hoa )
|14-09-2025 20:46:45
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.247 (em Vang A Thang)
|15-09-2025 06:20:51
|200.000,00
|CT DEN:525723922457 Ung ho Ms 2025. 247 em Vang A Thang FT25258040003849
|15-09-2025 06:42:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2025.243 ( em Nguyen Trong Bang)
|15-09-2025 11:36:32
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.248 ( em nguyen nam bac )
|15-09-2025 13:32:25
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.248 (em Nguyen Nam Bac)
|15-09-2025 13:54:57
|50.000,00
|LAM MY HAN UNG ho Ms 2025.248 Nguyen Nam Bac
|15-09-2025 16:24:13
|100.000,00
|UNG HO MS 2025.248 EM NGUYEN NAM BAC
|15-09-2025 22:23:48
|300.000,00
|Phung Gia ung ho MS 2025.248 em Nguyen Nam Bac
|15-09-2025 23:23:50
|100.000,00
|ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)
|16-09-2025 07:52:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly)
|16-09-2025 11:04:18
|300.000,00
|CT DEN:161651973197 Ung ho MS 2025 242 be Phuc Hau
|16-09-2025 11:40:14
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.249 ( cho bui thi ly )
|16-09-2025 12:29:43
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly)
|16-09-2025 12:48:27
|100.000,00
|CT DEN:126T2590R2G5NAF2 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2025.249
|16-09-2025 13:22:10
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2025.249 ( Chi Bui Thi Ly)
|16-09-2025 21:20:21
|100.000,00
|ung ho MS 2025.249 chi Bui Thi Ly
|17-09-2025 06:27:43
|150.000,00
|CT DEN:525923811779 Ung ho Ms 2025.250 chi Phan Kim Tuyen FT25260485410300
|17-09-2025 11:42:03
|100.000,00
|VO XUAN VINH ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen)
|17-09-2025 13:56:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen)
|17-09-2025 14:02:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2025.249 (chi Bui Thi Ly)
|17-09-2025 18:10:28
|200.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen)
|17-09-2025 22:27:58
|500.000,00
|UNG HO MS2025.241
|18-09-2025 07:41:44
|150.000,00
|CT DEN:126T2590U0EB593V UNG HO MS 2025.251 EM GIANG SUNG TUA
|18-09-2025 08:00:06
|200.000,00
|DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2025.251
|18-09-2025 09:27:00
|100.000,00
|ung ho MS 2025.251
|18-09-2025 09:35:08
|1.000.000,00
|NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2025.251 ( em Giang Sung Tua )
|18-09-2025 09:43:50
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.251 ( em giang sung tua )
|18-09-2025 11:09:14
|300.000,00
|CT DEN:526104137648 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025.251 Giang Sung Tua
|18-09-2025 11:38:16
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.251 (em Giang Sung Tua)
|18-09-2025 15:05:53
|40.000,00
|LE NGO NGOC THU Ung ho MS 2025.250 (chi Phan Kim Tuyen)
|18-09-2025 15:40:39
|150.000,00
|ung ho MS 2025.251( em Giang Sung Tua)
|18-09-2025 16:48:36
|500.000,00
|CT DEN:526109708736 MS 2025251 em Giang Sung Tua
|18-09-2025 17:39:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2590UPMVVGJ9 NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho tre em co hoan canh dang thuong
|18-09-2025 19:54:58
|300.000,00
|ung ho MS 2025.251(em Giang Sung Tua)
|19-09-2025 08:08:56
|200.000,00
|NGUYEN VAN TUAN chuyen tien MS 2025.252 ( ong to van dung)
|19-09-2025 10:38:24
|500.000,00
|MS 2025.251 (em Giang Sung Tua)
|19-09-2025 11:18:44
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.252 ( ong to van dung )
|19-09-2025 13:29:00
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.252 (ong To Van Dung)
|19-09-2025 16:03:47
|50.000,00
|ung ho MS 2025.252(ong To Van Dung)
|20-09-2025 08:43:55
|150.000,00
|ung ho MS 2025.253(anh Nguyen Viet Hung)
|20-09-2025 12:28:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2590XMEQKH67 MBVCB.10994992702.597250.ung ho MS2025.253 (Nguyen Viet Hung).CT tu 0011004162674 NGUYEN MINH QUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-09-2025 12:28:57
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.253 ( anh nguyen viet hung )
|20-09-2025 16:24:16
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.253 (anh Nguyen Viet Hung)
Ban Bạn đọc