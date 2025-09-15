Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

01/09/2025 200.000 5244IBT1eWK12TTB.MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.230651.1320107179.VU HOA HIEP .970418

01/09/2025 10.000 020097041509012251092025jZia420534.15883.225109.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien)

01/09/2025 50.000 5244IBT1kJQTRIHI.MS 2025.231 FT25246931803198.20250901.224702.19034353510013.VND-TGTT-BUI THI BICH NGOC.970407

01/09/2025 100.000 5244IBT1iWM3Q1M9.ung ho MS 2025-233 be Nguyen Thi An Luong.20250901.224223.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

01/09/2025 100.000 5244IBT1iWMFNXD9.Ung ho MS 2025 233 Be Nguyen Thi An Luong.20250901.224038.2266621992.NGUYEN NGOC ANH.970432

01/09/2025 200.000 5244IBT1hQF1KY59.IBFT ung ho ms2025.234 gia dinh ong tran van tuoc.20250901.223934.070082561283.SACOMBANK.970403

01/09/2025 100.000 5244IBT1aWW9TLXM.UNG HO MS 2025.233 ( BE NGUYEN THI AN LUONG ).20250901.223040.0937097875.TA THI HOANG YEN.970424

01/09/2025 99.999 020097040509012228242025TOZP016199.71459.222814.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien

01/09/2025 100.000 5244IBT1iWMFR5RM.Ung ho MS 2025228.20250901.222714.238162882.DINH BAO CHAU.970432

01/09/2025 2.000.000 5244IBT1kJQTFVR8.Ung ho MS 2025.233 FT25246507543371.20250901.222707.19029189370015.VND-TGTT-THAI NGOC MINH CHAU.970407

01/09/2025 10.000 MBVCB.10762764688.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc)..CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 MBVCB.10762575410.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran van Tuoc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 020097041509012123352025jMhk294214.99607.212335.Ung ho chi Phan Thi Hoa

01/09/2025 120.000 020097048809012114272025c21z990523.70239.211417.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQT8VBY.ms 2025.234 FT25246409548084.20250901.210417.5923110509.NGUYEN THI LAN.970407

01/09/2025 1.000.000 020097041509012055492025JJ1F237362.8277.205539.MS 2025.228 ( em vi van tiep )

01/09/2025 20.000 020097042209012040152025PMO1368229.54235.204016.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho gia dinh ong Tran Van Tuoc ms 2025.234

01/09/2025 100.000 5244IBT1fWUQPZ6B.Ung ho MS2025.234GD ong Tran Van Tuoc.20250901.203758.78022804500020.MBVBANK IBFT.970414

01/09/2025 100.000 5244IBT1jWWUJVWV.2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC-010925-20:33:09 635275.20250901.203309.12010307.DUONG THI VAN.970416

01/09/2025 500.000 5244IBT1hQF1UW3G.IBFT Ung ho MS 2025.234.20250901.203157.060005542981.SACOMBANK.970403

01/09/2025 200.000 020097041509012012312025UbS1117410.53503.201227.MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong)

01/09/2025 500.000 5244IBT1kJQL3ELM.MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246930417750.20250901.200221.8882312888.TAO THI LY NA.970407

01/09/2025 500.000 02009704880901195401202557M3571492.84682.195351.CHUYEN TIEN UNG HO ONG TRAN VAN TUOC MS 2025 234

01/09/2025 500.000 5244IBT1kJQLEK77.ThaoNP ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25246909803340.20250901.193418.19031639641019.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407

01/09/2025 500.000 5244IBT1kJQLEVFW.MS 2025.233 NGUYEN THI AN LUONG. NAM MO A DI DA PHAT FT25246344662018.20250901.193246.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

01/09/2025 1.000.000 020097041509011931572025RgRZ904042.2842.193157.LE BICH NGOC chuyen tien Ung ho MS 2025.233( be nguyen thi an luong)

01/09/2025 200.000 020097048809011931512025AXi2452244.2574.193147.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

01/09/2025 100.000 5244IBT1hQF122KB.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.191403.0837998999.SACOMBANK.970403

01/09/2025 100.000 5244IBT1hQF1C5EU.IBFT ung ho Ms 2025.234 gd o Tran Van Tuoc.20250901.190738.060329145789.SACOMBANK.970403

01/09/2025 20.000 020097042209011900402025Y795653680.83564.190031.ung ho 2025.229 Phan Thi Hoa

01/09/2025 100.000 MBVCB.10760875870.LUU THANH DIEP chuyen tien ung ho ms 2025.234( ong tuoc).CT tu 0231000274186 LUU THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 1.000.000 020097048809011839302025wlZH154300.1097.183926.UNG HO MS 2025.229

01/09/2025 1.000.000 020097048809011836032025OMaG132638.85858.183559.UNG HO MS 2025.233

01/09/2025 15.000 MBVCB.10760620199.2025 .231( Lanh Van Lien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 150.000 020097048809011822362025cFGJ048727.30955.182233.NGUYEN LE HUONG AN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.229 PHAN THI HOA

01/09/2025 100.000 5244IBT1hQFJX8TL.IBFT MS 2025.234 gd O Tr V Tuoc.20250901.180302.970403Md99876000000000537917.SACOMBANK.970403

01/09/2025 5.000.000 MBVCB.10760065462.unghogiadinhongtranvantuoc.CT tu 0101001052792 NGUYEN DINH NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 5244IBT1jWW847H8.UNG HO MS 2025.229 PHAN THI HOA-010925-17:43:24 373130.20250901.174324.22153007.BUI THI HOAI THU.970416

01/09/2025 1.000.000 5244IBT1kJQH68V2.MS 2025.230 FT25246414392322.20250901.173623.19036676380014.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407

01/09/2025 100.000 5244IBT1aWW2F5AK.MS 2025 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.172758.0354064212.PHAM THI HONG LOAN .546034

01/09/2025 100.000 0200970415090117224020256Q7P481849.65131.172240.ung ho gia dinh ong tran van tuoc

01/09/2025 50.000 MBVCB.10759694091.2025.233 be Nguyen Thi An Luong .CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10759530690.Ghi ro ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 0721000648741 LE PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 020097040509011702482025Z64P071433.71701.170248.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 50.000 020097040509011700582025VPCV062553.64225.170059.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025234 gia dinh o Tran Van Thuoc

01/09/2025 200.000 MBVCB.10759472599.ung ho MS2025.233 (be Ng Thi An Luong).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 0200970415090116541620258a99380055.32531.165416.ung ho MS 2025.234

01/09/2025 10.000.000 020097048809011649332025GZ26392283.10657.164923.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.231

01/09/2025 3.000.000 020097048809011648242025nRcg384383.5735.164820.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.232

01/09/2025 200.000 MBVCB.10759257931.ung ho MS2025. 234 (gia dinh tran van tuoc).CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 MBVCB.10759237674.MS 2025.226(anh Le Anh Tinh).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 MBVCB.10759206778.MS 2025.229( chi Phan Thi Hoa).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 MBVCB.10759169422.MS 2025.234.CT tu 0371000483196 RCOM DUONG KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10759121608.ung ho.MS.2025.231.(anh Lanh Van Lien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 0200970422090116294820253GBR206877.22905.162949.2025.231

01/09/2025 5.000.000 5244IBT1iWMT1FT2.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh ong Tran Van Tuoc ms2025.234.20250901.162451.00004590103.PHAM THUY LINH.970423

01/09/2025 200.000 5244IBT1kJQHQJIU.Ung ho ms 2025.234 FT25246351421886.20250901.161628.19031499341028.VND-TGTT-DONG NGOC ANH.970407

01/09/2025 100.000 020097048809011616192025odg8173585.69855.161615.2025.228 EM VI VAN TIEP

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQZRYQI.ung ho ms 2025.234 Gia dinh ong Tran van Tuoc FT25246673280916.20250901.161026.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407

01/09/2025 2.000.000 5244IBT1aWW24F4H.ung ho MS 2025.234gia dinh ong Tran van Tuoc.20250901.160934.262666699999.SHBMB.970443

01/09/2025 50.000 5244IBT1bWKQ6J2M.Ung ho MS 2025.216 (Truong Thi Tam).20250901.160733.00135945.NGUYEN THI THANH THAO.970427

01/09/2025 200.000 020097048809011557322025l6wr056455.93064.155728.DINH THI KIM THANH CHUYEN TIENEM PHAM TRUNG HIEU

01/09/2025 500.000 MBVCB.10758744672.TRAN THI THU THANH ung ho MS 2025 .234 ( gia dinh ong Tran van Tuoc).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 020097040509011549312025YNME042290.61106.154931.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.234 gia dinh ong tran van tuoc

01/09/2025 300.000 MBVCB.10758612041.2025.234(gia dinh ong tran van tuoc).CT tu 1036156696 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 020097042209011542272025XJM5337670.32828.154228.ung ho ms 2025 233 be Nguyen Thi An Luong

01/09/2025 50.000 5244IBT1kJQZ6JVK.NGUYEN THI MINH chuyen 2025.228 vi van viet FT25246028369090.20250901.153819.19033621769010.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH.970407

01/09/2025 500.000 5244IBT1aWW2PZHM.NGUYEN DUC THANG ung ho ma so 2025232 ong Vu van Dang.20250901.153651.1006775493.SHBMB.970443

01/09/2025 1.000.000 MBVCB.10758461684.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0011000534831 NGUYEN THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 5244IBT1kJQZ7GJC.UH MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246290640617.20250901.152823.19036063228023.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG ANH.970407

01/09/2025 100.000 5244IBT1iWMLT1E3.Ung ho NCHCCCL Bui Thi Tuyen 0982962014.20250901.152735.10982962014.BUI THI TUYEN.970423

01/09/2025 2.000.000 0200970415090115230420257ryp990785.60104.152304.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 100.000 MBVCB.10758373104.ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 1.000.000 MBVCB.10758363514.Ma so: 2025.234 ( Gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0491000046665 TA THI THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 SHGD:17885001.DD:250901.BO:HO THI ANH TUYET.Remark:Vietcombank;0011002643148;HO THI ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.234

01/09/2025 500.000 020097042209011519242025QVVP836381.46761.151921.ung ho ms 2025.234 gia dinh ong tran van tuoc

01/09/2025 300.000 020097041509011446442025TyxB894680.32013.144644.ung ho ms2025.231 lanh van lien

01/09/2025 168.000 5244IBT1iWML77QG.ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250901.144541.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

01/09/2025 50.000 5244IBT1kJQZIS1X.Ung ho MS 2025 234 ong Tuoc FT25246860889049.20250901.144410.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

01/09/2025 50.000 MBVCB.10757890383.MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 1025694294 PHAM QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 020097042209011416442025JR38188213.37125.141645.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

01/09/2025 500.000 0200970422090114164020251KB5235988.36897.141636.chuyen tien ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran van Tuoc.

01/09/2025 300.000 5244IBT1iWML5NJK.Ung ho MS 2025234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.141233.9963979.PHAM THI VUONG LIEN.970432

01/09/2025 200.000 MBVCB.10757705271.MS 2025.234.CT tu 0071003041369 NGUYEN HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 5244IBT1kJQZ1FSB.MS 2025.231 FT25246984246003.20250901.140941.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH .970407

01/09/2025 100.000 5244IBT1jWWI3VH4.UNG HO MS 2025 234-010925-14:05:04 040779.20250901.140505.78229249.TRAN THI PHUONG.970416

01/09/2025 50.000 0200970405090114040320252WQ1080236.97627.140354.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

01/09/2025 1.000.000 0200970405090114021920251IG9075404.92800.140219.Vietcombank:0011002643148:VU THI HIEN chuyen ung ho gia dinh ong tran van tuoc MS 2025.234

01/09/2025 10.000 5244IBT1kJQZJMB5.ung ho ms 2025.231 anh Lanh Van Lien, chuc anh va gia dinh binh an FT25246607312569.20250901.140208.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

01/09/2025 500.000 0200970488090114012720250RdT471996.91099.140124.NGUYEN DINH DE CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 68.456 MBVCB.10757642780.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025..233(be Nguyen Thi An Luong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 68.456 MBVCB.10757522144.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.234(Gia dinh Ong Tran Van Tuoc ) Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 10.000 MBVCB.10757486789.Ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 020097041509011338072025WUxl744776.21757.133807.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 300.000 5244IBT1jWWILZ6D.UNG HO MS 2025 234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC-010925-13:36:16 003088.20250901.133617.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

01/09/2025 500.000 020097048809011335412025QlTq367039.16024.133532.MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQ636H9.Ung ho MS 2025.234. Gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246189838826.20250901.133455.19025759783021.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

01/09/2025 10.000 5244IBT1kJQ6FH5W.ung ho NCHCCCL FT25246063905349.20250901.133013.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

01/09/2025 100.000 020097042209011327572025JI7Y608888.93076.132758.MS 2025.234 ung ho gd ong Tuoc

01/09/2025 10.000 020097042209011318412025VIC9967821.64808.131837.LUU PHAM HOANG ANH chuyen tien

01/09/2025 100.000 MBVCB.10757257274.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025.234 Tran van Tuoc.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMLDUT8.Tran Thi Anh Tuyet chuyen tien ung ho MS 2025.234.20250901.131016.01704359001.TRAN THI ANH TUYET.970423

01/09/2025 200.000 0200970415090113082720253zWL685146.35602.130828.MS 2025.234( ung ho gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 200.000 020097048809011307142025qrVc251422.31380.130710.MS 2025.234

01/09/2025 500.000 0200970415090113043620250xVZ675527.24588.130436.ung ho MS2025_234

01/09/2025 200.000 IBVCB.10757153115.MS 234.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/09/2025 150.000 0200970422090113024220256SXJ366307.18190.130243.MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 100.000 020097048809011301332025yPnl227541.15301.130129.UNG HO 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 100.000 MBVCB.10757133163.ung ho MS 2025.234(gia dinh ong tran van tuoc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10757100449.ung ho MS 2025.233(be nguyen thi an luong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 5244IBT1iWML9GXB.Ms 2025234 uh gd ong Tran Van Tuoc Giao Hoa Ninh Binh hh hl TTTT pd HL.20250901.125739.163166127.DANG THI THANH TRAM.970432

01/09/2025 100.000 MBVCB.10757079068.ung ho MS 2025.232(ong vu van dang).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 020097042209011256192025IU3J660122.98681.125619.ung ho ms 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99405059418.20250901.99405059418-0983335253_ung ho MS 2025234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 200.000 5244IBT1hQFWR32L.IBFT MS 2025.232 ong Vu Van Dang.20250901.123959.070110317350.SACOMBANK.970403

01/09/2025 300.000 5244IBT1jWWIK4PF.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC-010925-12:36:49 925337.20250901.123650.261341929.TRAN THI TRUC HUYEN.970416

01/09/2025 100.000 5244IBT1bW7NADBK.MS 2025 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.123615.126666.NGUYEN YEN NHI.970448

01/09/2025 50.000 MBVCB.10756904792.MS 2025.234 ung ho gd ong Tuoc.CT tu 9907059850 LE THI MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 020097041509011232322025Xo4U605380.24774.123228.VU THI TUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.234 ( gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 200.000 020097040509011229582025HJRH026245.17065.122958.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2025.228 vi van tiep

01/09/2025 200.000 020097040509011225182025P2AM012178.2049.122508.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2025.215 chi nguyen thi my chi

01/09/2025 100.000 020097048809011220522025EjNx046873.87129.122043.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.234

01/09/2025 1.000.000 MBVCB.10756739444.LE THI PHUONG LAN chuyen tien ms2025 232( Vu Van Dang).CT tu 0721000548510 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 MBVCB.10756731558.Ung ho GD ong Tran Van Tuoc MS 2025.234.CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 0200970405090112155820259U04083009.71046.121549.Vietcombank:0011002643148:TRAM ung ho MS 2025.230 Em Pham Trung Hieu

01/09/2025 100.000 020097048809011212312025IhlF006815.59169.121222.NGUYEN MINH HUNG GIUP E VI VAN TIEP MS 2025.228

01/09/2025 500.000 5244IBT1bW7NP9CU.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250901.120946.03301010247539.DANG NGOC HA.970426

01/09/2025 200.000 MBVCB.10756613572.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0081001041760 NGO NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 5244IBT1kJQ6V4DG.NGUYEN KIM HA chuyen ung ho MS2025.234. gia dinh ong Tran van Tuoc FT25246968770563.20250901.115842.19029069987019.VND-TGTT-NGUYEN KIM HA.970407

01/09/2025 68.000 020097042209011155102025Y43V760449.96211.115510.DO VAN THE chuyen tienMS2025.217 Nam Mo Duoc su Luu Ly Quang Vuong Phat

01/09/2025 100.000 5244IBT1iWMH3HV3.ung ho ma so 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.115335.04234096666.TRAN THI PHUONG CHINH.970423

01/09/2025 300.000 020097040509011153092025GLVB007161.89305.115305.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 200.000 0200970422090111522120250MD5215751.87069.115222.ung ho MS 2025.234. gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 300.000 5244IBT1kJQ6SES9.Ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246497976470.20250901.115121.14024184495014.VND-TGTT-TRAN THANH TUNG.970407

01/09/2025 50.000 5244IBT1kJQ69PTB.LE THI XUYEN chuyen ong Tran Van Tuoc FT25246709665491.20250901.114624.2107197777.LE THI XUYEN.970407

01/09/2025 300.000 MBVCB.10756414284.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.868 020097042209011145132025SNNP180486.59782.114505.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.233 .BE NGUYEN THI AN LUONG. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

01/09/2025 500.000 5244VNIBJ2LL2G7R.MS 2025.234(GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC).20250901.114115.608704060171385.TRAN THI BICH DUNG.970441

01/09/2025 200.000 020097048809011130532025bFtV788417.6133.113043.UNG HO MS 2025 226 LE ANH TINH

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7N2FQV.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250901.112856.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

01/09/2025 10.000 5244IBT1iWMHHWD3.ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).20250901.112514.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

01/09/2025 200.000 020097048809011122532025L4OB742906.75264.112250.PHAN THI TAM CHUYEN TIEN UNG HO M S 2025 234 GD ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 1.000.000 020097041509011119172025q8TF413273.60577.111917.MS 2025.234 GIA DINH OMG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 100.000 020097042209011113572025LSKX336340.40642.111354.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

01/09/2025 10.000 5244IBT1iWMHEAMQ.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc ).20250901.111102.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

01/09/2025 5.000 5244IBT1kJQE3L8G.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246537551089.20250901.111005.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/09/2025 200.000 MBVCB.10756009974.LAM THI THU EM chuyen tien ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh.CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 5.000 5244IBT1kJQE38LN.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong FT25246900163997.20250901.110835.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/09/2025 100.000 020097042209011108292025O4QM651189.20052.110825.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

01/09/2025 5.000 5244IBT1kJQEFNVV.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang FT25246744103501.20250901.110708.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/09/2025 200.000 5244IBT1fW8N9LW3.ung ho ms 2025.234 (gd ong Tran Van Tuoc).20250901.110216.0502000001668.VU THI XUAN HUONG.970439

01/09/2025 100.000 020097041509011100452025YTU5357398.88675.110042.MS 2025.234 (giup gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 100.000 020097048809011058292025sIdw597084.79482.105820.MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 200.000 MBVCB.10755889316.Que Ngoc ung ho MS:2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 2.000.000 MBVCB.10755863629.ung ho ms 2025.234 (gia dinh ong tran van tuoc).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 18.000 MBVCB.10755839011.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.234 (gia dinh chu Tran Van Tuoc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 020097048809011050562025apq7550674.50385.105052.MS2025.229 CHI PHAN THI HOA

01/09/2025 100.000 020097048809011050032025cRA7545327.46541.104954.MS2025.228 EM VI VAN TIEP

01/09/2025 100.000 020097048809011048422025b3mM536874.39892.104838.MS 2025.233 BE NGUYEN THI AN LUONG

01/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99393380511.20250901.99393380511-0946423544_Ung ho MS 2025228 (em Vi Van Tiep)

01/09/2025 200.000 MBVCB.10755768379.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2025. 234( gia dinh ong tran van tuoc).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 18.000 MBVCB.10755724605.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 5244IBT1aWWCY1GG.2025.234.20250901.103500.063001060000686.NGUYEN THI DONG .970409

01/09/2025 300.000 5244IBT1kJQEG4J7.Ung ho MS 2025 234 o Tran van Tuoc tinh Ninh Binh FT25246516512878.20250901.103347.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

01/09/2025 18.000 MBVCB.10755596759.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.232 (chu Vu Van Dang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 30.000 020097041509011029052025Mik0258429.61358.102905.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQE4GDF.MS2025.234 Gia dinh ong Tran van Tuoc FT25246583608305.20250901.102710.8486116688.TRINH NGOC DUNG.970407

01/09/2025 100.000 020097048809011019242025pBQ5348628.22114.101915.UNG HO ONG BA TRAN VAN TUOC

01/09/2025 200.000 020097041509011018262025gdXI224177.17576.101822.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)

01/09/2025 100.000 020097041509011016452025V3uY218117.11396.101645.Ung Ho MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa )

01/09/2025 500.000 020097042209011015182025ANB4493446.4904.101519.MS 2025.234 gia dinh ong Tran van Tuoc

01/09/2025 200.000 5244IBT1hQFW4WJV.IBFT giup MS2025.234 ong Tran Van Tuoc.20250901.101513.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403

01/09/2025 500.000 MBVCB.10755377499.MS 2025.234 NGUYEN VAN TUOC.CT tu 9939666579 NGUYEN NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 020097041509011013322025rKgs207133.98387.101332.ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi Anh Luong)

01/09/2025 200.000 MBVCB.10755351714.ung ho MS 2025-234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 0041000321090 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 020097040509011011222025KTC2089942.89357.101122.Vietcombank:0011002643148:PHAN THI HUONG chuyen tiencho gd tran van tuoc

01/09/2025 500.000 5244IBT1jWWISE3M.UNG HO MS 2025.234 TRAN VAN TUOC-010925-10:11:09 704749.20250901.101110.38742927.VO THI TAM.970416

01/09/2025 200.000 020097041509011010032025ESlx194959.82829.101004.ung ho MS 2025.234 (gia dinh Ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 100.000 MBVCB.10755296976.ung ho MS 2025.234(gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 6.868 020097042209011006262025O7MU757066.68581.100627.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

01/09/2025 100.000 MBVCB.10755227236.ung ho 2025243 gia dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 1021305268 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/09/2025 500.000 5244IBT1dWLCUW11.UUng ho MS 2025234 gia dinh ongong Tran van tuoctuoc.20250901.100140.97042292N6066b3000000000804912.MBBANK IBFT.970422

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQEM83A.NGUYEN THI MY DUNG chuyen giup MS 2025 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246556249490.20250901.095908.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMHMSD5.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 234 TRAN VAN TUOC.20250901.095836.247529918.LE THI HOA.970432

01/09/2025 20.000 5244IBT1fW8NW8H2.Ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250901.095325.9017041314455.HUYNH CAM HONG.963388

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMHVJMK.MP ung ho MS 2025232 ong Vu Van Dang.20250901.095222.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

01/09/2025 200.000 5244IBT1aWWCV4WX.Ung ho MS 2025234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250901.095155.6000000000002468.NGUYEN HUU HIEN.970446

01/09/2025 20.000 020097042209010951262025MXZN873570.8879.095127.ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMHDHHZ.MP ung ho MS 2025233 be Nguyen Thi An Luong.20250901.095051.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

01/09/2025 500.000 020097048809010950172025Ikck155782.4393.095008.TRAN THI THOI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 100.000 MBVCB.10755065304.MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0031000169061 HA QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 MBVCB.10755054003.Ung ho MS 2025.232 (Ong Vu Van Dang).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 5244WBVNA22T9QP2.Nguyen Thi Hang chuyen tien tang MS 2025. 234 ( Gia dinh ong Tran Van Tuoc) .20250901.094729.106000444274.NGUYEN THI HANG.970412

01/09/2025 50.000 5244IBT1hQFWYQQM.IBFT ug ho ms 2025.234.20250901.094636.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403

01/09/2025 200.000 020097041509010943432025b8E4106974.79133.094339.MACH THANH TUYEN chuyen tien MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 500.000 0200970422090109413720256PJV313403.70265.094138.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

01/09/2025 500.000 5244IBT1bW7RYE8C.Gd Nguyen Huy Hung (HN) ung hoMS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250901.093951.03201010836668.NGUYEN HUY HUNG.970426

01/09/2025 200.000 020097048809010936532025F3Ih066348.52479.093649.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 30.000 5244IBT1jWWIC1B8.MS 2025-234-GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC-010925-09:36:24 651619.20250901.093624.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

01/09/2025 500.000 020097048809010933592025ogX5047395.39968.093349.MS 2025.233

01/09/2025 200.000 020097042209010924222025UDUN903560.5070.092423.2025 234

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQEQID6.Ung ho MS 2025.233 Be Nguyen Thi An Luong FT25246101441107.20250901.092410.19601046697000.VND-TKFI-NGUYEN THI LY.970407

01/09/2025 200.000 020097042209010923522025E4O7795883.3142.092353.Ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 500.000 02009704050901092216202523VX062630.97114.092216.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 50.000 MBVCB.10754723548.MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 20.000 5244IBT1kJQKXR1E.Ung ho MS 2025.234 gd ong Tran Van Tuoc FT25246083302311.20250901.091537.19034067031019.VND-TGTT-TRAN THI DUONG CAM.970407

01/09/2025 100.000 0200970405090109143120257E5P026952.68138.091431.Vietcombank:0011002643148:MAI XUAN CANH chuyen tienMS 2025.2324 gia dinh Ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 200.000 MBVCB.10754626698.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 02009704050901091147202530CD014424.57704.091147.Vietcombank:0011002643148:ung hoj gia dinh ong tuoc

01/09/2025 100.000 5244IBT1aWWC1NX9.MS 2025.234.20250901.090853.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMHW11X.Ung ho ms 2025 234.20250901.090754.182980088.LE THI HIEN.970432

01/09/2025 300.000 5244IBT1kJQKFM9A.Ung ho gia dinh ong Tran Van Tuoc, MS 2025.234 FT25246122182343.20250901.090552.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

01/09/2025 200.000 020097048809010901062025sAMN832933.20590.090102.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.234 GIA DINH ONG TRANVAN TUOC

01/09/2025 200.000 020097040509010858042025VPKL052091.9808.085804.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.234 hd ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 500.000 5244IBT1iWMZN8N6.Ms 2025-234 uh gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.085750.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

01/09/2025 50.000 5244IBT1kJQKZGRZ.Ung ho ms 2025.234 gd ong tran van tuoc FT25246909752851.20250901.085141.10820693223011.VND-TGTT-PHAM HUNG SON.970407

01/09/2025 500.000 MBVCB.10754360670.ung ho MS 2025 234 ( gia dinh ong Tran Van Tuoc ).CT tu 0211000493969 PHAM THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 30.000 MBVCB.10754338129.ung ho ms 2025. 234( gia dinh ong tran van tuoc).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 MBVCB.10754325862.MS 2025.234(gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 5244IBT1kJQK6QK1.VO THI PHI LINH chuyen ho tro ho gd ong Tran Van Tuoc MS 2025.234 FT25246969034201.20250901.084525.19020692504013.VND-TGTT-VO THI PHI LINH.970407

01/09/2025 200.000 020097048809010843532025MVwf726288.62724.084343.LE THI MY DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 500.000 MBVCB.10754296663.ung ho MS 2025.234 ( gia dinh ong Tran Van Tuoc ) .CT tu 0011002227917 HOANG PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMZ3FXW.Ung ho MS 2025234 gia dinh ong Tran van Tuoc.20250901.084207.6809071970.DANG VAN THANG.970432

01/09/2025 300.000 02009704050901083938202508XG070750.48674.083929.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM ung ho MS 2025 . 234 gia dinh ong tran van tuoc

01/09/2025 300.000 5244IBT1kJQKKDAZ.Ung ho ma so 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc. Chuc ong va gia dinh som vuot qua kho khan va manh khoe. FT25246500594003.20250901.083808.19029492504016.VND-TGTT-NGUYEN MANH CUONG.970407

01/09/2025 200.000 MBVCB.10754236563.TRAN THI CUC chuyen tien ung ho ms2025-234(gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 10.000 5244IBT1iWMZFXG5.quyen gop.20250901.083546.01572346001.VO THANH PHU.970423

01/09/2025 500.000 MBVCB.10754202319.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 020097040509010831392025HF4B036667.24270.083135.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 100.000 0200970422090108310220255J4J186463.21929.083103.Ung Ho gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 150.000 MBVCB.10754151610.ung ho 2025.229 chi phan thi hoa.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 30.000 5244IBT1iWMZTRPB.pham thi quyen tu thien.20250901.082911.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

01/09/2025 1.000.000 MBVCB.10754144309.ung ho MS 2025.234 (Nguyen Van Tuoc).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 02009704220901082859202535LN498054.15661.082859.MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQKATVB.MS 2025. 234 FT25246255446370.20250901.082746.11120141099016.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

01/09/2025 500.000 020097042209010826062025NK5M623912.6917.082607.NGUYEN THI HAI YEN truong TH Tay Son HBT HN ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 300.000 020097048809010824452025fdRP613423.3325.082441.UNGHO MS 2025 234 GD ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 300.000 5244IBT1iWMZTVWR.NGUYEN VAN CHINH chuyen tien ung ho MS 2025234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.082426.3979888.NGUYEN VAN CHINH.970432

01/09/2025 50.000 5244IBT1kJQK47WH.Ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong FT25246203287180.20250901.082220.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

01/09/2025 200.000 020097042209010819512025JQXB882728.88243.081951.NGUYEN DINH HUONG chuyen tien ms 2025.234

01/09/2025 200.000 MBVCB.10754031724.ung ho MS : 2025.234 ( tran van tuoc ).CT tu 0061000424064 DO KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 1.000.000 020097048809010817302025VZf1572260.80803.081726.LUU THI PHIEN CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC MA SO 2025.234

01/09/2025 200.000 MBVCB.10754018684.MS 2025.234 (ung ho gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0441000671775 HOANG THI SUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 5244IBT1dWL1EQG5.MS 2025234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250901.081347.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422

01/09/2025 100.000 5244IBT1bW7XRWZF.Ung ho MS 2025 - 234 ( gia dinh ong Tran Van Tuoc ).20250901.081241.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426

01/09/2025 200.000 020097042209010811542025F1UF204618.65389.081154.PHAM THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 200.000 MBVCB.10753962231.MS 2025.234(ung ho gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 9944081123 NGUYEN THI THUONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 MBVCB.10753933789.MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0861003951224 PHAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 MBVCB.10753918434.ung ho MS2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 020097042209010804302025031T181386.44935.080430.MS2025.234 gia dinh ong tran van tuoc

01/09/2025 200.000 020097042209010800512025MWAE435273.34673.080052.NGUYEN VIET THANG chuyen tien ung ho ms 2025.234

01/09/2025 200.000 020097042209010800132025FM06550176.32687.080010.NGUYEN VIET THANG chuyen tien ung ho ms 2025.227

01/09/2025 200.000 020097040509010800102025KK7K007936.33546.080010.Vietcombank:0011002643148:ms 2025. 234 gia dinh Tran Van Tuoc

01/09/2025 200.000 MBVCB.10753836504.MS 2025.234 ( gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 1047566144 NGUYEN THI THUY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 5244IBT1kJQKUQUN.Ung ho Ms 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246008639414.20250901.075453.7968698888.NGUYEN DINH HUNG.970407

01/09/2025 100.000 020097048809010753282025UCc2450439.15797.075319.MS 2025.234. UNG HO ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 10.000 020097042209010753222025IN5Q749129.16111.075323.VU NGOC DUNG chuyen tien MS 2025.234

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753780702.ung ho MS 2025.234.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753778919.ung ho MS 2025.233.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753777037.ung ho MS 2025.232.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753775027.ung ho MS 2025.231.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753768394.ung ho MS 2025.230.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753766031.ung ho MS 2025.229.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753763922.ung ho MS 2025.228.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 500.000 MBVCB.10753757622.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753751811.ung ho MS 2025.227.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 5244IBT1jWWMT6H8.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC-010925-07:46:28 513588.20250901.074628.4651197.HUYNH THI NGOC LOAN.970416

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753754544.ung ho MS 2025.226.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 100.000 MBVCB.10753748065.ung ho MS 2025.225.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 MBVCB.10753747535.MS 2025.234(gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0041000215506 LUU VINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 020097042209010745022025OH15430156.94953.074503.ung ho MS 2025.234 gia dinh ong tran van tuoc

01/09/2025 100.000 020097042209010743502025MS1M429415.92711.074351.VU TOAN THANG chuyen tien ung ho ms 2025 234 gia dinh ong tran van tuoc

01/09/2025 2.000.000 020097048809010741072025hmKj399101.87032.074058.VO THI ANH TUYET CHUYEN TIEN UBG HO MS 2025.234 GD ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 200.000 020097041509010740552025rVny661474.85692.074051.ung ho MS 2025.234 (Gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 200.000 0200970488090107383120252PcY388560.79723.073822.UNG HO MS 2025.234. GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 200.000 020097048809010737362025Wgyv385097.78264.073733.MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

01/09/2025 100.000 020097042209010736032025PC11127629.74477.073604.MS 2025.234 Gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 200.000 5244VNIBJ2L2N1LD.UNG HO MS 2025.234 (GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC).20250901.073300.248377.DANG NGOC KHANH.970441

01/09/2025 200.000 MBVCB.10753594852.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 MBVCB.10753572834.MS 2025.234.CT tu 0721005159109 TONG VIET QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 5244IBT1kJQKS5BX.MS 2025.234 FT25246785437065.20250901.072056.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

01/09/2025 100.000 020097041509010718312025e5iO626963.36286.071831.ung ho MS 2025.234 (ung ho gia dinh ong Tran Van Tuoc)

01/09/2025 500.000 020097042209010655522025QX23494033.95728.065553.ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

01/09/2025 100.000 020097040509010644202025UTBK074408.77975.064420.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 233

01/09/2025 100.000 0200970405090106404120252JDG067143.73228.064038.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 234

01/09/2025 30.000 02009704220901063851202554JI132388.70470.063848.gui ms 2025 234

01/09/2025 100.000 5244VNIBJ2L2IKCD.MS 2025.229 (CHI PHAN THI HOA).20250901.063834.828237336.TRAN THI VAN.970441

01/09/2025 200.000 MBVCB.10753260974.MS 2025.234.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 300.000 MBVCB.10753239725.Thinking School giup MS2025 233 be Nguyen Thi An Luong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99369917282.20250901.99369917282-0936177029_be Nguyen Thi An Luong

01/09/2025 100.000 020097042209010502152025K8PO220968.7944.050216.ung ho MS 2025.228 vi van tiep

01/09/2025 50.000 5244IBT1iWMZPP5D.MS2025229.20250901.041832.0977967169.DO MANH TUAN.970432

01/09/2025 15.000 MBVCB.10753042734.TUONG DUNG ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 600.000 5244VNIBJ2L2I2FY.UNG HO MA SO 2025.233 BE NGUYEN THI AN LUONG.20250901.025248.988541189.LE TRONG NHAN.970441

01/09/2025 300.000 MBVCB.10753007037.ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 9102077777 NGUYEN NGO PHUC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMZIAHF.Ung ho MS 2025233 be Nguyen Thi An Luong.20250901.020447.050205022004.NGUYEN TIEN DAT.970432

01/09/2025 7.000 5244IBT1hQFQXVHZ.Da.20250901.015407.0697044105922.MOMOIBFT.970454

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XMHN4.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.233 be Nguyen Thi An Luong.20250901.013100.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XMZQ7.Tran Thai Bao ung ho MS2025.232 ong Vu Van Dang.20250901.012952.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XM77X.Tran Bao Long ung ho MS2025.231 anh Lanh Van Lien.20250901.012804.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XMATU.Phung Tan Hung ung ho MS2025.230 em Pham Trung Hieu.20250901.012702.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XMYGF.Le The Lam ung ho MS2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250901.012432.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XM87A.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.228 em VI VAN TIEP.20250901.012205.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XMDB7.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.227 chi Nguyen Thi Loan.20250901.011954.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 50.000 5244IBT1bW7XMC58.Nguyen Tran Son ung ho MS2025.226 anh Le Anh Tinh.20250901.011753.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

01/09/2025 200.000 5244IBT1jWWMAE49.MS 2025.233 BE NGUYEN THI AN LUONG-010925-01:16:01 382410.20250901.011602.21435987.TRAN THI PHUONG QUE.970416

01/09/2025 100.000 5244IBT1iWMZVF8J.ZP252440016119 250901000059166 MS 2025.233 be Nguyen Thi AnLuong.20250901.011343.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

01/09/2025 100.000 5244IBT1iWMZVGJ9.Ung ho MS 2025229 chi Phan Thi Hoa.20250901.010706.52306458.PHAM HOANG MAI.970432

01/09/2025 200.000 5244IBT1iWMZD8N2.ung ho MS 2025233 be Nguyen Thi An Luong.20250901.004155.0911782129.HOANG PHUONG LINH.970432

02/09/2025 62.000 5245IBT1hQF9PGWH.IBFT PHAN QUOC PHAP chuyen tien MS 2025.235 BE THI KHANG BANG.20250902.225836.070093762884.SACOMBANK.970403

02/09/2025 100.000 020097048809022240102025BkeL504310.86204.224005.MS 2025.229

02/09/2025 100.000 02009704050902222644202574M6073374.58442.222639.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 10.000 MBVCB.10773246294.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang - An Giang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 30.000 5245IBT1iWIQG26B.ung ho MS 2025229 chi Phan Thi Hoa.20250902.221054.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

02/09/2025 200.000 MBVCB.10773117143.VIET SON ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0561003823940 NGUYEN VIET SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 10.000 MBVCB.10773054210.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 1.000.000 020097042209022152352025PUGF578218.74751.215236.ung ho ms 2025 235 be Thi Khanh Bang

02/09/2025 2.000.000 5245IBT1hQF9VRN6.IBFT Ung ho chau Duong Anh Tuan MS 2025.205.20250902.213600.060197863581.SACOMBANK.970403

02/09/2025 300.000 5245IBT1bWKDG9IN.Ung ho MS 2025.235.20250902.213206.20011012988888.PHAM NGOC KHANH.970426

02/09/2025 100.000 020097042209022118222025GPRE646338.78199.211823.LUU QUANG HAI UNG HO MS 2025.235 be Thi Khanh Bang

02/09/2025 50.000 MBVCB.10772500038.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.235 ( be Thi Khanh Bang ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 20.000 MBVCB.10772439585.Ung ho MS 2025.233 ( be Nguyen Thi An Luong).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 20.000 020097042209022030212025YC8J332800.18240.203022.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Thi Khanh Bang ms 2025.235

02/09/2025 30.000 020097042209022013022025BJKJ770112.54845.201303.ung ho NCHCCL Le Thu Anh 0941516582

02/09/2025 300.000 5245IBT1hQF91WY8.IBFT MS 2025.227 chi nguyen thi loan.20250902.200912.060238836088.SACOMBANK.970403

02/09/2025 50.000 5245IBT1kJWQNTRL.Ung ho MS 2025.215 c My Chi FT25246941207242.20250902.200503.1016699999.NGUYEN THI MAI.970407

02/09/2025 100.000 020097048809021957302025ZS6O822101.97370.195720.MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 300.000 0200970488090219392320254lhL719866.30174.193919.MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 50.000 MBVCB.10771672799.Ha Huyen Chi ( kon tum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 MBVCB.10771655904.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 5245IBT1iWMNT3FP.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 3 ma so sau 2025235 2025233 2025234 moi ma so 100 K.20250902.192731.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

02/09/2025 200.000 5245IBT1iWMNTUIB.MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC.20250902.192432.00053694638.LE BA PHUONG.970423

02/09/2025 15.000 MBVCB.10771366022.TUONG DUNG ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 15.000 MBVCB.10771354821.TUONG DUNG ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 020097048809021900242025Voq7493252.77453.190019.NGUYEN VAN CAT CHUYEN TIEN MS 2025.231 GUI ANH LANH VAN LIEN

02/09/2025 500.000 5245IBT1kJWQ53YK.MS 2025.230 FT25246105960409.20250902.185932.11925191736015.VND-TGTT-LANG DINH THANH DUNG.970407

02/09/2025 50.000 020097048809021854252025exOy457029.51983.185421.UNG HO MS2025 EM VI VAN TIEP

02/09/2025 200.000 5245IBT1fWUJ26YD.Ung ho MS 2025.235.20250902.181549.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

02/09/2025 200.000 020097041509021757122025vyb0496204.15976.175712.Nguyen Trung Nghia ung ho MS2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc)

02/09/2025 8.888 5245VNIBJ2LLDG34.MS 2025.231 (ANH LANH VAN LIEN).20250902.171443.033879617.KIEU THU HUYEN.970441

02/09/2025 200.000 5245IBT1hQF2B66S.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.20250902.170812.070141287050.SACOMBANK.970403

02/09/2025 100.000 MBVCB.10769535832.MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 MBVCB.10769233506.UNG HO MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 MBVCB.10769209248.MS 2025.235(be Thi Khanh Bang).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQNQH2D.TONG THI HAI THU ung ho ms 2025.235 be thi khanh bang FT25246056058703.20250902.160559.19020501070019.VND-TGTT-TONG THI HAI THU.970407

02/09/2025 100.868 020097040509021552472025NL03062537.90579.155242.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

02/09/2025 100.000 5245IBT1iWMRKSM5.1.20250902.154702.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432

02/09/2025 100.868 020097040509021544282025DB9C030885.58782.154428.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

02/09/2025 10.000 020097041509021537202025HcEb938938.33152.153721.donate

02/09/2025 500.000 5245IBT1kJQRA44Z.UNG HO MS 2025.235 - BE THI KHANH BANG FT25246048996080.20250902.150005.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

02/09/2025 100.000 5245IBT1kJQR43BW.Ung ho NCHCCCL chuc mung sinh nhat To quoc FT25246673009636.20250902.145657.19034253323011.VND-TGTT-PHAM PHUONG ANH.970407

02/09/2025 100.000 020097041509021452222025Kmvk826891.79774.145222.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc)

02/09/2025 200.000 020097048809021447012025AeDK937893.63239.144657.UNG HO MS 2025.233 BE NGUYEN THI AN LUONG

02/09/2025 200.000 020097048809021445012025EM87929178.56454.144456.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 100.000 020097041509021443512025jygz808089.51733.144351.MS 2025235 ( Be Thi Khanh Bang )

02/09/2025 30.000 020097041509021440572025D8bz801056.43940.144057.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

02/09/2025 1.000.000 MBVCB.10768148070. ung ho MS 2025.235 Thi Khang Bang.CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 020097040509021425312025WWX5072116.96418.142531.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.235 Thi Khanh Bang

02/09/2025 50.000 020097041509021423082025i2bN762630.90006.142303.ung ho MS 2025. 233 (ung ho be Nguyen Thi An Luong)

02/09/2025 100.000 MBVCB.10768116475.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 MBVCB.10768019604.MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 500.000 5245IBT1iWMRS9IQ.Ung ho NCHCCCL Hanh 0388699893.20250902.135807.0388699893.NGUYEN THI HANH.970432

02/09/2025 500.000 5245IBT1jWWPKQME.MS2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC-020925-13:51:36 425244.20250902.135137.2274081.NGUYEN THI HOANG ANH.970416

02/09/2025 100.000 5245IBT1jWWP7X5G.NGUYEN THI LUYEN CHUYEN KHOAN UNG HO BE LE THI KHANH-020925-13:50:29 424042.20250902.135030.40840107.NGUYEN THI LUYEN.970416

02/09/2025 1.000.000 5245IBT1jWWPGR9B.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG-020925-13:37:31 409254.20250902.133732.30556937.DUONG THANH VAN.970416

02/09/2025 1.000.000 MBVCB.10767713892.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0621000397693 DANG AI QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 020097044909021323392025pt7w496726.24350.132339.ms 2025.235 thi khanh bang, ma GD 100000005841617

02/09/2025 100.000 MBVCB.10767606029.ung ho MS 2025.235(be thi khanh bang).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQXNMEW.LinhVuMax ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25246000468018.20250902.131257.19020135160018.VND-TGTT-LE NGOC CHAU.970407

02/09/2025 500.000 5245IBT1aWWD8U8I.PHAM LE THU chuyen tien ung ho ms 2025.235 be Thi Khanh Bang.20250902.130406.2688888888.SHBMB.970443

02/09/2025 10.000.000 MBVCB.10767476467.Minh Anh ung ho MS 2025 235( be Thi Khanh Bang).CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 500.000 5245IBT1jWWPBX78.UNG HO MS 2025 235 BE THI KHANH BANG-020925-12:57:50 364384.20250902.125751.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQXFED7.MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25246625036387.20250902.125353.19032526505018.VND-TGTT-NGUYEN VAN HIEU.970407

02/09/2025 200.000 5245IBT1iWMXR3GX.Ung ho ms 2025231 anh Lanh Van Lien.20250902.125200.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432

02/09/2025 50.000 MBVCB.10767291967.ung ho MS 2025.235( be Thi Khanh Bang).CT tu 7937771224 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 500.000 020097041509021231502025ZIqM545277.76765.123150.ung ho MS 2025.235 (be thi khanh bang)

02/09/2025 200.000 5245IBT1hQFC6FIP.IBFT ung ho MS 2025.235 Thi Khanh Bang.20250902.121500.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403

02/09/2025 20.000 MBVCB.10766912093.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 500.000 MBVCB.10766889805.NNC ung ho MS2025235 be Thi Khanh Bang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2025 500.000 020097041509021153522025lYX8462118.58290.115352.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

02/09/2025 100.000 MBVCB.10766756163.ung ho ms 2025.235 (be thi khanh bang).CT tu 0061001156326 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 50.000 MBVCB.10766754040.2025235 thi khanh bang.CT tu 1025599476 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.868 0200970422090211384520255UDP482150.9252.113841.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

02/09/2025 500.000 MBVCB.10766670373.ung ho MS 2025.233 (be Ng Thi An Luong).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 5245IBT1jWWPM4Q8.UH MS 2025235, DAY LA QUA TET DL CUA GD CO MONG CON DUOC NHIEU MAY MAN-020925-11:28:42 254174.20250902.112843.4187818.NGUYEN THI PHUONG LAN.970416

02/09/2025 100.000 5245IBT1iWMX7W61.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).20250902.112639.00017051983.TRAN THE HUNG.970423

02/09/2025 200.000 5245IBT1iWMXG49V.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2025 233 nguyen thi an luong.20250902.112318.111555222.VU THI THU THAO.970432

02/09/2025 100.000 MBVCB.10766566996.PHAM HONG PHUOC chuyen tien ung ho MS 2025.235 (be THI KHANH BANG) ba hoi huong den Xiu thuong yeu cua ba. .CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 5.000 MBVCB.10766481600.Tra Xuan Binh giup ms 2025235.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2025 20.000 MBVCB.10766466849.MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 0200970415090211082720259PXF349041.2788.110827.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly

02/09/2025 100.000 020097040509021056232025FQAY088414.58503.105623.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.230.emPham Trung Hieu

02/09/2025 5.000 MBVCB.10766272346.Tra Xuan Binh giup ms 2025234.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2025 500.000 020097048809021047032025rEGC900286.22923.104653.MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 100.000 5245IBT1hQFC51MH.IBFT Ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang.20250902.104404.0918090120.SACOMBANK.970403

02/09/2025 100.000 020097048809021042512025Bpvx875769.7287.104246.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 300.000 MBVCB.10766078318.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.235(be Thi Khanh Bang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 MBVCB.10766049070.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.234(gd o Tran Van Tuoc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 400.000 MBVCB.10766011522.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.233(Nguyen Thi An Luong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 MBVCB.10766004329.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.232(o Vu Van Dang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 250.000 020097048809021030372025uBDu803373.59768.103028.VO TRANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.235

02/09/2025 200.000 MBVCB.10765965430.MS 2025.235.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 500.000 020097041509021026422025gBPp228674.44481.102642.BUI TUONG LAN MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

02/09/2025 200.000 020097041509021026322025N2xu227515.44195.102635.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

02/09/2025 500.000 5245IBT1aWWSF7RI.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).20250902.102603.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437

02/09/2025 200.000 5245IBT1iWMXMT7G.MS 2025.235.20250902.102319.00072058001.NGUYEN VAN TUAN.970423

02/09/2025 500.000 MBVCB.10765780496.Chuyen tien ung ho MS 2025 234 GD ong Tran Van Tuo.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2025 1.000.000 5245IBT1aWWSLXBE.MS2025.235(giup be Thi Khanh Bang).20250902.101216.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437

02/09/2025 100.000 MBVCB.10765738985.ung ho MS 2025.234 ( gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 50.000 MBVCB.10765734177.MS 2025.235.CT tu 0371000483196 RCOM DUONG KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 02009704220902100659202588CY353543.68193.100700.MS 2025.235

02/09/2025 100.000 5245IBT1iWMXSFUK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 235 THI KHANH BANG.20250902.100548.247529918.LE THI HOA.970432

02/09/2025 200.000 020097048809021000082025h55W613835.42193.100004.UNG HO MS 2025.233

02/09/2025 300.000 5245IBT1iWMX999J.ZP252450080324 250902000378490 Ung ho MS 2025 .235.20250902.095557.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

02/09/2025 500.000 5245IBT1jWWPWBYX.MS 2025.233 NGUYEN THI AN LUONG-020925-09:53:34 120712.20250902.095335.12046868.TRAN THI THANH THAO.970416

02/09/2025 100.000 020097048809020953262025aeoo571215.14944.095322.MS 2025.227 NGUYEN THI LOAN

02/09/2025 100.000 020097048809020952452025dl9u566713.13474.095235.MS 2025.228 VI VAN TIEP

02/09/2025 200.000 MBVCB.10765525419.LY THANH HANG chuyen tien MS 2025.235 (Be Thi Khanh Bang).CT tu 0251002295786 LY THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 MBVCB.10765514747.MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0831000001996 TRAN THE HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99496623165.20250902.99496623165-0937193438_Gui ho tro be Nguyen Thi An Luong

02/09/2025 500.000 020097041509020944462025uuw0997320.81504.094436.Chuyen tien ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

02/09/2025 1.000.000 020097048809020942532025hBrl503299.74457.094248.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 4.000.000 MBVCB.10765429174.PTT ung ho MS2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0371003845097 DOAN MONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 500.000 5245IBT1aWWSE1P7.MS 2025.235 be THI khANH BANG CHUC BE chUA TRI TOT ..20250902.093434.1043606463.DANG NGOC HAN.970458

02/09/2025 50.000 MBVCB.10765317827.ms 2025.236.CT tu 0031000075027 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 MBVCB.10765306843.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 50.000 5245IBT1aWWSKWI1.HUYNH DANG DINH ung ho MS 2025235 be Thi Khanh Bang.20250902.092612.025704070053107.HUYNH DANG DINH.970437

02/09/2025 30.000 5245IBT1jWWUR1KI.MS-2025-235-BE THI KHANH BANG-020925-09:16:46 070562.20250902.091647.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

02/09/2025 500.000 5245IBT1bWKCIANZ.NNLinh ung ho ma so 2025 235 be Thi Khanh Bang.20250902.091536.0989554680.NGUYEN NGOC LINH.970425

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQ3I76D.MS 2025.235 thi khanh bang FT25246582977194.20250902.091322.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

02/09/2025 250.000 MBVCB.10765018373.ung ho MS2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 5245IBT1hQFCCHPR.IBFT PHAN VAN TY chuyen tien MS 2025.234 gia dinh ong tran van tuoc.20250902.084939.060021270930.SACOMBANK.970403

02/09/2025 100.000 020097048809020846062025nvYR158034.80180.084601.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

02/09/2025 20.000 020097040509020844262025AQOZ019893.75283.084426.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.234

02/09/2025 20.000 020097040509020843162025O303015299.71663.084316.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.233

02/09/2025 20.000 020097040509020841462025OCVD009558.68005.084146.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.232

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQ3CDLR.Ung ho em Thi Khanh Bang, MS 2025.235 FT25246773438502.20250902.083946.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

02/09/2025 500.000 5245IBT1jWWUTN4Z.MS 2025.235 BE THI KHANH BANG-020925-08:38:42 024667.20250902.083842.1644039.TA DUY LUAN VU.970416

02/09/2025 1.000.000 5245IBT1kJQ31XKG.Ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25246103843789.20250902.083803.19026261705011.VND-TGTT-DUONG MINH DIEN.970407

02/09/2025 500.000 020097048809020837052025xin1110968.55055.083700.UNG HO MS 2025.235

02/09/2025 50.000 020097040509020834412025QV0U082788.46923.083441.Vietcombank:0011002643148:Giup do be Thi Khanh Bang

02/09/2025 99.999 02009704050902083343202556S2079097.45283.083343.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.221 Dao Manh The

02/09/2025 99.999 020097040509020832272025GV2R074361.41632.083227.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.220 Nguyen Thi Cam TU

02/09/2025 200.000 5245IBT1aWWSY3FD.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).20250902.083210.000003374985.VO VAN THIET.970433

02/09/2025 50.000 VCB.CTDK.01/02/2025.NCHCCCL. CT tu 0291000092704 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 5245IBT1kJQ3QSZQ.Chau ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25246008849920.20250902.081744.19035847036019.VND-TGTT-PHAM THI MY CHAU.970407

02/09/2025 50.000 MBVCB.10764521170.MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0861003951224 PHAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 500.000 MBVCB.10764516607.UNG HO MS 2025.235 LE THI KHANH BANG.CT tu 0071003591850 DANG DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 MBVCB.10764444258.NCHCCCL MAI 0936690075.CT tu 0031000332178 NGUYEN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 020097048809020802172025Gnrc944579.63784.080213.MS2025.235

02/09/2025 100.000 5245IBT1hQFCQLB1.IBFT 2025235 be thi khanh bang.20250902.075654.050070369130.SACOMBANK.970403

02/09/2025 500.000 0200970415090207511020253Y5L697258.41113.075110.ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang

02/09/2025 100.000 5245IBT1kJQFFFPC.Ung ho MS2025.235 FT25246925718798.20250902.075052.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

02/09/2025 26.000 02009704220902075040202583YC232146.40442.075041.gui ms 2025 235

02/09/2025 200.000 MBVCB.10764236512.MS 2025.235.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 020097042209020732282025ZCGC921074.5028.073219.ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang

02/09/2025 50.000 5245IBT1hQF1NIP3.IBFT LE MINH VANG chuyen tien 2025 235 thi khanh bang.20250902.073054.0945555419.SACOMBANK.970403

02/09/2025 100.000 MBVCB.10764191010.ung ho MS 2025.235 be Nguyen Thi Khanh Bang.CT tu 0611001933208 VU THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 5245IBT1kJQFH3VE.Ung ho MS2025.235 Be Thi Khanh Bang FT25246724238893.20250902.072744.19030288554010.VND-TKTT-TRUONG THI HUYEN HUONG.970407

02/09/2025 200.000 020097042209020725332025EO4F986714.92247.072523.Ms2025.235 be thi khanh bang

02/09/2025 200.000 MBVCB.10764153921.ung ho MS 2025.235(be Thi Khanh Bang).CT tu 1035057732 MACH QUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 020097041509020722482025Hm2d657493.86833.072243.NGUYEN THANH THANG chuyen tien giup chau Thi Khanh Bang 9 tuoi xa chau thanh tinh An Giang

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQFHCTF.Ung ho MS 2025.231 - anh Lanh Van Lien FT25246724211395.20250902.072112.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

02/09/2025 300.000 MBVCB.10764128183.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.231(a Lanh Van Lien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 MBVCB.10764109891.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.230(e Pham Trung Hieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 MBVCB.10764096962.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.229(chi Phan Thi Hoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 300.000 5245IBT1kJQF64ZZ.Ung ho MS 2025.235 - Be Thi Khanh Bang FT25246145001554.20250902.070615.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

02/09/2025 1.000.000 5245IBT1kJQF6QY8.ung ho 2025.233 FT25246000183917.20250902.070107.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407

02/09/2025 600.000 MBVCB.10763991946.ung ho MS 2025.233 ( be Nguyen Thi An Luong).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 MBVCB.10763987679.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 600.000 MBVCB.10763978395.ung ho MS 2025.235 ( be Thi Khanh Bang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 100.000 5245IBT1iWM35AEX.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250902.060455.47792789888.DUONG HONG THUY DUONG.970423

02/09/2025 10.000 MBVCB.10763810108.Ha Huyen chi Kontum chuyen tien ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 125.000 MBVCB.10763791155.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.235 gia dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQFA2BT.NGO THI HIEN chuyen ung ho MS 2025.233 FT25246093015419.20250902.054932.19032601469014.VND-TGTT-NGO THI HIEN.970407

02/09/2025 50.000 5245IBT1iWM3Y1RC.Ung ho NCHCCCL Ha Thanh 0372870659.20250902.050232.0372870659.LE HA THANH.970432

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQF5NVJ.Ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong FT25246964203702.20250902.042012.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

02/09/2025 200.000 5245IBT1kJQF5XR4.Ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25246085860128.20250902.041826.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

02/09/2025 30.000 5245IBT1iWM3PS1N.ung ho MS 2025233 be Nguyen Thi An Luong.20250902.040635.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

02/09/2025 50.000 MBVCB.10763600591.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 1015257247 TRAN DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2025 200.000 5245IBT1iWM3VHE5.Ung ho MS 2025 233.20250902.010927.172676607.NGUYEN HAI ANH.970432

02/09/2025 500.000 02009704050902004317202549X7015974.45071.004313.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025-227

02/09/2025 200.000 020097040509012340312025HH7X087413.80621.234031.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.233

03/09/2025 100.000 020097042209032318372025Q7P5857221.49063.231837.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

03/09/2025 100.000 020097042209032317302025JS47434177.47166.231731.PHAM BINH DUONG chuyen tienung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

03/09/2025 100.000 020097042209032315422025UXRV949226.44533.231542.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

03/09/2025 200.000 5246IBT1hQFVHX9Q.IBFT ung ho ms 2025.232.20250903.230614.070082561283.SACOMBANK.970403

03/09/2025 50.000 020097048809032256452025GKj2605027.12816.225640.MS 2025.236

03/09/2025 200.000 5246IBT1hQFVHBUI.IBFT ung ho ms 2025.235.20250903.225627.070082561283.SACOMBANK.970403

03/09/2025 300.000 5246VNIBJ2LYH1S9.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa) chuc c vuot qua nghich canh.20250903.224708.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

03/09/2025 300.000 5246VNIBJ2LYHBE8.Ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong) chuc be vuot qua nghich canh.20250903.224404.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

03/09/2025 100.000 5246IBT1bWKYX81U.Huynh The Huy ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250903.224221.0336661210.HUYNH THE HUY.970448

03/09/2025 500.000 5246IBT1iWI9GQRF.ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250903.224213.04302404801.VO THI VI.970423

03/09/2025 300.000 5246VNIBJ2LYHA4G.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang) chuc be vuot qua nghich canh.20250903.224124.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

03/09/2025 300.000 5246VNIBJ2LYHQLM.Ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi. Chuc chi vuot qua nghich canh.20250903.223752.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

03/09/2025 300.000 5246IBT1kJWMF3KL.MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25247834186001.20250903.223503.19030495894018.VND-TGTT-TRAN QUOC KHAI.970407

03/09/2025 200.000 MBVCB.10785471658.ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi).CT tu 1043445994 NGUYEN VUONG KIM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 5246IBT1iWI9B5WT.Ong The Nghia ung ho MS 2025.229.20250903.222037.04274823402.ONG THE NGHIA.970423

03/09/2025 200.000 5246IBT1iWI9564L.ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).20250903.221456.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWI952ZF.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250903.221049.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423

03/09/2025 10.000 MBVCB.10785390758.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 35.686 MBVCB.10785388120.LANG THI THUY ung ho MS2025.236(chi la thi nhi).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 10.000 MBVCB.10785343583.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 MBVCB.10785314502.MS 2025.236 ( CHI LA THI NHI) .CT tu 0181003531299 TA THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 020097040509032159142025Q4QM048735.76494.215909.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 235 be Khanh Bang

03/09/2025 10.000 020097042209032155272025A0H8384963.64759.215528.ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang. DINH TRUNG3thg9 chuyen tien

03/09/2025 50.000 0200970488090321343020257GoM379857.95567.213420.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

03/09/2025 100.000 020097048809032133482025yHIF377206.92487.213343.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

03/09/2025 100.000 020097048809032133032025K5mL374381.89943.213258.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 33.000 020097042209032130192025Q1LW584105.81260.213009.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.234

03/09/2025 33.000 020097042209032128512025AT89185225.75273.212851.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.235

03/09/2025 15.000 MBVCB.10785023519.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2025.234 (gia Dinh ong Tran Van Tuoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 33.000 020097042209032128182025LL8M253460.73653.212819.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.236

03/09/2025 30.000 MBVCB.10784949467.Ung ho MS 2025.235 ( be Thi Khanh Bang ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 5246IBT1kJWMUF5F.MS 2025.233 FT25247970671786.20250903.212252.19033855597019.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

03/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99693841118.20250903.99693841118-0988836697_LE THI THANH HUYEN UNG HO MS 2025236 (Chi LA THI NHI)

03/09/2025 100.000 0200970422090320430620259JX5876145.88933.204307.2025.233 be Nguyen Thi An Luong

03/09/2025 300.000 MBVCB.10784493783.ho tro MS 2025.236 (La thi Nhi).CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 600.000 020097048809032031292025mIhf088701.36879.203124.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 150.000 MBVCB.10784321316.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 500.000 020097041509032028342025eGAo273883.23820.202835.ung ho ms 2025.233 be Nguyen Thi An Luong

03/09/2025 5.000 5246IBT1kJWVFXWM.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25246018214093.20250903.202137.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/09/2025 5.000 5246IBT1kJWVFUUN.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25246291208432.20250903.201955.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/09/2025 2.000.000 5246IBT1kJWVL4BB.NGUYEN HIEU HOA KHANH ung ho MS 2025.207 anh Hoang Van Long FT25246435050759.20250903.201356.19026717257014.VND-TGTT-NGUYEN HIEU HOA KHANH.970407

03/09/2025 20.000 020097042209032010132025WTTN877244.39619.201008.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi La Thi Nhi ms 2025.236

03/09/2025 50.000 MBVCB.10783947577.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1025490093 LE THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 5246IBT1aWWU7GZ4.LE BA TRANG chuyen tien.20250903.194704.1006410567.SHBMB.970443

03/09/2025 100.000 5246IBT1aWWUGX2D.LE BA TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 . 229 Phan Thi Hoa.20250903.194242.1006410567.SHBMB.970443

03/09/2025 500.000 MBVCB.10783666680.NGUYEN VAN NUOC chuyen tien ung ho ms2025223. em ngo quang tungf.CT tu 1039356666 NGUYEN VAN NUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 MBVCB.10783576447.MS 2025.236 ( la thi nhi).CT tu 9939857511 LE CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 5246IBT1aWWUB2CC.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.20250903.191441.0354064212.PHAM THI HONG LOAN .546034

03/09/2025 100.000 5246IBT1jWW4LT1D.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI-030925-19:12:18 537418.20250903.191218.112884999.NGUYEN THAI VAN.970416

03/09/2025 200.000 020097048809031906152025ol8v602065.35254.190610.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 1.000.000 MBVCB.10783116282.MASO 2025236 LA THI NHI.CT tu 0071005599885 DAO THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 5246IBT1dWLE88T4.Ung ho Ms 2025235 be Thi khanh Bang.20250903.185405.97042292Kd122d7000000000c50792.MBBANK IBFT.970422

03/09/2025 151.050 020097042209031846072025ZYBG206892.33272.184608.MS 2025.236 chi La Thi Nhi

03/09/2025 200.000 0200970415090318382320256ghV789750.92807.183823.NGUYEN THAI MINH chuyen tien ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi)

03/09/2025 50.000 5246IBT1iWI2S5P3.2025 236 chi LA THI NHI.20250903.183633.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

03/09/2025 200.000 5246IBT1kJWDLMB6.Ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25246608912502.20250903.183043.19028405023019.VND-TGTT-NGUYEN THUY HA MY.970407

03/09/2025 300.000 5246IBT1kJWDHBKQ.Nguyen The Anh ung ho MS 2025.236 FT25246354312014.20250903.182827.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407

03/09/2025 100.000 020097048809031813572025WzSi265643.68546.181352.MS 2025.236 UNG HO C LA THI NHI

03/09/2025 100.000 5246IBT1hQFDXZ9F.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien uh Ms 2025236 c La thi Nhi.20250903.181325.040946890402.SACOMBANK.970403

03/09/2025 300.000 5246IBT1iWI2WZ2A.Ungho Ms 2025236 chi La Thi Nhi.20250903.181230.99899.NGUYEN THI KIM LOAN.970432

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWI2QLCC.Ung ho MS 2025.236 Chi LA THI NHI.20250903.180829.10001865535.HOANG TRONG TAN.970423

03/09/2025 50.000 020097042209031808042025M0RS199384.38820.180800.ms 2025 236 la thi nhi

03/09/2025 200.000 MBVCB.10782251735.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0991000008157 DINH VAN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 020097040509031759262025ZJA7063824.93807.175926.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.236 chi La Thi Nhi

03/09/2025 200.000 020097048809031758192025cCvQ143423.87386.175814.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 300.000 5246NAMAA22ZMA8J.MS 2025.236.20250903.175816.822801333.TRINH HOAI NAM.970428

03/09/2025 500.000 5246IBT1bWKPQYAW.MS 2025.236 chi La Thi Nhi.20250903.175726.0100100010147001.DANG THI MY HANH.970448

03/09/2025 100.000 5246IBT1kJWDUSP4.MS 2025.236 FT25246945836727.20250903.175214.19037471196012.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN HOANG PHUOC.970407

03/09/2025 200.000 020097042209031737052025DBRZ539015.69378.173706.ung ho ms 2025.229

03/09/2025 500.000 MBVCB.10781725602.2025.236.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 300.000 MBVCB.10781574679.MS 2025.235 ( be Thi Khanh Bang).CT tu 1017765879 QUACH THI TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99665574825.20250903.99665574825-0977632174_Ung ho NCHCCCL Khanh Linh 0977632174

03/09/2025 1.000.000 MBVCB.10781284455.TRAN THANH DINH ung ho MS2025.234 TRAN VAN TUOC.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 3.000.000 020097044909031641592025czka255159.66171.164159.Bui van Han phuong ninh Khanh ninh Binh ng ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc, ma GD 100000006360407

03/09/2025 150.000 MBVCB.10781042050.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi.CT tu 0071000655551 DUONG THI YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 68.000 0200970415090316344020257RaV302083.27532.163441.ung ho ms2025.235

03/09/2025 200.000 020097040509031624302025KOAR058558.78089.162430.Vietcombank:0011002643148:2025.228 em Vi Van Tiep

03/09/2025 100.000 5246IBT1hQFD5Q9U.IBFT Ms 2025.228 vi van tiep.20250903.161835.070135222745.SACOMBANK.970403

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWICSNST.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250903.161235.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423

03/09/2025 300.000 MBVCB.10780649211.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0011001752313 VU DIEU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 300.000 5246IBT1kJWSDLF8.MAI THI PHUONG chuyen ung ho 2025.234 ong tran van tuoc FT25246155109457.20250903.160601.19028063365699.VND-TGTT-MAI THI PHUONG.970407

03/09/2025 100.000 MBVCB.10780594332.Ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 25.000 5246IBT1bWKUWMBC.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.20250903.155727.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448

03/09/2025 200.000 020097048809031557112025z5oq206569.47320.155706.UNG HO MS 2025.236

03/09/2025 10.000 5246IBT1bWKUQZIU.ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250903.155439.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448

03/09/2025 10.000 5246IBT1bWK8NLA6.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi.20250903.155111.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448

03/09/2025 30.000 020097042209031550012025JXWY216150.13632.155002.gui ms 2025 236

03/09/2025 150.000 0200970422090315422820256582863795.78409.154229.NGUYEN DUC HUY ung ho ms 2025.236 chi la thi nhi

03/09/2025 100.000 5246IBT1aWW84JWF.MS 2025.236.20250903.154118.1100066173.SHBMB.970443

03/09/2025 500.000 020097041509031524192025EBPP971621.95406.152419.ung ho MS 2025.236 ( La thi Nhi)

03/09/2025 200.000 020097048809031512232025bvYr928596.43105.151218.LE THI THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 235 BE THI KHANH BANG

03/09/2025 300.000 MBVCB.10779871808.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 235 be Thi Khanh Bang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 300.000 MBVCB.10779838111.Thinking School giup MS2025 236 chi la Thi Nhi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 020097040509031437072025DSX2002901.93788.143708.Vietcombank:0011002643148:ho tro benh nhan ung thu

03/09/2025 200.000 MBVCB.10779543415.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

03/09/2025 50.000 MBVCB.10779471548.ung ho MS 2025.233?.CT tu 1015968340 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 5246IBT1fWU13ZHJ.MS 2025 236 chi La Thi Nhi.20250903.141920.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

03/09/2025 200.000 020097042209031358062025YU5W614857.48155.135802.ung ho MS2025.236 chi La Thi Nhi

03/09/2025 200.000 5246IBT1jWWBKQQF.UNG HO MS 2025.236 LA THI NHI-030925-13:57:00 939809.20250903.135700.217718399.PHAM ANH THU.970416

03/09/2025 500.000 5246IBT1iWI1PGJX.ung ho ms 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250903.134602.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423

03/09/2025 10.000 MBVCB.10779026399.THAI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0281001156451 THAI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 MBVCB.10778986268.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWI18UNG.ung ho MS 2025.233 (BE NGUYEN THI AN LUONG).20250903.133228.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423

03/09/2025 100.000 0200970415090313292120252N9c679755.48814.132911.ung ho MS 2025.235 ( be Thi Khanh Bang )

03/09/2025 100.000 020097041509031326452025dBuR675492.41169.132645.Ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi )

03/09/2025 100.000 MBVCB.10778873837.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

03/09/2025 100.000 5246IBT1hQFSFA6A.IBFT MS 2025.233 nguyen thi an luong.20250903.131711.070135222745.SACOMBANK.970403

03/09/2025 100.000 020097042209031312042025YDYQ446252.93797.131205.Ms 2025.229 phan thi hoa

03/09/2025 500.000 5246IBT1jWWBBSZD.UNG HO MS 2025 236 CHI LA THI NHI-030925-13:08:32 867999.20250903.130832.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

03/09/2025 100.000 5246IBT1bWKIX425.Ung ho ms 2025.235(be Thi Khanh Bang).20250903.130146.03001016699476.VU THI NGAT.970426

03/09/2025 50.000 020097048809031259262025xBk9288735.51242.125921.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HOMS. 2025. 235. BETHI KHANH BANG

03/09/2025 300.000 020097042209031255592025RAOE335598.39274.125600.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

03/09/2025 50.000 020097048809031255282025zRG8271721.37546.125518.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO MS .2025 .236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 200.000 5246IBT1aWWIXUU6.ung ho MS2025 229.20250903.125332.0392212876.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

03/09/2025 50.000 5246IBT1kJW2EDRS.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25246973700309.20250903.125052.19033941612012.VND-TGTT-HUA TRUNG HIEU.970407

03/09/2025 1.000.000 5246IBT1bWKIFV2V.ms2025 228 vi van diep.20250903.125008.0974469969.NGUYEN THI MAI.970425

03/09/2025 50.000 5246IBT1kJW27BWD.ung ho MS 2025.236 chi La thi nhi FT25246790511242.20250903.124405.19020298942013.VND-TGTT-HOANG THI KHANH CHI.970407

03/09/2025 50.000 MBVCB.10778447320.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi.CT tu 9868262097 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 500.000 MBVCB.10778386494.Be HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH co LA THI NHI MS 2025.236.CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 MBVCB.10778381818.ung ho MS 2025.236 ( chi LA THI NHI).CT tu 0141000833337 PHAM VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 5246IBT1iWI1QF2W.Ung ho Ms 2025235 be thi khanh bang.20250903.122515.53088295.NGUYEN MINH HOANG.970432

03/09/2025 100.000 5246IBT1hQFSE3JV.IBFT ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi.20250903.122504.422151Sda5ed5000000000485466.SACOMBANK.970403

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWI1Q557.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2025 236 la thi nhi.20250903.122330.111555222.VU THI THU THAO.970432

03/09/2025 30.000 5246VNIBJ2LYFCP9.UNG HO MS 2025.236 (CHI LA THI NHI).20250903.122307.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

03/09/2025 100.000 020097040509031221512025XRLQ005804.6330.122146.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.236 chi LA THI NHI

03/09/2025 200.000 5246VNIBJ2LYFQ31.HO NGOC DIEP UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI.20250903.121843.003928176.HO NGOC DIEP.970441

03/09/2025 2.000.000 MBVCB.10778170745.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 500.000 5246IBT1iWIJNVYB.Ms 2025-236 uh La Thi Nhi.20250903.121754.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

03/09/2025 200.000 020097042209031217372025M7DP870340.86720.121738.ms 2025236 chi La Thi Nhi

03/09/2025 100.000 020097042209031212262025MPD1736339.63502.121227.Ung Ho MS 2025.236 Chi La Thi Nhi

03/09/2025 150.000 020097048809031211432025VjQz044028.60040.121138.MS 2025.236 HUYNH THAO CHUC SUC KHOE VA BINH AN DEN GIA DINH LA THI NHI

03/09/2025 200.000 02009704880903120712202587KY016161.38450.120707.UNG HO MS 2025.217 CHAU BUI BAO MINH

03/09/2025 200.000 5246IBT1aWWIZ3ZK.ung ho MS 2025236 chi La Thi Nhi.20250903.120504.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

03/09/2025 50.000 0200970415090311540520250vm8442821.74143.115400.NGUYEN THI VY ung ho e Vi Van Tiep

03/09/2025 200.000 020097040509031153012025OOTM096868.68567.115301.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.229 ung ho chi Phan Thi Hoa

03/09/2025 200.000 020097042209031141362025OJBC232111.11103.114137.gui ms 2025 035 be Khanh Bang

03/09/2025 50.000 020097042209031137172025LZXV423352.89750.113718.MS 2025.236

03/09/2025 300.000 5246IBT1hQFSBSRY.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.235 be Le Thi Khanh Bang.20250903.113553.060262404849.SACOMBANK.970403

03/09/2025 200.868 020097042209031134542025KUA1937177.76793.113455.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.236. CHI LA THI NHI. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

03/09/2025 50.000 020097048809031134462025uPsD802782.76441.113436.UNG HO MS 2025.236

03/09/2025 200.000 MBVCB.10777279721.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.235.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 51.000 MBVCB.10777275140.LANG THI THUY ung ho MS 2025.235(be thi khanh bang).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 020097048809031107092025waFB616001.40175.110659.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 200.000 MBVCB.10777204085.MS 2025.236.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 5246IBT1fWU1PIMU.Ung ho MS 2025.236.20250903.105557.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

03/09/2025 300.000 5246IBT1kJWCGNF7.Ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25246419096582.20250903.105531.19020603717017.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HONG.970407

03/09/2025 20.000 MBVCB.10777048166.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 5246IBT1kJWCAILK.MS 2025.236 La Thi Nhi FT25246071367524.20250903.105026.19032902311017.VND-TGTT-TRAN VAN THANH .970407

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWIJU3QZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 236 LA THI NHI.20250903.104715.247529918.LE THI HOA.970432

03/09/2025 50.000 5246IBT1bWKMRCZL.Ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250903.104353.03101010965538.HOANG VIET.970426

03/09/2025 1.000.000 5246IBT1hQFSME1C.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang.20250903.104257.060117503499.SACOMBANK.970403

03/09/2025 200.000 5246IBT1iWIJ8F3N.MS2005 236.20250903.104217.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432

03/09/2025 300.000 020097040509031020502025FVEQ081110.14973.102050.Vietcombank:0011002643148:LE ANH THIEM ung ho MS 2025.236 La Thi Nhi

03/09/2025 100.000 020097048809031019362025HEsu294679.9017.101932.UNG HO MS 2025.236 UNG HO CHI LA THI NHI

03/09/2025 300.000 5246IBT1bWKMZV1E.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250903.101549.03001012299999.NGUYEN THI HUYEN.970426

03/09/2025 200.000 020097048809031012362025BS1T247375.76089.101232.UNG HO MS 2025 236 CHI LA THI NHI CHUC CHI SOM BINH PHUC

03/09/2025 100.000 5246IBT1jWW5FAVW.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP-030925-10:02:22 542997.20250903.100222.164625079.VU THI THAI THU.970416

03/09/2025 500.000 5246IBT1jWW5FQC4.UNG HO MS 2025.236CHI LA THI NHI-030925-09:57:39 534502.20250903.095740.242028139.NGUYEN THI THANH THAO.970416

03/09/2025 200.000 020097040509030954122025N8RL055784.87946.095412.Vietcombank:0011002643148:DAO THI MINH NGUYET chuyen tien ung ho MS 2025.236

03/09/2025 50.000 5246VNIBJ2LYB51K.MS 2025.236 ( LA THI NHI ).20250903.095341.288666999.NGUYEN DINH QUYEN.970441

03/09/2025 30.000 020097041509030951122025pTgf933822.75230.095112.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

03/09/2025 300.000 5246IBT1fWU1SMP3.ung ho MS 2025.236 (Chi La Thi Nhi).20250903.093714.0976079234.TRINH MINH HIEU.970431

03/09/2025 200.000 020097042209030934392025NSHO408340.1423.093430.ung ho MS 2025.236 chi la thi nhi

03/09/2025 40.000 5246IBT1kJW1HMR6.Ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25246567085936.20250903.092608.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407

03/09/2025 100.000 020097041509030924282025e11A848723.56678.092428.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

03/09/2025 200.000 MBVCB.10775891051.MS.2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0541000196543 HOANG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 300.000 020097041509030917372025FIL9826602.27753.091737.ung ho MS2025.228 em vi van tiep

03/09/2025 500.000 MBVCB.10775837138.UNG HO MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0511003725434 NGUYEN THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 020097041509030914442025zHWt818122.16073.091444.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

03/09/2025 300.000 0200970415090309131420250zyE812585.9573.091315.ung ho MS2025.230 em pham trung hieu

03/09/2025 1.000.000 5246IBT1aWWIQHZM.ung ho MS 2025 235 be thi khanh bang.20250903.090749.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

03/09/2025 200.000 MBVCB.10775644025.Ung ho MS 2025.236.CT tu 0801000253701 MAI TIEN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 MBVCB.10775579623.ung ho MS 2025-236(chi La thi Nhi).CT tu 0011002065278 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 020097042209030854312025VWC2125119.36777.085432.MS2025.236 chi la thi nhi

03/09/2025 100.000 5246IBT1bWKM2IER.Ung ho MS 2025236 chi La Thi Nhi.20250903.084957.6022222001.PHAM DANG HOAN.970434

03/09/2025 300.000 MBVCB.10775480293.ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 MBVCB.10775491823.ung ho MS2025.236 la thi nhi.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 MBVCB.10775486014.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 5246IBT1kJW1PIIM.Ung ho chi La Thi Nhi, MS 2025.236 FT25246683351042.20250903.084547.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

03/09/2025 100.000 5246IBT1hQF9FGMT.IBFT ung ho MS 2025.236 chi la thi nhi.20250903.082655.060044132071.SACOMBANK.970403

03/09/2025 100.000 VCB.CTDK.01/01/2025.Ung ho NCHCCCL + THAM + 0123456789. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 200.000 020097048809030813462025k8ai495592.98123.081336.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

03/09/2025 100.000 020097048809030812252025wpEF488069.94049.081220.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

03/09/2025 200.000 020097048809030811462025vt96484422.92172.081141.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 200.000 5246IBT1kJW1JBBR.Ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi - Nha Ho Quan FT25246920005276.20250903.080043.19028548955011.VND-TGTT-LE BACH PHUC.970407

03/09/2025 2.000.000 020097042209030759392025BZPZ796082.55661.075940.HUA DONG chuyen tien ung ho MS: 2025.236 Chi La thi Nhi

03/09/2025 200.000 0200970415090307513420254oJD593042.34093.075134.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

03/09/2025 500.000 5246IBT1kJWJNVGU.MS 2025.236 FT25246093818929.20250903.074634.19029082633013.VND-TGTT-NGUYEN HUY HOANG.970407

03/09/2025 500.000 020097041509030745522025Advg582847.17146.074543.LUONG CHI CONG ung hoMS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

03/09/2025 200.000 5246IBT1aWWM6L7M.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).20250903.074339.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437

03/09/2025 300.000 MBVCB.10774757762.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 300.000 MBVCB.10774753842.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 300.000 MBVCB.10774748976.NGUYEN DINH THINH chuyen tien MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 300.000 MBVCB.10774744148.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Ngoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 5246IBT1kJWJ3RLS.ung ho ms 2025.236.chi la thi nhi.chuc chi mau khoe.biet on vu tru yeu thuong da luon cho chung con su giau co, hanh phuc, thanh cong FT25246860105332.20250903.073528.19034515440022.NGUYEN THI HUONG.970407

03/09/2025 300.000 MBVCB.10774729300.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 500.000 5246IBT1bWKV6XTA.NGUYEN TRUONG LUAT chuyen tien ung ho MS 2025.236.20250903.073348.702738.NGUYEN TRUONG LUAT.970448

03/09/2025 500.000 020097048809030733242025dDFh298956.84118.073320.DIEU NGA UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 200.000 MBVCB.10774699051.ung ho MS 2025.236.CT tu 9933191788 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 30.000 020097040509030731032025QR1X049983.76633.073103.Vietcombank:0011002643148:2025.232 vu van dang

03/09/2025 30.000 020097040509030729542025F9LJ045791.74154.072954.Vietcombank:0011002643148:2025.231 lanh van lien

03/09/2025 30.000 020097040509030728442025FT4Q041340.71195.072844.Vietcombank:0011002643148:2025.230 pham trung hieu

03/09/2025 30.000 0200970405090307273920256TN2037534.66982.072739.Vietcombank:0011002643148:2025.229 phan thi hoa

03/09/2025 30.000 020097040509030726152025EZ8N032298.62732.072615.Vietcombank:0011002643148:2025.228 vi van tiep

03/09/2025 50.000 020097048809030719432025VPYH238379.47528.071938.UNG HO MS 2025.236

03/09/2025 500.000 020097042209030715512025EOQA626773.38384.071541.NGUYEN MANH DUY chuyen tien ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi

03/09/2025 1.000.000 020097048809030710392025C9Qa200395.24702.071034.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

03/09/2025 250.000 MBVCB.10774504310.ung ho MS2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 020097041509030703142025K3Ze512126.7637.070304.ung ho ma so 2025.236 (chi La Thi Nhi)

03/09/2025 15.000 MBVCB.10774441474.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWIWVQGB.2025236 chi La Thi Nhi.20250903.070255.111348588.VO CHIEN THANG.970432

03/09/2025 200.000 MBVCB.10774349821.NGUYEN HUY TRONG chuyen tien ms 2025236 ( chi la thi nhi).CT tu 1041074822 NGUYEN HUY TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 500.000 5246IBT1kJWJK371.DINH THI KIM LIEN chuyen ms 2025236 la th nhi FT25246065849846.20250903.064650.10820713799012.VND-TGTT-DINH THI KIM LIEN.970407

03/09/2025 15.000 MBVCB.10774312845.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.232 (Ong Vu Van Dang)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 5246IBT1iWIWSIBR.ng xuan thang gop tu thien.20250903.064336.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

03/09/2025 50.000 020097041509030641092025BLxf483000.65196.064109.ung ho MS 2025. 236 (ung ho chi La Thi Nhi)

03/09/2025 250.000 MBVCB.10774258353.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 1.000.000 5246IBT1kJWJG712.Chau Celine ung ho MS 2025.236 chi La thi Nhi FT25246100879601.20250903.062528.950912264009.LE DUNG.970407

03/09/2025 100.000 MBVCB.10774187829.ung ho MS 2025.236(chi la thi nhi).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 5246IBT1iWIWCU87.MN-NA ung ho MS.2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250903.054002.19920412001.DAO NGOC LAN.970423

03/09/2025 20.000 020097042209030403152025A2V7472126.54007.040316.MS 2025.235

03/09/2025 100.000 MBVCB.10773956230.MS2025 228 em Vi Van Tiep.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 MBVCB.10773955923.MS2025 227 chi Nguyen Thi Loan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 MBVCB.10773946566.MS2015 226 anh Le Anh Tinh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 50.000 5246IBT1iWIQNP7T.PHAM THI HIEN THAO ung ho MS 2025.233(be Nguyen Thi An Luong).20250903.012222.98217222999.PHAM THI HIEN THAO.970423

03/09/2025 500.000 MBVCB.10773791730.Ung Ho MS 2025.235(be Thi Khanh Bang).CT tu 0451001967526 TRINH DUY HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 100.000 MBVCB.10773695063.UH MS 2025.028 be Phung Anh Tu .CT tu 1018236967 BUI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2025 6.868 020097042209022338542025VINJ310314.75730.233854.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

03/09/2025 1.000.000 MBVCB.10773564825.MS 2025.235 ( be Thi Khanh Bang).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1jWWKFELQ.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-23:58:55 589928.20250904.235855.2407788.NGUYEN NGOC NHU HUONG.970416

04/09/2025 1.000.000 MBVCB.10797922329.MS 2025.237 ( ong do Van Hien ) .CT tu 9909983979 TRAN THANH CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWI8EKVA.UNG HO MS 2025.237.20250904.235635.06701139001.DAO MANH HUONG.970423

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797910035.ung ho : Ms 2025.237(ong Do Van Hien).CT tu 1014605752 NGUYEN THI KHA LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 020097048809042347242025cGA4736896.6220.234714.DO NGOC THANH TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.0237

04/09/2025 700.000 5247IBT1kJWG2K74.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248001080440.20250904.234611.19073274001011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAN.970407

04/09/2025 31.000 5247VNIBJ2LQGJ91.Ung ho MS 2035.237 ong Do Van Hien.20250904.233951.358758621.HUYNH THANH HANG.970441

04/09/2025 200.000 020097042209042334032025NIQ1980833.90818.233404.UH ms 2025.237 Do Van Hien

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWGCP9P.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248694705006.20250904.233245.19036295718019.VND-TGTT-NGUYEN THUC CHINH.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKKN7CM.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.233038.03501016748191.DANG THI HIEN.970426

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797837277.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1023456277 PHAN NGUYEN NGOC LAN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 1.000.000 MBVCB.10797833429.MS 2025.229 ( chu Phan Thi Hoa ) .CT tu 9909983979 TRAN THANH CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWG13JY.2025237 ung ho ong Do Van Hien FT25248249767309.20250904.232730.19036050864011.VND-TGTT-VU THI THU .970407

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797811743.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1021000010167 DOAN YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 020097042209042323052025JMCJ777068.76153.232305.ung ho ms 2025 236 chi La Thi Nhi

04/09/2025 100.000 020097048809042320232025acgL702720.73028.232017.MS 2025 .233

04/09/2025 6.000 020097042209042319512025YOox233834.71817.231952.99821084256-Ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)-CHUYEN TIEN-OQCH0001h7XO-MOMO99821084256MOMO

04/09/2025 150.000 5247IBT1kJWGJ6X9.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248350757108.20250904.231704.19034749169012.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG HAI.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWI8GFJ4.MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.231613.177381977.PHAM THI KIM TRANG.970432

04/09/2025 200.000 MBVCB.10797774703.Ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).CT tu 1036750845 PHAN GIAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 020097042209042312252025IKI6878661.61437.231226.MS 2025. 237 ong do van hien

04/09/2025 200.000 5247IBT1jWWKLXD8.UNG HO MS 2025.237ONG DO VAN HIEN-040925-23:12:19 563575.20250904.231219.26872407.DOAN NGUYEN THUY VI.970416

04/09/2025 27.000 5247IBT1iWI8GV8D.ung ho ms 2025.237 Do Van Hien chuc chu som hoi phuc suc khoe luon hanh phuc.20250904.230929.02939780701.LAM THI MY HAO.970423

04/09/2025 34.000 MBVCB.10797743763.LANG THI THUY ung ho MS2025.237(ong do van hien).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 300.000 MBVCB.10797739646.NGUYEN THI LIEU UNG HO 2025.237.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 18.000 MBVCB.10797738011.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.237 ( chu Do Van Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10797735797.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1014419020 NGUYEN YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJWGW2DU.MS 2025.237 FT25248805140002.20250904.230411.19034160604010.VND-TGTT-TRIEU MINH TRANG .970407

04/09/2025 125.000 5247IBT1kJWGWCGV.UNG HO MS 2025.237 FT25248316127208.20250904.230403.8769697839.LE NGUYEN THANH THAO.970407

04/09/2025 20.000 020097042209042302562025XYL2896408.44888.230257.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 300.000 MBVCB.10797718414.DINH HOANG MINH KHOI UNG HO MS 2025.236.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 400.000 5247IBT1jWWKLIYM.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-23:00:31 554970.20250904.230032.15253667.NGUYEN GIA NGOC.970416

04/09/2025 86.000 5247NAMAA22ZW2VA.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250904.225837.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

04/09/2025 500.000 MBVCB.10797687262.CAO QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.337, ong Do Van Hienoooo.CT tu 9939031350 VO HOANG CAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 MBVCB.10797696285.HOANG THANH THAO chuyen tien ung ho MS 2025.237.CT tu 0531000285805 HOANG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1jWWKL1MQ.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-22:55:33 551581.20250904.225533.60330179.NGUYEN KIM THOA.970416

04/09/2025 100.000 5247NAMAA22ZU5PB.ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250904.225450.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

04/09/2025 100.000 020097048809042253222025I4YW655992.28765.225316.LUONG THI THU HA UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

04/09/2025 10.000 0200970415090422485020251xcM843692.19417.224844.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 5247NAMAA22ZU5QE.ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250904.224637.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

04/09/2025 500.000 020097048809042242462025dE5U634395.7315.224240.DIEU NGA DONG VIEN MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

04/09/2025 100.000 5247VNIBJ2LQEHD8.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.224153.002197246.VU PHUNG NHI.970441

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWAXFNQ.MS 2025.237 FT25248705308345.20250904.224134.8888121188.TRAN BOI CHI.970407

04/09/2025 18.000 MBVCB.10797617457.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247NAMAA22ZUPMT.Uh MS 2025.236 chi La Thi Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250904.223931.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWI8BSJ3.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.223854.20190701501.PHAM THI LAN PHUONG.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWI8BQEQ.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.223712.03341451401.DINH HOANG TO UYEN.970423

04/09/2025 100.000 5247WBVNA22ZUPL1.Ung ho MS 2025.237.20250904.223658.102000696853.TRAN HOAI MY.970412

04/09/2025 100.000 020097048809042234552025d7Pc616957.92027.223449.LUONG THI THU HA UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 5247IBT1jWWKZH82.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-22:32:50 532023.20250904.223251.19623027.NGUYEN DANG HONG THU.970416

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1kJWAFXJ9.Ung ho MS 2025.237 Ong Do Van Hien FT25248218159733.20250904.222949.19034518321016.VND-TGTT-LAI NGOC ANH.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWI85W8M.MS 2025236 Ung ho chi La Thi Nhi.20250904.222838.195765828.NGUYEN AI THUY DUONG.970432

04/09/2025 300.000 020097041509042227452025Nrz7818783.73746.222745.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797526545.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0911000031035 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797524287.TRAN BUU BUU chuyen tien ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 1050846365 TRAN BUU BUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWAF8M2.MS 2025.237 FT25248428335574.20250904.222643.19034284095017.VND-TGTT-LE MAI VAN.970407

04/09/2025 20.069 5247IBT1iWI8YY5X.UHMS 2025.221 Mong Dao Manh The benh chuyen bien tot,GD D.T.Khanh Huyen an lac gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250904.222347.00005384949.VU HOANG LINH.970423

04/09/2025 200.000 02009704880904222257202563OX587625.61584.222251.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 500.000 020097041509042222422025OmFc812491.60970.222242.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWATWQR.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248993427016.20250904.221933.19035885682013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI NHI.970407

04/09/2025 10.000 5247IBT1kJWALF3Q.MS 2025.237 FT25248268775400.20250904.221846.19074445819012.VND-TGTT-NGO VAN MINH TUAN.970407

04/09/2025 300.000 5247IBT1iWI8PLCZ.Ung ho MS 2025237 Ong Do Van Hien.20250904.221845.161167557.TRAN THI THANH PHUONG.970432

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWI8PHQ1.ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.221830.197419931966.NGUYEN THU GIANG.970432

04/09/2025 1.000.000 020097041509042216352025jmYw804488.45653.221629.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 200.000 020097048809042216322025mYXk569920.46012.221626.UNG HO MS 2025.237 DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797428962.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0011004039667 PHAM DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 70.000 MBVCB.10797438559.Ung ho MS 2025.237 ( Ong Do Van Hien).CT tu 1058156700 LE TRIEU MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWAH9FY.MS 2025.237 FT25248957883603.20250904.221024.19037280540015.VND-TGTT-DIEU THI BICH.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKKEXJU.Ung ho MS 2025.237 (ong Do van hien).20250904.221011.03301011252222.NGUYEN THI HIEN.970426

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWK61B9.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-22:08:39 507232.20250904.220840.25660097.VU THI MINH NGOC.970416

04/09/2025 300.000 5247IBT1iWI8U9RD.Ung ho MS 2025 237 Ong Do Van Hien.20250904.220704.121308894.VU THAO NHI.970432

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWA6LLG.Ms 2025.237 ong Do Van Hien FT25248948709290.20250904.220359.19035531234013.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAT VAN.970407

04/09/2025 300.000 5247IBT1iWI88KZU.MS 2025.237.20250904.220318.00138560902.NGO KIM NGAN.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWI88IKF.Ung ho MS2025237 ong Do Van Hien.20250904.220106.150272378.TRAN PHUONG ANH.970432

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797313273.MS 2025.237 ung ho ong Do Van Hien.CT tu 0161001646253 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99815581697.20250904.99815581697-0986420971_Ung ho ong Do Van Hien (MS 2025237)

04/09/2025 100.000 020097042209042157512025TPDK900547.91723.215741.ms 2025.237

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797270890.MS2025.237 DO VAN HIEN.CT tu 0421000535225 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWAK6CC.ms 2025.235 be Khanh Bang FT25248786057481.20250904.215437.19020454631015.VND-TGTT-BUI TRUONG UYEN PHUONG.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWAK6WV.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248099413059.20250904.215436.19035700445010.VND-TGTT-TRAN THI MY THU.970407

04/09/2025 10.000 MBVCB.10797268024.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWAKIA9.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25248148832945.20250904.215302.19038362437014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG.970407

04/09/2025 200.000 MBVCB.10797258043.UH MS2025.237 ( ong Do Van Hien ).CT tu 0041000148580 LE THI YEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWAK9IW.Ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25248959322570.20250904.215222.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWI8MTTX.MS 2025 237.20250904.215130.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432

04/09/2025 50.000 MBVCB.10797245473.ms 2025237 do van Hien.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797225211.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0691000433971 LE THI DIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797224464.ung ho MS 2025.236 (chi LA THI NHI).CT tu 0121001068614 NGUYEN THUY ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 90.000 MBVCB.10797211934.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1017507238 NGUYEN CONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 150.000 5247IBT1kJWAGH75.MS 2025.237 FT25248906420788.20250904.214629.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

04/09/2025 100.000 020097048809042145322025wtsz469704.51813.214526.MS 2025.236

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWAGIUS.NGUYEN THI HAI chuyen MS 2025.236 FT25248251697908.20250904.214440.19028598339026.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI.970407

04/09/2025 500.000 020097040509042144302025Z6GF075506.49070.214431.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.237 ong DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 5247VNIBJ2LQWN36.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.214351.686704060126390.HUYNH THAI BAO.970441

04/09/2025 500.000 5247IBT1iWI8VPF6.ung ho ms 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.214249.00502603001.LAM THUY VY.970423

04/09/2025 200.000 020097042209042141202025234I470396.37594.214115.Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu thong qua Vietnamnet

04/09/2025 100.000 MBVCB.10797149594.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0021000328223 LE MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 5247IBT1jWWK7RB2.UNG HO MS 2025.236, CHI LA THI NHI, MONG CHI VA CAC CHAU KHOE MANH, BINH AN-040925-21:40:29 475131.20250904.214030.37180927.TRAN DAI TRANG.970416

04/09/2025 100.000 020097041509042140162025kv7n741327.33433.214016.ung ho ms 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWA4H4D.Ms 2025.237 ong do van hien FT25248191480069.20250904.213827.19036901391012.VND-TGTT-TRAN HOANG DUONG.970407

04/09/2025 200.000 MBVCB.10797110731.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 020097041509042137452025C3VJ736692.25463.213746.MS 2025.237 (ong Do Van Hien). Cau mong ong du tien phau thau va luon binh an hanh phuc

04/09/2025 100.000 020097042209042135032025T9L3350264.16267.213504.NGUYEN THI THAO chuyen tien MS2025.237 Do Van Hien

04/09/2025 500.000 020097042209042129572025KNWJ200635.96955.212958.2025 236 chi La Thi Nhi

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJWA5I38.MS 2025.237 FT25248693993089.20250904.212859.19133289158015.VND-TGTT-PHAM BAO TRAN.970407

04/09/2025 50.000 5247IBT1aWW4W3DU.MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.212856.0375442182.SHBMB.970443

04/09/2025 50.000 020097041509042125272025CKiT710534.79560.212527.ung ho ong DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 5247IBT1bWKKYPXI.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.212324.0100100052470007.DO THI LAN PHUONG.970448

04/09/2025 100.000 MBVCB.10796977466.MS 2025237.CT tu 1015984866 VU THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 30.000 0200970488090421221820253z1M378986.67449.212213.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 1.000.000 MBVCB.10796951843.LE THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2025 235( be Thi Khanh Bang).CT tu 0721000548510 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1hQF8ZPTD.IBFT MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.212044.020907467794.SACOMBANK.970403

04/09/2025 50.000 020097040509042120422025ACN2001675.59952.212042.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.237 ong do van hien

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWI82YLJ.ms 2025.237 ong do van hien.20250904.212027.92290130888.NGUYEN THI KIM ANH.970423

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWAUNSC.Ung ho MS 2025.237 - ong Do Van Hien FT25248517092310.20250904.212015.19034349989010.VND-TGTT-HUYNH THI HONG PHUONG.970407

04/09/2025 50.000 020097041509042119232025jfBS698151.56039.211924.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 020097048809042118362025gCah363095.53061.211826.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1iWI8CKAN.Ngo Thi Kim Thoa chuyen tien ung ho MS 2025.236( chi La Thi Nhi).20250904.211609.03701838101.HUYNH THI UYEN.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1fWUDE8SV.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.211555.9021662194525.VAN THAO PHUONG.963388

04/09/2025 200.000 MBVCB.10796893036.ung ho chu do van hien ,con chuc chu manh khoe.CT tu 7987327687 TRAN THI THU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10796871062.MS 2025.237 ( ong Do Van Hien ).CT tu 1071000570756 VU THI ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 020097040509042112232025M4CQ072638.27727.211223.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.237 Do Van Hien

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWAIGB1.MS 2025.237 FT25248250604620.20250904.211150.19031259037771.VND-TGTT-VU MAI PHUONG.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWK4X86.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-21:07:46 430242.20250904.210746.25297647.NGUYEN THI CHAU MAN.970416

04/09/2025 50.000 MBVCB.10796772223.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0301000377695 PHAN HOANG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWI8JB7Z.ThuanLien ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.210505.50838237223.PHAM LAM MY LIEN.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWAVSYA.Ung ho MS 2025.237 Ong Do Van Hien FT25248618301206.20250904.210336.9691668888.HOANG THI MAI PHUONG.970407

04/09/2025 100.000 5247VNIBJ2LQUPJQ.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.210201.609704060072760.PHAM THUY HUONG GIANG.970441

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99809868156.20250904.99809868156-0342731288_ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 200.000 5247IBT1jWWK4Q32.UNG HO MS 2025.233-040925-20:59:05 416968.20250904.205905.12883727.TRAN MINH NHAT.970416

04/09/2025 200.000 5247VNIBJ2LQUNSK.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.205744.662704060050486.NGUYEN THI THANH THAO.970441

04/09/2025 300.000 MBVCB.10796673908.ho tro ms 2025.237 (Do van Hien).CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 020097041509042056552025KEBj642780.62689.205655.Do Van Hien

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWA9LXF.DUONG NHA VY chuyen MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248709282492.20250904.205524.19033765138015.VND-TGTT-DUONG NHA VY.970407

04/09/2025 1.000.000 0200970488090420551720258Dt0255350.56705.205512.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 5.000 5247IBT1kJWA2JU7.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248823005212.20250904.204931.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

04/09/2025 100.000 020097041509042049302025KCAd620085.30973.204930.ung ho MS 2025.237

04/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99808679581.20250904.99808679581-0708803339_Ung ho ms 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 1.000.000 MBVCB.10796530194.Ung Ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0071000982799 TRAN PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 020097048809042043572025PvF2192939.8212.204347.UNG HO MA SO 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 50.000 020097041509042043532025JJ1d600756.7260.204353.DO DUY TRUONG uh MS 2025.235 ( be Khanh Bang)

04/09/2025 200.000 5247IBT1fWUDAWDV.Ung ho MS 2025.237 ong do van hien.20250904.204318.8007041053027.AU NGOC BAO CHAU.963388

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIIRQV6.chuc chu phau thuat thanh cong nhe.20250904.204217.81618998888.NGUYEN THI THUY TRANG.970423

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1kJWAJWAG.MS 2025.237 FT25248663190102.20250904.203929.19027511958012.VND-TGTT-TRAN THI TRUC QUYNH.970407

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWAW5HM.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248055408903.20250904.203740.1295813478.TRAN KHA TU.970407

04/09/2025 200.000 MBVCB.10796385239.Ung ho MS 2025.237.CT tu 1016127009 NGO HOANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIIFZCJ.ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.203113.991251995.NGUYEN THIEN KIM.970432

04/09/2025 100.000 020097041509042030582025uLIh557537.48658.203058.Ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 020097042209042028582025DrVR218060.38776.202859.ZALOPAY-CHUYENTIEN-O5CH7B46MDUU-2025.233 UH be Nguyen Thi An Luong

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIITXMW.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.202716.01573616902.TRUONG MY LINH.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW4XX2Z.Ung ho 2025 237 ong Do Van Hien FT25247447050185.20250904.202600.19032542394013.VND-TGTT-LE THI THU HIEN.970407

04/09/2025 520.010 020097042209042023272025ZIOH765375.12437.202328.DINH THI YEN chuyen tien. Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 500.000 5247VNIBJ2LQ464B.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.201823.004865974.NGUYEN HUYNH THAO VY.970441

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJW4TJ1X.Nhu Y ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247900410449.20250904.201342.62996688.NGUYEN NHU Y.970407

04/09/2025 200.000 020097041509042012082025BknL491273.58409.201208.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2025.237 ( ong Do Van Hien)

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWII6KEV.ZP252470319960 250904001387085 Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.200651.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

04/09/2025 10.000.000 5247IBT1kJW4ZLIP.CSPM,CSTV tai tro cho ms 2025.235 Thi be Khanh Bang FT25247410365065.20250904.200636.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407

04/09/2025 100.000 MBVCB.10796024924.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10796013587.ung ho MS.2025.237 ( ong Do Van Hien ).CT tu 1014903826 NGUYEN BUI HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 40.000 5247IBT1kJW4ZJJB.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247806601964.20250904.200415.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407

04/09/2025 10.000 020097048809042004122025B0yo962218.20915.200407.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 020097048809042003232025wiwo957409.17413.200312.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJW46ECV.MS 2025.237 FT25247080099887.20250904.200301.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIIEZ1T.LE THI THANH MAI chuyen tien UNG HO MS2025.237.20250904.200227.09170493579.LE THI THANH MAI.970423

04/09/2025 20.000.000 5247IBT1kJW46UML.CSPM, CSTV tai tro cho ms 2025.237 ong Do Van Hien FT25247697365032.20250904.200206.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407

04/09/2025 20.000 020097042209042000532025G2GK349688.6077.200054.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Do Van Hien ms 2025.237

04/09/2025 1.000.000 020097042209041958492025YSHX545183.95898.195850.ung ho ms 2025.237 ong do van hien

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJW4K7M4.Ung ho MS 2025.237 FT25247410323500.20250904.195629.19033739945018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LAI.970407

04/09/2025 100.000 MBVCB.10795877643.MS 2025.237 Do Van Hien.CT tu 1024674076 HOANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1jWWKIWD7.UNG HO MS2025.237-040925-19:55:10 313061.20250904.195510.6910017.PHAN NGOC KHANH LINH.970416

04/09/2025 100.000 020097044909041954562025SeSk039380.78106.195456.LE NGOC DUNG chuyen tien giup ong Do van Hien MS 2025 . 237 , ma GD 100000006953503

04/09/2025 200.000 MBVCB.10795838194.Ung ho MS2025.237.CT tu 1033550298 DU TAM NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10795845625.LE THI HONG chuyen tien MS 2025 233 uh be Nguyen Thi An Luong.CT tu 0711000323830 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 0200970415090419501420259YHr415484.55409.195014.QR - ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien

04/09/2025 10.000.000 0200970449090419491820253nyD791730.50448.194918.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien, ma GD 100000006950701

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW4GSP3.Ung ho MS 2025.237 FT25247354611004.20250904.194845.19031466304011.VND-TGTT-HOANG TAN PHAT.970407

04/09/2025 30.000 5247IBT1iWIIGEJS.ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.194755.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

04/09/2025 300.000 5247IBT1jWWKVZFP.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-19:44:05 294188.20250904.194405.19918611.BUI KIM HIEU.970416

04/09/2025 50.000 MBVCB.10795719499.ung ho MS 2025.37.CT tu 1028281829 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWKVUA3.MS 2025.236 LA THI NHI-040925-19:40:55 288720.20250904.194056.66699918.NGUYEN THANH THINH.970416

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW45VDD.Ung ho MS 2025.237 ong do van hieu FT25247659069256.20250904.193618.19028720909017.VND-TKTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407

04/09/2025 100.000 020097042209041932192025UY04904855.69776.193209.MS 2025.236

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW4PVPW.Ung ho ms 2025 237 ong Do Van Hien FT25247160815422.20250904.193003.19036709124019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HONG TRAN.970407

04/09/2025 200.000 0200970415090419283720255DIG341554.52109.192837.MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW4UYDR.Ung ho MS2025.237 ong Do Van Hien FT25247640758900.20250904.192727.19033540029012.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUNG.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW484PJ.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN FT25247309668144.20250904.192438.19034833906014.VND-TGTT-LA THI BICH XOAN.970407

04/09/2025 100.000 02009704880904192159202540s8714187.19473.192153.ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 500.000 5247IBT1fWUD9PZJ.2025.237 ( ong Do Van Hien).20250904.191717.210814949467265.CHAU THUY AN.970431

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWK9S33.NGUYEN THI TO UYEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.237 DO VAN HIEN-040925-19:14:28 241271.20250904.191428.235767539.NGUYEN THI TO UYEN.970416

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99797839725.20250904.99797839725-0938514648_MS 2025237 ong Do Van Hien

04/09/2025 300.000 5247IBT1bWK7BUHI.ung ho ms 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.190918.08171353.TRAN PHAN TIEU THAO.970427

04/09/2025 200.000 020097041509041908242025nlmz270007.52381.190824.MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 200.000 020097041509041908222025zQQh269768.52267.190822.UNG HO MS 2025.237 ong DO VAN HIEN

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1jWWK2UCI.UNG HOMS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-19:07:27 228770.20250904.190728.166676.TRIEU QUOC BAO.970416

04/09/2025 500.000 MBVCB.10795167002.ung ho MS 2025.237 Ong Do Hien.CT tu 0071004080320 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWKC6EC.MS 2025.237-040925-19:02:07 219109.20250904.190208.16442581.NGUYEN THI NGOC THANH.970416

04/09/2025 100.000 020097048809041901512025ZiM1590288.20064.190140.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 020097040509041858272025JJ8I093308.1420.185827.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.235 ung ho be Thi Khanh Bang

04/09/2025 100.000 020097048809041858072025yBsW566412.479.185801.UNG HO MS2025.237 BAC DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 020097040509041856462025QUFQ084996.92478.185646.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.233 ung ho be Nguyen Thi An Luong

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJW41QHI.MS 2025.237 FT25247477000697.20250904.185611.19034883429012.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH LAN.970407

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWBR7R2.ZS929 ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247316105508.20250904.184354.1858566568.NGUYEN MINH HUONG.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWBRDP9.NGUYEN LE ANH HUY ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247831656148.20250904.184249.19036640789013.VND-TGTT-NGUYEN LE ANH HUY.970407

04/09/2025 200.000 MBVCB.10794862099.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0281000499391 NGUYEN MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247WBVNA22ZR392.MS 2025 237 ong Do Van Hung ung ho 50k.20250904.184119.103000714436.TRAN THI SINH.970412

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99794279158.20250904.99794279158-0362165995_Ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 0200970405090418385720257W9S093179.99986.183857.Vietcombank:0011002643148:PVTN ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 20.000 5247IBT1kJWB3A2M.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN FT25247457414271.20250904.183819.19034202576020.VND-TGTT-TRAN MY HANH.970407

04/09/2025 100.000 MBVCB.10794795619.MS 2025.237 (ong do van hien).CT tu 0721000563091 BUI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 1.000.000 020097041509041834042025QG3S135882.73155.183404.TRAN THANH PHUONG ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 200.000 MBVCB.10794744220.THIEN TRANG ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0431000088939 TRAN NGOC THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWII16R7.Ung ho MS 2025236.20250904.183245.40608081999.BUI VAN ANH.970432

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWII1PDC.PHAM THI HIEN THAO ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).20250904.183125.98217222999.PHAM THI HIEN THAO.970423

04/09/2025 1.000.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99793311233.20250904.99793311233-0936292822_Ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien

04/09/2025 100.000 MBVCB.10794671908.ung ho ms 2025.237 ong do van hien.CT tu 0101007091994 LE THI KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99792844392.20250904.99792844392-0797901898_Ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWIIJSY3.ung ho NCHCCCL.20250904.182617.09894064258.TRAN HOAI ANH THU.970423

04/09/2025 100.000 0200970422090418230720254FEZ933271.16426.182309.THONG HOANG MINH SANG MS 2025.237 Ong Do van hien

04/09/2025 500.000 MBVCB.10794597866.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0441000758328 NGUYEN NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 5247IBT1jWW7NKAS.UNG HO MS 2025.236-040925-18:22:33 143937.20250904.182233.237564179.VINH ANH.970416

04/09/2025 200.000 5247IBT1aWWBV5F7.Ung ho MS 2025.237 Do Van Hien.20250904.182216.0919825876.SHBMB.970443

04/09/2025 100.000 020097040509041820192025WI6Y094071.2073.182019.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 300.000 5247IBT1dWLXGQJE.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 229 230 231 232 234 va 235.20250904.181754.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

04/09/2025 50.000 5247IBT1jWW7RTIF.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-18:15:34 131694.20250904.181534.19722707.NGUYEN THI KIEU KHANH.970416

04/09/2025 100.000 020097040509041811362025P2N4048135.57265.181131.Vietcombank:0011002643148:2025.237

04/09/2025 100.000 5247IBT1hQF8CI5U.IBFT Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.181126.060183994746.SACOMBANK.970403

04/09/2025 200.000 MBVCB.10794402334.MS 2025.237 ( Ong Do Van Hien).CT tu 0831000022890 NGUYEN THI GIANG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 20.000 5247IBT1fWUSF9HT.GiacHienVy ung ho MS2025.237( Ong Do Van Hien).20250904.180836.19021983.DO THI OANH.970431

04/09/2025 100.000 020097041509041807392025WY3c933570.37175.180739.MS 2025.237 (Ong Do Van Hien)

04/09/2025 15.000 0200970415090418023420259999324992.9608.180226.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.8.25 - MS MS 2025.213 EM TONG THI ANH

04/09/2025 50.000 0200970415090418023320259999324990.9606.180236.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.8.25 - MS MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

04/09/2025 40.000 0200970415090418023320259999324991.9605.180236.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.8.25 - MS MS 2025.218 EM LE THI THU

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWB5YKI.Ung ho MS 2025.237 FT25247002111888.20250904.175918.3488868686.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970407

04/09/2025 3.000 5247IBT1kJWB51YT.ung ho ms 2025.237 FT25247253008566.20250904.175821.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWB5J96.MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25247697024807.20250904.175815.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

04/09/2025 500.000 MBVCB.10794239196.ung ho ms 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0071001312231 LE KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 20.000 020097042209041757052025A8TQ243721.77855.175709.ung ho MS 2025.237

04/09/2025 300.000 5247IBT1aWWBCXHN.PHAN THI THANH BAU CHUYEN TIEN MS2025237 ong Do Van Hien.20250904.175351.000001213049.PHAN THI THANH BAU.970433

04/09/2025 50.000 020097048809041752142025d6rP099737.51208.175204.TRAN THI NHUNG CHUYEN TIEN MS 2025.237 EM VUA CHUYEN NAY 100 UNG HO ONG NEN QUEN KO GI NOI DUNG ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 20.000 5247BIDVE22BGJZ6.ZP7468HV5699, MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.175136.3151179086.CONG TY CO PHAN ZION .970418

04/09/2025 150.000 020097041509041751192025nnqX864334.46272.175119.MS 2025.237 ( ong Do Van Hien )

04/09/2025 25.000 5247IBT1iWIMLMHQ.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.174929.00002325702.TRAN DIEM TIEN.970423

04/09/2025 100.000 020097048809041743502025MWwk024024.1948.174345.TRAN THI NHUNG CHUYEN TIEN

04/09/2025 300.000 020097041509041742112025aFfQ824303.92603.174200.ung ho ms 2025.237 (Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKGL82M.MS2025.237 DO VAN HIEN.20250904.174143.28001010958204.DANG THI NGOC TRANG.970426

04/09/2025 200.000 0200970405090417413420253HAQ079854.89403.174134.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MINH HANG chuyen tien ung ho MS 2025236 La Thi Nhi

04/09/2025 50.000 MBVCB.10793974841.ung ho MS2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1024851054 PHAM NHAT BAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 020097041509041739432025TiCy813079.78749.173937.Ung ho Ms 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 200.000 MBVCB.10793936464.ung ho MS 2025.237.CT tu 1038908780 PHAM NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWBS24G.MS 2025.237 ung ho ong Do Van Hien FT25247873779752.20250904.173514.19070246999014.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH HUONG NGHI.970407

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWB9GH8.ung ho ms 2025.235 be khanh bang FT25247010601243.20250904.173349.8368688889.DO THI NGOC MAI.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWB22HB.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247782234159.20250904.173004.19035801331016.VND-TGTT-HA NHU THUY.970407

04/09/2025 300.000 5247IBT1kJWB1GSW.Ung ho MS 2025 229 phan thi hoa FT25247840923019.20250904.172553.4568989.NGUYEN THI PHUONG TRANG.970407

04/09/2025 500.000 MBVCB.10793691469.ung ho ms 2025.233 (be nguyen thi an luong).CT tu 0361000313613 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWIMGICR.Ung ho MS 2025.237.20250904.172129.01959141301.NGUYEN THANH THUY.970423

04/09/2025 200.000 020097048809041720482025re8W820860.69110.172038.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 150.000 5247IBT1hQFIXQ5Y.IBFT Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.171559.060307934747.SACOMBANK.970403

04/09/2025 100.000 0200970415090417115320251wvE696438.18193.171153.ung ho MS 2025.237 ( ong Do Van Hien )

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWW7EJW6.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-17:01:02 985362.20250904.170102.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

04/09/2025 100.000 5247IBT1aWW5FE1U.MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.165839.682276768687.SHBMB.970443

04/09/2025 50.000 020097048809041657422025lzg2628914.37547.165737.MS 2025.237 DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 MBVCB.10793294567.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0541000170726 VU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW5ZB3G.Ms2025.237 FT25247180500807.20250904.165312.19032761423010.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW5ZY25.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247686851597.20250904.165259.19032600644866.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

04/09/2025 200.000 MBVCB.10793258375.2025.237.CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10793198358.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1jWW77SNE.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-16:47:34 957807.20250904.164734.61838688.NGUYEN THI YEN.970416

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIM8J2D.UNG HO MS 2025.237 ( ONG DO VAN HIEN).20250904.164624.19891919001.LUONG THANH HA.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJW5KPMJ.Ung ho MS 2025.237, Ong Do Van Hien FT25247607811644.20250904.164440.19029095408019.VND-TGTT-DANG PHI YEN.970407

04/09/2025 300.000 020097042209041642122025L7A4273580.52560.164213.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKGMY4P.MS 2025.237.20250904.164202.0377336910.TRAN NGOC HAN.970448

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJW57SQF.Ms 2025.237 ong do van hien FT25247103400146.20250904.164117.19034256353027.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

04/09/2025 40.000 020097041509041639162025naZC568195.36469.163916.ung ho ca Do Van Hien MS 2025.237

04/09/2025 100.000 020097048809041636592025hAXU467003.23890.163649.MS 2025.237

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIMV6NV.Ung Ho MS2025.237.20250904.163605.06075944201.PHAN NGUYEN THUY TIEN.970423

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99780237720.20250904.99780237720-0358775792_ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 020097041509041633252025glRF546318.6020.163319.MS 2025.237 Do Van Hien

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1hQFIZ8SJ.IBFT NGUYEN THUY HUONG chuyen tien MS2024.237.20250904.163229.020043554868.SACOMBANK.970403

04/09/2025 50.000 020097042209041632242025IJ66871873.1047.163225.MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 40.000 MBVCB.10792981558.LE NGUYEN HAI YEN chuyen tien.CT tu 1012414548 LE NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 MBVCB.10792934762.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0531002487312 NGUYEN THI HOANG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWW74GJV.UNG HO 2025.237 DO VAN HIEN-040925-16:27:43 918282.20250904.162743.44056717.LE NGOC BICH TRAM.970416

04/09/2025 50.000 020097040509041627172025CLUY077637.74274.162717.Vietcombank:0011002643148:2025.237 ong DO VAN HIEN

04/09/2025 50.000 020097048809041626522025f2Pu394221.73005.162647.UNG HO MS 2025.237 DO VAN HIEN

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJW551MZ.ung ho MS 2025.237 FT25247635076255.20250904.162632.1897181097.TRAN THI DIEM SUONG.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1fWUS4YM2.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.162256.8007041209829.TRAN TUYET HAO.963388

04/09/2025 200.000 5247IBT1hQFIEXLZ.IBFT Ung ho ms 2025.237.20250904.161959.060217870928.SACOMBANK.970403

04/09/2025 100.000 020097048809041619202025rsIi341665.34964.161914.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 131.715 0200970422090416174220251BDD198269.26483.161742.MS2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 150.000 MBVCB.10792760227.Truc Tu chuyen tien ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0151000138723 PHAN THI KIM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10792758652.MS 2025.237 Do Van Hien.CT tu 0041000174481 DUONG GIA VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJW5ICV2.MS 2025237 ong Do Van Hien FT25247784881505.20250904.161140.606111998888.TONG THI NGOC.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJW5V13A.Ung ho MS 2025.236 Chi La Thi Nhi FT25247181001884.20250904.160539.19033437425015.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJW5DHRX.TONG THI HAI THU ung ho ms 2025. 237 ong do van hien FT25247405473131.20250904.160441.19020501070019.VND-TGTT-TONG THI HAI THU.970407

04/09/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99777218184.20250904.99777218184-0795064435_Ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien

04/09/2025 500.000 5247IBT1iWIMJ6TH.MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.160303.7925101985999.HO NGOC DIEM CHAU.970432

04/09/2025 50.000 0200970488090415520520258PRi159130.99991.155200.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.237 DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 02009704150904155125202569kU403733.98025.155125.TANG CAM HUNG Chuyen tien ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa)

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIMQIGU.2025 237 ong DO VAN HIEN.20250904.155121.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

04/09/2025 500.000 MBVCB.10792466175.MS 2025.237.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 020097048809041550102025ba3U146744.90960.155005.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.236 LA THI NHI

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWIVNE6F.Ung ho MS 2025 237 Ong Do Van Hien.20250904.154811.0984408254.NGUYEN THI MAI THAO.970432

04/09/2025 20.000.000 5247IBT1iWIVRT6A.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh La Thi Nhi ms2025.236.20250904.154356.00004590103.PHAM THUY LINH.970423

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJW5WVZB.Ung ho ma so 2025.237 ong Do Van Hien FT25247550870865.20250904.154142.19028233355553.VND-TGTT-NGUYEN HA MY.970407

04/09/2025 50.000 0200970488090415414020251THF091778.49903.154134.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 50.000 020097041509041535252025KnPK351808.22078.153519.MS 2025.237

04/09/2025 100.000 MBVCB.10792292843.ung ho 2025.234 ong tran van tuoc.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10792281605.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1024274434 TRAN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 300.000 020097042209041530422025ZSO4636558.98604.153043.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIVFFDB.UNG HO MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.152857.01838581501.LE TRAN THANH HIEN.970423

04/09/2025 100.000 020097041509041527492025K4tY328733.86293.152749.DO THI MINH HUONG chuyen tien MS 2025.237 Do Van Hien

04/09/2025 100.000 MBVCB.10792128209.Chuyen tien ung ho.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/09/2025 10.000 MBVCB.10792132439.ung ho MS 2025.236 chi la thi nhi.CT tu 0061000479808 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKAE38E.MS 2025.237 - ung ho ong DO VAN HIEN.20250904.151651.0010102226666888.LE THI QUYNH HUONG.970448

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1kJWYLBFA.Ung ho MS2025.237 ong Do Van Hien. FT25247702466032.20250904.151645.19822711164015.VND--CAO LE YEN NHI.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWYL24J.Ung ho MS2025.236 La Thi Nhi FT25247702460506.20250904.151532.5127899999.NGUYEN HUNG.970407

04/09/2025 100.000 MBVCB.10792050478.NGO THI THIEN TRUC- Mong chu Hien 1971 khoe manh. .CT tu 1013702561 NGO THI THIEN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 0200970415090415003720258ug0247874.64390.150037.2025_234 ung ho TRAN VAN TUOC

04/09/2025 200.000 020097041509041459522025qKb1245835.61237.145952.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

04/09/2025 200.000 020097042209041455382025W1CN391868.41885.145538.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 100.000 MBVCB.10791834861.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0421000519339 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWYGK3D.ung ho MS 2025.233 FT25247067464231.20250904.145338.19026455717019.VND-TGTT-TU CHUONG KIM PHUNG.970407

04/09/2025 300.000 MBVCB.10791818214.Ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).CT tu 0441000709069 HUYNH NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKA4CKI.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.20250904.145056.0271017139068.BACH VU MINH DUC.970425

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99770343661.20250904.99770343661-0352086780_MS 2025236 (La Thi Nhi)

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWIVKPS2.Ung ho MS 2025 237.20250904.144953.28431081999.NGUYEN THI NGOC KHANH.970432

04/09/2025 100.000 5247IBT1aWW5M7IP.NGUYEN THI TUYET TRINH chuyen tien.20250904.144900.1100098622.SHBMB.970443

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99770145711.20250904.99770145711-0352086780_MS 2025237 (Do Van Hien)

04/09/2025 20.000 5247IBT1kJWYBR6E.MS 2025.237 ong DO VAN HIEN FT25247216620907.20250904.144400.19032852142014.VND-TGTT-NGO THI THUY TRANG.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKA5VM6.Ung ho MS 2025 217 be Bui Bao Minh.20250904.144145.0271017139068.BACH VU MINH DUC.970425

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKAY3IW.Ung ho MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250904.144007.0271017139068.BACH VU MINH DUC.970425

04/09/2025 300.000 5247IBT1kJWY5LLL.Uh MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25247862228500.20250904.143948.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

04/09/2025 200.000 020097041509041438212025wJUC186601.73278.143821.LE THUY ANH uh MS 2025.237 ong (do van hien)

04/09/2025 100.000 5247IBT1hQFI8YL9.IBFT Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.143815.040029507718.SACOMBANK.970403

04/09/2025 100.000 5247IBT1hQFI82I5.IBFT MS 2025.237.20250904.143509.970403Nc71cb4000000000094098.SACOMBANK.970403

04/09/2025 100.000 0200970422090414344420254IX9585244.57981.143445.BACH VAN ANH chuyen tien2025.233 gui be Nguyen Thi An Luong

04/09/2025 200.000 MBVCB.10791622222.ung ho ms 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0121000803522 LE THI MY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99768798027.20250904.99768798027-0767607955_Ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWYPN58.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247610181829.20250904.143304.19031573011019.VND-TGTT-VU THU HUONG.970407

04/09/2025 100.000 020097042209041431102025S0N3429258.44667.143100.MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 100.000 MBVCB.10791582408.ung ho ms2025.237.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWW716CH.MS 2025.236-040925-14:26:08 692907.20250904.142608.35219547.NGUYEN VAN HIEP.970416

04/09/2025 500.000 5247IBT1jWW717K1.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-14:25:26 691784.20250904.142526.28603197.NGUYEN THI THANH TAM.970416

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIVBEEX.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.142255.10001548623.TRUONG THI CAM HANG.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1bWKA8IS8.Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien.20250904.142216.0271017139068.BACH VU MINH DUC.970425

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99767900169.20250904.99767900169-0363263016_MS 2025237

04/09/2025 100.000 020097042209041420272025YIUL340353.4289.142028.ung ho anh Do Van Hien

04/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99767457348.20250904.99767457348-0367793610_Ung ho MS 2025237 Ong Do Van Hien

04/09/2025 20.000 5247IBT1fWUS9ETV.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.141320.9021838315025.NGUYEN LINH CHI.963388

04/09/2025 100.000 0200970405090414105320253APT021972.69613.141053.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.237 ong do van hien

04/09/2025 500.000 MBVCB.10791396890.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0111001063503 LY NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 300.000 MBVCB.10791351898.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0071002200597 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 2.000.000 MBVCB.10791337986.MS 2025.237 ( ong do van hien ) .CT tu 0701000406942 VO NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1dWLFV2DL.2025237.20250904.140507.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422

04/09/2025 200.000 MBVCB.10791343486.MS 2025.237.CT tu 9969598095 LE VU NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 020097040509041402412025UZ01095990.41028.140236.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2025.237 ong LE VAN HIEN

04/09/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99766008857.20250904.99766008857-0772824603_Ung ho MS 2025237 ( ong Do Van Hien)

04/09/2025 200.000 020097041509041359132025UaLE991872.28535.135914.2025.237 DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 0200970415090413572420250zDv988324.22815.135724.TRAN NGOC BANG TAM chuyen tien ung ho MS.2025.237 ong do van hien

04/09/2025 100.000 020097042209041355182025YC6Q585337.15524.135519.ung ho MS 2025.237 Ong Do Van Hien

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJWYCXD5.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247216104023.20250904.135342.8079150609.NGUYEN THI NGOC LAN.970407

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWYC7TT.Ung ho MS 2025.237 ong do van hien FT25247497538080.20250904.135234.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWIV8VZS.Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien.20250904.135010.128070699.BUI THANH HANG.970432

04/09/2025 200.000 MBVCB.10791169459.ung ho MS 2025.237( ong Do Van Hien).CT tu 0071000716215 VU PHAN HONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 020097048809041346062025byQm474909.84498.134601.UNG HO MS 2025.237.ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 50.000 020097042209041345532025YMM6159667.84127.134554.ung ho ms 2025 137 Do Van Hien

04/09/2025 50.000 MBVCB.10791168271.ms 2025.237 ( ong do van hien ).CT tu 0931004190468 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 1.000.000 020097048809041342472025gL0g461023.73469.134241.UNG HO MA SO 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1kJWYWRMT.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247303918715.20250904.134120.19039850159011.VND-TGTT-TRUONG THI PHUONG TRANG.970407

04/09/2025 500.000 MBVCB.10791119078.UNG HO MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIVMALX.Ms 2025237 ong Do Van Hien.20250904.133931.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWYW9RF.Ly Nguyen Thai - Ung ho MS 2023.233 - be Nguyen Thi An Luong FT25247309022340.20250904.133811.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407

04/09/2025 30.000 5247IBT1hQFI9UDH.IBFT MS 2025 237.20250904.133428.422151R4ac0c7000000000d88262.SACOMBANK.970403

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWYQVTL.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247600468801.20250904.133418.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH .970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWGRUZE.NGUYEN THI LAN HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-13:33:25 612473.20250904.133326.998486.NGUYEN THI LAN HUONG.970416

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIVV4IN.Ung ho MS 2025237.20250904.133250.192257255.PHAN NGOC VY.970432

04/09/2025 100.000 MBVCB.10791048155.ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi ).CT tu 0421000521737 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 15.000 MBVCB.10791038972.2025.237 ( Do van Hien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 10.000 5247IBT1kJWPN4TX.ung ho ms 2025.237, ong Do Van Hien, chuc ong binh an FT25247176605002.20250904.133112.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

04/09/2025 50.000 MBVCB.10791035936.MS 2025.237.CT tu 0971000029893 NGUYEN HONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10791030633.ung ho MS 2025.237 ( ong Do Van Hien).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 020097042209041329242025L018458471.29663.132925.gd thoc gao uh ms 2025.237

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99763409951.20250904.99763409951-0975380782_MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 020097042209041328172025SPN6873462.25857.132818.DO NGUYEN PHUONG ANH ung ho 2025.237 ong do van hien

04/09/2025 150.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99763371863.20250904.99763371863-0388620585_NGUYEN HONG HUY chuyen tien qua MoMo

04/09/2025 200.000 5247WBVNA22ZT4YH.Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien.20250904.132756.105000153282.NGUYEN THANH HUYEN.970412

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJWPRAQ6.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN FT25247864230788.20250904.132657.19031532225020.TRUONG LE MINH UYEN.970407

04/09/2025 200.000 MBVCB.10791000791.MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0881000464569 TRAN HA ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10790990348.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 3.000.000 MBVCB.10790987290.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0071000827745 NGUYEN VO ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10790986921.ms 2025.237 (ong Do van hien).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 5247IBT1aWW5QKV2.TRAN KIM CUC chuyen tien MS 2025.237.20250904.132409.080704070003157.TRAN KIM CUC.970437

04/09/2025 300.000 MBVCB.10790966563.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 1015394762 CHU MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWPX8QB.Ms 2025 237 ong Do Van Hien FT25247817497208.20250904.132138.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

04/09/2025 50.000 MBVCB.10790957143.MS 2025.237 ( ong Do Van Hien).CT tu 9989082834 DANG MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 020097041509041318392025j0jF910079.96536.131828.ms2025.237 ong do van hien

04/09/2025 300.000 5247IBT1hQFICXDP.IBFT Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.131759.050077218294.SACOMBANK.970403

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWP3BEA.MS 2025.237 FT25247176020535.20250904.131758.19135582821015.VND-TGTT-PHAM HUNG HIEP.970407

04/09/2025 200.000 MBVCB.10790921510.MS 2025.237 - ong DO VAN HIEN.CT tu 0111000314793 NGUYEN THI HONG NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1bWKAQIMR.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.131654.0944008169.NGUYEN VO MY TAM.970448

04/09/2025 47.000 5247IBT1kJWP3VU2.MS2025.237 Ong Do Van Hien FT25247350856200.20250904.131653.1939999399.TRUONG HUU AI.970407

04/09/2025 100.000 MBVCB.10790918067.ung ho.MS.2025.237.(ong Do Van Hien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99762178013.20250904.99762178013-0903862827_Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWP32ZS.MS 2025237 ong do van hien FT25247005788051.20250904.131625.19020243768014.VND-TGTT-TRIEU NGOC LAN.970407

04/09/2025 100.000 5247IBT1hQFIC78I.IBFT ungho MS2025.237.ongDoVanHien.20250904.131441.050086086597.SACOMBANK.970403

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWPFG6C.Ung ho MS 2025.237- ong Do Van Hien FT25247102040960.20250904.131402.1998210188.NGUYEN NGOC KIM CHI.970407

04/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99761961122.20250904.99761961122-0909308050_MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIV9BHZ.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.131259.06213311001.NGUYEN THI HAI YEN.970423

04/09/2025 100.000 5247IBT1fWUSJ8QX.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.131244.9021359134564.LE THANH NGAN.963388

04/09/2025 100.000 020097041509041312342025z8VD898262.78313.131235.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 020097048809041312302025cPYW340344.77400.131219.LE THI THAO CHUYEN TIEN MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 020097048809041312102025B1e1339045.75769.131205.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 020097041509041311352025RUcN896428.74747.131135.MS 2025.237 (ong Do Van Hien) chau chuc ong manh khoe som du tien phau thuat va nhanh binh phuc a

04/09/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99761860989.20250904.99761860989-0902498898_ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIV9SZN.Tran Quynh Nhu Ung Ho MS 2025237 Ong Do Van Hien.20250904.131104.0912384432.TRAN QUYNH NHU.970432

04/09/2025 20.000 MBVCB.10790862197.MS 2025.237 ( ung ho ong Do Van Hien ) .CT tu 0181003533104 HUYNH THI KIM NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1aWWYN922.ung ho MS 2025237.20250904.131006.0936012530.NGUYEN NGOC ANH .546034

04/09/2025 80.000 MBVCB.10790859372.ung ho MS 2025.237 ong Do van hien.CT tu 0621000445430 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 5247IBT1kJWPTGMD.Uho ma so 2025.237 ong do van hien FT25247330528277.20250904.130943.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

04/09/2025 50.000 MBVCB.10790865188.Ms2025.237.CT tu 0881000447785 DOAN TRAN Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 MBVCB.10790852525.MS 2025.237.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10790845684.2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 9335184233 PHAN THI KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 MBVCB.10790829233.UH MS 2025.237.CT tu 0441000728331 MAI NGOC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1hQFI1Z1Y.IBFT ung ho MS 2025.237 do van hien.20250904.130448.050131725679.SACOMBANK.970403

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWGFGDV.2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-13:02:50 569926.20250904.130250.14362227.LE DUONG PHUONG THAO.970416

04/09/2025 500.000 5247IBT1jWWGFG1V.UNG HO MS 2025 237 ONG DO VAN HIEN-040925-13:02:47 569901.20250904.130247.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWIVCTB7.2025.237.20250904.130220.02455707701.NGUYEN THI NGOC TRAM.970423

04/09/2025 20.000 MBVCB.10790749559.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1050128896 DANG TRAN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 0200970422090412525820252FCO717816.13843.125253.MS 2025.235

04/09/2025 200.000 020097048809041248292025kRXt242259.99135.124818.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 5247VNIBJ2LQQTUA.Ung ho maso 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.124823.068704060171103.VU HOANG ANH.970441

04/09/2025 200.000 020097041509041247402025wXKE846872.95703.124740.NGUYEN XUAN HOA chuyen tien ung ho MS 2025.235 (be Th Khnh Bng)

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWGLRQ7.2025.237-040925-12:45:36 544401.20250904.124537.5307857.NGO THI THUY DUNG.970416

04/09/2025 50.000 020097048809041241012025C72Q209431.72498.124050.UNG HO MS2025.237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 200.000 5247IBT1jWWGLPT3.VO THI TO QUYEN CHUYEN KHOAN DEN NHUNG MANH DOI NGHEO KHO-040925-12:40:34 536884.20250904.124034.7440267.VO THI TO QUYEN.970416

04/09/2025 1.000.000 5247IBT1jWWGLJYJ.2025.233 NGUYEN THI AN LUONG-040925-12:36:57 531206.20250904.123657.15295007.VO THUY TRINH.970416

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWPAZDU.ung ho MS 2025.237 ong do Van Hien FT25247363251464.20250904.123406.19036410929010.VND-TKTT-TRAN THI KIM CHI.970407

04/09/2025 100.000 MBVCB.10790499047.ung ho MS 2025.237(ong do van hien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 02009704150904122839202503RA803311.26965.122839.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

04/09/2025 200.000 020097042209041228302025702Z602047.25438.122831.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 1.000.000 020097040509041226272025M5T4041003.18288.122627.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWP5GC9.MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong FT25247932300492.20250904.122319.2004199498.VONG QUOC VINH.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWPYNVG.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247674106415.20250904.122117.19034395396016.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG ANH.970407

04/09/2025 52.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99756064188.20250904.99756064188-0822656610_Ung ho ong MS 2025237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 1.000.000 MBVCB.10790302461.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0071000750402 HOANG BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99754902616.20250904.99754902616-0967795965_MS 2025237 Ong Do Van Hien

04/09/2025 100.000 MBVCB.10790225305.ung ho MS 2025.235 ( be Thi Khanh Bang).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10790216240.ung ho MS 2025.237 ( ong Do Van Hien).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10790171236.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 9386994242 NINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 400.000 5247IBT1kJWPVJXD.Uho ma so 2025 .229 chi phan thi hoa FT25247899619177.20250904.115925.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

04/09/2025 200.868 020097042209041158152025DIH1889287.92702.115816.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

04/09/2025 100.000 020097048809041153512025zCz8944836.72520.115341.UNG HO MS 2025 237 ONG DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 MBVCB.10790053457.ung ho Ms 2025.233 be nguyen thi an luong.CT tu 1012958774 LE THI UOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1kJWP99WD.MS 2025.228 FT25247581675002.20250904.115023.20259261349999.TRAN THI HUONG.970407

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJWP2AH3.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25247100370782.20250904.114833.2798668666.NGUYEN NGOC BOI TIEN.970407

04/09/2025 50.000 020097041509041146252025ivJu680223.36395.114619.UNG HO MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWPC74P.Ung ho ms 2025.229 chi phan thi hoa FT25247069694878.20250904.114538.19032720729016.VND-TGTT-PHAM THI OANH.970407

04/09/2025 50.000 020097040509041143072025GFAK077951.19500.114307.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa - mong chi vuot qua benh tat de cham lo 2 con

04/09/2025 20.000 5247IBT1iWIDKYEC.MS 2025.237.20250904.113851.00004577455.NGUYEN LE QUYNH NHU.970423

04/09/2025 10.000 5247IBT1bWK4UDAD.VU THI MUNG HUE chuyen tien ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.113823.0101088688668.VU THI MUNG HUE.970425

04/09/2025 50.000 5247VNIBJ2LQLW8M.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250904.113808.933766013.NGUYEN PHUOC HAO.970441

04/09/2025 100.000 020097040509041136442025NW8W050924.89350.113645.Vietcombank:0011002643148:2025237 ong Do Van Hien

04/09/2025 100.000 020097048809041133312025By7i808833.72990.113321.UNG HO MS2025.237

04/09/2025 20.000 020097042209041128412025GRBE529412.49287.112842.Ms 2025.237 ong do van hien

04/09/2025 200.000 MBVCB.10789717591.NGUYEN THI THU HUE chuyen tien ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0531000274017 NGUYEN THI THU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 020097042209041124152025CNVD391494.27370.112416.ung ho 2025.237 DO VAN HIEN

04/09/2025 100.000 5247IBT1jWWG4468.LE THI THANH THUY UNG HOMS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-040925-11:21:39 403983.20250904.112140.27457727.TRUONG KIEU THANH.970416

04/09/2025 200.000 MBVCB.10789623429.ung ho MS 2025.236 ( chi La THi Nhi).CT tu 7907069902 NGUYEN THI NGOC THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 MBVCB.10789560691.ms 2025.229 chi phan thi hoa.CT tu 0401001414016 NGUYEN THI DIEM NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 MBVCB.10789433193.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1kJWUEYCN.LUU HOANG NGOC ung ho Do Van Hien MS 2025.237 FT25247366087300.20250904.105924.10821601778019.VND-TGTT-LUU HOANG NGOC.970407

04/09/2025 500.000 MBVCB.10789276021.MS 2025.236 (chi LA THI NHI).CT tu 0071001367449 TU THANH TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1jWWGUEVS.MS 2025.229-040925-10:41:30 331540.20250904.104130.40657477.VO VAN HOAN.970416

04/09/2025 1.000.000 MBVCB.10789084077.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 0071001367449 TU THANH TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1bWKB3H5D.MS 2025 229 Chi Phan Thi Hoa.20250904.103000.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

04/09/2025 99.000 MBVCB.10789002605.UNG HO MS 2025.229 (CHI PHAN THI HOA).CT tu 0451000506232 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 MBVCB.10788992336.ung ho MS 2025.229.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 5247IBT1iWID299M.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 237 DO VAN HIEN.20250904.101511.247529918.LE THI HOA.970432

04/09/2025 10.000 MBVCB.10788828699.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 20.000 MBVCB.10788619606.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99738898448.20250904.99738898448-0914843132_Ung ho Ms 2025237 ( Ong Do Van Hien)

04/09/2025 10.000 MBVCB.10788423655.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/09/2025 300.000 MBVCB.10788378623.ung ho MS2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 MBVCB.10788305260.ung ho MS2025.236( Chi La Thi Nhi).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 020097042209040925532025ZOV2421385.69725.092554.MS2025.236 chi la thi nhi

04/09/2025 200.000 020097042209040925082025694K148547.68108.092459.MS2025.237 ong do van hien

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJW8ZEZ1.Ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25247723861910.20250904.092049.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

04/09/2025 50.000 5247IBT1bWKBMN4E.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).20250904.090545.03101010965538.HOANG VIET.970426

04/09/2025 600.000 5247IBT1kJW8A2MU.Ung ho MS 2025.237 anh Do Van Hien FT25247969091160.20250904.085923.19031344659889.VND-TGTT-VU MINH DUC.970407

04/09/2025 100.000 020097048809040857212025a5sU770314.54709.085710.MS 2025.236

04/09/2025 30.000 020097041509040856472025PNkS139652.52953.085647.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

04/09/2025 1.000.000 MBVCB.10787901033.MS 2025.237 Ong Do Van Hien.CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 100.000 020097040509040851042025GT5U084037.33062.085104.Vietcombank:0011002643148:ms2025.237 Do Van Hien

04/09/2025 300.000 MBVCB.10787816500.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1iWIS7FRQ.Ung ho MS 2025 235 be Thi Khanh Bang.20250904.084731.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432

04/09/2025 30.000 MBVCB.10787711460.2025.237 uh DO VAN HIEN.CT tu 1025599476 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 5247IBT1aWWPF2KG.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.225.20250904.082305.22565668.SHBMB.970443

04/09/2025 200.000 5247IBT1aWWPF1R4.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.224.20250904.082241.22565668.SHBMB.970443

04/09/2025 100.000 5247IBT1aWWPF192.MS 2025.237.20250904.082230.1012006295.SHBMB.970443

04/09/2025 200.000 5247IBT1aWWPFJ87.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.223.20250904.082219.22565668.SHBMB.970443

04/09/2025 100.000 5247IBT1dWLHBGMQ.ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250904.081703.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422

04/09/2025 200.000 5247IBT1aWWPTV7M.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.222.20250904.081544.22565668.SHBMB.970443

04/09/2025 200.000 5247IBT1aWWPTSI5.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.221.20250904.081510.22565668.SHBMB.970443

04/09/2025 200.000 5247IBT1kJW8CX9B.Ung ho ong Do Van Hien, MS 2025.237 FT25247976716426.20250904.080903.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

04/09/2025 500.000 0200970415090408051120259x7K896726.78396.080512.ung ho MS2025.236 ( Chi La Thi Nhi)

04/09/2025 150.000 0200970422090407595420256QS6247329.61780.075955.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

04/09/2025 500.000 MBVCB.10787265909.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 500.000 MBVCB.10787219129.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1fWU9D8IY.Sent by Nguyen Ngoc Thuy An from my Timo.20250904.074844.8007041015625.NGUYEN NGOC THUY AN.963388

04/09/2025 20.000 5247VNIBJ2LYNLSI.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20250904.073809.182946666.LE VAN HOAN.970441

04/09/2025 300.000 5247IBT1jWWATGSR.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA-040925-07:38:07 050072.20250904.073807.9249537.TRAN MY CHAU.970416

04/09/2025 200.000 0200970405090407333720256NB3051843.85309.073337.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong

04/09/2025 300.000 020097042209040730582025DORA181872.77254.073059.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

04/09/2025 15.000 MBVCB.10786883587.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 300.000 5247IBT1kJWIL95T.NGUYEN TRI CUONG chuyen ung ho MS 2025.236 FT25247307158909.20250904.071737.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407

04/09/2025 15.000 MBVCB.10786797816.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 5706: Ba Lo Thi Xien.( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIS9CNS.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).20250904.070602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIS9W8J.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).20250904.070503.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIS2X74.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).20250904.070402.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIS2FYM.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).20250904.070327.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIS2HMF.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250904.070236.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWIS27BC.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250904.070118.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/09/2025 200.000 MBVCB.10786628806.MS 2025.237.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10786567900.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 50.000 020097048809040631072025GWex076674.33715.063101.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

04/09/2025 200.000 MBVCB.10786470850.ung ho tu thien ms 2025.237.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 020097040509040600252025Q3CZ061514.91828.060025.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

04/09/2025 5.000 MBVCB.10786355938.Tra Xuan Binh giup ms 2025236.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/09/2025 300.000 MBVCB.10786311200.Thinking School giup MS2025 234 Ong Tran Van Tuoc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 20.000 5247WBVNA22Z8W66.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.20250904.050903.108000233600.NGUYEN NGUYEN HOAI THO.970412

04/09/2025 50.000 5247IBT1iWI9NX6M.Ung ho NCHCCCL Huyen 0911992390.20250904.050238.185815943.PHAM THI HUYEN.970432

04/09/2025 300.000 5247VNIBJ2LYDVEI.Ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong). Chuc con va ba som khoi benh va binh an.20250904.043615.620704060103747.HUYNH DUY LOC.970441

04/09/2025 200.000 0200970422090404234420252ZQJ419212.44013.042344.DAM QUANG VU chuyen tien ung ho ms 2025236 chi la thi nhi a

04/09/2025 50.000 5247IBT1fWU2X5EJ.Nguyen Van Thu chuyen tien tu Timo.20250904.030420.9021932344817.NGUYEN VAN THU.963388

04/09/2025 200.000 MBVCB.10786102044.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0611001913204 DO HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 15.000 MBVCB.10786101362.TUONG DUNG ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2025 200.000 MBVCB.10785917967.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0491000185256 DAO THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5249IBT1kJWF69R5.Ung ho MS 2025.237, mong bac duoc moi nguoi ung ho mau khoe manh FT25249493642001.20250906.000128.9456558888.NGUYEN HONG LINH.970407

05/09/2025 1.000.000 MBVCB.10810721523.VU XUAN HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0021000352422 VU XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIA1CQ1.MS 2025237 ong Do Van Hien.20250905.235332.0967525055.NGUYEN THI PHUONG THANH.970432

05/09/2025 200.000 020097042209052350162025EA5S865932.74782.235017.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 300.000 020097042209052347082025UJQO351242.71306.234708.Ms 2025.237 ung ho chu Do Van Hien

05/09/2025 100.000 020097041509052343402025pI7J426044.66492.234340.Ung ho MS 2025.237 (ong DO VAN HIEN)

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIAJ99L.MS 2025237 Ung ho ong Do Van Hien.20250905.234116.104490198.TRINH MINH PHUONG.970432

05/09/2025 300.000 5248IBT1kJWFK9MP.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25249159712599.20250905.234019.19036796016014.VND-TGTT-NGUYEN HONG MINH NGUYET.970407

05/09/2025 50.000 5248IBT1hQF5V4M1.IBFT MS 2025.237 ung ho ong Do Van Hien.20250905.233737.050136470687.SACOMBANK.970403

05/09/2025 50.000 02009704220905233622202576LI231786.56186.233623.2025.237 do van hien

05/09/2025 100.000 MBVCB.10810662967.MS 2025.237 ( Ong Do Van Hien).CT tu 0381000522199 LUONG MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 MBVCB.10810639083.MS 2025.236 ( Chi La Thi Nhi).CT tu 0381000522199 LUONG MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 MBVCB.10810638980.NGUYEN THI NGUYET ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 020097048809052315272025bilf764107.24294.231521.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 300.000 020097048809052313272025IAT4760640.22101.231316.MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

05/09/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99935494685.20250905.99935494685-0337350424_MS 2025236 (chi La Thi Nhi)

05/09/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99935292399.20250905.99935292399-0337350424_MS 2025238 (em Nguyen Van Quan)

05/09/2025 20.000 5248IBT1kJWFB2ID.ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT25249050585035.20250905.230033.19072131426013.VND-TGTT-LUU THI MY PHUONG.970407

05/09/2025 300.000 5248IBT1fWU8887S.MS 2025.238 em Nguyen Van Quan.20250905.225740.902949806.BUI TINH VAN ANH.970406

05/09/2025 300.000 5248IBT1fWU88SZK.MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250905.225543.902949806.BUI TINH VAN ANH.970406

05/09/2025 500.000 5248IBT1jWWHUM7S.VU THI HUYEN NGA CHUYEN KHOAN MS 2025.236 CHI LA THI NHI-050925-22:55:09 385206.20250905.225509.130968888.VU THI HUYEN NGA.970416

05/09/2025 200.000 5248IBT1fWU8817F.MS 2025.236 chi La Thi Nhi.20250905.225406.902949806.BUI TINH VAN ANH.970406

05/09/2025 200.000 5248VNIBJ2LATIZM.Ung ho MS2025.236(chi La Thi Nhi).20250905.225300.636704060049482.TO THI ANH MINH.970441

05/09/2025 300.000 5248IBT1fWU8IRLD.MS 2025.235 be Thi Khanh Bang.20250905.225210.902949806.BUI TINH VAN ANH.970406

05/09/2025 100.000 020097048809052250382025JqZz716957.79980.225032.MS 2025 237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 500.000 5248IBT1fWU8ILE9.MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong.20250905.225015.902949806.BUI TINH VAN ANH.970406

05/09/2025 365.000 5248IBT1iWI4XW5Q.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250905.224916.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423

05/09/2025 200.000 5248IBT1fWU8IUAZ.MS 2025.230 em Pham Trung Hieu.20250905.224454.902949806.BUI TINH VAN ANH.970406

05/09/2025 300.000 5248IBT1iWI43PX1.ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang).20250905.224414.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWI43ML9.ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).20250905.224315.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWI4FRLU.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250905.224026.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423

05/09/2025 50.000 MBVCB.10810373813.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.238 ( em Nguyen Van Quan ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1fWU8MFRR.MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250905.223828.902949806.BUI TINH VAN ANH.970406

05/09/2025 1.000.000 MBVCB.10810363213.2025 . 236 la thi nhi.CT tu 1914121982 BUI MINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 18.000 MBVCB.10810304669.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 68.456 MBVCB.10810293732.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.238(em Nguyen Van Quan) Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWI4LLA5.ung ho MS 2025233 be Nguyen Thi An Luong.20250905.222439.0368765555.TRAN THI HUYEN THANH.970432

05/09/2025 25.000 5248IBT1iWI4LG74.MS 2025.237. hungnt6.20250905.222316.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWI4LQPM.ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).20250905.221910.10000940656.TRUONG THI QUOC HUYNH.970423

05/09/2025 50.000 MBVCB.10810215222.ung ho ong do van hien.CT tu 0291000339608 PHAN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 020097048809052214512025rers626706.89729.221445.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 10.000 MBVCB.10810155877.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 MBVCB.10810120345.Ung ho NCHCCCL - Hoai Ngan - 0976457214.CT tu 9976457214 NGUYEN HOAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 500.000 5248IBT1kJWF9TGC.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25249435470851.20250905.220612.19038228436011.VND-TGTT-TRAN KIM PHUC.970407

05/09/2025 50.000 MBVCB.10810114067.ct giup do c La Thi Nhi, ms 2025.236.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 020097048809052202532025hE4V588419.54714.220247.UNG HO MS2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 2.000.000 5248IBT1jWWHVCY9.MS 2025.236 CHI LA THI NHI-050925-21:59:16 322410.20250905.215916.45826337.NGUYEN THANH TRUONG.970416

05/09/2025 50.000 MBVCB.10810032086.Ung Ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0371000479977 PHAM THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99930099981.20250905.99930099981-0972902638_Ung hoMS 2025236 (chi La Thi Nhi)

05/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99929776229.20250905.99929776229-0775115947_Ung ho NCHCCCL Van 0775115947

05/09/2025 100.000 0200970405090521453320257KLY052339.94985.214526.Vietcombank:0011002643148:uh ong Do Van Hien

05/09/2025 100.000 020097041509052142242025kDlW270094.84621.214218.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

05/09/2025 100.000 020097048809052139502025eZZ1505341.74840.213944.UNG HO MS2025.237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 100.000 0200970488090521353920250taC489122.59344.213533.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 100.000 020097048809052133092025bQBB478933.49675.213259.MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

05/09/2025 50.000 020097048809052132002025K2Tf474153.46263.213154.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 50.000 020097048809052130392025EYAx468668.39900.213029.MS 2025.232 ONG VU VAN DANG

05/09/2025 200.000 020097040509052130232025Z9KT007184.39360.213023.Vietcombank:0011002643148:ung ho la thi nhi

05/09/2025 50.000 020097048809052128502025pRMN461214.34087.212844.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 100.000 5248IBT1aWWKDRX6.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN.20250905.212506.0856150297.NGUYEN LAN THANH.970424

05/09/2025 50.000 5248IBT1fWU81CQ7.MS 2025.237.20250905.212425.9021134607515.PHAM NGOC THU.963388

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWTFLIH.TRAN NGOC THANG chuyen MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25249396769499.20250905.212356.19024042063018.TRAN NGOC THANG.970407

05/09/2025 200.000 020097042209052123272025Z1SX501843.11671.212328.Ung ho MS 2025.238 em Nguyen van Quan

05/09/2025 200.000 MBVCB.10809658123.NGUYEN THI NHU NGUYET chuyen tienung ho ong ddo van hien phau thuat chan.CT tu 1041032501 NGUYEN THI NHU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 020097048809052120462025z2WZ427015.751.212040.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 500.000 5248IBT1jWWH2D1D.NGUYEN HOAI NAM CHUYEN KHOAN-050925-21:19:15 264143.20250905.211915.678858888.NGUYEN HOAI NAM.970416

05/09/2025 100.000 020097040509052117562025RNG2066455.90206.211756.Vietcombank:0011002643148:DAO PHUONG TRANG chuyen tien

05/09/2025 30.000 020097048809052117172025ab9t411878.86536.211711.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWTLHSM.MS 2025.237 FT25249428180144.20250905.211656.19033560267017.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407

05/09/2025 200.000 020097041509052113222025NvcK205302.69894.211322.ung ho MS 2025.237 ( ong do van hien)

05/09/2025 30.000 5248IBT1jWWHCBHH.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-050925-21:12:34 253450.20250905.211234.270620098.MAI KHANH LINH.970416

05/09/2025 10.000 020097042209052112272025M9MT515242.65870.211228.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien. HOANG DINH TRUNG5thg9 chuyen tien

05/09/2025 100.000 0200970415090521074720259svj191413.46606.210747.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

05/09/2025 100.000 020097041509052106282025HHZu188380.41340.210628.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJWTEM54.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25249714002943.20250905.210203.19035049576012.VND-TGTT-VO HOANG LINH CHI.970407

05/09/2025 50.000 MBVCB.10809325860.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1392589806 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 5248IBT1aWWKCX6Z.Ung ho MS 2025.237 ong DO VAN HIEN.20250905.205334.1011933589.SHBMB.970443

05/09/2025 400.000 5248IBT1hQFYR45G.IBFT ung ho MS 2025.238. em Nguyen Van Quan.20250905.205246.060311519381.SACOMBANK.970403

05/09/2025 50.000 020097040509052051282025H1ID067551.74314.205128.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.233 nguyen thi an luong

05/09/2025 200.000 0200970488090520504020258u2d281594.70391.205034.2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 100.000 020097040509052049022025CFVI058017.62768.204903.Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhij

05/09/2025 50.000 020097040509052048272025OB91055632.60341.204827.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.238 nguyen van quan

05/09/2025 200.000 MBVCB.10809220588.Ung ho MS 2025.237 chuc bac mau khoe.CT tu 1029122352 PHAM MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1jWWHW4SA.MS 2025.237-050925-20:46:24 209106.20250905.204625.17365607.LE THI HONG PHU.970416

05/09/2025 300.000 5248IBT1jWWHWY4N.MS 2025.238-050925-20:45:43 207726.20250905.204544.17365607.LE THI HONG PHU.970416

05/09/2025 100.000 020097048809052043112025QZYb239366.35620.204304.UNG HO MS 2025.236 LA THI NHI

05/09/2025 50.000 MBVCB.10809157712.ms2025.237 ong do van hien.CT tu 1016188630 PHAM THI ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 MBVCB.10809152452.ung ho MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN .CT tu 1016665947 NGUYEN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJWTU3YT.Ung ho MS 2025.237 - ong Do Van Hien FT25248530106061.20250905.203206.1009121996.HO THAI PHUONG UYEN.970407

05/09/2025 80.000 5248IBT1kJWTU4LM.ung ho ms 2025.237 FT25248923884345.20250905.203102.19038524463014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407

05/09/2025 1.000.000 MBVCB.10808949950.ung ho MS 2025.236 (LA THI NHI).CT tu 0381000449142 BUI THI KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 020097040509052026442025AJMF064783.56434.202644.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong

05/09/2025 24.000 020097042209052025352025LMXK889584.49867.202536.gui ms 2025 238

05/09/2025 200.000 020097048809052023252025Voa5124010.39504.202319.UNG HO MS 2025.234

05/09/2025 200.000 020097048809052017232025VKk2088003.9238.201712.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 100.000 MBVCB.10808793477.ung ho ong do van hien .CT tu 1032105965 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 020097048809052013332025Nwm0065050.89683.201327.MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 100.000 020097048809052010512025Sn6H048374.77039.201044.MS2025.236.LA THI NHI

05/09/2025 25.000 MBVCB.10808705095.MS 2025.237 ( ong Do Van Hien).CT tu 1036809336 HO VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 MBVCB.10808589696.Chuyen tien ung ho.CT tu 0491000164474 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 300.000 5248IBT1iWIBRX7B.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250905.200110.04302404801.VO THI VI.970423

05/09/2025 20.000 020097042209052001002025CVOT933562.28154.200055.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Van Quan ms 2025.238

05/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99918253253.20250905.99918253253-0868939420_Ung ho MS 2025237 (Ong Do Van Hien)

05/09/2025 200.000 020097041509051957022025GE1I846558.7694.195656.ms 2025 .235 (be thi khanh bang)

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWTJV4J.MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25248531315170.20250905.195658.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

05/09/2025 100.000 020097048809051956122025uuTv962272.4097.195606.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 50.000 5248IBT1kJWTWEKM.ung ho MS 2025237 - Do Van Hien FT25248818733037.20250905.195514.19037724762011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM.970407

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJWTWEWY.NGUYEN HUU NHU NGUYEN Uh MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248516773900.20250905.195511.19032836529014.VND-TGTT-NGUYEN HUU NHU NGUYEN.970407

05/09/2025 22.000 5248IBT1iWIBX86K.Ung ho NCHCCCL TRUONG THI THANH 0987269358.20250905.195430.76423598888.TRUONG THI THANH.970423

05/09/2025 200.000 5248IBT1jWWZTBAB.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI-050925-19:49:31 104290.20250905.194931.68989868.TRINH THI THANH THAO.970416

05/09/2025 100.000 020097048809051946462025qWZU906358.55913.194639.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 500.000 MBVCB.10808376984.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0021000266743 HOANG THI LE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 5.000 5248IBT1kJWLRHXC.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248499399635.20250905.194627.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

05/09/2025 100.000 020097040509051937192025LRH7044721.7184.193719.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 237

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIBHBFX.ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.20250905.193331.10961805118.BUI THI THANH THUY.970432

05/09/2025 160.000 MBVCB.10808185472.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien ung ho?MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 160.000 MBVCB.10808127449.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien ung ho?MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 MBVCB.10808118163.MS 2025.238.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 15.000 MBVCB.10808044967.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 020097041509051920562025aHcF715548.22519.192056.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWIBKAJB.MS 2025237.20250905.191652.104136036.TRAN THANH TRUC.970432

05/09/2025 100.000 5248IBT1jWWZE4KY.2025.236 LE THI NA-050925-19:11:46 029601.20250905.191146.12010307.DUONG THI VAN.970416

05/09/2025 15.000 MBVCB.10807823615.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.236 (Chi La Thi Nhi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 020097041509051907392025LFEp665103.51746.190739.MS 2025.237 ( DO VAN HIEN)

05/09/2025 50.000 5248IBT1kJWL4MY9.MS 2025.236 FT25248001770212.20250905.190427.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

05/09/2025 500.000 5248IBT1jWWZGL42.UNG HO MS 2025.238-050925-18:51:53 988489.20250905.185154.7772978.CHAU THI LY.970416

05/09/2025 30.000 MBVCB.10807524515.Ms2025-238.CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 5248IBT1hQFY5JWJ.IBFT TRAN THI BINH chuyen tien ms 2025.236 la thi nhi.20250905.184141.0908763316.SACOMBANK.970403

05/09/2025 200.000 MBVCB.10807224365.ung ho?MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 9944736363 PHAM VAN THE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 5248IBT1bWKTVBJS.Nguyen thi thien tram ung ho em Ho Thao My MS 2025 224.20250905.182041.0451018246060.NGUYEN THI THIEN TRAM.970425

05/09/2025 300.000 5248IBT1kJWLWSHC.ung ho MS 2025.236 FT25248499073571.20250905.181942.19030652050090.VND-TGTT-DAU THI THU HUONG.970407

05/09/2025 100.000 5248IBT1aWW7UABE.chuyen tien MS2025.237.20250905.181122.4417040062023.NGUYEN HOANG THY KHANH.970430

05/09/2025 400.000 MBVCB.10806886747.MS 2025 238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 500.000 0200970422090518011920255DV3702004.74322.180120.ung ho MS2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 100.000 020097041509051745512025gA3W313576.77695.174545.ms 2025 237 ung ho ong Do Van Hien

05/09/2025 500.000 020097040509051743082025Z017041907.61185.174308.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.238 Nguyen Van Quan

05/09/2025 100.000 MBVCB.10806392603.ung ho MS 2025.236 La Thi Nhi.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWHBHZV.Ung ho Ms 2025.236 Chi La Thi Nhi FT25248221938320.20250905.173651.5879555579.NGUYEN MANH HA.970407

05/09/2025 100.000 MBVCB.10806242816.TRAN THI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2025.237 (ong do van hien).CT tu 9902761820 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 020097042209051719582025SOCY587507.12142.171959.2025.237

05/09/2025 100.000 5248IBT1bWKL6VHW.ung ho MS 2025.237 Do Van Hien.20250905.171910.0346667229.NGUYEN THI PHUONG ANH.970448

05/09/2025 200.000 MBVCB.10805794002.HO TUAN ANH chuyen tien MS 2025.236 chi La Thi Nhi.CT tu 0531002518821 HO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 020097048809051658572025AOiK583778.80325.165850.MS 0025.023 BE NGUYEN BAO AN VA NGUYEN BAO MINH

05/09/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99897143392.20250905.99897143392-0384769763_Ung ho MS 2025236 ( La Thi Nhi )

05/09/2025 500.000 02009704050905165101202501UM029090.30823.165101.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.237 Do Van Hien

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWZR5X8.ung ho ms 2025.237 ong Do Van Hien FT25248958300359.20250905.164917.9310681898.HOANG THI HOA THU.970407

05/09/2025 1.000.000 5248IBT1kJWZR157.Ung ho MS 2025.237 FT25248102739679.20250905.164816.4045666888.ONG MINH TRIET.970407

05/09/2025 99.999 020097040509051647232025K7NE007985.9314.164724.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhng ho 2025.223 ngo Quang Tung

05/09/2025 99.999 020097040509051645442025AG8T098653.98636.164544.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.222 Vu Minh Hieu

05/09/2025 100.000 020097042209051643412025U05W518652.86621.164342.MS 2025.237 ong do van hien

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWI5PX4Y.Ung ho MS 2025237.20250905.164019.0342795540.NGUYEN PHAM QUE HAN.970432

05/09/2025 300.000 020097041509051634102025Dd7I892331.29123.163411.ung ho MS 2025.238(Nguyen Van Quan)

05/09/2025 500.000 020097048809051628572025VolM334870.114.162851.TRUONG DIEU MY UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 2.000.000 5248IBT1kJWZ6W1D.Ung ho Ms 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25248704002480.20250905.162655.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407

05/09/2025 100.000 020097040509051622182025FKBS071120.62401.162218.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.236

05/09/2025 100.000 MBVCB.10805114454.NGUYEN NGOC THU HANG chuyen tien ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi).CT tu 1015869892 NGUYEN NGOC THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 020097048809051616242025IbhI239978.29389.161613.MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

05/09/2025 50.000 5248IBT1kJWZACKT.Ung ho MS 2025.236 FT25248027820993.20250905.161327.19033740010014.NGUYEN THI THOM.970407

05/09/2025 500.000 020097040509051612432025IESX021095.9440.161243.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWI5SVSD.Ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250905.160853.0355088570.PHAM THI NHA.970432

05/09/2025 200.000 020097042209051607432025CX00606828.82227.160744.MS 2025.238

05/09/2025 700.000 MBVCB.10804952923.HOANG ck MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0281000364817 TRUONG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 5.000.000 020097048809051602012025UlX6134229.52114.160150.TRAN NGOC NHU Y CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 200.000 MBVCB.10804835316.NGUYEN THI MY AN chia se: MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0041000342965 NGUYEN THI MY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 5248IBT1kJWZ83YI.MS 2025.090 FT25248639431703.20250905.155602.13320623114019.VND-TGTT-TRIEU VAN DUNG.970407

05/09/2025 500.000 0200970415090515545720258qSy744541.14270.155458.MS 2025.238 (em Nguyen van Quan )

05/09/2025 200.000 MBVCB.10804670194.ung ho?MS 2025.238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0071001512557 NGUYEN VU CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1aWWGKVU5.Ung ho MS 2025.233 be Nguyen thi An Luong.20250905.154337.1017864791.SHBMB.970443

05/09/2025 200.000 020097048809051543162025DZy9002954.52126.154305.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 150.000 020097040509051542402025AUB0071871.48492.154240.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

05/09/2025 100.000 MBVCB.10804629791.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025,238 Nguyen van Quan.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 150.000 020097040509051541232025STNJ066043.42244.154123.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 50.000 MBVCB.10804591794.Ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 121.000 0200970422090515383920253NZI663916.27494.153840.ms 2025.238 nguyen van quan

05/09/2025 100.000 020097048809051536222025dDvg955970.16259.153616.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 200.000 5248IBT1aWWGGEVC.MS 2025.238em Nguyen Van Quan.20250905.153330.0387889259.SHBMB.970443

05/09/2025 955.000 0200970415090515303720251Yc3660161.85696.153037.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.237 ( ong Do Van Hien)

05/09/2025 500.000 MBVCB.10804473042.MS 2025 237 Ong DO VAN HIEN.CT tu 0181003421220 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 955.000 020097041509051528552025sGIX653522.77581.152855.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)

05/09/2025 200.000 5248IBT1hQFPEJQZ.IBFT Ung ho La thi Nhi.20250905.152602.070074962023.SACOMBANK.970403

05/09/2025 200.000 020097042209051526002025R70X711909.63202.152601.MS2025.238 e nguyen van quan

05/09/2025 200.000 020097040509051519202025PYIU064624.29185.151921.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.237

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIYFLJ5.Ung ho MS 2025237 Ung ho ong Do Van Hien.20250905.151728.19092000883.TRUONG NGUYEN THANH THAO HUYEN.970423

05/09/2025 300.000 MBVCB.10804285418.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 020097041509051514412025z56a607677.5436.151441.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

05/09/2025 200.000 5248VNIBJ2LQ5U57.Ung ho MS 2025-238 chau nguyen van quan.20250905.150249.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441

05/09/2025 200.000 020097048809051502472025XW26738835.46517.150241.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 50.000 5248IBT1iWIYHD1T.2025 229 chi phan thi hoa.20250905.150040.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

05/09/2025 300.000 MBVCB.10803983963.ung ho MS 2025 238 em Quan.CT tu 0021001311374 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 200.000 MBVCB.10803940226.ung ho?MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 MBVCB.10803922048.Chuyen tien giup do c La Thi Nhi Ms 2025236.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 100.000 MBVCB.10803920975.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0651000354510 LE THI THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 150.000 5248VNIBJ2LQP9IM.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250905.143419.002704060097846.TRAN DANG DINH.970441

05/09/2025 100.000 020097048809051432162025K6E2565897.12101.143209.NGUYEN THI KIM HUYNH CHUYEN TIENUNG HO MS 2025.236

05/09/2025 1.000.000 020097041509051431032025mHsD477019.6470.143103.co Hien ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)

05/09/2025 100.000 020097042209051425412025IYI7888818.83653.142542.MS2025.237 ong Do Van Hien

05/09/2025 200.000 020097041509051424252025Rweo458616.79274.142425.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)

05/09/2025 100.000 MBVCB.10803677099.TRAN THI BACH LOAN chuyen tienMs 2025.283 Nguyen van Quan.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 500.000 MBVCB.10803668773.NGUYEN THI THOA chuyen tien ung ho MS 2025.238 (em Nguyen van Quan ).CT tu 1047747985 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 020097041509051419592025zcnx446713.61533.141953.ung ho MS 2025 236

05/09/2025 200.000 020097042209051417582025OMI3936760.53296.141759.TRAN THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 238 Nguyen Van Quan

05/09/2025 200.000 020097042209051417122025VV6S720948.50184.141713.TRAN THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho MS 2025 235 Thi Khanh Bang

05/09/2025 500.000 020097048809051415512025doI0481009.45146.141540.UNG HO MS 2025 237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIY5NE1.Ung ho MS 2025237 ong hien.20250905.141338.0938724293.NGUYEN THI THANH TUYEN.970432

05/09/2025 200.000 020097042209051409022025R8PF168105.18318.140857.ung ho MS 2025. 236 chi La Thi Nhi

05/09/2025 100.000 MBVCB.10803533658.LE THI MY LINH cho chi La Thi Nhi ms: 2025.236.CT tu 1012604570 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 MBVCB.10803514507.Na Mi ung ho 2025.236 La Thi Nhi.CT tu 0531002513396 HO THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 020097048809051359452025oPvX402784.83864.135939.NGUYEN LUU LAN HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 500.000 5248IBT1jWW6UQFH.UNG HO MS 2025 238 EM NGUYEN VAN QUAN-050925-13:52:22 353283.20250905.135222.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJW6DT5F.VU THI HUE chuyen ung ho nguyen van Quan ma so 2025-238 FT25248694407906.20250905.134946.19023076077011.VU THI HUE.970407

05/09/2025 100.000 020097048809051347572025rV7B349395.41386.134746.MS 2025.236 LA THI NHI

05/09/2025 200.000 020097040509051342302025HLE8017592.21233.134230.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.236

05/09/2025 200.000 020097042209051339352025TFCI851141.10572.133935.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 1.000.000 5248IBT1jWW6IUDM.UNG HO MS 2025.237 - ONG DO VAN HIEN -BENH VIEN LE VAN THINH TPHCM-050925-13:36:06 328367.20250905.133637.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

05/09/2025 1.000.000 5248IBT1jWW6ISJI.UNG HO MS 2025.238 - EM NGUYEN VAN QUAN - PHUONG HAI NINH HA TINH-050925-13:34:28 325415.20250905.133447.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

05/09/2025 250.000 5248IBT1jWW6I97Z.UNG HO MS 2025.236-050925-13:34:39 325311.20250905.133440.216408599.DO TAN LOC.970416

05/09/2025 250.000 5248IBT1jWW6I1N2.UNG HO MS 2025.238-050925-13:33:54 324112.20250905.133355.216408599.DO TAN LOC.970416

05/09/2025 300.000 020097048809051333362025qUTR287572.89586.133325.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 1.000.000 5248IBT1jWW6IWVH.UNG HO MS 2025.236 -CHI LA THI NHI - XA SON LUONG LAO CAI-050925-13:32:45 323063.20250905.133307.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJW6CELP.NGUYEN THI HONG LINH chuyen uh ms 2025.238 e nguyen van quan FT25248606045279.20250905.133302.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

05/09/2025 250.000 5248IBT1jWW6IQQI.UNG HO MS 2025.234-050925-13:32:44 322436.20250905.133245.216408599.DO TAN LOC.970416

05/09/2025 150.000 MBVCB.10803189395.MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 0271001018840 VO THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248WBVNA22ZKV7R.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.133145.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412

05/09/2025 1.000.000 5248IBT1jWW6MFCC.UNG HO MS 2025.234 - ONG TRAN VAN TUOC - XA GIAO HOA NINH BINH-050925-13:30:48 320376.20250905.133122.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

05/09/2025 250.000 5248IBT1jWW6ML2F.UNG HO MS 2025.235-050925-13:30:50 319438.20250905.133050.216408599.DO TAN LOC.970416

05/09/2025 50.000 5248IBT1bWKHW9VU.DOAN NAM PHUOC UNG HO MS 2025 236 CHI LA THI NHI.20250905.132931.88898018275639.DOAN NAM PHONG.970426

05/09/2025 50.000 5248IBT1kJW6JHLG.MS 2025.237 ong DO VAN HIEN FT25248009771480.20250905.132459.19032713154016.VND-TGTT-PHAN LY THAO NGHI.970407

05/09/2025 50.000 020097041509051324212025ftgM321293.59188.132421.DO DUY TRUONG uh MS 2025.234 ( gia dinh ong tuoc)

05/09/2025 15.000 MBVCB.10803072129.TUONG DUNG ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 500.000 MBVCB.10803073850.ung ho?MS 2025238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 100.000 5248IBT1aWWGW7TA.VU THI MY DUNG MS 2025.238( Nguyen Van Quan).20250905.130835.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

05/09/2025 100.000 5248VNIBJ2LQ6X3Y.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250905.130434.001319246.NGUYEN PHUONG THAO.970441

05/09/2025 100.000 5248IBT1bWKZ35B3.Nguyen Ngoc Tu ung ho MS 2025.236.20250905.130342.0972191176.NGUYEN NGOC TU.970429

05/09/2025 500.000 5248IBT1bWKZ3J57.ung ho chi La Thi Nhi.20250905.130112.0902462841.VO CHI QUYEN.970448

05/09/2025 200.000 5248VNIBJ2LQ6EML.Ung ho MS 2025.237 ong do van hien.20250905.125904.669704060002344.TRAN TICH NGHI.970441

05/09/2025 20.000 5248IBT1bWKZF8YF.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250905.125737.37201010010865.LE THUY HANG.970426

05/09/2025 500.000 020097048809051256092025YxQV132862.62565.125603.UNG HO MS 2025.232 ONG VU VAN DANG

05/09/2025 500.000 020097048809051254212025khOO125099.56426.125410.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

05/09/2025 300.000 020097048809051254062025jC9m124004.55300.125355.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 50.000 020097048809051253032025cMTf119563.51535.125252.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 500.000 020097048809051252282025Itww116975.49640.125217.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

05/09/2025 50.000 020097044909051252092025rXsU145484.48384.125209.Ung ho MS2025.238 em Nguyen Van Quan, ma GD 100000007224517

05/09/2025 10.000 5248IBT1hQFP9Z2Q.IBFT NGUYEN HUE DAO chuyen tien ung h0 ma so 2025.236.20250905.125059.060237316846.SACOMBANK.970403

05/09/2025 500.000 020097048809051250502025J8Mb109821.43885.125044.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 100.000 5248IBT1hQFP9G3G.IBFT NGUYEN HUE DAO chuyen tien.20250905.124941.060237316846.SACOMBANK.970403

05/09/2025 30.000 5248IBT1kJWETJLM.NGUYEN THI MAI chuyen2025.238 em Nguyen Van Quan FT25248282493639.20250905.124856.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

05/09/2025 100.000 0200970422090512472420256O8N230646.31390.124725.DANG THI DUNG chuyen tien

05/09/2025 100.000 020097040509051244572025CVDQ070944.21808.124458.Vietcombank:0011002643148:DINH THI VAN ANH Ms 2025-238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 200.000 020097048809051244432025OMZ9082344.20443.124437.MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 200.868 020097042209051238212025QGIC936149.96617.123822.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.238. EM NGUYEN VAN QUAN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

05/09/2025 50.000 020097042209051236372025SPZM936933.90113.123638.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIYQ2KU.Ung ho ms 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.123308.00000058753.PHAN CHAU QUE TRAN.970423

05/09/2025 50.000 020097042209051231312025OKWB579935.67462.123132.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

05/09/2025 500.000 5248IBT1jWW6C7QB.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN-050925-12:28:29 225946.20250905.122829.31338.BUI BICH THUY.970416

05/09/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99872628330.20250905.99872628330-0944876683_Ung ho MS 2025 233 (be Nguyen Thi An Luong)

05/09/2025 200.000 MBVCB.10802552245.MS 2025.236 ( CHI LA THI NHI).CT tu 0561000397771 TRUONG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 47.200 MBVCB.10802558479.Ms 2025.238(em Nguyen Van Quan).CT tu 0011004383229 TRAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99872334720.20250905.99872334720-0944876683_Ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

05/09/2025 200.000 MBVCB.10802502401.NGUYEN VAN THI chuyen tien ma so 2025.238 ung ho em nguyen van quan.CT tu 1056141770 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 400.000 5248IBT1hQFP1GD8.IBFT ung ho MS 2025.237. ong Do Van Hien.20250905.122005.060311519381.SACOMBANK.970403

05/09/2025 200.000 5248IBT1fWUMD9JG.giup chu Do Van Hien thay khop hang.20250905.121841.0804000000550.VU THI HUYEN TRINH.970439

05/09/2025 30.000 020097041509051215072025aIDf161625.92691.121507.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)

05/09/2025 300.000 5248IBT1jWW6JRKG.UH MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN-050925-12:13:53 201132.20250905.121353.31318497.TO THI THUY LINH.970416

05/09/2025 200.000 5248IBT1fWUMSGZ8.Ung ho ms 2025.238 (Nguyen Van Quan).20250905.121139.210114849080595.QUYEN ANH NGOC.970431

05/09/2025 500.000 MBVCB.10802385568.NNC ung ho MS2025 236 La Thi Nhi.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 500.000 MBVCB.10802316408.UNG HO BENH NHAN MS 2025.236 - LA THI NHI - SO TIEN 500,000 VND.CT tu 0111000236095 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 1.000.000 020097041509051206002025mYqH135361.49166.120600.MS 2025238 nguyen van quan ung ho

05/09/2025 500.000 MBVCB.10802275314.DO QUOC TIEN chuyen tien ung ho MS 2025.238 Nguyen Van Quan.CT tu 0341001540879 DO QUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 MBVCB.10802272786.Ung ho MS 2025.236 La Thi Nhi.CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1dWT199HI.MS 2025237.20250905.115928.97042292Gab7587000000000c04414.MBBANK IBFT.970422

05/09/2025 20.000 5248IBT1aWWALEIW.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi.20250905.115838.6808081983.SHBMB.970443

05/09/2025 20.000 MBVCB.10802183731.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 400.000 020097048809051146432025IqpY748958.51258.114632.NGUYEN THI NGOC QUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 3.000.000 MBVCB.10801999014.co Le Thanh Ly ung ho MS 2025.195, 2025.222 va 2025.232.CT tu 0071000777231 TRUONG THI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 020097048809051140442025JGmg708839.19786.114037.2025.237 DO VAN HIEN

05/09/2025 500.000 MBVCB.10801828344.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1968306362 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1hQFUX11F.IBFT ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi.20250905.112515.070066536856.SACOMBANK.970403

05/09/2025 200.000 020097042209051124532025U2IK422952.39006.112454.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

05/09/2025 500.000 5248VNIBJ2LQI2SY.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250905.112417.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

05/09/2025 200.000 020097042209051123592025FV7Q626350.33728.112359.ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWIPAD49.Ung ho MS2025.238.20250905.112350.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423

05/09/2025 200.000 0200970422090511230520259DXL830663.27820.112306.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWIP46PJ.Ung ho MS 2025238 Nguyen Van Quan.20250905.112120.555260385.BUI THI HOA.970432

05/09/2025 500.000 020097048809051121172025eBxW577269.20514.112106.THUY ANH UNG HO MS 2025.238 NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 200.000 5248IBT1aWWA7N1R.Ung ho MS 2025237.20250905.111727.030704070001278.NGUYEN PHAM BAO TRINH.970437

05/09/2025 500.000 5248IBT1aWWA778V.DUONG QUYNH NHU chuyen tien ung ho ong Do Van Hien - MS 2025.237.20250905.111507.1013533961.SHBMB.970443

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWKX8VL.ungho ms2025 236 lathinhi FT25248691891599.20250905.111118.19028842294021.VND-TKTT-NGUYEN TUYET MAI.970407

05/09/2025 200.000 5248IBT1aWWAG6R3.Ung ho MS 2025238 em Nguyen Van Quan.20250905.110907.066704070000584.HOANG THANH THUY.970437

05/09/2025 50.000 5248IBT1hQFUTNYF.IBFT Ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan.20250905.110718.060228161368.SACOMBANK.970403

05/09/2025 500.000 5248IBT1iWIPYDGX.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250905.110504.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

05/09/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99863055785.20250905.99863055785-0981433404_MS 2025221 (em Dao Manh The)

05/09/2025 100.000 020097048809051100592025DD0N439610.15218.110054.UNG HO MS 2025.236 LA THI NHI

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWKLVLE.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25248001047729.20250905.105858.93334444999.MAI VAN DUONG.970407

05/09/2025 500.000 MBVCB.10801458228.ung ho MS 2025.238 ( em Nguyen Van Quan) - mong e kien cuong vuot qua.CT tu 0181002414392 LUU VU NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 MBVCB.10801442337.ung ho MS 2025.237.CT tu 1016259476 VUONG THAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 02009704050905105506202566Z1055813.84535.105500.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 238 Nguyen Van Quan

05/09/2025 100.000 5248IBT1hQFUH6P4.IBFT NGUYEN THI HAN UH nguyen van Quan.20250905.104728.060295484791.SACOMBANK.970403

05/09/2025 300.000 020097042209051044412025KTI8710160.33017.104442.MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 50.000 5248IBT1kJWKKQB3.ung ho MS 2025.238 e nguyen van quan FT25248246814046.20250905.104251.19024008480025.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407

05/09/2025 80.000 0200970415090510422720257vwi765014.20699.104227.MS 2025.237 - ong Do Van Hien

05/09/2025 30.000 020097042209051041442025OFWW223510.17539.104145.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

05/09/2025 500.000 5248IBT1iWIPMVXD.Ms 2025-238 uh em Nguyen Van Quan.20250905.104141.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

05/09/2025 200.000 020097041509051040572025tV4n760399.13207.104057.Gd Co thuy giup ms2015.234.Gd tran van tuoc

05/09/2025 300.000 020097048809051040522025Vx8F303542.12980.104041.UNG HO MS2025.237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 100.000 MBVCB.10801229841.Ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).CT tu 0261003463507 TA THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 0200970415090510391020258RJ0754390.4584.103910.Gd Co Thuy giup ms2025.238.nguyen van quan

05/09/2025 300.000 MBVCB.10801206680.VU THI THANH NGA ung ho MS 2025.238 NVQuan.CT tu 0071005138746 VU THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1aWWAYL8I.ms 2025.236 giup la thi nhi chua benh.20250905.103451.185001060000009.VU THI XUAN .970409

05/09/2025 200.000 020097048809051025552025kRjv201961.37897.102549.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWKYKQJ.ung ho ms 2025.237 FT25248387990417.20250905.102326.19027513972012.VND-TGTT-TRAN HUY CAN.970407

05/09/2025 53.000 5248IBT1bWK6HW4S.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250905.101901.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

05/09/2025 200.000 MBVCB.10800910644.ung ho ms 2015.236 chi La thi Nhi.CT tu 0381000377148 PHAM TRAN THY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 170.000 5248IBT1fWUV37N6.Ung ho MS 2025 238 em Nguyen Van Quan.20250905.101353.001370406050428.NGUYEN MINH SANG.970400

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIPCS1M.Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien phau thuat.20250905.101300.288886868999.LE THU TRANG.970432

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWIP1LQ6.Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien.20250905.101106.3861911992.HA THI LIEN HUONG.970432

05/09/2025 1.000.000 UNG HO MS 2025.229 (CHI PHAN THI HOA)

05/09/2025 500.000 020097041509051010432025m2C4659262.63451.101043.ung ho MS 2025.238 ( em Nguyen van Quan)

05/09/2025 10.000 MBVCB.10800782978.Ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIPWBF2.DO THI THU HUONG ung ho MS 2025238 em Nguyen Van Quan Chuc em mau binh phuc.20250905.100027.0963135416.DO THI THU HUONG.970432

05/09/2025 50.000 020097042209050959152025DMP2422694.6886.095916.ms 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 50.000 SHGD:10002044.DD:250905.BO:PHAN NGUYEN TRA MI.Remark:ms 2025.237 ong DO VAN HIEN

05/09/2025 500.000 5248IBT1kJWK2LQK.Ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25248935233786.20250905.095329.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407

05/09/2025 60.000 020097041509050952492025lwIF599878.78437.095249.MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJWKC6V1.ung ho MS 2025.237 Do Van Hien FT25248409620991.20250905.095008.19032581026021.VND-TGTT-NGUYEN VIET THUY TRANG.970407

05/09/2025 500.000 5248IBT1jWWEAJ4G.UNG HO 2025.238 - EM NGUYEN VAN QUAN-050925-09:49:23 931076.20250905.094923.932699668.PHAM AI LY.970416

05/09/2025 250.000 02009704220905094413202539O3615060.40024.094408.MS 2025.237

05/09/2025 50.000 MBVCB.10800497188.ung ho MS 2025.235(be Thi Khanh Bang).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 MBVCB.10800411251.MS 2025.238(nguyen van quan).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 500.000 MBVCB.10800363813.Ung ho MS 2025.238 ( em Nguyen Van Quan).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 0200970422090509271720250EL0590323.69370.092718.DO THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025.237

05/09/2025 200.000 5248IBT1aWWA9WSM.ung ho MS 2025.237 ( ong DO VAN HIEN ).20250905.092500.999990375018757.NGUYEN THI VAN NHI.970437

05/09/2025 300.000 MBVCB.10800275393.Goi chu Hien mo khop hang.CT tu 1018275029 PHAM THUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 MBVCB.10800219913.MS 2025.237 (ONG DO VAN HIEN).CT tu 0181003531299 TA THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 50.000 02009704150905091701202508w6492054.29125.091702.UNG HO MS 2025.236 (chi LA THI NHI)

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJW7L6GY.Ung ho MS 2025.236 La Thi Nhi FT25248674710586.20250905.091445.9379386868.NGUYEN THI BICH VAN.970407

05/09/2025 500.000 5248IBT1kJW7LDY6.Ung ho Ms 2025.203, be Ng Bao An va Ng Bao Minh FT25248767897379.20250905.091311.19038098280012.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970407

05/09/2025 400.000 5248IBT1bWK6M6UE.Ck Ung ho MS 2025.237(ong Do Van Hien).20250905.091245.104225859001.NGUYEN THI HONG NGOC.458761

05/09/2025 200.000 MBVCB.10800122428.Ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIU6RHM.ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250905.090702.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

05/09/2025 300.000 5248IBT1kJW7666D.Ung ho Ms 2025.209, em Le Van Thuong FT25248965160808.20250905.090450.19038098280012.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970407

05/09/2025 50.000 5248IBT1dWTWADCP.Ung ho ms 2025238 em Nguyen Van Quan.20250905.090307.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

05/09/2025 50.000 5248IBT1hQFUYAEB.IBFT ung ho ms 2025.238.20250905.090229.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403

05/09/2025 50.000 MBVCB.10800023788.ms 2025.237 Do Van Hien.CT tu 1013653203 TA TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248VNIBJ2LQSD7X.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250905.085737.006704060149792.NGUYEN VI HUNG.970441

05/09/2025 50.000 MBVCB.10799976985.ung ho MS 2025.238 Nguyen Van Quan.CT tu 9908188639 SU VI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248VNIBJ2LQSH7E.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250905.085625.006704060149792.NGUYEN VI HUNG.970441

05/09/2025 200.000 MBVCB.10799973094.ung ho MS 2025238 Nguyen Van Quan.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 5248IBT1kJW7751Y.Ung ho Ms2025.227,chi Nguyen Thi Loan FT25248770915336.20250905.085354.19038098280012.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970407

05/09/2025 200.000 MBVCB.10799954683.Ung ho MS 2025.238 Chuc mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1bWK62NX1.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250905.085051.03101015900048.VU HONG THANH.970426

05/09/2025 50.000 5248IBT1bWK62AAD.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250905.084857.03101010965538.HOANG VIET.970426

05/09/2025 500.000 MBVCB.10799865421.Chuyen tien ung ho MS 2025 238 Nguyen Van Quan.CT tu 0071001274828 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 200.000 5248VNIBJ2LQSW8A.MS 2025.237 ( ong DO VAN HIEN).20250905.084653.670704060083129.NGUYEN THI HONG PHI.970441

05/09/2025 1.000.000 020097048809050844302025y4Bn547650.9922.084424.UNG HO MS 2025.237

05/09/2025 500.000 5248IBT1kJW74EJM.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248022080704.20250905.084424.19135142949011.VND-TGTT-PHAM THI ANH NGOC .970407

05/09/2025 200.000 SHGD:18256907.DD:250905.BO:PHAN NGUYEN MINH TRI.Remark:Vietcombank;0011002643148;MS 2025.236 La Thi Nhi

05/09/2025 200.000 020097040509050840272025FM0K068858.95972.084027.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

05/09/2025 200.000 SHGD:10000597.DD:250905.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.238

05/09/2025 200.000 MBVCB.10799703444.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 MBVCB.10799693638.ung ho Ms 2025.237(ong Do Van Hien).CT tu 9917105136 CHUNG TET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1fWUVKQ6P.ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien.20250905.083005.367538045.NGUYEN PHUONG NHI.970406

05/09/2025 500.000 020097041509050829012025fT45354166.56939.082855.ung ho MS 2025.238 (em nguyen van quan)

05/09/2025 1.000 MBVCB.10799609084.Chuyen tien ung ho.CT tu 1040057803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWIU5FCY.MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250905.082401.28681666222.TRAN BICH DIEP.970423

05/09/2025 500.000 020097042209050819532025X3ID783583.26747.081953.MS 2025.238

05/09/2025 5.400.000 5248IBT1jWWEVG2R.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI-050925-08:18:42 789545.20250905.081842.157847099.LE NGOC BICH.970416

05/09/2025 500.000 MBVCB.10799543954.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1012517771 HOANG THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJW7MSZ6.ung ho ms 2025.234 FT25248079675405.20250905.081451.19035581159012.VND-TGTT-VU VAN KHOA.970407

05/09/2025 100.000 020097048809050812422025C9QO356262.4461.081236.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

05/09/2025 200.000 5248IBT1aWW438PA.ung ho MS 2025238 em Nguyen Van Quan.20250905.081023.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

05/09/2025 50.000 5248IBT1jWWED61R.NGUY DAO PHUONG LINH CHUYEN KHOAN NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY 0903 933 753-050925-08:08:47 776811.20250905.080847.32327727.NGUY DAO PHUONG LINH.970416

05/09/2025 20.000 020097041509050759282025qB27275495.64387.075928.MS 2025.237 ( ong Do Van Hien )

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJW72DA5.Ung ho MS 2025.238 nguyen van quan FT25248026073079.20250905.075607.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407

05/09/2025 400.000 5248IBT1jWWESIXL.UNG HO MS 2025238 EM NGUYEN VAN QUAN-050925-07:52:31 756968.20250905.075231.668988888.TRUONG ANH TU.970416

05/09/2025 200.000 MBVCB.10799243680.ung ho MS 2025.238(Em Nguyen Van Quan).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 MBVCB.10799179183.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0371000426866 PHAM NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 MBVCB.10799148026.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 020097042209050736002025KKWS370671.96590.073550.Ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJWGN795.Ung ho em Nguyen Van Quan, MS 2025.238 FT25248489355439.20250905.073302.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

05/09/2025 50.000 02009704220905073122202562S6575137.84213.073123.ung ho ms 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 5.000.000 5248IBT1jWWE2V4D.DANG TRAN LE CHUYEN KHOAN, UNG HO MS 2025.238EM NGUYEN MINH QUAN-050925-07:24:45 726694.20250905.072445.85881128.DANG TRAN LE.970416

05/09/2025 200.000 020097048809050718222025CRdJ128280.48739.071816.UNG HO MS 2025.237

05/09/2025 200.000 MBVCB.10798942419.ung ho MS 2025.237.CT tu 9906389426 BUI LE YEN LYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 300.000 020097042209050714442025W26F638354.38432.071445.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWGTA8R.ung ho MS 2025.236 - La Thi Nhi FT25248070777424.20250905.070959.19021619750029.VND-TGTT-TRAN THI KIM LIEN.970407

05/09/2025 100.000 020097042209050709432025A9DG253552.24956.070944.TRAN THI HIEN giup hoan canh ong Do van hien : MS 2025237

05/09/2025 20.000 5248IBT1kJWGT5UV.Ms 2025.237 ong Do Van Hien FT25248086005087.20250905.070933.19036730905012.VND-TGTT-LE VAN QUY.970407

05/09/2025 100.000 5248IBT1jWWE1NUP.UH DO VAN HIEN 1971-050925-07:04:43 707943.20250905.070444.181228888.LAM HOANG YEN.970416

05/09/2025 300.000 MBVCB.10798723082.ung ho MS2025.238 (em Nguyan Van Quan).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 020097041509050649432025S1Le155969.78262.064943.Giup Do MS2025;236 Chi La Thi Nhi

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWIUJ4HA.Ung ho MS 2025.237 ong DO VAN HIEN.20250905.064653.01740571201.NGUYEN THI KIM LONG.970423

05/09/2025 200.000 020097041509050646472025ASbF151913.70688.064647.Goup Do MS 2025;234 gd Ong Tran van Tuoc

05/09/2025 200.000 5248IBT1bWKEBWAI.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.064544.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426

05/09/2025 100.000 MBVCB.10798637789.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1jWWEJ677.MS2025.237 ONG DO VAN HIEN-050925-06:41:44 689625.20250905.064144.32889047.DANG THI QUE ANH.970416

05/09/2025 18.068 MBVCB.10798538802.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025. 234.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 5248IBT1aWW4GYHK.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.062025.999990966639649.NGUYEN TU ANH.970437

05/09/2025 100.000 MBVCB.10798348755.LE THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.237(Ong Do Van Hien).CT tu 1014336019 LE THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWI8X7UF.ung ho MS.2025.237 DO VAN Hien.20250905.051018.04022197601.DO NGUYEN XUAN BICH.970423

05/09/2025 1.000.000 5248IBT1bWKEMMCF.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250905.035217.0356289295.PHUNG THI MINH THU.970448

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWGYPGE.Ung ho MS 2025.237 Do Van Hien FT25248968139211.20250905.035133.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

05/09/2025 100.000 5248IBT1iWI8FSX7.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.023517.11121992001.BUI PHUONG THANH.970423

05/09/2025 20.000 MBVCB.10798170333.100k + 20k ung ho ong Hien MS 2025.237 .CT tu 1025259496 DOAN THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 MBVCB.10798169965.DOAN THI QUYNH MAI chuyen tien.CT tu 1025259496 DOAN THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 100.000 020097041509050203222025MAPu945453.8820.020322.Ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien)

05/09/2025 100.000 020097042209050200052025KBCV913572.7341.020005.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWG8PKU.MS 2025.237 ong do van hien FT25248107478204.20250905.014744.19034392735014.VND-TGTT-NGUYEN HAI ANH.970407

05/09/2025 150.000 5248IBT1jWWKR2X3.GIUP MA 2025.233-050925-01:45:55 625388.20250905.014555.1963691.NGUYEN THI THU HONG.970416

05/09/2025 100.000 020097040509050144502025X8UQ078254.99492.014451.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KHANH HOA chuyen tien ung ho MS 2025.236

05/09/2025 100.000 5248IBT1aWW4YQGD.VO MINH NGUYET chuyen tien ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.013505.999990977327900.VO MINH NGUYET.970437

05/09/2025 200.000 5248IBT1hQFUWJTF.MS 2025235.20250905.013330.0697044105922.MOMOIBFT.970454

05/09/2025 300.000 5248IBT1kJWGIAGK.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248908189379.20250905.012409.8696666888.NGUYEN THI THU HANG.970407

05/09/2025 100.000 5248IBT1fWUVCFRP.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.012250.9021351151807.HA MAI THY.963388

05/09/2025 50.000 5248IBT1kJWGIPNA.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248361000150.20250905.012048.19073699338018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWI8LCU1.Ung ho MS 2025237 ong DO VAN HIEN.20250905.011514.203126832.LE THI BICH PHUONG.970432

05/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99826242863.20250905.99826242863-0389406001_MS 2025237

05/09/2025 200.000 5248IBT1bWKE2CNR.MS 2025.237 Do Van Hien.20250905.010009.04001010365794.NGUYEN YEN NHI.970426

05/09/2025 500.000 5248IBT1kJWGMWLI.Ung ho MS 2025.237 FT25248880511105.20250905.005040.19033214421018.VND-TGTT-THANG QUYEN HUY.970407

05/09/2025 200.000 5248IBT1kJWGVNIJ.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248368586999.20250905.004913.19034473247014.VND-TGTT-BUI THI ANH THU.970407

05/09/2025 100.000 0200970488090500341320255oz2777868.49682.003403.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWGVJME.ung ho MS 2025.237 Ong Do Van Hien FT25248149821420.20250905.003243.19035390970012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407

05/09/2025 300.000 MBVCB.10797969886.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0331000443014 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 20.000 MBVCB.10797979564.MS 2025.237.CT tu 1027410600 LE THAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2025 200.000 5248IBT1iWI86UAB.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250905.000956.08686888666.DO DUY HUNG.970423

05/09/2025 100.000 5248IBT1kJWGSV26.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25248370844850.20250905.000554.19073203506013.VND-TGTT-NGUYEN THAO LINH.970407

05/09/2025 35.000 020097042209050002392025WMPJ652462.20997.000240.gui ms 2025 237

06/09/2025 200.000 MBVCB.10822241835.Ung ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).CT tu 1013079531 PHAN GIA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 5249IBT1hQFAMRCD.IBFT ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250906.231444.060298773379.SACOMBANK.970403

06/09/2025 50.000 MBVCB.10822204001.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0011004443484 HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 300.000 020097048809062308122025XUa6052300.30710.230801.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 100.000 020097048809062304222025Xwtf046935.24174.230415.MS 2025.236 CHI LA THI NHI

06/09/2025 500.000 MBVCB.10822179413.ung ho MS2025.230 Pham Trung Hieu.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249WBVNA22Z5MTF.2025 238 em Nguyen Van Quan.20250906.230300.102001290036.PHAM THI THUY DUNG.970412

06/09/2025 100.000 MBVCB.10822170323.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1031052235 HUYNH NGOC TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 MBVCB.10822174725.ung ho MS2025.236 La Thi Nhi.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWH4FFD.UNG HO MS 2025.237 ( ONG DO VAN HIEN ).20250906.225711.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LBAANJ.Ung ho MS.2025.237 (ong Do Van Hien).20250906.225541.625704060370925.NGUYEN THI THU TRAM.970441

06/09/2025 50.000 5249IBT1kJJCSDVA.MS 2025.237 FT25251967406233.20250906.225330.19036529422011.VND-TGTT-LAI TONG NGUYET TRAM.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJC9HGZ.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25251756300468.20250906.225025.19038557000011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NA.970407

06/09/2025 20.000 MBVCB.10822097017.HA THI PHAN chuyen tien uh MS 2025.236( La thi nhi).CT tu 0531000288567 HA THI PHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJC98K5.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251100864771.20250906.224743.19034809456016.VND-TGTT-DO THI KIM CHI.970407

06/09/2025 45.000 MBVCB.10822086175.LANG THI THUY ung ho MS 2025.238(em nguyen van quan).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 MBVCB.10822066471.VU VAN DOAN chuyen tien uh ms 2025.239.CT tu 1030726548 VU VAN DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 020097048809062238042025lAUS004460.72669.223753.UNG HO MS 2025.236 LA THI NHI

06/09/2025 100.000 MBVCB.10821958800.2025.236 chi La Thi Nhi .CT tu 1014786333 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJJCJKQD.MS 2025.228 ung ho Vi Van Tiep FT25251406910803.20250906.222513.19030659704010.VND-TGTT-NGUYEN THI VIET.970407

06/09/2025 10.000 MBVCB.10821949145.Ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu - Tay Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1kJJCJJ7W.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25251003005119.20250906.222213.789888789888.MAI THU TRANG.970407

06/09/2025 200.000 0200970415090622211120255Fex537581.32548.222111.Trang Thu Dong Dan Sang giup La Thi Nhi MS 2025.236

06/09/2025 50.000 020097042209062220352025RIKX376410.30612.222036.MS 2025.237 Ong Do Van Hien

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWI6ZEZM.Ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien.20250906.221341.91680734.NGUYEN THI PHUONG THAO.970432

06/09/2025 200.000 0200970422090622112220250DVX291875.7200.221123.Ung ho MS2025.237 ong Do Van Hien

06/09/2025 100.000 MBVCB.10821836397.ung ho.MS.2025.238.(em Nguyen Van Quan ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 MBVCB.10821818025.ung ho MS2025.239 Le Van Tu.CT tu 0021001682188 PHAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJJ1N2BJ.Ung ho MS 2025.237 FT25251493089924.20250906.220721.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407

06/09/2025 10.000 MBVCB.10821796817.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.239 (anh Nguyen Van Tu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 30.000 MBVCB.10821776514.Ung ho MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 0200970415090622012420257115509147.78307.220124.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

06/09/2025 200.000 020097042209062200582025WS5D913377.77139.220059.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

06/09/2025 100.000 5249IBT1jWWFAY95.ONG DO VAN HIEN-060925-22:00:43 992619.20250906.220043.6856677.NGUYEN THI THANH HANG.970416

06/09/2025 200.000 020097042209062159022025F9MK262702.71247.215903.ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc

06/09/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100033228843.20250906.100033228843-0909418900_MS 2025239 (anh Le Van Tu)

06/09/2025 500.000 5249IBT1aWWHPD9D.Ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250906.215457.263704070002240.NGUYEN TRAN THAO NGUYEN.970437

06/09/2025 25.000 5249IBT1iWI6K755.MS 2025.239. hungnt6.20250906.215318.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

06/09/2025 500.000 MBVCB.10821651292.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0111001157021 TU HOANG ANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1hQFA29IZ.IBFT ung ho ong Do Van Hien MS 2025.237.20250906.214157.060286006836.SACOMBANK.970403

06/09/2025 100.000 020097048809062139332025Y4jS865013.9611.213922.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.235. BE THI KHANH BANG

06/09/2025 500.000 020097041509062137362025iSKL466824.2911.213736.MS 2025.237

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJ1ZPLQ.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251756005033.20250906.213320.19034156997016.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH ANH LINH.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWWHINW4.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250906.213204.1808199700.SHBMB.970443

06/09/2025 50.000 020097048809062130412025QMGC838332.79429.213034.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 200.000 020097048809062126552025Y1YD826616.66552.212643.UNG HO MS 2025.239

06/09/2025 500.000 5249IBT1jWWF5CDD.LDT UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU-060925-21:20:58 943631.20250906.212058.777700898.LE THI TU OANH.970416

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJ1KS26.ung ho 2025.237 ong do van hien FT25251050205504.20250906.212038.19036115022011.DUONG MY LAN.970407

06/09/2025 100.000 MBVCB.10821380273.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1018827190 NHAN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 MBVCB.10821335956.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0851000020308 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 020097041509062111212025rzGS415155.9192.211121.LE HONG NHUNG ung hoMS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

06/09/2025 10.000 5249IBT1iWI6Y1K8.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250906.211044.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWI6PTCH.MS 2025.239(anh Le Van Tu).20250906.210917.18883566888.LE NGOC ANH.970423

06/09/2025 80.000 0200970415090621064420253wTr404969.91512.210644.Ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong)

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWI6UYC3.MS.2025.237(ong Do Van Hien).20250906.210157.18883566888.LE NGOC ANH.970423

06/09/2025 10.000 5249IBT1iWI68HAS.ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250906.205832.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

06/09/2025 2.000.000 MBVCB.10821136152.UH MS 2025.236 (La Thi Nhi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 MBVCB.10821112996.UH MS 2025.237 (Do Van Hien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 MBVCB.10821082439.UH MS 2025.238 (Nguyen Van Quan) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 MBVCB.10821056469.UH MS 2025.239 (Le Van Tu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWWH9TVT.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.239 anh le van tu.20250906.204554.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

06/09/2025 300.000 020097042209062042562025XTPM514408.95681.204257.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

06/09/2025 200.000 020097042209062037262025L9NQ738009.73328.203727.MS 2025.212 Be Quach Linh San

06/09/2025 50.000 MBVCB.10820923079.ung ho MS 2025.236(chI La Thi Nhi) Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 MBVCB.10820887215.ung ho MS 2025.235(be Thi Khanh Bang). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 MBVCB.10820849527.ung ho MS 2025.239(anh Le Van Tu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 MBVCB.10820752267.MS 2025.237( ong Do Van Hien).CT tu 0631003706078 BUI THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWI6CLEN.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250906.201851.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

06/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100024563214.20250906.100024563214-0792865892_MS 2025236 (chi La Thi Nhi)

06/09/2025 50.000 5249NAMAA22ZPT2B.UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN.20250906.201738.100170563000001.NGUYEN THI HONG HUONG.970428

06/09/2025 100.000 0200970422090620171120256IVA596356.86112.201712.2025.237 giup chu Do Van Hien

06/09/2025 200.000 5249IBT1hQF4XWU6.IBFT PHAM THI DAO chuyen tien ung ho MS2025.237 ong Do Van Hien.20250906.201346.030046652122.SACOMBANK.970403

06/09/2025 200.000 0200970415090620122620257wob246686.63459.201226.MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJ1JN6H.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251678050106.20250906.201214.19036882848014.VND-TGTT-NGUYEN NHU HUONG.970407

06/09/2025 500.000 0200970415090620105820258XDj242355.57151.201050.MS2025.237 (ong Do Van Hien) - nguoi gui Le Xiem - Long Khanh Dong Nai gui

06/09/2025 500.000 MBVCB.10820579539.UNG HO MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 020097042209062009132025IFEF154327.49597.200913.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

06/09/2025 50.000 MBVCB.10820559558.Ung ho ms 2025.357 (ong Do Van Hien).CT tu 1050059258 VO XUAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 MBVCB.10820549686.UNG HO MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 MBVCB.10820537009.UNG HO MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1iWI6WTC3.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250906.200424.19921987789.LE THI HUYEN.970423

06/09/2025 100.000 MBVCB.10820497563.TRAN VAN HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.238(em Nguyen Van Quan).CT tu 1051415284 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 MBVCB.10820493173.ung ho MS 2025.239.CT tu 0281000831318 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWI6Q6CZ.ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.20250906.195859.6689773107.PHAN THI MY HOA.970432

06/09/2025 200.000 020097041509061958512025oXWa203769.2614.195851.MS 2025.237(ONG DO VAN HIEN)

06/09/2025 300.000 020097048809061957432025nJVl405407.97342.195736.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 5.000.000 MBVCB.10820423475.DANG THI THU HANG chuyen tien ung ho MS 2025.238 em Nguyen van quan.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1jWWFS8EA.UNG HO MS 2025.237 DO VAN HIEN-060925-19:56:55 814486.20250906.195655.7991377.LE THI HONG HOA.970416

06/09/2025 100.000 MBVCB.10820410207.Ung ho MS 2025.239 ( anh Le Van Tu ).CT tu 0071000838857 LE MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJJJR2TX.UNG HO MS2025.237. UNG HO ONG DO VAN HIEN FT25249487104673.20250906.195600.19031302317015.VND-TGTT-TRAN DINH THANH NHAN.970407

06/09/2025 500.000 MBVCB.10820404795.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 9074103939 LUONG MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 020097042209061952552025JK3T809209.76035.195256.ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LB2VGK.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250906.195151.631704060037738.DAO TRAN BAO NGOC.970441

06/09/2025 20.000 0200970422090619503520258PGY125790.64774.195035.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Le Van Tu ms 2025.239

06/09/2025 10.000 5249IBT1kJJJF3CH.ung ho NCHCCCL FT25249632880706.20250906.194817.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

06/09/2025 50.000 MBVCB.10820300521.ung ho ms: 2025.236(chi La Thi Nhi).CT tu 0281001044430 NGUYEN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 5.000.000 MBVCB.10820241963.DANG THI THU HANG chuyen tien ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1aWWZR6KT.ung ho Ms 2025 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250906.194251.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

06/09/2025 50.000 5249IBT1kJJJTW3J.2025. 229 FT25249409240400.20250906.194203.19030563900013.VND-TGTT-DAO THI THUY.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJJLGJV.MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25249028500206.20250906.194029.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWWZRDN8.ung ho Ms 2025 237 ong Do Van Hien.20250906.193923.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJJHG4U.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25249576609058.20250906.193708.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWWZXXVY.ung ho Ms 2025 238 em Nguyen Van Quan.20250906.193649.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJJZ6WH.MS 2025.230 em Pham Trung Hieu FT25249452411555.20250906.193410.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

06/09/2025 150.000 MBVCB.10820081383.Ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)-Nam Mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249VCBCJ2LB2QRY.Ha Quoc Phat chuyen tien giup a tu.20250906.192930.0728668239319.HA QUOC PHAT.970454

06/09/2025 200.000 5249IBT1hQF4HCMY.IBFT ung ho ms 2025 239 le van tu.20250906.192911.060161120531.SACOMBANK.970403

06/09/2025 100.000 020097048809061923272025OiEg210859.41545.192316.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 30.000 MBVCB.10819975904.ung ho MS 2025.237 (Do Van Hien).CT tu 1026140981 NGO BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 0200970488090619211420257j4e197624.30916.192107.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 300.000 MBVCB.10819942012.Ung ho MS 2025.237 (ONG DO VAN HIEN).CT tu 1016392182 NGUYEN THI KIM DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWIEHPDP.Ung ho NCHCCCL Do Quoc Tuong 0393516214.20250906.191912.182949938.DO DUC DUNG.970432

06/09/2025 100.000 020097048809061918362025g14f182204.19326.191825.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 2.000.000 5249IBT1iWIEZNIG.Chuc ban mau khoe nha va minh cau Chua cho ban Chua co the giup va chua lanh cho ban co len nhe.20250906.191709.1551111101.HO THI TRA.970432

06/09/2025 200.000 MBVCB.10819854114.ung ho ms 2025.237 ong do van hien.CT tu 0181003480685 PHAM PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 5249IBT1hQF462QK.IBFT Ms 2025.239.20250906.191213.050050695503.SACOMBANK.970403

06/09/2025 130.000 0200970415090619100620254Vih947351.78151.191007.MS 2025.200 ( em Ly Van Cho)

06/09/2025 100.000 0200970405090619003920255G74099680.31858.190039.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu

06/09/2025 200.000 MBVCB.10819651876.ung ho?MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 MBVCB.10819557233.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1028896724 TRUONG TUYET NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 30.000 5249IBT1kJJJIF4S.ung ho MS2025.239 FT25249138588073.20250906.184952.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

06/09/2025 100.000 MBVCB.10819527318.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung hoMS 2025.237(Ong Do Van Hien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 MBVCB.10819377965.Ms 2025237 ong Do Van Hien.CT tu 0421000459755 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 111.111 020097042209061827312025W4RT859027.61597.182732.QuyenDuong ungho MS 2025.236 LA THI NHI. Nam mo ADiDa Phat.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Phat.Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat con nguyen dem cong duc hoi huong cho chi Nhi duoc khoe manh.

06/09/2025 100.000 5249IBT1jWWT3WEB.2025.238 NGUYEN V QUAN-060925-18:23:05 645389.20250906.182305.12010307.DUONG THI VAN.970416

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJJWNTEB.MS 2025.233 FT25249024301077.20250906.181430.19023086838010.VND-TGTT-TRAN VAN SANG.970407

06/09/2025 20.000 0200970422090618061720256QU5465393.55041.180618.gui ms 2025 239

06/09/2025 200.000 MBVCB.10818938811.LE THUA HUNG ung ho MS 2025.239 (anh Le van Tu).CT tu 0331000485676 LE THUA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 020097042209061805372025XH6D955418.50687.180538.David tran o my gui ms 2025 239

06/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100010760751.20250906.100010760751-0388227244_Ung ho MS 2025237 Ong Do Van Hien

06/09/2025 10.000.000 5249IBT1kJJWTFL5.CSPM, CSTV tai tro cho ms 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25249185086045.20250906.180031.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407

06/09/2025 1.000.000 MBVCB.10818844457.MS 2025.234(gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0071000876096 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 02009704150906175424202597Ee667630.90305.175424.ms 2025.237

06/09/2025 100.000 MBVCB.10818718463.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1054677419 TRAN NGUYEN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJJWG626.ung ho MS 2025 239 anh Le Van Tu FT25249209896878.20250906.173853.19029312695668.VND-TGTT-LAI DUY PHUONG.970407

06/09/2025 60.000 5249IBT1iWIEWAE5.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250906.173243.06343286101.TRAN DINH DUC.970423

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJW4SVQ.doi tuyen LOL T1 ung ho MS 2025.239 FT25249095335411.20250906.173218.8664989599.LA THUC NHI.970407

06/09/2025 500.000 020097048809061724112025Hz6u397098.14622.172400.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 30.000 5249IBT1kJJWY9WA.Ung ho ong Do Van Hien MS2025.237 FT25249028090336.20250906.172405.19035454487019.VND-TGTT-BUI VU HAI THANH.970407

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJJWPR25.ms 2025.237 ong Do Van Hien FT25249654004189.20250906.172328.14023507298012.VND-TGTT-HUYNH TUAN ANH.970407

06/09/2025 50.000 5249IBT1bWEQ65MV.MS2025.238 em Nguyen Van Quan.20250906.172223.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

06/09/2025 10.000 02009704150906172016202563dk525258.92512.172016.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)

06/09/2025 100.000 5249VNIBJ2LA6TQ5.Ung ho MS 2025-239 Le Van Tu.20250906.171753.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJJW8DC8.Ung ho anh Le Van Tu, MS 2025.239 FT25249691388429.20250906.171606.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1hQF4DGHA.IBFT Ung ko MS 2025.238.20250906.171159.060273874839.SACOMBANK.970403

06/09/2025 500.000 5249VNIBJ2LA6BG6.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250906.171114.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

06/09/2025 200.000 02009704220906170844202598EF521454.26877.170844.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

06/09/2025 100.000 020097041509061707432025GF1A476125.21378.170743.2025.238 ( Nguyen Van Quan)

06/09/2025 100.000 020097041509061705122025sfjN466283.7293.170512.MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

06/09/2025 100.000 020097041509061703082025TLv2458222.96209.170308.MS 2025.236( chi La Thi Nhi )

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJW9BIP.Ung ho NCHCCCL FT25249980060065.20250906.170009.19033321220017.VND-TGTT-TRAN HA TRANG.970407

06/09/2025 100.000 020097048809061658352025rvXJ212448.71382.165824.MS 2025.236

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWIKZRE6.MS2025.238 ( Nguyen Van Quan).20250906.165234.04361845201.TRAN THI KIEU DIEM.970423

06/09/2025 50.000 MBVCB.10817721741.ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien.CT tu 0371000411468 LE HANH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 5249IBT1iWIKEGE1.MS 2025238.20250906.164208.0909152186.NGUYEN THI YEN.970432

06/09/2025 200.000 0200970488090616414420252zhK097932.81269.164133.UNG HO MS 2025.237

06/09/2025 300.000 5249IBT1kJJQNWH4.Ung ho MS 2025.239 be Thi Khanh Bang FT25249576308413.20250906.163822.19025894694886.VND-TGTT-NGUYEN VAN CONG.970407

06/09/2025 300.000 5249IBT1hQF4CVSG.IBFT MS 2025.238 Em Nguyen Van Quan.20250906.163822.970403W1bbdf5000000000785760.SACOMBANK.970403

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJJQR59U.Ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu FT25249404181319.20250906.163637.19025894694886.VND-TGTT-NGUYEN VAN CONG.970407

06/09/2025 100.000 5249VNIBJ2LAN2N9.Ung ho MS 2025.239 ( anh Le Van Tu).20250906.163227.852913688.TRAN VAN QUAN.970441

06/09/2025 500.000 5249IBT1iWIKGR3T.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.20250906.162953.0848228889.NGUYEN THUY HIEN.970432

06/09/2025 50.000 02009704880906162918202567yJ020535.18107.162907.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 100.000 MBVCB.10817538564.Ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 0111001069347 NGUYEN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJJQF4YC.MS 2025.238.E NGUYEN VAN QUAN FT25249403386058.20250906.162724.19036319611016.PHAN BA LUONG.970407

06/09/2025 100.000 MBVCB.10817501683.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0111001069347 NGUYEN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 MBVCB.10817433112.ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0371000470937 NGUYEN BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJQZAHT.Ung ho MS 2025.237 - ong Do Van Hien FT25249389099441.20250906.161437.19029748943888.VND-TGTT-LY THI DIEP ANH.970407

06/09/2025 100.000 020097048809061613282025cffo926658.39744.161317.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 50.000 5249IBT1iWIK5Z74.MS 2025.236 ( chi La Thi Nhi).20250906.160922.06892598601.DO HOAI THONG.970423

06/09/2025 100.000 MBVCB.10817250726.ung ho MS2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0071002897555 DANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 5.000 5249IBT1fWUPJNZE.ung hoMS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250906.160403.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

06/09/2025 500.000 020097048809061559262025GvEf846904.72175.155915.UNG HO NCHCCCL LE DO THU PHUONG 0917272186

06/09/2025 100.000 MBVCB.10816965301.MS 2025.238.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 MBVCB.10816905982.ung ho MS 2025.238 ( em Nguyen Van Quan) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 5.000 5249IBT1kJJQ8TLE.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu FT25249027669209.20250906.153122.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

06/09/2025 5.000 5249IBT1kJJQIA7I.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25249366996509.20250906.152648.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

06/09/2025 2.000.000 5249IBT1jWWTS2AD.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-060925-15:19:14 301367.20250906.151914.79000058.TRAN NGOC THANH VY.970416

06/09/2025 200.000 MBVCB.10816699064.ung ho MS 2025.239 Le Van Tu.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1aWW6LCBM.HOANG THI KIM OANH chuyen tien MS 2025239LevanTu.20250906.151238.1011920262.SHBMB.970443

06/09/2025 200.000 MBVCB.10816661534.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2025.239 ( anh Le Van Tu).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 020097042209061504342025Z978224098.23835.150435.MS2025.237 ong do van hien

06/09/2025 200.000 020097042209061503452025V5L8697889.20771.150346.MS2025.238 e nguyen van quan

06/09/2025 50.000 020097048809061500062025eQ98541041.5084.145959.NGUYEN DINH KY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.236 LA THI NHI

06/09/2025 50.000 020097048809061456362025NZRM524862.88996.145629.UNG HO MS 2025.239 LE VAN TU

06/09/2025 100.000 MBVCB.10816523572.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.238(em Nguyen Van Quan).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 150.000 MBVCB.10816508133.2025.239(le van tu).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 020097048809061453252025qtaZ510501.77334.145318.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 50.000 5249IBT1iWIKJUDU.Ung ho MS 2025233 be Nguyen Thi An Luong.20250906.145215.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432

06/09/2025 200.000 020097042209061450452025SEMF365059.66381.145046.MS2025.239 a le van tu

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJQWFAX.2025.238 em Nguyen Van Quan FT25249029209601.20250906.145013.19032168438028.VND-TGTT-LE DU THIEN.970407

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAHRG1.MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh.20250906.144916.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

06/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99992955563.20250906.99992955563-0867560839_MS 2025237 ong( Do Van Hien)

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAHR1T.MS 2025.227 Chi Nguyen Thi Loan.20250906.144830.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAHZET.MS 2025.228 Em Vi Van Tiep.20250906.144755.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJJQW11E.2025.239 anh Le Van Tu FT25249362419909.20250906.144708.19032168438028.VND-TGTT-LE DU THIEN.970407

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAHT7B.MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong.20250906.144705.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAHJZI.MS 2025.235 be Thi Khanh Bang.20250906.144619.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

06/09/2025 200.000 0200970415090614461220250biT930099.47644.144612.MS 2025.238 NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAHF3A.MS 2025.236 Chi La Thi Nhi.20250906.144413.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

06/09/2025 100.000 MBVCB.10816354087.ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJWNRB74.HUYNH BACH TUYET chuyen ms 2025239 le van tu FT25249200529142.20250906.143643.19033727154015.VND-TGTT-HUYNH BACH TUYET.970407

06/09/2025 100.000 MBVCB.10816330576.Chuyen tien ung ho MS 2025 239 Le Van Tu.CT tu 0011002477544 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2025 50.000 5249IBT1hQFB6KXE.IBFT MS 2025.236.20250906.142831.060258058413.SACOMBANK.970403

06/09/2025 150.000 5249IBT1kJWNFRS4.Ung ho ms 2025.238.e nguyen van quan FT25249186742790.20250906.142556.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

06/09/2025 300.000 MBVCB.10816200192.Thinking School Vietnam giup MS2025 239 anh Le Van Tu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 300.000 5249IBT1iWI7XJD4.ZP252490289946 250906000738820 Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250906.142007.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJWNLU52.Ms 2025 239 Anh Le Van Tu FT25249051396008.20250906.141504.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWW6GJBL.MS 2025.238 em Nguyen Van Quan.20250906.141321.1012021199.SHBMB.970443

06/09/2025 30.000 MBVCB.10816114224.Chuyen tien ung ho.CT tu 1015573556 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2025 100.000 020097041509061409232025qOtT845588.11835.140923.Ung ho MS 2025.237

06/09/2025 200.000 MBVCB.10816051840.MS2025.238.CT tu 0051000560806 NGUYEN THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 18.000 MBVCB.10816058239.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815981793.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 0200970488090613533220259uYQ267982.57949.135325.UNG HO MS 2025.238 NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 200.000 MBVCB.10815962761.Ung ho ong MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1016209277 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 30.000 020097041509061352482025eOMW810747.56742.135248.ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu)

06/09/2025 200.000 020097048809061352022025QKgB262653.53482.135151.UNG HO MS 2025.238

06/09/2025 300.000 020097040509061348122025GUW4076121.42013.134812.Vietcombank:0011002643148:nguyen thi mai ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWI7HWGR.MS 2025.237.20250906.134801.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

06/09/2025 200.000 5249IBT1iWI7ZLMS.MS 2025.235.20250906.134624.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

06/09/2025 250.000 MBVCB.10815891583.ung ho MS2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWW65R6J.MS 2025.238 em Nguyen Van Quan.20250906.134437.682276768687.SHBMB.970443

06/09/2025 200.000 5249IBT1iWI7Z54R.MS 2025.232.20250906.134420.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJWNG2C1.ung ho MS 2025 238 em Nguyen Van Quan FT25249690694097.20250906.134251.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407

06/09/2025 200.000 MBVCB.10815856184.ung ho?MS 2025.236.CT tu 0071004460526 VU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99987462565.20250906.99987462565-0767402143_HOANG THI NGOC ANH chuyen tien ms 2025238(nguyen van quan)

06/09/2025 50.000 MBVCB.10815809912.ung ho MS2025.238 ( em Nguyen Van Quan ).CT tu 0121000892328 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1iWI7EREJ.2025 239 anh le van tu.20250906.133428.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

06/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99987292402.20250906.99987292402-0767402143_HOANG THI NGOC ANH chuyen tien ms 2025236( la thi nhi)

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJWN4QNU.MS 2025.238 FT25249082809320.20250906.133313.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

06/09/2025 50.000 MBVCB.10815784869.MS 2025.239.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99987065170.20250906.99987065170-0767402143_HOANG THI NGOC ANH chuyen tien ms 2025237(do van hien)

06/09/2025 100.000 020097048809061329342025YSt3182884.80464.132923.LE VAN TU CHUYEN TIEN UNG HO LA THI NHI

06/09/2025 300.000 0200970488090613264820254rIU172886.72381.132641.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 150.000 MBVCB.10815718597.Ms 2025.238.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 MBVCB.10815704152.Ung ho MS 2025.239 (Le Van Tu).CT tu 0371000407309 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 020097048809061322242025k2u0157249.58081.132217.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 868.000 020097048809061321262025jppG153960.53966.132119.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

06/09/2025 300.000 5249VNIBJ2LA9KRS.Ung ho Ms 2025.237(Do Van Hien).20250906.132031.640704060011662.LUONG THI NGOC THUY.970441

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815677052.ms 2025-238 Em Nguyen Van Quan .CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 38.000 0200970422090613192020257IOL316326.48009.131910.2025 238 em nguyen van quan

06/09/2025 50.000 MBVCB.10815647698.ung ho MS2025.239 ( anh Le Van Tu ).CT tu 0121000892328 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 020097041509061315342025kRso737549.34585.131534.MS2025. 236 (chi La Thi Nhi)

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815645881.ung ho ms 2025.237 ( ong Do Van Hien).CT tu 0071001270434 TRAN VU TRUC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1kJWNU3K8.Ung ho MS2025.238 em Nguyen Van Quan FT25249638773160.20250906.131459.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

06/09/2025 50.000 5249WBVNA22ZNQAP.MS 2025 038.20250906.131410.135678.VO DANG THINH.970412

06/09/2025 33.000 020097042209061311202025OCQA102742.20825.131122.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.237

06/09/2025 100.000 5249IBT1jWWLTG1C.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN-060925-13:11:07 112159.20250906.131107.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

06/09/2025 100.000 020097042209061310512025N0VU500815.18729.131044.MS 2025.236 ung ho La Thi Nhi

06/09/2025 33.000 0200970422090613104920256ZGH622412.18659.131050.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.238

06/09/2025 33.000 020097042209061310182025YK4L388686.16595.131019.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.239

06/09/2025 50.000 5249WBVNA22ZNLI6.MS 2025 239.20250906.130900.135678.VO DANG THINH.970412

06/09/2025 1.000.000 5249IBT1iWI7ALZ7.ung ho MS 2024.238 ( em nguyen van quan).20250906.130842.00003081919.TRUONG MAI HUYNH NHU.970423

06/09/2025 100.000 020097048809061308252025gPSR107446.10705.130818.UNG HO MS2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJWN8CE3.ung ho MS 2025.238 FT25249184095999.20250906.130739.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJWNIGT3.DUONG THI THAI HA chuyen ung ho MS 2025 236 chi LA THI NHI FT25249005742420.20250906.130524.19022536327015.VND-TGTT-DUONG THI THAI HA.970407

06/09/2025 1.001.000 5249IBT1aWW68FWR.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250906.130419.700020504631.HOANG ANH DUNG.970424

06/09/2025 50.000 020097040509061301042025JYQB060455.85172.130104.Vietcombank:0011002643148:VO THI THU TAM chuyen tien ung ho ms 2025.239

06/09/2025 100.000 020097048809061300552025W4Xd079791.84277.130048.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

06/09/2025 100.000 0200970488090612585520253tPZ072266.76642.125849.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.238 NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 100.000 020097048809061257402025erOg067392.72344.125733.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2015.235 BE THI KHANH BANG

06/09/2025 50.000 0200970415090612572120259DKF699670.71735.125722.ung ho ong Do Van Hien

06/09/2025 500.000 5249IBT1jWWLL2GY.UNG HO MS 2025 239 ANH LE VAN TU-060925-12:56:14 090804.20250906.125614.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

06/09/2025 100.000 020097048809061255012025wgkh057122.63464.125454.UNG HO MS 2025.237

06/09/2025 100.000 5249IBT1dWT8B3SK.Ms 2025237 UH ONG DO VAN HIEN.20250906.125418.97042292K1fdd1b000000000509947.MBBANK IBFT.970422

06/09/2025 50.000 020097048809061246352025SV79023493.31532.124628.LAM VAN THANH UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 200.868 020097042209061242332025L1TP904859.17206.124234.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.239. ANH LE VAN TU. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

06/09/2025 100.000 020097042209061242222025C95Q389697.15984.124211.Ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu

06/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99982377118.20250906.99982377118-0971802862_Ung ho ms 2025239 ( anh Le Van Tu)

06/09/2025 50.000 5249IBT1jWWLZ2ZN.UNG HO MS2025.239 ANH LE VAN TU-060925-12:35:51 060780.20250906.123551.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416

06/09/2025 50.000 5249IBT1jWWLZJFI.UNG HO MS2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN-060925-12:35:01 059516.20250906.123501.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815273330.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0021001699577 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 020097042209061226012025GFLD520502.49870.122602.ung ho MS 2025. 236 Chi La Thi Nhi

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815131383.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1bWKR3NYB.Ung ho MS 2025. 239 ( anh Le Van Tu).20250906.122013.12001010921168.NGUYEN THI THU THUY.970426

06/09/2025 50.000 5249IBT1bWKR34EX.Ung ho MS 2025.238 ( Em Nguyen Van Quan).20250906.121818.12001010921168.NGUYEN THI THU THUY.970426

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815072181.MS 2025.239 Anh Le Van Tu.CT tu 1042009112 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWI7M2AH.ZP252490229264 250906000572883 MS 2025.239 anh Le Van Tu.20250906.121532.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815052746.ung ho?MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 1021000018906 PHAN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1fWUUGT66.ung ho ms 2025.239 anh le van tu.20250906.121312.0945612187.VU BAO NGOC.970431

06/09/2025 100.000 MBVCB.10815029712.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0331000456778 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAS24S.Ung ho Quy Tu Thien bao VNNet.20250906.120751.402704060207461.PHAN THI THU HA.970441

06/09/2025 50.000 020097048809061206162025csmY836061.60139.120605.NT ANH DAO CHUYEN TIEN MS.2025.237 UNG HO ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 50.000 020097040509061205282025QFMB086189.56500.120528.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.237 do van hien

06/09/2025 200.000 020097040509061203432025IP62074440.46357.120343.Vietcombank:0011002643148:giup MS 2025.236 La Thi Nhi

06/09/2025 100.000 5249IBT1jWWL75TB.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-060925-12:02:38 005547.20250906.120239.5661537.TRAN THI KIEU OANH.970416

06/09/2025 150.000 5249VNIBJ2LAXIH2.Ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250906.120156.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441

06/09/2025 100.000 0200970422090611563420259K91175202.3692.115635.MS 2025.239

06/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99978114674.20250906.99978114674-0703679348_Uh chu ms 2025237 do van hien

06/09/2025 100.000 0200970488090611463820252Sej714878.42863.114631.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 200.000 020097048809061145262025swti708533.37338.114515.UNG HO MS 2025,239.ANH LE VAN TU

06/09/2025 200.000 5249IBT1aWW61QAA.TRAN THI QUY PHUOC chuyen tien ung ho MS: 2025.239.(anh LE VAN TU).20250906.114144.111704070037075.TRAN THI QUY PHUOC.970437

06/09/2025 1.000.000 5249IBT1fWUU4JAU.Ung ho Ms: 2025.237 - ong Do Van Hien.20250906.113805.0946818888.NGUYEN THI MY DUNG.970431

06/09/2025 200.000 020097048809061137302025UvsL664813.1441.113719.UNG HO MS 2025.239

06/09/2025 500.000 MBVCB.10814581642.TRAN THANH TUAN ung ho MS 2025.237.( ong Do Van Hien).CT tu 0071004916048 TRAN THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1iWI7WYWQ.ung ho MS 2025236 chi La Thi Nhi.20250906.113422.290120594.DANG QUYNH PHUONG HANH.970432

06/09/2025 200.000 5249VNIBJ2LAXLZG.goi tham chi la thi nhi o Lao cai.20250906.113346.794160390.PHAN THI THANH TUYEN.970441

06/09/2025 500.000 MBVCB.10814504348.Ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0441000755351 LE HO HOANG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 020097048809061125192025vWBT593214.48772.112508.UNG HO MS 2025.239 LE VAN TU

06/09/2025 150.000 020097048809061124212025fawV587658.44538.112414.UNG HO MS 2025.238 E NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 10.000 020097041509061122222025vAjk439459.34820.112223.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu)

06/09/2025 1.000.000 MBVCB.10814422166.TRAN THI BICH chuyen tien ung ho MS 2025.239 Le Van Tu.CT tu 0011001851747 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1bWKR58GD.MS2025.239 Le Van Tu.20250906.111751.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

06/09/2025 500.000 MBVCB.10814358474.Lan Chi ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0021001588525 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1hQFB2TSD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu.20250906.111655.070141287050.SACOMBANK.970403

06/09/2025 100.000 MBVCB.10814341156.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJWRUFF5.MS 2025.237 Ong Do Van Hien FT25249673963172.20250906.111441.19033038516015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

06/09/2025 40.000 5249IBT1iWIGX9G9.Ung ho MS 2025 222 anh Vu Minh Hieu.20250906.111410.0934805559.NGUYEN QUANG THONG.970432

06/09/2025 40.000 5249IBT1iWIG37IB.Ung ho MS 2025 211 anh Vu Xuan Hoan.20250906.111124.0934805559.NGUYEN QUANG THONG.970432

06/09/2025 40.000 5249IBT1iWIG311K.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.20250906.110851.0934805559.NGUYEN QUANG THONG.970432

06/09/2025 100.000 020097048809061107412025DR3F489737.68839.110730.UNG HO MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU

06/09/2025 500.000 5249IBT1bWKRU2FF.Ung ho Ms 2025.236 ( chi la thi nhi).20250906.110509.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

06/09/2025 300.000 5249IBT1hQFBCBNV.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu.20250906.110436.060262404849.SACOMBANK.970403

06/09/2025 500.000 5249IBT1bWKR832K.Ung ho ms 2025.238 (em nguyen van quan).20250906.110353.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

06/09/2025 200.000 5249IBT1jWWLPQ3G.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU-060925-11:00:22 893565.20250906.110022.215330449.NGUYEN THUY HAN.970416

06/09/2025 50.000 5249IBT1kJWRDYQR.Ung ho MS2025.239 anh Le Van Tu FT25249724389056.20250906.105738.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

06/09/2025 2.000.000 MBVCB.10814105881.UNG HO MS 2025.237 ( ONG DO VAN HIEN).CT tu 0061001082694 NGUYEN THI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJWR9PDN.MS 2025.237 ung ho ong Do Van Hien FT25249640330641.20250906.105111.19035298936010.VND-TGTT-LE THI HUONG QUYNH.970407

06/09/2025 50.000 MBVCB.10814065715.ung ho MS 2025.239.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 MBVCB.10814063547.ung ho MS 2025.238.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 MBVCB.10814059214.ung ho MS 2025.237.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 MBVCB.10814048169.ung ho MS 2025.236.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 0200970405090610461820250000794426.81029.104621.Vietcombank:0011002643148:MS2025.236 chi La Thi Nhi

06/09/2025 500.000 020097048809061043152025zkL6354057.67242.104308.UNG HO MS 2025.239

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJWRQTVG.MS 2025.239 FT25249361209201.20250906.103343.19030989250016.VND-TGTT-HA THU THAO.970407

06/09/2025 100.000 020097041509061033092025Jg0Q285788.21091.103258.Ung ho MS 2025.228( em Vi van Tiep)

06/09/2025 200.000 020097048809061031452025dbYN286243.14472.103134.UNG HO MS 2025.236

06/09/2025 100.000 020097041509061030122025l2ym278073.7154.103012.Ung ho MS 2025 233 be An Luong

06/09/2025 200.000 MBVCB.10813788700.NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tien ung ho MS2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0181003585743 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 MBVCB.10813760982.Ung ho MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1jWWLVL9G.UNG HO MS 2025 239 ANH LE VAN TU-060925-10:24:27 830998.20250906.102427.6026197.DOAN ANH THU.970416

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJWXX63H.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25249695433768.20250906.102409.19038687781013.VND-TGTT-DANG THI KIM NHUNG.970407

06/09/2025 300.000 0200970415090610225220258ooz254150.74249.102253.ung ho MS 2025.237 ( Ong Do Van Hien)

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWIGG8H7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2035 239 LE VAN TU.20250906.102208.247529918.LE THI HOA.970432

06/09/2025 100.000 MBVCB.10813675618.MS 2025.236.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 MBVCB.10813644747.MA SO MS 2025 235 BE THI KHANH BANG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2025 50.000 MBVCB.10813626443.MA SO MS 2025 236 CHI LA THI NHI.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2025 150.000 5249IBT1jWWLDP5U.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG-060925-10:12:51 811037.20250906.101251.2728797.NGUYEN MINH KHOI.970416

06/09/2025 50.000 MBVCB.10813599907.MA SO MS 2025 237 ONG DO VAN HIEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2025 200.000 5249IBT1bWKXNZC9.ms2025 236 la thi nhi.20250906.101131.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448

06/09/2025 300.000 5249IBT1fWUUMLFE.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250906.101022.171914849128070.TRAN HUY DUC.970431

06/09/2025 50.000 MBVCB.10813576659.MA SO MS 2025 238 EM NGUYEN VAN QUAN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2025 50.000 MBVCB.10813564840.MA SO MS 2025 239 ANH LE VAN TU.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2025 100.000 020097048809061007122025Wk9I130683.2926.100705.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 500.000 MBVCB.10813538536.MS 202.236 ( chi La Thi Nhi) .CT tu 1017033871 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 20.000 020097041509061005342025KQmI198335.96207.100527.Ung ho MS 2025.238 ( em Nguyen Van Quan)

06/09/2025 300.000 5249IBT1dWTIJVVV.ung ho MS 2025239 anh Le Van Tu.20250906.100450.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJWX6GZW.Ung ho ong do van hien ms 2025.237 FT25249700084880.20250906.100207.19037247993012.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH .970407

06/09/2025 200.000 020097048809061001172025sAvj091393.75611.100106.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 50.000 5249IBT1iWIGY2TF.ZP252490143934 250906000368014 ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan.20250906.095748.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

06/09/2025 50.000 5249IBT1bWKX3WQE.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250906.095520.13001015798821.DO THI MAI HUONG.970426

06/09/2025 500.000 020097042209060950452025QSTT209095.28234.095046.Nguyen Van Quan MS: 2025238

06/09/2025 300.000 MBVCB.10813345509.MS2025.235.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 18.000 MBVCB.10813324580.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.236.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1iWIG8Y96.Ung ho ms 2025 239 Le Van Tu.20250906.094436.75962808.NGUYEN NGOC HUNG.970432

06/09/2025 500.000 5249IBT1iWIG8UB4.UH MS 2025 233 be Nguyen Thi An Luong.20250906.094422.202072518.HOANG THI THU VAN.970432

06/09/2025 100.000 MBVCB.10813283433.ung ho ms 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0011002705178 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 5249IBT1iWIG8DSZ.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250906.094335.00001684173.PHAM THI HONG PHUONG.970423

06/09/2025 100.000 5249WBVNA22ZDZY8.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250906.094243.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412

06/09/2025 500.000 5249IBT1iWIGINKI.UH Ms 2025234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250906.094224.202072518.HOANG THI THU VAN.970432

06/09/2025 200.000 0200970488090609421920255CmJ969075.93052.094212.UNG HO MS 2025.239

06/09/2025 100.000 5249IBT1iWIGIA5F.NGUYEN KIM NGOC PHUOC HO TRO MS 2025237 ong Do Van Hien.20250906.094026.0794689525.LE MINH HOANG.970432

06/09/2025 20.000 MBVCB.10813234939.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 020097040509060939432025RG28030330.80737.093931.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025205 BE DUONG ANH TUAN

06/09/2025 20.000 0200970488090609391920254du3949508.78754.093913.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 500.000 5249IBT1iWIGIM6F.MS 2025239 Le Van Tu.20250906.093912.202072518.HOANG THI THU VAN.970432

06/09/2025 500.000 020097040509060938462025TZ69026141.77556.093846.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025228 EM VI VAN TIEP

06/09/2025 200.000 020097048809060938302025A8ZW944099.76323.093823.MS2025.236, CHI LA THI NHI

06/09/2025 500.000 020097040509060938002025ILHW022767.73509.093801.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025214 EM TRAN VAN MINH

06/09/2025 500.000 020097040509060936502025YJDB017541.68840.093651.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025200 EM LY VAN CHO

06/09/2025 500.000 020097040509060935442025DGR6012648.65140.093533.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 300.000 MBVCB.10813177655.VU NGAN BINH chuyen tien ung ho MS 2025.239 (anh le van tu).CT tu 0011002055056 VU NGAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 0200970488090609292020254Tpy884590.38521.092909.MS2025.239

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWWEY9AF.Ung ho MS 2025.239 Le Van Tu.20250906.092557.1006544527.SHBMB.970443

06/09/2025 500.000 020097048809060922222025yibY839708.11034.092216.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 200.000 MBVCB.10812978689.MS 2025.239(anh Le Van Tu).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 020097040509060920572025969B047208.5248.092057.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.234

06/09/2025 200.000 0200970405090609192920253WM5040680.99173.091922.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.232

06/09/2025 200.000 0200970405090609173320252PK6032080.91616.091733.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.231

06/09/2025 200.000 020097040509060915222025AUFO022469.82671.091522.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.233

06/09/2025 200.000 0200970405090609131720252OIX013117.75063.091317.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.235

06/09/2025 200.000 020097040509060910022025ILSU098860.62779.091002.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.237

06/09/2025 200.000 020097040509060908122025KNHH090738.55784.090812.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.238

06/09/2025 300.000 5249IBT1kJWXSL4L.ung ho MS 2025.233 Nguyen Thi An Luong FT25249764636491.20250906.090804.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

06/09/2025 200.000 5249IBT1jWWLWD8D.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-060925-09:08:01 703686.20250906.090801.22553527.LE HOANG NHU.970416

06/09/2025 130.000 MBVCB.10812862154.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99961801887.20250906.99961801887-0969009839_Ung ho MS 2025237

06/09/2025 200.000 020097040509060905352025T53E079026.45668.090535.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.239

06/09/2025 200.000 020097040509060902532025H408067091.35731.090246.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.236

06/09/2025 50.000 5249IBT1jWWLQG8G.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-060925-09:01:51 694189.20250906.090151.42545907.LE NGUYEN CAM LY.970416

06/09/2025 250.000 MBVCB.10812728384.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1jWWHNR9D.UNG HO MS 2025239 LE VAN TU-060925-08:55:29 684536.20250906.085529.11244167.NGUYEN VAN NEN.970416

06/09/2025 500.000 MBVCB.10812695128.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2025.239 anh tu.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 MBVCB.10812635974.HOANG THI NINHungr ho anh levan tu chuyen tien.CT tu 1059220435 HOANG THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 300.000 020097042209060847262025LZFN189479.81008.084727.MS 2025.236 chi La Thi Nhi

06/09/2025 200.000 020097048809060844252025VCZQ597833.70015.084418.LAI CAO BANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.239

06/09/2025 100.000 020097048809060841362025JFmj580432.58962.084125.MS 2025239, UNG HO ANH LE VAN TU

06/09/2025 200.000 020097040509060838022025D0YB059044.48033.083802.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien UNG HO MS 2025.239 anh LE VAN TU

06/09/2025 1.000.000 020097041509060835532025NFdG823885.39826.083547.MS2025.236 ung ho chi La Thi Nhi

06/09/2025 200.000 MBVCB.10812407305.DOAN VAN HIEP chuyen tien ung ho ma so 2025.236 (La thi nhi).CT tu 3907824600 DOAN VAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 300.000 MBVCB.10812398377.NGUYEN THANH LIEM MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0531002504682 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 020097048809060825542025yeMO485176.5755.082543.H.TT UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU. TINH TAY NINH. MONG A GAP NHIEU MAY MAN

06/09/2025 20.000 5249IBT1fWUUJAWR.GiacHienVy ung ho MS2025.239( anh Le Van Tu).20250906.082526.19021983.DO THI OANH.970431

06/09/2025 50.000 020097042209060824452025FR6K542241.2772.082446.MS 2025 . 239 ung ho Le Van Tu

06/09/2025 100.000 020097040509060823392025TLY2097084.99652.082340.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN QUOC SINH ung ho ms 2025.236

06/09/2025 20.000 5249IBT1fWUUJDLF.GiacHienVy ung ho MS2025.236( Chi La Thi Nhi).20250906.082303.19021983.DO THI OANH.970431

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJW3LKNJ.CTT ung ho MS 2025.239 - anh Le Van Tu FT25249770792144.20250906.081901.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407

06/09/2025 50.000 5249WBVNA22ZH97U.UH MS 2025 239 Le Van Tu.20250906.081544.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

06/09/2025 500.000 0200970422090608125620257R38880568.64070.081250.be tran phu ung ho MS 2025.237 Ong Do Van Hien

06/09/2025 120.000 020097048809060812502025I9Bc417246.63527.081244.UNG HO MS 2025.235

06/09/2025 30.000 5249IBT1kJW3ZAH5.NGUYEN MANH HUNG ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu FT25249050662080.20250906.081113.19035089667010.VND-TGTT-NGUYEN MANH HUNG.970407

06/09/2025 100.000 MBVCB.10812220805.ung ho MS 2025.239(anh le van tu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 MBVCB.10812223965.ung ho MS 2025.238(em nguyen van quan).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 020097041509060804262025cWbS735156.37539.080419.MS 2025.239 (anh Le Van Tu)

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJW3EEYY.Ung ho NCHCCCL Tuyet Mai 0765785428 FT25249381930052.20250906.080401.9553788386.DINH THI TUYET MAI.970407

06/09/2025 200.000 020097041509060757542025DmAY719462.17140.075754.DOAN CHI THANG chuyen tien ung ho MS.2025.239( anh Le van tu)

06/09/2025 300.000 5249IBT1kJW3KCCN.Ung ho ms 2025.239 LE VAN TU FT25249770705122.20250906.075744.19020168268868.VND-TGTT-DAO THI LY.970407

06/09/2025 100.000 5249IBT1bWKXC2GL.MS 2025237 .20250906.075650.0862198786.NGUYEN THI NGOC DIEM.963369

06/09/2025 500.000 5249IBT1jWWHTUKA.MS 2025 239 ANH LE VAN TU-060925-07:53:49 603089.20250906.075349.18077888.NGUYEN AN VINH.970416

06/09/2025 1.000.000 5249IBT1jWWHT1WE.MS 2025.239-A.HIEU GIUP ANH LE VAN TU-060925-07:49:49 598588.20250906.074949.33445809.LE THI HOA.970416

06/09/2025 200.000 020097040509060748592025CTBT053271.91619.074900.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI NGOC THANH ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu

06/09/2025 500.000 MBVCB.10812009065.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 MBVCB.10812016665.ms 2025.239 le anh tu.CT tu 0441000633008 BUI QUANG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 5249IBT1kJW34RVK.MS 2025 236 La Thi Nhi FT25249402040520.20250906.074431.19034782165014.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

06/09/2025 200.000 020097048809060742502025hrBN283623.73817.074243.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU CHUA BENH

06/09/2025 200.000 MBVCB.10811948232.MS 2025.239.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1jWWHLD1I.MS 2025.239 ANH LE VAN TU-060925-07:38:07 586125.20250906.073807.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

06/09/2025 100.000 5249IBT1hQF5AC7Y.IBFT LE MINH VANG chuyen Ms 239 2025 un ho le van tu.20250906.073555.0945555419.SACOMBANK.970403

06/09/2025 50.000 020097042209060734122025SJ1L213747.49488.073413.MS2025.237 Do Van Hien

06/09/2025 200.000 MBVCB.10811876061.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 MBVCB.10811860825.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1fWU83U6T.MS 2025.239 Le Van Tu.20250906.073148.0986388899.VO TAT THANG.970431

06/09/2025 100.000 020097048809060731472025ArN7240300.43546.073140.MS 2025.236

06/09/2025 500.000 MBVCB.10811793658.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 9946710077 TRAN PHAM THUC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 0200970488090607234120259aKt209517.22044.072334.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

06/09/2025 500.000 5249IBT1jWWHH9Z4.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU-060925-07:22:43 570946.20250906.072243.983456168.NGUYEN CHIEN THANG.970416

06/09/2025 300.000 020097042209060722142025C60J148816.18043.072215.ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJW3871C.MS 2025.237 FT25249193017034.20250906.071438.7078120794.TRUONG THI THU.970407

06/09/2025 10.000 0200970422090607133020253WPH520334.94476.071323.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025229

06/09/2025 10.000 020097042209060712532025GTYV771934.93339.071246.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien Uh MS 2025 228

06/09/2025 100.000 020097048809060709472025P8em158644.85476.070941.MS 2025. 238 EM NGUYEN VAN QUAN

06/09/2025 100.000 020097042209060706022025MM24250345.77077.070603.MS 2025.239 anh Le Van Tu

06/09/2025 50.000 5249IBT1iWIA4892.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250906.070313.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

06/09/2025 100.000 MBVCB.10811572329.ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 9983027788 MAI SY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 100.000 5249IBT1aWWKRPED.VU THI MY DUNG MS 2025.236(La thi Nhi).20250906.070044.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

06/09/2025 15.000 MBVCB.10811566996.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 200.000 020097048809060654302025SCAZ107879.50541.065419.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJW3D8NX.MS 2025.236 Chi La Thi Nhi FT25249209996821.20250906.065006.2684036868.NGUYEN THI KIM CHI.970407

06/09/2025 100.000 020097040509060647172025879L031101.35262.064717.Vietcombank:0011002643148:MS .2025.234 ung ho gia dinh ong tran van tuoc

06/09/2025 200.000 5249IBT1fWU8ZBNR.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 236 Lo Thi Nhi.20250906.063456.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406

06/09/2025 300.000 020097048809060629152025AcbP038929.1455.062908.VU THOAI VY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 200.000 020097041509060613462025fU9u556456.78958.061346.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

06/09/2025 30.000 MBVCB.10811220966.TRAN HOANG NAM . Quang ngai chuyen tien ung ho MS5709.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 MBVCB.10811218611.Ung ho MS 2025.238.CT tu 0021000012176 NGUYEN THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 150.000 MBVCB.10811218362.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien UNG HO MS 5709.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 68.888 020097042209060553322025FYK1817272.61079.055333.UH MS 2025.238 em Nguyen Van Quan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

06/09/2025 100.000 MBVCB.10811215725.TRAN QUANG NAM gia lai chyen tien ung ho MS 2025.238 em Nguyen van quan.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 300.000 5249IBT1kJW3J21T.MS 2025.236 ung ho La Thi Nhi FT25249730052017.20250906.054129.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWKTWGV.ung ho ms 2025 232.20250906.053457.6666602999.SHBMB.970443

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWKTQR6.ung ho 2025 233.20250906.053401.6666602999.SHBMB.970443

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWKTQI1.ung ho ms 2025 234.20250906.053258.6666602999.SHBMB.970443

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWKLNIU.ung ho 2025 235.20250906.053129.6666602999.SHBMB.970443

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWKLRKH.ung ho ms 2025 236.20250906.053022.6666602999.SHBMB.970443

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWKLXXQ.ung ho ms 2025 237.20250906.052919.6666602999.SHBMB.970443

06/09/2025 50.000 5249IBT1aWWKLX26.ung ho ms 2025 238.20250906.052814.6666602999.SHBMB.970443

06/09/2025 200.000 5249IBT1jWWH7KNP.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN-060925-04:47:11 505618.20250906.044711.12077768.LE VAN HUNG.970416

06/09/2025 80.000 020097048809060315112025jYS5929347.11335.031504.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 100.000 MBVCB.10810890417.kim huong ms 2025 236 ( chi la thi nhi ) .CT tu 1045651336 TO KIM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99939936843.20250906.99939936843-0961144347_MS 2025235

06/09/2025 200.000 020097041509060034092025YLhB454455.22273.003409.NGUYEN DINH HUY Chuyen tien ms 2025.237 Ong do van hien

06/09/2025 100.000 5249IBT1kJWFH6UR.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25249170225407.20250906.003347.19072864831011.VND-TGTT-PHAN UYEN NHI.970407

06/09/2025 1.000.000 5249IBT1kJWFHEAK.Ms2025.238 FT25249007392060.20250906.003325.19823859185018.VND--LE THI HIEN LUONG.970407

06/09/2025 300.000 MBVCB.10810832345.ung ho ma MS 2025 237.CT tu 9907596839 PHAM THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 300.000 MBVCB.10810820054.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 0071001115082 NGUYEN BICH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 1.000.000 5249IBT1iWIA2SPT.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250906.002551.03035784501.PHAM MINH HANG.970423

06/09/2025 100.000 020097048809060025052025vw2k848490.14011.002454.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

06/09/2025 60.000 5249IBT1kJWFZ191.MS 2025.236 FT25249682819820.20250906.001143.9974472285.NGUYEN DAC DUNG.970407

06/09/2025 500.000 5249IBT1kJWFZQDG.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25249100989081.20250906.001040.19035335788019.VND-TGTT-TRINH KHANH LINH.970407

06/09/2025 100.000 MBVCB.10810779199.Ung ho MS2025.236 .CT tu 1903013978 NGUYEN YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2025 500.000 5249IBT1hQF5M55X.IBFT Ung ho ong Do Van Hien MS 2025.237. Cam on toa bao. Chuc chu som khoe manh..20250906.000910.070110848178.SACOMBANK.970403

06/09/2025 100.000 MBVCB.10810774748.ung ho MS2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1903013978 NGUYEN YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 300.000 5250IBT1kJJ8MKDV.Ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25251605270104.20250907.230227.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407

07/09/2025 1.000.000 5250IBT1kJJ8DUAZ.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251601508032.20250907.224534.19031560189031.VND-TGTT-MAI THIEN KIM.970407

07/09/2025 30.000 5250IBT1iWI3YWEY.MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250907.223037.06478420401.NGUYEN THI TRUC GIANG.970423

07/09/2025 200.000 020097040509072225012025PCNB059025.71405.222502.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang

07/09/2025 50.000 020097041509072223412025Sxrb702461.68493.222341.MS 2025.237 (ong do van hien)

07/09/2025 200.000 020097040509072223402025L8DZ057020.68485.222340.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

07/09/2025 200.000 020097040509072222022025A320054615.64481.222202.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

07/09/2025 50.000 5250IBT1iWI3UFHP.Ung ho MS2025237 ong Do Van Hien.20250907.222111.234461532.CHAYXAMLET VATSANA.970432

07/09/2025 100.000 MBVCB.10833203773.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 10.000 5250IBT1iWI38RLS.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250907.221411.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

07/09/2025 10.000 MBVCB.10833143430.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 20.000 5250IBT1kJJ8QS1I.Ung ho MS 2025.239 FT25251451542926.20250907.215902.19039778295010.VND-TGTT-NGUYEN MANH DUY.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1bWEDX6PG.2025.233.20250907.215708.28001010958204.DANG THI NGOC TRANG.970426

07/09/2025 100.000 5250IBT1hQFK19TU.IBFT MS 2025.236.20250907.215649.970403Mfbd1a7000000000bb7681.SACOMBANK.970403

07/09/2025 100.000 5250VNIBJ2LBHM3V.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250907.215421.005440771.DUONG THI KIM KHANH.970441

07/09/2025 200.000 5250IBT1jWWR5XC6.MS 2025.240EM BUI DUC GIANG-070925-21:41:08 461441.20250907.214108.240708029.LUU CONG THANG.970416

07/09/2025 200.000 5250IBT1hQFKW2XI.IBFT 2025.237 Ong Do Van Hien.20250907.212618.070146991368.SACOMBANK.970403

07/09/2025 600.000 5250IBT1kJJIERKR.ung ho ma so 2025.240 em Bui Duc Giang FT25251069976614.20250907.211544.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

07/09/2025 200.000 5250IBT1kJJIEH5L.Ung ho MS 2025.237 ong DO VAN HIEN FT25251972379925.20250907.211503.777999.TRAN THAI ANH THU.970407

07/09/2025 20.000 020097042209072113472025DAFM332330.53418.211348.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Bui Duc Giang ms 2025.240

07/09/2025 100.000 MBVCB.10832613314.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0231000256395 LE VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 020097048809072107512025TEVg180358.30786.210743.UNG HO MS 2025.238 NGUYEN VAN QUAN

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJIGYQI.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251428620179.20250907.210236.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1jWWR851R.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-070925-20:50:46 395780.20250907.205046.156456589.LUONG NGUYEN THAO NGUYEN.970416

07/09/2025 100.000 020097048809072049122025CEjm092038.56523.204904.UNG HO MS 2025. 236 CHI LA THI NHI

07/09/2025 50.000 0200970422090720294720256OLN901307.74419.202940.MS 2025.237 ong Do Van Hien

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJIM8NG.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25251054617214.20250907.202734.2222228079.NGUYEN KHANH VI.970407

07/09/2025 500.000 020097048809072025352025joLI967545.56182.202527.CHUYEN TIEN UNG HO EM BUI DUC GIANG MS 2025 240

07/09/2025 200.000 020097041509072016182025NCcp415508.14633.201618.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).

07/09/2025 100.000 020097048809072011272025HRge889367.92540.201119.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

07/09/2025 58.000 020097042209072010542025QUO3300107.90366.201055.ong Do Van Hien

07/09/2025 50.000 020097048809072010262025gJSu883750.88322.201018.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

07/09/2025 300.000 020097042209071945552025CEDW306712.79075.194556.UNG HO NCHCCCL VU THU HIEN 0868100104

07/09/2025 100.000 5250IBT1fWUBYJSW.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250907.193708.8007041120580.HO VAN NGA.963388

07/09/2025 1.000.000 MBVCB.10831494316.MS 2025.234 (gia dinh ong Tran Van Tuoc).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 MBVCB.10831466537.UNG HO MS 2025.238 ( Em Nguyen Van Quan).CT tu 0381002283394 DANG THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250IBT1hQF76VW9.IBFT Ms 2025.237.20250907.193420.050134849591.SACOMBANK.970403

07/09/2025 500.000 MBVCB.10831345313.DANG THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.236 chi la thi nhi.CT tu 1028726547 DANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 500.000 MBVCB.10831334114.giup em Bui Duc Giang ma so: 2025.240.CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 15.000 MBVCB.10831260779.TUONG DUNG ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 150.000 MBVCB.10831250333.Ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 020097041509071918192025eBRW225096.53208.191819.TRAN THANH HIEU ung ho MS 2025.236 (C La Thi Nhi)

07/09/2025 15.000 MBVCB.10831232175.TUONG DUNG ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 15.000 MBVCB.10831233724.TUONG DUNG ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 020097041509071914552025I6pS212733.38115.191455.ung ho ms2025.240 em Bui Duc Giang

07/09/2025 10.000 5250IBT1jWWRWRII.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN-070925-19:10:54 240280.20250907.191054.5203191.NGUYEN PHAM MINH ANH.970416

07/09/2025 5.000 5250IBT1kJJM4CQK.Ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang FT25251584822685.20250907.190045.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

07/09/2025 200.000 MBVCB.10831001010.QUACH THANH THANH chuyen tien xin duoc chia se 1 chut den gia dinh co chu va em .CT tu 0421000545792 QUACH THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 10.000 MBVCB.10830967234.Ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100112860616.20250907.100112860616-0911782129_MS 2025240 (em Bui Duc Giang)

07/09/2025 200.000 5250IBT1kJJMUCQM.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251079917650.20250907.184535.19029846851886.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

07/09/2025 200.000 MBVCB.10830786564.ung ho Ms 2025 235 ( em Thi Khanh Bang ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 MBVCB.10830752072.ung ho Ms 2025 238 ( em Nguyen Van Quan ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 02009704150907183254202543Xs959182.26836.183254.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)

07/09/2025 200.000 0200970422090718264820253X4J103542.96668.182650.ung ho MS 2025.237 Do Van hien

07/09/2025 500.000 5250IBT1hQF7Y5T3.IBFT MS 2025.237 Do Van Hien.20250907.181920.060113782598.SACOMBANK.970403

07/09/2025 20.000 5250IBT1hQF7YICR.IBFT uh 2025.239 le van tu.20250907.181743.060052593223.SACOMBANK.970403

07/09/2025 200.000 020097041509071814312025fju4890499.36476.181431.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien)

07/09/2025 150.000 020097042209071811322025OAZI597879.20643.181133.HTThu Cuc ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu

07/09/2025 200.000 5250IBT1bWESUPQM.MS 2025.239 anh Le Van Tu.20250907.180217.0067100009063004.LUONG HUU TUAN.970448

07/09/2025 200.000 0200970405090717572420251YZC070472.47495.175724.Vietcombank:0011002643148:ungho MS2025237 ong Do VanHien

07/09/2025 50.000 0200970488090717521020258ZYr002122.17923.175159.UNG HO MS 2025.237 DO VAN HIEN

07/09/2025 200.000 MBVCB.10829804082.NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien.CT tu 0181003496932 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 020097041509071731552025LzSm716254.6505.173147.DOAN THI HAO Chuyen tien MS2025 236 chi La Thj Nhi

07/09/2025 300.000 MBVCB.10829660052.ung ho MS2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 300.000 020097042209071711282025KPIF525664.96983.171129.MS 2025.237 ong Do Van Hien

07/09/2025 500.000 5250IBT1kJJVI3BM.Ung ho MS2025.240 FT25251803177929.20250907.170413.19824874908014.VND--TRAN MINH DAO.970407

07/09/2025 30.000 020097042209071641372025LJZT247088.45238.164137.MS 2025.240 em Bui Duc Giang

07/09/2025 500.000 020097041509071636232025aj51505333.17808.163623.ung ho MS 2025.236 (chi La thi Nhi)

07/09/2025 500.000 020097041509071634202025i5bg498206.8778.163420.ung ho MS 2025.234 ( gia dinh ong Tran van Tuoc)

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJVJWS3.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi FT25251017144886.20250907.163259.13320466322011.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN ANH.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1fWU5T1VF.ung ho Ms2025.239(anh le van t).20250907.162646.0909949158.NGUYEN THI THANH TAM.970431

07/09/2025 28.688 MBVCB.10828860345.LANG THI THUY ung ho MS 2025.240 ( em Bui Duc Giang).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 300.000 MBVCB.10828856953.PHI VIET HANH chuyen tien MS 2025.239 anh LE VAN TU.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 300.000 MBVCB.10828831860.PHI VIET HANH chuyen tien ung ho MS 2025.238 em NGUYEN VAN QUAN.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 300.000 MBVCB.10828827938.PHI VIET HANH chuyen tien ung ho MS 2025.240 BUI DUC GIANG.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100097731745.20250907.100097731745-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2025237 ong Do Van Hien

07/09/2025 500.000 5250IBT1aWWTLYK2.BUI THI KIM ANH chuyen tienMS2025240 ung ho em Bui Duc Giang.20250907.160604.1020729153.SHBMB.970443

07/09/2025 500.000 MBVCB.10828590168.Ung ho MS 2025.240 (Bui Duc Giang).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 500.000 MBVCB.10828583489.Ung ho MS 2025.237(ong Do Van Hien).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250IBT1jWWXPJFP.UNG HO MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG-070925-15:59:05 916397.20250907.155905.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

07/09/2025 10.000 020097042209071553492025TCOG992137.23461.155342.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan. DINH TRUNG7thg9 chuyen tien

07/09/2025 500.000 020097042209071548462025YV5C375330.1418.154847.MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

07/09/2025 500.000 0200970422090715473820259EPM129244.95957.154739.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

07/09/2025 200.000 020097048809071534012025A9iA011208.38280.153353.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

07/09/2025 100.000 MBVCB.10828219210.MS2025 237 ung ho DO VAN HIEN.CT tu 1052826738 VO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 15.612 020097042209071523362025ICFX173053.95548.152337.LAI VIET ANH chuyen tien

07/09/2025 100.000 0200970405090715222120251UXP049836.91148.152210.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.239 Le Van Tu

07/09/2025 1.000.000 020097042209071521382025XZHN603933.87602.152139.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

07/09/2025 500.000 0200970422090715202020252G9W291994.81631.152020.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

07/09/2025 500.000 020097042209071518592025ZA9P832640.77372.151900.ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu

07/09/2025 1.000.000 020097042209071517512025VD3V503123.71834.151752.ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong

07/09/2025 500.000 0200970422090715162820259Z9C347845.67131.151618.ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang

07/09/2025 1.000.000 0200970422090715145620257ZTV435718.61140.151457.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

07/09/2025 500.000 020097042209071513532025PEVI446600.56149.151353.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

07/09/2025 500.000 020097042209071512562025J6CH198790.53176.151245.ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang

07/09/2025 5.000 5250IBT1kJJDPUKH.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang FT25251963408243.20250907.151129.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/09/2025 200.000 5250IBT1hQFGTDB8.IBFT giupMS2025.239 Le Van Tu binh an.20250907.150350.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403

07/09/2025 100.000 MBVCB.10827949275.ung ho MS 2025.240(em Bui Duc Giang).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 020097048809071439272025BJ7V733138.26696.143919.UNG HO MS 2025.240

07/09/2025 200.000 020097040509071435072025L918092899.12029.143507.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 239 Anh Le Van Tu

07/09/2025 30.000 020097041509071429072025BkRN150006.91235.142907.ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang)

07/09/2025 300.000 5250IBT1jWWXCFAE.UNG HO MS2025.240 EM BUI DUC GIANG-070925-14:21:29 778845.20250907.142129.97034899.NGO THI THU HOAI.970416

07/09/2025 100.000 MBVCB.10827630919.ung ho MS 2024.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 500.000 5250IBT1hQFG6JTL.IBFT MS 2025.238 em nguyen van quan.20250907.141629.422151H3c48290000000007b9044.SACOMBANK.970403

07/09/2025 100.000 MBVCB.10827583072.ck UH 2025 240.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 43.000 0200970405090714121620251BGL028295.35389.141216.Vietcombank:0011002643148:2025.238 em nguyen van quan

07/09/2025 100.000 0200970422090714030620255Q1Z688641.5304.140307.MS 2025.240 em Bui Duc Giang

07/09/2025 300.000 020097048809071355512025y23h547408.81742.135540.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI

07/09/2025 100.000 020097048809071355122025p6Oy544768.78983.135504.TRAN NGOC THANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG

07/09/2025 100.000 5250IBT1bWE2T5ST.ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang.20250907.135126.0968393647.Ngo Thi Thuy An.970448

07/09/2025 100.000 5250IBT1iWIL575F.NGUYEN KHOA KIM NGAN chuyen tien ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250907.135010.00004433547.NGUYEN KHOA KIM NGAN.970423

07/09/2025 300.000 5250IBT1jWWXW7Q1.UNG HO MS 2025.236 CHI LA THI NHI-070925-13:41:38 729956.20250907.134139.72649829.NGUYEN THANH THAO.970416

07/09/2025 200.000 020097042209071341092025VGDF250328.34780.134110.MS 2025.236 chi La Thi Nhi

07/09/2025 100.000 0200970422090713250020253B6I612651.86716.132501.ung ho MS.2025.240

07/09/2025 200.000 5250NAMAA22RYUN9.PHAN THI BICH NGOC CHUYEN KHOAN MS2025.240 em Bui Duc Giang.20250907.132316.222386879.PHAN THI BICH NGOC.970428

07/09/2025 300.000 5250VNIBJ2LBRUC2.DINH CONG HUNG ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).20250907.132217.942830077.DINH CONG HUNG.970441

07/09/2025 50.000 0200970422090713205520257FXT480080.73803.132055.ung ho MS 2025.237

07/09/2025 150.000 0200970405090713182720252U3L096177.66572.131827.Vietcombank:0011002643148:DINH SON TUNG chuyen tien Ung Ho MS 2025 240 em BUI DUC GIANG

07/09/2025 200.000 020097048809071315042025dRJd388750.56058.131453.UNG HO MS2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

07/09/2025 100.000 MBVCB.10827104270.ung ho.MS.2025.240.(em Bui Duc Giang ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250IBT1jWW3NI7K.MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG-070925-13:13:44 696078.20250907.131344.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE27FHI.MS2025.240 Bui Duc Giang.20250907.130928.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

07/09/2025 200.000 020097041509071306422025EQux883947.29386.130642.UNG HO CHU DO VAN HIEN . MS 2025.237

07/09/2025 100.000 0200970415090713063320252H4S883810.29111.130633.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

07/09/2025 500.000 5250IBT1bWE2GTXQ.ung ho ms2025 237 ong Do Van Hien.20250907.130324.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425

07/09/2025 100.000 5250IBT1fWU5PPYN.MS 2025.240 Bui Duc Giang.20250907.130024.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

07/09/2025 100.000 020097040509071254502025QHTM038669.89463.125450.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.239.anh le van tu.mong anh nhanh khoe manh

07/09/2025 20.000 020097041509071254352025ysK2859508.89028.125435.Ms 2025.239 anh le Van TU

07/09/2025 100.000 020097048809071248232025Yl3l278536.67371.124815.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

07/09/2025 100.000 020097041509071245292025LlBS839832.57306.124530.TRAN UY PHONG chuyen tien ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu)

07/09/2025 1.000.000 5250IBT1kJJSBPJC.MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25251592340206.20250907.124354.19033708108010.VND-TGTT-NGUYEN VAN THUONG.970407

07/09/2025 500.000 MBVCB.10826827207.ung ho NCHCCCL BichHanh 0898492913.CT tu 9898492913 NGUYEN THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 020097048809071238342025r5fI234896.33412.123826.MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG

07/09/2025 50.000 5250IBT1hQFGYTZR.IBFT Ms 2025.240.20250907.123751.422151R4ac0c7000000000d88262.SACOMBANK.970403

07/09/2025 200.000 5250IBT1kJJSY71B.Ung ho MS 2025.240 FT25251850551678.20250907.123604.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

07/09/2025 10.000 5250IBT1kJJSY87U.ung ho ms 2025.240 em Bui Duc Giang, chuc em va gia dinh binh an FT25251090415568.20250907.123459.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

07/09/2025 200.000 MBVCB.10826748328.ms2025.240 bui duc giang.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 150.000 5250IBT1kJJSP4CV.ung ho MS 2025.240 FT25251433053507.20250907.123129.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

07/09/2025 500.000 5250IBT1jWW3FBZ2.UNG HO MS 2025 240 EM BUI DUC GIANG-070925-12:29:25 638955.20250907.122925.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

07/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100080312810.20250907.100080312810-0385464580_Ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

07/09/2025 20.000 0200970422090712200820255TPO993790.61991.122009.ung ho MS 2025 240

07/09/2025 500.000 MBVCB.10826563566.MS 2025.210.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 500.000 MBVCB.10826549995.MS 2025.203.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 0200970488090712143020251Xtb116226.39336.121423.UNG HO MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG

07/09/2025 50.000 020097042209071210432025GYNG294427.24432.121036.ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu

07/09/2025 200.000 MBVCB.10826497547.Ung ho MS: 2005. 236( chi La Thi Nhi).CT tu 0561000583218 TRAN HUU TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 50.000 5250IBT1iWILQKKR.MS 2025237.20250907.120740.172676607.NGUYEN HAI ANH.970432

07/09/2025 20.000 5250IBT1kJJSSTLL.MS 2025.238 FT25251454167690.20250907.120458.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

07/09/2025 2.500.000 MBVCB.10826431346.Chuyen tien ung ho MS 2025 237 ong Do Van Hien.CT tu 0071004269474 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/09/2025 200.000 5250IBT1iWIHNYTL.ung ho MS 2025.239 ( anh Le Van Tu ).20250907.120126.00003866404.SAM MINH QUAN.970423

07/09/2025 200.000 5250IBT1kJJS9KS8.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251319840202.20250907.120033.19120199182011.VND-TGTT-VU THANH TUNG.970407

07/09/2025 20.000 020097042209071158082025SU23967395.69300.115801.ung ho em Quan

07/09/2025 200.868 020097042209071154552025PFMX784751.54662.115456.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien UNG HO MS 2025. 240 EM BUI DUC GIANG. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJS1YX2.Ung ho MS 2025.126 Nguyen Thi Tra My FT25251053200516.20250907.114902.19036602341017.NGUYEN THI KIM CHI.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJS1J3B.Ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang FT25251995947292.20250907.114741.19036602341017.NGUYEN THI KIM CHI.970407

07/09/2025 50.000 020097048809071144372025jeEa946246.8840.114426.UNG HO MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG

07/09/2025 1.000.000 5250IBT1jWW36RW4.UNG HOMS 2025.240 EM BUI DUC GIANG-070925-11:43:10 570832.20250907.114310.166676.TRIEU QUOC BAO.970416

07/09/2025 500.000 5250IBT1jWW3684D.UNG HO MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG-070925-11:37:44 562340.20250907.113744.4651197.HUYNH THI NGOC LOAN.970416

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJ9NEAV.ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu FT25251799953321.20250907.113544.19038101731012.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407

07/09/2025 50.000 5250IBT1kJJ9RYHY.Ung ho MS2025.240 em Bui Duc Giang FT25251758692909.20250907.113131.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

07/09/2025 100.000 MBVCB.10826029020.ung ho ms 2025.239.CT tu 9925139697 HA NU THY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 300.000 MBVCB.10825994025.Ung Ho MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).CT tu 1050527880 KIEN NGOC BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJ9T3I8.MS 2025.239 anh Le Van Tu FT25251174271000.20250907.111920.19035199589015.VND-TGTT-HUYNH NGOC KIM LE.970407

07/09/2025 100.000 MBVCB.10825922542.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 1.000.000 020097048809071116402025jz3W771018.79187.111629.NGUYEN DUONG HONG UNG HO ANH LE VAN TU MS 2025.239

07/09/2025 300.000 5250IBT1kJJ9HNL5.MS 2025.240 em Bui Duc Giang FT25251760085064.20250907.111255.19034380397016.VND-TGTT-VO DONG HUNG.970407

07/09/2025 200.000 020097041509071111292025X3xT579518.53836.111129.MS 2025.240 ( em Bui Duc Giang )

07/09/2025 100.000 5250IBT1jWW37C4P.MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG-070925-11:07:33 514181.20250907.110733.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

07/09/2025 20.000 5250IBT1bWEC34VW.MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250907.110451.37201010010865.LE THUY HANG.970426

07/09/2025 100.000 02009704050907110257202542TR053774.14179.110257.Vietcombank:0011002643148:Anh le van tu

07/09/2025 500.000 MBVCB.10825734392.Ung ho Ma so 2025.239 - Le Van Tu.CT tu 0771000578190 PHAM BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 020097040509071100022025VSR2041535.99647.110002.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.235 Be Thi Khanh Bang

07/09/2025 50.000 0200970405090710592220259KHL038645.96973.105914.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.239 Le Van Tu

07/09/2025 200.000 020097040509071058182025XYDN034101.92021.105818.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.236 Chi La Thi Nhi

07/09/2025 100.000 MBVCB.10825635032.MS 2025.240 (Bui Duc Giang).CT tu 0441003804621 VO CONG HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 500.000 5250IBT1bWECL48C.ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250907.105123.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426

07/09/2025 500.000 020097048809071049502025k5qW594275.52722.104939.HOANG HAI YEN CHUYEN TIEN MS 2025.232 VU VAN DANG

07/09/2025 30.000 MBVCB.10825574779.MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 500.000 020097048809071048372025yjle586423.46526.104826.HOANG HAI YEN CHUYEN TIEN MS 2025.229 PHAN THI HOA

07/09/2025 200.000 5250IBT1bWECHUAG.LE THI THANH THUY chuyen tien giup ho so 2025.237 do van hien.20250907.104643.0017100021370008.LE THI THANH THUY.970448

07/09/2025 200.000 5250IBT1iWIH4JRL.Ung ho MS 2025239 Le Van Tu.20250907.104413.140353264.DUONG THU HUONG.970432

07/09/2025 500.000 020097048809071044042025DC0H555883.25398.104356.HOANG HAI YEN CHUYEN TIEN MS 2025.240 BUI DUC GIANG

07/09/2025 200.000 5250IBT1kJJ9BE8H.TRAN THI HANG chuyen ung ho ms 2025.236. Chi La Thi Nhi FT25251001666080.20250907.104155.19037316885014.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407

07/09/2025 30.000 5250IBT1kJJ9B9YL.ung ho em Giang MS2025.240 FT25251600735252.20250907.104018.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

07/09/2025 200.000 0200970415090710361620257TZx466296.88498.103609.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

07/09/2025 2.000.000 MBVCB.10825381278.ung ho MS 2025.238 (nguyen van quan).CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 020097048809071032472025NcLK479416.71901.103239.GIUP SO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

07/09/2025 100.000 MBVCB.10825329946.THIEU THI TRANG ung ho MS 2025.239 Anh Le Van Tu.CT tu 1030053147 THIEU THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250IBT1iWIHU8AU.MS 2025.237 (Ong Do Van Hien).20250907.102053.01840862001.PHAM THI NGOC ANH.970423

07/09/2025 100.000 020097048809071018502025SRwJ383584.7657.101838.NGUYEN MINH HUNG UNG HO MS 2025.239 A LE CAN TU

07/09/2025 100.000 020097040509071013052025WA6O029628.80862.101305.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

07/09/2025 100.000 5250IBT1aWWLAACN.ms 2025.238 giup nguyen van quan.20250907.100820.185001060000009.VU THI XUAN .970409

07/09/2025 20.000 MBVCB.10825031326.MS 2025.240 ( em Bui Duc Giang).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250IBT1iWIHMVGJ.Ms 2025 235 be thi khanh bang.20250907.100545.117499979.TRAN THI PHUONG CHINH.970432

07/09/2025 1.000.000 020097042209071001432025Z7DZ845799.29454.100136.MS 2025.239 anh Le Van Tu

07/09/2025 200.000 5250IBT1kJJ92QVT.Ung ho em Bui Duc Giang, MS 2025.240 FT25251121316970.20250907.100002.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

07/09/2025 200.000 MBVCB.10824923809.MS 2025.240.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 020097041509070955282025CGKx329057.1952.095529.ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong

07/09/2025 500.000 MBVCB.10824878309.Chuyen tien ung ho MS 2025238.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/09/2025 100.000 020097048809070951572025npLj197562.85585.095150.UNG HO MS 2025.238 VAN QUAN

07/09/2025 300.000 5250IBT1aWWLBSWF.ung ho MS 2025 239.20250907.095139.0392212876.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

07/09/2025 50.000 MBVCB.10824822210.ung ho MS 2025.239(anh Le Van Tu).CT tu 0071002769020 NGUYEN HUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 0200970422090709472520254HXN833200.66846.094726.gui chau MS 2025 240 Bui Duc Giang

07/09/2025 500.000 MBVCB.10824771781.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 0271000252610 VO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 50.000 5250IBT1kJJ2NYE7.NGUYEN MY TRAN FT25251249310682.20250907.094142.19038534461011.VND-TGTT- NGUYEN MY TRAN.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1iWIHCJEA.MS 2025 237 Ong Do Van Hien.20250907.093516.190916022.DONG THI LAN HUONG.970432

07/09/2025 100.000 5250IBT1dWTAYMHV.Sontk ungho MS 2025 238 e Quan.20250907.092316.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

07/09/2025 200.000 02009704220907092119202579ZI405304.57765.092112.MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

07/09/2025 100.000 MBVCB.10824457034.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 020097041509070919322025f4nh208787.50898.091932.MS 2025.239 (anh Le Van Tu)

07/09/2025 500.000 0200970415090709172920254ovl202499.43450.091722.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi)

07/09/2025 123.456 MBVCB.10824347674.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).CT tu 9938968777 TRAN MINH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 200.000 MBVCB.10824236816.MS 2025.235 be Thi Khanh Bang.CT tu 1018130838 VO TRUONG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJ27DNH.ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang FT25251261800903.20250907.085902.19036775810012.VND-TGTT-HO TOAN TAM.970407

07/09/2025 50.000 MBVCB.10824062171.MS 2025.237.CT tu 9372536914 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 300.000 020097042209070838132025UIO3145368.2974.083814.ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang

07/09/2025 100.000 020097048809070835072025ic0J686546.91729.083459.PVTN UNG HO MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG

07/09/2025 100.000 020097042209070832322025u6g0446583.83732.083233.SHOPEEPAY CHUYEN TIEN 1964502003040911360 Remit Ung ho MS 2025240 em Bui duc Giang

07/09/2025 100.000 MBVCB.10823829677.ung ho Ms 2025240(em Bui Duc Giang).CT tu 0331000412721 PHAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 0200970422090708215420254KAQ223464.50379.082155.ung ho MS 2025.236 La Thi Nhi

07/09/2025 100.000 020097048809070821112025J1ow609099.49181.082103.MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

07/09/2025 18.000 MBVCB.10823736133.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 50.000 020097041509070814532025puIG913968.28916.081453.MS 2025.237 (ong do van hien)

07/09/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100056886115.20250907.100056886115-0829006919_Ung ho MS 2025239(anh Le Van Tu)

07/09/2025 500.000 MBVCB.10823711779.ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 0331003721249 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 50.000 020097041509070812212025hinn906723.21973.081221.MS 2025.236( chi la thi nhi)

07/09/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100055979685.20250907.100055979685-0937686124_Ung ho MS2025239 (anh Le Van Tu)

07/09/2025 100.000 5250IBT1iWIZ7NFP.Ung ho MS 2025.239 (Le Van Tu).20250907.075927.28296866888.NGUYEN THU QUYNH.970423

07/09/2025 100.000 5250IBT1fWUY65TC.Ung ho MS 2025.240.20250907.075213.0111181753.BUI THIEN THANH.970406

07/09/2025 1.000.000 0200970488090707482720258Eqa469220.57096.074819.DIEU NGA DONG VIEN MS 2025.240 EM BUI DUC GIANG

07/09/2025 20.000 5250IBT1kJJ2CCIM.UH MS 2025.240 em Bui Duc Giang - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25251802195272.20250907.074130.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

07/09/2025 100.000 020097042209070740312025XL2F346194.36964.074032.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

07/09/2025 200.000 5250IBT1kJJ21B6X.NGUYEN THI TRUC LY chuyen ung ho MS 2025.239 anh le van tu FT25251580185555.20250907.073751.19028780677018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC LY.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1hQFAGP1H.IBFT Ung ho ms2025.239 le van tu.20250907.073013.070074962023.SACOMBANK.970403

07/09/2025 500.000 5250IBT1kJJ2JSPJ.UH MS 2025238 NGUYEN VAN QUAN FT25251627953058.20250907.072947.19027029427077.VNDA-TGTT-NGUYEN THI MEN.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1iWIZBU4E.MS 2025236 chi La Thi Nhi.20250907.071751.0986347618.AU NGOC MINH CHAU.970432

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJ2QSHK.MS 2025.239 FT25251913723070.20250907.071617.16042024.NGUYEN DINH BAO TU HUYNH.970407

07/09/2025 20.000 5250IBT1kJJ2QJ7G.Ung ho ms 2025.239 Le Van Tu FT25251868930804.20250907.071511.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

07/09/2025 500.000 5250IBT1kJJCNWZY.Ung ho MS 2025.240 Bui Duc Giang FT25251208025003.20250907.070719.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJCRH4G.ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu FT25251050040507.20250907.070507.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJCR7YY.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251529565430.20250907.070351.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJCX3PB.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan FT25251489745549.20250907.065724.93334444999.MAI VAN DUONG.970407

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE15IVT.MS 2025.237.20250907.065339.0004100024433004.NGUYEN HOAI AN.970448

07/09/2025 200.000 5250IBT1iWIZY1E2.MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250907.064854.06811274401.NGUYEN THU TUE.970423

07/09/2025 500.000 020097048809070640362025b7e0280819.18453.064025.UNG HO MS 2025. 240 EM BUI DUC GIANG

07/09/2025 100.000 020097042209070635412025LEFW482819.12622.063542.HUYNH KIM CHI ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang . NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

07/09/2025 50.000 020097041509070627502025A9y3749552.3048.062750.ung ho MS 2025.237

07/09/2025 50.000 020097048809070625432025kHtK254855.99732.062536.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

07/09/2025 100.000 MBVCB.10822963294.Ung ho MS 2025.237(ong Do Van Hien).CT tu 0561000573144 VUONG NHAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 50.000 5250IBT1kJJCLW8T.Ung ho MS2025.237. Ong Do Van Hien FT25251276335403.20250907.054435.19036637014019.VND-TGTT-NGUYEN TUAN ANH.970407

07/09/2025 200.000 MBVCB.10822759566.ung ho MS 2025.236(chi La Thi Nhi).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 100.000 5250VNIBJ2LBBR5K.Ung ho ms 2025.237 (ong Do Van Hien).20250907.032125.601704060767030.NGUYEN THI MINH TRANG.970441

07/09/2025 2.000.000 020097040509070309582025UTHT089626.23632.030958.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 239 anh Le Van Tu

07/09/2025 10.000 0200970422090702014620253L00234941.93453.020135.ung ho NCHCCCL

07/09/2025 50.000 5250IBT1kJJC7YYY.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251999916203.20250907.015358.19034134319014.VND-TGTT-PHAM HOANG LY.970407

07/09/2025 100.000 5250IBT1jWWFTYCF.MS 2025.239 ANH LE VAN TU-070925-01:27:36 124574.20250907.012736.36069087.PHI VAN HUNG.970416

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE12WLU.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.239 anh Le Van Tu.20250907.010402.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2025 1.000.000 5250IBT1kJJCAC81.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25251303455225.20250907.010218.19026621837011.VND-TGTT-DO BICH HUYEN.970407

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE1CXT6.Tran Bao Long ung ho MS2025.238 em Nguyen Van Quan.20250907.010155.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE1CHUU.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.237 ong DO VAN HIEN.20250907.005924.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE1CK2Q.LE MINH CHAU ung ho MS2025.236 chi LA THI NHI..20250907.005704.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE1C556.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.235 be Thi Khanh Bang..20250907.005430.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2025 50.000 5250IBT1bWE1CVZ5.Phung Tan Hung ung ho MS2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.20250907.005026.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2025 50.000 5250IBT1fWUYIAJ3.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250907.004911.9021125431081.NGUYEN VO THAI BICH NGOC.963388

07/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100041973084.20250907.100041973084-0985618300_MS 2025238 (em Nguyen Van Quan)

07/09/2025 100.000 5250IBT1kJJCPXXW.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi FT25251587238090.20250907.000123.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/09/2025 200.000 5249IBT1aWWH7X2B.UNG HO MS 2025.237 (ONG DO VAN HIEN).20250906.235922.700004351675.LIEU THUY VY.970424

07/09/2025 6.868 020097042209062358572025RPHL928087.96151.235851.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

07/09/2025 200.000 5249IBT1kJJCP4LU.ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang FT25251309905571.20250906.235705.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/09/2025 100.000 5249IBT1kJJCPUQL.ung ho MS 2025.234 gia dinh ong Tran Van Tuoc FT25251405709169.20250906.235508.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/09/2025 250.000 5249IBT1kJJCPSGJ.ung ho MS 2025.233 be Nguyen Thi An Luong FT25251790060881.20250906.235320.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/09/2025 100.000 MBVCB.10822377528.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 1041960166 LE THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 7.000 020097042209062349062025ZW12452801.85689.234907.MS 2025.237

07/09/2025 26.000 0200970422090623462620256SWH678500.81961.234627.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

07/09/2025 26.000 020097042209062342352025DH1X495761.78488.234224.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

07/09/2025 125.000 MBVCB.10822342425.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2025 500.000 5249IBT1aWWH7Q8H.BUI THI KIM ANH chuyen tienMS2025239 Le Van Tu.20250906.233842.1020729153.SHBMB.970443

07/09/2025 26.000 020097042209062338002025T01X735681.73277.233800.ung ho MS 2025.239 anh Le Van Tu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

07/09/2025 100.000 020097041509062333072025PXoo610405.66538.233307.ung ho em Nguyen Van Quan MS 2025.238

07/09/2025 100.000 MBVCB.10822312856.Ung ho Ms 2025.237 - Ong Do Van Hien.CT tu 0081000428943 CAO THI HA CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 020097042209090022442025FM1R314591.35450.002236.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 1.000.000 0200970422090900041320253U77305058.15655.000414.MS 2025.237 ong Do Van Hien

08/09/2025 300.000 MBVCB.10845867723.ung ho MS2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWJJJ372.DINH THI THANH NGA UNG HOMS 2025.240-080925-23:50:43 290418.20250908.235043.32392869.DINH THI THANH NGA.970416

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJ78CGM.Ung ho MS2025.241 Ma Thi Hoa FT25252052288109.20250908.234640.3161688999.VU THI THANH NGA.970407

08/09/2025 31.000 MBVCB.10845733172.LANG THI THUY ung ho MS2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 5251IBT1hQFZPKGZ.IBFT Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250908.230709.050070533542.SACOMBANK.970403

08/09/2025 100.000 020097041509082304212025OKk3152981.47676.230421.ung ho MS 205241 (em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 100.000 MBVCB.10845626293.MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0881000468202 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 020097048809082250022025VOFa259011.22574.224953.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

08/09/2025 50.000 5251IBT1jWJJQCVZ.NGUYEN THI LAN HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU-080925-22:48:02 249285.20250908.224803.3419281.NGUYEN THI LAN HUONG.970416

08/09/2025 200.000 5251IBT1hQFZUX98.IBFT ung ho MS 2025.238.20250908.224752.070082561283.SACOMBANK.970403

08/09/2025 200.000 5251IBT1hQFZUTXV.IBFT ung ho MS 2025.241.20250908.224621.070082561283.SACOMBANK.970403

08/09/2025 100.000 020097048809082245232025EDZV250273.14431.224515.UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

08/09/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100234453443.20250908.100234453443-0902456570_Ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

08/09/2025 10.000 5251IBT1hQFZU952.IBFT Duong Thi Tien chuyen tien ung ho ms 2025.236 La Thi Nhi.20250908.223211.060220051881.SACOMBANK.970403

08/09/2025 300.000 020097042209082229562025NV2N954708.84539.222956.ung ho MS2025.236 CHI LA THI NHI.

08/09/2025 18.000 MBVCB.10845493742.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.241 (Ma Thi Hoa).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 500.000 020097048809082226232025766x209653.76648.222611.DIEU NGA DONG VIEN MS 2025.241 BE MA THI HOA

08/09/2025 10.000 5251IBT1hQFZ8FND.IBFT Duong Thi Tien chuyen tien ung ho ms 2025.238 Nguyen Van quan.20250908.222551.060220051881.SACOMBANK.970403

08/09/2025 10.000 MBVCB.10845400628.Ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 10.000 MBVCB.10845326769.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 20.000 MBVCB.10845281342.Ung ho MS 2025.238 ( em Nguyen Van Quan ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 MBVCB.10845131230.ung ho MS 2025.238.CT tu 0121002127449 HAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 MBVCB.10845097291.ung ho MS 2025.234.CT tu 1033114066 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 MBVCB.10845083587.ms 2025238 ( nguyen van quan ).CT tu 0011004311148 DO THI HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 10.000 5251IBT1kJJGLY84.ung ho NCHCCCL FT25252820013040.20250908.214438.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

08/09/2025 50.000 020097040509082125582025S7SJ090699.2726.212546.Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2025.239 anh le van tu

08/09/2025 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100227439128.20250908.100227439128-0397278815_MS 2025 238 e Nguyen Van Quan

08/09/2025 500.000 MBVCB.10844647539.gia dinh cun vit ung ho MS 2025237.CT tu 9981211274 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 500.000 MBVCB.10844614248.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 5251IBT1iW8JCMSI.LAM KIEU TRINH ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).20250908.210004.01877139701.LAM KIEU TRINH.970423

08/09/2025 30.000 020097041509082054332025993L838709.78812.205433.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 20.000 02009704220908204449202561Q8808125.38395.204450.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Ma Thi Hoa ms 2025.241

08/09/2025 200.000 MBVCB.10844299175.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJGSY64.ung ho ms 2025.237 FT25251621933530.20250908.203158.19034192720012.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG QUE.970407

08/09/2025 100.000 5251IBT1aWWNX7DC.Uh ms 2025.237do van hien.20250908.202504.8804101988.SHBMB.970443

08/09/2025 5.000 5251IBT1kJJGCCAX.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25251164586073.20250908.202109.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

08/09/2025 100.000 0200970422090820043020256DI5890653.52589.200431.ung ho ms 2025 241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 1.000.000 MBVCB.10843865352.DANG THUY NGOC THAO ung ho MS 2025.237 - ong Do Van Hien.CT tu 0371000497847 DANG THUY NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 0200970422090819591720255R83380421.27822.195918.ung ho ms 2025 240 em Bui Duc Giang

08/09/2025 200.000 0200970422090819584420254F7K590443.24976.195845.CHUC ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 200.000 MBVCB.10843770261.MS 2025.241.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 30.000 020097042209081912102025TH3Q345113.3391.191211.ung ho ms 2025329 anh Le Van Tu

08/09/2025 100.000 020097048809081905012025VZyu241631.68224.190453.MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJA8YEG.MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251047800470.20250908.190027.19031119704999.VND-TGTT-CHU THI HUONG TRANG.970407

08/09/2025 500.000 MBVCB.10842992884.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 MBVCB.10842811938.ung ho ms2025.237 ong Do Van Hien chuc ong mau khoe manh .CT tu 0251001993360 NGUYEN THUY MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJA2ZJU.BUI DUC TU chuyen ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25251392804948.20250908.184054.13820494757016.VND-TGTT-BUI DUC TU.970407

08/09/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100212149946.20250908.100212149946-0972902638_Ung hoMS 2025238 (em Nguyen Van Quan)

08/09/2025 100.000 MBVCB.10842268299.ung ho.MS.2025.241.(em Ma Thi Hoa ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 MBVCB.10842239397.MS 2025 236 ( chi La thi nhi.CT tu 0881000482686 NGUYEN THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 MBVCB.10842158111.uh MS 2025.237(ong Do Van Hien).CT tu 0031000396174 DUONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 020097042209081757092025X0C0764193.13319.175710.UH MS. 2025.241 Ma Thi Hoa . Chuc con chong khoe va mot doi binh an

08/09/2025 100.000 020097041509081742422025gEGy127050.30832.174242.Ung ho MS 2025241(em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 500.000 MBVCB.10841831139.MS 2025.230 (Pham Trung Hieu ).CT tu 0181003654156 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 5251IBT1aWWN93CD.ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250908.174005.121704070015376.HUYNH LAM YEN NHI.970437

08/09/2025 500.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100205922850.20250908.100205922850-0989166188_Ung ho Ms 2025236 (chi La Thi Nhi)

08/09/2025 500.000 0200970407090817274420251001987656.42803.172744.ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 10.000 020097041509081716252025ucMH912361.77164.171615.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJ4DA6C.Ung ho MS 2025241 em Ma Thi Hoa FT25251932790471.20250908.171619.10521267588013.VND-TGTT-PHUNG THI LAN PHUONG.970407

08/09/2025 80.000 020097041509081706322025qcRQ870372.19822.170632.QR - ung ho MS 2025241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 50.000 0200970422090816500620251GRY845420.27859.165007.phan nhat duy ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

08/09/2025 200.000 5251IBT1hQF6VINJ.IBFT MS 2025-238 EM NGUYEN VAN QUAN.20250908.164633.060304903557.SACOMBANK.970403

08/09/2025 50.000 MBVCB.10840932540.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.CT tu 1016791644 DO ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 30.000 5251IBT1iW8QV4NB.tu thien.20250908.163326.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

08/09/2025 200.000 MBVCB.10840748271.ung ho MS 2025 241.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100198605987.20250908.100198605987-0935003015_MS 2025236

08/09/2025 577.000 MBVCB.10840695693.MS2025.240 (ung ho Bui Duc Giang).CT tu 0411001042344 NGUYEN KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 MBVCB.10840636118.ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0691000415114 NGO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 MBVCB.10840489718.ung ho MS 2025.241(em ma thi hoa).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 MBVCB.10840465629.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 MBVCB.10840465437.ung ho MS 2025.240(em bui duc giang).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 MBVCB.10840415226.ung ho ms 2025.241 em Ma Thi Hoa.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWJQ7P85.MS 2025.241EM MA THI HOA-080925-15:48:50 548376.20250908.154850.12266087.LE DUC MINH.970416

08/09/2025 300.000 020097042209081548032025C1R0695134.20181.154804.Ung ho MS: 2025.237 ong Dao Van Hien

08/09/2025 50.000 0200970488090815464720256xeR783267.13968.154639.MS 2025.241

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJBV59J.Ung ho MS 2025.241 Ma Thi Hoa FT25251106299500.20250908.153745.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

08/09/2025 200.000 5251IBT1iWINXATT.MS 2025237.20250908.153633.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432

08/09/2025 200.000 5251IBT1hQF6WQZI.IBFT Ms2025241 khanhngoc huetran ungho.20250908.153552.970403W100dba000000000071450.SACOMBANK.970403

08/09/2025 200.000 MBVCB.10840140089.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.241.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 0200970415090815315020252o5j539323.45423.153150.MS 2025.241 chuc con mau khoe

08/09/2025 200.000 MBVCB.10839963755.ung ho ms 2025.241.CT tu 9317713689 HOANG HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 020097042209081519052025GHMO779156.87268.151854.MS 2025.241 uh chau Ma Thi Hoa

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJB1AWN.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho ms 2025. 232 ong vu van dang FT25251010545856.20250908.151822.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJBJTYZ.MS 2025 238 nguyen van quan FT25251529733633.20250908.151556.19034782165014.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

08/09/2025 30.000 020097042209081502322025P4ZX365610.13633.150233.gui ms 2025 241

08/09/2025 100.000 5251IBT1bWE8LP2S.TRAN HUU CHI chuyen tien ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa.20250908.150229.0023100014489004.TRAN HUU CHI.970448

08/09/2025 100.000 020097042209081459442025E7E1551214.980.145933.UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 150.000 5251IBT1kJJ5XLP7.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho ms 2025.234 gd ong tran van tuoc FT25251005789145.20250908.145854.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

08/09/2025 300.000 020097048809081458172025gC4x489898.93898.145805.UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJ5X8KN.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho ms 2025. 237 Do van Hien FT25251529667970.20250908.145722.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

08/09/2025 100.000 0200970488090814563820253viB480523.88086.145626.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.241 MA THI HOA

08/09/2025 200.000 5251IBT1kJJ5XQM7.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho MS 2025. 241 em Ma thi Hoa FT25251201194540.20250908.145605.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

08/09/2025 100.000 020097041509081452532025QWvY423397.72326.145253.Chuyen tien ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 200.000 MBVCB.10839596305.UNG HO MS 2025.241 ( em MA THI HOA ).CT tu 0181001681070 TANG HUE HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 5251IBT1iWIN7KXI.ZP252510312676 250908000791309 Ung ho MS 2025.241.20250908.144610.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

08/09/2025 1.000.000 5251IBT1aWWRU3TQ.Ung ho MS 2025241 em Mai Thi Hoa.20250908.144438.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

08/09/2025 400.000 020097048809081443372025MdjY409813.33422.144325.MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 500.000 020097048809081442402025Ylr3404764.30365.144228.BAN MINH KHOI UNG HO GIANG MS2025.240

08/09/2025 300.000 MBVCB.10839503893.MS 2025.241 ( Em Ma thi Hoa ).CT tu 0071002553583 HUYNH NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 0200970405090814363720251IF8011322.5483.143637.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

08/09/2025 200.000 MBVCB.10839398578.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 020097048809081430322025rXU9340799.80832.143024.MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 200.000 5251IBT1aWWRIJSZ.ung ho MS 2025241 Em Ma thi Hoa.20250908.142306.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

08/09/2025 100.000 5251IBT1dWTFRYKV.MS 2025238 em Nguyen Van Quan.20250908.142305.97042292Qfb3f34000000000c48144.MBBANK IBFT.970422

08/09/2025 100.000 0200970405090814135720255HEZ033907.15734.141357.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 600.000 5251IBT1iWINY8ND.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2025236 2025237 2025238 2025239 2025240 2025241 moi ma so 100k.20250908.141110.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

08/09/2025 50.000 MBVCB.10839180412.ung ho MS 2025.237 ( ong Do Van Hien ).CT tu 1041070988 DANG TU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 020097040509081407482025871I013780.93296.140748.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 50.000 5251IBT1iWINUXHE.2025 241 em MA THI HOA.20250908.140254.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

08/09/2025 100.000 MBVCB.10839116976.ung ho ms 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 020097040509081402052025SDV9095432.72144.140205.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Hoa MS2025.241

08/09/2025 200.000 0200970415090814004520255HeA288698.67509.140045.LE THI THANH THUY chuyen tien ung ho Ms 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 100.000 MBVCB.10839071012.Ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi) .CT tu 7932098352 HUYNH TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 020097048809081353222025pCzT157835.39717.135310.UNG HO MS 2025.238 EM NGUYEN VAN QUAN

08/09/2025 100.000 MBVCB.10839004381.TRAN THI THUY DAO ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 5251IBT1kJJ5U8CI.Uho ma so 2025 241 em ma thi hoa FT25251837170846.20250908.134844.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

08/09/2025 100.000 MBVCB.10838984572.TRAN THI THUY DAO ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 5251VCBCJ2L1BL58.MS 2025.236.20250908.134605.0077041039604.TRINH TRUNG THANH.970454

08/09/2025 100.000 MBVCB.10838961320.TRAN THI THUY DAO ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 020097042209081345162025AFJM442084.11581.134517.MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 23.000 020097048809081343002025ho3Y110852.4135.134252.EM MA THI HOA

08/09/2025 50.000 5251IBT1bWE8V4WF.MS2025.241 em Ma Thi Hoa.20250908.133758.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

08/09/2025 200.000 5251IBT1kJJ5VXWH.Ung ho MS 2025.241 Em Ma Thi Hoa FT25251472077069.20250908.133420.19034112699018.VND-TGTT-DANG THI XUAN.970407

08/09/2025 100.000 0200970405090813334920250BGO011525.72556.133350.Vietcombank:0011002643148:ms2025.240 em Bui Duc Giang

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJ5VEZA.Ung ho MS 2025.241 - Chuc chau Ma Thi Hoa mau khoe manh va co tuong lai tuoi sang binh an FT25251159080681.20250908.133327.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407

08/09/2025 50.000 5251IBT1jWJQ9VE1.UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA-080925-13:32:27 319087.20250908.133228.28132697.LE DO GIA PHUC.970416

08/09/2025 200.000 020097048809081332252025t2pZ064420.66920.133217.HUA HOANG MY UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA CHUC EM MAU KHOE

08/09/2025 100.000 020097040509081328492025AN2L098530.56319.132849.Vietcombank:0011002643148:ms2025.239 anh Le Van Tu

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWJQ2FJ4.MS 2025.241 BE MA THI HOA-080925-13:27:58 312579.20250908.132759.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

08/09/2025 50.000 020097040509081327222025DRYC094919.51331.132722.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 50.000 5251IBT1kJJ5DWH3.MS 2025.241 FT25251819360568.20250908.132619.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

08/09/2025 200.000 5251IBT1kJJ5SBZ7.PHAN THI NHU QUYNH UNG HO MS2025.241 EM MA THI HOA FT25251458030876.20250908.132359.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJ5SYDQ.UNG HO MS 2025.241-em Ma Thi Hoa FT25251659993986.20250908.132340.19038393954017.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407

08/09/2025 20.000 020097042209081322562025XYIH796492.37225.132257.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

08/09/2025 200.000 020097041509081321372025RUPO203344.32771.132137.ung ho MS2025. 241 (em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 20.000 020097042209081320202025VQKJ986998.29260.132021.ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang

08/09/2025 20.000 020097042209081318322025Z3OS322110.22821.131824.ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 200.000 020097042209081318072025TSOR549396.22194.131807.ms 2025241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 150.000 5251IBT1kJJ52NBD.NGUYEN THI THU HANG uh be hoa FT25251046500401.20250908.131720.13320372649015.-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407

08/09/2025 30.000 0200970422090813163420254WYJ136233.15791.131635.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWJQCKB8.UNG HO MS 2025.241 BE MA THI HOA-080925-13:15:36 294438.20250908.131536.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

08/09/2025 100.000 5251IBT1aWWR1VKX.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).20250908.131516.999999000077899.NGUYEN THANH NAM.970437

08/09/2025 100.000 5251IBT1iWIN2XXW.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2025 241 ma thi hoa.20250908.131500.111555222.VU THI THU THAO.970432

08/09/2025 100.000 020097041509081314512025saJH189486.10651.131451.MS 2025.241 em Mai Thi Hoa

08/09/2025 100.000 MBVCB.10838683275.MS 2025 241 em Ma Thi Hoa.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/09/2025 200.000 020097048809081313532025zA4w987694.7318.131341.UNG HO MS 2025.241 E MA THI HOA

08/09/2025 100.000 5251IBT1bWE82J3I.Ung ho MS 2025 241 em Ma Thi Hoa.20250908.131343.0271017139068.BACH VU MINH DUC.970425

08/09/2025 200.000 5251IBT1iWIN26UJ.TRAN THI KIM CHI ung ho MS 2025 241 em Ma Thi Hoa.20250908.131340.152756321.TRAN THI KIM CHI.970432

08/09/2025 200.000 5251IBT1kJJ5CR6D.ung ho MS 2025.241 FT25251027023308.20250908.131253.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJ5C6XA.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25251055900442.20250908.131154.977797779.TRINH THI HUONG GIANG.970407

08/09/2025 50.000.000 5251IBT1aWWRJFQD.ms 2025.241 (em ma thi hoa).20250908.131112.068704070269810.NGUYEN XUAN DAI.970437

08/09/2025 200.000 020097041509081310312025ZjZr179825.95625.131019.MS 2025.241 ( ung ho Ma Thi Hoa )

08/09/2025 200.000 5251IBT1iWIN2C2V.MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250908.131008.00207391802.TRAN PHUONG TRANG.970423

08/09/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100183067329.20250908.100183067329-0899891178_MS2025241 (em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 300.000 5251IBT1hQFEA5FB.IBFT Ung ho em Ma Thi Hoa.20250908.130709.050034713887.SACOMBANK.970403

08/09/2025 100.000 MBVCB.10838609728.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0011004349492 NGUYEN KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 10.000 5251IBT1kJJ519P9.ung ho ms 2025.241 em Ma Thi Hoa, chuc em va gia dinh binh an FT25251076069385.20250908.130530.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

08/09/2025 300.000 MBVCB.10838603668.ung ho MS 2025.238 (em Nguyen Van Quan)..CT tu 0071003607590 HO DAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 1.000.000 MBVCB.10838571885.ung ho ms 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 500.000 020097041509081259102025dtQ2155596.57220.125910.ung ho MS 2025.238 ( em Ng van Quan)

08/09/2025 200.000 MBVCB.10838480283.MS2025.239(anh Le Van Tu).CT tu 0011002381587 DAO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 10.000.000 020097048809081248582025mvRa879180.21344.124850.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.241

08/09/2025 200.000 MBVCB.10838419209.UNG HO MS 2025.237.CT tu 1031864236 NGO THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 0200970415090812453520259fV9126053.7970.124536.ung ho MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWJQQ5K6.MS 2025.241 EM MA THI HOA-080925-12:34:40 231563.20250908.123441.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

08/09/2025 150.000 5251IBT1iWIRXN4N.Ung ho MS 2025241 em Ma Thi Hoa.20250908.123051.33595255.NGUYEN VAN BAC.970432

08/09/2025 1.000.000 5251IBT1kJJY61L1.MK ung ho em Giang MS 2025.240 FT25251304180642.20250908.121737.19029953362669.VND-TGTT-BUI THI DIEU LY.970407

08/09/2025 30.000 5251IBT1kJJYAZDB.TRAN MINH TAM chuyen FT25251079906838.20250908.120358.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407

08/09/2025 200.000 MBVCB.10837919204.Gia dinh chau An Vu - Tue Anh ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 MBVCB.10837856685.MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa ).CT tu 0181000976346 TRAN TUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 20.000 020097041509081155472025nAgs882355.83976.115547.LUONG TRUNG HIEN Ck ms2025.241 ma thi hoa

08/09/2025 200.868 020097042209081149072025481Z709070.48634.114908.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJYUPWZ.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25251359857366.20250908.114443.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

08/09/2025 200.000 0200970422090811434920259VQ4318624.20406.114350.gui ma so 2025236

08/09/2025 200.000 MBVCB.10837564018.MS 2025.241.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 020097048809081135312025Qg11426439.76059.113523.MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

08/09/2025 100.000 MBVCB.10837393240. MS 2025.237 ung ho ong Do Van Hien.CT tu 1024799355 VO THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 1.000.000 020097048809081117062025bQ4v297092.80483.111658.NGUYEN THI NGOC NHO UNG HO MS 2025.238

08/09/2025 200.000 5251IBT1kJJY1BKL.Ung ho MS2025.239 FT25251596483833.20250908.111450.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

08/09/2025 200.000 5251IBT1kJJY1UFU.Ung ho MS2025.240 FT25251077266570.20250908.111429.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

08/09/2025 100.000 020097040509081110062025135J008301.43715.111006.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Ma Thi Hoa ms 2025 - 241

08/09/2025 50.000 5251IBT1iWIRU7G2.ZP252510181957 250908000450904 Ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang.20250908.110941.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWWNKR3Q.UNG HO MS 2025.197 BE LE MINH HY-080925-11:02:02 056641.20250908.110202.19117631.LE MINH KHANH.970416

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWWNKH4I.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP-080925-11:00:33 054024.20250908.110033.19117631.LE MINH KHANH.970416

08/09/2025 100.000 5251IBT1jWWNKA78.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN-080925-10:58:50 050829.20250908.105851.19117631.LE MINH KHANH.970416

08/09/2025 100.000 0200970415090810575420255jkJ684020.82302.105742.ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 200.000 5251IBT1jWWNKMAR.UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA-080925-10:56:41 046854.20250908.105641.19117631.LE MINH KHANH.970416

08/09/2025 100.000 5251IBT1iWIRM7CY.VU THI HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250908.105527.01533970402.VU THI HUYEN.970423

08/09/2025 1.000.000 5251IBT1hQFE16HD.IBFT ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa.20250908.105202.8989.SACOMBANK.970403

08/09/2025 100.000 MBVCB.10836996734.ung ho MS 2025.241 em mai thi hoa.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 020097048809081046522025TAM4094718.28359.104640.MS 2025.241

08/09/2025 100.000 5251IBT1iWIRD5AV.MS 2025 241 em Ma Thi Hoa.20250908.104505.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432

08/09/2025 300.000 MBVCB.10836894000.MS 2025.236.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 02009704220908104020202510ZC916908.97083.104022.TRUONG XUAN SINH chuyen ung ho MS2025.236 Chi La Thi Nhi

08/09/2025 100.000 020097041509081039092025fIPh623167.89820.103900.Ung ho MS 2025.235 (be Thi Khanh Bang)

08/09/2025 100.000 020097042209081038102025X9G8583617.86246.103811.TRUONG XUAN SINH chuyen ung ho MS2025.238 E Nguyen Van Quan

08/09/2025 2.000.000 MBVCB.10836803583.Chu Tien - 0908XXX889 ung ho em Nguyen Van Quan MS: 2025.238.CT tu 0071001093389 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 020097048809081030052025D3sZ985708.48442.102954.MS 2025.241 MA THI HOA

08/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100167332899.20250908.100167332899-0825554910_Ms 2025237 ong DoVanHien

08/09/2025 500.000 020097048809081027112025g8V7967183.34133.102659.NGUYEN TAN MINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJP71F7.MS 2025.241 FT25251740005437.20250908.102321.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407

08/09/2025 100.000 MBVCB.10836653198.LUU THANH DIEP chuyen tien ung ho 2025.239 ( le van tu).CT tu 0231000274186 LUU THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 020097041509081022072025eKpC568335.9848.102207.ung ho MS 2025.238 em Nguyen Van Quan

08/09/2025 100.000 5251IBT1iWIR15ED.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 241 MA THI HOA.20250908.102021.247529918.LE THI HOA.970432

08/09/2025 300.000 MBVCB.10836599937.MS 2025.197.CT tu 0451000400626 PHAM DANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 5251IBT1aWWXUA9T.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).20250908.101833.8884386764334.BUI XUAN THUY.970430

08/09/2025 300.000 MBVCB.10836583377.ung ho MS 2025 041.CT tu 0451000400626 PHAM DANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 MBVCB.10836525689.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.241 em MA THI HOA.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 MBVCB.10836506908.Thinking School giup MS2025 240 em Bui Duc Giang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 MBVCB.10836505207.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 MBVCB.10836497082.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 241 em Ma Thi Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 1.000.000 020097041509081006562025fgL0520054.39873.100648.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 100.000 Sender:01309001.DD:080925.SHGD:10002573.BO:HOANG NHAT HUY.UNG HO MS 2025239 ANH LE VAN TU

08/09/2025 400.000 5251IBT1fWUAQ8BX.ung ho MS 2025.236 (chi La Thi Nhi).20250908.100556.3004140003852.VO MINH PHAT.970439

08/09/2025 200.000 020097048809081004232025iiPk821609.27909.100412.NTNGA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 239 ANH LE VAN TU

08/09/2025 200.000 020097048809081001492025Hw8V804867.16105.100141.NTNGA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.236 , CHI LA THI NHI

08/09/2025 200.000 020097040509081001062025SO5I003112.12967.100055.Vietcombank:0011002643148:NGO QUANG DUNG chuyen tien ung ho le van tu

08/09/2025 30.000 MBVCB.10836321077.2025.241 uh MA THI HOA.CT tu 1025599476 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 500.000 MBVCB.10836286630.ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 28.000.000 UNG HO VIEN PHI 4 MA SO: 2025.232, 2025.235, 2025.237, 2025.239. MOI MS 7 TRIEU

08/09/2025 200.000 020097042209080944542025JBWT217234.39634.094455.ung ho MS 2025241 Em Ma Thi Hoa

08/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100162955354.20250908.100162955354-0326683902_Ung ho MS 2025221 (em Dao Manh The) Nam Mo A Di Da Phat

08/09/2025 50.000 0200970422090809364720251UKC969281.4775.093648.NGUYEN QUYNH MAI chuyen tien uh ms 2025.075

08/09/2025 100.000 5251IBT1hQFKTNVC.IBFT Ms 2025.237.20250908.093552.070081173417.SACOMBANK.970403

08/09/2025 1.000.000 020097040509080931132025NB8S072495.79933.093113.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

08/09/2025 500.000 MBVCB.10835925104.NGUYEN THI TUYET HOA chuyen tien ung ho MS 2025.241(em Ma Thi Hoa).CT tu 0281001777602 NGUYEN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100161458863.20250908.100161458863-0704856278_UNG HO MS 2025237

08/09/2025 30.000 0200970415090809185920253qcV370255.30137.091859.ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

08/09/2025 200.000 020097042209080916042025DBSF959927.17707.091605.Ung ho MS 2025.241 chau Ma Thi Hoa. Chuc chau som khoi benh

08/09/2025 50.000 5251IBT1dWTLY8TJ.Ung ho ms 2025241 em Ma Thi Hoa.20250908.091549.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

08/09/2025 500.000 020097048809080913582025Pux3507294.9205.091351.UNG HO MS2025.241

08/09/2025 100.000 020097041509080912462025gf5U351815.4716.091246.HA VAN CONG chuyen tien ung ho em bui duc giang

08/09/2025 1.000.000 020097040509080912402025K62N092504.4561.091241.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.237 DO VAN HIEN

08/09/2025 200.000 020097048809080911162025ELXX490441.97829.091108.NGUYEN VAN NAM MS 2025.241

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJUXY9L.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25251708879089.20250908.090652.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON .970407

08/09/2025 500.000 5251VNIBJ2LB7VPA.ung ho MS 2025.236 ( chi LA THI NHI ).20250908.090439.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441

08/09/2025 100.000 020097041509080902262025ClCY321336.63954.090215.HA VAN CONG chuyen tien ung ho em ma thi hoa

08/09/2025 100.000 5251IBT1kJJUFIGW.MS 2025.237 ong DO VAN HIEN FT25251290569349.20250908.085950.19032652490026.VNDA-TGTT-LUU TRAN YEN NHI.970407

08/09/2025 50.000 5251IBT1bWEM8ASN.Ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).20250908.084957.03101010965538.HOANG VIET.970426

08/09/2025 500.000 MBVCB.10835520437.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 1022150712 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 100.000 020097048809080845402025RNue335338.1911.084528.PVTN UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 300.000 5251IBT1bWEMI6ML.MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).20250908.084531.04201016971755.VO DONG HUNG.970426

08/09/2025 500.000 0200970488090808451120259SPq332590.1124.084459.NGUYEN MANH HUNG UNG HO MS 2025 241 EM MA THI HOA

08/09/2025 200.000 020097042209080835012025T20B168165.64921.083502.ung ho MS 2025.228

08/09/2025 200.000 0200970422090808313720255KP8824867.54285.083138.ung ho ms 2025.231 anh lanh van lien

08/09/2025 50.000 SHGD:10002057.DD:250908.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:ung ho MS2025.239, le van tu

08/09/2025 200.000 020097041509080820502025CYFr205506.18709.082050.DANG THI MINH NHAM chuyen tien ung ho MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa)

08/09/2025 500.000 020097048809080813552025yYtT165449.97002.081343.MS 2025.241 EM MA THI HOA

08/09/2025 200.000 SHGD:10001241.DD:250908.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.239

08/09/2025 200.000 5251IBT1aWW3FH1H.MS 2025.236 chi La Thi Nhi.20250908.080458.470001060003363.NGO HUU PHUOC .970409

08/09/2025 300.000 02009704220908074925202545S8123511.23759.074926.NGUYEN TRI CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.241

08/09/2025 500.000 5251IBT1hQFK47EN.IBFT NGUYEN THI MY KHANG chuyen tien ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa.20250908.074922.040007132990.SACOMBANK.970403

08/09/2025 1.000.000 020097040509080745122025BZEX038682.10902.074512.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN CHI TINH ung ho MS 2025.241Mathihoa

08/09/2025 300.000 MBVCB.10834815733.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.240 (em Bui Duc Giang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 02009704050908074043202565Y1021440.99429.074043.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MY LINH chuyen tien ung ho Ms 2025.241 Ma Thi Hoa

08/09/2025 300.000 MBVCB.10834801609.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.239 (anh Le Van Tu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 MBVCB.10834788206.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 500.000 5251IBT1jWWNQ3R3.GUI BE HOA-080925-07:35:46 724859.20250908.073546.38407737.DOAN CONG DUNG.970416

08/09/2025 200.000 MBVCB.10834670457.ung ho MS 2025.241 Ma Thi Hoa.CT tu 0301000365880 TRUONG THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 300.000 020097042209080723072025KVPA378783.48907.072256.ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

08/09/2025 6.000.000 5251IBT1iWIX21Q5.CSPM, CSTV dong vien cho chau Bui Duc Giang ms2025.240.20250908.071657.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

08/09/2025 300.000 MBVCB.10834493910.ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 MBVCB.10834282367.Xiu thuong ung ho MS 2025.241 (em MA THI HOA).CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 200.000 MBVCB.10834246455.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2025 50.000 5251VNIBJ2LBI9QV.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250908.063215.002350320.DAM QUANG VIET.970441

08/09/2025 200.000 5251IBT1kJJ8TYTF.ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien FT25251133355132.20250908.060644.19031364877017.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

08/09/2025 50.000 0200970405090805361220257L68000411.70431.053612.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.240 em bui duc giang

08/09/2025 100.000 5251IBT1aWW34JVV.UNG HO MS 2025.237 ong DO VAN HIEN.20250908.034506.000001903219.TRAN THI TRUC LINH.970440

08/09/2025 500.000 5251IBT1kJJ84D8G.Ung ho ms 2025.229 FT25251786958129.20250908.002716.19035772504011.VND-TGTT-TRAN DUC HUY.970407

08/09/2025 400.000 5251IBT1kJJ84JEH.MS2025.236 chi La Thi Nhi chuc chi som khoi benh, gia dinh binh an va am no FT25251732085419.20250908.002441.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407

08/09/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100137168641.20250907.100137168641-0344723045_ung ho MS 2025237 (ong Do Van Hien)

08/09/2025 50.000 020097048809072338482025Yzlq558469.93315.233841.UNG HO MS 2025.239 ANH LE VAN TU

08/09/2025 200.000 02009704220907233828202543Z6542211.93209.233829.ung ho MS 2025.237

08/09/2025 100.000 5250IBT1iWI3GTCX.Ung ho MS 2025.237 Chu Do Van Hien.20250907.233141.02993371501.HUYNH THI KIM NGAN.970423

08/09/2025 200.000 0200970422090723143620255DFH356392.62711.231437.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

08/09/2025 100.000 020097042209072313232025224R324307.61854.231324.ms 2025.239 anh le van tu

08/09/2025 100.000 020097041509072313122025QO0z751191.61721.231312.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

09/09/2025 100.000 MBVCB.10857778905.ung ho MS 2025.241.CT tu 0941000004207 NGUYEN CONG TRU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 10.000 MBVCB.10857739460.Ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau - Vinh Long).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10857730216.ung ho MS 2025.242 (Nguyen Phuc Hau).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 300.000 5252IBT1kJJ3WEUI.Ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau FT25253475140605.20250909.223915.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407

09/09/2025 300.000 MBVCB.10857668837.UH MS 2025.239 A.TU.CT tu 1025492877 NGUYEN THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 MBVCB.10857640885.Chuyen tien ung ho MS 2025 236 chi La thi Nhi.CT tu 0331000485663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 100.000 020097041509092230132025YPny375672.9554.223013.ung ho MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa )

09/09/2025 30.000 MBVCB.10857590194.Ung ho MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 30.000 MBVCB.10857552925.Ung ho MS 2025.240 ( em Bui Duc Giang ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 18.000 MBVCB.10857566156.BUI THI THANH THUY MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 10.000 MBVCB.10857443174.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.242( be Nguyen Phuc Hau).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 5252IBT1hQFTGUWT.IBFT MS 2025.237.20250909.215401.060203486319.SACOMBANK.970403

09/09/2025 100.000 0200970405090921530720255ZO8002525.7641.215254.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.241 em Ma Thi Hoa

09/09/2025 200.000 020097042209092145182025UHB1474527.83279.214519.MS 2025.237 ong Do Van Hien

09/09/2025 300.000 5252VNIBJ2LMFHRD.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250909.214023.300959.TRAN THI THUY TRANG.970441

09/09/2025 500.000 020097048809092135412025XcQ6852443.50743.213532.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

09/09/2025 500.000 02009704880909213324202545UE843915.43197.213315.UNG HO MS 2025.236 LA THI NHI

09/09/2025 100.000 MBVCB.10857055930.Chuyen tien ung ho.CT tu 1015799755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 200.000 MBVCB.10856929231.Ung ho MS .2025.241 ( em Ma Thi Hoa).CT tu 0781000474194 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 5252IBT1jWJ2CIFA.MS 2025. 242 BE NGUYEN PHUC HAU-090925-21:11:36 787427.20250909.211136.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416

09/09/2025 200.000 0200970405090921104920255T5O080577.59012.211037.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.235 ong Do Van Hien

09/09/2025 200.000 MBVCB.10856852391.TRAN THI XUAN DAO chuyen tien ung ho em Ma Thi Hoa MS2025-241.CT tu 0331000462809 TRAN THI XUAN DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 300.000 5252IBT1hQFT5V82.IBFT ung ho MS 2025.242.20250909.210440.070082561283.SACOMBANK.970403

09/09/2025 100.000 MBVCB.10856824633.uh 2025.236.CT tu 0491000150320 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10856796319.uh ms 2025.237 ong do van hien.CT tu 0491000150320 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 MBVCB.10856725074.MS 2025.241( em Ma Thi Hoa).CT tu 0081001250860 NGUYEN DANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 1.000.000 0200970407090920525620251001070509.84552.205256.Ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau

09/09/2025 300.000 020097042209092046222025BVXV232116.56419.204623.MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

09/09/2025 100.000 0200970488090920451120258S6m629803.51280.204502.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU

09/09/2025 100.000 020097048809092037242025co8C588652.18650.203715.UNG HO MS 2025.235 BE THI KHANH BANG

09/09/2025 50.000 020097048809092037042025GzFk586808.16814.203652.DO THI LUU CHUYEN TIEN UH MS 2025.237 UH ONG DO VAN HIEN

09/09/2025 100.000 5252VNIBJ2LM8J9X.Ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250909.203454.067808888.PHAM PHU THIEN.970441

09/09/2025 100.000 020097048809092034432025C9hK574148.6747.203431.UNG HO MS 2025.233 BE NGUYEN THI AN LUONG

09/09/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.100328757138.20250909.100328757138-0326683902_Ung ho MS 2025240 (em Bui Duc Giang) Nam Mo A Di Da Phat

09/09/2025 100.000 020097048809092031002025JN92553613.90793.203051.UNG HO MS 2025.234 GIA DINH ONG TRAN VAN TUOC

09/09/2025 200.000 MBVCB.10856309322.Ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 0031001137429 TRINH QUANG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 5252IBT1kJJFW3K7.Ung ho be Nguyen Phuc Hau, MS 2025.242 FT25252800493004.20250909.202001.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

09/09/2025 100.000 020097041509092015082025SlTD964737.16677.201508.MS 2025.241

09/09/2025 500.000 020097048809092014022025qOdG456675.12020.201353.UNG HO MS 2025.241 EM MA THI HOA

09/09/2025 5.000 5252IBT1kJJTNFH7.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau FT25252344535740.20250909.201316.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

09/09/2025 100.000 02009704220909200529202592RJ234626.71358.200530.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ms 2025 242

09/09/2025 1.000.000 5252IBT1fWU6CF57.ung ho MS 2025.234 ( gia dinh ong Tran Van Tuoc ).20250909.200055.1303.LAM HOA TONG.970431

09/09/2025 100.000 5252IBT1iW8SXEYX.MS2025.241 em Ma Thi Hoa.20250909.200055.22622722822.NGUYEN VAN TRUNG.970423

09/09/2025 100.000 5252IBT1kJJTT6FX.MS 2025.235 KHANH BANG FT25252233710055.20250909.195621.19036211950019.HOANG NHU PHUONG THUY.970407

09/09/2025 1.000.000 020097041509091954472025bb1J895240.20282.195447.An Khang ung ho Ms 2025.236 chi La Thi Nhi

09/09/2025 50.000 5252IBT1aWJ1RF8N.ms 2025235.20250909.195424.100302316346.KIM ANH SANG.970457

09/09/2025 200.000 MBVCB.10855929210.HUYNH PHUONG THAO ung ho MS 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0331000460872 HUYNH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 20.000 020097042209091948442025Q8F7973207.91614.194833.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Nguyen Phuc Hau ms 2025.242

09/09/2025 30.000 5252IBT1jWJCTBSG.MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU-090925-19:43:46 640220.20250909.194347.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

09/09/2025 20.000 5252IBT1aWJ13IA7.ung ho MS 2025.238 Em Nguyen Van Quan .20250909.193713.6808081983.SHBMB.970443

09/09/2025 300.000 5252IBT1kJJTKGSX.PHAM THI THANH HONG chuyen uh ms 2025.237 ong Do Van Hien FT25252411937071.20250909.193631.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407

09/09/2025 200.000 MBVCB.10855490554.MS 2025.242.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 300.000 MBVCB.10855443662.ung ho MS 2025.238 (em nguyen van quan).CT tu 9969084239 NGUYEN THI THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 MBVCB.10855229228.HA THI KIM DONG ung ho MS 2025.240(em Bui Duc Giang).CT tu 0441004009046 HA THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 50.000 5252IBT1iW8S5EIM.ZP252520495309 250909001246783 ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau.20250909.185431.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

09/09/2025 71.000 5252IBT1fWUELNAC.NGUYEN HUONG chuyen tien ung ho MS 2025 242 be Nguyen Phuc Hau.20250909.184926.0102637665.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

09/09/2025 200.000 5252IBT1iW8SU7ZH.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien.20250909.184156.03143876501.NGUYEN DINH DAN VY.970423

09/09/2025 100.000 MBVCB.10854923978.ung ho MS 2025.242(be nguyen phuc hau).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 020097041509091836172025LrSJ607301.22118.183617.Chuyen tien ung ho ms 2025.242 (be nguyen phuc hau)

09/09/2025 50.000 020097040509091835302025IDFJ007129.17711.183530.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.242 nguyen phuc hau

09/09/2025 300.000 020097048809091832062025HuoO828356.99051.183157.MS 2025.241

09/09/2025 10.000 0200970422090918051020255H1S869941.56414.180512.ung ho MS 2025.240 em Bui Duc Giang.H.D.TRUNG uh

09/09/2025 100.000 0200970415090917511520252MtZ424734.76005.175115.Ms 2025 241

09/09/2025 200.000 020097041509091748142025Do8s411816.56790.174814.Trang Thu Dong Dan Sang giup Thi Khanh Bang 9 tuoi MS 2025.235

09/09/2025 200.000 020097048809091735252025ZXKo351729.79454.173517.UNG HO MS 2025.238 NGUYEN VAN QUAN

09/09/2025 200.000 5252IBT1iW89T2B2.MP ung ho MS 2025240 em Bui Duc Giang.20250909.172535.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

09/09/2025 200.000 5252IBT1iW89LHDF.MP ung ho MS 2025241 em Ma Thi Hoa.20250909.172402.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

09/09/2025 2.000.000 5252VNIBJ2LMQKRE.MS 2025.237 (ong Do Van Hien).20250909.172316.084443941.NGUYEN THI HOAI PHUONG.970441

09/09/2025 200.000 5252IBT1iW89LP9X.MP ung ho MS 2025242 be Nguyen Phuc Hau.20250909.172238.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

09/09/2025 100.000 0200970422090917221720259US2721590.98923.172217.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

09/09/2025 100.000 020097041509091717202025PRBM277664.70938.171712.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau)

09/09/2025 200.000 MBVCB.10853674443.HA THI KIM DONG ung ho MS 2025.241 (em Mai Thi Hoa).CT tu 0441004009046 HA THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 5252IBT1iW89E2VT.ung ho MS 2025.241.20250909.170531.03451252301.NGUYEN BICH DIEP.970423

09/09/2025 100.000 MBVCB.10853482403.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.241 (em Ma Thi Hoa) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 300.000 5252IBT1kJJHL5PK.Un ho MS 2025.242 FT25252417626161.20250909.164020.19029766770011.VND-TGTT-HOANG MANH CUONG.970407

09/09/2025 100.000 MBVCB.10853111570.ung ho ms2025.241 ( be ma thi hoa).CT tu 0071000771042 NGUYEN THI THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 50.000 IBVCB.10853093626.Ung ho MS 2025 231 anh Lanh Van Lien.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 50.000 IBVCB.10853072008.Ung ho MS 2025 233 be Nguyen Thi An Luong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 500.000 0200970488090916361620258P8k846406.31489.163604.LE LONG TUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.237 ONG DO VAN HIEN

09/09/2025 50.000 IBVCB.10853063699.Ung ho MS 2025 234 gia dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 50.000 IBVCB.10853030058.Ung ho MS 2025 235 be Thi Khanh Bang.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 50.000 IBVCB.10853023179.Ung ho MS 2025 236 chi La Thi Nhi.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 50.000 IBVCB.10852992723.Ung ho MS 2025 238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 1.000.000 MBVCB.10852976562.MS 2025.241 ( em Ma Thi Hoa).CT tu 0811000044310 LE VAN THUY DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 50.000 IBVCB.10852974113.Ung ho MS 2025 240 em Bui Duc Giang.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 200.000 020097040509091628162025KFHJ012520.90190.162816.Vietcombank:0011002643148:2025.237 ung ho chu Do Van Hien

09/09/2025 50.000 IBVCB.10852962595.Ung ho MS 2025 241 em Ma Thi Hoa.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 50.000 IBVCB.10852929735.Ung ho MS 2025 242 be Nguyen Phuc Hau.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 500.000 5252IBT1jWJCCQN8.UNG HO MS 2025.240 E BUI DUC GIANG-090925-16:20:22 326213.20250909.162022.26664807.PHAM THI HONG CHAU.970416

09/09/2025 20.000 5252IBT1dWF2VHHK.ung ho be nguyen phuc hau.20250909.160158.97042292X387d880000000009b3070.MBBANK IBFT.970422

09/09/2025 200.000 0200970422090915592020256BOS868237.44800.155920.UNG HO MS 2025.242

09/09/2025 500.000 MBVCB.10852449285.Ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).CT tu 0011009656868 TRAN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 0200970488090915394420250PaZ460535.48144.153935.UNG HO MS2025.24 MA THI HOA

09/09/2025 100.000 MBVCB.10852272760.Le Thi Phuong ung ho ms 2025.241 (em Ma Thi Hoa).CT tu 1022150730 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 1.000.000 MBVCB.10852222848.Chuyen tien ung ho ms 2025 239 anh le anh tu.CT tu 0181002116599 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 1.000.000 MBVCB.10852186968.Chuyen tien ung ho ms 2025 240 em bui Duc giang.CT tu 0181002116599 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 1.000.000 MBVCB.10852158595.ms 2025 203 be nguyen bao an nguyen bao minh.CT tu 0181002116599 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 100.000 5252IBT1hQFL9LG5.IBFT MS2025.242.20250909.152144.060269310017.SACOMBANK.970403

09/09/2025 500.000 020097041509091520032025PZ3l751180.54242.152003.MS2025238 ( nguyen van quan)

09/09/2025 100.000 020097042209091519512025SFUU843219.52747.151952.Ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

09/09/2025 1.000.000 MBVCB.10852130578.Chuyen tien ung ho ms 2025 242 be nguyen phuc hau.CT tu 0181002116599 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 1.000.000 MBVCB.10852113822.Chuyen tien ung ho ms 2025 228 em Vi Van Tiep.CT tu 0181002116599 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 100.000 5252IBT1kJJZRC7K.MS 2025.242 FT25252735081618.20250909.150936.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407

09/09/2025 200.000 5252VNIBJ2L15T6T.ung ho MS 2025.240 (em Bui Minh Duc).20250909.150342.935368698.NGUYEN TUAN VIET.970441

09/09/2025 30.000 MBVCB.10851895167.MS 2025.242.CT tu 1945015422 DANG QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 MBVCB.10851862868.Ung ho MS 2025.242 ( be Nguyen Phuc Hau ).CT tu 0491001920368 DAU KHAC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 0200970422090914545520256PFB403621.39256.145456.ung ho MS 2025.236. Chi La Thi Nhi

09/09/2025 30.000 020097048809091452392025v1HV179879.30032.145230.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU

09/09/2025 50.000 5252WBVNA22RGQ5M.MS 2025 242.20250909.144725.135678.VO DANG THINH.970412

09/09/2025 500.000 5252IBT1iW82Z9PI.Giup MS 2025 242 be Nguyen Phuc Hau.20250909.143238.82619868.PHAM VAN DUC.970432

09/09/2025 50.000 0200970422090914265720255RIB415413.28379.142657.NGUYEN THI XUAN THAO chuyen tien ung ho MS 2025.237 ong Do Van Hien

09/09/2025 100.000 020097048809091423572025fxpT030165.17518.142348.MS 2025236 CHI LA THI NHI

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851529598.Ung ho chi La Thi Nhi (MS 2025.236).CT tu 0531002589029 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 5252IBT1jWJ1EE83.MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU-090925-14:22:21 107646.20250909.142222.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

09/09/2025 100.000 5252IBT1kJJZ446Y.Ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau FT25252893778409.20250909.142026.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

09/09/2025 100.000 5252IBT1kJJZ428Q.Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa FT25252702177200.20250909.141857.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

09/09/2025 1.000.000 5252IBT1aWJJUH2U.Ung ho MS 2025242 be Nguyen Phuc Hau.20250909.141508.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

09/09/2025 30.000 020097042209091414532025M0FW227643.82787.141442.MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851427603.ung ho MS 2025.228( em Vi Van Tiep).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 50.000 5252IBT1kJJZ5Y3M.Ung ho MS2025.242 be Nguyen Phuc Hau FT25252759080380.20250909.141249.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851402085.ung ho MS 2025.205( be duong anh tuan).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851394938.ung ho MS 2025.242( nguyen phuc hau).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851394363.ung ho MS 2025.242.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851392705.ung ho MS 2025.241.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851388291.ung ho MS 2025.240.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851384601.ung ho MS 2025.239.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851381827.ung ho MS 2025.238.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851378409.ung ho MS 2025.237.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 50.000 020097042209091407032025D1JP527170.58751.140704.ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851375209.ung ho MS 2025.236.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851362484.ung ho MS 2025.235.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851337443.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 300.000 5252IBT1jWJ17GQU.HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU-090925-14:02:46 078607.20250909.140246.12217637.HOANG TUAN CUONG.970416

09/09/2025 30.000 020097042209091401072025TV4Z856724.41751.140108.gui ms 2025 242

09/09/2025 300.000 020097040509091359182025ATN6017772.35470.135918.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau

09/09/2025 100.000 020097048809091353032025IEo3896921.14614.135251.MS 2025.240 UNG HO BUIDUCGIANG

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851229721.Ung ho MS 2025.239 ( anh Le Van Tu).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10851237464.Ung ho MS 2025.242 ( be Nguyen Phuc Hau).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 MBVCB.10851198451.LE LAN VY chuyen tien ung ho ms 2025.237 (ong Do Van Hien).CT tu 0271000899999 LE LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 5252IBT1kJJZVWKD.Ung ho ms 2025.237 ong do van hien FT25252020600764.20250909.134354.19034272629016.VND-TGTT-HUA HAI LINH.970407

09/09/2025 100.000 5252IBT1jWJ14XGJ.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU-090925-13:35:11 038210.20250909.133511.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

09/09/2025 200.000 5252IBT1kJJZ9KI1.MS 2025.242 be nguyen phuc hau.Mong con som gap thay gap thuoc khoe manh binh an va co duyen lanh voi phat phap FT25252850481509.20250909.133349.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407

09/09/2025 100.000 5252IBT1bWEAUQ66.MS2025.242 Nguyen Phuc Hau.20250909.133236.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

09/09/2025 300.000 MBVCB.10850925759. ung ho MS 2025.242 (be nguyen phuc hau).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 200.000 5252IBT1jWJ1B2AL.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU-090925-13:16:34 011701.20250909.131634.217718399.PHAM ANH THU.970416

09/09/2025 200.000 0200970415090913162720255UMf483631.92100.131627.ung ho MS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau)

09/09/2025 300.000 5252IBT1jWJ15X1I.UNG HO MS 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU-090925-13:13:53 007731.20250909.131353.20152008888.NGUYEN THI BAO TRAN.970416

09/09/2025 100.000 5252IBT1dWFCQKY9.ung ho MS 2025242 be Nguyen Phuc Hau.20250909.131300.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422

09/09/2025 200.000 5252IBT1kJJZWAVU.ung ho MS 2025.242 FT25252284607694.20250909.131201.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

09/09/2025 100.000 020097042209091311222025YW2N401630.74946.131123.A di da Phat. Ung ho MS 2025.235 be Thi Khanh Bang

09/09/2025 100.000 0200970422090913095020258FK1659120.70206.130951.A di da Phat. Ung ho MS 2025.241 em Ma Thi Hoa

09/09/2025 10.000 5252IBT1kJJZQXZJ.ung ho ms 2025.242, be Nguyen Phuc Hau, chuc be va gia dinh binh an FT25252260641046.20250909.130920.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

09/09/2025 100.000 0200970422090913075820256KPK686692.64560.130759.A di da Phat. Ung ho MS 2025.242 be Nguyen Phuc Hau.

09/09/2025 100.000 5252IBT1dWF1N98X.unghoMS2025242.20250909.130639.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

09/09/2025 200.000 5252IBT1kJJ6N88Y.ung ho ms 2025.148 be le kim ngan FT25252812007159.20250909.130250.19034750019016.VND-TGTT-DO XUAN KHAO.970407

09/09/2025 300.000 5252IBT1kJJ6RRQX.ung ho ms 2025.242 be nguyen phuc hau FT25252385209138.20250909.130106.19034750019016.VND-TGTT-DO XUAN KHAO.970407

09/09/2025 100.000 5252IBT1kJJ6RL7P.ms 2025.242 pe phuc hau FT25252001071144.20250909.130033.8859596868.TRUONG THI NHUNG.970407

09/09/2025 100.000 020097048809091258042025p63x664062.30797.125755.UNG HO MS 2025. 238 EM NGUYEN VAN QUAN

09/09/2025 100.000 MBVCB.10850755852.NGUYEN THI THU SUONG ck cho be Nguyen phuc hau.CT tu 9962672745 NGUYEN THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 MBVCB.10850658794.ung ho ms 2025.242.CT tu 9925139697 HA NU THY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 68.456 MBVCB.10850640254.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.242(Be Nguyen Phuc Hau).CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 020097041509091242382025U6He411666.76195.124238.TO VIET TRUNG Chuyen tien MS 2025.240(Bui Duc Giang)

09/09/2025 200.000 02009704150909124147202550V4410614.72561.124147.ung hoMS 2025.242 (be Nguyen Phuc Hau)

09/09/2025 100.000 020097041509091238382025xLmd402566.60588.123829.TO VIET TRUNG Chuyen tien MS 2025.241(Ma Thi HOA)

09/09/2025 50.000 5252IBT1kJJ6LDFP.MS 2025.242 FT25252003802245.20250909.123828.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

09/09/2025 97.720 MBVCB.10850417801.MS 2025.242 ( be nguyen phuc hau ).CT tu 0331000427602 LE THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 5252IBT1kJJ649CZ.MS 2025.237 FT25252133921390.20250909.120722.20259261349999.TRAN THI HUONG.970407

09/09/2025 300.000 5252IBT1jWJ1VC1Q.2025.242 NGUYEN PHUC HAU-090925-12:00:22 890347.20250909.120022.6346397.NGUYEN THI KIM OANH.970416

09/09/2025 200.868 0200970422090912001320252T93130275.89226.120001.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien UNG HO 2025.242 BE NGUYEN PHUC HAU. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

09/09/2025 100.000 5252IBT1hQFH45K9.IBFT UH MS 2025.242 be nguyenphuchau.20250909.115153.020094697442.SACOMBANK.970403

09/09/2025 100.000 MBVCB.10849904014.gd Nang ung ho MS 2025.242( be Nguyen Phuc Hau ).CT tu 0881000465760 NGUYEN THI BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2025 100.000 5252IBT1hQFHBQFZ.IBFT Uh ms 2025.241 - em Ma Thi Hoa.20250909.114026.050041440578.SACOMBANK.970403

09/09/2025 1.000.000 MBVCB.10849824645.MS 2025195 anh Vu Xuan Quynh.CT tu 0011002092184 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 500.000 MBVCB.10849803790.MS 2025194 be Do Thi Khanh Chi.CT tu 0011002092184 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2025 100.000 MBVCB.10849775231.UNG HO MS 2025.242 (be NGUYEN PHUC HAU).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET