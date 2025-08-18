Cậu bé Ly Văn Cho (14 tuổi, ở thôn Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang) là nhân vật trong bài viết: “Bán cả đàn gà để cứu con, anh Páo bất lực nhìn con trai có nguy cơ mất chân”.

Đại diện Báo VietNamNet và Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 751.204.548 đồng đến gia đình em Ly Văn Cho.

Cách đây một tháng, Cho bị tường đổ sập, đè nát chân trái. Mặc dù đã được phẫu thuật kịp thời, song không may vết thương bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến hoại tử và lộ xương, có nguy cơ mất đi một chân. Vì vậy, Cho được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Trong khi đưa con về Bệnh viện Việt Đức, anh Ly Seo Páo (bố của Cho) vét sạch trong nhà chẳng còn đồng nào. Chạy vạy khắp nơi vay mượn cũng không được, cực chẳng đã anh phải bán đàn gà và con lợn giống, cộng thêm 1 triệu đồng tiền mặt để đưa con về Hà Nội với hy vọng con không bị mất chân.

Số tiền bạn đọc giúp đỡ đã được Báo VietNamNet và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện làm sổ tiết kiệm cho gia đình để phục vụ việc chữa bệnh cho em Cho sau này.

Sau khi hoàn cảnh của Cho được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng bạn đọc.

Chỉ sau 4 ngày đăng tải bài viết kêu gọi, số tiền bạn đọc gửi về quỹ Báo để giúp Cho đã lên tới 751.204.548 đồng.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) đã lập sổ tiết kiệm cho gia đình để phục vụ việc chữa bệnh cho em Cho sau này.

Anh Ly Seo Páo cho biết, hiện Cho đã chuyển sang Bệnh viện Đại học Y để tiếp tục điều trị vết thương hở.

Cầm sổ tiết kiệm trên tay, anh Páo xúc động bày tỏ: “Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Báo VietNamNet, cộng đồng bạn đọc, các nhà hảo tâm, cũng như đội ngũ y bác sĩ đã giúp đỡ con và gia đình trong lúc khó khăn, bệnh tật. Số tiền trên chúng tôi sẽ dùng đúng mục đích để chữa bệnh cho cháu”.