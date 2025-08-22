MS 2025.224

Chị Hồ Thảo My (SN 2004, ngụ Vĩnh Long) bị sốt xuất huyết nặng. Từ Bệnh viện TP Thủ Đức, chị được chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Hiện chị đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn hơn 2 tuần nhưng tính mạng vẫn còn nguy kịch.

Khi chúng tôi có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn, các bác sĩ đang chuẩn bị lọc máu nhân tạo cho chị My. Bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân cho biết, chị My nhập viện trong tình trạng sốc sâu, tụt huyết áp, suy thận, tổn thương gan nặng. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho thở máy, lọc máu nhân tạo, đồng thời sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị viêm phổi, nhiễm trùng.

“Bệnh nhân My phải thực hiện nhiều thủ thuật, dùng thuốc kháng sinh liều cao. Chi phí trung bình mỗi ngày khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bệnh diễn tiến xấu, bệnh nhân phải lọc máu thường xuyên và sử dụng máy ECMO thì chi phí mỗi ngày có thể vượt 10 triệu đồng”, bác sĩ Xuân chia sẻ.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Xuân nhận định, nếu bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì khả năng phục hồi gần như bình thường là rất lớn. Hơn nữa, chị My còn trẻ (21 tuổi), không có bệnh lý nền đáng ngại nên vẫn có nhiều hi vọng. Khó khăn lớn nhất hiện tại là chi phí điều trị.

Do không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí gia đình chị phải tự lo. Tuần trước, anh Tôn nhờ mẹ vợ lên túc trực để anh tranh thủ về quê tìm cách vay mượn nhưng đến giờ vẫn chưa xoay được đồng nào.

“Ngày nào tôi cũng suy nghĩ, cũng gọi điện khắp nơi vay mượn mà ai cũng từ chối vì họ cũng khó khăn. Vợ chồng tôi còn quá trẻ, không có vốn liếng gì, tới lúc gặp chuyện thật sự không biết xoay sở ra sao. Số tiền mỗi ngày một tăng, quá sức với tôi”, anh Tôn nghẹn ngào.

Hơn một năm trước, sau khi kết hôn, vợ chồng anh Tôn rời quê lên TPHCM mưu sinh, mong cuộc sống ổn định hơn. Anh Tôn xin làm ở Bách hoá Xanh, còn chị My phụ bán quán cà phê gần nhà trọ. Dù khó khăn nhưng họ biết tằn tiện để qua ngày.

Bất ngờ, chị My mắc sốt xuất huyết, khi trở nặng mới nhập viện. Không có tiền, anh Tôn phải vay mượn khắp nơi mới được 50 triệu đồng để lo chi phí ban đầu.

Nhưng chi phí điều trị ngày càng tăng. Đến nay, chị My đã nợ bệnh viện cả trăm triệu đồng. Ngày nào anh Tôn cũng thấp thỏm gọi về quê cầu cứu, nhưng chưa vay thêm được đồng nào. Không có tiền khiến anh lo lắng, bất lực trong vô vọng.

Gia cảnh của chị My rất khó khăn, lại không có bảo hiểm y tế hỗ trợ nên chi phí điều trị tốn kém, gia đình không còn khả năng xoay xở.

Sau khi biết hoàn cảnh éo le của bệnh nhân Thảo My, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ, nhưng số tiền nhận được vẫn rất ít.

“Thông qua Báo VietNamNet, chúng tôi mong chị My sẽ được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Nếu vượt qua cơn nguy kịch này, khả năng phục hồi của chị rất cao”, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện chia sẻ.