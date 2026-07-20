Bức ảnh hút triệu lượt thả tim của Ines Garcia. Ảnh: Instagram NV

Làng túc cầu thế giới vừa chứng kiến trận đọ sức lịch sử giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha, cũng như cuộc hội ngộ được chờ đợi sau 19 năm giữa Lamine Yamal và Lionel Messi sau bức ảnh định mệnh năm 2007. Trận đấu đã khép lại bằng tỷ số 1-0, giúp tuyển của Yamal lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Khi chàng cầu thủ 19 tuổi còn say sưa trong chiến thắng và trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế thì cô bạn gái hơn 2 tuổi Ines Garcia đã kịp làm nổ tung mạng xã hội với bức ảnh chụp cùng bạn trai và chiếc cúp vô địch. Bức hình đạt 5 triệu lượt thả tim chỉ sau 4 giờ đăng tải, nhận vô số lời chúc mừng của cư dân mạng.

Người đẹp sinh năm 2005 viết: "Anh đã làm được rồi. Chúc mừng anh, tình yêu của em. Anh là nhà vô địch thế giới". Yamal ngay lập tức hồi đáp bạn gái: "Anh yêu em, tình yêu của anh" khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao.

Theo các nguồn tin, cả hai quen nhau qua mạng xã hội, Ines Garcia là người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, trước đây cô nàng đã bác bỏ những lời đồn đoán về cách mối quan hệ bắt đầu, khẳng định không có câu chuyện tình lãng mạn nào như trong phim. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2026 mặc dù vẫn chưa biết chính xác thời gian họ bắt đầu hẹn hò.

Trước trận chung kết, Ines Garcia đã nhiều lần xuất hiện trên khán đài và mặc áo đấu của người yêu để cổ vũ cho ngôi sao 19 tuổi. Tuy nhiên đây là lần thứ 2 cô đăng ảnh công khai trên sân cùng Yamal.

Vy Uyên