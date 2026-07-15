Ines Garcia sinh năm 2005, là người mẫu nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha. Cô nhận được nhiều sự chú ý khi được biết đến là bạn gái của cầu thủ Lamine Yamal. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc sắc sảo, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái cuốn hút, Ines Garcia còn ghi điểm với gu thời trang tinh tế.

Ines Garcia đến sân cổ vũ cho bạn trai. Ảnh: Instagram

Trên trang cá nhân hơn 1,1 triệu người theo dõi những tuần gần đây, bạn gái Lamine Yamal chia sẻ những bức ảnh cô mặc áo số 19 của bạn trai khi thi đấu cho tuyển quốc gia Tây Ban Nha trên sân vận động, hút triệu lượt thả tim.

Ngay sau khi tuyển Tây Ban Nha của Lamine Yamal thắng tuyển Pháp trong trận bán kết World Cup 2026 vào rạng sáng 15/7, Ines Garcia viết: "Hẹn gặp ở New York" để bày tỏ sự phấn khích sau khi theo dõi trận đấu. Đây được coi là lời nhắn hướng đến trận chung kết World Cup sẽ diễn ra trên sân MetLife Stadium (New Jersey) ở New York ngày 19/7 tới.

Lamine Yamal và Ines Garcia. Ảnh: HOLA

Bức ảnh được Ines Garcia chia sẻ nhanh chóng hút hàng chục nghìn lượt thích. Trong trang phục trẻ trung ôm sát, bạn gái Lamine Yamal khoe vòng eo nhỏ xíu cùng thần thái rạng rỡ khi cùng bạn bè ăn mừng chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha. Dù hơn Lamine Yamal 2 tuổi nhưng cô được nhận xét rất đẹp đôi với cầu thủ 19 tuổi.

Ines Garcia mặc áo đấu của Lamine Yamal xuống sân, thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn trai. Ảnh: Instagram

Gần đây cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Đúng dịp Lamine Yamal sinh nhật 19 tuổi, cả hai đăng loạt ảnh ôm hôn, nắm tay và tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau, nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ.