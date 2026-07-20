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Trận chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina sau hai hiệp phụ. Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106, giúp đội bóng xứ bò tót lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới.

Sau tiếng còi mãn cuộc, một trong những khoảnh khắc được ghi lại là khi Lamine Yamal chủ động tiến đến ôm an ủi Lionel Messi.

khoảnh khắc xúc động sau chung kết World Cup 2026 - Ảnh: Sportskeeda

Hình ảnh này cũng được xem như một sự chuyển giao thế hệ, khi đây là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, trong lúc Lamine Yamal có lần đầu tham dự.

Trước trận chung kết, Messi chia sẻ, theo dõi Lamine Yamal thi đấu rất nhiều, do sao trẻ này đang chơi cho CLB mà anh yêu - Barcelona.

Yamal tiếp bước đàn anh Messi - Ảnh: Sportskeeda

Video Ferran Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha vô địch (nguồn: VTV)