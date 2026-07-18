Vào 2h ngày 20/7, Argentina đấu Tây Ban Nha tranh ngai vàng World Cup 2026? Messi cùng đồng đội sẽ tiếp tục làm bá chủ trên đỉnh vinh quang, hay thầy trò La Fuente tái lập kỳ tích của đất nước mình: vừa là nhà vô địch châu Âu lẫn thế giới?

Messi và 'cậu nhóc' Lamine Yamal đang trong chậu tắm sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết World Cup 2026! Ảnh: Diario Sport

Ai lên ngôi cũng đều xứng đáng, vì họ là những đội bóng hay nhất của giải đấu, thế hiện được bản lĩnh lúc khó khăn nhất, để có mặt ở trận chiến cuối cùng.

Điều thú vị, trận chung kết còn là màn đối đầu thật khó tin giữa một siêu Messi và ‘câu nhóc’ từng được anh tắm cho lúc còn ẵm ngửa – Lamine Yamal, trong một hoạt động của Barca từ nhiều năm trước.

Chính Messi cũng phải bật cười về cơ duyên không thể nào ngờ này và dành những lời khen cho tài năng 19 tuổi:

“Bức ảnh đó thật điên rồ! Tôi đã chụp ảnh với cậu ấy khi còn bé và giờ chúng tôi đối đầu nhau ở trận chung kết World Cup 2026, thật không thể tin được.

Messi không khỏi bật cười trước mối duyên không thể nào ngờ được giữa anh và Lamine Yamal. Ảnh: EFE

Lamine Yamal là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi xem cậu ấy rất nhiều vì Yamal đang chơi cho CLB tôi yêu.

Những gì cậu ấy đang làm thật ấn tượng. Lamine Yamal là nhà vô địch châu Âu cùng tuyển Tây Ban Nha ở tuổi còn rất trẻ và cậu ấy vẫn đang từng bước trưởng thành.

Ở tuổi 19, Yamal hiện là một trong những tài năng hàng đầu thế giới. Cậu ấy còn cả một sự nghiệp dài phía trước và tôi chúc Lamine Yamal những điều tốt đẹp nhất. Vì điều điều tốt nhất cho cậu ấy cũng chính là điều tốt nhất cho Barca”.

Khen Lamine Yamal rất nhiều, nhưng Messi nhắn câu then chốt đến đàn em cũng như tuyển Tây Ban Nha: “Cậu ấy đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình để ngăn điều đó không xảy lần này (chung kết World Cup 2026).

Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật hay để Lamine Yamal không có trận đấu như ý. Tây Ban Nha có một số cầu thủ xuất sắc và lối chơi tuyệt vời, nhưng Argentina có những thế mạnh riêng”.

(Nguồn VTV)