BYD Việt Nam vừa mang đến chuỗi sự kiện giao xe tập trung quy mô lớn từ Hà Nội đến nhiều tỉnh thành, đưa 1.000 chiếc BYD Dolphin thuộc đợt giao đầu tiên đến tay các chủ nhân mới.

Sự kiện cho thấy sức hút rõ nét của một mẫu hatchback thuần điện hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị trẻ trung, năng động và tiết kiệm.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2026, BYD Dolphin - mẫu hatchback thuần điện đô thị thế hệ mới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung, kích thước linh hoạt và hàng loạt công nghệ hiện đại đã giúp mẫu xe này ghi điểm mạnh mẽ. Đặc biệt, chương trình ưu đãi mở bán dành cho những khách hàng tiên phong với mức giá hấp dẫn từ 499 triệu đồng đã tạo nên sức hút lớn trong phân khúc xe điện đô thị.

Sau thời gian chuẩn bị chu đáo về nguồn cung và hạ tầng dịch vụ, từ cuối tháng 8 đến tháng 10/2026, BYD Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai chuỗi sự kiện bàn giao xe tập trung. Cột mốc 1.000 chiếc BYD Dolphin chính thức về tay khách hàng là minh chứng rõ nét cho sự đón nhận tích cực từ thị trường, đồng thời thể hiện uy tín và năng lực vận hànhåç của BYD khi thực hiện cam kết giao xe đúng hạn.

Sự kiện bàn giao xe tập trung diễn ra sôi nổi tại nhiều đại lý chính hãng của BYD trên cả nước. Trong đó, các đại lý lớn như BYD HTA Tây Hồ (Hà Nội), BYD Oway Sài Gòn, BYD Harmony (TP.HCM) cùng các đại lý chính hãng tại nhiều tỉnh thành như BYD Gia Lai, BYD Thành Công Cà Mau, BYD NEG Cần Thơ, BYD Bình Dương, BYD Bắc Giang... đã đồng loạt trao tay những chiếc hatchback thuần điện đến khách hàng. Được biết những đại lý phân phối chính hãng khác của BYD vẫn sẽ tiếp tục tổ chức lễ bàn giao các mẫu xe Dolphin với số lượng lớn trong thời gian tới.

Tại mỗi điểm giao xe, các chủ nhân mới được nhận chìa khóa và quà tri ân, đồng thời còn được đội ngũ kỹ thuật viên tư vấn chi tiết về quy trình vận hành, cách sử dụng các tính năng thông minh, hướng dẫn sạc điện an toàn cũng như chính sách bảo dưỡng hậu mãi lâu dài.

BYD Dolphin là mẫu hatchback đô thị nổi bật, sở hữu chiều dài cơ sở 2.700 mm mang lại không gian cabin rộng rãi như một chiếc sedan cỡ C, đi kèm khoang hành lý gập linh hoạt tối đa 1.310 L. Nhờ bộ pin Blade Battery 50,25 kWh, xe đạt tầm hoạt động 435 km (NEDC), hỗ trợ sạc nhanh DC 60 kW và tính năng phát điện V2L tiện lợi. Bên trong, xe trang bị màn hình xoay 12,8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, thẻ khóa NFC, ghế chỉnh điện cùng hệ thống an toàn vượt trội với camera 360° xuyên thấu và 6 túi khí. Đặc biệt, chi phí sử dụng siêu tiết kiệm khi sạc tại nhà chỉ khoảng 436 VNĐ/km cùng chu kỳ bảo dưỡng dài lên tới 20.000 km hoặc 1 năm.

Việc bàn giao thành công 1.000 xe Dolphin tiên phong là lời khẳng định mạnh mẽ của BYD Việt Nam trong việc mang đến giải pháp di chuyển xanh, hiện đại và tiện nghi cho người tiêu dùng.

Bên cạnh mức giá ưu đãi hấp dẫn, Dolphin hướng đến bài toán chi phí sở hữu dài hạn. Theo tính toán của BYD Việt Nam, chi phí năng lượng khi sạc tại nhà có thể ở mức khoảng 436 đồng/km (Đây là chi phí tham khảo được tính trong điều kiện cụ thể); chu kỳ bảo dưỡng định kỳ lên tới 20.000 km hoặc 12 tháng*, giúp giảm số lần đưa xe vào xưởng trong quá trình sử dụng.

Từ 1.000 chiếc Dolphin đầu tiên đến cộng đồng người dùng ngày càng mở rộng, BYD Việt Nam đặt mục tiêu đưa trải nghiệm xe điện trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với khách hàng Việt.

Ngoài ra, chính sách bảo hành chính hãng 6 năm/150.000 km cho xe và 8 năm/160.000 km cho pin Blade Battery cùng hệ thống truyền động điện, khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, đăng ký lái thử và nhận tư vấn về giải pháp sạc cũng như chi phí sử dụng tại hệ thống đại lý BYD Việt Nam trên toàn quốc.

Thu Loan





