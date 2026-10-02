Trong tháng 10, thị trường ô tô Việt Nam dự kiến đón 6 mẫu xe điện và xe hybrid mới, trải dài từ phân khúc phổ thông đến hạng sang.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm với loạt sản phẩm mới, trải dài từ xe phổ thông đến xe hạng sang. Đáng chú ý, bên cạnh những mẫu xe quen thuộc được nâng cấp, sự xuất hiện của các dòng ô tô thuần điện, hybrid hoặc plug-in hybrid hứa hẹn tạo thêm lựa chọn "xanh" cho người tiêu dùng.

Dưới đây là loạt mẫu xe đã được các hãng lên lịch ra mắt trong tháng 10:

Lexus ES thế hệ mới: Lần đầu có phiên bản thuần điện

Mẫu sedan hạng sang ES thế hệ mới được Lexus chốt lịch ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 7/10 tại TPHCM. Theo thông tin từ hãng, ES thế hệ mới có 3 phiên bản gồm ES 350h Premium, ES 350h Luxury và ES 500e, giá bán dự kiến lần lượt là 2,36 tỷ, 2,58 tỷ và 2,98 tỷ đồng.

Ảnh: Lexus Việt Nam

Hai bản thấp ES 350h sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực, trong khi bản cao cấp nhất ES 500e dùng hai mô-tơ điện với công suất 338 mã lực và bộ pin 74,7kWh.

Sau khi xuất hiện, mẫu sedan hạng sang cỡ trung này sẽ cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series và Volvo S90. Đáng chú ý, ES 500e là phiên bản thuần điện, đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện của Lexus tại Việt Nam.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric: Sedan điện giá dưới 1,7 tỷ đồng

Theo thông tin từ một số đại lý Mercedes-Benz, mẫu CLA 200 Electric dự kiến ra mắt Việt Nam vào tháng 10, trước khi bàn giao tới khách hàng vào đầu quý I/2027. Xe được nhập khẩu từ Đức, giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng.

Ảnh: Mercedes-Benz Việt Nam

Mẫu sedan thuần điện này sử dụng mô-tơ đặt ở cầu sau, công suất 224 mã lực, mô-men xoắn 335Nm, kết hợp hộp số tự động 2 cấp và bộ pin 58kWh. Phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP đạt 459-542 km mỗi lần sạc.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sedan hạng sang cỡ nhỏ, có thể cạnh tranh với đối thủ đồng hương BMW i4 hoặc Tesla Model 3.

Volvo ES90 và EX90: Bộ đôi xe điện hạng sang nhập khẩu từ Malaysia

Volvo sẽ mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam với sự xuất hiện của bộ đôi ES90 và EX90 đều được nhập khẩu từ Malaysia, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 tới.

Trong đó, ES90 mang kiểu dáng sedan fastback, sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất 333 mã lực, mô-men xoắn 480Nm và pin 92kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 651km theo chuẩn WLTP.

Ảnh: Volvo

Còn EX90 thuộc phân khúc SUV điện cỡ lớn, trang bị hai mô-tơ điện với tổng công suất 517 mã lực, mô-men xoắn 910Nm và pin 111kWh, phạm vi hoạt động tối đa 623km theo chuẩn WLTP.

Giá bán và thời điểm ra mắt cụ thể tại Việt Nam chưa được xác nhận. ES90 hướng tới nhóm sedan điện hạng sang, trong khi EX90 cạnh tranh ở phân khúc SUV điện cỡ lớn, nơi có các đối thủ như BMW iX và Mercedes-Benz EQS SUV.

BYD Sealion 5: SUV cỡ C dùng công nghệ hybrid sạc ngoài

Sau khi "nhá hàng" vào cuối tháng 9, hãng xe Trung Quốc BYD dự kiến công bố giá bán chính thức của Sealion 5 tại Việt Nam vào ngày 21/10 tới. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan, gồm hai phiên bản Essential và Premium, với giá dự kiến từ hơn 600 triệu đến trên 700 triệu đồng.

Ảnh: BYD Việt Nam

Đây là mẫu SUV cỡ C sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, tổng công suất khoảng 214 mã lực.

Trong đó, bản Essential dùng pin 13,08kWh, có thể chạy thuần điện khoảng 82km; còn bản Premium trang bị pin 18,3kWh, cho phạm vi chạy điện khoảng 110km theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp cả xăng và điện, bản Premium có tổng phạm vi hoạt động được công bố hơn 1.200km.

Sealion 5 sẽ tham gia cuộc cạnh tranh ở nhóm SUV cỡ C vốn có nhiều đối thủ như Mazda CX-5, Mitsubishi Destinator, Hyundai Tucson và Ford Territory. Tuy nhiên, ở phân khúc này hiện chỉ có "đồng hương" Jaecoo J7 và Geely EX5 EM-i là có phiên bản hybrid sạc ngoài.

Subaru Forester Hybrid: SUV hybrid dẫn động 4 bánh, công suất 194 mã lực

Subaru Forester Hybrid dự kiến được giới thiệu hoặc mở bán tại Việt Nam vào cuối tháng 10 tới. Hãng chưa công bố giá chính thức, nhưng thông tin từ đại lý cho thấy mức giá có thể khoảng 1,5 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sử dụng động cơ boxer 2.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1kWh.

Ảnh: Hoàng Hiệp

Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực, đi cùng hộp số vô cấp e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD. Khác với hệ thống mild-hybrid trên Subaru Crosstrek, cấu hình của Forester Hybrid thuộc loại full-hybrid, cho phép mô-tơ điện tham gia nhiều hơn vào quá trình vận hành.

Mẫu xe nằm trong phân khúc SUV cỡ C, Forester Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm hybrid có giá trên dươi 1 tỷ đồng như Honda CR-V e:HEV, KIA Sportage HEV...

(Tổng hợp)

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