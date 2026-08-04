Việc các hãng xe đưa sản phẩm đến đại lý trước ngày mở bán không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, hãng xe Pháp Renault vừa thực hiện một chiến dịch khá đặc biệt khi vận chuyển khoảng 100 chiếc xe điện Twingo E-Tech sang Anh chỉ để trưng bày, thay vì cho khách hàng lái thử như thông lệ.

Theo Carscoops, toàn bộ số xe này đã được phân phối tới các showroom Renault trên khắp nước Anh nhằm giúp khách hàng có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng mẫu hatchback điện cỡ nhỏ trước khi chính thức mở bán vào cuối năm 2026.

Điểm đáng chú ý là tất cả xe đều là phiên bản vô lăng bên trái (tay lái thuận), trong khi Anh sử dụng xe tay lái bên phải (tay lái nghịch). Do chưa được cấp phép lưu hành tại thị trường này, chúng chỉ có thể nằm yên trong showroom và không được phép chạy thử trên đường.

Lô xe trưng bày đều được sơn màu xanh lá Absolute Green, đi kèm bộ mâm thép đen 16 inch. Theo Renault, đây là phiên bản tiêu chuẩn nhằm giới thiệu thiết kế và trang bị tới khách hàng Anh trước khi bản thương mại chính thức xuất hiện.

Mẫu xe điện sở hữu kiểu dáng bo tròn với cặp đèn pha nổi bật, gợi nhớ đến thế hệ Renault Twingo đầu tiên nên được nhiều người ví von là phiên bản "mắt ếch". Thiết kế này cũng là điểm giúp mẫu xe thu hút sự chú ý ngay từ khi ra mắt.

Bên trong, Renault Twingo E-Tech được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, đèn LED toàn phần, điều hòa chỉnh tay, cảm biến lùi cùng hàng ghế sau có thể trượt độc lập để tăng tính linh hoạt cho khoang hành lý.

Xe sử dụng nền tảng AmpR Small, tương tự Renault 5 E-Tech và Nissan Micra thế hệ mới. Động cơ điện đặt phía trước cho công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 175 Nm.

Nguồn điện đến từ bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 27,5 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 262 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 50 kW, có thể nạp từ 10-80% pin trong khoảng 30 phút.

Renault chưa công bố giá bán chính thức tại Anh nhưng khẳng định Twingo E-Tech sẽ có giá khởi điểm dưới 20.000 bảng Anh (khoảng 700 triệu đồng).

Tại Pháp, mẫu xe hiện có giá từ 19.490 euro (khoảng 590 triệu đồng), và sau các chương trình ưu đãi địa phương có thể giảm xuống còn khoảng 15.870 euro (khoảng 480 triệu đồng), trở thành một trong những ô tô điện mới có giá dễ tiếp cận nhất thị trường.

Khi chính thức mở bán, Renault Twingo E-Tech sẽ cạnh tranh với các mẫu xe điện đô thị như Dacia Spring, Leapmotor T03 và Volkswagen ID.Every1 sắp được thương mại hóa.

Với thiết kế trẻ trung, giá bán hấp dẫn và phạm vi hoạt động phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị, mẫu xe được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những "át chủ bài" của Renault tại phân khúc xe điện giá phổ thông ở châu Âu.

(Theo Carscoops)

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