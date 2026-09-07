Chiều nay, tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Ban Quản lý Dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng (đại diện chủ đầu tư, Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cùng các nhà thầu tổ chức bàn giao các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp 01 và một số hạng mục đã hoàn thành của gói thầu xây lắp 02, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Toàn cảnh buổi lễ bàn giao các hạng mục công trình tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc các hạng mục được hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo cam kết.

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cho biết sau gần 10 tháng triển khai thi công, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị giám sát và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, các công trình thuộc dự án có tổng mức đầu tư hơn 101 tỷ đồng đã từng bước hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi bàn giao

Theo ông Đức, dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn cảm ơn các cơ quan quản lý đã quan tâm, ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường

“Trong suốt quá trình thi công, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, điều kiện thi công trong mùa du lịch, cùng với sự khan hiếm nguồn lực kỹ thuật. Toàn thể đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt khó để bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án”, ông Đức nhấn mạnh.

Để đạt được tiến độ trên, ông Đức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Đại diện Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Đặc biệt, ông ghi nhận sự phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của Ban Giám hiệu cùng các thầy, cô giáo Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Các thầy, cô đã luôn đồng hành, ủng hộ và cùng thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, việc bàn giao các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp 01 và một số hạng mục đã hoàn thành của gói thầu xây lắp 02 là động lực để các nhà thầu tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào sử dụng vượt kế hoạch đề ra.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các đơn vị thi công

Ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn các cơ quan quản lý đã quan tâm, ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường, vốn đã xuống cấp.

Lãnh đạo Ban cùng lãnh đạo nhà trường kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục bàn giao

Nhà trường cam kết phối hợp kiểm tra kỹ lưỡng để tiếp nhận, quản lý và vận hành hiệu quả các thiết bị, phục vụ công tác giảng dạy.

Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường mong muốn đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để kịp đón học sinh nhập học.

Các dãy nhà lớp học đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng và ông Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn ký biên bản nghiệm thu

“Việc cải thiện cơ sở vật chất, không gian học tập có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao điều kiện học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn. Mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các nhà thầu cũng được nhấn mạnh nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình hoàn thiện công trình”, ông Lâm chia sẻ.