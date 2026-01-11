Buổi lễ nằm trong khuôn khổ Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo - những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông dự lễ khởi công ở Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn. Ảnh: Lê Dương

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, cùng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y Thông cho biết, việc đầu tư cho các trường dự bị đại học vùng dân tộc thiểu số nhằm mục tiêu cốt lõi là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao công bằng giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền xuôi và miền núi. Qua đó, giúp học sinh dân tộc thiểu số củng cố kiến thức, kỹ năng để tiếp cận đại học, đào tạo đội ngũ cán bộ cho vùng khó khăn, góp phần phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện mục tiêu giáo dục công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo Thứ trưởng Y Thông, sự kiện hôm nay đánh dấu bước đi mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, triển khai đồng bộ tại 3 trường chuyên biệt, thể hiện sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống các trường vùng cao, vùng khó khăn.

Các em học sinh xuất sắc nhận quà của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Lê Dương

“Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục xây dựng mới ký túc xá, khu đa chức năng và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Cùng với các trường tại TPHCM và Thái Nguyên, dự án tạo nên trục kết nối giáo dục hiện đại Bắc - Trung - Nam.

Việc khởi công hôm nay mở đầu cho hành trình xây dựng hệ thống “vườn ươm” nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đầu tư không chỉ là xây dựng những khối nhà kiên cố mà còn là xây dựng niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để con em các dân tộc thiểu số được tiếp cận tri thức bình đẳng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh.

Để dự án triển khai hiệu quả, Thứ trưởng Y Thông đề nghị Ban Quản lý dự án - chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm quản lý nguồn vốn chặt chẽ, minh bạch. Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn lao động.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bộ máy vi tính cho Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn. Ảnh: Lê Dương

Đối với nhà trường - đơn vị thụ hưởng - cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư và trở thành điểm sáng của giáo dục vùng cao.

Đại diện nhà thầu thi công, ông Nguyễn Việt cam kết huy động tối đa nguồn lực, máy móc, thiết bị hiện đại để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đại biểu ấn nút khởi công dự án. Ảnh: Lê Dương

Tại buổi lễ, 20 học sinh có thành tích xuất sắc của Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn đã nhận phần quà của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đã tặng bộ máy tính cho Trường.