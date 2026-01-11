Lễ khởi công lần này được thực hiện đồng loạt tại 3 điểm cầu: Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên); Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Trường dự bị đại học TPHCM.

Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cho rằng, với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng triển khai tại 5 trường chuyên biệt trên cả nước, các dự án thể hiện rõ sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống các trường dự bị đại học và trường phổ thông dân tộc nội trú.

Riêng Trường Dự bị đại học TPHCM, dự án có quy mô đầu tư gần 145 tỷ đồng. Công trình bao gồm cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ, các khối phòng học, ký túc xá, khu đa chức năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng các công trình phụ trợ; đồng thời đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Theo Thứ trưởng Y Vinh Tơr, việc triển khai các dự án đầu tư lần này được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số, trong đó trọng tâm là các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống các trường chuyên biệt.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tặng quà cho 5 em học sinh xuất sắc

Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh, đầu tư cho các trường dự bị đại học vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là đầu tư cho cơ sở vật chất, mà là đầu tư cho tương lai, cho nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu cốt lõi của hệ thống các trường dự bị đại học vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nâng cao công bằng giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền xuôi và miền núi, giúp học sinh DTTS củng cố kiến thức, kỹ năng để tiếp cận giáo dục đại học, đào tạo cán bộ cho vùng khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện mục tiêu giáo dục công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr và bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao quà cho 20 em học sinh có thành tích tiêu biểu.

Cùng thời điểm này, tại Thái Nguyên và phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các trường dự bị đại học khác cũng chính thức được khởi động.

Để các dự án được triển khai hiệu quả, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, minh bạch; các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động; các đơn vị thụ hưởng phối hợp chặt chẽ để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đồng loạt bấm nút khởi công các dự án tại 3 điểm cầu.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường dự bị đại học, tạo môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn phát triển mới.