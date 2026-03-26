Theo đó, Văn phòng Bộ bàn giao cho Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý thực hiện các nhiệm vụ truyền thông đối với hoạt động của Bộ, ngành và quản lý báo chí, xuất bản.

Quang cảnh buổi lễ

Đối với các nhiệm vụ về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh và các nhiệm vụ khác theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ tiếp tục thực hiện.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý thực hiện việc thiết lập, kết nối, duy trì mối quan hệ giữa cơ quan Bộ với các cơ quan cấp trên, các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể: Tham mưu thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản của Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác quản lý báo chí, xuất bản trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản theo quy định tại Luật Báo chí năm 2016 (từ 01/7/2025 thực hiện theo Luật Báo chí số 126/2025/QH15), Luật Xuất bản năm 2012; tổ chức họp giao ban công tác báo chí, xuất bản định kỳ.

Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý và Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh kí biên bản bàn giao

Tham mưu định hướng truyền thông, góp phần truyền tải đầy đủ, chính xác quan điểm, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác truyền thông của các đơn vị. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tổ chức có liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương thực hiện công tác báo chí, truyền thông.

Về nhiệm vụ cụ thể triển khai trong năm 2026, Văn phòng Bộ bàn giao cho Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư pháp; xây dựng Kế hoạch truyền thông của Bộ Tư pháp năm 2026; theo dõi việc thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026.

Tuyết Dung