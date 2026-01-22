Chuyển đổi số trong THADS không còn là nhiệm vụ lựa chọn, càng không phải phong trào nhất thời, mà là yêu cầu mang tính sống còn.

Chuyển đổi số toàn diện trong thi hành án dân sự

Nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS) chính thức vừa được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Đây là cột mốc chuyển đổi số quan trọng của Bộ Tư pháp, được nhận định là cuộc cách mạng toàn diện trong phương thức quản trị và vận hành ngành tư pháp hướng tới mục tiêu minh bạch hóa quy trình, hiện đại hóa dịch vụ công và đặt người dân vào trung tâm.

Năm 2025 đặt ra bối cảnh cấp thiết cho ngành Thi hành án dân sự khi áp lực công việc gia tăng mạnh: tổng số việc phải thi hành là 1.063.030 việc, tương ứng 683.817 tỷ đồng, đặc biệt có các vụ án lớn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Song song đó, việc tái cấu trúc tổ chức theo mô hình một cấp, từ 63 đơn vị xuống 34 cơ quan tỉnh, đòi hỏi cần có cách thức điều hành hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua Luật THADS (sửa đổi) vào 5/12/2025 đã biến chuyển đổi số thành yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt, một số nội dung liên quan chuyển đổi số có hiệu lực ngay từ 20/01/2026 thay vì chờ đến 1/7/2026 - một thông điệp rõ ràng: cải cách không thể trì hoãn.

Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định: “Chuyển đổi số trong THADS không còn là nhiệm vụ lựa chọn, càng không phải phong trào nhất thời, mà là yêu cầu mang tính sống còn. Nếu không đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, không thay đổi phương thức quản lý và tổ chức thi hành án trên môi trường số, thì hệ thống sẽ khó có thể vận hành thông suốt, khó hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bối cảnh khối lượng việc và tiền ngày càng gia tăng".

Đây chính là động lực để Bộ Tư pháp và Cục THADS quyết liệt bắt tay cùng các đối tác công nghệ để xây dựng một "hệ điều hành" hoàn toàn mới cho ngành, theo đúng định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Chính phủ và đáp ứng mô hình bộ máy chính quyền 2 cấp tinh gọn.

Số hóa toàn trình 100% các quy trình nghiệp vụ và tương tác với người dân

Sáng 20/1/2026, toàn bộ hệ thống ngành THADS Bộ Tư pháp trên toàn quốc đồng loạt vận hành trên nền tảng số công nghệ mới với 4 phân hệ (Biên lai điện tử, Hỗ trợ ra quyết định thi hành án, Tổ chức thi hành án, Giải quyết khiếu nại, tố cáo), số hóa toàn trình 100% các quy trình nghiệp vụ và tương tác với người dân.

Nền tảng được sử dụng cho 34 cơ quan THADS tỉnh, thành phố và 355 Phòng THADS khu vực, phục vụ hơn 6.800 người dùng bao gồm lãnh đạo, chấp hành viên và các bộ phận chuyên môn. Việc triển khai toàn quốc đánh dấu giai đoạn chuyển đổi số toàn diện của ngành, góp phần xây dựng nền tư pháp kỷ cương, liêm chính, hiện đại, vì nhân dân.

Chỉ trong thời gian ngắn, nền tảng số này đã ghi nhận những kết quả ấn tượng: tính đến cuối năm 2025, 100% quyết định thi hành án được phát hành điện tử thông qua hệ thống tích hợp AI, hơn 600.000 biên lai điện tử thay thế chứng từ giấy với tổng giá trị giao dịch đạt trên 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi hành đến thanh toán được số hóa, tạo tính công khai minh bạch và cho phép giám sát tức thời.

Kết quả bước đầu cho thấy thời gian xử lý rút ngắn khoảng 30%, thủ tục hành chính giảm tới 80%, tạo điều kiện giám sát theo thời gian thực, loại bỏ những “khoảng mờ” dễ phát sinh tiêu cực. Đây là minh chứng cho hiệu quả của mô hình vận hành mới, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ mà đã trở thành nền tảng cốt lõi, gắn chặt cải cách thể chế với phương thức quản trị hiện đại.

Được triển khai theo lộ trình thống nhất, nhiều địa phương đã chủ động tham gia thí điểm và đẩy nhanh tiến trình ứng dụng công nghệ. Tốc độ, sự khẩn trương, không kể ngày nghỉ, ngày lễ là không khí nổi bật trong giai đoạn nước rút trước thời điểm vận hành chính thức trên toàn quốc.

TP Hồ Chí Minh là đơn vị đi đầu triển khai một số phân hệ của Nền tảng số trong lĩnh vực THADS (biên lai điện tử, hỗ trợ ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án) và khánh thành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) THADS đầu tiên với các thiết bị hiển thị, sử dụng nền tảng IOC chung của toàn quốc do Cục Quản lý THADS triển khai tập trung phục vụ điều hành, kiểm soát toàn diện theo thời gian thực. Song song với đó, THADS Thành phố Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong thí điểm Phần mềm Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo – phân hệ có tính chất phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi cao về kiểm soát quy trình và trách nhiệm giải trình.

Ghi nhận trong ngày đầu vận hành, tại các cơ quan THADS ở Cần Thơ, Sơn La, Điện Biên, Đồng Tháp, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thanh Hóa…, cán bộ, chấp hành viên và các bộ phận nghiệp vụ đã đồng loạt thao tác trên Nền tảng số với sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ công nghệ FPT, triển khai các nghiệp vụ đầu tiên như tổ chức thi hành án, hỗ trợ ra quyết định, lập biên lai điện tử và quản lý khiếu nại, tố cáo, tạo khí thế làm việc nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ trên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS, FPT chia sẻ: “Chúng tôi không tiếp cận theo hướng áp đặt công nghệ, mà lấy nhu cầu quản lý, điều hành và tác nghiệp của cơ quan Thi hành án và sự thuận tiện của người dân làm trung tâm, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp, khả thi và bền vững. Có thể nói, ngành THADS là đơn vị tiên phong đang làm chủ một nền tảng chuyển đổi số hiện đại, toàn trình trên nền tảng AI, công nghệ tiên tiến, đem lại thay đổi toàn diện cho công tác nghiệp vụ của ngành cũng như trải nghiệm của người dân”.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thắng Lợi, ngay trong ngày đầu triển khai chính thức, hệ thống được đánh giá vận hành cơ bản ổn định, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của toàn ngành.