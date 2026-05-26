Các căn hộ The Ponte bắt đầu bàn giao từ tháng 3/2026, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất. Sở hữu vị trí đắc địa sát sông Hàn, được ví như “Tọa độ ngắm cầu Rồng đẹp nhất Đà Thành”, ngay từ thời điểm mở bán, dự án đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Dự kiến chỉ trong một đến hai tháng tới, khi những cư dân đầu tiên chính thức chuyển về sinh sống, Sun Ponte Residence sẽ ngày càng sôi động và giàu sức sống. Đây cũng được coi là “cứ điểm” mới của thị trường căn hộ cho thuê thời gian tới tại Đà Nẵng.

Nhìn từ xa, tháp đôi The Ponte nổi bật với kiến trúc như một “cây cầu trên không” bắc ngang bầu trời bên sông Hàn. Hai tòa tháp được kết nối ở độ cao từ tầng 19 đến tầng 24, tạo nên một biểu tượng kiến trúc mới. Thiết kế vừa gia tăng hiệu ứng thị giác vừa giúp tối ưu mọi góc nhìn từ ban công căn hộ.

Tổ hợp căn hộ phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp, hội đủ “DNA Sun Group” về chất lượng - đẳng cấp - khác biệt. Sảnh đón sang trọng như khách sạn 5 sao với thiết kế rộng thoáng, ánh sáng hài hòa và cách bài trí tinh tế.

Phân khu The Ponte cũng được bố trí hệ thống tiện ích cao cấp ngay nội khu, đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho cư dân tương lai như: khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, sân vườn, nhà hàng, cafe, bể bơi vô cực hướng sông…

Sau thời gian dài khan hiếm nguồn cung, sự xuất hiện của các dự án căn hộ hoàn thiện ngay tại trung tâm Đà Nẵng đang góp phần khuấy động thị trường căn hộ cho thuê, đặc biệt tại những vị trí sát sông Hàn, thuận tiện kết nối đi muôn nơi. Tỷ suất cho thuê căn hộ tại Đà Nẵng hiện duy trì quanh mức 8-9%, thuộc nhóm cao nhất nước, vượt xa mặt bằng phổ biến 2-3% tại Hà Nội và TP.HCM. Nhóm khách thuê phổ biến là khách du lịch, chuyên gia, doanh nhân quốc tế đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng.

Thực tế, một căn hộ 2PN có diện tích gần 90m² thuộc tòa The Panoma (dự án Sun Cosmo Residence gần cầu Trần Thị Lý), mới bàn giao khoảng 6 tháng trước, hiện được cho thuê ở mức 42 triệu đồng/tháng.

Lý giải về lựa chọn “an cư như nghỉ dưỡng” ngay sát sông Hàn, anh Châu Ngô - khách thuê Việt kiều Úc chia sẻ, nhóm khách quốc tế không chỉ nhìn vào vị trí của dự án mà còn quan tâm hệ tiện ích và cộng đồng cư dân xung quanh.

“Chúng tôi sẵn sàng trả thêm 20-30% chi phí để đổi lại sự an tâm và một không gian sống văn minh, đẳng cấp”, anh Châu Ngô chia sẻ.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 vừa qua, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước khi đón tới 1,46 triệu lượt khách (tăng 35%), trong đó khách quốc tế đạt 621.000 lượt (tăng 24%). Mức tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch được xem là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy thị trường căn hộ tại Đà Nẵng tăng tốc mạnh mẽ. Các sản phẩm mới ra mắt thị trường cũng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực. Đơn cử, tháp căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của quần thể Sun Symphony Residence, đang thu hút sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư lẫn khách mua ở thực.

Được kiến tạo theo chuẩn sống nghỉ dưỡng bên sông Hàn, Symphony 5 sở hữu hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh với phòng gym, spa, hồ bơi phong cách resort, sân tập yoga và khu vườn tĩnh tại trên cao. Cộng hưởng cùng không gian sinh thái 19.000 m2 kế cận - quy tụ bộ ba công viên trung tâm, công viên ven sông và công viên thể thao, tòa tháp kiến tạo một chốn an cư cân bằng, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một kỳ nghỉ dưỡng đích thực cho cả gia đình.

Symphony 5 còn kế thừa vị trí đắc địa của quần thể Sun Symphony Residence tại trục đường Hồ Hán Thương - Lê Văn Duyệt, giúp cư dân dễ dàng kết nối đến các tiện ích công cộng. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3km để tiếp cận bãi biển Mân Thái, khoảng 5km đến Da Nang Downtown - tổ hợp vui chơi giải trí biểu tượng và khoảng 7km tới sân bay quốc tế, mở ra lợi thế lớn cả về trải nghiệm sống lẫn tiềm năng khai thác lưu trú, cho thuê.

Sức hấp dẫn của Symphony 5 còn được củng cố bởi tiến độ thi công ấn tượng của quần thể Sun Symphony Residence. Chỉ sau khoảng 2 năm ra mắt thị trường, các tòa S1, S2, S3 đã lần lượt tiến hành bàn giao cho khách hàng ngay từ tháng 5/2026. Vì vậy, dù ra mắt sau, Symphony 5 lại sở hữu lợi thế lớn khi nằm trong một hệ sinh thái đã hình thành từ sớm, với cộng đồng cư dân đông đúc, tiện ích vận hành hoàn chỉnh và nhịp sống sôi động.

Đáng chú ý, ngay sau khi nhận bàn giao, cư dân các tòa căn hộ dọc theo sông Hàn như Sun Symphony Residence, Sun Cosmo Residence hay Sun Ponte Residence đều sở hữu “tấm vé VVIP” để thưởng ngoạn trọn vẹn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 ngay từ ban công căn hộ. Đây được xem là “bảo chứng” cho khả năng khai thác cho thuê và tiềm năng sinh lời bền vững, khi khu vực sông Hàn luôn là tâm điểm của những sự kiện, lễ hội quốc tế đẳng cấp và dòng khách du lịch đông đúc quanh năm.