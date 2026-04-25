Ngày 25/4, UBND phường Thanh Xuân phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã tiến hành bàn giao mốc ranh giới trên bản đồ và ngoài thực địa đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Phường Thanh Xuân bàn giao gần 8.000m2 mặt bằng cho chủ đầu tư để chuẩn bị thi công đường vành đai 2.5. Ảnh: Trà My

Tổng diện tích bàn giao là 7.959,25m2, bao gồm nhiều khu vực "nóng" vốn có mật độ dân cư và hạ tầng phức tạp bậc nhất phường Thanh Xuân.

Trong số diện tích được giải phóng, phần lớn là quỹ đất công và đất giao thông quan trọng. Điển hình là khu vực ngã ba phố Quan Nhân - Nhân Hòa với hơn 4.411m2, bao gồm diện tích trụ sở Công an phường, UBND phường và khu vực Ao Ngòi Bút.

Cùng với đó, hơn 1.000m2 đất giao thông tại nút giao Hoàng Đạo Thúy - Ngụy Như Kon Tum và khu vực đường Nguyễn Trãi cũng đã được bàn giao để sẵn sàng cho máy móc vào thi công.

Đáng chú ý, trong đợt này có hơn 1.300m2 diện tích thuộc quyền sử dụng của 28 hộ gia đình, cá nhân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm.

Phường Thanh Xuân sẽ dọn dẹp phế thải xây dựng trước 27/4. Ảnh: Trà My

Đặc biệt, để bàn giao mặt bằng tại đoạn tuyến Như Kon Tum - Nguyễn Trãi nhiều hồ sơ đất đai chồng chéo qua nhiều thời kỳ và mật độ xây dựng dày đặc đã được giải quyết với sự đồng thuận cao của các bên liên quan.

Sau khi trực tiếp kiểm tra và định mốc ranh giới ngoài thực địa, UBND phường Thanh Xuân cũng cam kết sẽ khẩn trương hoàn tất việc dọn dẹp phế thải xây dựng, vận chuyển rác thải phát sinh trước ngày 27/4 để chủ đầu tư rào chắn, tập kết máy móc và vật tư thi công ngay trong những ngày cuối tháng 4.

Lê An