Cầu Hồng Hà với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng là công trình giao thông quan trọng bắc qua sông Hồng và là một trong ba cây cầu vượt sông thuộc dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Bên cạnh đó, cầu còn giữ vai trò kết nối khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội, tạo thành trục giao thông chiến lược xuyên sông Hồng.

Công trường thi công cầu Hồng Hà nhộn nhịp với các máy công trình, cần cẩu cỡ lớn. Ảnh: Đức Hoàng

Sau hơn 2 tháng khởi công, đại công trường thi công cầu Hồng Hà nhộn nhịp với các trang thiết bị, máy móc công trình cỡ lớn hoạt động liên tục.

Tại khu vực giữa lòng sông Hồng, đơn vị thi công đang tập trung thực hiện hệ thống móng cọc khoan nhồi của các trụ chính. Để chịu được tải trọng khổng lồ của cây cầu dài hơn 6km, hệ thống móng cọc được thiết kế kiên cố với các cọc khoan nhồi đường kính lớn, đâm sâu vào tầng địa chất chịu lực.

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng kết nối địa phận 2 xã Ô Diên - Mê Linh. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đức Hoàng

Để đảm bảo tiến độ dự án, nhà của nhiều hộ dân phía bờ xã Ô Diên đã được giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Ảnh: Đức Hoàng





Trang thiết bị, máy móc, vật liệu thi công được tập kết tại phía bờ xã Ô Diên. Ảnh: Đức Hoàng

Mạng lưới dày đặc các ống vách thép của cọc khoan nhồi giữa lòng sông, đảm bảo khả năng chịu lực cho các trụ cầu chính. Ảnh: Đức Hoàng

Các mũi thi công cầu Hồng Hà tại phía bờ xã Mê Linh. Ảnh: Đức Hoàng