Trên sông Hồng, vị trí các trụ cầu Hồng Hà đang dần lộ diện. Nhìn từ trên cao, đại công trường thi công nhộn nhịp với sà lan, cần cẩu và đường công vụ vươn dài giữa lòng sông.
Cầu Hồng Hà với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng là công trình giao thông quan trọng bắc qua sông Hồng và là một trong ba cây cầu vượt sông thuộc dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Bên cạnh đó, cầu còn giữ vai trò kết nối khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội, tạo thành trục giao thông chiến lược xuyên sông Hồng.
Sau hơn 2 tháng khởi công, đại công trường thi công cầu Hồng Hà nhộn nhịp với các trang thiết bị, máy móc công trình cỡ lớn hoạt động liên tục.
Tại khu vực giữa lòng sông Hồng, đơn vị thi công đang tập trung thực hiện hệ thống móng cọc khoan nhồi của các trụ chính. Để chịu được tải trọng khổng lồ của cây cầu dài hơn 6km, hệ thống móng cọc được thiết kế kiên cố với các cọc khoan nhồi đường kính lớn, đâm sâu vào tầng địa chất chịu lực.