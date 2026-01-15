Ngày 14/1, tuyến Vành đai 1 Hà Nội, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, đã cơ bản hoàn thiện hình hài, mặt bằng tuyến đường lộ rõ trên toàn chiều dài khoảng 2,2km.

Tuyến đường tạm với lớp cấp phối đá dăm rộng 7m, dài hơn 2km đã cơ bản hoàn thành, phục vụ công tác phân luồng giao thông. Từ tháng 12/2025 đến nay, dưới sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, dự án được tổ chức thi công khẩn trương, phấn đấu thông tuyến kỹ thuật trong vòng một tháng.

Như vậy, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hoàn thành việc thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1 theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Mặt bằng dự án trải dài hàng km đã hiện rõ, với mặt đường rộng rãi, bằng phẳng, cho phép các phương tiện cơ bản có thể lưu thông qua khu vực này.

Hiện nhà thầu đang triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn để hoàn thiện một chiều tuyến đường bên phải, dự kiến đủ điều kiện cho phương tiện lưu thông trong quý I. Trên công trường, công nhân và máy móc tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ đề ra.

Các hạng mục còn lại, gồm toàn bộ tuyến đường và hai cầu vượt, sẽ tiếp tục được thi công và hoàn thành trong năm 2026. Trong ảnh là khu vực giao cắt Láng Hạ – Giảng Võ, nơi hạng mục cầu vượt đang được triển khai với nhiều máy móc, thiết bị.

Là dự án tồn đọng nhiều năm, việc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ trong hơn một tháng qua đã mang lại những kết quả rõ rệt.