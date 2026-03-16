Vài năm gần đây, bán hàng online không còn là lĩnh vực dành riêng cho những người kinh doanh chuyên nghiệp. Nhiều nhân viên văn phòng, người làm việc tự do hay các gia đình trẻ bắt đầu tìm thêm nguồn thu nhập bằng cách mở gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh các sàn quen thuộc, thị trường cũng xuất hiện thêm một số nền tảng mới. Điều này tạo thêm lựa chọn cho người bán, nhưng cũng khiến nhiều người mới băn khoăn về cách vận hành của các mô hình này.

Theo một số người bán đã trải nghiệm, trước khi bắt đầu kinh doanh trên các nền tảng mới, có vài yếu tố quan trọng mà người mới cần tìm hiểu kỹ.

Hiểu rõ mô hình vận hành của nền tảng

Một trong những điều đầu tiên người mới nên tìm hiểu là cách nền tảng xử lý đơn hàng và chuỗi vận hành phía sau.

Chẳng hạn với một số nền tảng như Muamau Seller, hệ thống được thiết kế theo hai mô hình bán hàng khác nhau.

Ở mô hình thứ nhất, nền tảng hỗ trợ gần như toàn bộ quá trình vận hành. Người bán chỉ cần lựa chọn và đăng tải sản phẩm, trong khi các khâu phía sau như lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển, chăm sóc khách hàng và đối soát thanh toán sẽ được hệ thống hỗ trợ.

Mô hình thứ hai dành cho những người bán đã có nguồn hàng ổn định. Trong trường hợp này, người bán sẽ trực tiếp chuẩn bị và đóng gói sản phẩm cũng như chăm sóc khách hàng, còn nền tảng hỗ trợ các khâu như quản lý đơn hàng, kết nối vận chuyển và xử lý thanh toán.

Theo nhiều người bán, việc hiểu rõ hai cách vận hành này giúp họ chọn được mô hình phù hợp với khả năng và nguồn lực của mình.

Nắm rõ quy trình xử lý đơn và dòng tiền

Một điểm khác mà người mới thường quan tâm là quy trình thanh toán và dòng tiền.

Ở một số nền tảng mới, chẳng hạn như Muamau Seller, khi hệ thống phân phối đơn hàng về gian hàng, người bán chỉ cần thanh toán cho nhà cung cấp phần chi phí mua hàng tương ứng với sản phẩm trong đơn để nhà cung cấp tiến hành xử lý và gửi hàng.

Đối với những người đã quen với các sàn thương mại điện tử truyền thống, cơ chế này ban đầu có thể tạo cảm giác khá lạ.

Tuy nhiên, theo nhiều người đã có kinh nghiệm, cách vận hành này thực chất không khác nhiều so với một số mô hình fulfillment trung gian đang được áp dụng khá phổ biến trong thương mại điện tử toàn cầu.

Thông thường, sau khi đơn hàng được giao thành công, nền tảng sẽ tiến hành đối soát và hoàn trả số tiền từ người mua vào tài khoản của người bán sau khi kết thúc thời gian hậu mãi.

Lựa chọn sản phẩm phù hợp

Bên cạnh các yếu tố vận hành, việc lựa chọn sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả bán hàng.

Theo chia sẻ của một số người bán, biên lợi nhuận có thể khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm. Vì vậy, việc tìm hiểu thị trường và lựa chọn mặt hàng phù hợp sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh.

Đối với người mới bắt đầu, các nhà bán hàng có kinh nghiệm khuyến nghị nên thử sức với những sản phẩm có giá trị vừa phải để dễ dàng xoay vòng vốn.

Dù bán hàng trên bất kỳ nền tảng nào, việc hiểu rõ cách nền tảng vận hành, quy trình xử lý đơn hàng cũng như cách quản lý dòng tiền sẽ giúp người bán tránh được những bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu.

Ngọc Minh