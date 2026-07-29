Bán kết và trình diễn trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam 2026 quy tụ top 30 thí sinh. Các người đẹp lần lượt trải qua 3 phần thi gồm dạ hội, áo tắm và trang phục văn hóa dân tộc.

Ghi nhận của VietNamNet có mặt tại sự kiện, trong phần mở màn chương trình, sân khấu xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống mic và màn hình LED, khiến phần trình diễn mở đầu bị ảnh hưởng ít nhiều về hiệu ứng âm thanh, hình ảnh. Sự cố sau đó được xử lý để chương trình tiếp tục diễn ra theo đúng kịch bản.

Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội.

Trong phần thi dạ hội, top 30 thực hiện màn đồng diễn trước khi bước vào phần trình diễn cá nhân, tự hô tên để ban giám khảo đánh giá kỹ năng catwalk, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu. Ở phần thi áo tắm, các thí sinh trình được ban tổ chức giới thiệu đầy đủ thông tin số báo danh, chiều cao, số đo hình thể...

Nhiều thí sinh chuẩn bị đạo cụ và kỹ năng đặc biệt để sử dụng nhằm gây ấn tượng với ban giám khảo.

Tiết mục gây chú ý nhất đêm thi thuộc về Mai Bảo Hân, đại diện An Giang, em gái diễn viên Mai Bảo Vinh. Trong phần thi dạ hội, người đẹp diện đầm xuyên thấu, đi giày cao gót, xuất hiện cùng một con trăn nặng hơn 5kg quấn quanh cổ, thu hút sự quan tâm ngay khi bước ra sân khấu.

Thí sinh Mai Bảo Hân mang trăn lên sân khấu:

Cùng phần thi này, Mai Trâm Anh tái hiện kỹ thuật "bướm bay" từng được Hương Giang sử dụng tại Miss Grand International All Stars 2026, với phần xử lý đạo cụ và catwalk uyển chuyển nhận nhiều tràng pháo tay. Một thí sinh khác cũng khiến khán phòng thích thú khi thực hiện màn "biến hình" đổi trang phục chỉ trong tích tắc ngay giữa phần trình diễn. Ngoài ra, nhiều thí sinh còn tranh thủ phần giới thiệu bản thân để bộc lộ tài lẻ như làm thơ ngẫu hứng, cất giọng hát hay hò về quê hương.

Các thí sinh trình diễn trang phục văn hóa dân tộc.

Phần The Grand National Costume mở đầu bằng phần trình diễn của đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi trong thiết kế Thăng Long hội - từng giành giải Nhất năm ngoái và đồng hành cùng cô tại Miss Grand International 2025. 30 thiết kế của mùa giải năm nay lần lượt được giới thiệu theo 3 đội mentor: Ivan Trần, Đặng Trọng Minh Châu và Song Toàn với sự tham gia trình diễn của dàn hoa, á hậu như Huỳnh Thị Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Trần Ý Nhi...

Các thí sinh trình diễn áo tắm rất năng lượng nhưng vẫn có một số cảm nhạc chưa tốt nên trình diễn chưa mượt mà.

Trên các nền tảng mạng xã hội, đêm bán kết nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả khen ngợi phần trình diễn trang phục dân tộc nhờ sự đầu tư đa dạng và sự góp mặt của dàn hoa, á hậu, đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt cho một số gương mặt như Trần Thị Thoa Thương, Võ Đoàn Bảo Hà, Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Emoura Phạm.

Tuy nhiên, phần âm thanh khi hô tên thí sinh bị một bộ phận khán giả nhận xét chói, thiếu tự nhiên. Sân khấu và phần nhạc nền cũng bị đánh giá chưa bắt nhịp, còn đơn điệu. Đáng chú ý, phần thi trang phục dân tộc gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng có sự chênh lệch rõ về mức đầu tư giữa các thí sinh - người được trang bị rực rỡ, người bị nhận xét chưa ấn tượng. Phần giao lưu của giám khảo bị cho là chưa thực sự mạch lạc.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7 tại TPHCM.

Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội:

Ảnh: Chụp màn hình, video: HM