Tại họp báo chiều 3/7, BTC Miss Grand Vietnam cho biết top 30 năm nay là những gương mặt đến từ nhiều tỉnh thành, mang theo những màu sắc, câu chuyện và hành trình riêng. Chỉ ít ngày trước, Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) thông báo sẽ dừng thi khiến khán giả và cộng đồng mạng bất ngờ, nên từ top 31, chỉ còn lại 30 thí sinh vào chung kết.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết ban tổ chức lắng nghe nhiều ý kiến từ khán giả trên mạng xã hội muốn có thêm cơ hội nhìn rõ thí sinh, theo dõi phong cách trình diễn, thần thái sân khấu và sự tỏa sáng của từng gương mặt trước đêm chung kết. Vì thế, việc đưa bán kết trở lại không chỉ để đáp lại mong đợi của người xem mà còn giúp ban giám khảo, ban tổ chức và khán giả có thêm cơ sở để cân nhắc những vị trí cao nhất.

Hoa hậu Yến Nhi trong trang phục dạ hội của nhà thiết kế Nguyễn Phúc.

Sau họp báo, top 30 sẽ bước vào chuỗi hoạt động huấn luyện kỹ năng, ghi hình và các phần thi phụ trước khi tiến đến chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7.

Mùa giải năm nay cũng tiếp tục duy trì nhiều phần thi, hoạt động đồng hành quen thuộc như Grand Talent Awards (Người đẹp tài năng), Grand Fashion Awards (Người đẹp thời trang), Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) cùng các chương trình trình diễn nổi bật như The Grand National Costume (Trình diễn trang phục văn hóa dân tộc) và Vietnam Beauty Fashion Fest. Trong đó, phần thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc tiếp tục là điểm nhấn khi quy tụ nhiều nhà thiết kế, mentor và tác giả trẻ, hướng tới việc tôn vinh bản sắc Việt qua ngôn ngữ thời trang.

Bên cạnh đó là đội ngũ mentor cho phần thi trang phục văn hóa dân tộc gồm Đặng Trọng Minh Châu, Ivan Trần, bộ đôi Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn. Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng tham gia với vai trò trưởng ban cố vấn cho mảng văn hóa.

Thí sinh Ngô Bảo Ngọc tại họp báo:

Ảnh, video: HM