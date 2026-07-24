Vòng thi Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) của Miss Grand Vietnam 2026 mới diễn ra tại TPHCM với sự góp mặt của 30 thí sinh. Theo ban tổ chức, phần thi được sắp xếp với 3 điểm dừng để thí sinh tạo dáng trước ống kính, trong đó điểm dừng thứ hai đặt ngay thành hồ bơi nhằm giúp thí sinh tương tác với máy quay và khoe dáng trong trang phục bikini.

Trong khi phần lớn thí sinh chọn cách tạo dáng đơn giản, Emoura Phạm (SBD 106) lại thực hiện động tác chống người, uốn cong cơ thể với phần vai tựa lên thành hồ.

Không ít khán giả nhận xét động tác thiên về phô diễn hình thể, thiếu tinh tế và có phần phản cảm, thậm chí cho rằng đã vượt quá giới hạn phù hợp với một cuộc thi nhan sắc. Ở chiều ngược lại, một bộ phận người xem lại đánh giá đây là cách tạo dấu ấn cá nhân, thể hiện sự tự tin so với phần trình diễn của các thí sinh khác.

Phần thi gây tranh cãi của thí sinh Emoura Phạm:

Trước làn sóng tranh luận, ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 trao đổi với VietNamNet, xác nhận thí sinh Emoura Phạm có phần trình diễn và tạo dáng khác với nội dung đã thể hiện trong buổi tổng duyệt. Ban tổ chức cho biết trong các buổi tập, thí sinh luôn được yêu cầu thực hiện đầy đủ động tác và ý tưởng dự kiến để ban chuyên môn có cơ sở góp ý, điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

"Ban tổ chức tôn trọng cá tính và tinh thần thể hiện của mỗi thí sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chuyên nghiệp, sự thống nhất và định hướng của cuộc thi, mọi phần trình diễn bắt buộc phải được ban tổ chức duyệt từ khâu ý tưởng đến tổng duyệt", đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh.

Thí sinh Emoura Phạm.

Đơn vị này cũng thông tin sẽ tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt hơn quá trình tập luyện và tổng duyệt ở các vòng thi sắp tới, nhằm hạn chế tối đa những phát sinh ngoài kịch bản đồng thời ghi nhận các góp ý từ khán giả và truyền thông để hoàn thiện công tác tổ chức.

Top 5 của phần thi Best in Swimsuit.

Kết thúc phần thi Best in Swimsuit, ban giám khảo chọn ra 5 gương mặt nổi bật nhất gồm: Lê Thị Tường Vy, Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Trần Thị Thoa Thương và Võ Đoàn Bảo Hà. Người chiến thắng hạng mục này sẽ được đặc cách vào top 20 chung cuộc.

Miss Grand Vietnam 2026 là mùa giải thứ 5 của cuộc thi. Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 28/7, kết hợp phần thi trang phục dân tộc, trước khi đêm chung kết khép lại vào tối 31/7 tại TPHCM để tìm ra người kế nhiệm đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Ảnh, video: BTC