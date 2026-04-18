Khái niệm bán khống

Bán khống (short selling) là một chiến lược đầu tư cho phép sinh lời từ việc giá tài sản giảm. Thực chất, đây là hoạt động bán một loại tài sản (như cổ phiếu, trái phiếu) mà người bán không sở hữu tại thời điểm giao dịch. Nhà đầu tư thực hiện bằng cách mượn chứng khoán từ tài khoản của nhà môi giới hoặc người khác để bán khi dự đoán giá giảm, sau đó mua lại với giá thấp hơn trong tương lai để trả lại và hưởng lợi từ sự chênh lệch giá.