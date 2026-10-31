Điện lưới quốc gia đã về đến từng hộ dân bản Lòm - K. Chăm. Niềm vui có điện không chỉ giúp đồng bào Chứt cải thiện sinh hoạt, tạo điều kiện cho trẻ em học tập, mở ra cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nơi vùng biên còn nhiều khó khăn.

Đưa điện đến những hộ dân cuối cùng

Bản Lòm - K. Chăm xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện có 108 hộ với 466 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Mày thuộc dân tộc Chứt. Sinh sống tại khu vực miền núi, biên giới, người dân nơi đây từng đối mặt với nhiều khó khăn do hạ tầng còn thiếu thốn, nhất là điều kiện giao thông và điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Giữa tháng 6/2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điện lưới quốc gia đã được đưa về vùng Sy (xóm 3), cấp điện cho 66 hộ dân. Tuy nhiên, 42 hộ ở vùng Lòm (xóm 1) và K. Chăm (xóm 2) vẫn chưa có điện lưới quốc gia.

Đóng điện Trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân bản Lòm - K. Chăm. Ảnh: Điện lực Quảng Trị

Nhằm đưa điện đến các hộ dân còn lại, Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai hạng mục cấp điện cho bản Lòm - K. Chăm thuộc Dự án Hoàn thiện lưới điện trung, hạ áp khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026.

Công trình có tổng kinh phí gần 660 triệu đồng, đầu tư xây dựng mới một trạm biến áp công suất 50kVA, cấp điện áp 22/0,4kV; hệ thống móng, cột hạ thế và 798m cáp nhôm bọc vặn xoắn hạ thế. Đây là những hạng mục cần thiết để đưa điện đến các khu dân cư chưa được tiếp cận lưới điện quốc gia.

Sau gần một tháng thi công, Điện lực Minh Hóa hoàn thành công trình, kéo dây và lắp đặt công tơ cho 42 hộ dân, gồm 18 hộ tại vùng Lòm và 24 hộ tại vùng K. Chăm.

Ngày 26/10, công trình chính thức đóng điện, xóa tình trạng chưa có điện lưới quốc gia tại hai khu vực này. Từ đây, toàn bộ 108 hộ dân bản Lòm - K. Chăm được sử dụng điện lưới quốc gia.

Nhân viên Điện lực Minh Hóa lắp đặt công tơ điện cho các hộ dân. Ảnh: Điện lực Quảng Trị

Ông Lê Ngọc Hoan, Phó trưởng Điện lực Minh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp với đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư và phương tiện, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình, đưa điện đến với người dân.

“Sau khi đóng điện, chúng tôi cũng hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân”, ông Hoan chia sẻ.

Thêm động lực phát triển vùng đồng bào Chứt

Với người dân bản Lòm - K. Chăm, việc có điện lưới quốc gia là niềm vui sau thời gian dài sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn.

Ông Hồ Biên, Trưởng bản Lòm – K. Chăm, phấn khởi cho biết: “Bà con vui lắm khi có điện. Từ nay, các gia đình có điện để thắp sáng, các cháu nhỏ cũng thuận tiện hơn trong học tập”.

Điện lưới quốc gia giúp các gia đình chủ động hơn trong sinh hoạt, tạo điều kiện để trẻ em học tập vào buổi tối và tiếp cận các thiết bị điện thiết yếu. Về lâu dài, nguồn điện ổn định cũng mở thêm cơ hội ứng dụng thiết bị phục vụ sản xuất, cải thiện hiệu quả lao động và nâng cao thu nhập.

Những ngôi nhà ở bản Lòm - K. Chăm được thắp sáng ánh điện. Ảnh: Điện lực Quảng Trị

Là địa bàn sinh sống của đồng bào Mày thuộc dân tộc Chứt, Lòm - K. Chăm nằm trong khu vực miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Việc hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại địa phương.

Cùng với các chương trình đầu tư dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc mở rộng lưới điện góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ cơ bản giữa các khu vực, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Từ vùng Sy đến Lòm và K. Chăm, hành trình đưa điện về bản đã hoàn thành mục tiêu cấp điện cho toàn bộ hộ dân. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục cải thiện đời sống đồng bào Chứt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.