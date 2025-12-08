Trong nhiều năm qua, việc thiếu điện và thiếu sóng viễn thông tại các thôn, bản vùng sâu vùng xa ở xã Thượng Trạch, Trường Sơn, nơi đồng bào Ma Coong, Bru – Vân Kiều sinh sống luôn là rào cản lớn đối với đời sống người dân.

Để xóa dần “vùng trắng điện”, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đang dốc toàn lực triển khai phương án cấp điện cho 17 thôn, bản lõm sóng, lõm điện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty điện lực Quảng Trị băng rừng kéo điện đến cho người dân vùng sâu, vùng xa. Ảnh: CTV

Sau khi khảo sát, nhiều bản làng như A Ky, Cu Tồn, Troi, Đoòng (xã Thượng Trạch) và Rìn Rìn, Hôi Rấy, Nước Đắng, Dốc Mây (xã Trường Sơn) nằm cách lưới điện trung áp từ 6 - 20 km.

Địa hình rừng núi dốc đứng, đường đi chủ yếu là lối mòn, nhiều đoạn phải vượt suối hoặc đi thuyền khiến việc đầu tư điện lưới dài hạn cần nhiều thời gian, trong khi nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và phục vụ trạm BTS là vô cùng cấp thiết.

Có những bản làng phải dùng thuyền để chở vật tư. Ảnh: CTV

Trên cơ sở đó, PC Quảng Trị đã lập phương án gồm hai hướng: Kéo điện lưới cho 7 bản và sử dụng máy phát điện kết hợp kéo lưới hạ áp tạm thời cho 10 bản còn lại. Tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng, cùng chi phí vận hành máy phát ước gần 12 tỷ mỗi năm.

Để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều đội quản lý điện được huy động, trong đó Đội Quản lý điện Bố Trạch đảm nhiệm khối lượng lớn nhất do đa phần các thôn, bản nằm trong khu vực phụ trách.

Kéo đường dây hạ thế phục vụ cấp điện cho bà con. Ảnh: CTV

“Chúng tôi được giao phụ trách 7 trong tổng số 17 bản của phương án. Trong đó, có 3 bản được đầu tư kéo điện lưới gồm Nôồng Mới, Nịu, Cờ Đỏ, còn lại 4 bản phải triển khai cấp điện bằng máy phát kết hợp đường dây hạ áp tạm thời. Khối lượng công việc rất lớn, địa hình chủ yếu là rừng núi, vận chuyển vật tư vô cùng vất vả nhưng anh em đều xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ để sớm đưa điện về cho đồng bào”, anh Nguyễn Duy Tuyến, Đội phó Đội quản lý điện Bố Trạch thông tin.

Công nhân lắp đặt bóng đèn và bảng điện mới trong các hộ gia đình. Ảnh: CTV

Các đội thi công cũng phải lưu trú nhiều ngày tại hiện trường để dựng cột, kéo dây, lắp công tơ, xây nhà đặt máy phát và hướng dẫn người dân vận hành an toàn. Lực lượng điện lực cũng phối hợp với chính quyền xã để huy động người dân hỗ trợ vận chuyển vật tư, mở đường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai.

Là người trực tiếp thực hiện lắp đặt tại nhiều điểm khó khăn nhất, anh Lê Đức Ngọc, công nhân Đội Quản lý điện Đồng Hới chia sẻ: “Có những bản chúng tôi phải đi bộ xuyên rừng hơn 10 km, có đoạn đi thuyền, lội suối, vật tư phải chia nhỏ để gùi vào nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của bà con, ai cũng có thêm động lực. Đến lúc máy phát chạy thử, bóng điện sáng trong nhà, cả đội đều cảm thấy bao mệt nhọc đã được đền đáp".

Điện về thắp sáng bản làng. Ảnh: CTV

Bên cạnh thi công, Công ty điện lực Quảng Trị còn tổ chức lắp hệ thống điện trong nhà hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hỗ trợ người dân địa phương vận hành máy phát 24/24 giờ. Đồng thời lập hồ sơ kiến nghị Tổng công ty Điện lực miền Trung đầu tư điện lưới lâu dài cho toàn bộ 17 thôn, bản.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: “Điện là nhu cầu thiết yếu của người dân và là điều kiện để đồng bào hòa nhập với đời sống số. Mặc dù nhiều thôn, bản nằm ở địa hình xa cách, hiểm trở, phải vận chuyển vật tư bằng xe máy, đi bộ hàng chục cây số hay vượt suối bằng thuyền nhưng chúng tôi quyết tâm xoá “vùng trắng điện”. Đây vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là cam kết của ngành điện đối với đồng bào vùng cao”.