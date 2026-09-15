Anh Trần Tiến Sáng hiện làm nghề trồng tiêu, điều ở Lâm Đồng. Ở tuổi 43, anh vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm, thậm chí chưa có nụ hôn đầu nên đã tìm đến chương trình Bạn muốn hẹn hò nhờ mai mối.

Anh Sáng có ưu điểm là biết nấu ăn, có thể sửa chữa đồ đạc trong gia đình. Khuyết điểm của anh là mỗi thứ chỉ biết một chút.

Anh Sáng trên sóng chương trình mai mối. Ảnh cắt từ clip

Anh từng trải qua một mối tình khi vừa tốt nghiệp cấp ba nhưng chỉ kéo dài vài tháng do hai người không cùng quan điểm sống. Kể từ đó đến giờ, anh chưa có thêm mối tình chính thức nào.

“Tôi cũng khó tính chứ không dễ, không phải gặp người nào cũng có thể hôn”, anh Sáng chia sẻ. Đến chương trình mai mối, anh mong tìm được người phụ nữ ưa nhìn, có làn da trắng, biết chăm lo cho gia đình.

Bạn ghép đôi với anh Sáng là chị Nguyễn Thủy Phương Châu (40 tuổi, quê ở Huế, hiện là nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng). Chị là người phụ nữ độc lập, quyết đoán, tuy nhiên khá thẳng tính và nóng tính.

Chị từng trải qua 2 mối tình và mỗi lần kết thúc, chị đều nhận được bài học quý trong cuộc sống.

Mối tình thứ hai của chị Châu kết thúc vào năm 2020, để lại cho chị bài học về lòng tin. Chị không muốn bản thân phải sống trong sự nghi ngờ khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Chị Châu chưa có hình dung cụ thể về mẫu người lý tưởng. Hiện tại, chị chỉ mong tìm được người không gia trưởng.

Chị Châu từng trải qua 2 mối tình sâu đậm. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, cặp đôi tìm hiểu nhau một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Anh Sáng bày tỏ, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, anh luôn muốn có những mối quan hệ vui vẻ chứ không thích to tiếng, căng thẳng.

Anh thẳng thắn nhận xét về bạn gái ghép đôi: “Anh thấy em khó tính, đặc biệt là khó trong việc lựa chọn bạn trai”. Chị Châu thừa nhận, nhận xét của anh là đúng.

Về khoảng cách giữa đôi bên, anh Sáng nói: “Khoảng cách không quan trọng, quan trọng là lý do thôi. Mình mà hợp nhau thì xa xôi mấy cũng không vấn đề”.

Chị Châu hỏi thêm: “Nếu lấy thang điểm là 10 thì anh thấy mức độ phù hợp của mình là bao nhiêu”. Anh đáp: “Anh nghĩ là 6, 7 điểm”.

Anh Sáng nói thêm, về mặt kinh tế, anh đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu người phụ nữ đồng hành. Hiện tại, anh ở cùng bố mẹ, các anh chị em đã lập gia đình và ở riêng.

Khi hai MC gợi ý cặp đôi nắm tay nhau để cảm nhận tình cảm của mình, anh Sáng vì nhút nhát đã né tránh ánh mắt của bạn gái.

Trong khi đó, chị Châu bày tỏ: “Trước khi lên đây, tôi đã nói với chương trình, chỉ cần bạn trai dám nhìn vào mắt tôi là tôi sẽ bấm nút”.

Khoảnh khắc cặp đôi tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

Những tưởng sự nhút nhát, né tránh của anh Sáng sẽ khiến chị Châu từ chối hẹn hò, thế nhưng, kết quả cuối cùng lại trái ngược. Chị Châu đồng ý bấm nút nhưng anh Sáng lại từ chối.

Anh bày tỏ: “Tôi nghĩ mình không phù hợp với bạn gái nên không bấm để nhường cơ hội cho người khác”. MC Quyền Linh chia sẻ, sự lo ngại của anh Sáng đã khiến anh mất đi cơ hội tìm hiểu cô gái dễ thương.

“Ông mai” khuyên nhủ thêm, anh Sáng nên mở lòng mình hơn nữa để đón nhận được tình yêu.