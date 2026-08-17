Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Công Minh (40 tuổi, giáo viên Tiếng Anh kiêm hướng dẫn viên du lịch, MC dẫn sự kiện) và Đỗ Thị Hà (35 tuổi, điều hành hệ thống giáo dục dành cho trẻ đặc biệt).

Chị Hà đến chương trình với mong muốn tìm một người đồng hành, cùng chung con đường, tiếng nói và sứ mệnh trong cuộc đời.

Chị Hà trên sóng chương trình mai mối. Ảnh cắt từ clip

Điểm mạnh của chị là tự tin, mạnh mẽ, xông pha trong công việc, cuộc sống. Chị Hà từng trải qua một cuộc hôn nhân, con gái của chị chuẩn bị bước vào lớp 5. Hôn nhân của chị tan vỡ do cả hai khác biệt về quan điểm sống.

Bản thân chị là người tham vọng, nỗ lực và chị cho rằng, đôi khi chính sự xông pha của mình đã khiến hôn nhân rạn nứt.

Năm năm qua, chị sống độc thân, tập trung vào công việc và chăm sóc con cái. Chị hy vọng tìm được người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, là chỗ dựa về mặt tinh thần cho chị trong cuộc sống.

Ghép đôi với chị Hà là anh Minh – người đàn ông tự tin, mạnh mẽ. Anh có thể nói tiếng Anh, tiếng Trung và có khát vọng truyền cảm hứng học ngoại ngữ đến thế hệ trẻ.

Anh Minh từng trải qua một mối tình sâu đậm. Bạn gái cũ của anh là người năng động, làm trong lĩnh vực kinh doanh. Cả hai từng có thời gian sống chung với nhau, tuy nhiên, vì đặc thù công việc phải di chuyển nhiều, anh thường xuyên vắng nhà khiến bạn gái buồn lòng và chia tay.

Anh Minh lẻ bóng ở tuổi 40. Ảnh cắt từ clip

Ở tuổi 40, anh mong tìm được người bạn đời có nghị lực, xinh xắn, hoạt ngôn, hài hước, hiểu cho công việc của mình...

“Tôi thích người phụ nữ mạnh mẽ như bạn nữ bên kia nhưng tôi sẽ không cho bạn ấy đóng vai trò làm chồng đâu, vì tôi đủ mạnh mẽ để lo cho bạn tất cả”, anh Minh nói.

Hàng rào hé mở, dù chưa chính thức trò chuyện, tìm hiểu nhau, anh Minh đã thổ lộ lòng mình: “Nếu hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì anh và em sẽ dung hòa theo thời gian”.

Anh nhiệt tình thuyết phục đàng gái, cho rằng cả hai có nhiều điểm chung để “kết lửa tình yêu” như: mạnh mẽ giống nhau, cùng làm trong ngành ngôn ngữ... Anh còn khẳng định, bản thân là người đàn ông lãng mạn, vững chãi và nhấn mạnh với đàng gái: “Em lấy anh thì cứ yên tâm”.

Dù công việc bận rộn và thường xuyên phải di chuyển, anh vẫn hứa hẹn sẽ sắp xếp mọi thứ hợp lý để có thời gian dành cho bạn gái, cũng như gia đình sau này.

Anh Minh hứa hẹn nhiều điều trong quá trình tìm hiểu . Ảnh cắt từ clip

Khi nghe những lời hứa hẹn ấy, chị Hà phản hồi đầy bất ngờ: “Anh rất lãng mạn và trong sáng, còn em giống như một tờ giấy đã bị vẽ đầy, nhòe nhoẹt mực đen, đỏ, trắng. Em cảm giác mình chưa xứng lắm với những điều trong sáng, tươi đẹp ấy”.

Chị hỏi thêm: “Anh nghĩ sao về một người phụ nữ đã đi qua đổ vỡ và đã có một em bé?”.

Anh Minh đáp: “Khi đến với chương trình, anh xác định cho dù người phụ nữ của mình đang là tờ giấy trắng hay đã được tô vẽ lên thì anh vẫn trân trọng. Anh không có quan niệm về quá khứ mà sống cho hiện tại thôi”.

Khác với hầu hết các cặp đôi trên sóng Bạn muốn hẹn hò, chỉ khi đồng ý bấm nút hẹn hò mới trao nhau nụ hôn đầu, anh Minh chủ động xin được hôn lên tay và trán đàng gái dù chưa đặt tay vào nút bấm.

Nụ hôn đó được chị Hà cho phép và khiến khán giả hy vọng vào kết quả tốt đẹp của họ.

Anh Minh quỳ gối xin bạn gái bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, ở giây phút cuối cùng, anh Minh đồng ý bấm nút hẹn hò còn chị Hà lại từ chối. Chị chia sẻ, chị cần thêm thời gian để suy nghĩ cho màn kết đôi này.

Kết quả rõ ràng là vậy nhưng anh Minh chưa từ bỏ mà vẫn thuyết phục thêm: “Có thể trong giây phút này em chưa quyết định được nhưng em cho anh thêm cơ hội nhé. Em bấm nút đi”.

Thậm chí, anh còn quỳ dưới chân đàng gái, nắm tay chị để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, chị Hà vẫn kiên quyết “tình cảm không thể cưỡng cầu” và từ chối bấm nút.