Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, Trần Ngọc Linh (31 tuổi, trưởng phòng tiếp thị của một công ty) gây ấn tượng với màn giới thiệu bằng 4 ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Trung.

Chị Linh yêu thích một câu nói: Nếu như bạn muốn đến trí não của một người thì bạn chỉ cần nói một ngôn ngữ chung. Nếu bạn muốn đến với trái tim của họ thì bạn cần phải biết ngôn ngữ của họ. Đó là một trong những lý do khiến chị thích học nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nữ trưởng phòng có ưu điểm là thích học hỏi, có chí cầu tiến, hiểu rõ điều mình muốn. Khuyết điểm của chị là tính cách quá mạnh mẽ, trong chuyện tình cảm dễ bị phụ thuộc cảm xúc vào người kia.

Chị Linh rạng rỡ trên sóng hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Chị từng có một mối tình chính thức kéo dài 1 năm. Chị chia sẻ, vì môi trường làm việc có chút đặc thù, chị đa phần tiếp xúc với nữ giới nên không có nhiều cơ hội tìm hiểu, hẹn hò. Những anh chàng chị từng quen thường là qua ứng dụng hẹn hò nên chưa có mối quan hệ thực sự nghiêm túc.

Chị Linh mong muốn tìm được người bạn đời sống cởi mở, tôn trọng sự riêng tư và ý kiến của nhau, ủng hộ, tạo điều kiện cho chị được sống với niềm đam mê công việc.

Ghép đôi với chị Linh là anh Lê Phi Nhật (34 tuổi, kinh doanh online tại Đồng Nai) – người đàn ông ham học hỏi, siêng tìm tòi, không đề cao cái tôi cá nhân. Khuyết điểm của anh là kỹ tính, hay đề phòng nên khó khăn trong việc lựa chọn bạn đời.

Anh Nhật từng trải qua 3 mối tình, trong đó, mối tình thứ hai kéo dài 5 năm. Họ chia tay vì đàng gái theo gia đình sang Mỹ định cư.

Mối tình thứ ba của anh kéo dài suốt 7 năm đã xác định tiến đến hôn nhân nhưng lại kết thúc đáng tiếc do khác biệt về tôn giáo.

Anh Nhật đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ảnh cắt từ clip

Anh Nhật chia sẻ, bản thân anh là người hướng ngoại, thích đi du lịch, không thích sự gò bó. Anh muốn tìm được người bạn đời có sở thích giống mình.

Mặt khác, anh mong muốn người đó có tính cách nhẹ nhàng, sẵn sàng đón nhận tình cảm, sự yêu thương của mọi người.

Hàng rào hé mở, chị Linh dành tặng đàng trai và chương trình món quà bất ngờ, đó là tiết mục múa cổ trang uyển chuyển, hấp dẫn. Đó cũng là một trong những sở thích đặc biệt của nữ trưởng phòng.

Anh Nhật cũng dành tặng đàng gái một lá thư viết tay với lời lẽ ngọt ngào: “Gửi em, người con gái anh đang tìm kiếm. Anh vốn là người đàn ông sống đơn giản và nghiêm túc, anh không hứa mang cho em cả bầu trời sao nhưng hứa sẽ là bờ vai vững chãi nhất mỗi khi em mệt mỏi.

Anh mong được cùng em đi qua những ngày mưa giông để tận hưởng sự bình yên sau đó. Với anh, tình yêu là sự chở che. Anh chỉ cần sự hiện diện của em trong cuộc đời mình, chỉ cần có em phía sau, thế giới cứ để anh lo…”.

Cả hai nghiêm túc và thẳng thắn tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

Sự khởi đầu ngọt ngào khiến cặp đôi tự tin tìm hiểu nhau. Anh Nhật thẳng thắn bày tỏ, quan điểm của anh là phái nữ nên nhẹ nhàng, yếu đuối một chút để tận hưởng sự yêu thương, chở che của người thương. Nếu một cô gái quá mạnh mẽ thì tình cảm nam nữ khó có thể cân bằng.

Chị Linh bày tỏ, chị sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bố mất sớm, một mình mẹ chị tần tảo nuôi con. Bởi vậy, từ nhỏ chị đã rèn cho mình tính cách mạnh mẽ, thích học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống để bươn chải với cuộc đời.

“Sự mạnh mẽ để có thể sống một mình và tự lo được cho bản thân là điều mà ai cũng cần có”, chị Linh nói.

Anh Nhật sẵn sàng nuông chiều, nhường nhịn bạn gái, tuy nhiên, mọi thứ chỉ trong giới hạn bởi anh cho rằng, nếu mình nhường nhịn vô điều kiện quá nhiều lần thì tạo thành tiền lệ xấu.

Chị Linh khẳng định, bản thân là cô gái biết điều, biết điểm dừng nên không để người thương phải khó xử.

Với sự hòa hợp trong quan điểm sống, cặp đôi cùng bấm nút cho nhau cơ hội hẹn hò. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, khởi đầu cho hành trình mới mà ở đó, họ không phải một mình.