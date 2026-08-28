Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của anh Hồ Ngọc Quân (51 tuổi, quê Quảng Trị, chủ xưởng mộc) và chị Tăng Thị Thảo (44 tuổi, quê Hưng Yên, hiện sống ở Đồng Nai, chủ nhà hàng tiệc cưới).

Chị Thảo là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, sống tình cảm. Đến với chương trình, chị mang theo một tráp trầu cau do chính tay mình làm. Nếu màn mai mối thuận lợi, chị sẽ trao cho đàng trai tráp lễ này ngụ ý “rước” người ấy về làm chồng.

Chị Thảo trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Anh Quân là người đàn ông hiền lành, thích giúp đỡ người khác, tận tình trong công việc, làm gì cũng đến nơi đến chốn. Anh thích quan tâm, chăm sóc gia đình, tính cách dịu dàng.

Anh Quân và chị Thảo đều từng đổ vỡ hôn nhân. Anh Quân kết hôn năm 2003 và ly hôn năm 2023 vì vợ đi nước ngoài sau đó cắt đứt liên lạc với gia đình. Anh có 2 người con, trong đó con trai út 15 tuổi, hiện sống cùng anh.

Chị Thảo ly hôn vào năm 2012, sau đó có thêm một mối tình 4 năm rồi chia tay. Chị có 2 cô con gái đã trưởng thành, đặc biệt, con út đích thân dẫn chị đến chương trình Bạn muốn hẹn hò tìm hạnh phúc mới.

Dưới hàng ghế khán giả, con gái chị Thảo chia sẻ: “Mẹ con tuy hơi nóng tính nhưng sống tình cảm, lúc nào cũng biết giữ bộ mặt cho gia đình nên chú Quân yên tâm.

Con suy nghĩ rất thoáng trong việc mẹ con đi bước nữa vì con luôn mong mẹ được hạnh phúc. Vậy nên nếu mẹ và chú thành đôi, con mong chú luôn yêu thương, che chở cho mẹ con”.

Anh Quân mong tìm được người vợ hiền dịu. Ảnh cắt từ clip

Chị Thảo mong muốn tìm được người bạn đời biết chia sẻ với vợ con, không gia trưởng, cân bằng hai bên nội, ngoại.

Trong khi đó, tiêu chí tìm vợ của anh Quân là hiền lành, dịu dàng, biết lo cho gia đình, biết đối nhân xử thế. Về ngoại hình, anh mong bạn đời cao khoảng 1m50-1m60, gương mặt dễ nhìn, tính cách vui vẻ, hay cười.

Hàng rào hé mở, chị Thảo trao tráp trầu cau cho đàng trai với lời nhắn nhủ: “Nếu anh nhận món quà này rồi thì anh phải có trách nhiệm với nó. Đây là trầu cau mẹ con em tự làm. Mẹ con em nói rồi, em không cần ai theo đuổi hết, em sẽ tự chinh phục người đó”.

Chị Thảo thừa nhận, bản thân là người khá nóng tính. Chị bày tỏ nỗi băn khoăn, liệu đàng trai có thể dập tắt lửa giận nếu như đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Chị Thảo trao tráp trầu cau cho bạn ghép đôi. Ảnh cắt từ clip

Anh Quân đáp, anh vốn muốn tìm được người vợ nhẹ nhàng, hiền dịu. Tuy nhiên, anh tự tin có thể xóa tan cơn nóng giận của bạn đời khi họ không thể kiểm soát cảm xúc.

“Chúng ta đều đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, tuổi này đi tìm hạnh phúc mới, mong em mở lòng một lần nữa”, anh Quân chia sẻ.

Điều khiến đàng trai băn khoăn là khoảng cách địa lý giữa đôi bên, anh sống ở Quảng Trị, còn chị Thảo sống ở Đồng Nai.

Chị Thảo nói, công việc của chị linh động, có thể đi lại giữa hai nơi, tuy nhiên nếu yêu cầu chuyển về Quảng Trị ngay thì chị không làm được. Hai cô con gái của chị đều ủng hộ mẹ tìm kiếm hạnh phúc mới nên mọi thứ đều có thể sắp xếp ổn thỏa theo thời gian.

Anh Quân cũng bày tỏ, anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con, biết gánh vác mọi thứ nên chị Thảo có thể yên tâm gắn bó.

Với sự hòa hợp cả về tính cách lẫn quan điểm sống, cặp đôi hài lòng về nhau. Họ đồng ý nhờ ông mai – bà mối bấm nút giúp, chính thức xác nhận hẹn hò.

Cuối chương trình, gia đình hai bên cùng lên chụp ảnh kỷ niệm với cặp đôi. Tráp trầu cau, bánh lễ được tách ra, mời mọi người thưởng thức như một sự chứng kiến cho kết quả tốt đẹp của cặp đôi.