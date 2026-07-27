Anh Trần Hồng Tâm (SN 1989, thợ sửa ống nước) và chị Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1990, quê Vĩnh Long, kinh doanh homestay) đều từng đổ vỡ trong hôn nhân. Cuộc sống làm bố, mẹ đơn thân không mấy dễ dàng nhưng họ vẫn có niềm tin vào hạnh phúc đích thực nên sẵn sàng đi kiếm tìm.

Đó là lý do cặp đôi xuất hiện trên chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất.

Chị Nhiên là người phụ nữ đa năng, bản lĩnh, mạnh mẽ tuy nhiên lại hay hành xử theo cảm xúc nên đôi khi chịu thiệt thòi.

Chị Nhiên trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Chị từng trải qua một lần đò, hiện là mẹ đơn thân của 2 bé gái 9 tuổi và 7 tuổi. Chị Nhiên trải lòng, lý do dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ là sự thất vọng về vai trò của người chồng trong cuộc sống gia đình.

Hiện tại, khi đã giải quyết dứt khoát mối quan hệ cũ, chị tìm đến chương trình mai mối với mong muốn tìm được mối quan hệ mới phù hợp, đủ tin tưởng.

“Tôi mong tìm được người bạn đời có thể trò chuyện với tôi, chịu trách nhiệm về cảm xúc của tôi khi bên nhau”, chị Nhiên bày tỏ.

Anh Tâm là người đàn ông hiền lành và khá ít nói. Anh từng trải qua một lần đò, hôn nhân đổ vỡ do vợ có người khác. Từ sau khi ly hôn, anh một mình nuôi con, cuộc sống có phần vất vả nhưng anh vẫn cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Anh Tâm mong tìm được người vợ hiền lành, biết chăm sóc cho gia đình.

Anh Tâm là người đàn ông hiền lành, ít nói. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp, anh Tâm lộ rõ sự run rẩy. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng bày tỏ mong muốn cũng như khao khát của mình trong hôn nhân.

“Anh mong có một mái ấm hạnh phúc, không có sự gây gổ, cãi vã. Chỉ vậy thôi là đủ”, anh nói.

Anh có thể làm mọi thứ để vun vén hôn nhân, từ kiếm tiền đến chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa. Chỉ cần hai vợ chồng có thể thấu hiểu, thông cảm, cùng nhau xây đắp hạnh phúc chung.

Đó cũng là những điều chị Nhiên mong muốn. Điều khiến chị trăn trở là đôi bên ở khá xa nhau, liệu đàng trai có thể đến thăm và hẹn hò với chị. Anh Tâm khẳng định, mình có thể đến thường xuyên, đưa chị Nhiên cùng các con của hai bên đi chơi.

Về chuyện con riêng của mỗi người, anh Tâm khẳng định sẽ chăm sóc các con bằng cả tấm lòng.

Anh Tâm chia sẻ quan điểm của mình về hôn nhân. Ảnh cắt từ clip

Dù vậy, chị Nhiên vẫn đưa ra hàng loạt các vấn đề khiến mình bận tâm như: “Chúng ta sẽ ở đâu?”, “Anh bảo lo hết cho em, vậy hết là hết như thế nào?”, “Điều khiến anh ấn tượng với em ngoài ngoại hình ra thì còn gì nữa?”; “Liệu con anh có thích em không?”...

Những câu hỏi của chị Nhiên khiến anh Tâm bối rối. Anh không thể trả lời hết các câu hỏi của đàng gái, chỉ nói ngắn gọn: “Nếu được thì em cho anh xin cơ hội để đến với em”.

Chị Nhiên đáp: “Anh rất chân thành. Anh cần một xíu tự tin nữa. Cơ hội không ai bán mà mua, không ai thừa mà xin. Anh tự tạo cơ hội cho anh thôi. Anh tự tin, chân thành thì thể hiện điều đó”.

Trong giây phút quan trọng cuối cùng, cặp đôi đã đưa ra đáp án khác nhau. Anh Tâm đồng ý bấm nút hẹn hò, còn chị Nhiên từ chối.

Trước kết quả này, MC Quyền Linh chia sẻ: “Thật ra, đàng gái cũng đúng. Bởi lẽ, để tìm chỗ dựa cho mình thì họ cần một người đàn ông bản lĩnh, năng động. Cô ấy vốn vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, phải chăm sóc cả hai đứa con, còn đàng trai thì quá hiền. Chúng ta hãy làm bạn với nhau”.

Cặp đôi đều vui vẻ trước kết quả này.