Bạn muốn hẹn hò tập 1150:

Nguyễn Thủy Văn (32 tuổi, thợ sửa xe hiện sống và làm việc tại Đồng Nai) và Nguyễn Châu Mỹ Duyên (31 tuổi, nhân viên văn phòng, quê An Giang) được ông mai – bà mối Quyền Linh, Ngọc Lan xe duyên trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1150.

Thủy Văn trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Thủy Văn cho biết anh là người dễ gần, siêng năng và có sở thích nấu ăn. Trong công việc, anh khá nguyên tắc, cầu toàn và thường được mọi người nhận xét là “làm việc gì chắc việc đó”.

Thủy Văn từng trải qua 2 mối tình, trong đó mối tình lâu nhất kéo dài 3 năm. Thời điểm ấy, do quá bận rộn với công việc nên anh ít dành thời gian cho bạn gái. Sau nhiều lần mâu thuẫn, cả hai quyết định chia tay.

Bước sang tuổi 32, anh thợ sửa xe mong sớm ổn định cuộc sống hôn nhân. Anh chia sẻ, mẫu phụ nữ lý tưởng của mình là người xinh đẹp, khéo léo như MC Ngọc Lan.

Mỹ Duyên luôn nghiêm túc với chuyện tình cảm. Ảnh chụp từ clip

Về phần mình, Mỹ Duyên cho biết cô là người sống tích cực, hòa đồng nhưng có đôi chút nóng tính.

Duyên từng trải qua 3 mối tình, đều kéo dài khoảng 1 năm. Cô chia tay người đầu tiên vì mẹ bạn trai phản đối. Mối tình thứ hai tan vỡ do thiếu niềm tin, còn mối tình thứ ba kết thúc vì đối phương chưa đủ trưởng thành.

Cô khẳng định, trong tình yêu, bản thân luôn nghiêm túc và hướng đến hôn nhân. Duyên mong tìm được người chồng có đạo đức, biết quan tâm và trân trọng gia đình.

Khoảnh khắc mở rào trò chuyện, cặp đôi có chút hồi hộp, rụt rè nhưng chỉ ít phút sau, họ thẳng thắn chia sẻ về mọi thứ. Duyên thấy Văn cao ráo, hiền lành, còn Văn khẳng định: “Em chính là mẫu phụ nữ anh đang tìm kiếm”.

Thủy Văn khéo léo thuyết phục Mỹ Duyên. Ảnh chụp từ clip

“Anh làm việc ở công ty, chỉ tiếp xúc với xe cộ, khi về nhà thì nấu ăn, nghỉ ngơi. Nếu chúng mình hẹn hò, anh sẽ sắp xếp công việc vào cuối tuần, dịp lễ để đi chơi cùng em.

“Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tài chính cho đám cưới. Anh hy vọng thời gian tìm hiểu sẽ kéo dài từ vài tháng đến một năm, rồi tính tới chuyện kết hôn”, Văn chia sẻ.

Trước sự chân thành và thẳng thắn của đàng trai, Mỹ Duyên tỏ ra khá hài lòng. Tuy nhiên, cô vẫn muốn “thử lòng” đối phương bằng loạt câu hỏi thực tế: “Kiếm được tiền, anh có đưa vợ giữ không?”, “Anh có ghen không?” và “Nếu em muốn xem điện thoại của anh thì sao?”.

Mỹ Duyên đặt ra nhiều câu hỏi và Thủy Văn thẳng thắn giải đáp. Ảnh chụp từ clip

Thủy Văn thẳng thắn đáp: “Kiếm được tiền thì anh phải đem về cho vợ giữ. Anh có ghen, nhưng ghen đúng người, đúng chuyện.

Công việc của anh tiếp xúc với nhiều người, nếu em hiểu chuyện thì tốt, nếu chưa hiểu, anh sẽ giải thích cho em. Còn chuyện em muốn xem điện thoại của anh thì cũng bình thường thôi, vì bộ phận anh làm đa phần là nam giới”.

Lời bày tỏ giản dị mà chân thành của Thủy Văn đã thành công thuyết phục Mỹ Duyên bấm nút hẹn hò. Cuối chương trình, anh chàng xúc động nhắn nhủ đến bố mẹ ruột - những người không kịp đến tham dự:

“Trên đường đời, con gặp nhiều khó khăn. Do tính chất công việc, môi trường làm việc mà con khó tìm được một nửa yêu thương. Đến đây, nhờ chương trình tạo điều kiện, con đã tìm được một nửa phù hợp. Con hy vọng ngày tháng sau này, tụi con sẽ mãi yêu thương nhau".

Những lời bày tỏ chân thành của Thủy Văn khiến Mỹ Duyên xúc động, khán giả trong trường quay cũng không ngớt vỗ tay cổ vũ. MC gửi lời chúc phúc, mong cặp đôi sớm báo tin vui.