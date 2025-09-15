Xuất hiện trong tập 1142 của chương trình Bạn muốn hẹn hò, cặp đôi Bùi Văn Phụ (49 tuổi), công nhân cơ khí, hiện sinh sống tại TPHCM (Vũng Tàu cũ) và Nguyễn Thị Minh Phương (45 tuổi), làm giáo viên tại TPHCM (Bình Dương cũ) đã mang đến nhiều tình huống bất ngờ.

Chị Phương tự nhận mình là người chân thành, nhiệt tình và tôn trọng mọi người. Tuy nhiên chị có phần hơi nóng tính. Trong tình duyên, chị từng trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu kéo dài gần 8 năm và mối tình thứ hai được gần 2 năm nhưng không có kết quả. Chị mong tìm một người đàn ông có vẻ ngoài chỉn chu, biết giữ cảm xúc và quan tâm đến bạn đời.

Đàng trai muốn tìm bạn gái để chứng tỏ với bạn bè "mình giới tính bình thường". Ảnh chụp màn hình chương trình

Về phía mình, anh Phụ gây ấn tượng bởi tính cách khéo léo, “cái gì cũng biết làm”, đặc biệt là việc nhà. Chia sẻ về đường tình duyên, anh cho biết chỉ có một mối tình thời thanh niên nhưng không thành. Ở tuổi 49, anh thẳng thắn mong muốn tìm được bạn gái để chứng minh với bạn bè “mình giới tính bình thường”.

Mang bó hoa tặng chị Phương, anh Phụ tiết lộ đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho phụ nữ. Chị Phương liền “ra điều kiện” anh nên để tóc vì thích đàn ông có mái tóc dày. Cô giáo cũng chia sẻ mình có thể nấu ăn, làm bánh nhưng lại mong bạn trai là người chủ động nấu cho mình.

Đáp lại, anh Phụ khẳng định sẵn sàng chiều chuộng bạn gái: “Miễn là em vui, anh làm gì cũng được”. Dù ở cách xa nhau, anh vẫn cam kết sẽ sắp xếp thời gian đến thăm nếu cả hai đồng ý hẹn hò. Anh Phụ cũng mong nếu hai người về chung một nhà, sẽ sinh 2 người con để vui cửa vui nhà.

Tưởng như cặp đôi sẽ tiến tới, nhưng khi MC đếm ngược giây phút quyết định, chị Phương đã từ chối bấm nút với lý do “chưa có cảm xúc”.

Chị Phương là người nghiêm túc, thích sự chỉn chu. Ảnh chụp màn hình chương trình

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Từ hàng ghế khán giả, một phụ nữ tên Mai (38 tuổi) bất ngờ giơ tay bày tỏ “rất ưng ý” anh Phụ và lập tức lên sân khấu bấm nút mong được hẹn hò.

“Em thấy tâm anh rất tĩnh, và em cần một người đàn ông như vậy để kiềm chế bản thân”, chị Mai chia sẻ, đồng thời cho biết nhà chị chỉ cách nơi anh Phụ sống khoảng 100km. Nhân vật chính là chị Phương cũng bất ngờ về sự xuất hiện của "người thứ 3" trong chương trình. Chị bày tỏ sẵn sàng làm mai cho hai người.

Trước sự chủ động của chị Mai, anh Phụ hài hước đáp rằng sẽ tìm cách mai mối cho chị một người phù hợp. Chị Mai níu kéo: "Cái gì ở anh, em thấy cũng hợp mình". Chị còn chủ động nắm tay anh Phụ thể hiện mình cần một người đàn ông như anh.

Tình huống hy hữu này khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan bất ngờ. Khán giả bật cười, gọi đây là “chuyện tình 3 người” lần đầu xuất hiện trong chương trình Bạn muốn hẹn hò.

"Người thứ 3" xuất hiện khiến khán giả và MC bất ngờ. Ảnh chụp màn hình chương trình

Thấy anh Phụ ái ngại, MC mời cả hai xuống ghế khán giả. MC Quyền Linh cũng chia sẻ rằng, anh Phụ và chị Mai có thể trao đổi số điện thoại để tìm hiểu thêm ngoài chương trình.