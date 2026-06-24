Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối đầy bất ngờ của cặp đôi U60 – anh Nguyễn Văn Tèo (SN 1967, tài xế dịch vụ ở TPHCM) và chị Nguyễn Thị Mộng Trinh (52 tuổi, nhân viên văn phòng ở TPHCM).

Chị Mộng Trinh là người hòa đồng, vui vẻ, tuy nhiên có khuyết điểm là dễ tin người. Ở tuổi 52, chị vẫn chưa có mối tình nào, chia sẻ này khiến 2 MC ngỡ ngàng.

Cặp đôi U60 trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Bà mối Ngọc Lan liên tục hỏi: “Chị chưa có mối nào thật hả? Chưa quen ai hết hả?”. Chị khẳng định, mình chia sẻ thật lòng và đến giờ vẫn chưa từng yêu ai.

“Sáng tôi đi làm, chiều về nhà, ai rủ đi chơi thì đi thôi, nói chuyện vui thì được chứ yêu thì chưa”, chị Trinh nói.

Chị thành thật chia sẻ, anh chị em trong gia đình đều đã yên bề gia thất. Chị thường xuyên bị mẹ ruột và em dâu trêu ghẹo và giục kết hôn. Bởi vậy, chị quyết định đến chương trình Bạn muốn hẹn hò mong tìm được người phù hợp để kết duyên.

Mẫu bạn đời lý tưởng của chị Trinh là người thật thà, dễ thương, biết lo lắng cho gia đình, không gia trưởng.

Anh Tèo chưa từng kết hôn. Ảnh cắt từ clip

Bạn ghép đôi với chị Trinh là anh Tèo, người đàn ông có ưu điểm nhớ dai và khuyết điểm là ít nói.

Anh Tèo từng trải qua 4 mối tình, trong đó có mối tình sắp tiến đến hôn nhân nhưng rồi lại tan vỡ. Ở tuổi 59, anh vẫn chưa lập gia đình.

Anh mong tìm được người phụ nữ phù hợp về tính cách để kết duyên trăm năm, ngoại hình đối với anh không quan trọng.

Hàng rào hé mở, cặp đôi gặp nhau trong sự ngượng ngùng. Anh Tèo quên tặng hoa cho đàng gái, chị Trinh cũng quên món quà mình tặng cho bạn trai là gì. Sự e ấp của cặp đôi khiến không khí màn mai mối thêm rộn ràng.

Sau phút bối rối, anh Tèo thẳng thắn bày tỏ: “Thời gian mình gặp nhau trên chương trình khá là ít. Nếu muốn tìm hiểu nhau, xem có hợp hay không thì sau đây mình giao lưu nhiều hơn. Em biết được tật xấu của anh, anh cũng tìm hiểu tật xấu của em”.

Cha mẹ anh Tèo đã qua đời, hiện anh sống một mình tại nhà riêng ở TPHCM. Nắm tay đàng gái, anh Tèo thổ lộ: “Tuổi mình cũng cao rồi, không cần phải kén chọn gì nữa”. Chị Trinh đồng ý với quan điểm này. Chị cảm nhận đàng trai là người vui vẻ, phù hợp với chị.

Cặp đôi có cái kết ngọt ngào. Ảnh cắt từ clip

Sau màn tìm hiểu, cặp đôi đã dành cho nhau cái ôm ấm áp để cảm nhận sự rung động của mình. Lần đầu ôm người khác giới, chị Trinh thấy run và có chút bối rối.

Trong giây phút quan trọng, hai MC và khán giả đều hồi hộp chờ đợi quyết định của cặp đôi. MC Ngọc Lan thẳng thắn hỏi đàng gái: “Chị có bấm nút chọn anh ấy làm người bạn đồng hành với mình không? Em hỏi luôn để nếu chị đồng ý, em sẽ bấm nút giúp chị”.

Chị Trinh đáp: “Vậy em bấm giùm chị nhé!”. Trong tình huống bất ngờ đó, anh Tèo cũng nghiêm túc nói: “Tôi bấm”.

Cặp đôi tiến đến nắm tay nhau, việc bấm nút ông mai – bà mối tình nguyện làm thay.

Quyết định kết duyên, cặp đôi U60 trao nhau nụ hôn đầu trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.