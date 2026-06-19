Với mong muốn tìm được người phù hợp để tìm hiểu và kết hôn, anh Hoàng Đức Hiếu (35 tuổi, quê gốc ở Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở TPHCM) đã nhờ đến chương trình Bạn muốn hẹn hò.

Anh Hiếu hiện là nhân viên quản lý kinh doanh khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương cho một công ty chuyên về mảng thiết bị viễn thông.

Anh Hiếu là người từng trải. Ảnh cắt từ clip

Anh tự nhận mình là người “hiếu học, hiếu làm và hiếu nghĩa”, luôn cố gắng đạt được những mục tiêu mình đề ra, chăm sóc bản thân, gia đình… Anh còn tự tin cuộc đời mình chưa từng sống sai với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, khuyết điểm của anh là cầu tiến, kỹ tính trong cuộc việc, cuộc sống, để những mục tiêu của mình vô hình gây áp lực cho người khác…

Anh Hiếu từng trải qua 5 mối tình sâu đậm từ khi học đại học, lập nghiệp cho đến khi có sự nghiệp ổn định. Mỗi mối tình của anh đều kết thúc vì lý do riêng và sau tất cả, anh nhận ra những thiếu sót của mình như: thiếu hoạch định cho tương lai, thiếu sự quan tâm…

“Có khi hai bên đã cố gắng đến với nhau nhưng vì không phù hợp nữa mà kết thúc”, anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu mong tìm được người phụ nữ đằm thắm, nhẹ nhàng, hiểu chuyện.

Kiều Oanh là cô gái xinh xắn, hoạt bát. Ảnh cắt từ clip

Được ghép đôi với anh Hiếu là Trương Thị Kiều Oanh (25 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện làm nhân viên văn phòng tại TPHCM).

Oanh là cô gái trẻ trung, hoạt bát, năng động. Tuy nhiên, cô khá hậu đậu, hay quên và chưa khéo trong việc nấu ăn.

Oanh lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ ly hôn từ khi cô lên 3 tuổi, từ nhỏ cô đã sống cùng ông bà, được ông bà yêu thương, chăm sóc.

Bởi vậy, cô muốn tìm được người bạn đời hiếu thảo với bề trên, điềm tĩnh, có tấm lòng bao dung, vị tha, có thể chỉ dạy cho cô nhiều điều trong cuộc sống.

“Còn một điều nữa khá là khó, không biết đối phương có thể chấp nhận không. Tôi đã đăng ký hiến tạng nên mong rằng người đồng hành trong tương lai đồng ý để tôi hiến tạng khi tôi qua đời”, Kiều Oanh nói.

Chia sẻ của Kiều Oanh khiến hai MC bất ngờ và xúc động. Họ cho rằng, đây là một quyết định nhân văn và đầy ý nghĩa của cô gái trẻ.

Ngay khi mở rào, đứng song hành bên nhau, cặp đôi đã được MC Quyền Linh hết lời khen ngợi. “Ông mai” nhận xét cặp đôi có tướng phu thê, hòa hợp từ nụ cười đến phong thái.

Cặp đôi dù hòa hợp nhiều mặt nhưng vẫn không có cái kết đẹp. Ảnh cắt từ clip

Anh Hiếu bày tỏ cảm nhận ban đầu: “Em có nụ cười rất tươi, rất chân thành. Anh ấn tượng rất sâu sắc về lần đầu gặp mặt này”.

Với những gì đã được lắng nghe, Kiều Oanh cũng nhận xét đàng trai là người xuất sắc. Cô cũng tự nhận bản thân còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong tình yêu và cuộc sống nên mong có thể học hỏi thêm từ anh.

Anh Hiếu cho rằng, tình yêu xuất phát từ sự rung cảm ban đầu, đến với nhau bằng sự chân thành và gắn bó nhờ sự sẻ chia. Mục tiêu anh hướng đến là một tổ ấm hạnh phúc với sự đồng thuận của cả hai bên gia đình.

Kiều Oanh không e ngại việc Hiếu từng trải qua 5 mối tình sâu đậm. Điều cô cần là anh đã thoát khỏi cảm xúc của những mối tình cũ và sẵn sàng bước vào cuộc tình mới. Anh Hiếu cũng khẳng định, bản thân đã sẵn sàng đi tìm tình yêu mới.

Khi nắm tay nhau để cảm nhận sự rung động, cặp đôi thổ lộ thêm suy nghĩ của mình. Trong suốt cuộc trò chuyện ấy, cả hai thể hiện sự hòa hợp trong quan điểm sống, mong muốn chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, ở phút cuối cùng, anh Hiếu lại từ chối bấm nút hẹn hò, trong khi Kiều Oanh đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Anh Hiếu chia sẻ lý do từ chối bấm nút: “Em là người tốt và chân thành, có những suy nghĩ rất giống với định hướng của anh. Tuy nhiên, anh thấy chúng ta thích hợp làm bạn hơn. Tình cảm thì không thể ép nhau được.

Chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước, nói chuyện xem thế nào. Nhưng để nói ra quyết định ngay bây giờ và trao nhau nụ hôn đầu tiên thì anh chưa sẵn sàng”.

Kiều Oanh đón nhận kết quả này. Cô chúc đàng trai sớm tìm được người phù hợp để kết duyên.