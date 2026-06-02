Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, chị Đoàn Ngọc Thảo (40 tuổi, quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp, làm nghề tổ chức tour du lịch) khiến nhiều người bất ngờ với lời chia sẻ ngay từ đầu chương trình. Chị nói: “Mục đích chính em đến đây là để gặp anh Quyền Linh. Em ở gần nhà anh Quyền Linh mấy chục năm nay mà chưa được gặp nên phải chạy đến chương trình để gặp”.

Nghe vậy, MC Quyền Linh nhanh chóng bước sang bên kia hàng rào để chào hỏi. Trong khi đó, MC Ngọc Lan hài hước cảm thán: “Em nói vậy nhà trai buồn lắm đó”. Màn mở đầu thú vị này đã tạo nên không khí vui vẻ và những cảm xúc đặc biệt cho buổi mai mối.

Chị Thảo trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Chị Thảo cho biết mình là người thật thà, dễ thương nhưng đôi khi nóng tính. Chị kết hôn năm 27 tuổi và ly hôn cách đây 4 năm do mâu thuẫn trong cách dạy con.

Chị mong muốn tìm được người bạn đời biết nấu ăn, bởi đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển và gặp gỡ khách hàng khiến chị không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

Được ghép đôi với chị Thảo là anh Nguyễn Doãn Phương (47 tuổi, Đồng Nai, hiện làm giáo viên). Anh tự nhận mình là người thật thà, giữ uy tín, biết nấu ăn, buôn bán, thường tham gia các phong trào chung.

Anh từng đổ vỡ hôn nhân vào năm 2010. 16 năm qua, anh “gà trống nuôi con”, chăm lo, dạy dỗ con chu đáo.

Ở tuổi U50, anh đến chương trình hẹn hò với mong muốn tìm được người phụ nữ phù hợp, biết chia sẻ, quán xuyến gia đình để có thể đồng hành với mình trong phần đời còn lại.

Hàng rào hé mở, anh Phương đi thẳng vào vấn đề. Anh đặt câu hỏi: “Để bước tiếp thì em muốn tìm mẫu người đàn ông thế nào?”.

Anh Phương đi tìm vợ ở tuổi U50. Ảnh cắt từ clip

Trước câu hỏi về mẫu người đàn ông mong muốn gắn bó, chị Thảo thẳng thắn chia sẻ: “Em là người hướng ngoại, thường xuyên ra ngoài giao tiếp và làm việc. Cuộc hôn nhân trước đổ vỡ một phần vì em đi nhiều, thường xuyên dẫn các đoàn khách ra nước ngoài.

Để trở thành một người phụ nữ chỉ tập trung vun vén gia đình thì em không thể”.

Trong khi đó, anh Phương cho biết anh mong tìm được một người phụ nữ có thể đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng và chăm lo tổ ấm, bởi bản thân cũng bận rộn với công việc giảng dạy và kinh doanh.

Chị Thảo tự nhận bản thân không phải tuýp phụ nữ của gia đình. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, trải qua nhiều cực khổ cùng sự nỗ lực, phấn đấu, anh đã đủ điều kiện để chăm lo cho người phụ nữ của mình. Anh cũng đã sẵn sàng cho việc tiến đến hôn nhân trong thời gian sớm nhất.

Chị Thảo thì ngược lại, chị đang sống cùng mẹ đẻ và chăm con nhỏ nên việc tiến đến hôn nhân khá khó khăn. “Em nói với bé con của em rằng, cho đến khi bé học đại học, em sẽ chưa lấy chồng”. Chia sẻ này của chị Thảo khiến không khí màn mai mối chùng xuống.

Ở phút cuối, cả chị Thảo và anh Phương cùng từ chối bấm nút hẹn hò. Có lẽ, sự khác biệt trong quan điểm hôn nhân và định hướng tương lai đã khiến họ bỏ lỡ nhau.