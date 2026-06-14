Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, Lê Đông Phong (34 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM, nhân viên kinh doanh bất động sản) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài chỉn chu, tính cách điềm đạm, chín chắn.

Đông Phong là chàng trai hòa đồng, dễ gần, thích nấu ăn. Anh từng có 7 năm làm việc cho một công ty in ấn tại Nhật. Tuy nhiên, vì là con một trong gia đình, anh quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp, xây dựng gia đình để có thời gian chăm sóc cho bố mẹ.

Anh Phong trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Anh Phong từng trải qua 2 mối tình, mối tình đầu kéo dài 2 năm và kết thúc khi anh đi Nhật. Sau khi về Việt Nam, anh quen một cô gái và mối tình đó kéo dài vỏn vẹn 7 tháng. Họ chia tay do không có chung mục tiêu về chuyện kết hôn.

Được ghép đôi với anh Phong là chị Tô Thị Mỹ Hằng (32 tuổi, quê gốc ở Đắk Nông cũ, nhân viên chăm sóc khách hàng ở TPHCM). Chị Hằng là người siêng năng, hoạt bát, thích nấu ăn, biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, vì quá quan tâm đến người khác nên đôi lúc chị bỏ quên bản thân. Ngoài ra, chị có chút tự ti về ngoại hình.

Chị Hằng từng trải qua 2 mối tình, trong đó mối tình lâu nhất kéo dài 2 năm. Chị chia tay cuộc tình này vì không có cảm giác được người thương bảo vệ.

Chị Hằng mong muốn bạn đời có chí tiến thủ, có sự quyết đoán trong công việc và cuộc sống. Về tính cách, chị hy vọng người đó hiền lành, bản lĩnh, biết chăm sóc gia đình.

Chị Hằng muốn tìm được người bạn đời hiền lành, quyết đoán. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, chị Hằng gửi tặng bạn trai ghép đôi món kẹo hạnh phúc do chị tự tay làm. Chị hy vọng, anh đón nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống giống như tên của loại kẹo này.

Anh Phong nhận xét: “Em xinh hơn tưởng tượng của anh. Anh rất hồi hộp”. Chị Hằng cũng đáp lại: “Em thấy anh cũng rất điển trai, hơn trong tưởng tượng của em”.

Anh Phong tự nhận, bản thân là người cầu tiến. Anh luôn quan niệm “hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua”.

Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, anh từng mắc căn bệnh trầm cảm, nhút nhát và sợ đám đông. Căn bệnh đó kéo dài 2 năm.

Khi về Việt Nam, bén duyên với công việc kinh doanh bất động sản, anh buộc phải học cách giao tiếp, trò chuyện nên căn bệnh phần nào thuyên giảm.

Chị Hằng an ủi anh: “Trên túi quà của em có một dòng chữ bằng tiếng Anh, mang nghĩa ‘Tomorrow is another day’. Quan điểm của em là ngày mai sẽ là một ngày khác. Nếu hôm nay là một ngày tệ thì không có nghĩa ngày mai cũng tệ như vậy. Nó sẽ tốt đẹp hơn”.

Anh Phong từng mắc căn bệnh trầm cảm, sợ đám đông. Ảnh cắt từ clip

Bằng sự thấu hiểu và đồng cảm, chị Hằng tiếp tục khích lệ: “Anh từng bị trầm cảm. Với một người thích quan tâm, chăm sóc như em thì bệnh trầm cảm của anh sẽ không bị tái phát”. Lời chia sẻ này nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình từ khán giả chương trình.

Trong 15 phút tìm hiểu nhau, cặp đôi tìm thấy nhiều điểm chung trong sở thích và mục tiêu cuộc sống. Anh Phong thú nhận, bản thân phải uống bia khá nhiều vì tính chất công việc. Chị Hằng không ngại ngần việc đó, thậm chí sẵn sàng đi nhậu cùng anh. Anh Phong muốn kết hôn sau 6 tháng - 1 năm tìm hiểu, chị Hằng cũng đồng ý với việc đó.

“Để tiến tới hôn nhân, em cần anh phải trụ vững, có sự quyết đoán, tạo cho em cảm giác được bảo vệ. Được như vậy thì tất cả mọi thứ, em có thể đồng hành cùng anh”, chị Hằng bày tỏ.

Với sự chân thành và hòa hợp ấy, cặp đôi cùng đồng ý bấm nút hẹn hò. Cái kết đẹp của cả hai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ông mai, bà mối và khán giả.