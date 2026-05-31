Chương trình Vợ chồng son số 664 phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Hoàng Minh Dũng (30 tuổi, TPHCM) và Nguyễn Thị Thanh Trúc (29 tuổi). Từ khi quen đến lúc cưới, cặp đôi đã có 5 năm bên nhau.

Cặp đôi quen biết nhau khi cùng làm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô. Thời điểm đó, Dũng là nhân viên bán hàng, được sếp giao cho nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn Thanh Trúc – là người mới vào công ty.

Cặp đôi từng là đồng nghiệp của nhau. Ảnh cắt từ clip

Dũng vốn là chàng trai hoạt ngôn, vui tính nhưng trước mặt Trúc, anh luôn tỏ ra nghiêm túc, thậm chí có phần khắt khe. Những ngày đầu làm việc chung, cặp đôi luôn không hài lòng về nhau.

“Anh ấy nói thẳng với tôi ‘anh thấy em toàn khuyết điểm, không biết gì hết cả’. Tôi sốc không ngủ được. Tôi nghĩ, một người xa lạ chưa biết gì về mình mà lại đánh giá mình như vậy… Tuy nhiên, lời nhận xét đó cũng là động lực để tôi quyết tâm làm bằng được công việc bán xe”, Trúc kể.

Đồng hành với nhau một thời gian, Dũng lại là người “đổ gục” trước vẻ ngoài xinh đẹp và sự dễ thương của Trúc. Quá trình theo đuổi người thương của anh rất gian nan.

Trúc luôn cảm thấy cặp đôi có quá nhiều khác biệt. Dũng là chàng trai điềm đạm, nghiêm túc, mỗi ngày đều ăn cơm mẹ nấu và về nhà trước 22h. Trong khi đó, Trúc thích đi cà phê đêm, vui chơi cùng bạn bè.

Dũng thích ăn cơm nhà, còn Trúc thích ăn đồ ăn nhanh. Mỗi sự khác biệt đều khiến Trúc thấy mối quan hệ này “bất ổn”. Khi Dũng ngỏ lời, cô quyết định từ chối.

Trúc rung động trước tình cảm chân thành của Dũng. Ảnh cắt từ clip

Dũng không từ bỏ, vẫn nhắn tin hỏi thăm thường xuyên. Dịch COVID-19 bùng phát, thương Trúc chỉ có một mình ở TPHCM, anh càng quan tâm nhiều hơn.

Thời điểm Trúc bị ốm, sốt, Dũng thường sang giúp cô nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Sự chăm sóc tận tình của anh khiến Trúc xiêu lòng. Cô phát đi những “tín hiệu” cho thấy mình đã mở lòng với chàng trai này.

“Thấy vậy, tôi mạnh dạn tiến tới luôn”, Dũng cười kể lại.

Chuyện tình yêu của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ. Thanh Trúc chỉ gặp duy nhất một thử thách là ngày đầu tiên về nhà bạn trai ra mắt. Nhà Dũng gốc ở miền Trung, mọi người thường nói chuyện với nhau bằng chất giọng đặc trưng của quê nhà.

Ngày đầu, Trúc không thể nghe rõ mọi người nói gì nên có chút lạc lõng. Sau này, nhờ có sự yêu thương và hỗ trợ của mọi thành viên trong gia đình chồng, cô đã dần hòa nhập.

Minh Dũng dành rất nhiều tâm huyết cho màn cầu hôn Thanh Trúc. Anh mua 99 bông hồng, nhờ chị gái làm thành một bó hoa đẹp. Bên cạnh đó, anh đợi lúc bạn gái đi vắng, lẻn vào nhà tìm chiếc nhẫn cũ của cô để lấy số đo làm một chiếc nhẫn cầu hôn đẹp lung linh.

Dũng là người đàn ông "nghiện vợ". Ảnh cắt từ clip

“Đến ngày cầu hôn, tôi nói với cô ấy rằng hôm nay đi sinh nhật bạn. Khi đến nơi, cô ấy ngờ ngợ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi kéo cô ấy vào phòng đã đặt sẵn, tặng hoa và cầu hôn”, Dũng kể lại.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, đôi bên thấu hiểu nhau và cùng vun vén tổ ấm.

Trong công việc, Dũng là người điềm đạm, lý trí nhưng khi về nhà với vợ, anh như biến thành con người khác. Ở bên vợ, anh thường làm trò để tạo tiếng cười. Đôi khi, anh lầy lội đến mức khiến vợ vừa buồn cười, vừa bất lực.

Cuối chương trình, Dũng nhắn nhủ đến vợ những lời ngọt ngào: “Cảm ơn em đã đến chăm sóc cho anh và gia đình anh. Anh hy vọng, vợ chồng mình luôn chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau”.

Trúc đáp lại: “Để nói cảm ơn thì em mới là người nên nói. Anh là chỗ dựa tinh thần rất lớn của em. Anh thay đổi em từ một người tiêu cực trở thành người thoải mái, dễ chia sẻ. Anh còn là người rất quan trọng trong việc gắn kết em và mẹ. Em rất biết ơn anh”.